Giorgetti: “Fiducioso sull’operazione Ita Airways-Lufthansa” Il ministro Giancarlo Giorgetti si è detto fiducioso sull’operazione Ita Airwyas-Lufthansa. “Io sto lavorando su questo dossier da quando ho cominciato come ministro nel governo Draghi. È un lavoro lungo, talvolta estenuante, bisogna avere una virtù che funziona in qualsiasi settore: la pazienza. Sono paziente e anche fiducioso”, ha dichiarato Giorgetti. Infatti dal fronte Ita-Lufthansa arrivano notizie abbastanza buone. Come riferisce il Corriere della Sera le tratte che sono oggetto della disputa fra i vettori e l’Europa si sono dimezzate, passando da 39 a una ventina. E potrebbero ridursi ulteriormente. Anche sugli altri «nodi» — la posizione dominante all’aeroporto di Milano Linate e sui voli intercontinentali — l’Antitrust si prepara a ricevere soluzioni «soddisfacenti». Tra Ita, Tesoro e Lufthansa vanno avanti i confronti per limare il documento con i rimedi e alcune risposte alle obiezioni Ue. La risposta dovrebbe arrivare il 13 giugno. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466746 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Marocco è una delle destinazioni su cui si sta focalizzando Evolution Travel: ne parla il responsabile del Paese, Youssef Aattal di Paradise Travel Marocco, specialist & tour operator Marocco dell'operatore online: “Puntiamo molto sul Paese maghrebino che complessivamente è una destinazione scelta dal 63% in più rispetto al 2019, con una crescita di fatturato che nel 2023 ha raggiunto i 617.173,15 euro rispetto ai 465.816,88 euro di quattro anni prima. Il 2023 si può considerare un anno di riequilibrio, dopo il periodo della pandemia. Rispetto al 2022 abbiamo avuto un incremento di oltre il 55%. Sono cifre che vanno oltre ogni aspettativa. Nel 2024 sicuramente avremo un livello di crescita normale". Da cosa dipende questo interesse? “Sicuramente dalla pubblicità mirata che facciamo, nonché dalla differenziazione rispetto ai concorrenti: offriamo servizi e itinerari innovativi per nicchie e non solo circuiti commerciali. Inoltre grazie alla promozione dell’ente del turismo, che sta facendo un ottimo lavoro sulla destinazione, dal 2017 si è cambiata marcia. La meta è poi molto migliorata post pandemia a livello di servizi. Inoltre il quarto posto ai Mondiali del 2022 ha dato una spinta al paese, così come lo sarà l'organizzazione di quelli del 2030, insieme a Spagna e Portogallo. Infine il governo ha investito molto per dotare il Paese di una grande sicurezza e di infrastrutture moderne. La vicinanza aiuta molto, in tre ore dall’Italia si è a Casablanca o Marrakech o Fez e siamo particolarmente forniti con almeno sette voli a settimana Ryanair da Orio e tre da Malpensa diretti su Marrakech, più di uno al giorno di easyJet in alta stagione e uno quotidiano tutto l'anno su Marrakech. Air Arabia vola direttamente su Casablanca da Orio, Venezia, Cuneo, Bologna, Pisa, Napoli e Catania. Wizz ha creato dei diretti da Roma e Milano su Marrakech. A questi voli low cost, si aggiungono i collegamenti quotidiani di Royal Air Maroc e Ita da Milano, Bologna e Roma, e tre volte a settimana da Venezia, Torino e Napoli”. [post_title] => Il Marocco al centro delle strategie Evolution Travel per il 2024 [post_date] => 2024-05-06T12:51:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714999874000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ministro Giancarlo Giorgetti si è detto fiducioso sull'operazione Ita Airwyas-Lufthansa. "Io sto lavorando su questo dossier da quando ho cominciato come ministro nel governo Draghi. È un lavoro lungo, talvolta estenuante, bisogna avere una virtù che funziona in qualsiasi settore: la pazienza. Sono paziente e anche fiducioso", ha dichiarato Giorgetti. Infatti dal fronte Ita-Lufthansa arrivano notizie abbastanza buone. Come riferisce il Corriere della Sera le tratte che sono oggetto della disputa fra i vettori e l'Europa si sono dimezzate, passando da 39 a una ventina. E potrebbero ridursi ulteriormente. Anche sugli altri «nodi» — la posizione dominante all’aeroporto di Milano Linate e sui voli intercontinentali — l’Antitrust si prepara a ricevere soluzioni «soddisfacenti». Tra Ita, Tesoro e Lufthansa vanno avanti i confronti per limare il documento con i rimedi e alcune risposte alle obiezioni Ue. La risposta dovrebbe arrivare il 13 giugno. [post_title] => Giorgetti: "Fiducioso sull'operazione Ita Airways-Lufthansa" [post_date] => 2024-05-06T11:17:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714994244000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466710 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways ha varato cinque nuovi accordi di interlinea, ampliando le opzioni di viaggio per i passeggeri del proprio network. La compagnia aerea di Abu Dhabi ha siglato partnership con Kam Air in Afghanistan, ky express in Grecia, Rex Airlines in Australia, Jeju Air in Corea e Myanmar Airways International. Gli accordi di interlinea offrono ai passeggeri di tutte le compagnie aeree coinvolte una maggiore connettività verso le destinazioni dei rispettivi network consentendo agli ospiti di prenotare l'intero viaggio con un unico biglietto e di imbarcare il proprio bagaglio sino alla destinazione finale. «Continuiamo ad ampliare la portata del nostro network consentendo una connessione senza soluzione di continuità attraverso la nostra rete, offrendo ai nostri ospiti una più ampia gamma di opzioni di viaggio - ha commentato Arik De, chief revenue and commercial officer di Etihad -. Questi cinque accordi interlinea rendono la vita più facile agli ospiti di tutte le compagnie aeree coinvolte». All'aeroporto internazionale Zayed di Abu Dhabi gli ospiti di tutto il mondo possono prendere la coincidenza con il volo Kam Air per Kabul e proseguire il viaggio in Afghanistan. I viaggiatori che volano con i voli Etihad due volte al giorno per Atene, possono collegarsi con Sky express a 28 destinazioni in Grecia e alle sue isole del Mediterraneo. Rex Airlines offre ai passeggeri un accesso facile dai gateway di Etihad a Sydney e Melbourne a 22 destinazioni in Australia, tra cui Adelaide, Hobart, Canberra, Brisbane e Gold Coast. Con Jeju Air gli ospiti possono continuare il loro viaggio da Seoul verso 27 destinazioni in sette Paesi dell'Asia nord-orientale. I collegamenti con Myanmar Airways International consentiranno un migliore accesso a Yangon e Mandalay attraverso i gateway di Etihad in Asia meridionale. Etihad conta ora 123 partnership interline, codeshare e strategiche con compagnie aeree di tutto il mondo. [post_title] => Etihad Airways: decollano cinque nuovi accordi di interline [post_date] => 2024-05-06T10:31:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714991479000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466705 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono Leonardo Massa, vice presidente Southern Europe della divisione crociere di Msc, Danilo Curzi, ceo e fondatore di Idee per Viaggiare, Maria Paola De Rosa, responsabile vendita corporate, trade e digital di Av Trenitalia, Tommaso Fumelli, vice president sales Italy di Ita Airways, e Domenico Aprea, ceo di Ota Viaggi i protagonisti del panel in programma in occasione di Obiettivo X: l'evento che lo stesso operatore capitolino Ota Viaggi organizza dal 17 al 19 maggio al CdsHotels Porto Giardino in Puglia. A loro si aggiungerà anche la partecipazione straordinaria di Carlo Alberto Carnevale-Maffè, docente della Bocconi. La convention, giunta alla sua quarta edizione, ha ottenuto inoltre anche quest’anno il sostegno istituzionale da parte dell'Ente nazionale italiano per il turismo (Enit): un patrocinio importante per una manifestazione che si propone di essere un palcoscenico per innovazione, networking e partnership coinvolgendo tutti i protagonisti del panorama turistico italiano. A partecipare alla tre giorni saranno 298 agenzie di viaggi, 123 ospiti e 74 tra componenti dello staff e collaboratori, tutti provenienti da 16 regioni italiane [post_title] => Obiettivo X: tutti i protagonisti del panel dell'evento griffato Ota Viaggi [post_date] => 2024-05-06T10:19:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714990777000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466378 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Facile, sicuro e rapido sono le parole chiave del progresso tecnologico. Queste rispecchiano perfettamente anche le necessità fondamentali della nostra società di oggi e determinano di conseguenza radicali cambiamenti nel mondo del business. Nel settore del turismo e del trasporto aereo, in particolare, si sta assistendo a una metamorfosi che si annuncia storica. Le nuove frontiere dei sistemi di pagamento stanno rivoluzionando il modo in cui i viaggiatori organizzano e finanziariamente gestiscono i loro spostamenti. All'interno di questo scenario rivoluzionario, si inserisce la sinergia tra ITA Airways, compagnia di grande rilievo in Italia e Worldpay, gigante internazionale nella fornitura di soluzioni tecnologiche per il pagamento. Prenotare un biglietto aereo è diventato un gesto quasi quotidiano, semplice come acquistare un libro online. L'era digitale ha abolito i confini, rendendo ogni destinazione accessibile con pochi tocchi su uno schermo. La comodità di navigare tra infinite opzioni, confrontare voli in tempo reale, e acquistare l'offerta desiderata senza mai lasciare il comfort di casa ha riscritto le regole del gioco. ITA Airways è consapevole di questo grande cambiamento e riconosce anche che non è solo la facilità che ha catturato l'immaginario del viaggiatore moderno, ma anche la promessa di un'esperienza di acquisto fluida e sicura. Con la continua diffusione dell’ecommerce, è cresciuta anche la consapevolezza dei rischi online. Così, mentre il dito scivola sullo schermo alla ricerca del prossimo volo, il viaggiatore ha la necessità di essere tranquillo che i propri dati siano custoditi gelosamente, protetti da sistemi di sicurezza all'avanguardia. I viaggiatori moderni desiderano anche libertà, la libertà di scegliere come pagare. La varietà di metodi di pagamento offerti da una soluzione evoluta come Worldpay risponde pienamente a questa chiamata, e potrà offrire la possibilità di integrare innovativi metodi di pagamento in aggiunta alle tradizionali carte di credito. L'attesa, poi, è diventata un concetto obsoleto. La conferma istantanea di un acquisto andato a buon fine è ormai un must, un pilastro di quella fiducia digitale che lega il viaggiatore al mondo virtuale. Il viaggiatore di oggi non acquista semplicemente un biglietto, si imbarca in un'esperienza che inizia ben prima della partenza e continua oltre l'arrivo, un'esperienza che è tanto un percorso fisico quanto un viaggio attraverso le infinite possibilità che la tecnologia ha reso realtà. Worldpay si distingue come una realtà pionieristica nell'industria dei pagamenti, con capacità uniche di supportare l'omni-commerce su scala mondiale. La sua expertise nel processare oltre 40 miliardi di transazioni all'anno attraverso 146 paesi e 135 valute testimonia una portata e un'efficacia straordinarie. Questo non solo evidenzia la sua posizione di leader nel settore, ma sottolinea anche il suo ruolo cruciale nel rendere i pagamenti globali più accessibili e gestibili per le aziende di ogni dimensione. La partnership con ITA Airways rappresenta una mossa strategica per entrambe le società. Per ITA Airways, investire in soluzioni di pagamento digitali attraverso Worldpay significa non solo migliorare l'efficienza e la sicurezza delle transazioni ma anche elevare l'esperienza complessiva del cliente. Per ITA il miglioramento del tasso di autorizzazione e lo sviluppo di nuovi metodi di pagamento sono obiettivi fondamentali da perseguire verso la realizzazione di un'esperienza di pagamento senza attriti per gli utenti. Il ruolo di Worldpay nel settore dei viaggi e delle compagnie aeree è già ben consolidato, con una storia di servizio che supera i 25 anni. Servendo otto delle dieci migliori compagnie aeree mondiali, Worldpay dimostra la sua eccellenza e affidabilità nel fornire soluzioni di pagamento che rispondono a pieno alle esigenze di questo dinamico settore. L'innovazione nei pagamenti digitali è più di una semplice comodità; è una necessità che spinge il settore aereo verso nuovi orizzonti di efficienza e successo. La collaborazione tra ITA Airways e Worldpay è un brillante esempio di come le alleanze strategiche possano guidare l'innovazione, migliorare l'esperienza del cliente e influenzare positivamente l'intero settore. [post_title] => ITA Airways e Worldpay: in volo verso l'Innovazione dei Pagamenti Digitali [post_date] => 2024-05-06T08:00:22+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => booking-voli [1] => ita-airways [2] => pagamenti-voli [3] => worldpay ) [post_tag_name] => Array ( [0] => booking voli [1] => ita airways [2] => pagamenti voli [3] => Worldpay ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714982422000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466647 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Commissione europea ha inviato ieri lettere a venti compagnie aeree europee, tra cui Air France, la sua divisione olandese KLM e Brussels Airlines, controllata da Lufthansa, avvertendole di smettere di ingannare il pubblico con le loro dichiarazioni di sostenibilità non dimostrabili. La Commissione elenca nella sua lettera gli inganni a cui le compagnie aeree sottopongono i consumatori e li avverte che devono smettere di farlo. Ad esempio, usano il termine “Sustainable Aviation Fuel” (SAF), senza spiegare l’impatto che ha; o termini come "verde", "sostenibile" o "responsabile", che implicano implicitamente che la propria attività non inquina. Sostenibilità senza prove La Commissione afferma che queste pratiche sono fuorvianti e menziona gli articoli attraverso i quali potrebbe sanzionare le compagnie aeree, ma le avverte solo che devono porre fine a queste pratiche. La lettera spiega che la trasparenza deve prevalere nei rapporti con i consumatori e che per fare ciò i risultati ambientali devono smettere di essere attribuiti. Bruxelles denuncia la pratica di presentare ai consumatori una "calcolatrice" per quantificare le emissioni di CO2 di un volo specifico, senza fornire sufficienti prove scientifiche dell'affidabilità del calcolo e senza informazioni sugli elementi utilizzati per il calcolo stesso. Possibili sanzioni La Commissione europea e le autorità della rete CPC hanno invitato le compagnie aeree a inviare, entro 30 giorni, una risposta che illustri le misure proposte per dissipare le preoccupazioni derivanti dalle loro asserzioni di marketing ambientale ai sensi del diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori. Dopo aver ricevuto le risposte, la Commissione europea organizzerà riunioni con la rete CPC e le compagnie aeree per discutere le soluzioni proposte dalle compagnie stesse e monitorerà l'attuazione delle modifiche concordate. Se le compagnie aeree interessate non adottano le misure necessarie per fugare le preoccupazioni sollevate nella lettera, le autorità della rete CPC possono decidere di adottare ulteriori misure di esecuzione, anche di tipo sanzionatorio. Per chi non lo sapesse CPC è una rete di autorità responsabili dell'applicazione della legislazione dell'UE in materia di tutela dei consumatori. [post_title] => L'Europa scrive a 20 compagnie aeree per sospetto greenwashing [post_date] => 2024-05-03T10:38:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714732711000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => KM Malta Airlines mette a fuoco i futuri obiettivi a poco più di un mese dal lancio delle proprie operazioni, lo scorso 31 marzo. La nuova compagnia di bandiera di Malta, che ha sostituito Air Malta, si concentrerà sull'aumento delle frequenze verso aeroporti strategici, piuttosto che sull'aggiunta di nuove destinazioni, per attrarre maggior traffico business e leisure. Con una flotta di otto aeromobili della famiglia Airbus A320, durante l'estate il vettore servirà 17 destinazioni, qualcuna in meno quindi rispetto alle 23 operate da Air Malta nell'estate 2023 e alle 43 dell'estate 2019, prima della pandemia. Frederic Revol, responsabile della rete e delle partnership commerciali, ripreso da Aviation Week in occasione di Routes Europe 2024, ha precisato che la nuova compagnia aerea ha un network più efficiente dal punto di vista commerciale rispetto ad Air Malta, con un focus sui principali hub europei. «La nostra attenzione si concentra sulle principali capitali e sulle città più grandi con una forte connettività. Non voleremo negli aeroporti che si rivolgono prettamente agli operatori low-cost: il nostro modello è quello di andare negli aeroporti chiave». Il network di KM Malta comprende hub come Amsterdam Schiphol, Bruxelles, Londra Heathrow, Monaco, Parigi Charles de Gaulle, Roma Fiumicino e Vienna. L'orario estivo comprenderà circa 1,4 milioni di posti, con 72 voli settimanali per l'Italia, 48 per la Francia, 44 per il Regno Unito e 40 per la Germania. La compagnia ha già siglato codeshare con compagnie quali Air France-Klm, Emirates, Lufthansa Group e Qatar Airways. Revol ha affermato che le dimensioni e la popolazione ridotte di Malta rendono fondamentale affidarsi alla connettività indiretta da tali aeroporti: «Non puntiamo quindi sull'aggiunta di più destinazioni, ma sull'aumento delle frequenze. Il nostro obiettivo è di arrivare a doppi voli giornalieri su alcune destinazioni chiave». Una strategia dovrebbe contribuire a ridurre i picchi stagionali e a posizionare Malta come destinazione fruibile tutto l'anno. La flotta di KM Malta comprende sei A320neo e due A320ceo: entro la metà di agosto è previsto il phase-out dei -ceo che verranno sostituiti da altri due neo. Dal 1° settembre, quindi, la compagnia avrà una flotta interamente composta da A320neo. [post_title] => KM Malta Airlines delinea i piani futuri: rotta sulle capitali europee e sugli scali principali [post_date] => 2024-05-02T09:25:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714641955000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466513 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Genova imbocca la rotta della crescita con un consuntivo di aprile in cui i passeggeri sfiorano quota 125.000, con un incremento del 12% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. L'inversione di tendenza, che la società aveva già comunicato a partire dalla summer 2024, è confermata anche dai dati di Assaeroporti relativi a marzo 2024, che mostrano un meno 4% nel numero di passeggeri ma in deciso miglioramento rispetto ai primi mesi dell’anno. Si conferma, pertanto, la previsione di un 2024 in crescita rispetto all’anno precedente: a trainare la ripresa è soprattutto la componente internazionale, che segna un incremento del 17% (contro il +10% dei passeggeri dei voli domestici). Quest'anno il network del Colombo include 18 rotte servite: tra le novità dell'estate il nuovo collegamento Sas per Copenaghen e il raddoppio da parte di Klm e Lufthansa che, a partire dallo scorso 31 marzo, hanno introdotto una seconda frequenza giornaliera con sosta notturna (nightstop) e partenza la mattina presto, rispettivamente per Amsterdam e Monaco. La rete domestica prevede voli per Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Olbia (con Volotea e Alitalia), Palermo e Roma; quella internazionale per Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Bucarest, Copenaghen, Manchester, Monaco, Parigi Orly e Tirana. [post_title] => Aeroporto Genova, passeggeri a +12% in aprile: il traffico internazionale traina la ripresa [post_date] => 2024-05-02T09:15:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714641358000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466547 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crescita a doppia cifra della domanda a livello globale nel mese di marzo, sia in ambito passeggeri sia merci: secondo i dati Iata lo scorso marzo il mercato passeggeri ha registrato una crescita in termini di Rpk del +13,8% rispetto a marzo 2023. La capacità totale, misurata in posti-chilometro disponibili (Ask), è aumentata del 12,3% rispetto all'anno precedente, con un load factor dell'82% (un punto percentuale in più rispetto a marzo 2023). La domanda internazionale è aumentata del 18,9% rispetto a marzo 2023; la capacità è aumentata del 18,8% su base annua e il load factor è migliorato all'81,6%; a livello domestico la domanda è cresciuta del 6,6% rispetto a marzo 2023; la capacità è aumentata del 3,4% su base annua e il tasso di riempimento voli è stato dell'82,6% (+2,5 punti rispetto a marzo 2023). "La domanda di viaggi è forte - ha commentato Willie Walsh, direttore generale Iata -. E tutto lascia pensare che questa situazione si protrarrà anche nella stagione di punta dell'estate settentrionale. È fondamentale avere la capacità di soddisfare questa domanda e garantire ai passeggeri un'esperienza di viaggio senza problemi. Ciò significa compiere progressi urgenti per risolvere i problemi della catena di approvvigionamento e fare in modo che gli aeroporti e la gestione del traffico aereo siano dotati di tutto il personale necessario e operino con la massima efficienza. Se da un lato le compagnie aeree sono pronte a fornire assistenza ai clienti in caso di problemi operativi, dall'altro sono stanche di sostenere i costi quando ritardi e cancellazioni sono il risultato di una scarsa preparazione in altre parti della catena". [post_title] => Trasporto aereo: anche a marzo la domanda di viaggio è cresciuta a doppia cifra [post_date] => 2024-05-02T09:08:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714640926000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "giorgetti ita airways lufthansa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":36,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1196,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466746","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Marocco è una delle destinazioni su cui si sta focalizzando Evolution Travel: ne parla il responsabile del Paese, Youssef Aattal di Paradise Travel Marocco, specialist & tour operator Marocco dell'operatore online: “Puntiamo molto sul Paese maghrebino che complessivamente è una destinazione scelta dal 63% in più rispetto al 2019, con una crescita di fatturato che nel 2023 ha raggiunto i 617.173,15 euro rispetto ai 465.816,88 euro di quattro anni prima. Il 2023 si può considerare un anno di riequilibrio, dopo il periodo della pandemia. Rispetto al 2022 abbiamo avuto un incremento di oltre il 55%. Sono cifre che vanno oltre ogni aspettativa. Nel 2024 sicuramente avremo un livello di crescita normale\".\r

\r

Da cosa dipende questo interesse? “Sicuramente dalla pubblicità mirata che facciamo, nonché dalla differenziazione rispetto ai concorrenti: offriamo servizi e itinerari innovativi per nicchie e non solo circuiti commerciali. Inoltre grazie alla promozione dell’ente del turismo, che sta facendo un ottimo lavoro sulla destinazione, dal 2017 si è cambiata marcia. La meta è poi molto migliorata post pandemia a livello di servizi. Inoltre il quarto posto ai Mondiali del 2022 ha dato una spinta al paese, così come lo sarà l'organizzazione di quelli del 2030, insieme a Spagna e Portogallo. Infine il governo ha investito molto per dotare il Paese di una grande sicurezza e di infrastrutture moderne. La vicinanza aiuta molto, in tre ore dall’Italia si è a Casablanca o Marrakech o Fez e siamo particolarmente forniti con almeno sette voli a settimana Ryanair da Orio e tre da Malpensa diretti su Marrakech, più di uno al giorno di easyJet in alta stagione e uno quotidiano tutto l'anno su Marrakech. Air Arabia vola direttamente su Casablanca da Orio, Venezia, Cuneo, Bologna, Pisa, Napoli e Catania. Wizz ha creato dei diretti da Roma e Milano su Marrakech. A questi voli low cost, si aggiungono i collegamenti quotidiani di Royal Air Maroc e Ita da Milano, Bologna e Roma, e tre volte a settimana da Venezia, Torino e Napoli”.\r

\r

","post_title":"Il Marocco al centro delle strategie Evolution Travel per il 2024","post_date":"2024-05-06T12:51:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714999874000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministro Giancarlo Giorgetti si è detto fiducioso sull'operazione Ita Airwyas-Lufthansa. \"Io sto lavorando su questo dossier da quando ho cominciato come ministro nel governo Draghi. È un lavoro lungo, talvolta estenuante, bisogna avere una virtù che funziona in qualsiasi settore: la pazienza. Sono paziente e anche fiducioso\", ha dichiarato Giorgetti.\r

Infatti dal fronte Ita-Lufthansa arrivano notizie abbastanza buone. Come riferisce il Corriere della Sera le tratte che sono oggetto della disputa fra i vettori e l'Europa si sono dimezzate, passando da 39 a una ventina. E potrebbero ridursi ulteriormente. Anche sugli altri «nodi» — la posizione dominante all’aeroporto di Milano Linate e sui voli intercontinentali — l’Antitrust si prepara a ricevere soluzioni «soddisfacenti».\r

\r

Tra Ita, Tesoro e Lufthansa vanno avanti i confronti per limare il documento con i rimedi e alcune risposte alle obiezioni Ue. \r

\r

La risposta dovrebbe arrivare il 13 giugno.","post_title":"Giorgetti: \"Fiducioso sull'operazione Ita Airways-Lufthansa\"","post_date":"2024-05-06T11:17:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1714994244000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466710","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways ha varato cinque nuovi accordi di interlinea, ampliando le opzioni di viaggio per i passeggeri del proprio network. La compagnia aerea di Abu Dhabi ha siglato partnership con Kam Air in Afghanistan, ky express in Grecia, Rex Airlines in Australia, Jeju Air in Corea e Myanmar Airways International.\r

\r

Gli accordi di interlinea offrono ai passeggeri di tutte le compagnie aeree coinvolte una maggiore connettività verso le destinazioni dei rispettivi network consentendo agli ospiti di prenotare l'intero viaggio con un unico biglietto e di imbarcare il proprio bagaglio sino alla destinazione finale.\r

\r

«Continuiamo ad ampliare la portata del nostro network consentendo una connessione senza soluzione di continuità attraverso la nostra rete, offrendo ai nostri ospiti una più ampia gamma di opzioni di viaggio - ha commentato Arik De, chief revenue and commercial officer di Etihad -. Questi cinque accordi interlinea rendono la vita più facile agli ospiti di tutte le compagnie aeree coinvolte».\r

\r

All'aeroporto internazionale Zayed di Abu Dhabi gli ospiti di tutto il mondo possono prendere la coincidenza con il volo Kam Air per Kabul e proseguire il viaggio in Afghanistan. I viaggiatori che volano con i voli Etihad due volte al giorno per Atene, possono collegarsi con Sky express a 28 destinazioni in Grecia e alle sue isole del Mediterraneo.\r

\r

Rex Airlines offre ai passeggeri un accesso facile dai gateway di Etihad a Sydney e Melbourne a 22 destinazioni in Australia, tra cui Adelaide, Hobart, Canberra, Brisbane e Gold Coast. Con Jeju Air gli ospiti possono continuare il loro viaggio da Seoul verso 27 destinazioni in sette Paesi dell'Asia nord-orientale. I collegamenti con Myanmar Airways International consentiranno un migliore accesso a Yangon e Mandalay attraverso i gateway di Etihad in Asia meridionale.\r

\r

Etihad conta ora 123 partnership interline, codeshare e strategiche con compagnie aeree di tutto il mondo.","post_title":"Etihad Airways: decollano cinque nuovi accordi di interline","post_date":"2024-05-06T10:31:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714991479000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono Leonardo Massa, vice presidente Southern Europe della divisione crociere di Msc, Danilo Curzi, ceo e fondatore di Idee per Viaggiare, Maria Paola De Rosa, responsabile vendita corporate, trade e digital di Av Trenitalia, Tommaso Fumelli, vice president sales Italy di Ita Airways, e Domenico Aprea, ceo di Ota Viaggi i protagonisti del panel in programma in occasione di Obiettivo X: l'evento che lo stesso operatore capitolino Ota Viaggi organizza dal 17 al 19 maggio al CdsHotels Porto Giardino in Puglia. A loro si aggiungerà anche la partecipazione straordinaria di Carlo Alberto Carnevale-Maffè, docente della Bocconi.\r

\r

La convention, giunta alla sua quarta edizione, ha ottenuto inoltre anche quest’anno il sostegno istituzionale da parte dell'Ente nazionale italiano per il turismo (Enit): un patrocinio importante per una manifestazione che si propone di essere un palcoscenico per innovazione, networking e partnership coinvolgendo tutti i protagonisti del panorama turistico italiano. A partecipare alla tre giorni saranno 298 agenzie di viaggi, 123 ospiti e 74 tra componenti dello staff e collaboratori, tutti provenienti da 16 regioni italiane","post_title":"Obiettivo X: tutti i protagonisti del panel dell'evento griffato Ota Viaggi","post_date":"2024-05-06T10:19:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714990777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466378","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Facile, sicuro e rapido sono le parole chiave del progresso tecnologico. Queste rispecchiano perfettamente anche le necessità fondamentali della nostra società di oggi e determinano di conseguenza radicali cambiamenti nel mondo del business.\r

\r

Nel settore del turismo e del trasporto aereo, in particolare, si sta assistendo a una metamorfosi che si annuncia storica. Le nuove frontiere dei sistemi di pagamento stanno rivoluzionando il modo in cui i viaggiatori organizzano e finanziariamente gestiscono i loro spostamenti.\r

\r

All'interno di questo scenario rivoluzionario, si inserisce la sinergia tra ITA Airways, compagnia di grande rilievo in Italia e Worldpay, gigante internazionale nella fornitura di soluzioni tecnologiche per il pagamento.\r

\r

Prenotare un biglietto aereo è diventato un gesto quasi quotidiano, semplice come acquistare un libro online. L'era digitale ha abolito i confini, rendendo ogni destinazione accessibile con pochi tocchi su uno schermo. La comodità di navigare tra infinite opzioni, confrontare voli in tempo reale, e acquistare l'offerta desiderata senza mai lasciare il comfort di casa ha riscritto le regole del gioco. ITA Airways è consapevole di questo grande cambiamento e riconosce anche che non è solo la facilità che ha catturato l'immaginario del viaggiatore moderno, ma anche la promessa di un'esperienza di acquisto fluida e sicura.\r

\r

Con la continua diffusione dell’ecommerce, è cresciuta anche la consapevolezza dei rischi online. Così, mentre il dito scivola sullo schermo alla ricerca del prossimo volo, il viaggiatore ha la necessità di essere tranquillo che i propri dati siano custoditi gelosamente, protetti da sistemi di sicurezza all'avanguardia.\r

\r

I viaggiatori moderni desiderano anche libertà, la libertà di scegliere come pagare. La varietà di metodi di pagamento offerti da una soluzione evoluta come Worldpay risponde pienamente a questa chiamata, e potrà offrire la possibilità di integrare innovativi metodi di pagamento in aggiunta alle tradizionali carte di credito.\r

\r

L'attesa, poi, è diventata un concetto obsoleto. La conferma istantanea di un acquisto andato a buon fine è ormai un must, un pilastro di quella fiducia digitale che lega il viaggiatore al mondo virtuale.\r

\r

Il viaggiatore di oggi non acquista semplicemente un biglietto, si imbarca in un'esperienza che inizia ben prima della partenza e continua oltre l'arrivo, un'esperienza che è tanto un percorso fisico quanto un viaggio attraverso le infinite possibilità che la tecnologia ha reso realtà.\r

\r

Worldpay si distingue come una realtà pionieristica nell'industria dei pagamenti, con capacità uniche di supportare l'omni-commerce su scala mondiale. La sua expertise nel processare oltre 40 miliardi di transazioni all'anno attraverso 146 paesi e 135 valute testimonia una portata e un'efficacia straordinarie. Questo non solo evidenzia la sua posizione di leader nel settore, ma sottolinea anche il suo ruolo cruciale nel rendere i pagamenti globali più accessibili e gestibili per le aziende di ogni dimensione.\r

\r

La partnership con ITA Airways rappresenta una mossa strategica per entrambe le società. Per ITA Airways, investire in soluzioni di pagamento digitali attraverso Worldpay significa non solo migliorare l'efficienza e la sicurezza delle transazioni ma anche elevare l'esperienza complessiva del cliente. Per ITA il miglioramento del tasso di autorizzazione e lo sviluppo di nuovi metodi di pagamento sono obiettivi fondamentali da perseguire verso la realizzazione di un'esperienza di pagamento senza attriti per gli utenti.\r

\r

Il ruolo di Worldpay nel settore dei viaggi e delle compagnie aeree è già ben consolidato, con una storia di servizio che supera i 25 anni. Servendo otto delle dieci migliori compagnie aeree mondiali, Worldpay dimostra la sua eccellenza e affidabilità nel fornire soluzioni di pagamento che rispondono a pieno alle esigenze di questo dinamico settore.\r

\r

L'innovazione nei pagamenti digitali è più di una semplice comodità; è una necessità che spinge il settore aereo verso nuovi orizzonti di efficienza e successo. La collaborazione tra ITA Airways e Worldpay è un brillante esempio di come le alleanze strategiche possano guidare l'innovazione, migliorare l'esperienza del cliente e influenzare positivamente l'intero settore.\r

\r

","post_title":"ITA Airways e Worldpay: in volo verso l'Innovazione dei Pagamenti Digitali","post_date":"2024-05-06T08:00:22+00:00","category":["informazione-pr","trasporti"],"category_name":["Informazione PR","Trasporti"],"post_tag":["booking-voli","ita-airways","pagamenti-voli","worldpay"],"post_tag_name":["booking voli","ita airways","pagamenti voli","Worldpay"]},"sort":[1714982422000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466647","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Commissione europea ha inviato ieri lettere a venti compagnie aeree europee, tra cui Air France, la sua divisione olandese KLM e Brussels Airlines, controllata da Lufthansa, avvertendole di smettere di ingannare il pubblico con le loro dichiarazioni di sostenibilità non dimostrabili.\r

\r

La Commissione elenca nella sua lettera gli inganni a cui le compagnie aeree sottopongono i consumatori e li avverte che devono smettere di farlo.\r

\r

Ad esempio, usano il termine “Sustainable Aviation Fuel” (SAF), senza spiegare l’impatto che ha; o termini come \"verde\", \"sostenibile\" o \"responsabile\", che implicano implicitamente che la propria attività non inquina.\r

Sostenibilità senza prove\r

La Commissione afferma che queste pratiche sono fuorvianti e menziona gli articoli attraverso i quali potrebbe sanzionare le compagnie aeree, ma le avverte solo che devono porre fine a queste pratiche. La lettera spiega che la trasparenza deve prevalere nei rapporti con i consumatori e che per fare ciò i risultati ambientali devono smettere di essere attribuiti.\r

\r

Bruxelles denuncia la pratica di presentare ai consumatori una \"calcolatrice\" per quantificare le emissioni di CO2 di un volo specifico, senza fornire sufficienti prove scientifiche dell'affidabilità del calcolo e senza informazioni sugli elementi utilizzati per il calcolo stesso.\r

Possibili sanzioni\r

La Commissione europea e le autorità della rete CPC hanno invitato le compagnie aeree a inviare, entro 30 giorni, una risposta che illustri le misure proposte per dissipare le preoccupazioni derivanti dalle loro asserzioni di marketing ambientale ai sensi del diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori.\r

\r

Dopo aver ricevuto le risposte, la Commissione europea organizzerà riunioni con la rete CPC e le compagnie aeree per discutere le soluzioni proposte dalle compagnie stesse e monitorerà l'attuazione delle modifiche concordate. Se le compagnie aeree interessate non adottano le misure necessarie per fugare le preoccupazioni sollevate nella lettera, le autorità della rete CPC possono decidere di adottare ulteriori misure di esecuzione, anche di tipo sanzionatorio.\r

\r

Per chi non lo sapesse CPC è una rete di autorità responsabili dell'applicazione della legislazione dell'UE in materia di tutela dei consumatori.\r

\r

","post_title":"L'Europa scrive a 20 compagnie aeree per sospetto greenwashing","post_date":"2024-05-03T10:38:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1714732711000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"KM Malta Airlines mette a fuoco i futuri obiettivi a poco più di un mese dal lancio delle proprie operazioni, lo scorso 31 marzo. La nuova compagnia di bandiera di Malta, che ha sostituito Air Malta, si concentrerà sull'aumento delle frequenze verso aeroporti strategici, piuttosto che sull'aggiunta di nuove destinazioni, per attrarre maggior traffico business e leisure.\r

\r

Con una flotta di otto aeromobili della famiglia Airbus A320, durante l'estate il vettore servirà 17 destinazioni, qualcuna in meno quindi rispetto alle 23 operate da Air Malta nell'estate 2023 e alle 43 dell'estate 2019, prima della pandemia.\r

\r

Frederic Revol, responsabile della rete e delle partnership commerciali, ripreso da Aviation Week in occasione di Routes Europe 2024, ha precisato che la nuova compagnia aerea ha un network più efficiente dal punto di vista commerciale rispetto ad Air Malta, con un focus sui principali hub europei.\r

\r

«La nostra attenzione si concentra sulle principali capitali e sulle città più grandi con una forte connettività. Non voleremo negli aeroporti che si rivolgono prettamente agli operatori low-cost: il nostro modello è quello di andare negli aeroporti chiave».\r

\r

Il network di KM Malta comprende hub come Amsterdam Schiphol, Bruxelles, Londra Heathrow, Monaco, Parigi Charles de Gaulle, Roma Fiumicino e Vienna. L'orario estivo comprenderà circa 1,4 milioni di posti, con 72 voli settimanali per l'Italia, 48 per la Francia, 44 per il Regno Unito e 40 per la Germania.\r

\r

La compagnia ha già siglato codeshare con compagnie quali Air France-Klm, Emirates, Lufthansa Group e Qatar Airways.\r

\r

Revol ha affermato che le dimensioni e la popolazione ridotte di Malta rendono fondamentale affidarsi alla connettività indiretta da tali aeroporti: «Non puntiamo quindi sull'aggiunta di più destinazioni, ma sull'aumento delle frequenze. Il nostro obiettivo è di arrivare a doppi voli giornalieri su alcune destinazioni chiave». Una strategia dovrebbe contribuire a ridurre i picchi stagionali e a posizionare Malta come destinazione fruibile tutto l'anno.\r

\r

La flotta di KM Malta comprende sei A320neo e due A320ceo: entro la metà di agosto è previsto il phase-out dei -ceo che verranno sostituiti da altri due neo. Dal 1° settembre, quindi, la compagnia avrà una flotta interamente composta da A320neo.","post_title":"KM Malta Airlines delinea i piani futuri: rotta sulle capitali europee e sugli scali principali","post_date":"2024-05-02T09:25:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714641955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466513","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Genova imbocca la rotta della crescita con un consuntivo di aprile in cui i passeggeri sfiorano quota 125.000, con un incremento del 12% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.\r

\r

L'inversione di tendenza, che la società aveva già comunicato a partire dalla summer 2024, è confermata anche dai dati di Assaeroporti relativi a marzo 2024, che mostrano un meno 4% nel numero di passeggeri ma in deciso miglioramento rispetto ai primi mesi dell’anno.\r

\r

Si conferma, pertanto, la previsione di un 2024 in crescita rispetto all’anno precedente: a trainare la ripresa è soprattutto la componente internazionale, che segna un incremento del 17% (contro il +10% dei passeggeri dei voli domestici).\r

\r

Quest'anno il network del Colombo include 18 rotte servite: tra le novità dell'estate il nuovo collegamento Sas per Copenaghen e il raddoppio da parte di Klm e Lufthansa che, a partire dallo scorso 31 marzo, hanno introdotto una seconda frequenza giornaliera con sosta notturna (nightstop) e partenza la mattina presto, rispettivamente per Amsterdam e Monaco.\r

\r

La rete domestica prevede voli per Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Olbia (con Volotea e Alitalia), Palermo e Roma; quella internazionale per Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Bucarest, Copenaghen, Manchester, Monaco, Parigi Orly e Tirana.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroporto Genova, passeggeri a +12% in aprile: il traffico internazionale traina la ripresa","post_date":"2024-05-02T09:15:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714641358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466547","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescita a doppia cifra della domanda a livello globale nel mese di marzo, sia in ambito passeggeri sia merci: secondo i dati Iata lo scorso marzo il mercato passeggeri ha registrato una crescita in termini di Rpk del +13,8% rispetto a marzo 2023. La capacità totale, misurata in posti-chilometro disponibili (Ask), è aumentata del 12,3% rispetto all'anno precedente, con un load factor dell'82% (un punto percentuale in più rispetto a marzo 2023).\r

\r

La domanda internazionale è aumentata del 18,9% rispetto a marzo 2023; la capacità è aumentata del 18,8% su base annua e il load factor è migliorato all'81,6%; a livello domestico la domanda è cresciuta del 6,6% rispetto a marzo 2023; la capacità è aumentata del 3,4% su base annua e il tasso di riempimento voli è stato dell'82,6% (+2,5 punti rispetto a marzo 2023).\r

\r

\"La domanda di viaggi è forte - ha commentato Willie Walsh, direttore generale Iata -. E tutto lascia pensare che questa situazione si protrarrà anche nella stagione di punta dell'estate settentrionale. È fondamentale avere la capacità di soddisfare questa domanda e garantire ai passeggeri un'esperienza di viaggio senza problemi. Ciò significa compiere progressi urgenti per risolvere i problemi della catena di approvvigionamento e fare in modo che gli aeroporti e la gestione del traffico aereo siano dotati di tutto il personale necessario e operino con la massima efficienza. Se da un lato le compagnie aeree sono pronte a fornire assistenza ai clienti in caso di problemi operativi, dall'altro sono stanche di sostenere i costi quando ritardi e cancellazioni sono il risultato di una scarsa preparazione in altre parti della catena\".","post_title":"Trasporto aereo: anche a marzo la domanda di viaggio è cresciuta a doppia cifra","post_date":"2024-05-02T09:08:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714640926000]}]}}