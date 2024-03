Castel Trauttmansdorff, il 29 marzo riaprono i Giardini con attività di visite guidate ed eventi Al via dal 29 marzo la nuova stagione dei Giardini di Castel Trauttmansdorff di Merano: dopo 4 mesi di pausa, riapriranno i battenti al pubblico, che sarà accolto dalle meravigliose fioriture di primavera. Per il 2024, la mostra temporanea sarà incentrata sulle piante succulente. “Succu… cosa?”, nella cornice dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, illustrerà l’incredibile diversità e le ingegnose tecniche di sopravvivenza sviluppate da queste piante, e anche la loro utilità nel fornire frutti deliziosi, sostanze curative, fibre resistenti e persino noti liquori. Per ammirarne diversi esemplari, merita una visita il semideserto delle Succulente dei Giardini che ospita cactus, euforbie, aloe e agavi. Il mondo vegetale dei Giardini può essere scoperto anche insieme ad una guida esperta. Tra aprile e maggio viene proposta la visita guidata “Amore in fiore – L’Eros nel mondo vegetale”. La visita guidata dura 120 minuti e costa 11 € a persona (ingresso escluso). La data è da concordare, prenotazione con almeno 3 settimane di anticipo. Per l’intera stagione, i Giardini hanno in serbo un variegato programma di eventi: in estate, in occasione delle “Serate ai Giardini”, il World Music Festival vedrà alternarsi, sul palco del laghetto delle Ninfee nel cuore del giardino, artisti di caratura internazionale. Infine, il venerdì, nei mesi di giugno, luglio e agosto, i Giardini resteranno aperti sino alle 23 per l’evento “Trauttmansdorff di Sera”. Le visite guidate serali dei “venerdì lunghi” sveleranno sfaccettature inedite del giardino botanico immerso nella tenue luce del crepuscolo, mentre da metà giugno il Café della Palme, nei pressi del Laghetto delle Ninfee, proporrà un aperitivo lungo con musica dal vivo.

Anche quest’anno, in occasione di tre serate al venerdì, si svolgerà il Picnic sulle sponde del Laghetto delle Ninfee, al ritmo irresistibile della musica dal vivo. Suddivisi in quattro aree tematiche, i Giardini di Castel Trauttmansdorff presentano, su una superficie di 12 ettari, più di 80 paesaggi botanici con piante da tutto il mondo. La loro posizione panoramica è unica: a forma di anfiteatro naturale, si estendono su un dislivello di oltre 100 metri, aprendo a ogni passo affascinanti prospettive panoramiche sulle montagne circostanti e sulla città di Merano e integrandosi con perfetta armonia nel paesaggio naturale circostante.

Nel cuore dei Giardini troneggia Castel Trauttmansdorff dove, un tempo l’amata Imperatrice Elisabetta, meglio conosciuta come Sissi, trascorreva la stagione invernale. Oggi questo stesso castello è sede del Touriseum, il Museo provinciale altoatesino del Turismo che racconta 250 anni di storia del turismo alpino. Condividi

