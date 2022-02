Il Volo e Storaro stasera a “Porta a Porta” con il cortometraggio tributo a Morricone girato nelle Grotte di Frasassi

Questa sera durante la trasmissione televisiva “Porta a Porta” su RAI 1, Piero, Gianluca e Ignazio, i giovani tenori de Il Volo e il Maestro Vittorio Storaro, in presenza del Sindaco di Genga Marco Filipponi, presenteranno in anteprima televisiva il cortometraggio, tributo a Ennio Morricone, realizzato durante la pandemia nelle Grotte di Frasassi.

Diretto dal pluripremiato Vittorio Storaro, tre volte Premio Oscar per Reds, Apocalypse Now e L’ultimo imperatore, il cortometraggio che vede protagonisti i tre tenori in un’emozionante interpretazione di “Your Love” (da C’era Una Volta Il West) tra le favolose forme calcaree delle Grotte, è una nuova occasione per ammirare la bellezza e la maestosità del complesso ipogeo marchigiano.

“I ragazzi de il Volo hanno raccontato al conduttore Bruno Vespa la loro grande emozione nel girare il corto con Storaro all’interno della bellezza e della maestosità delle Grotte – ha commentato il

Sindaco Marco Filipponi appena uscito dalla registrazione della puntata di Porta a Porta – . Un filmato di Storaro che esprime la rinascita dell’essere umano dal vuoto degli anni della pandemia con le arti: la musica di Your Love di Morricone, il canto de Il Volo e l’arte del cinema rinascono dal simbolo arcaico per eccellenza, il ventre della terra. Una importante iniziativa fortemente voluta dalla nostra amministrazione per la celebrazione dei 50 anni dalla scoperta delle Grotte di Frasassi che ci ha permesso di accendere i riflettori nazionali ed internazionali sul nostro immenso patrimonio naturalistico e sulle Marche. Gianluca Ginoble ha annunciato che sarà un loro piacere promuovere la bellezza delle Grotte di Frasassi nei loro concerti in giro per il mondo. Ai ragazzi de Il Volo e a Storaro va il mio più sentito ringraziamento personale.”

Il cortometraggio mostra il trio Il Volo interno delle Grotte di Frasassi, tra le gigantesche stalattiti e stalagmiti, indossando lo smoking, pronti per uno spettacolo.

Il cortometraggio è stato girato con una particolare illuminazione di ultima tecnologia, nel pieno rispetto della conservazione dell’opera naturalistica, studiata dalla creatività del Maestro Storaro e della figlia Francesca. Un progetto di lighting design altamente artistico che potrebbe nel futuro sostituire l’attuale illuminazione delle Grotte di Frasassi e raccontarle attraverso il meraviglioso linguaggio della luce di Storaro, creando ambienti unici nei diversi scenari, in una straordinaria atmosfera di grande emozione e suggestione.