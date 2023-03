Volver Viaggi e Camera di Commercio di Genova, itinerari turistici sostenibili per promuovere la città La Camera di Commercio di Genova promuove, dal 5 al 29 aprile, escursioni gratuite in risciò in città, per scoprire il centro storico medievale più grande d’Europa in modo originale e divertente, dedicate a famiglie, over 65 e ragazzi tra i 18 e i 29 anni. L’iniziativa rientra nel Progetto Interreg Ita-Fra Marittimo “R-Itinera”, di cui la Camera di Commercio è partner, che ha l’obiettivo di promuovere Itinerari Turistici Sostenibili. Le escursioni sono finanziate con fondi PC IFM 2014-2020. Al termine di ogni escursione è prevista una lezione di pesto genovese. Dopo una gara, la Camera di Commercio ha incaricato il tour operator ligure Volver di organizzare le escursioni. «Grazie a questo progetto – commenta Giada Marabotto, titolare Volver Tour Operator – La Camera di Commercio ha stanziato 60 posti gratuiti per conoscere Genova. Un’occasione per i turisti ma anche un’opportunità per chi lavora sul territorio. Al termine delle escursioni sarà fornito un questionario a chi ha partecipato per capire il gradimento ma soprattutto per comprendere meglio le esigenze del pubblico e fare tesoro di eventuali suggerimenti».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441716 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Consorzio Italy Family Hotel è nato dal sogno di Marina Pasquini che, a partire dal suo Hotel Belvedere di Riccione, ha deciso di creare una realtà alberghiera che rispondesse alle esigenze dei bambini. «Ho fondato il consorzio insieme ad altre 4 mamme albergatrici. – racconta - Due di noi erano di Riccione, una di Laigueglia, una del Lago di Garda e una di Cinquale. Abbiamo fissato una serie di requisiti necessari indicati dai Bino: una serie di valori verificati periodicamente e relativi ai servizi family, agli strumenti e alle strutture disponibili in camera, all’offerta diversificata del ristorante e alle numerose attività per i bambini. Grazie a queste caratteristiche il Consorzio, che ora comprende 135 hotel, garantisce un’offerta di vacanza sia invernale che estiva, al mare e in montagna, e ha il primario obiettivo di intercettare la domanda del segmento family, generando richieste per gli hotel associati, presenti in 14 regioni italiane. «Lavorare insieme ci permette di trovare le soluzioni necessarie. – prosegue Pasquini - Ci aiutiamo l’un l’altro, facciamo tanta formazione e ci mettiamo in gioco, cercando di realizzare i nostri desideri d’infanzia». Gli Italy Family Hotel offrono servizi, attenzioni e flessibilità, un pediatra disponibile h24, la baby sitter e gli istruttori di nuoto, di sci e anche di teatro. E, per meglio interpretare i desideri della famiglia italiana in vacanza, lo scorso febbraio il Consorzio ha commissionato a SdV Marketing una ricerca sul turismo family nel nostro paese e sulle sue necessità. «È stato proposto un questionario a un database di 790 clienti e persone interessate. - spiega il consulente Nicola Gaddi – Ne è emersa una grande razionalità nella scelta dei servizi disponibili in base all'età dei figli, il fatto che il 95,7% delle famiglie non cambierebbe la tipologia di struttura della propria vacanza, la grande attenzione del campione alla pulizia, alla posizione della struttura, all’intrattenimento e alla presenza di un’area giochi, ma anche alle offerte. Le famiglie si appoggiano all’agenzia se il viaggio è lungo e con molte persone, oppure si muovono autonomamente dopo aver fatto attente ricerche in rete e seguendo il consiglio di amici e il passaparola». E, attraverso il proprio ufficio marketing, il Consorzio mantiene un rapporto di relazione con gli operatori professionali che commercializzano sui propri canali le strutture alberghiere specializzate nel segmento family. Ora si guarda alla crescita del brand in altre regioni italiane. «Vorremmo anche accogliere clienti stranieri. - conclude Marina Pasquini - Portando in Italia le famiglie francesi, svizzere, tedesche e austriache grazie agli ottimi requisiti di prezzo-qualità-servizio dei nostri hotel». [post_title] => Gli Italy Family Hotel mettono in primo piano l’attenzione al bambino e crescono grazie alla ricerca [post_date] => 2023-03-17T10:54:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679050440000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441713 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Cagliari vola verso un'estate da record con un network di 92 rotte dirette: 41 collegamenti domestici, 50 internazionali e uno intercontinentale. Sullo scalo sardo sono operative 23 compagnie aeree verso 70 destinazioni, per un totale di 19 Paesi collegati. Tra le novità spiccano il collegamento su Dubai con tre voli alla settimana diretti - primo collegamento intercontinentale di linea in Sardegna - e quelli per Atene e Göteborg. Complessivamente ci saranno 4.200.000 posti in vendita di cui 1.300.000 sui mercati internazionali. Le principali novità di linea per la summer 2023 sono quindi Atene, operato con 2 voli a settimana da Volotea; Barcellona, 3 voli a settimana da Volotea; Brindisi, 2 voli a settimana da Volotea; Dubai, operato con 3 voli a settimana da flydubai; Firenze, 4 voli a settimana da Volotea; Genova, 2 voli a settimana da Ryanair; Göteborg, 2 voli a settimana da Ryanair; Innsbruck, 1 volo a settimana da Marathon Airlines; Lione, operato con 2 voli a settimana da easyJet. Flydubai debutterà invece a giugno con i tre voli settimanali per Dubai, attivi sino alla fine di settembre. Ryanair aumenta la propria capacità a Cagliari del 10% rispetto all'estate scorsa e del 70% rispetto al periodo pre-Covid. Volotea consolida la sua presenza sullo scalo proponendo 7 destinazioni internazionali con un network che quest'estate include, oltre alle novità di Atene e Barcellona, anche Bilbao, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa. EasyJet opererà 5 collegamenti internazionali confermando i voli per Basilea, Ginevra, Londra Gatwick, Parigi Orly e Lione. Eurowings volerà verso 3 destinazioni tedesche: Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda. Conferme anche per Lufthansa che collegherà Cagliari con Francoforte e Monaco. Air France, volerà 9 volte alla settimana verso Parigi Charles De Gaulle. Sempre su Parigi Transavia France raddoppierà la frequenza dei suoi voli per lo scalo francese di Orly operando 4 voli alla settimana; Klm conferma i voli verso Amsterdam con frequenze giornaliere. British Airways servirà l'aeroporto di Londra Gatwick con frequenze incrementali fino ad arrivare ad un volo giornaliero. Sul versante charter, People's Viennaline effettuerà i suoi tradizionali voli del sabato per l'aeroporto svizzero di Altenrhein. Il vettore Aeroitalia opererà su Innsbruck con una frequenza settimanale, ogni domenica. [post_title] => Cagliari verso un'estate da record con 92 rotte e 19 Paesi collegati [post_date] => 2023-03-17T10:02:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679047339000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441522 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 320 milioni di euro di fatturato, generati da più di 4,2 milioni di presenze per circa 2,9 milioni di room nights con il 45% di ospiti internazionali. Il tutto condito da ricavi medi per camera disponibile (revpar) del 14% superiori a quelli del 2019 e pari a 168 euro per il segmento upper upscale, 130 euro per quello upscale, 85 euro per il midscale e 62 euro per le destinazioni regionali. Sono i numeri 2022 del gruppo Bwh, le cui cifre migliorano ulteriormente nei primi due mesi del 2023, quando il revpar delle strutture della compagnia è risultato del 29% superiore a quello del 2019, grazie alla contemporanea crescita delle tariffe (+21%) e dei tassi di occupazione (+5%). Particolarmente bene stanno andando soprattutto gli alberghi di Firenze e del Centro Italia, di Napoli, di Roma e delle destinazioni mare, tutte località in cui il revpar ha superato di oltre il 40% i livelli di quattro anni fa. Poggia dunque su dati incoraggianti il piano strategico 2023 del gruppo, presentato ieri dalla nuova chief executive officer, Sara Digiesi: un programma articolato su più capitoli, a cominciare da una serie di azioni volte a incrementare la componente internazionale della domanda, "mediamente dotata di budget più elevati e propensa a soggiorni più lunghi", ma soprattutto a far crescere la presenza della compagnia nelle destinazioni leisure e resort della Penisola. Una piccola rivoluzione copernicana per un gruppo che storicamente si è prevalentemente concentrato sulle mete urbane, tanto che oggi, su 170 strutture italiane in portfolio, ben 129 sono situate in location cittadine primarie o secondarie. "L'idea è quella di fornire servizi su misura, differenti da quelli che garantiamo agli urban hotel - ha spiegato la stessa Sara Digiesi -. Per competere con i mercati che già da tempo hanno cambiato il loro approccio all'offerta leisure, come la Spagna e i paesi Adriatici, occorre infatti un riposizionamento generale del prodotto con un conseguenze aumento della qualità dei servizi". Tra le misure messe in campo dalla compagnia a riguardo, la possibilità di siglare development deal pensati per i gruppi di gestione, ossia per quelle compagini di medio-piccole dimensioni nate proprio per incrementare la competitività di un'offerta ancora piuttosto frammentata. "Si tratta spesso di realtà interessanti, a cui manca però l'aggancio internazionale che il nostro gruppo, con i suoi oltre 200 sales manager sparsi per il mondo, è invece in grado di garantire", ha aggiunto Sara Digiesi. In tale contesto, un ruolo importante verrà giocato pure dalla consulenza in ambito design & positioning, mentre i brand su cui Bwh intende spingere con maggior forza sono i marchi lifestyle Aiden e WorldHotels Crafted: "Il primo più cool, fresco e accessibile, a vocazione millennials; il secondo più sofisticato, con un posizionamento di livello superiore". Ma la nuova strategia Bwh si occuperà anche di customer journey, con percorsi di qualità ad hoc che riguarderanno ogni momento della relazione con il cliente, pre, durante e post soggiorno. Un ruolo fondamentale sarà poi giocato dalla sostenibilità, con l'adozione tra le altre cose di un indice internazionale di misurazione delle emissioni nocive come l'Hcmi sviluppato dalla Sustainable Hospitality Alliance. "Non solo - ha raccontato Sara Digiesi -: agli alberghi del gruppo che si impegnano a ridurre il loro impatto ambientale offriamo pure una riduzione delle quote associative. Un'iniziativa a cui oggi hanno già aderito una settantina di strutture". Bwh sta inoltre lavorando alla trasformazione in società benefit, mentre sul tema della parità di genere e dell'accessibilità collabora da tempo, tra gli altri, con alcune delle principali organizzazioni Lgbtq+ e con chi si occupa di autismo. "Sempre su questi temi, stiamo inoltre progettando una resbonsible supply chain, che coinvolga tutti i nostri fornitori e che pensiamo di lanciare il prossimo autunno". Infine, un occhio anche alle generazioni future e alle risorse umane: il programma Next Generation coinvolge al momento una ventina di partecipanti, soprattutto hotelier di seconda e terza generazione destinati un giorno a prendere le redini delle strutture di famiglia. La compagnia infine eroga circa 200 giornate di formazione all'anno, per la crescita e la valorizzazione del personale. [post_title] => Digiesi, Bwh: superati i livelli del 2019, ora si punta su resort e mete leisure [post_date] => 2023-03-15T11:45:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678880748000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441464 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tap Air Portugal torna in Bmt con diverse novità, a cominciare dalla ripresa dei collegamenti da Napoli, il nuovo Portugal Stopover, le novità per i menù della classe Business e la possibilità per i clienti di acquistare l’Imbarco Preferenziale. L'estate 2023 vede quindi la compagnia lusitana ripristinare i collegamenti da Napoli a Lisbona e incrementare del 20% la capacità rispetto alla scorsa summer, grazie a un aeromobile Airbus più grande. Dal 26 marzo saranno otto le frequenze settimanali operate dalla città partenopea. Restano invariati gli altri operativi dall’Italia, con voli diretti per Lisbona da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Firenze e Bologna. Riprende con nuovi vantaggi e nuovi partner il programma Portugal Stopover, che consente ai passeggeri che non hanno come destinazione finale Lisbona o Porto ma che si fermano in una di queste città, di beneficiare, all'andata - ma ora anche al ritorno - di una sosta in Portogallo che ora può arrivare fino a dieci notti, senza alcun costo aggiuntivo nella tariffa. Attualmente Tap collega direttamente l'Europa a 11 destinazioni in Brasile via Lisbona e Porto. Il vettore serve infatti San Paolo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, le destinazioni servite sono Boston, Chicago, Miami, New York, San Francisco e Washington. L'imbarco preferenziale è il nuovo prodotto, disponibile da marzo, che consente a qualsiasi passeggero che lo acquisti di imbarcarsi subito dopo i passeggeri di classe Business e/o i clienti Navigator, Gold e Silver. Il servizio può essere acquistato a un costo di € 4 per i voli in partenza dal Portogallo, € 6 per quelli in partenza dal resto d’Europa ed € 8 per quelli nelle rimanenti regioni. Focus infine anche sul servizio di bordo grazie alla collaborazione con “The Art of Tasting Portugal” che ha dato vita al progetto “Local Stars”, il cui obiettivo è la valorizzazione dell’identità portoghese attraverso la gastronomia e la promozione dei prodotti culinari regionali. [post_title] => Tap Air Portugal in Bmt: le novità di Portugal Stopover e Imbarco Preferenziale [post_date] => 2023-03-15T09:40:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678873240000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutta nel capoluogo lombardo il Duo Milan Porta Nuova, a Tribute Portfolio Hotel: il soft brand di casa Marriott International è infatti andato a rinominare l'ex Four Points Milan Center by Sheraton dallo scorso febbraio, in seguito a un'operazione di restyling del valore di circa 10 milioni di euro. Situato nel cuore della metropoli, tra porta Nuova e la stazione Centrale, il Duo Milan esprime la propria peculiarità nel nome e nella location dalla doppia anima. “L’operazione di rebranding è un salto di qualità e la realizzazione di un prodotto unico per differenziarci dai competitor - spiega il general manager, Fabio Leoni -. A Milano ci sono circa 500 strutture con un’impostazione principalmente business. Noi abbiamo pensato di stare al passo coi tempi. Gli ospiti che giungono in città viaggiano infatti ormai anche per piacere. Passando a Tribute ci rivolgiamo quindi alla domanda bleisure, grazie anche agli spazi frizzanti che sono stati realizzati”. L’operazione sta peraltro già portando i propri frutti con un pricing superiore in media ai 185 euro per camera. “Siamo cresciuti anche su TripAdvisor. Oggi su 550 strutture a Milano, siamo al sesto posto – aggiunge Leoni - Puntiamo a un’utenza per il 60% italiano e 40% straniera, prettamente americana e asiatica”. Le strategie di promozione sono rivolte ai key account, corporate, agenzie di viaggio attraverso attività online, offline e canali social. Presenza garantita anche alle fiere di settore. L’hotel dispone quindi oggi di 239 camere, undici suite e cinque meeting room dalla capienza massima di 50 persone, nonché di una lobby dall’ambiente aperto e flessibile con spazi di coworking che richiamano lo stile delle carrozze ferroviarie: un concept familiare alla zona di Porta Nuova. La proposta f&b si declinerà poi nel ristorante Duo Bostrot da 120 coperti e nel concept giovane Duo Cafè. Ma vera punta di diamante del Duo Milan Porta Nuova saranno il lounge bar e il ristorante peruviano Alegrìa, entrambi situati al dodicesimo piano, con vista spettacolare sull’intera città. Uno spazio all’esterno, il courtyard, sarà inoltre disponibile entro la fine di marzo con 40 sedute. Completamente rinnovato pure il fitness center. [post_title] => Apre il Tribute Duo Milan Porta Nuova. Focus sulla domanda bleisure [post_date] => 2023-03-10T13:19:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678454340000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441011 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa allarga il network estivo con l'apertura di quattro nuove destinazioni per un aumento di capacità di oltre 65.000 posti tra Europa e Nord Africa. Inoltre, perseguendo il piano di espansione favorito dalla ripresa economica e dalle dinamiche di crescita iniziate nel 2022, la compagnia aerea spagnola rafforzerà l'operativo inaugurando la nuova rotta New York - Santo Domingo. Si comincia il 26 marzo con la ripresa della rotta per Tunisi, dove Air Europa volerà inizialmente con due frequenze settimanali che aumenteranno a tre da giugno. Sempre a metà giugno, il vettore decollerà per la prima volta da Madrid-Barajas verso Santorini, con tre frequenze alla settimana fino all'inizio di settembre. In questo stesso periodo, la presenza di Air Europa in Grecia sarà rafforzata con la ripresa dei collegamenti verso Atene con quattro voli settimanali. A luglio, infine, sarà la volta di due voli settimanali su Alghero mentre da metà luglio a metà settembre, collegherà New York e Santo Domingo con due frequenze settimanali. Santorini, Atene, Alghero e Tunisi saranno operati dalla flotta Boeing 737-800, mentre per le tratte transoceaniche saranno utilizzati i Boeing 787 Dreamliner. [post_title] => Air Europa: due voli settimanali per Alghero e debutto sulla New York-Santo Domingo [post_date] => 2023-03-08T10:50:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678272633000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440805 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Marco Misischia è il nuovo direttore operations di Swadeshi Hotels. Attuale presidente nazionale divisione turismo e commercio della Confederazione nazionale dell’artigianato e delle piccola e media impresa (Cna), nonché membro del cda del Convention Bureau di Roma e del Lazio, Misischia vanta un’ampia esperienza nel settore dell'ospitalità nella direzione sia di hotel indipendenti, sia di strutture appartenenti a catene internazionali, a cui si aggiunge una grande competenza nel campo della gestione e dello sviluppo. Attivo nelle reti d’impresa e nel settore televisivo tematico turistico, oltre che nella formazione, già vicepresidente dell’Its Turismo di Roma, affiancherà l'amministratore delegato di Swadeshi, Rubina Peluso, e il suo staff. “Inizia per me una sfida estremamente interessante - commenta lo stesso Misischia -. Swadeshi è un gruppo di qualità, con numerose strutture qualificate sparse sul territorio nazionale, composto da donne e uomini di grandi valori umani e professionali. Cercheremo di tenere sempre altissima la qualità delle strutture, che sono già oggetto di un corposo restyling. In merito alle attività di promozione e comunicazione condivido la linea del presidente Nicola Ciccarelli: credo che si debba lavorare per esaltare il made in Italy. La nostra filosofia italiana resta un valore aggiunto che riguarda il gruppo in tutti i suoi aspetti, compresa l’offerta gastronomica che dovrà essere regionale e a chilometro zero. La sostenibilità è poi un tasto sul quale battiamo con particolare attenzione. A partire dall’abbandono della plastica, che vorremmo realizzare nei prossimi mesi in tutti gli alberghi. Ci impegneremo inoltre a esaltare le attività all’aria aperta, sport e passeggiate nella natura, e poi ancora a garantire strutture capaci di dare servizi ai cicloturisti (depositi e officine attrezzate), in montagna come al mare. Infine, intendiamo dare la possibilità ai proprietari di amici a quattro zampe di trovare ospitalità e servizi dedicati nelle nostre strutture”. [post_title] => Marco Misischia nuovo direttore operations di Swadeshi Hotels [post_date] => 2023-03-06T11:07:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678100823000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440747 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Corsica è un’isola fiera e maestosa, dominata dalla bellezza della natura e segnata dalla storia. Nel mese di febbraio la Camera di Commercio della Corsica e l’Agence du Tourisme della Corsica, accanto ad Atout France, hanno presentato al mondo del turismo un’isola vivace in tutti i mesi dell’anno, attraversata da diagonale montuosa che separa la zona granitica occidentale da quella scistosa orientale. Sul crinale si trovano i percorsi di trekking del noto Grand Randonnée o G20, ma - soprattutto - la città di Corte. Fondata nel ‘400 e, da allora, città universitaria. Circondata da verdi foreste, boschi di castagno e cime innevate attrezzate per lo sci, è il cuore storico e politico della Corsica. Nel 1755 divenne la capitale del governo creato da Pascal Paoli, in lotta contro i genovesi. Paoli, chiamato “il padre della patria”, diede vita al primo stato democratico del 18esimo secolo. Il suo segretario particolare fu Carlo Maria Bonaparte, padre di Napoleone. Paoli verrà sconfitto dai francesi nel 1779, ma la famiglia Bonaparte era rientrata ad Ajaccio nel 1769, anno di nascita del grande uomo politico. La “Maison Bonaparte”, che si trova nel centro della città, è oggi un interessante museo, meta di pellegrinaggio sin dall’800. Ajaccio sorge sulla costa occidentale della Corsica, quella granitica, dove le falesie si tuffano nelle acque del mare ospitando le suggestive Torri Genovesi di vedetta. La maggiore città della costa orientale è invece Bastia: porta d'ingresso per il turismo italiano. Collegata a Livorno dalle navi della Corsica Ferries, è stata a lungo capitale politica, economica e religiosa. La Corsica è ricca di siti archeologici, chiese e oratori - significative le processioni pasquali organizzate dalle confraternite locali. Grande l’attenzione alla salvaguardia del patrimonio naturale, alla preservazione della produzione locale e anche dell’affascinante lingua corsa. Di origine latina e - per vicinanza e storia – ricca di influenze genovesi, toscane e sarde, è oggi riconosciuta come lingua regionale e viene insegnata a scuola ai più piccoli. [gallery ids="440754,440755,440752,440750,440749,440751"] [post_title] => Una Corsica da vivere tutto l’anno, tra natura, storia e sapori [post_date] => 2023-03-06T10:14:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678097671000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440760 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da una parte il Gruppo Klm, insieme a Delta Air Lines, Corendon, easyJet e Tui, dall'altra la Iata: tutti concordi nel voler contrastare la decisione unilaterale del governo olandese di ridurre significativamente i movimenti di volo a Schiphol, con l'obiettivo di abbassare i livelli di rumore e le emissioni di CO2. Il governo vorrebbe passare dagli attuali 500.000 voli all'anno a 460.000 voli, dal novembre 2023. Ma i vettori si dicono certi di poter raggiungere i medesimi obiettivi, garantendo al tempo stesso un network di destinazioni per i milioni di passeggeri e le tonnellate di merci che viaggiano ogni anno da e per Schiphol. Una contrarietà che la Iata tradurrà in un contenzioso legale: l'associazione così come la comunità aerea mondiale ritengono che questa decisione politica del governo olandese sia in contrasto con il Regolamento Ue 598/2014 sulle restrizioni operative legate al rumore negli aeroporti dell'Ue. Inoltre, non rispetta la Convenzione di Chicago, un accordo internazionale vincolante di cui i Paesi Bassi sono firmatari. "I Paesi Bassi stanno danneggiando la loro economia distruggendo la connettività - ha affermato Willie Walsh, direttore generale della Iata -. E lo sta facendo in violazione del diritto comunitario e dei suoi obblighi internazionali. L'approccio ostile all'aviazione, che distrugge posti di lavoro, scelto dal governo olandese è una risposta totalmente sproporzionata alla gestione del rumore. Il governo ha persino rifiutato di impegnarsi in consultazioni significative e ha posto come obiettivo la riduzione dei voli, invece di lavorare con l'industria per raggiungere gli obiettivi di riduzione del rumore e delle emissioni, ripristinando al contempo l'occupazione e rivitalizzando l'economia post-pandemia. Il pericoloso precedente creato da questo approccio illegale non ci ha lasciato altra scelta che sfidarlo in tribunale". Anche il Gruppo Klm, che rappresenta quasi il 60% del traffico a Schiphol, ha avviato un'azione legale in accordo con la posizione della capogruppo Air France-Klm Group sulla questione. Inoltre, l'associazione industriale Barin ha espresso il suo pieno sostegno a questa iniziativa che è anche pienamente supportata dalle associazioni di settore Airlines for Europe (A4E) e European Regions Airline Association (Era), poiché la riduzione della capacità a Schiphol ha importanti implicazioni per il mercato unico dell'aviazione dell'Ue. [post_title] => Da Klm alla Iata: il taglio dei voli a Schiphol finisce in tribunale [post_date] => 2023-03-06T09:15:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678094113000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "volver viaggi e camera di commercio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":33,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":481,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441716","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Il Consorzio Italy Family Hotel è nato dal sogno di Marina Pasquini che, a partire dal suo Hotel Belvedere di Riccione, ha deciso di creare una realtà alberghiera che rispondesse alle esigenze dei bambini. «Ho fondato il consorzio insieme ad altre 4 mamme albergatrici. – racconta - Due di noi erano di Riccione, una di Laigueglia, una del Lago di Garda e una di Cinquale. Abbiamo fissato una serie di requisiti necessari indicati dai Bino: una serie di valori verificati periodicamente e relativi ai servizi family, agli strumenti e alle strutture disponibili in camera, all’offerta diversificata del ristorante e alle numerose attività per i bambini. Grazie a queste caratteristiche il Consorzio, che ora comprende 135 hotel, garantisce un’offerta di vacanza sia invernale che estiva, al mare e in montagna, e ha il primario obiettivo di intercettare la domanda del segmento family, generando richieste per gli hotel associati, presenti in 14 regioni italiane.\r

\r

«Lavorare insieme ci permette di trovare le soluzioni necessarie. – prosegue Pasquini - Ci aiutiamo l’un l’altro, facciamo tanta formazione e ci mettiamo in gioco, cercando di realizzare i nostri desideri d’infanzia». Gli Italy Family Hotel offrono servizi, attenzioni e flessibilità, un pediatra disponibile h24, la baby sitter e gli istruttori di nuoto, di sci e anche di teatro. E, per meglio interpretare i desideri della famiglia italiana in vacanza, lo scorso febbraio il Consorzio ha commissionato a SdV Marketing una ricerca sul turismo family nel nostro paese e sulle sue necessità.\r

\r

«È stato proposto un questionario a un database di 790 clienti e persone interessate. - spiega il consulente Nicola Gaddi – Ne è emersa una grande razionalità nella scelta dei servizi disponibili in base all'età dei figli, il fatto che il 95,7% delle famiglie non cambierebbe la tipologia di struttura della propria vacanza, la grande attenzione del campione alla pulizia, alla posizione della struttura, all’intrattenimento e alla presenza di un’area giochi, ma anche alle offerte. Le famiglie si appoggiano all’agenzia se il viaggio è lungo e con molte persone, oppure si muovono autonomamente dopo aver fatto attente ricerche in rete e seguendo il consiglio di amici e il passaparola».\r

\r

E, attraverso il proprio ufficio marketing, il Consorzio mantiene un rapporto di relazione con gli operatori professionali che commercializzano sui propri canali le strutture alberghiere specializzate nel segmento family. Ora si guarda alla crescita del brand in altre regioni italiane. «Vorremmo anche accogliere clienti stranieri. - conclude Marina Pasquini - Portando in Italia le famiglie francesi, svizzere, tedesche e austriache grazie agli ottimi requisiti di prezzo-qualità-servizio dei nostri hotel».\r

\r

","post_title":"Gli Italy Family Hotel mettono in primo piano l’attenzione al bambino e crescono grazie alla ricerca","post_date":"2023-03-17T10:54:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1679050440000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441713","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Cagliari vola verso un'estate da record con un network di 92 rotte dirette: 41 collegamenti domestici, 50 internazionali e uno intercontinentale. Sullo scalo sardo sono operative 23 compagnie aeree verso 70 destinazioni, per un totale di 19 Paesi collegati.\r

\r

Tra le novità spiccano il collegamento su Dubai con tre voli alla settimana diretti - primo collegamento intercontinentale di linea in Sardegna - e quelli per Atene e Göteborg.\r

\r

Complessivamente ci saranno 4.200.000 posti in vendita di cui 1.300.000 sui mercati internazionali. Le principali novità di linea per la summer 2023 sono quindi Atene, operato con 2 voli a settimana da Volotea; Barcellona, 3 voli a settimana da Volotea; Brindisi, 2 voli a settimana da Volotea; Dubai, operato con 3 voli a settimana da flydubai; Firenze, 4 voli a settimana da Volotea; Genova, 2 voli a settimana da Ryanair; Göteborg, 2 voli a settimana da Ryanair; Innsbruck, 1 volo a settimana da Marathon Airlines; Lione, operato con 2 voli a settimana da easyJet.\r

\r

Flydubai debutterà invece a giugno con i tre voli settimanali per Dubai, attivi sino alla fine di settembre. Ryanair aumenta la propria capacità a Cagliari del 10% rispetto all'estate scorsa e del 70% rispetto al periodo pre-Covid. Volotea consolida la sua presenza sullo scalo proponendo 7 destinazioni internazionali con un network che quest'estate include, oltre alle novità di Atene e Barcellona, anche Bilbao, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa. EasyJet opererà 5 collegamenti internazionali confermando i voli per Basilea, Ginevra, Londra Gatwick, Parigi Orly e Lione. Eurowings volerà verso 3 destinazioni tedesche: Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda.\r

\r

Conferme anche per Lufthansa che collegherà Cagliari con Francoforte e Monaco. Air France, volerà 9 volte alla settimana verso Parigi Charles De Gaulle. Sempre su Parigi Transavia France raddoppierà la frequenza dei suoi voli per lo scalo francese di Orly operando 4 voli alla settimana; Klm conferma i voli verso Amsterdam con frequenze giornaliere. British Airways servirà l'aeroporto di Londra Gatwick con frequenze incrementali fino ad arrivare ad un volo giornaliero. Sul versante charter, People's Viennaline effettuerà i suoi tradizionali voli del sabato per l'aeroporto svizzero di Altenrhein. Il vettore Aeroitalia opererà su Innsbruck con una frequenza settimanale, ogni domenica.","post_title":"Cagliari verso un'estate da record con 92 rotte e 19 Paesi collegati","post_date":"2023-03-17T10:02:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679047339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 320 milioni di euro di fatturato, generati da più di 4,2 milioni di presenze per circa 2,9 milioni di room nights con il 45% di ospiti internazionali. Il tutto condito da ricavi medi per camera disponibile (revpar) del 14% superiori a quelli del 2019 e pari a 168 euro per il segmento upper upscale, 130 euro per quello upscale, 85 euro per il midscale e 62 euro per le destinazioni regionali. Sono i numeri 2022 del gruppo Bwh, le cui cifre migliorano ulteriormente nei primi due mesi del 2023, quando il revpar delle strutture della compagnia è risultato del 29% superiore a quello del 2019, grazie alla contemporanea crescita delle tariffe (+21%) e dei tassi di occupazione (+5%). Particolarmente bene stanno andando soprattutto gli alberghi di Firenze e del Centro Italia, di Napoli, di Roma e delle destinazioni mare, tutte località in cui il revpar ha superato di oltre il 40% i livelli di quattro anni fa.\r

\r

Poggia dunque su dati incoraggianti il piano strategico 2023 del gruppo, presentato ieri dalla nuova chief executive officer, Sara Digiesi: un programma articolato su più capitoli, a cominciare da una serie di azioni volte a incrementare la componente internazionale della domanda, \"mediamente dotata di budget più elevati e propensa a soggiorni più lunghi\", ma soprattutto a far crescere la presenza della compagnia nelle destinazioni leisure e resort della Penisola. Una piccola rivoluzione copernicana per un gruppo che storicamente si è prevalentemente concentrato sulle mete urbane, tanto che oggi, su 170 strutture italiane in portfolio, ben 129 sono situate in location cittadine primarie o secondarie. \"L'idea è quella di fornire servizi su misura, differenti da quelli che garantiamo agli urban hotel - ha spiegato la stessa Sara Digiesi -. Per competere con i mercati che già da tempo hanno cambiato il loro approccio all'offerta leisure, come la Spagna e i paesi Adriatici, occorre infatti un riposizionamento generale del prodotto con un conseguenze aumento della qualità dei servizi\".\r

\r

Tra le misure messe in campo dalla compagnia a riguardo, la possibilità di siglare development deal pensati per i gruppi di gestione, ossia per quelle compagini di medio-piccole dimensioni nate proprio per incrementare la competitività di un'offerta ancora piuttosto frammentata. \"Si tratta spesso di realtà interessanti, a cui manca però l'aggancio internazionale che il nostro gruppo, con i suoi oltre 200 sales manager sparsi per il mondo, è invece in grado di garantire\", ha aggiunto Sara Digiesi. In tale contesto, un ruolo importante verrà giocato pure dalla consulenza in ambito design & positioning, mentre i brand su cui Bwh intende spingere con maggior forza sono i marchi lifestyle Aiden e WorldHotels Crafted: \"Il primo più cool, fresco e accessibile, a vocazione millennials; il secondo più sofisticato, con un posizionamento di livello superiore\".\r

\r

Ma la nuova strategia Bwh si occuperà anche di customer journey, con percorsi di qualità ad hoc che riguarderanno ogni momento della relazione con il cliente, pre, durante e post soggiorno. Un ruolo fondamentale sarà poi giocato dalla sostenibilità, con l'adozione tra le altre cose di un indice internazionale di misurazione delle emissioni nocive come l'Hcmi sviluppato dalla Sustainable Hospitality Alliance. \"Non solo - ha raccontato Sara Digiesi -: agli alberghi del gruppo che si impegnano a ridurre il loro impatto ambientale offriamo pure una riduzione delle quote associative. Un'iniziativa a cui oggi hanno già aderito una settantina di strutture\".\r

\r

Bwh sta inoltre lavorando alla trasformazione in società benefit, mentre sul tema della parità di genere e dell'accessibilità collabora da tempo, tra gli altri, con alcune delle principali organizzazioni Lgbtq+ e con chi si occupa di autismo. \"Sempre su questi temi, stiamo inoltre progettando una resbonsible supply chain, che coinvolga tutti i nostri fornitori e che pensiamo di lanciare il prossimo autunno\". Infine, un occhio anche alle generazioni future e alle risorse umane: il programma Next Generation coinvolge al momento una ventina di partecipanti, soprattutto hotelier di seconda e terza generazione destinati un giorno a prendere le redini delle strutture di famiglia. La compagnia infine eroga circa 200 giornate di formazione all'anno, per la crescita e la valorizzazione del personale.\r

\r

","post_title":"Digiesi, Bwh: superati i livelli del 2019, ora si punta su resort e mete leisure","post_date":"2023-03-15T11:45:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678880748000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441464","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal torna in Bmt con diverse novità, a cominciare dalla ripresa dei collegamenti da Napoli, il nuovo Portugal Stopover, le novità per i menù della classe Business e la possibilità per i clienti di acquistare l’Imbarco Preferenziale. \r

\r

\r

L'estate 2023 vede quindi la compagnia lusitana ripristinare i collegamenti da Napoli a Lisbona e incrementare del 20% la capacità rispetto alla scorsa summer, grazie a un aeromobile Airbus più grande. Dal 26 marzo saranno otto le frequenze settimanali operate dalla città partenopea. Restano invariati gli altri operativi dall’Italia, con voli diretti per Lisbona da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Firenze e Bologna. \r

\r

\r

Riprende con nuovi vantaggi e nuovi partner il programma Portugal Stopover, che consente ai passeggeri che non hanno come destinazione finale Lisbona o Porto ma che si fermano in una di queste città, di beneficiare, all'andata - ma ora anche al ritorno - di una sosta in Portogallo che ora può arrivare fino a dieci notti, senza alcun costo aggiuntivo nella tariffa. \r

\r

Attualmente Tap collega direttamente l'Europa a 11 destinazioni in Brasile via Lisbona e Porto. Il vettore serve infatti San Paolo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, le destinazioni servite sono Boston, Chicago, Miami, New York, San Francisco e Washington.\r

\r

L'imbarco preferenziale è il nuovo prodotto, disponibile da marzo, che consente a qualsiasi passeggero che lo acquisti di imbarcarsi subito dopo i passeggeri di classe Business e/o i clienti Navigator, Gold e Silver. Il servizio può essere acquistato a un costo di € 4 per i voli in partenza dal Portogallo, € 6 per quelli in partenza dal resto d’Europa ed € 8 per quelli nelle rimanenti regioni.\r

\r

\r

\r

\r

Focus infine anche sul servizio di bordo grazie alla collaborazione con “The Art of Tasting Portugal” che ha dato vita al progetto “Local Stars”, il cui obiettivo è la valorizzazione dell’identità portoghese attraverso la gastronomia e la promozione dei prodotti culinari regionali. \r

","post_title":"Tap Air Portugal in Bmt: le novità di Portugal Stopover e Imbarco Preferenziale","post_date":"2023-03-15T09:40:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678873240000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutta nel capoluogo lombardo il Duo Milan Porta Nuova, a Tribute Portfolio Hotel: il soft brand di casa Marriott International è infatti andato a rinominare l'ex Four Points Milan Center by Sheraton dallo scorso febbraio, in seguito a un'operazione di restyling del valore di circa 10 milioni di euro.\r

\r

Situato nel cuore della metropoli, tra porta Nuova e la stazione Centrale, il Duo Milan esprime la propria peculiarità nel nome e nella location dalla doppia anima. “L’operazione di rebranding è un salto di qualità e la realizzazione di un prodotto unico per differenziarci dai competitor - spiega il general manager, Fabio Leoni -. A Milano ci sono circa 500 strutture con un’impostazione principalmente business. Noi abbiamo pensato di stare al passo coi tempi. Gli ospiti che giungono in città viaggiano infatti ormai anche per piacere. Passando a Tribute ci rivolgiamo quindi alla domanda bleisure, grazie anche agli spazi frizzanti che sono stati realizzati”.\r

\r

L’operazione sta peraltro già portando i propri frutti con un pricing superiore in media ai 185 euro per camera. “Siamo cresciuti anche su TripAdvisor. Oggi su 550 strutture a Milano, siamo al sesto posto – aggiunge Leoni - Puntiamo a un’utenza per il 60% italiano e 40% straniera, prettamente americana e asiatica”. Le strategie di promozione sono rivolte ai key account, corporate, agenzie di viaggio attraverso attività online, offline e canali social. Presenza garantita anche alle fiere di settore.\r

\r

L’hotel dispone quindi oggi di 239 camere, undici suite e cinque meeting room dalla capienza massima di 50 persone, nonché di una lobby dall’ambiente aperto e flessibile con spazi di coworking che richiamano lo stile delle carrozze ferroviarie: un concept familiare alla zona di Porta Nuova. La proposta f&b si declinerà poi nel ristorante Duo Bostrot da 120 coperti e nel concept giovane Duo Cafè. Ma vera punta di diamante del Duo Milan Porta Nuova saranno il lounge bar e il ristorante peruviano Alegrìa, entrambi situati al dodicesimo piano, con vista spettacolare sull’intera città. Uno spazio all’esterno, il courtyard, sarà inoltre disponibile entro la fine di marzo con 40 sedute. Completamente rinnovato pure il fitness center.\r

\r

","post_title":"Apre il Tribute Duo Milan Porta Nuova. Focus sulla domanda bleisure","post_date":"2023-03-10T13:19:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678454340000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441011","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa allarga il network estivo con l'apertura di quattro nuove destinazioni per un aumento di capacità di oltre 65.000 posti tra Europa e Nord Africa. Inoltre, perseguendo il piano di espansione favorito dalla ripresa economica e dalle dinamiche di crescita iniziate nel 2022, la compagnia aerea spagnola rafforzerà l'operativo inaugurando la nuova rotta New York - Santo Domingo.\r

\r

Si comincia il 26 marzo con la ripresa della rotta per Tunisi, dove Air Europa volerà inizialmente con due frequenze settimanali che aumenteranno a tre da giugno. Sempre a metà giugno, il vettore decollerà per la prima volta da Madrid-Barajas verso Santorini, con tre frequenze alla settimana fino all'inizio di settembre. In questo stesso periodo, la presenza di Air Europa in Grecia sarà rafforzata con la ripresa dei collegamenti verso Atene con quattro voli settimanali. A luglio, infine, sarà la volta di due voli settimanali su Alghero mentre da metà luglio a metà settembre, collegherà New York e Santo Domingo con due frequenze settimanali. Santorini, Atene, Alghero e Tunisi saranno operati dalla flotta Boeing 737-800, mentre per le tratte transoceaniche saranno utilizzati i Boeing 787 Dreamliner.","post_title":"Air Europa: due voli settimanali per Alghero e debutto sulla New York-Santo Domingo","post_date":"2023-03-08T10:50:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678272633000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440805","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marco Misischia è il nuovo direttore operations di Swadeshi Hotels. Attuale presidente nazionale divisione turismo e commercio della Confederazione nazionale dell’artigianato e delle piccola e media impresa (Cna), nonché membro del cda del Convention Bureau di Roma e del Lazio, Misischia vanta un’ampia esperienza nel settore dell'ospitalità nella direzione sia di hotel indipendenti, sia di strutture appartenenti a catene internazionali, a cui si aggiunge una grande competenza nel campo della gestione e dello sviluppo. Attivo nelle reti d’impresa e nel settore televisivo tematico turistico, oltre che nella formazione, già vicepresidente dell’Its Turismo di Roma, affiancherà l'amministratore delegato di Swadeshi, Rubina Peluso, e il suo staff.\r

\r

“Inizia per me una sfida estremamente interessante - commenta lo stesso Misischia -. Swadeshi è un gruppo di qualità, con numerose strutture qualificate sparse sul territorio nazionale, composto da donne e uomini di grandi valori umani e professionali. Cercheremo di tenere sempre altissima la qualità delle strutture, che sono già oggetto di un corposo restyling. In merito alle attività di promozione e comunicazione condivido la linea del presidente Nicola Ciccarelli: credo che si debba lavorare per esaltare il made in Italy. La nostra filosofia italiana resta un valore aggiunto che riguarda il gruppo in tutti i suoi aspetti, compresa l’offerta gastronomica che dovrà essere regionale e a chilometro zero. La sostenibilità è poi un tasto sul quale battiamo con particolare attenzione. A partire dall’abbandono della plastica, che vorremmo realizzare nei prossimi mesi in tutti gli alberghi. Ci impegneremo inoltre a esaltare le attività all’aria aperta, sport e passeggiate nella natura, e poi ancora a garantire strutture capaci di dare servizi ai cicloturisti (depositi e officine attrezzate), in montagna come al mare. Infine, intendiamo dare la possibilità ai proprietari di amici a quattro zampe di trovare ospitalità e servizi dedicati nelle nostre strutture”.","post_title":"Marco Misischia nuovo direttore operations di Swadeshi Hotels","post_date":"2023-03-06T11:07:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678100823000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Corsica è un’isola fiera e maestosa, dominata dalla bellezza della natura e segnata dalla storia. Nel mese di febbraio la Camera di Commercio della Corsica e l’Agence du Tourisme della Corsica, accanto ad Atout France, hanno presentato al mondo del turismo un’isola vivace in tutti i mesi dell’anno, attraversata da diagonale montuosa che separa la zona granitica occidentale da quella scistosa orientale.\r

\r

Sul crinale si trovano i percorsi di trekking del noto Grand Randonnée o G20, ma - soprattutto - la città di Corte. Fondata nel ‘400 e, da allora, città universitaria. Circondata da verdi foreste, boschi di castagno e cime innevate attrezzate per lo sci, è il cuore storico e politico della Corsica. Nel 1755 divenne la capitale del governo creato da Pascal Paoli, in lotta contro i genovesi. Paoli, chiamato “il padre della patria”, diede vita al primo stato democratico del 18esimo secolo. Il suo segretario particolare fu Carlo Maria Bonaparte, padre di Napoleone. Paoli verrà sconfitto dai francesi nel 1779, ma la famiglia Bonaparte era rientrata ad Ajaccio nel 1769, anno di nascita del grande uomo politico. La “Maison Bonaparte”, che si trova nel centro della città, è oggi un interessante museo, meta di pellegrinaggio sin dall’800.\r

\r

Ajaccio sorge sulla costa occidentale della Corsica, quella granitica, dove le falesie si tuffano nelle acque del mare ospitando le suggestive Torri Genovesi di vedetta. La maggiore città della costa orientale è invece Bastia: porta d'ingresso per il turismo italiano. Collegata a Livorno dalle navi della Corsica Ferries, è stata a lungo capitale politica, economica e religiosa. La Corsica è ricca di siti archeologici, chiese e oratori - significative le processioni pasquali organizzate dalle confraternite locali. Grande l’attenzione alla salvaguardia del patrimonio naturale, alla preservazione della produzione locale e anche dell’affascinante lingua corsa. Di origine latina e - per vicinanza e storia – ricca di influenze genovesi, toscane e sarde, è oggi riconosciuta come lingua regionale e viene insegnata a scuola ai più piccoli.\r

\r

[gallery ids=\"440754,440755,440752,440750,440749,440751\"]\r

\r

","post_title":"Una Corsica da vivere tutto l’anno, tra natura, storia e sapori","post_date":"2023-03-06T10:14:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678097671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da una parte il Gruppo Klm, insieme a Delta Air Lines, Corendon, easyJet e Tui, dall'altra la Iata: tutti concordi nel voler contrastare la decisione unilaterale del governo olandese di ridurre significativamente i movimenti di volo a Schiphol, con l'obiettivo di abbassare i livelli di rumore e le emissioni di CO2. Il governo vorrebbe passare dagli attuali 500.000 voli all'anno a 460.000 voli, dal novembre 2023. Ma i vettori si dicono certi di poter raggiungere i medesimi obiettivi, garantendo al tempo stesso un network di destinazioni per i milioni di passeggeri e le tonnellate di merci che viaggiano ogni anno da e per Schiphol.\r

\r

Una contrarietà che la Iata tradurrà in un contenzioso legale: l'associazione così come la comunità aerea mondiale ritengono che questa decisione politica del governo olandese sia in contrasto con il Regolamento Ue 598/2014 sulle restrizioni operative legate al rumore negli aeroporti dell'Ue. Inoltre, non rispetta la Convenzione di Chicago, un accordo internazionale vincolante di cui i Paesi Bassi sono firmatari.\r

\r

\"I Paesi Bassi stanno danneggiando la loro economia distruggendo la connettività - ha affermato Willie Walsh, direttore generale della Iata -. E lo sta facendo in violazione del diritto comunitario e dei suoi obblighi internazionali. L'approccio ostile all'aviazione, che distrugge posti di lavoro, scelto dal governo olandese è una risposta totalmente sproporzionata alla gestione del rumore. Il governo ha persino rifiutato di impegnarsi in consultazioni significative e ha posto come obiettivo la riduzione dei voli, invece di lavorare con l'industria per raggiungere gli obiettivi di riduzione del rumore e delle emissioni, ripristinando al contempo l'occupazione e rivitalizzando l'economia post-pandemia. Il pericoloso precedente creato da questo approccio illegale non ci ha lasciato altra scelta che sfidarlo in tribunale\".\r

\r

Anche il Gruppo Klm, che rappresenta quasi il 60% del traffico a Schiphol, ha avviato un'azione legale in accordo con la posizione della capogruppo Air France-Klm Group sulla questione. Inoltre, l'associazione industriale Barin ha espresso il suo pieno sostegno a questa iniziativa che è anche pienamente supportata dalle associazioni di settore Airlines for Europe (A4E) e European Regions Airline Association (Era), poiché la riduzione della capacità a Schiphol ha importanti implicazioni per il mercato unico dell'aviazione dell'Ue.","post_title":"Da Klm alla Iata: il taglio dei voli a Schiphol finisce in tribunale","post_date":"2023-03-06T09:15:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678094113000]}]}}