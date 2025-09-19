Apg: sulla piattaforma Ndc sbarcano le compagnie del gruppo Lufthansa La connessione Ndc di Lufthansa Group è disponibile su “Apg Platform”. Il portale dedicato di Apg sta collaborando con il gruppo tedesco per offrire i loro contenuti completi tramite la Apg Platform Ndc senza alcun supplemento. «I partner di viaggio avranno accesso ai prodotti del Gruppo Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Discover Airlines e Air Dolomiti, nonché all’interline con i partner della joint venture Air Canada e United Airlines e beneficeranno di tariffe esclusive attraverso i canali Ndc, non più disponibili in Gds Edifact, come Economy Light e Business Saver», ha dichiarato Héloïse Parrain, direttrice del portale Apg Platform. Grazie a questa nuova connessione, Apg Platform fornisce una soluzione end-to-end per acquisti e prenotazioni a migliaia di agenzie di viaggio in 140 paesi, inclusa la possibilità di gestire operazioni post-vendita come cancellazioni, rimborsi e annullamenti. Sulla piattaforma è anche possibile aggiungere servizi accessori (bagagli, sedili, ecc.) e modificare un itinerario o una data di viaggio. Con 44 vettori disponibili Apg Platform può supportare le agenzie di viaggio ad aumentare il loro fatturato. APG Platform è promossa e supportata in oltre 150 paesi in tutto il mondo dalla rete di uffici APG; utilizzando la più recente tecnologia Xml e seguendo tutti gli standard Iata. Condividi

Il portale dedicato di Apg sta collaborando con il gruppo tedesco per offrire i loro contenuti completi tramite la Apg Platform Ndc senza alcun supplemento.\r

\r

«I partner di viaggio avranno accesso ai prodotti del Gruppo Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Discover Airlines e Air Dolomiti, nonché all'interline con i partner della joint venture Air Canada e United Airlines e beneficeranno di tariffe esclusive attraverso i canali Ndc, non più disponibili in Gds Edifact, come Economy Light e Business Saver», ha dichiarato Héloïse Parrain, direttrice del portale Apg Platform.\r

\r

Grazie a questa nuova connessione, Apg Platform fornisce una soluzione end-to-end per acquisti e prenotazioni a migliaia di agenzie di viaggio in 140 paesi, inclusa la possibilità di gestire operazioni post-vendita come cancellazioni, rimborsi e annullamenti. Sulla piattaforma è anche possibile aggiungere servizi accessori (bagagli, sedili, ecc.) e modificare un itinerario o una data di viaggio.\r

\r

Con 44 vettori disponibili Apg Platform può supportare le agenzie di viaggio ad aumentare il loro fatturato. APG Platform è promossa e supportata in oltre 150 paesi in tutto il mondo dalla rete di uffici APG; utilizzando la più recente tecnologia Xml e seguendo tutti gli standard Iata. ","post_title":"Apg: sulla piattaforma Ndc sbarcano le compagnie del gruppo Lufthansa","post_date":"2025-09-19T10:45:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1758278705000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" SkyUp aggiunge un nuova rotta per la stagione estiva 2026, tra Rimini e Chișinău: il nuovo collegamento diretto, attivo dal 30 maggio 2026, renderà i viaggi tra Italia e Moldavia più rapidi e convenienti, soprattutto per i cittadini moldavi che vivono o lavorano nella regione. \r

\r

I biglietti sono già in vendita attraverso la piattaforma b2b con fino a due voli a settimana.\r

\r

\"Il nuovo collegamento diretto tra Rimini e Chișinău offre ai moldavi in ​​Italia un modo comodo per tornare a casa e visitare familiari e amici, promuovendo al contempo il turismo in Moldavia. Tariffe convenienti, un servizio affidabile e un programma ben pianificato garantiranno un'esperienza di viaggio confortevole\", afferma Dmytro Sieroukhov, ceo di SkyUp Airlines.","post_title":"SkyUp Airlines collegherà Rimini a Chisinau, dal prossimo 30 maggio","post_date":"2025-09-19T09:20:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758273635000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Siebe Gerbranda è il nuovo vicepresidente di prodotto Rail Europe. Il manager, che sarà ufficialmente in carica dal prossimo 1° ottobre, conta oltre 15 anni di esperienza internazionale maturata in Europa, Africa, Asia e Stati Uniti, e ha guidato team incaricati di scalare prodotti digitali, migliorare la monetizzazione e accelerare i processi in contesti ad alta crescita.\r

\r

In Rail Europe guiderà l’organizzazione globale di prodotto con tre priorità strategiche: semplificare l’esperienza end-to-end per viaggiatori e partner, aumentare l’affidabilità e la velocità di delivery, e sviluppare talenti e modalità di lavoro che consentano ai team di eseguire con focus e precisione.\r

\r

La nomina arriva al termine di una trasformazione pluriennale che ha reso Rail Europe un’azienda solida dal punto di vista finanziario e più agile, oggi operante come piattaforma globale per la prenotazione dei treni europei, utilizzata da milioni di viaggiatori e partner. Concluso il percorso di trasformazione, la società concentra ora i propri sforzi sui viaggiatori internazionali, offrendo un prodotto agnostico costruito sulla semplicità.\r

\r

\r

\r

\r

In un contesto in cui la pianificazione dei viaggi è ridefinita dall’intelligenza artificiale, da aspettative dei clienti in evoluzione e da una domanda crescente di soluzioni sostenibili, la capacità di reinventare e scalare prodotti con un approccio “customer first” è più critica che mai. \r

\r

\r

\r

\r

Gerbranda proviene da Taxfix, fintech tedesca “unicorno”, dove ha ricoperto il ruolo di director of product – growth & platforms, guidando l’espansione europea grazie a una solida cultura di prodotto a livello di leadership. In precedenza ha ricoperto posizioni senior in AliExpress (Alibaba Group) e Google, ed è stato ceo/cpo di Glownet, realtà che ha fatto crescere e portato all’exit.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Siebe Gerbranda è il nuovo vp prodotto di Rail Europe, in carica dal 1° ottobre","post_date":"2025-09-18T13:13:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1758201182000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497239","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus sulla mobilità sostenibile per l'aeroporto di Milano Bergamo, con la partecipazione alla giornata di studi “Ali e Pedali: raggiungere l’aeroporto in bicicletta” che si è svolta nei giorni scorsi presso la Velostazione di Bologna, su iniziativa di Fiab Italia, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.\r

\r

Un’occasione di confronto su come rendere gli aeroporti italiani più accessibili alle biciclette (Milano Bergamo è il primo scalo europeo certificato Bike Friendly) con focus su politiche, infrastrutture e azioni concrete per promuovere il “bike to work” e il cicloturismo.\r

\r

\r

\r

Elena Massoletti, referente Sacbo per la ciclabilità sullo scalo, ha illustrato i programmi di sviluppo messi in atto per favorire l’uso della bicicletta, in particolare il completamento dell’anello ciclabile intorno al perimetro aeroportuale che si integra con il servizio di Bike Room, e le strategie di promozione della ciclabilità, sia a sostegno del cicloturismo che nei confronti dei dipendenti del Gruppo Sascbo e di quanti lavorano nell’ambito dello scalo. Un processo che ha permesso all’infrastruttura aeroportuale di evolversi diventando una piattaforma di interscambio multimodale, anche in vista della messa in esercizio del collegamento ferroviario.\r

\r

Il riconoscimento della certificazione Gold Bike Friendly testimonia l'impegno concreto della società nel favorire l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO₂.\r

\r

In linea con queste politiche e in continuità con il progetto pilota avviato lo scorso anno e rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, Sacbo ha deciso di coinvolgere il più largo numero di studenti con l’obiettivo di diffondere sempre più consapevolmente la cultura della mobilità responsabile. Il nuovo progetto si rivolge a tutte le istituzioni scolastiche del territorio di Bergamo e provincia, offrendo loro la possibilità di sviluppare e presentare progetti inerenti alla sostenibilità, intermodalità e il turismo sostenibile al fine di sensibilizzare le giovani generazioni e favorire la creazione di idee concrete per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente.\r

\r

Durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (16–22 settembre 2025), Sacbo ha promosso ulteriori iniziative a favore dei dipendenti del gruppo.","post_title":"Milano Bergamo: focus sulla mobilità sostenibile, nuovi progetti e iniziative","post_date":"2025-09-18T09:47:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758188877000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Civitatis alla scoperta della Comunità di Madrid. La piattaforma ha infatti invitato agenti di viaggio italiani e francesi a vivere in prima persona le esperienze e le attività disponibili sulla piattaforma in quell'area della Spagna.\r

\r

Con il supporto della Comunità di Madrid, l’obiettivo di questo viaggio è stato rafforzare il legame con le agenzie, permettendo loro di conoscere a fondo il prodotto e il team di Civitatis, ascoltando al tempo stesso esigenze e aspettative dei professionisti del turismo.\r

\r

Il viaggio di 4 giorni è cominciato con la serata di flamenco tradizionale presso Torre Bermejas e una cena tipica. Nei giorni successivi, gli agenti hanno partecipato a un tour privato di Madrid, visitando i luoghi più emblematici della città, e a un’escursione all’Escorial.\r

\r

Parallelamente alle attività culturali, i partecipanti hanno ricevuto formazione specialistica presso la sede di Civitatis, approfondendo il funzionamento del pannello agenzie, le novità di prodotto e le strategie per incrementare le vendite. Momenti di networking hanno permesso lo scambio di esperienze tra il team b2b di Civitatis e le agenzie partecipanti.\r

Una partnership consolidata\r

A conclusione dell'evento Alberto Gutiérrez, ceo e fondatore di Civitatis, ha ringraziato le agenzie per la collaborazione e ha ripercorso l’evoluzione del rapporto instaurato con il trade: «Puntare sulle agenzie di viaggio è stato qualcosa di molto semplice e naturale. Oggi collaboriamo con oltre 45.000 agenzie in tutto il mondo, permettendoci di offrire esperienze di alta qualità e attività accuratamente selezionate. Siamo, senza dubbio, una combinazione vincente».\r

\r

Verónica de Íscar, head of b2b di Civitatis, ha aggiunto «Dal 2018, quando avevamo appena 260 agenzie partner, siamo arrivati a oltre 45.000. Il b2b è il canale in più rapida crescita e le agenzie sono diventate i nostri migliori ambasciatori, vendendo i nostri servizi meglio di quanto potremmo fare da soli».\r

\r

Laura Martínez Cerro, direttrice generale del Turismo e dell’Ospitalità della Comunità di Madrid, ha infine evidenziato il valore turistico della regione: «La Comunità di Madrid è una regione dinamica, ricca di storia, cultura, arte e gastronomia. Oltre alla capitale, la regione offre tre città patrimonio dell’Unesco e undici ville storiche che riflettono l’autenticità del territorio. La nostra offerta è completata da eventi sportivi e manifestazioni internazionali di grande rilievo: il Santiago Bernabéu, recentemente ristrutturato, ospiterà una partita della Nfl, mentre il prossimo anno il Gran Premio di Formula 1 di Spagna confermerà la Comunità di Madrid come meta di eventi mondiali».","post_title":"Civitatis con gli agenti alla scoperta di Madrid","post_date":"2025-09-18T09:16:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758187007000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497181","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Johannes Teyssen sarà proposto per l'elezione al Consiglio di sorveglianza durante l'Assemblea generale annuale di Lufthansa che si svolgerà il 12 maggio 2026.\r

\r

Dopo la sua elezione da parte dell'Assemblea generale annuale, sarà eletto presidente del Consiglio di sorveglianza e succederà a Karl-Ludwig Kley.\r

\r

Karl-Ludwig Kley lascerà quindi il Consiglio disorveglianza della Deutsche Lufthansa Ag al termine del suo mandato regolare dopo 13 anni, otto dei quali ha ricoperto la carica di presidente.","post_title":"Lufthansa: Johannes Teyssen sarà il nuovo presidente del Consiglio di sorveglianza","post_date":"2025-09-17T11:18:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758107884000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497169\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Costa Smeralda[/caption]\r

\r

Costa Crociere lancia una nuova campagna di comunicazione che si inserisce all’interno della piattaforma di comunicazione globale “speechless”.\r

\r

L'obiettivo è quello di posizionare la compagnia come la scelta ideale per chi è alla ricerca di una vacanza che unisce le Sea Destinations, destinazioni marine uniche che si possono raggiungere solo con Costa, e le Land Destinations, mete a terra in luoghi iconici.\r

\r

Il racconto dell’esperienza di viaggio con Costa vede un’altra protagonista, insieme alle innovative Sea Destinations: la nave, che non è solo un mezzo di trasporto ma diventa vera e propria destinazione capace di offrire momenti di pura meraviglia.\r

I soggetti\r

I claim che chiudono ogni spot fanno leva sull’unicità di una vacanza Costa, da vivere tutto l’anno, a bordo e a terra, con esperienze inaspettate che Costa sa rendere memorabili perché vissute in un determinato luogo e momento.\r

\r

In Italia la campagna è live per 7 settimane su tv, digital e social, con due soggetti, entrambi da 15 secondi e da 30 secondi dedicati a due itinerari, Caraibi e Mediterraneo, raccontando l’unicità di una vacanza Costa attraverso lo sguardo dei suoi protagonisti.\r

\r

La pianificazione media omnicanale della campagna integra mezzi video su ecosistemi digitali e lineari per garantire massima visibilità e impatto.\r

\r

","post_title":"Costa Crociere, nuova campagna per far leva sulle esperienze uniche","post_date":"2025-09-17T09:59:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758103178000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497166\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Briganti e Gian Piero Linardi[/caption]\r

«Nel settore dell’ospitalità, soprattutto per strutture leisure di grandi dimensioni come villaggi turistici e resort, la parola chiave è complessità - spiega Gian Piero Linardi, business developer di Booking Designer -. Reception, ristoranti, bar, spa, parcheggi, spiagge,attrezzature, punti vendita interni: tanti reparti che operano come raggi di un sistema articolato,ognuno con le proprie esigenze e processi. Troppo spesso, questa realtà si traduce in una vera e propria giungla digitale, fatta di software diversi che non dialogano fra loro, duplicano i dati e aumentano i margini di errore. Booking Designer nasce esattamente per mettere ordine con un’unica piattaforma, un unico gestionale, un’unica interfaccia, capace di gestire la complessità delle strutture ricettive e trasformarla in un ecosistema fluido, efficiente e connesso. Da qui il payoff che accompagna la comunicazione 2025: 'Less jungle, more hospitality'».\r

«In occasione di TTG Travel Experience di Rimini - aggiunge il sales manager Marco Briganti - Booking Designer si presenterà con una doppia forza: da un lato la propria missione di semplificare la complessità per restituire centralità all’ospitalità, dall’altro una promessa che i founder e il team si sono fatti sin dall’inizio: tenere sempre del tempo da dedicare alla sperimentazione, per innovare continuamente nel settore».\r

\r

Gestionale all-in-one\r

Il gestionale all-in-one che copre tutta la filiera propone un Property Management System, Crm e booking automation, channel manager e booking engine, gestione punti vendita interni (POS/OMS), servizi accessori e ancillari, gestione multistruttura per catene, gruppi e tour operator, con reportistica centralizzata e strategie revenue aggregate.\r

L'unicità di Booking Designer non risiede solo nella tecnologia, ma nell'approccio. Non nasce in una software house generalista o in una multinazionale IT, ma da albergatori e addetti ai lavori che conoscono dall’interno la quotidianità di un villaggio, di un resort, di un grande complesso turistico.\r

«Questa origine - chiude Marco Briganti - fa sì che ogni modulo sia progettato per la realtà operativa, con interfacce intuitive, automazioni pensate per semplificare e workflow costruiti su esigenze concrete».","post_title":"'Less jungle, more hospitality': Booking Designer presenta il gestionale all-in-one","post_date":"2025-09-17T09:50:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758102639000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497126","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è un nuovo nome nel panorama del turismo esperienziale: YesWeGooo. Il progetto nasce con l’ambizione di trasformare ogni itinerario in un’esperienza autentica, originale e memorabile, dove il viaggiatore diventa protagonista attivo e partecipe.\r

Frutto della sinergia tra due player di riferimento nel settore travel, KKM Group – specializzato nell’organizzazione di viaggi sportivi di alta gamma e noto per le sue collaborazioni storiche con la Formula 1 – e NAV&FLU – agenzia viaggi con una riconosciuta expertise in tour accompagnati e format originali – YesWeGooo è molto più di un brand: è una piattaforma, un ecosistema, una community. Un’idea che prende forma fondendo passione, know-how e visione, con il contributo di un team selezionato di professionisti del tour operating.\r

Il battesimo ufficiale di YesWeGooo coinciderà con Rimini Sport&Sun, appuntamento dal 26 al 28 settembre che racchiude un duplice obiettivo: da un lato la presentazione del brand al mondo del travel trade, dall’altro il lancio del primo pacchetto ufficialmente firmato YesWeGooo.\r

“La forza di YesWeGooo – dichiara Andrea Cani, ceo KKM Group – risiede nella capacità di connettere persone, passioni e destinazioni, utilizzando un hub digitale, accessibile via web e mobile, che accompagna il viaggiatore lungo tutta la customer journey. Ogni proposta è concepita per costruire esperienze su misura, integrando sport, cultura, gastronomia e intrattenimento. La tecnologia svolge un ruolo chiave: attraverso strumenti di matching intelligente e funzionalità social evolute, la piattaforma permette di aggregare individui affini, creando dinamiche di viaggio che facilitano la relazione, lo scambio, l’incontro. Non solo turismo, quindi, ma una vera esperienza di socializzazione”.\r

“La nostra piattaforma – interviene Dario Panella, ceo YesWeGooo – vuole diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati di un turismo che vada oltre il semplice assistere ad un evento, permettendo di viverlo in prima persona, da protagonista. Stiamo costruendo una vera e propria “casa delle experiences”, dove far convergere tutta quella ricchezza di proposte, legate a una passione, una destinazione, un talento particolare. La strategia di comunicazione sarà particolarmente attenta al digital\".","post_title":"KKM Group lancia il nuovo progetto esperenziale YesWeGooo","post_date":"2025-09-16T12:04:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1758024285000]}]}}