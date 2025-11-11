Welcome Travel Group porta la vision sul turismo organizzato al Verona Eurasian Economic Forum «Il turismo organizzato veicola flussi verso nuove destinazioni, promuovendo gli scambi culturali tra i popoli»: un messaggio chiaro quello di Vittorio Amato, industry relations manager di Welcome Travel Group, sul ruolo dell’agenzia di viaggio all’interno della filiera turistica, in occasione del XVIII Verona Eurasian Economic Forum. Il meeting di respiro internazionale, che quest’anno si è svolto ad Istanbul, per la prima volta ha inserito in programma un panel specificatamente dedicato al turismo. Una vetrina preziosa per il gruppo, che ha visto il manager mettere in luce gli atout del circuito Welcome: «Oggi il nostro network annovera circa 2.600 agenzie di viaggio, che rappresentano il 38% del totale in Italia, con una quota di mercato, in termini di volume di fatturato, del 48%. «Favoriamo il turismo organizzato, dove ogni attore della filiera fa il suo mestiere. Il tour operator organizza i pacchetti in collaborazione con i dmc e poi le agenzie di viaggio li promuovono alla loro clientela. E l’adv gioca un ruolo centrale in questo iter, poiché si fa garante di quel pacchetto di viaggio». E va sottolineato come il turismo organizzato negli ultimi anni abbia in qualche modo indirizzato «i flussi turistici verso nuove destinazioni» oltre gli orizzonti più comuni: «E’ il caso della Via della Seta, ad esempio con il Kazakistan che richiama diversi visitatori italiani, e che oggi vede Neos operare ben due voli diretti da Milano, uno su Almaty e l’altro su Atyrau». Condividi

