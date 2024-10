Aer Lingus volerà da Dublino a Indianapolis con l’A321Xlr, dal 3 maggio 2025

Articoli che potrebbero interessarti:

Qatar Airways ha operato il primo volo al mondo con un Boeing 777 equipaggiato con Starlink, sulla rotta da Doha verso Londra. La compagnia di bandiera del Qatar supererà presto l'obiettivo iniziale di tre aeromobili equipaggiati con Starlink, aggiornando entro la fine del 2024 ben 12 Boeing 777-300 con questo servizio. Progettato da SpaceX, Starlink è la prima e la più grande costellazione di satelliti al mondo in orbita bassa, che fornisce ai passeggeri una connessione internet affidabile e ad alta velocità, permettendo loro di rimanere in contatto con amici e familiari, trasmettere i loro intrattenimenti preferiti, guardare sport in diretta, giocare online o lavorare efficacemente a 35.000 piedi – tutto gratuitamente e con un semplice accesso "one-click". «Questa pietra miliare, insieme al nostro impegno nell'introdurre rapidamente Starlink in tutta la nostra moderna flotta, dimostra la nostra incessante ricerca di offrire ai passeggeri un'esperienza di volo che trascende i limiti del viaggio tradizionale - ha commentato l'amministratore delegato del gruppo Qatar Airways,Badr Mohammed Al-Meer -. Grazie a Starlink, a bordo offriamo una connessione affidabile e senza interruzioni che permette ai passeggeri di rimanere connessi alle persone e alle cose che amano, anche a 35.000 piedi, rendendo ogni viaggio memorabile». [post_title] => Qatar Airways: nel 2025 l'intera flotta di B777 sarà dotata di connessione Starlink [post_date] => 2024-10-23T14:19:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729693142000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477463 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta presso la sede Aci blueteam di Luisago la prima edizione della Travel Manager Academy: una giornata formativa nata dall’esigenza di analizzare insieme ai clienti il dettaglio delle attività della tmc dal punto di vista operativo, per capirne a fondo le dinamiche, le procedure e gli strumenti che garantiscono un servizio di elevata qualità. La giornata si è aperta con un forum, moderato da Rosalba Reggio, giornalista del Sole 24 Ore, che ha visto come relatori Alfredo Pezzani, chief business officer Aci blueteam, Paolo Bertola, commercial director Aci blueteam, Flavio Ghiringhelli, country manager Italia di Emirates e Paola De Filippo, chief executive officer di Sabre Italia. Durante la tavola rotonda sono stati analizzati l’andamento del segmento travel, il tema delle Ndc nel trasporto aereo e le previsioni future nell’industria alberghiera, concludendo con tematiche di sicurezza e sostenibilità. A questo momento di confronto sono seguite ampie sessioni operative di studio, di formazione e d’incontro con le persone che ogni giorno operano in Aci blueteam. "La stretta relazione di fiducia e trasparenza che ci lega con i nostri clienti ci ha naturalmente portato a voler aprire loro le porte della nostra sede per mostrare la nostra operatività quotidiana – sottolinea Pezzani –. Da questa esigenza è nata la prima edizione della Travel Manager Academy, una giornata che ci riproponiamo d’ora in avanti di ripetere annualmente". [post_title] => Aci blueteam: la Travel Manager Academy diventerà un appuntamento annuale [post_date] => 2024-10-23T12:31:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729686686000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477452 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partirà il prossimo 29 ottobre e si concluderò il 14 novembre la nuova edizione del roadshow Condividere di Alpitour. Il programma prevede 40 tappe in tutta Italia, con un numero di agenti attesa di circa 1.600 professionisti. Questa edizione si inserisce in un ampio programma di eventi sul territorio italiano e di fam trip, a conferma della forte attenzione della compagnia nei confronti del settore trade. Solo nell’esercizio in chiusura sono stati, infatti, 63 gli eventi dedicati, 19 gli Aw Days presso le sedi di Pesaro, Torino e Milano, 44 le live experience all’estero e oltre 90 le tappe dei vari roadshow. Durante ogni tappa di Condividere saranno affrontate diverse tematiche: le nuove proposte per la stagione invernale dei vari brand del gruppo, con qualche anticipazione sulla prossima stagione estiva, le caratteristiche principali del contratto commerciale 2024/2025, le specifiche iniziative rivolte alle agenzie di viaggio, le promozioni riservate al cliente finale e le nuove formule assicurative per escursioni e gruppi. Come già avvenuto l'anno scorso, gli incontri si svolgeranno in spazi legati a imprese o associazioni attive nel volontariato, favorendo la sensibilizzazione dei partecipanti su specifiche tematiche sociali e offrendo momenti di visibilità alle realtà coinvolte. “Sono molto orgoglioso del percorso che abbiamo intrapreso in questi ultimi anni e che ci vede sempre più vicini a realtà locali, che fondano la propria attività sull’attenzione al prossimo e sulla solidarietà – commenta il direttore commerciale, Alessandro Seghi –. È gratificante vedere come il nostro settore risponda positivamente a queste iniziative, partecipando con numeri significativamente superiori rispetto alle edizioni pre-Condividere”. [post_title] => Alpitour: al via il nuovo roadshow Condividere in 40 tappe [post_date] => 2024-10-23T12:11:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729685491000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477453 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463471" align="alignleft" width="300"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption] È stato spostato al primo gennaio 2025 il termine entro cui i proprietari di immobili destinati a affitti brevi sono tenuti a munirsi del Codice identificativo nazionale (Cin). L'annuncio è arrivato dal ministero del turismo che con un avviso ha fatto sapere che il termine è stato prorogato in considerazione della finalità della Banca dati delle strutture ricettive (Bdsr) "L’individuazione di un termine unico – ha spiegato il ministero – è finalizzata altresì a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della Bdsr, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del Cin". "Per garantire una transizione più efficace e supportare le imprese nel passaggio alle nuove disposizioni – ha dichiarato il ministro Daniela Santanché - il ministero ha prorogato i termini per l'adeguamento fino a gennaio 2025, anche al fine di evitare di incorre in sanzioni come previsto dalla riforma. Ancora una volta questo Governo porta avanti le proprie azioni ascoltando il settore e venendo incontro alle sue esigenze". [post_title] => Cin, prorogato al primo gennaio il termine per l'iscrizione [post_date] => 2024-10-23T12:08:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729685294000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477442 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aer Lingus aprirà una nuova rotta per Indianapolis, che diventerà la seconda destinazione statunitense servita dal nuovo Airbus A321Xlr della compagnia. Il vettore irlandese sta ampliando il numero di rotte verso città secondarie utilizzando il nuovo narrowbody a lungo raggio: sono sei gli A321Xlr ordinati e i primi due dovrebbero entrare in flotta entro fine 2024. Il nuovo collegamento da Dublino verso Indianapolis decollerà il 3 maggio 2025, con quattro frequenze alla settimana e sarà l'unico non stop tra l'Indiana e l'Europa, con rotte in connessione verso 20 destinazioni, tra cui Parigi, Londra e Francoforte. Indianapolis è infatti rimasta senza voli diretti per il Vecchio Continente dall'inizio della pandemia nel 2020, quando Delta Air Lines aveva sospeso la rotta per Parigi Charles de Gaulle dopo due anni di attività. All'inizio del mese, Aer Lingus aveva svelato l'intenzione di lanciare i voli per Nashville sempre con l'A321Xlr, a partire dal prossimo 12 aprile. [post_title] => Aer Lingus volerà da Dublino a Indianapolis con l'A321Xlr, dal 3 maggio 2025 [post_date] => 2024-10-23T11:59:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729684776000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477423 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_477425" align="alignright" width="300"] Maria Sheehy, console generale a Milano[/caption] “Si rafforzano i legami tra Italia e Irlanda. I nostri Paesi godono di ottimi rapporti. Abbiamo visto crescere e fiorire forti legami economici e a testimoniare l’importanza di queste relazioni con il nostro Paese c'è l’apertura di un consolato generale. È l’inizio di una nuova sfida nelle relazioni tra Irlanda e Italia”, così l’ambasciatrice in Italia, Patricia O’Brien, in occasione dell'inaugurazione del consolato a Milano. Il console onorario uscente Antonia Marsaglia, in attività da 32 anni, lascia l’incarico al primo console generale in Italia Maria Sheehy. In via Pola la sede provvisoria fino al prossimo anno. “Sono lieta che mi sia stato chiesto di ricoprire il ruolo di primo Console Generale d’Irlanda a Milano e sono onorata di rappresentare l’Irlanda, insieme al mio collega Vice Console Frank Bradley, in Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto - afferma Maria Sheehy -. Questa è una nuova missione con cui ambiamo a stringere relazioni più strette fra Irlanda e Italia, rilanciare gli scambi commerciali, gli investimenti e i legami culturali fra i nostri Paesi e assistere i cittadini irlandesi che vivono e viaggiano nel Nord Italia. Non è un caso che si sia scelta la sede di Milano, è il cuore dell’attività economica italiana. Le connessioni con questa regione sono numerose: legami economici, politici, culturali, turistici, culinari, i celti abitanti della Lombardia, i monaci missionari partiti verso l'Irlanda da Bobbio e San Colombano”. Molteplici le affinità tra i due Paesi: molti irlandesi hanno scelto di vivere in Italia e tanti italiani si sono stabiliti in Irlanda per lavoro o studio. Centinaia di migliaia di visitatori ogni anno viaggiano tra i due Paesi. L’apertura del nuovo consolato è parte dell’iniziativa Global Ireland, allo scopo di espandere la presenza dell’Irlanda all’estero. L’ambasciata d’Irlanda a Roma e le tre agenzie nazionali irlandesi, già presenti a Milano, Bord Bia-Ireland’s food Board, Enterprise Ireland e Turismo Irlandese, lavoreranno in tandem per rafforzare questi legami. Disponibili anche il sito online dell’ente del turismo e i social X e Instagram a sostegno dei legami economici, culturali e sociali. Iniziative per il trade Nelle linee guida di promozione turistica irlandese non manca l’attenzione al trade. Corsi di formazione dedicati agli operatori turistici, sono in programma anche per quest’anno con quattro momenti di webinar. Il prossimo, previsto per il 30 ottobre, porrà l’attenzione alle “gemme irlandesi nascoste” con le destinazioni meno conosciute. Il 14 novembre seguirà un nuovo webinar con focus sull’Irlanda del Nord per nuovi itinerari e novità sulla destinazione. Il 3 dicembre in collaborazione con Visit Britain andrà in scena il webinar “screen tourism”, i luoghi del cinema, di film e serie tv, di Inghilterra, Irlanda e Irlanda del Nord. La Ireland week, evento milanese ormai consolidato, avrà inizio il 10 marzo. Destagionalizzare e la regionalizzazione saranno una costante tra le linee guida degli obiettivi del turismo irlandese, per ovviare all’overtourism, ma anche per far sì che tutti i territori siano rappresentati a beneficio soprattutto delle economie locali. Entra in campo anche la tradizione di Santa Brigida, a pochi chilometri da Dublino, venerata il 1° di febbraio, è patrona d’Irlanda insieme a San Patrizio, istituita festa nazionale tre anni fa. [post_title] => Inaugurato il primo consolato generale d’Irlanda a Milano [post_date] => 2024-10-23T11:47:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => ambasciatrice-dirlanda-in-italia [1] => consolato-dirlanda [2] => console-generale-dirlanda-in-italia [3] => ente-del-turismo-irlandese ) [post_tag_name] => Array ( [0] => ambasciatrice d'Irlanda in Italia [1] => consolato d'Irlanda [2] => console generale d'Irlanda in Italia [3] => ente del turismo irlandese ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729684063000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477400 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna in occasione delle festività natalizie il collegamento tra Roma Fiumicino e Santiago di Compostela di Vueling. Il volo sarà disponibile dal prossimo 24 dicembre e fino al 7 gennaio 2025, e i biglietti sono già in vendit. Con questo collegamento, la compagnia aerea invita i viaggiatori a scoprire la città galiziana. Nota soprattutto per l’aspetto religioso legato ai pellegrinaggi, Santiago di Compostela offre infatti un ricco patrimonio artistico e culturale (il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Unesco) e una gastronomia unica nel suo genere, facendone la destinazione ideale per una vacanza che unisce la storia millenaria del luogo ai suoi paesaggi caratteristici. [post_title] => Vueling ripristina la Roma-Santiago di Compostela per le festività di Natale [post_date] => 2024-10-23T09:47:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729676842000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477397 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fiavet Confcommercio raccoglie un'ulteriore vittoria nella sua battaglia contro la politica “zero commission” sulla biglietteria aerea, grazie al dialogo avviato con Air Tahiti. La Federazione, nell’interesse dei propri associati – ma come accaduto per la causa contro Lufthansa, generando un beneficio per tutte le agenzie e tour operator italiani - partendo dal presupposto normativo e contrattuale (indicato nelle Reso Iata) che l’intermediazione nella vendita della biglietteria aerea è una attività remunerata che non può essere azzerata, ha scritto ad Air Tahiti, che aveva annunciato di voler applicare dal 1 ottobre scorso una commissione agli agenti di viaggio bsp in Italia pari allo 0% a fronte del servizio di intermediazione e vendita di biglietteria aerea della compagnia. Fiavet Confcommercio, come puntualmente avvenuto negli ultimi dieci anni con tutti i vettori che hanno tentato di imporre agli agenti questa politica, ha fatto osservare che riteneva illegittima la procedura. L'adesione della compagnia Immediata la replica di Air Tahiti, che dopo approfondimenti ed un serio confronto avviato con la Federazione aderendo alle osservazioni di Fiavet Confcommercio, ha deciso di revocare la comunicazione di “zero commission”, ripristinando una commissione di base all’1% a partire dal primo ottobre. Il vettore ha già formalizzato le sue decisioni con una comunicazione inviata in BSP, indicando agli agenti di viaggio l’applicazione sulle vendite di una commissione standard pari all'1%, che arriverà al 4% per le agenzie di viaggio che effettueranno vendite superiori ai 350 coupon annui. «Ringraziamo la dirigenza di Air Tahiti – commenta Giuseppe Ciminnisi, presidente Fiavet Confcommercio - che ha mostrato un approccio leale e collaborativo al confronto con gli agenti di viaggio, dimostrando che un dialogo serio e rispettoso del rapporto di vendita tra vettori e agenti di viaggio è possibile senza dover ricorrere alla Magistratura contro inique e dannose vessazioni che alcuni grandi vettori vogliono imporre, arrivando persino a resistere a quanto accertato in via definitiva dai giudici. Un equilibrato rapporto di collaborazione tra vettori Iata e agenti di viaggio genera solo benefici reciproci alle imprese e utili riflessi sulla clientela: rinnovo quindi la disponibilità di Fiavet Confcommercio alle compagnie aeree che credono in questa visione atta a intavolare subito un dialogo aperto e costruttivo!. [post_title] => Fiavet: altra vittoria sulla “zero commission” con Air Tahiti [post_date] => 2024-10-23T09:42:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729676532000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477396 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways e Trenitalia hanno dato il via ad una campagna di status match per i soci dei rispettivi programmi fedeltà CartaFreccia e Volare. Per le prossime due settimane ai soci CartaFreccia Argento, Oro e Platino/Platino Infinito sarà data la possibilità di richiedere il riconoscimento del corrispondente status nel programma Volare, rispettivamente Plus, Premium ed Executive. Allo stesso modo, i soci Volare appartenenti ai tre club citati potranno richiedere il corrispondente status CartaFreccia. Lo status riconosciuto a seguito di questa iniziativa sarà valido fino al 31 dicembre 2025. "Con questa campagna abbiamo creato un’ulteriore sinergia con un partner per noi importante - sottolinea Emiliana Limosani, ceo di Volare e cco di Ita -. Questa campagna completa l’offerta lanciata lo scorso luglio, offerta che consente ai soci Volare e CartaFreccia di trasferire i punti da un programma all’altro. Continua quindi la collaborazione con Trenitalia che è un partner strategico non soltanto per la loyalty ma anche per il progetto condiviso con Aeroporti di Roma, per un’intermodalità trenoaereo sempre più integrata.” “Lo status match con Volare e Ita Airways è l’ultima delle novità che il Programma CartaFreccia ha riservato quest’anno ai suoi soci più fedeli, che scelgono Frecciarossa per i loro viaggi. Siamo quindi lieti di annunciare questa iniziativa promozionale, in collaborazione con un partner che condivide con Trenitalia la visione strategica di un servizio di trasporto integrato e di qualità per i clienti ad alto valore”, ha affermato Mario Alovisi, direttore marketing di Trenitalia e ceo di Italia Loyalty. La compagnia di bandiera del Qatar supererà presto l'obiettivo iniziale di tre aeromobili equipaggiati con Starlink, aggiornando entro la fine del 2024 ben 12 Boeing 777-300 con questo servizio.\r

\r

L'intera flotta di Boeing 777 sarà dotata di Starlink nel 2025, con un anno di anticipo rispetto ai piani, mentre la flotta di Airbus A350 sarà aggiornata nell'estate dello stesso anno.\r

\r

Progettato da SpaceX, Starlink è la prima e la più grande costellazione di satelliti al mondo in orbita bassa, che fornisce ai passeggeri una connessione internet affidabile e ad alta velocità, permettendo loro di rimanere in contatto con amici e familiari, trasmettere i loro intrattenimenti preferiti, guardare sport in diretta, giocare online o lavorare efficacemente a 35.000 piedi – tutto gratuitamente e con un semplice accesso \"one-click\".\r

\r

«Questa pietra miliare, insieme al nostro impegno nell'introdurre rapidamente Starlink in tutta la nostra moderna flotta, dimostra la nostra incessante ricerca di offrire ai passeggeri un'esperienza di volo che trascende i limiti del viaggio tradizionale - ha commentato l'amministratore delegato del gruppo Qatar Airways,Badr Mohammed Al-Meer -. Grazie a Starlink, a bordo offriamo una connessione affidabile e senza interruzioni che permette ai passeggeri di rimanere connessi alle persone e alle cose che amano, anche a 35.000 piedi, rendendo ogni viaggio memorabile».","post_title":"Qatar Airways: nel 2025 l'intera flotta di B777 sarà dotata di connessione Starlink","post_date":"2024-10-23T14:19:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729693142000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477463","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta presso la sede Aci blueteam di Luisago la prima edizione della Travel Manager Academy: una giornata formativa nata dall’esigenza di analizzare insieme ai clienti il dettaglio delle attività della tmc dal punto di vista operativo, per capirne a fondo le dinamiche, le procedure e gli strumenti che garantiscono un servizio di elevata qualità.\r

\r

La giornata si è aperta con un forum, moderato da Rosalba Reggio, giornalista del Sole 24 Ore, che ha visto come relatori Alfredo Pezzani, chief business officer Aci blueteam, Paolo Bertola, commercial director Aci blueteam, Flavio Ghiringhelli, country manager Italia di Emirates e Paola De Filippo, chief executive officer di Sabre Italia. Durante la tavola rotonda sono stati analizzati l’andamento del segmento travel, il tema delle Ndc nel trasporto aereo e le previsioni future nell’industria alberghiera, concludendo con tematiche di sicurezza e sostenibilità. A questo momento di confronto sono seguite ampie sessioni operative di studio, di formazione e d’incontro con le persone che ogni giorno operano in Aci blueteam.\r

\r

\"La stretta relazione di fiducia e trasparenza che ci lega con i nostri clienti ci ha naturalmente portato a voler aprire loro le porte della nostra sede per mostrare la nostra operatività quotidiana – sottolinea Pezzani –. Da questa esigenza è nata la prima edizione della Travel Manager Academy, una giornata che ci riproponiamo d’ora in avanti di ripetere annualmente\".","post_title":"Aci blueteam: la Travel Manager Academy diventerà un appuntamento annuale","post_date":"2024-10-23T12:31:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1729686686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partirà il prossimo 29 ottobre e si concluderò il 14 novembre la nuova edizione del roadshow Condividere di Alpitour. Il programma prevede 40 tappe in tutta Italia, con un numero di agenti attesa di circa 1.600 professionisti. Questa edizione si inserisce in un ampio programma di eventi sul territorio italiano e di fam trip, a conferma della forte attenzione della compagnia nei confronti del settore trade. Solo nell’esercizio in chiusura sono stati, infatti, 63 gli eventi dedicati, 19 gli Aw Days presso le sedi di Pesaro, Torino e Milano, 44 le live experience all’estero e oltre 90 le tappe dei vari roadshow.\r

\r

Durante ogni tappa di Condividere saranno affrontate diverse tematiche: le nuove proposte per la stagione invernale dei vari brand del gruppo, con qualche anticipazione sulla prossima stagione estiva, le caratteristiche principali del contratto commerciale 2024/2025, le specifiche iniziative rivolte alle agenzie di viaggio, le promozioni riservate al cliente finale e le nuove formule assicurative per escursioni e gruppi. Come già avvenuto l'anno scorso, gli incontri si svolgeranno in spazi legati a imprese o associazioni attive nel volontariato, favorendo la sensibilizzazione dei partecipanti su specifiche tematiche sociali e offrendo momenti di visibilità alle realtà coinvolte.\r

\r

“Sono molto orgoglioso del percorso che abbiamo intrapreso in questi ultimi anni e che ci vede sempre più vicini a realtà locali, che fondano la propria attività sull’attenzione al prossimo e sulla solidarietà – commenta il direttore commerciale, Alessandro Seghi –. È gratificante vedere come il nostro settore risponda positivamente a queste iniziative, partecipando con numeri significativamente superiori rispetto alle edizioni pre-Condividere”.","post_title":"Alpitour: al via il nuovo roadshow Condividere in 40 tappe","post_date":"2024-10-23T12:11:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729685491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477453","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463471\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

\r

È stato spostato al primo gennaio 2025 il termine entro cui i proprietari di immobili destinati a affitti brevi sono tenuti a munirsi del Codice identificativo nazionale (Cin). L'annuncio è arrivato dal ministero del turismo che con un avviso ha fatto sapere che il termine è stato prorogato in considerazione della finalità della Banca dati delle strutture ricettive (Bdsr)\r

\r

\"L’individuazione di un termine unico – ha spiegato il ministero – è finalizzata altresì a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della Bdsr, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del Cin\".\r

\r

\"Per garantire una transizione più efficace e supportare le imprese nel passaggio alle nuove disposizioni – ha dichiarato il ministro Daniela Santanché - il ministero ha prorogato i termini per l'adeguamento fino a gennaio 2025, anche al fine di evitare di incorre in sanzioni come previsto dalla riforma. Ancora una volta questo Governo porta avanti le proprie azioni ascoltando il settore e venendo incontro alle sue esigenze\".","post_title":"Cin, prorogato al primo gennaio il termine per l'iscrizione","post_date":"2024-10-23T12:08:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1729685294000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477442","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aer Lingus aprirà una nuova rotta per Indianapolis, che diventerà la seconda destinazione statunitense servita dal nuovo Airbus A321Xlr della compagnia. Il vettore irlandese sta ampliando il numero di rotte verso città secondarie utilizzando il nuovo narrowbody a lungo raggio: sono sei gli A321Xlr ordinati e i primi due dovrebbero entrare in flotta entro fine 2024.\r

\r

Il nuovo collegamento da Dublino verso Indianapolis decollerà il 3 maggio 2025, con quattro frequenze alla settimana e sarà l'unico non stop tra l'Indiana e l'Europa, con rotte in connessione verso 20 destinazioni, tra cui Parigi, Londra e Francoforte. Indianapolis è infatti rimasta senza voli diretti per il Vecchio Continente dall'inizio della pandemia nel 2020, quando Delta Air Lines aveva sospeso la rotta per Parigi Charles de Gaulle dopo due anni di attività.\r

\r

All'inizio del mese, Aer Lingus aveva svelato l'intenzione di lanciare i voli per Nashville sempre con l'A321Xlr, a partire dal prossimo 12 aprile. ","post_title":"Aer Lingus volerà da Dublino a Indianapolis con l'A321Xlr, dal 3 maggio 2025","post_date":"2024-10-23T11:59:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729684776000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477423","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477425\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Maria Sheehy, console generale a Milano[/caption]\r

\r

“Si rafforzano i legami tra Italia e Irlanda. I nostri Paesi godono di ottimi rapporti. Abbiamo visto crescere e fiorire forti legami economici e a testimoniare l’importanza di queste relazioni con il nostro Paese c'è l’apertura di un consolato generale. È l’inizio di una nuova sfida nelle relazioni tra Irlanda e Italia”, così l’ambasciatrice in Italia, Patricia O’Brien, in occasione dell'inaugurazione del consolato a Milano.\r

\r

Il console onorario uscente Antonia Marsaglia, in attività da 32 anni, lascia l’incarico al primo console generale in Italia Maria Sheehy. In via Pola la sede provvisoria fino al prossimo anno.\r

\r

“Sono lieta che mi sia stato chiesto di ricoprire il ruolo di primo Console Generale d’Irlanda a Milano e sono onorata di rappresentare l’Irlanda, insieme al mio collega Vice Console Frank Bradley, in Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto - afferma Maria Sheehy -. Questa è una nuova missione con cui ambiamo a stringere relazioni più strette fra Irlanda e Italia, rilanciare gli scambi commerciali, gli investimenti e i legami culturali fra i nostri Paesi e assistere i cittadini irlandesi che vivono e viaggiano nel Nord Italia. Non è un caso che si sia scelta la sede di Milano, è il cuore dell’attività economica italiana. Le connessioni con questa regione sono numerose: legami economici, politici, culturali, turistici, culinari, i celti abitanti della Lombardia, i monaci missionari partiti verso l'Irlanda da Bobbio e San Colombano”.\r

\r

Molteplici le affinità tra i due Paesi: molti irlandesi hanno scelto di vivere in Italia e tanti italiani si sono stabiliti in Irlanda per lavoro o studio. Centinaia di migliaia di visitatori ogni anno viaggiano tra i due Paesi. L’apertura del nuovo consolato è parte dell’iniziativa Global Ireland, allo scopo di espandere la presenza dell’Irlanda all’estero. L’ambasciata d’Irlanda a Roma e le tre agenzie nazionali irlandesi, già presenti a Milano, Bord Bia-Ireland’s food Board, Enterprise Ireland e Turismo Irlandese, lavoreranno in tandem per rafforzare questi legami. Disponibili anche il sito online dell’ente del turismo e i social X e Instagram a sostegno dei legami economici, culturali e sociali.\r

Iniziative per il trade\r

Nelle linee guida di promozione turistica irlandese non manca l’attenzione al trade. Corsi di formazione dedicati agli operatori turistici, sono in programma anche per quest’anno con quattro momenti di webinar. Il prossimo, previsto per il 30 ottobre, porrà l’attenzione alle “gemme irlandesi nascoste” con le destinazioni meno conosciute. Il 14 novembre seguirà un nuovo webinar con focus sull’Irlanda del Nord per nuovi itinerari e novità sulla destinazione. Il 3 dicembre in collaborazione con Visit Britain andrà in scena il webinar “screen tourism”, i luoghi del cinema, di film e serie tv, di Inghilterra, Irlanda e Irlanda del Nord. La Ireland week, evento milanese ormai consolidato, avrà inizio il 10 marzo.\r

\r

Destagionalizzare e la regionalizzazione saranno una costante tra le linee guida degli obiettivi del turismo irlandese, per ovviare all’overtourism, ma anche per far sì che tutti i territori siano rappresentati a beneficio soprattutto delle economie locali. Entra in campo anche la tradizione di Santa Brigida, a pochi chilometri da Dublino, venerata il 1° di febbraio, è patrona d’Irlanda insieme a San Patrizio, istituita festa nazionale tre anni fa.","post_title":"Inaugurato il primo consolato generale d’Irlanda a Milano","post_date":"2024-10-23T11:47:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["ambasciatrice-dirlanda-in-italia","consolato-dirlanda","console-generale-dirlanda-in-italia","ente-del-turismo-irlandese"],"post_tag_name":["ambasciatrice d'Irlanda in Italia","consolato d'Irlanda","console generale d'Irlanda in Italia","ente del turismo irlandese"]},"sort":[1729684063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477400","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna in occasione delle festività natalizie il collegamento tra Roma Fiumicino e Santiago di Compostela di Vueling. Il volo sarà disponibile dal prossimo 24 dicembre e fino al 7 gennaio 2025, e i biglietti sono già in vendit.\r

\r

Con questo collegamento, la compagnia aerea invita i viaggiatori a scoprire la città galiziana. Nota soprattutto per l’aspetto religioso legato ai pellegrinaggi, Santiago di Compostela offre infatti un ricco patrimonio artistico e culturale (il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Unesco) e una gastronomia unica nel suo genere, facendone la destinazione ideale per una vacanza che unisce la storia millenaria del luogo ai suoi paesaggi caratteristici.","post_title":"Vueling ripristina la Roma-Santiago di Compostela per le festività di Natale","post_date":"2024-10-23T09:47:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729676842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477397","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fiavet Confcommercio raccoglie un'ulteriore vittoria nella sua battaglia contro la politica “zero commission” sulla biglietteria aerea, grazie al dialogo avviato con Air Tahiti.\r

La Federazione, nell’interesse dei propri associati – ma come accaduto per la causa contro Lufthansa, generando un beneficio per tutte le agenzie e tour operator italiani - partendo dal presupposto normativo e contrattuale (indicato nelle Reso Iata) che l’intermediazione nella vendita della biglietteria aerea è una attività remunerata che non può essere azzerata, ha scritto ad Air Tahiti, che aveva annunciato di voler applicare dal 1 ottobre scorso una commissione agli agenti di viaggio bsp in Italia pari allo 0% a fronte del servizio di intermediazione e vendita di biglietteria aerea della compagnia.\r

Fiavet Confcommercio, come puntualmente avvenuto negli ultimi dieci anni con tutti i vettori che hanno tentato di imporre agli agenti questa politica, ha fatto osservare che riteneva illegittima la procedura.\r

\r

L'adesione della compagnia\r

Immediata la replica di Air Tahiti, che dopo approfondimenti ed un serio confronto avviato con la Federazione aderendo alle osservazioni di Fiavet Confcommercio, ha deciso di revocare la comunicazione di “zero commission”, ripristinando una commissione di base all’1% a partire dal primo ottobre.\r

Il vettore ha già formalizzato le sue decisioni con una comunicazione inviata in BSP, indicando agli agenti di viaggio l’applicazione sulle vendite di una commissione standard pari all'1%, che arriverà al 4% per le agenzie di viaggio che effettueranno vendite superiori ai 350 coupon annui.\r

«Ringraziamo la dirigenza di Air Tahiti – commenta Giuseppe Ciminnisi, presidente Fiavet Confcommercio - che ha mostrato un approccio leale e collaborativo al confronto con gli agenti di viaggio, dimostrando che un dialogo serio e rispettoso del rapporto di vendita tra vettori e agenti di viaggio è possibile senza dover ricorrere alla Magistratura contro inique e dannose vessazioni che alcuni grandi vettori vogliono imporre, arrivando persino a resistere a quanto accertato in via definitiva dai giudici. Un equilibrato rapporto di collaborazione tra vettori Iata e agenti di viaggio genera solo benefici reciproci alle imprese e utili riflessi sulla clientela: rinnovo quindi la disponibilità di Fiavet Confcommercio alle compagnie aeree che credono in questa visione atta a intavolare subito un dialogo aperto e costruttivo!.","post_title":"Fiavet: altra vittoria sulla “zero commission” con Air Tahiti","post_date":"2024-10-23T09:42:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1729676532000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477396","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways e Trenitalia hanno dato il via ad una campagna di status match per i soci dei rispettivi programmi fedeltà CartaFreccia e Volare.\r

Per le prossime due settimane ai soci CartaFreccia Argento, Oro e Platino/Platino Infinito sarà data la possibilità di richiedere il riconoscimento del corrispondente status nel programma Volare, rispettivamente Plus, Premium ed Executive. Allo stesso modo, i soci Volare appartenenti ai tre club citati potranno richiedere il corrispondente status CartaFreccia. Lo status riconosciuto a seguito di questa iniziativa sarà valido fino al 31 dicembre 2025.\r

\"Con questa campagna abbiamo creato un’ulteriore sinergia con un partner per noi importante - sottolinea Emiliana Limosani, ceo di Volare e cco di Ita -. Questa campagna completa l’offerta lanciata lo scorso luglio, offerta che consente ai soci Volare e CartaFreccia di trasferire i punti da un programma all’altro. Continua quindi la collaborazione con Trenitalia che è un partner strategico non soltanto per la loyalty ma anche per il progetto condiviso con Aeroporti di Roma, per un’intermodalità trenoaereo sempre più integrata.”\r

“Lo status match con Volare e Ita Airways è l’ultima delle novità che il Programma CartaFreccia ha riservato quest’anno ai suoi soci più fedeli, che scelgono Frecciarossa per i loro viaggi. Siamo quindi lieti di annunciare questa iniziativa promozionale, in collaborazione con un partner che condivide con Trenitalia la visione strategica di un servizio di trasporto integrato e di qualità per i clienti ad alto valore”, ha affermato Mario Alovisi, direttore marketing di Trenitalia e ceo di Italia Loyalty.","post_title":"Ita Airways e Trenitalia: al via la campagna di status match per Volare e CartaFreccia","post_date":"2024-10-23T09:35:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729676103000]}]}}