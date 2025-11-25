Las Vegas: la proposta leisure legata alle esperienze che attira un nuovo visitatore Pensando a Las Vegas si immaginano le luci vivide dello Strip, l’iconico cartello Welcome to Fabulous Las Vegas e i mega-resort: oltre al fascino dei grandi casinò, le sfide architettoniche degli edifici e la vivacità di una città che non si addormenta mai, c’è tanto di più da esplorare grazie alle diverse attività all’aperto. Dall’escursionismo in canyon panoramici alle passeggiate nell’alveo dei fiumi, alle corse in jeep o con la zipline nel deserto. Questa offerta continua ad attirare i visitatori. Lo dimostra l’andamento degli arrivi internazionali: dopo la crescita costante attestata dal 2010 al 2019 – quando sono arrivati a Las Vegas 5,65 milioni di ospiti – nel 2020 c’è stato un calo del 79,9% a causa della pandemia. La ripresa è iniziata nel 2022 raggiungendo i 3,4 mln, che sono poi diventati quasi 5 milioni nel 2024. Gli italiani sono stati 37.200 nel 2019 e, dopo 2 anni difficili, sono arrivati ai 24mila nel 2022, a 34.900 nel 2023 e a 42.100 nel 2024. I dati sono presentati dalla Las Vegas Convention and Visitors Authority, che ha il compito di posizionare il Sud del Nevada come destinazione globale per il turismo di svago e d’affari. Grazie alla disponibilità di 151.000 camere d’albergo, di quasi 1,5km2 di spazi per riunioni ed esposizioni e con la gestione del vasto Las Vegas Convention Center, la missione di Lvcva è quella di attrarre sempre nuovi visitatori. Nei prossimi tre anni verranno investiti oltre 7 mld di dollari in progetti legati al turismo. È in programma la reinvenzione dello storico Mirage, che alla fine del 2027 diventerà l’Hard Rock Hotel & Casino, con l’aggiunta di 675 camere e di una struttura a forma di chitarra alta 213m. È stato poi rebrandizzato il Bally’s Las Vegas che, distribuito su uno spazio pari a 14 ettari, sarà l’Horseshoe Las Vegas e si arricchirà di due torri con hotel di lusso da 3.000 camere, di un locale per intrattenimento con 2500 posti e oltre 46km2 di negozi, ristoranti e offerte di intrattenimento. Per il 2028 aprirà anche l’A’s Ballpark, il nuovo stadio da 33.000 posti che sarà la sede dei Las Vegas Athletics della Major League Baseball. Nella sua costante evoluzione Las Vegas si confronta con i principali focus del mondo del turismo odierno. Oltre al miglioramento costante sul fronte dell’accoglienza e alla promozione di attività legate al benessere, sono significativi i percorsi che riguardano la gastronomia e la sostenibilità. Le strade di Las Vegas offrono proposte culinarie variegate: dalla tipica cucina americana a quella internazionale, con ristoranti stellati e di alta cucina e lo street-food più informale. Una ricchezza testimoniata dallo stesso Gordon Ramsey, lo chef stellato Michelin proprietario a Las Vegas del Gordon Ramsay Hell’s Kitchen al Caesars Palace e del Ramsay’s Kitchen al Harrah’s. «Las Vegas è una delle migliori destinazioni gastronomiche del mondo. – afferma – Ha una vitalità unica ed è un’arena per ogni chef di alto livello del mondo. Nobu, Guy Savoy, Bobby Flay, … sono tutti qui e questo ci rende migliori». Infine, sul fronte della sostenibilità, l’Lvcva ricorda che ogni sforzo è volto alla consapevolezza ambientale e allo sfruttamento delle risorse disponibili: il 24% dell’energia utilizzata nel Nevada proviene da risorse rinnovabili e, grazie agli sforzi di conservazione, dal 2020 al 2022 l’uso idrico pro capite è diminuito del 47%. Secondo la Southern Nevada Water Authority, i resort utilizzano solo il 5% della fornitura idrica della valle. Infine, per la sostenibilità sociale, la banca alimentare Three Square, in collaborazione con partner della comunità come l’MGM Resorts International, il Caesars Entertainment e i Las Vegas Raiders, dal 2021 al 2022 ha distribuito ai bisognosi della comunità oltre 42 milioni di pasti.

(Chiara Ambrosioni)

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502327 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al giro di boa del primo anno di attività del volo diretto da Milano a Tokyo Haneda, Ana - All Nippon Airways, vara una campagna congiunta con Jnto con l'obiettivo di contribuire ad affrontare l'overtourism nelle località più note del Giappone. L'idea è quella di incentivare i viaggiatori a non fermarsi nelle destinazioni più famose, ma ad esplorare anche le regioni meno conosciute e più ricche di storia, per scoprire il volto più autentico del Paese. La promozione - attiva dal 24 novembre 2025 al 31 gennaio 2026 - consente di acquistare un biglietto dall'Italia in Economy Class, proseguire verso un’altra destinazione in Giappone senza costi aggiuntivi, usufruendo di uno stopover di 24 ore o più a Tokyo, tutto incluso nello stesso biglietto. Questa proposta di voli domestici senza costi aggiuntivi mette in risalto l’obiettivo di Ana e Jnto di promuovere un flusso turistico più equilibrato tra le varie prefetture giapponesi; offrendo l'accesso ai suoi oltre 40 hub, il più vasto network del Giappone, Ana punta a rendere più facile e davvero conveniente la scoperta capillare di questo Paese. La campagna arriva in un momento in cui il Giappone sta registrando un numero record di turisti stranieri: nel 2024 ha accolto 36,87 milioni di visitatori internazionali. Tuttavia, nonostante questo aumento, gran parte della domanda rimane concentrata su poche città famose. Sebbene oltre il 90% dei viaggiatori stranieri dichiari di voler visitare le zone regionali, meno del 10% lo ha effettivamente fatto. La Milano Malpensa-Tokyo Haneda viene operata tre volte alla settimana (martedì, giovedì e domenica) con un B787-9 da 215 posti (48 Business, 21 Premium Economy e 146 Economy): fra dicembre 2024 e ottobre 2025 sono stati trasportati più di 50.000 passeggeri (60% giapponesi e 40% italiani) con un load factor che supera l’80%. Dopo il 31 gennaio 2026, Ana rivedrà le regole tariffarie in base alle condizioni di mercato, alle esigenze dei passeggeri e all'impatto che questa campagna di turismo responsabile avrà sulle regioni meno frequentate del Giappone. [post_title] => Ana: oltre 50.000 passeggeri sulla Milano-Tokyo Haneda. Promozione per il Giappone meno noto [post_date] => 2025-11-25T10:10:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764065428000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502224 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pensando a Las Vegas si immaginano le luci vivide dello Strip, l'iconico cartello Welcome to Fabulous Las Vegas e i mega-resort: oltre al fascino dei grandi casinò, le sfide architettoniche degli edifici e la vivacità di una città che non si addormenta mai, c'è tanto di più da esplorare grazie alle diverse attività all’aperto. Dall'escursionismo in canyon panoramici alle passeggiate nell’alveo dei fiumi, alle corse in jeep o con la zipline nel deserto. Questa offerta continua ad attirare i visitatori. Lo dimostra l’andamento degli arrivi internazionali: dopo la crescita costante attestata dal 2010 al 2019 - quando sono arrivati a Las Vegas 5,65 milioni di ospiti - nel 2020 c’è stato un calo del 79,9% a causa della pandemia. La ripresa è iniziata nel 2022 raggiungendo i 3,4 mln, che sono poi diventati quasi 5 milioni nel 2024. Gli italiani sono stati 37.200 nel 2019 e, dopo 2 anni difficili, sono arrivati ai 24mila nel 2022, a 34.900 nel 2023 e a 42.100 nel 2024. I dati sono presentati dalla Las Vegas Convention and Visitors Authority, che ha il compito di posizionare il Sud del Nevada come destinazione globale per il turismo di svago e d'affari. Grazie alla disponibilità di 151.000 camere d'albergo, di quasi 1,5km2 di spazi per riunioni ed esposizioni e con la gestione del vasto Las Vegas Convention Center, la missione di Lvcva è quella di attrarre sempre nuovi visitatori. Nei prossimi tre anni verranno investiti oltre 7 mld di dollari in progetti legati al turismo. È in programma la reinvenzione dello storico Mirage, che alla fine del 2027 diventerà l’Hard Rock Hotel & Casino, con l’aggiunta di 675 camere e di una struttura a forma di chitarra alta 213m. È stato poi rebrandizzato il Bally’s Las Vegas che, distribuito su uno spazio pari a 14 ettari, sarà l’Horseshoe Las Vegas e si arricchirà di due torri con hotel di lusso da 3.000 camere, di un locale per intrattenimento con 2500 posti e oltre 46km2 di negozi, ristoranti e offerte di intrattenimento. Per il 2028 aprirà anche l’A’s Ballpark, il nuovo stadio da 33.000 posti che sarà la sede dei Las Vegas Athletics della Major League Baseball. Nella sua costante evoluzione Las Vegas si confronta con i principali focus del mondo del turismo odierno. Oltre al miglioramento costante sul fronte dell’accoglienza e alla promozione di attività legate al benessere, sono significativi i percorsi che riguardano la gastronomia e la sostenibilità. Le strade di Las Vegas offrono proposte culinarie variegate: dalla tipica cucina americana a quella internazionale, con ristoranti stellati e di alta cucina e lo street-food più informale. Una ricchezza testimoniata dallo stesso Gordon Ramsey, lo chef stellato Michelin proprietario a Las Vegas del Gordon Ramsay Hell’s Kitchen al Caesars Palace e del Ramsay’s Kitchen al Harrah’s. «Las Vegas è una delle migliori destinazioni gastronomiche del mondo. - afferma - Ha una vitalità unica ed è un'arena per ogni chef di alto livello del mondo. Nobu, Guy Savoy, Bobby Flay, ... sono tutti qui e questo ci rende migliori». Infine, sul fronte della sostenibilità, l’Lvcva ricorda che ogni sforzo è volto alla consapevolezza ambientale e allo sfruttamento delle risorse disponibili: il 24% dell’energia utilizzata nel Nevada proviene da risorse rinnovabili e, grazie agli sforzi di conservazione, dal 2020 al 2022 l’uso idrico pro capite è diminuito del 47%. Secondo la Southern Nevada Water Authority, i resort utilizzano solo il 5% della fornitura idrica della valle. Infine, per la sostenibilità sociale, la banca alimentare Three Square, in collaborazione con partner della comunità come l’MGM Resorts International, il Caesars Entertainment e i Las Vegas Raiders, dal 2021 al 2022 ha distribuito ai bisognosi della comunità oltre 42 milioni di pasti. (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="502226,502229,502230"] [post_title] => Las Vegas: la proposta leisure legata alle esperienze che attira un nuovo visitatore [post_date] => 2025-11-25T09:35:07+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764063307000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502328 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502329" align="alignleft" width="300"] Crvena Glavica (@Sveti Stefan)[/caption] Il Montenegro svela la sua anima autentica e si presenta alla stampa specializzata. L'occasione è quella del viaggio organizzato dalla National Tourism Organisation of Montenegro e Travel Open Day, che rappresenta l’ente turistico montenegrino in Italia. Grande come metà della Lombardia, il Paese è raggiungibile in un’ora e venti minuti con voli Air Montenegro da Roma Fiumicino e Wizz Air da Milano Mlpensa, ma è collegato anche via mare nei mesi estivi da traghetti da Bari e Ancona a Bar. Pur non appartenendo all’Unione europea, il Montenegro adotta l’euro e accoglie i visitatori con infrastrutture moderne e ospitalità autentica. I flussi turistici tra Italia e Montenegro sono rimasti stabili negli ultimi anni. Nel 2024 il paese ha accolto 2,61 milioni di turisti, di cui 27.334 italiani, pari a 94.693 pernottamenti. Da gennaio a settembre 2025 24.277 italiani avevano già visitato il Paese, circa il 90% del totale dell’anno scorso. Gli italiani soggiornano in media 3-4 notti, prediligendo brevi vacanze lungo la costa adriatica. Il tour Il viaggio stampa è iniziato nel cuore verde delPaese, a Kolašin, con stazioni sciistiche moderne. Qui il raffinato Bianca Resort & Spa ha accolto il gruppo con calore montano. Poco distante, il parco nazionale Biogradska Gora, una delle foreste vergini più antiche d’Europa, ha mostrato il volto più selvaggio e puro del Montenegro: trekking, kayak, mountain bike, pesca alla trota e silenzi interrotti solo dal fruscio dei faggi e degli aceri. Il primo incontro con la gastronomia montenegrina è avvenuto durante la visita all’azienda agricola Klisura, sopra a Kolašin, che offre l’alloggio in suggestive baite di legno, e dove la famiglia ha preparato per gli ospiti italiani un pranzo tipico a base di kacamak di gulash. Un po' di storia [caption id="attachment_502331" align="alignright" width="300"] Zabojsko Jezero (@Ivan Savic)[/caption] Lasciate le montagne, il gruppo ha raggiunto Cetinje, antica capitale reale, dove la residenza del re Nikola, ora un piccolo museo, racconta un passato elegante e cosmopolita. Nel monastero ortodosso sono custoditi la mano di San Giovanni Battista, frammenti della Croce e un’icona venerata. Da qui, la celebre Lovćenska Serpentina - venti chilometri di curve a gomito panoramiche - ha condotto i giornalisti al villaggio di Njeguši, patria del prosciutto affumicato pršut, fino alla spettacolare baia di Kotor, patrimonio Unesco. Davanti alle mura medievali di Kotor e ai vicoli brulicanti di vita del centro storico, nel 2025 hanno attraccato oltre 500 navi da crociera. A Tivat, che ha il secondo aeroporto internazionale del Paese, Porto Montenegro rappresenta l’anima più cosmopolita del Montenegro con yacht di lusso e boutique internazionali. A Budva, città dal fascino millenario, la tradizione veneziana incontra il dinamismo moderno di resort e casinò come il Maestral Resort & Casino. Il lussuoso One&Only Resort di Portonovi, a mezz’ora da Kotor, ha camere, suite e ville private con piscina ed è immerso nel verde. Lungo la strada panoramica, sosta per ammirare il resort Aman sulla piccola l’isola di Sveti Stefan, icona del turismo montenegrino. Infine, spazio a un'esperienza enologica nella cantina statale Plantaže, a pochi minuti dall’aeroporto di Podgorica. Con i suoi 2.300 ettari di vigneti, è una delle più grandi d’Europa e offre degustazioni di vini locali come il Vranac Pro Corde e il Krstač. (Pamela McCourt Francescone) [post_title] => Montenegro: qualità e sostenibilità in una meta per tutti [post_date] => 2025-11-25T09:34:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764063271000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502279 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Grand Hotel della Posta di Sondrio entra a far parte della prestigiosa collection WorldHotels Distinctive, ampliando l'offerta di Bwh Hotels Italy & South-East Europe nel segmento luxury. La struttura si unisce così a un network internazionale che conta oltre 100 hotel distribuiti in 14 Paesi, rappresentando un'evoluzione strategica per il gruppo Saint Jane Hotels & Suites, già presente nel circuito con l'hotel Centrale di Tirano e Le Dune Resort di Porto Palo. Situato nel centro di Sondrio in piazza Garibaldi dal 1862 (da qui il nome del ristorante, aperto anche al pubblico esterno) l'hotel è ospitato in un edificio ottocentesco che custodisce un patrimonio artistico di grande rilievo: dalla collezione Sertoli Da Ponte con opere dal XVI al XIX secolo, ai bronzi postumi di Arturo Martini, fino alle installazioni contemporanee di Takis, Axelle e Spoerri. La struttura La struttura dispone di 38 camere e suite, centro benessere con sauna finlandese, vasca idromassaggio e doccia emozionale, oltre a spazi per eventi business che possono ospitare fino a 300 persone. «L'adesione al brand WorldHotels Distinctive rappresenta per noi un passo importante, che rafforza la vocazione internazionale della struttura e ne valorizza l'identità storica e culturale» ha commentato Andrea Sangiani, proprietario del gruppo Saint Jane. Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & South-East Europe, ha sottolineato come «l'appartenenza alla collection Distinctive sottolinei il legame autentico con il territorio: una selezione di hotel ricchi di personalità, dove l'ospitalità si intreccia con tradizioni locali e sapori veri. È proprio questa capacità di coniugare autenticità, qualità e visione internazionale che rende il Grand Hotel della Posta una proposta ideale per il nostro gruppo». La posizione strategica tra le Alpi e il lago di Como, insieme alla vicinanza con le sedi delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, rende la struttura una destinazione ideale per soggiorni business e leisure. Il portfolio del gruppo Saint Jane conta 20 strutture in sei regioni italiane per un totale di 117.000 arrivi e 500.000 presenze nel 2024. (Alessandra Favaro) [post_title] => Grand Hotel della Posta entra nella collection Worldhotels Distintinctive [post_date] => 2025-11-25T09:31:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764063115000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502302" align="alignleft" width="300"] Marzio Scamolla, international commercial manager di Cyprus Airways[/caption] Un operativo forte di «voli annuali» da una parte e l'ambizione di fare di Larnaca un «hub chiave nel Mediterraneo orientale»: queste le priorità nel breve-medio termine di Cyprus Airways, che ha recentemente affidato a Marzio Scamolla l'incarico di ampliare gli orizzonti del vettore, nominandolo international commercial manager. Scamolla, volto noto al trade italiano per la sua esperienza ultra decennale nel trasporto aereo, segue ora da vicino lo sviluppo di Cyprus in Europa, con un particolare focus sull'Italia, che si conferma tra i mercati di riferimento: «Con l’apertura di un ufficio a Verona la compagnia aerea rilancia il sempre forte interesse per l’Italia, unico mercato dove opera da più di uno scalo, con la rotta da Larnaca per Milano Malpensa, annuale, e quella stagionale su Venezia che contiamo di riproporre anche per il 2026: in questo caso, in base ai risultati, potrebbe anch’esso diventare annuale o comunque godere di una stagionalità più ampia. Peraltro, altra caratteristica distintiva dell’Italia è quella di rappresentare anche una destinazione molto richiesta dai ciprioti e dunque capace di attrarre significativi flussi incoming». Per questo il vettore sta studiando da vicino l’aggiunta di un terzo scalo italiano: «Roma, certo, è tra le candidate e credo non sia necessario spiegarne i motivi, pur con la presenza di competitor sulla medesima rotta. Ma valutiamo e stiamo colloquiando anche con altre realtà, ad esempio Firenze, dove potremmo operare in esclusiva sul collegamento verso Cipro». Le tempistiche? «Potrebbe essere già nel 2026», ma verosimilmente nel 2027. Per certo l'obiettivo della compagnia cipriota è quello di «proporci come un vettore affidabile e dunque in grado di garantire continuità al nostro operativo, per tutto l’anno, così da poter supportare le programmazioni di tour operator e agenzie di viaggio italiani. D’altra parte registriamo un interesse crescente verso la destinazione Cipro. E non soltanto come meta leisure ma anche come alternativa per il segmento Mice, che trova un’offerta interessante sull’isola». Grande focus poi sull'hub di Larnaca: «Sicuramente è uno dei plus di Cipro e per questo merita di essere valorizzato: il nostro obiettivo è quella di andare oltre lo status di un vettore p2p e sfruttare le potenzialità di Larnaca in qualità di hub chiave nel Mediterraneo orientale. Parliamo innanzitutto dei fitti collegamenti verso il Libano e Israele. In questo ambito registriamo anche un interesse da parte delle agenzie di viaggio italiane che organizzano tour e pellegrinaggi a Cipro e in alcuni casi ci richiedono possibilità di escursioni abbinate per visitare Gerusalemme». [post_title] => Cyprus Airways rilancia sull'Italia, Scamolla: «Voli annuali e un terzo scalo servito» [post_date] => 2025-11-24T12:49:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763988567000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502293 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si accendono i riflettori sull'edizione 2026 dell'Arabian Travel Market: con il tema “Travel 2040: Driving New Frontiers Through Innovation and Technology”, l'evento - in calendario dal 4 al 7 maggio - esplorerà le tendenze che stanno ridefinendo il panorama dei viaggi a livello globale. Il rapporto Atm Travel Trends Report, realizzato in collaborazione con Tourism Economics, prevede che i pernottamenti turistici internazionali in Medio Oriente raggiungeranno 1,5 miliardi entro il 2030, con una crescita del 90% rispetto al 2024. Si stima inoltre che circa il 15% di questi pernottamenti sarà riconducibile a viaggiatori leisure provenienti da fuori della regione. Secondo l'indagine, i mercati europei rappresentano attualmente il 50% dei viaggi leisure in Medio Oriente, anche se nei prossimi cinque anni è prevista una crescita più rapida per i mercati africani e dell'Asia-Pacifico. Sono attesi oltre 2.600 espositori provenienti da 161 paesi e più di 47.000 visitatori. «Entro il 2030, si prevede che ci saranno quasi 30 miliardi di pernottamenti turistici a livello globale, con il Medio Oriente che rappresenterà circa l'8% dei pernottamenti turistici - ha dichiarato Danielle Curtis, direttore della fiera -. Nello stesso periodo, i pernottamenti leisure nella regione dovrebbero crescere dell'87%, riflettendo il rapido sviluppo delle infrastrutture della regione e un'offerta esperienziale e culturale in espansione. «L'analisi di Atm e Tourism Economics ha rilevato che i viaggiatori della generazione Y e della generazione Z stanno pianificando più viaggi e abbracciando le innovazioni del turismo digitale, con gli eventi ricreativi sono stati considerati la principale opportunità di crescita del turismo, citati dalla metà degli esperti del settore intervistati dai ricercatori. In Medio Oriente, le vacanze balneari, i city break e le esperienze outdoor continuano ad essere popolari, mentre la domanda di turismo sportivo, viaggi culturali e viaggi all'insegna della salute e del benessere stanno crescendo rapidamente. «Il turismo leisure non può più essere definito da un unico gruppo demografico o stile di viaggio. I viaggiatori di oggi sono alla ricerca di esperienze autentiche e personalizzate che riflettano i loro valori - ha aggiunto Curtis -. Per questo motivo, il Medio Oriente è nella posizione ideale per svolgere un ruolo determinante nella prossima era del turismo globale, e non vediamo l'ora di dare il benvenuto all'industria turistica internazionale a Dubai a maggio per esplorare insieme le opportunità correlate». [post_title] => Arabian Travel Market 2026: Medio Oriente protagonista del boom di viaggiatori leisure [post_date] => 2025-11-24T12:24:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763987045000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502287 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Countdown per l'edizione 2025 dell'Antigua and Barbuda Art Week, che si svolgerà quest'anno dal 26 novembre al 2 dicembre. Giunta alla sua terza edizione, l’Art Week 2025, il cui tema quest’anno è “Culture in Colour”, promette di essere la più coinvolgente di sempre, animando spazi pubblici e luoghi simbolici di Antigua e Barbuda con esposizioni, sfilate di moda, workshop e performance dal vivo, fondendo tradizione e innovazione in una celebrazione dell’arte in tutte le sue forme. Si parte il prossimo 26 novembre al Redcliffe Quay, con l'inaugurazione ufficiale in una serata all’aperto tra arte dal vivo, musica e installazioni sotto le stelle. A seguire, sei giorni di eventi, mostre e performance che metteranno in luce la vivace scena artistica dell’arcipelago, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e multisensoriale tra colori, ritmi e sapori caraibici. Tra gli eventi da non perdere, la Visual Arts Exhibition, presso il Dr. Alister Francis Campus - Antigua and Barbuda College of Advanced Studies, che il 27 novembre presenterà le opere del rinomato artista antiguano Mark Brown accanto a quelle degli studenti di Belle Arti e Industrie Creative; la mostra “Expressions of Art and Fashion”, ospitata presso l’Aeroporto Internazionale V.C. Bird dal 27 novembre al 4 dicembre e gli Art and Culture Bus Tours, in programma il 28 e 29 novembre, che offriranno un viaggio attraverso il paesaggio ispiratore di Antigua, tra gallerie d’arte, atelier e spazi artigianali locali. Dibattiti e workshop animeranno la settimana: tra questi, “Art Talk: The Future of Caribbean Creativity”, un incontro che riunirà artisti e operatori culturali di spicco per riflettere sull’evoluzione delle industrie creative nella regione e il “Sustainable Art Workshop” curato da Good Humans 268 Inc., dedicato all’arte sostenibile e all’utilizzo di materiali eco-compatibili. Spazio anche alla musica e alla gastronomia con Rhythm and Vibes; arte e cocktail si fonderanno poi con Mandalas and Mojitos, un appuntamento dedicato alla creatività e al gusto al “Local” di Bay Gardens. Il “Brunch with the Arts” porta invece la creatività in tavola con un brunch domenicale al Julees animato da intrattenimento locale insieme a “Sweet Shades and Flavours ChARTcuterie”. Infine, il 30 novembre la moda sarà al centro della scena con “Zoige”, la sfilata e mostra ideata dallo stilista antiguano Garrett Javan. A chiudere la settimana, l’1 e 2 dicembre il pubblico potrà prendere parte agli Open Studios and Galleries, i tour dedicati alla scoperta degli studi e delle gallerie d’arte disseminati sull’isola. [post_title] => L'Antigua and Barbuda Art Week 2025 andrà in scena dal 26 novembre al 2 dicembre [post_date] => 2025-11-24T11:44:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763984664000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502154 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dalla “piccola Cappella degli Scrovegni” al paese dei mulini, dall’arco di roccia della Val Popena ai vecchi tabià di Auronzo. Il consorzio Tre cime Dolomiti invita a scoprire i luoghi fuori dal comune per un’esperienza davvero unica. Una rilassante passeggiata attraverso il centro di Auronzo permette ad esempio di ammirare l’architettura originaria delle case in legno e pietra, dalle forme semplici e lineari, dallo stile rustico ed essenziale. Parte integrante della storia è il lavatoio comunale, oggi ristrutturato, che rimanda indietro nel tempo, quando i panni si lavavano a mano e questo luogo era punto d’incontro e di socializzazione per le donne del paese. Uscendo appena dal centro si può fare un’altra scoperta: i vecchi tabià. Si tratta di fienili in legno, costruzioni tipiche che risalgono agli anni 60-70, un tempo utilizzati per il bestiame e per il fieno. Nel territorio del consorzio turistico Tre Cime Dolomiti, Vigo di Cadore racchiude dei veri e propri tesori artistici, tra cui le tre chiesette storiche. La chiesa pievanale di San Martino conserva un vero patrimonio di opere d’arte di diversi periodi storici: il trittico attribuito ad Antonio Rosso che risale al 1492, la pala lignea di Valentino P. Besarel del 1866, numerose opere dell’artista locale Tommaso Da Rin. Detta anche “piccola cappella degli Scrovegni”, la cappella di Sant’Orsola presenta al suo interno il ciclo pittorico più bello del contesto dolomitico. Mentre Santa Margherita in Salagona è la chiesa più antica della vallata, risalente al XIII secolo. Il ciclo pittorico al suo interno è un raro esempio, nel contesto bellunese, del passaggio dall’arte bizantina all’arte gotica. Lozzo di Cadore, nel territorio del consorzio turistico Tre Cime Dolomiti, è noto anche come “Il paese dei mulini”. Una passeggiata lungo il torrente Rio Rin permette di seguire la via dei mulini lungo la quale si sono sviluppate numerose attività produttive, mulini, fucine e segherie, ancora oggi visibili. Lozzo ospita anche il museo della Latteria, allestito negli spazi dell’ex-latteria sociale, attiva tra il 1884 e il 1984. Oggetti e foto custoditi raccontano la procedura tradizionale della lavorazione del formaggio, del burro e della ricotta. Dedicato alla conoscenza della cultura del posto e alla memoria delle tradizioni è anche il museo Ladino Diffuso. Un museo all’aperto, realizzato lungo le vie del paese, con installazioni e pannelli tematici che raccontano usi e costumi e descrivono le principali attività rurali della cultura ladina. Anche una località molto attrattiva, come Misurina e il suo lago, può diventare un punto di partenza per un’escursione fuori dalle rotte del turismo di massa. Un esempio ne è l’anello del Monte Popena nel Gruppo del Cristallo, circa 5 km con un dislivello di 650 metri. Dal lago si risalgono i pascoli lungo il sentiero 224, a quota 2000 m circa si raggiungono le pale di Misurina e poco oltre si incrocia il sentiero 222 che porta a forcella Popena, il punto più alto del nostro percorso, a 2.214 metri d’altitudine. Qui si trova anche quel che resta dell’ex rifugio Popena e, poco distante, si può ammirare l’Arco di roccia, la famosa finestra naturale che si apre sul panorama. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ [post_title] => Consorzio Tre cime Dolomiti, itinerari tra i luoghi inediti [post_date] => 2025-11-24T11:08:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763982525000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, è una delle strutture simbolo del nuovo corso turistico saudita definito da Vision 2030. Situato alle porte di Umluj, il resort rappresenta una delle realizzazioni più avanzate del Red Sea Project sviluppato da Red Sea Global, che prevede 28.000 km quadrati di destinazioni a basso impatto, alimentate interamente da energie rinnovabili. Il territorio del mar Rosso viene promosso come destinazione year-round, anche se i mesi migliori per le attività outdoor restano ottobre-marzo, periodo in cui trekking, biking, safari in jeep ed escursioni in cammello incontrano la maggiore domanda. «L’Arabia Saudita è una delle destinazioni più inesplorate al mondo e il nostro resort è collocato in una posizione ideale per scoprirne la cultura e la varietà paesaggistica - afferma il management di Six Senses - inoltre l’innovazione sostenibile è il motore di tutto il progetto». Nel segno della sostenibilità Sul fronte della sostenibilità, il resort è infatti il primo dell’intero Regno ad aver ottenuto le certificazioni Leed Platinum e Gstc. Nel 2024 ha funzionato al 100% con energia solare, generando oltre 11,9 milioni di kWh da un parco di 11.228 pannelli. Tra i risultati registrati: oltre 11.000 bottiglie di plastica eliminate e sostituite con quelle di vetro riciclabile, compost prodotto in loco, più di 1.500 kg di rifiuti rimossi dalle dune e iniziative di supporto alla gestione pubblica dei rifiuti per 1.300 persone. Particolarmente rilevante il programma di ricerca ambientale a Wadi Khuff, che ha già registrato 82 specie di piante, 79 di mammiferi e 14 specie di uccelli. In parallelo, Six Senses supporta le tessitrici di sadu di Umluj, valorizzando l’artigianato locale tramite esposizioni, vendita diretta e future iniziative digitali. La struttura dispone di 36 camere e 40 ville con piscina privata, progettate per ridurre al minimo l’impatto ambientale. I trasferimenti sono gestiti tramite il nuovo aeroporto internazionale del mar Rosso. «Il nostro obiettivo non è solo attrarre nuovi flussi, ma creare un modello replicabile di ospitalità responsabile, capace di generare valore economico, culturale e ambientale nel lungo periodo» commentano da Red Sea Global. Un polo strategico Il mar Rosso si conferma uno dei poli strategici dello sviluppo turistico dell’Arabia Saudita, che con Vision 2030 punta a costruire un modello di tourism regeneration basato su sostenibilità, tecnologia e investimenti nel segmento luxury. A oggi The Red Sea conta nove hotel già operativi, oltre al Thuwal Private Retreat, mentre si avvicina il debutto di Amaala Triple Bay, presentato da Red Sea Global come il nuovo benchmark mondiale del wellness di alta gamma. Amaala includerà cinque hotel di brand internazionali, un istituto di biologia marina di nuova generazione, uno yacht club e una marina dal design contemporaneo. Ogni struttura seguirà regole stringenti su limiti di capacità, conservazione ambientale e rigenerazione degli ecosistemi, con l’obiettivo di creare un’offerta che non sia solo sostenibile, ma a impatto positivo. Six Senses Southern Dunes si inserisce in questo quadro con un ruolo di training hub per professionisti locali e comunità artigiane. Il resort è oggi un riferimento per tour operator e operatori del luxury interessati a prodotti ad alto valore aggiunto legati al deserto, al wellness e alla cultura beduina. In termini di mercato, il general manager Benjamin Kreuz conferma il crescente interesse europeo: «Per noi il mercato interno gioca ancora un ruolo importante, ma Regno Unito, Germania, Italia, Svizzera e Francia sono i nostri bacini principali. Le stagioni migliori vanno da settembre/ottobre fino ad aprile/maggio». Kreuz anticipa inoltre il potenziale sinergico con la futura apertura del Six Senses Amaala, prevista a inizio 2026: «Avremo una splendida proprietà direttamente sul mar Rosso che permetterà soggiorni combinati tra oceano e deserto, ampliando l’offerta esperienziale e benessere». (Enzo Scudieri) [gallery ids="502263,502262,502261"] [post_title] => Six Senses Southern Dunes: ecco il nuovo modello saudita di sostenibilità [post_date] => 2025-11-24T11:06:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => arabia-saudita [1] => red-sea ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Arabia Saudita [1] => Red Sea ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763982394000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "las vegas la proposta leisure legata alle esperienze che attira un nuovo visitatore" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":126,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3390,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502327","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al giro di boa del primo anno di attività del volo diretto da Milano a Tokyo Haneda, Ana - All Nippon Airways, vara una campagna congiunta con Jnto con l'obiettivo di contribuire ad affrontare l'overtourism nelle località più note del Giappone.\r

\r

L'idea è quella di incentivare i viaggiatori a non fermarsi nelle destinazioni più famose, ma ad esplorare anche le regioni meno conosciute e più ricche di storia, per scoprire il volto più autentico del Paese. La promozione - attiva dal 24 novembre 2025 al 31 gennaio 2026 - consente di acquistare un biglietto dall'Italia in Economy Class, proseguire verso un’altra destinazione in Giappone senza costi aggiuntivi, usufruendo di uno stopover di 24 ore o più a Tokyo, tutto incluso nello stesso biglietto.\r

\r

Questa proposta di voli domestici senza costi aggiuntivi mette in risalto l’obiettivo di Ana e Jnto di promuovere un flusso turistico più equilibrato tra le varie prefetture giapponesi; offrendo l'accesso ai suoi oltre 40 hub, il più vasto network del Giappone, Ana punta a rendere più facile e davvero conveniente la scoperta capillare di questo Paese.\r

\r

La campagna arriva in un momento in cui il Giappone sta registrando un numero record di turisti stranieri: nel 2024 ha accolto 36,87 milioni di visitatori internazionali. Tuttavia, nonostante questo aumento, gran parte della domanda rimane concentrata su poche città famose. Sebbene oltre il 90% dei viaggiatori stranieri dichiari di voler visitare le zone regionali, meno del 10% lo ha effettivamente fatto.\r

\r

La Milano Malpensa-Tokyo Haneda viene operata tre volte alla settimana (martedì, giovedì e domenica) con un B787-9 da 215 posti (48 Business, 21 Premium Economy e 146 Economy): fra dicembre 2024 e ottobre 2025 sono stati trasportati più di 50.000 passeggeri (60% giapponesi e 40% italiani) con un load factor che supera l’80%.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Dopo il 31 gennaio 2026, Ana rivedrà le regole tariffarie in base alle condizioni di mercato, alle esigenze dei passeggeri e all'impatto che questa campagna di turismo responsabile avrà sulle regioni meno frequentate del Giappone.","post_title":"Ana: oltre 50.000 passeggeri sulla Milano-Tokyo Haneda. Promozione per il Giappone meno noto","post_date":"2025-11-25T10:10:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764065428000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pensando a Las Vegas si immaginano le luci vivide dello Strip, l'iconico cartello Welcome to Fabulous Las Vegas e i mega-resort: oltre al fascino dei grandi casinò, le sfide architettoniche degli edifici e la vivacità di una città che non si addormenta mai, c'è tanto di più da esplorare grazie alle diverse attività all’aperto.\r

\r

Dall'escursionismo in canyon panoramici alle passeggiate nell’alveo dei fiumi, alle corse in jeep o con la zipline nel deserto. Questa offerta continua ad attirare i visitatori. Lo dimostra l’andamento degli arrivi internazionali: dopo la crescita costante attestata dal 2010 al 2019 - quando sono arrivati a Las Vegas 5,65 milioni di ospiti - nel 2020 c’è stato un calo del 79,9% a causa della pandemia. La ripresa è iniziata nel 2022 raggiungendo i 3,4 mln, che sono poi diventati quasi 5 milioni nel 2024. Gli italiani sono stati 37.200 nel 2019 e, dopo 2 anni difficili, sono arrivati ai 24mila nel 2022, a 34.900 nel 2023 e a 42.100 nel 2024. I dati sono presentati dalla Las Vegas Convention and Visitors Authority, che ha il compito di posizionare il Sud del Nevada come destinazione globale per il turismo di svago e d'affari. Grazie alla disponibilità di 151.000 camere d'albergo, di quasi 1,5km2 di spazi per riunioni ed esposizioni e con la gestione del vasto Las Vegas Convention Center, la missione di Lvcva è quella di attrarre sempre nuovi visitatori.\r

\r

Nei prossimi tre anni verranno investiti oltre 7 mld di dollari in progetti legati al turismo. È in programma la reinvenzione dello storico Mirage, che alla fine del 2027 diventerà l’Hard Rock Hotel & Casino, con l’aggiunta di 675 camere e di una struttura a forma di chitarra alta 213m. È stato poi rebrandizzato il Bally’s Las Vegas che, distribuito su uno spazio pari a 14 ettari, sarà l’Horseshoe Las Vegas e si arricchirà di due torri con hotel di lusso da 3.000 camere, di un locale per intrattenimento con 2500 posti e oltre 46km2 di negozi, ristoranti e offerte di intrattenimento. Per il 2028 aprirà anche l’A’s Ballpark, il nuovo stadio da 33.000 posti che sarà la sede dei Las Vegas Athletics della Major League Baseball. Nella sua costante evoluzione Las Vegas si confronta con i principali focus del mondo del turismo odierno.\r

\r

Oltre al miglioramento costante sul fronte dell’accoglienza e alla promozione di attività legate al benessere, sono significativi i percorsi che riguardano la gastronomia e la sostenibilità. Le strade di Las Vegas offrono proposte culinarie variegate: dalla tipica cucina americana a quella internazionale, con ristoranti stellati e di alta cucina e lo street-food più informale. Una ricchezza testimoniata dallo stesso Gordon Ramsey, lo chef stellato Michelin proprietario a Las Vegas del Gordon Ramsay Hell’s Kitchen al Caesars Palace e del Ramsay’s Kitchen al Harrah’s. «Las Vegas è una delle migliori destinazioni gastronomiche del mondo. - afferma - Ha una vitalità unica ed è un'arena per ogni chef di alto livello del mondo. Nobu, Guy Savoy, Bobby Flay, ... sono tutti qui e questo ci rende migliori». \r

\r

Infine, sul fronte della sostenibilità, l’Lvcva ricorda che ogni sforzo è volto alla consapevolezza ambientale e allo sfruttamento delle risorse disponibili: il 24% dell’energia utilizzata nel Nevada proviene da risorse rinnovabili e, grazie agli sforzi di conservazione, dal 2020 al 2022 l’uso idrico pro capite è diminuito del 47%. Secondo la Southern Nevada Water Authority, i resort utilizzano solo il 5% della fornitura idrica della valle. Infine, per la sostenibilità sociale, la banca alimentare Three Square, in collaborazione con partner della comunità come l’MGM Resorts International, il Caesars Entertainment e i Las Vegas Raiders, dal 2021 al 2022 ha distribuito ai bisognosi della comunità oltre 42 milioni di pasti.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"502226,502229,502230\"]","post_title":"Las Vegas: la proposta leisure legata alle esperienze che attira un nuovo visitatore","post_date":"2025-11-25T09:35:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764063307000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502328","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502329\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Crvena Glavica (@Sveti Stefan)[/caption]\r

\r

Il Montenegro svela la sua anima autentica e si presenta alla stampa specializzata. L'occasione è quella del viaggio organizzato dalla National Tourism Organisation of Montenegro e Travel Open Day, che rappresenta l’ente turistico montenegrino in Italia.\r

\r

Grande come metà della Lombardia, il Paese è raggiungibile in un’ora e venti minuti con voli Air Montenegro da Roma Fiumicino e Wizz Air da Milano Mlpensa, ma è collegato anche via mare nei mesi estivi da traghetti da Bari e Ancona a Bar. Pur non appartenendo all’Unione europea, il Montenegro adotta l’euro e accoglie i visitatori con infrastrutture moderne e ospitalità autentica.\r

\r

I flussi turistici tra Italia e Montenegro sono rimasti stabili negli ultimi anni. Nel 2024 il paese ha accolto 2,61 milioni di turisti, di cui 27.334 italiani, pari a 94.693 pernottamenti. Da gennaio a settembre 2025 24.277 italiani avevano già visitato il Paese, circa il 90% del totale dell’anno scorso. Gli italiani soggiornano in media 3-4 notti, prediligendo brevi vacanze lungo la costa adriatica.\r

Il tour\r

Il viaggio stampa è iniziato nel cuore verde delPaese, a Kolašin, con stazioni sciistiche moderne. Qui il raffinato Bianca Resort & Spa ha accolto il gruppo con calore montano. Poco distante, il parco nazionale Biogradska Gora, una delle foreste vergini più antiche d’Europa, ha mostrato il volto più selvaggio e puro del Montenegro: trekking, kayak, mountain bike, pesca alla trota e silenzi interrotti solo dal fruscio dei faggi e degli aceri. Il primo incontro con la gastronomia montenegrina è avvenuto durante la visita all’azienda agricola Klisura, sopra a Kolašin, che offre l’alloggio in suggestive baite di legno, e dove la famiglia ha preparato per gli ospiti italiani un pranzo tipico a base di kacamak di gulash.\r

Un po' di storia\r

[caption id=\"attachment_502331\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Zabojsko Jezero (@Ivan Savic)[/caption]\r

\r

Lasciate le montagne, il gruppo ha raggiunto Cetinje, antica capitale reale, dove la residenza del re Nikola, ora un piccolo museo, racconta un passato elegante e cosmopolita. Nel monastero ortodosso sono custoditi la mano di San Giovanni Battista, frammenti della Croce e un’icona venerata. Da qui, la celebre Lovćenska Serpentina - venti chilometri di curve a gomito panoramiche - ha condotto i giornalisti al villaggio di Njeguši, patria del prosciutto affumicato pršut, fino alla spettacolare baia di Kotor, patrimonio Unesco. Davanti alle mura medievali di Kotor e ai vicoli brulicanti di vita del centro storico, nel 2025 hanno attraccato oltre 500 navi da crociera. A Tivat, che ha il secondo aeroporto internazionale del Paese, Porto Montenegro rappresenta l’anima più cosmopolita del Montenegro con yacht di lusso e boutique internazionali.\r

A Budva, città dal fascino millenario, la tradizione veneziana incontra il dinamismo moderno di resort e casinò come il Maestral Resort & Casino. Il lussuoso One&Only Resort di Portonovi, a mezz’ora da Kotor, ha camere, suite e ville private con piscina ed è immerso nel verde. Lungo la strada panoramica, sosta per ammirare il resort Aman sulla piccola l’isola di Sveti Stefan, icona del turismo montenegrino.\r

\r

Infine, spazio a un'esperienza enologica nella cantina statale Plantaže, a pochi minuti dall’aeroporto di Podgorica. Con i suoi 2.300 ettari di vigneti, è una delle più grandi d’Europa e offre degustazioni di vini locali come il Vranac Pro Corde e il Krstač.\r

\r

(Pamela McCourt Francescone)","post_title":"Montenegro: qualità e sostenibilità in una meta per tutti","post_date":"2025-11-25T09:34:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764063271000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il Grand Hotel della Posta di Sondrio entra a far parte della prestigiosa collection WorldHotels Distinctive, ampliando l'offerta di Bwh Hotels Italy & South-East Europe nel segmento luxury. La struttura si unisce così a un network internazionale che conta oltre 100 hotel distribuiti in 14 Paesi, rappresentando un'evoluzione strategica per il gruppo Saint Jane Hotels & Suites, già presente nel circuito con l'hotel Centrale di Tirano e Le Dune Resort di Porto Palo.\r

\r

Situato nel centro di Sondrio in piazza Garibaldi dal 1862 (da qui il nome del ristorante, aperto anche al pubblico esterno) l'hotel è ospitato in un edificio ottocentesco che custodisce un patrimonio artistico di grande rilievo: dalla collezione Sertoli Da Ponte con opere dal XVI al XIX secolo, ai bronzi postumi di Arturo Martini, fino alle installazioni contemporanee di Takis, Axelle e Spoerri.\r

La struttura\r

La struttura dispone di 38 camere e suite, centro benessere con sauna finlandese, vasca idromassaggio e doccia emozionale, oltre a spazi per eventi business che possono ospitare fino a 300 persone.\r

\r

«L'adesione al brand WorldHotels Distinctive rappresenta per noi un passo importante, che rafforza la vocazione internazionale della struttura e ne valorizza l'identità storica e culturale» ha commentato Andrea Sangiani, proprietario del gruppo Saint Jane.\r

Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & South-East Europe, ha sottolineato come «l'appartenenza alla collection Distinctive sottolinei il legame autentico con il territorio: una selezione di hotel ricchi di personalità, dove l'ospitalità si intreccia con tradizioni locali e sapori veri. È proprio questa capacità di coniugare autenticità, qualità e visione internazionale che rende il Grand Hotel della Posta una proposta ideale per il nostro gruppo».\r

\r

La posizione strategica tra le Alpi e il lago di Como, insieme alla vicinanza con le sedi delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, rende la struttura una destinazione ideale per soggiorni business e leisure. Il portfolio del gruppo Saint Jane conta 20 strutture in sei regioni italiane per un totale di 117.000 arrivi e 500.000 presenze nel 2024.\r

\r

(Alessandra Favaro)","post_title":"Grand Hotel della Posta entra nella collection Worldhotels Distintinctive","post_date":"2025-11-25T09:31:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764063115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502302\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marzio Scamolla, international commercial manager di Cyprus Airways[/caption]\r

\r

Un operativo forte di «voli annuali» da una parte e l'ambizione di fare di Larnaca un «hub chiave nel Mediterraneo orientale»: queste le priorità nel breve-medio termine di Cyprus Airways, che ha recentemente affidato a Marzio Scamolla l'incarico di ampliare gli orizzonti del vettore, nominandolo international commercial manager.\r

\r

Scamolla, volto noto al trade italiano per la sua esperienza ultra decennale nel trasporto aereo, segue ora da vicino lo sviluppo di Cyprus in Europa, con un particolare focus sull'Italia, che si conferma tra i mercati di riferimento: «Con l’apertura di un ufficio a Verona la compagnia aerea rilancia il sempre forte interesse per l’Italia, unico mercato dove opera da più di uno scalo, con la rotta da Larnaca per Milano Malpensa, annuale, e quella stagionale su Venezia che contiamo di riproporre anche per il 2026: in questo caso, in base ai risultati, potrebbe anch’esso diventare annuale o comunque godere di una stagionalità più ampia. Peraltro, altra caratteristica distintiva dell’Italia è quella di rappresentare anche una destinazione molto richiesta dai ciprioti e dunque capace di attrarre significativi flussi incoming».\r

\r

Per questo il vettore sta studiando da vicino l’aggiunta di un terzo scalo italiano: «Roma, certo, è tra le candidate e credo non sia necessario spiegarne i motivi, pur con la presenza di competitor sulla medesima rotta. Ma valutiamo e stiamo colloquiando anche con altre realtà, ad esempio Firenze, dove potremmo operare in esclusiva sul collegamento verso Cipro». Le tempistiche? «Potrebbe essere già nel 2026», ma verosimilmente nel 2027.\r

\r

Per certo l'obiettivo della compagnia cipriota è quello di «proporci come un vettore affidabile e dunque in grado di garantire continuità al nostro operativo, per tutto l’anno, così da poter supportare le programmazioni di tour operator e agenzie di viaggio italiani. D’altra parte registriamo un interesse crescente verso la destinazione Cipro. E non soltanto come meta leisure ma anche come alternativa per il segmento Mice, che trova un’offerta interessante sull’isola».\r

\r

Grande focus poi sull'hub di Larnaca: «Sicuramente è uno dei plus di Cipro e per questo merita di essere valorizzato: il nostro obiettivo è quella di andare oltre lo status di un vettore p2p e sfruttare le potenzialità di Larnaca in qualità di hub chiave nel Mediterraneo orientale. Parliamo innanzitutto dei fitti collegamenti verso il Libano e Israele. In questo ambito registriamo anche un interesse da parte delle agenzie di viaggio italiane che organizzano tour e pellegrinaggi a Cipro e in alcuni casi ci richiedono possibilità di escursioni abbinate per visitare Gerusalemme».","post_title":"Cyprus Airways rilancia sull'Italia, Scamolla: «Voli annuali e un terzo scalo servito»","post_date":"2025-11-24T12:49:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1763988567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si accendono i riflettori sull'edizione 2026 dell'Arabian Travel Market: con il tema “Travel 2040: Driving New Frontiers Through Innovation and Technology”, l'evento - in calendario dal 4 al 7 maggio - esplorerà le tendenze che stanno ridefinendo il panorama dei viaggi a livello globale. \r

\r

Il rapporto Atm Travel Trends Report, realizzato in collaborazione con Tourism Economics, prevede che i pernottamenti turistici internazionali in Medio Oriente raggiungeranno 1,5 miliardi entro il 2030, con una crescita del 90% rispetto al 2024. Si stima inoltre che circa il 15% di questi pernottamenti sarà riconducibile a viaggiatori leisure provenienti da fuori della regione.\r

\r

Secondo l'indagine, i mercati europei rappresentano attualmente il 50% dei viaggi leisure in Medio Oriente, anche se nei prossimi cinque anni è prevista una crescita più rapida per i mercati africani e dell'Asia-Pacifico.\r

\r

Sono attesi oltre 2.600 espositori provenienti da 161 paesi e più di 47.000 visitatori.\r

«Entro il 2030, si prevede che ci saranno quasi 30 miliardi di pernottamenti turistici a livello globale, con il Medio Oriente che rappresenterà circa l'8% dei pernottamenti turistici - ha dichiarato Danielle Curtis, direttore della fiera -. Nello stesso periodo, i pernottamenti leisure nella regione dovrebbero crescere dell'87%, riflettendo il rapido sviluppo delle infrastrutture della regione e un'offerta esperienziale e culturale in espansione. \r

\r

«L'analisi di Atm e Tourism Economics ha rilevato che i viaggiatori della generazione Y e della generazione Z stanno pianificando più viaggi e abbracciando le innovazioni del turismo digitale, con gli eventi ricreativi sono stati considerati la principale opportunità di crescita del turismo, citati dalla metà degli esperti del settore intervistati dai ricercatori.\r

\r

In Medio Oriente, le vacanze balneari, i city break e le esperienze outdoor continuano ad essere popolari, mentre la domanda di turismo sportivo, viaggi culturali e viaggi all'insegna della salute e del benessere stanno crescendo rapidamente.\r

\r

«Il turismo leisure non può più essere definito da un unico gruppo demografico o stile di viaggio. I viaggiatori di oggi sono alla ricerca di esperienze autentiche e personalizzate che riflettano i loro valori - ha aggiunto Curtis -. Per questo motivo, il Medio Oriente è nella posizione ideale per svolgere un ruolo determinante nella prossima era del turismo globale, e non vediamo l'ora di dare il benvenuto all'industria turistica internazionale a Dubai a maggio per esplorare insieme le opportunità correlate».","post_title":"Arabian Travel Market 2026: Medio Oriente protagonista del boom di viaggiatori leisure","post_date":"2025-11-24T12:24:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763987045000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502287","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Countdown per l'edizione 2025 dell'Antigua and Barbuda Art Week, che si svolgerà quest'anno dal 26 novembre al 2 dicembre.\r

Giunta alla sua terza edizione, l’Art Week 2025, il cui tema quest’anno è “Culture in Colour”, promette di essere la più coinvolgente di sempre, animando spazi pubblici e luoghi simbolici di Antigua e Barbuda con esposizioni, sfilate di moda, workshop e performance dal vivo, fondendo tradizione e innovazione in una celebrazione dell’arte in tutte le sue forme.\r

Si parte il prossimo 26 novembre al Redcliffe Quay, con l'inaugurazione ufficiale in una serata all’aperto tra arte dal vivo, musica e installazioni sotto le stelle. A seguire, sei giorni di eventi, mostre e performance che metteranno in luce la vivace scena artistica dell’arcipelago, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e multisensoriale tra colori, ritmi e sapori caraibici.\r

Tra gli eventi da non perdere, la Visual Arts Exhibition, presso il Dr. Alister Francis Campus - Antigua and Barbuda College of Advanced Studies, che il 27 novembre presenterà le opere del rinomato artista antiguano Mark Brown accanto a quelle degli studenti di Belle Arti e Industrie Creative; la mostra “Expressions of Art and Fashion”, ospitata presso l’Aeroporto Internazionale V.C. Bird dal 27 novembre al 4 dicembre e gli Art and Culture Bus Tours, in programma il 28 e 29 novembre, che offriranno un viaggio attraverso il paesaggio ispiratore di Antigua, tra gallerie d’arte, atelier e spazi artigianali locali.\r

Dibattiti e workshop animeranno la settimana: tra questi, “Art Talk: The Future of Caribbean Creativity”, un incontro che riunirà artisti e operatori culturali di spicco per riflettere sull’evoluzione delle industrie creative nella regione e il “Sustainable Art Workshop” curato da Good Humans 268 Inc., dedicato all’arte sostenibile e all’utilizzo di materiali eco-compatibili. \r

Spazio anche alla musica e alla gastronomia con Rhythm and Vibes; arte e cocktail si fonderanno poi con Mandalas and Mojitos, un appuntamento dedicato alla creatività e al gusto al “Local” di Bay Gardens. Il “Brunch with the Arts” porta invece la creatività in tavola con un brunch domenicale al Julees animato da intrattenimento locale insieme a “Sweet Shades and Flavours ChARTcuterie”.\r

Infine, il 30 novembre la moda sarà al centro della scena con “Zoige”, la sfilata e mostra ideata dallo stilista antiguano Garrett Javan.\r

A chiudere la settimana, l’1 e 2 dicembre il pubblico potrà prendere parte agli Open Studios and Galleries, i tour dedicati alla scoperta degli studi e delle gallerie d’arte disseminati sull’isola.","post_title":"L'Antigua and Barbuda Art Week 2025 andrà in scena dal 26 novembre al 2 dicembre","post_date":"2025-11-24T11:44:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763984664000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502154","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dalla “piccola Cappella degli Scrovegni” al paese dei mulini, dall’arco di roccia della Val Popena ai vecchi tabià di Auronzo. Il consorzio Tre cime Dolomiti invita a scoprire i luoghi fuori dal comune per un’esperienza davvero unica. \r

\r

Una rilassante passeggiata attraverso il centro di Auronzo permette ad esempio di ammirare l’architettura originaria delle case in legno e pietra, dalle forme semplici e lineari, dallo stile rustico ed essenziale. Parte integrante della storia è il lavatoio comunale, oggi ristrutturato, che rimanda indietro nel tempo, quando i panni si lavavano a mano e questo luogo era punto d’incontro e di socializzazione per le donne del paese. Uscendo appena dal centro si può fare un’altra scoperta: i vecchi tabià. Si tratta di fienili in legno, costruzioni tipiche che risalgono agli anni 60-70, un tempo utilizzati per il bestiame e per il fieno.\r

\r

Nel territorio del consorzio turistico Tre Cime Dolomiti, Vigo di Cadore racchiude dei veri e propri tesori artistici, tra cui le tre chiesette storiche. La chiesa pievanale di San Martino conserva un vero patrimonio di opere d’arte di diversi periodi storici: il trittico attribuito ad Antonio Rosso che risale al 1492, la pala lignea di Valentino P. Besarel del 1866, numerose opere dell’artista locale Tommaso Da Rin.\r

\r

Detta anche “piccola cappella degli Scrovegni”, la cappella di Sant’Orsola presenta al suo interno il ciclo pittorico più bello del contesto dolomitico. Mentre Santa Margherita in Salagona è la chiesa più antica della vallata, risalente al XIII secolo. Il ciclo pittorico al suo interno è un raro esempio, nel contesto bellunese, del passaggio dall’arte bizantina all’arte gotica.\r

\r

Lozzo di Cadore, nel territorio del consorzio turistico Tre Cime Dolomiti, è noto anche come “Il paese dei mulini”. Una passeggiata lungo il torrente Rio Rin permette di seguire la via dei mulini lungo la quale si sono sviluppate numerose attività produttive, mulini, fucine e segherie, ancora oggi visibili.\r

\r

Lozzo ospita anche il museo della Latteria, allestito negli spazi dell’ex-latteria sociale, attiva tra il 1884 e il 1984. Oggetti e foto custoditi raccontano la procedura tradizionale della lavorazione del formaggio, del burro e della ricotta. \r

\r

Dedicato alla conoscenza della cultura del posto e alla memoria delle tradizioni è anche il museo Ladino Diffuso. Un museo all’aperto, realizzato lungo le vie del paese, con installazioni e pannelli tematici che raccontano usi e costumi e descrivono le principali attività rurali della cultura ladina.\r

\r

Anche una località molto attrattiva, come Misurina e il suo lago, può diventare un punto di partenza per un’escursione fuori dalle rotte del turismo di massa. Un esempio ne è l’anello del Monte Popena nel Gruppo del Cristallo, circa 5 km con un dislivello di 650 metri. Dal lago si risalgono i pascoli lungo il sentiero 224, a quota 2000 m circa si raggiungono le pale di Misurina e poco oltre si incrocia il sentiero 222 che porta a forcella Popena, il punto più alto del nostro percorso, a 2.214 metri d’altitudine. Qui si trova anche quel che resta dell’ex rifugio Popena e, poco distante, si può ammirare l’Arco di roccia, la famosa finestra naturale che si apre sul panorama. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­","post_title":"Consorzio Tre cime Dolomiti, itinerari tra i luoghi inediti","post_date":"2025-11-24T11:08:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763982525000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, è una delle strutture simbolo del nuovo corso turistico saudita definito da Vision 2030. Situato alle porte di Umluj, il resort rappresenta una delle realizzazioni più avanzate del Red Sea Project sviluppato da Red Sea Global, che prevede 28.000 km quadrati di destinazioni a basso impatto, alimentate interamente da energie rinnovabili.\r

\r

Il territorio del mar Rosso viene promosso come destinazione year-round, anche se i mesi migliori per le attività outdoor restano ottobre-marzo, periodo in cui trekking, biking, safari in jeep ed escursioni in cammello incontrano la maggiore domanda. «L’Arabia Saudita è una delle destinazioni più inesplorate al mondo e il nostro resort è collocato in una posizione ideale per scoprirne la cultura e la varietà paesaggistica - afferma il management di Six Senses - inoltre l’innovazione sostenibile è il motore di tutto il progetto».\r

Nel segno della sostenibilità\r

Sul fronte della sostenibilità, il resort è infatti il primo dell’intero Regno ad aver ottenuto le certificazioni Leed Platinum e Gstc. Nel 2024 ha funzionato al 100% con energia solare, generando oltre 11,9 milioni di kWh da un parco di 11.228 pannelli. Tra i risultati registrati: oltre 11.000 bottiglie di plastica eliminate e sostituite con quelle di vetro riciclabile, compost prodotto in loco, più di 1.500 kg di rifiuti rimossi dalle dune e iniziative di supporto alla gestione pubblica dei rifiuti per 1.300 persone.\r

\r

Particolarmente rilevante il programma di ricerca ambientale a Wadi Khuff, che ha già registrato 82 specie di piante, 79 di mammiferi e 14 specie di uccelli. In parallelo, Six Senses supporta le tessitrici di sadu di Umluj, valorizzando l’artigianato locale tramite esposizioni, vendita diretta e future iniziative digitali.\r

\r

La struttura dispone di 36 camere e 40 ville con piscina privata, progettate per ridurre al minimo l’impatto ambientale. I trasferimenti sono gestiti tramite il nuovo aeroporto internazionale del mar Rosso. «Il nostro obiettivo non è solo attrarre nuovi flussi, ma creare un modello replicabile di ospitalità responsabile, capace di generare valore economico, culturale e ambientale nel lungo periodo» commentano da Red Sea Global.\r

Un polo strategico\r

Il mar Rosso si conferma uno dei poli strategici dello sviluppo turistico dell’Arabia Saudita, che con Vision 2030 punta a costruire un modello di tourism regeneration basato su sostenibilità, tecnologia e investimenti nel segmento luxury. A oggi The Red Sea conta nove hotel già operativi, oltre al Thuwal Private Retreat, mentre si avvicina il debutto di Amaala Triple Bay, presentato da Red Sea Global come il nuovo benchmark mondiale del wellness di alta gamma.\r

\r

Amaala includerà cinque hotel di brand internazionali, un istituto di biologia marina di nuova generazione, uno yacht club e una marina dal design contemporaneo. Ogni struttura seguirà regole stringenti su limiti di capacità, conservazione ambientale e rigenerazione degli ecosistemi, con l’obiettivo di creare un’offerta che non sia solo sostenibile, ma a impatto positivo.\r

\r

Six Senses Southern Dunes si inserisce in questo quadro con un ruolo di training hub per professionisti locali e comunità artigiane. Il resort è oggi un riferimento per tour operator e operatori del luxury interessati a prodotti ad alto valore aggiunto legati al deserto, al wellness e alla cultura beduina.\r

In termini di mercato, il general manager Benjamin Kreuz conferma il crescente interesse europeo: «Per noi il mercato interno gioca ancora un ruolo importante, ma Regno Unito, Germania, Italia, Svizzera e Francia sono i nostri bacini principali. Le stagioni migliori vanno da settembre/ottobre fino ad aprile/maggio». Kreuz anticipa inoltre il potenziale sinergico con la futura apertura del Six Senses Amaala, prevista a inizio 2026: «Avremo una splendida proprietà direttamente sul mar Rosso che permetterà soggiorni combinati tra oceano e deserto, ampliando l’offerta esperienziale e benessere».\r

\r

(Enzo Scudieri)\r

\r

[gallery ids=\"502263,502262,502261\"]\r

\r

","post_title":"Six Senses Southern Dunes: ecco il nuovo modello saudita di sostenibilità","post_date":"2025-11-24T11:06:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["arabia-saudita","red-sea"],"post_tag_name":["Arabia Saudita","Red Sea"]},"sort":[1763982394000]}]}}