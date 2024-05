Cresce il numero di suite disponibili nelle struttture giamaicane dei brand Sandals e Beaches Resorts Sono ben cinque gli indirizzi giamaicani del gruppo Sandals che presentano importanti novità nella loro offerta di suite. Nella prima struttura all inclusive della compagnia, inaugurata oltre 40 anni fa, il Sandals Montego Bay, oltre al Latitudes Overwater bar, alla Over-the-Water wedding chapel e a un totale di 12 ristoranti tra cui scegliere, il resort oggi dispone di sei nuovissime categorie di camere, di cui tre Butler suite fronte mare e altrettante Club Level suite. Situato su un tratto di spiaggia di sabbia borotalco, che si estende per oltre 1,5 chilometri lungo la costa meridionale della Giamaica, a Whitehouse, immerso in una riserva naturale di 200 ettari, il Sandals South Coast ha recentemente rinnovato il suo Starlight Building, che dispone ora di inedite swim-up suite, mentre il nuovissimo Rondoval Village è il primo del suo genere. Sono state poi inaugurate anche tre neo categorie di suite nel Longbeach Buildings. Al Sandals Ochi Beach Resort sono state introdotte quattro nuove categorie di camere. Al Sandals Negril Beach Resort & Spa attendono inoltre gli ospiti altrettante inedite categorie di suite, dislocate nel nuovo edificio Bamboo Grove. Infine, al Beaches Negril dodici nuove e ampie suite, tutte con servizio maggiordomo, ampliano l’offerta del resort. Condividi

