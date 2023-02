VisitBritain vara la nuova campagna multi-milionaria ‘See Things Differently’ VisitBritain ha varato la nuova campagna di marketing internazionale ‘See Things Differently’, che invita i visitatori a “vedere le cose in modo diverso”, mostrando la Gran Bretagna come una destinazione dinamica, variegata ed emozionante, ricca di attività da sperimentare. La prima fase della campagna 2023, con un budget di 9,8 milioni di sterline, prende il via questa settimana e si protrarrà fino all’inizio della primavera, concentrandosi sui mercati in cui VisitBritain sta registrando una forte ripresa, tra cui gli Stati Uniti, il suo mercato più grande e di maggior valore, il Canada, i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg) e i mercati europei, tra cui Francia, Germania e Spagna. In Europa e nel Ccg, la campagna pubblicitaria “See Things Differently” – “Spilling the Tea on Great Britain” – utilizza un gioco di immagini e brevi filmati sulla destinazione per raccontare una storia fresca ed emozionante sulle esperienze offerte, mostrando ai visitatori che “qualunque sia la vostra tazza di tè, noi ce l’abbiamo”. “Sappiamo che c’è una domanda repressa di viaggi e che il turismo è anche un’industria globale estremamente competitiva – ha dichiarato Patricia Yates, ceo di VisitBritain -. La nostra priorità è costruire sulla base della ripresa che abbiamo visto, soprattutto nei mercati in cui stiamo assistendo a una forte crescita, puntando sulle motivazioni di viaggio per indirizzare le prenotazioni”. Le campagne si focalizzeranno anche gli eventi più importanti del 2023, tra cui l’incoronazione di Re Carlo III a maggio e l’l’Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Liverpool, sempre a maggio: occasioni preziose per mostrare l’accoglienza, la creatività e la capacità della Gran Bretagna di ospitare eventi di altissimo livello.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440284 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitBritain ha varato la nuova campagna di marketing internazionale ‘See Things Differently’, che invita i visitatori a "vedere le cose in modo diverso", mostrando la Gran Bretagna come una destinazione dinamica, variegata ed emozionante, ricca di attività da sperimentare. La prima fase della campagna 2023, con un budget di 9,8 milioni di sterline, prende il via questa settimana e si protrarrà fino all'inizio della primavera, concentrandosi sui mercati in cui VisitBritain sta registrando una forte ripresa, tra cui gli Stati Uniti, il suo mercato più grande e di maggior valore, il Canada, i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg) e i mercati europei, tra cui Francia, Germania e Spagna. In Europa e nel Ccg, la campagna pubblicitaria "See Things Differently" - "Spilling the Tea on Great Britain" - utilizza un gioco di immagini e brevi filmati sulla destinazione per raccontare una storia fresca ed emozionante sulle esperienze offerte, mostrando ai visitatori che "qualunque sia la vostra tazza di tè, noi ce l'abbiamo". "Sappiamo che c'è una domanda repressa di viaggi e che il turismo è anche un'industria globale estremamente competitiva - ha dichiarato Patricia Yates, ceo di VisitBritain -. La nostra priorità è costruire sulla base della ripresa che abbiamo visto, soprattutto nei mercati in cui stiamo assistendo a una forte crescita, puntando sulle motivazioni di viaggio per indirizzare le prenotazioni". Le campagne si focalizzeranno anche gli eventi più importanti del 2023, tra cui l'incoronazione di Re Carlo III a maggio e l'l'Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Liverpool, sempre a maggio: occasioni preziose per mostrare l'accoglienza, la creatività e la capacità della Gran Bretagna di ospitare eventi di altissimo livello. [post_title] => VisitBritain vara la nuova campagna multi-milionaria ‘See Things Differently’ [post_date] => 2023-02-27T12:59:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677502771000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440262 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Israele punta sulla varietà dell'offerta per la riconquista totale dei turisti italiani. "La ripresa c'è e siamo soddisfatti perché stiamo tornando ai numeri del 2019, la tendenza è assolutamente positiva - commenta Kalanit Goren Perry, direttrice in Italia dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo -. Dopo momenti di alti e bassi, il mercato italiano si conferma quinto a livello mondiale, con una discreta componente importante di repeater, anche grazie alla collaborazione del trade e alla fiducia verso la nostra offerta" Un elemento significativo è "la richiesta di nuovi prodotti come il deserto di Negev, Eilat o Nazareth. Oltre ai viaggiatori spirituali, stiamo puntando su nuovi target, interessati al contatto con la realtà locale e la natura, all'arte e lgtb. Inoltre, è partita la nuova campagna sul digitale, che ha l’obiettivo di rilanciare Gerusalemme e Tel Aviv quali mete ‘come nessun’altra al mondo’”. A favore della destinazione spicca l'ampia stagionalità, l'offerta alberghiera in evoluzione e diversificata su tutto il territorio e all’apertura di nuove attrazioni e musei, eventi e mostre e cammini, nonostante sia un paese piccolo. Novità per il rapporto con il trade, per il quale è previsto un fitto calendario di appuntamenti e nuovo modello di incentivi per stimolare e supportare l’attività di tour operator e compagnie aeree dedicato anche anche ai paesi stranieri. [post_title] => Israele riconquista le attenzioni dei turisti italiani. Nuove iniziative per il trade [post_date] => 2023-02-27T11:02:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677495737000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440251 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'impresa che integra nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. La corporate startup di viaggi dedicata ai giovani under 30 del gruppo Alpitour, Utravel, è diventata una società benefit. La novità verrà declinata sostanzialmente in due direzioni: favorire lo sviluppo economico e la crescita sociale delle comunità presenti nelle destinazioni trattate, attraverso collaborazioni con onlus, local partner e altre realtà; favorire la crescita personale e professionale delle nuove generazioni e dei giovani viaggiatori, tramite la creazione di occasioni di incontro e confronto tra culture. Nata quattro anni fa dall’intuizione di due giovani dipendenti di Alpitour, Gianluca Di Donato e Carlotta Gaddo, oggi Utravel è un vero proprio brand di riferimento per i viaggiatori under 30, che ha come obiettivo quello di proporre un nuovo format di viaggio, trasformando la vacanza in un’avventura fatta di incontro e crescita personale. “Ci rivolgiamo alle future generazioni perché il mondo straordinario che noi tutti abitiamo sarà il loro e va vissuto ed esplorato con responsabilità - spiega lo stesso Di Donato, ceo della società -. Crediamo in una generazione di esploratori appassionati e siamo convinti che partenza sia sinonimo di avventura, incontri, condivisione, dialogo e, quindi, crescita”. Con oltre 30 destinazioni, Utravel ha già accompagnato in giro per il mondo più di 15 mila ragazzi. Le esperienze proposte consentono di vivere il viaggio in modo immersivo, da veri local. Per citarne solo alcune: imparare la lingua swahili in una scuola di Zanzibar con l’aiuto di un maestro locale; visitare mercati, villaggi e botteghe in Kenya a bordo di un tuk tuk insieme a una guida keniota; vivere la vita di villaggio tra casette colorate, vicoli e negozietti o trascorrere una giornata in campagna in compagnia di un'autentica famiglia del luogo, immersi nella natura incontaminata della Repubblica Dominicana. Tra le soluzioni offerte da Utravel, quella che meglio rispecchia questo modello turistico è il Club: si seleziona un hotel come punto di partenza per tutte le attività che si vivono durante la vacanza, ma poi ogni viaggiatore può scegliere liberamente le esperienze che desidera fare, contando sempre sull’appoggio del Guru, la figure di riferimento per gli Utravelers prima, durante e dopo il viaggio, che fornisce suggerimenti e consigli per vivere la destinazione nel modo più autentico. Sono tanti i progetti di Utravel per il futuro: nel corso del 2023, alle già oltre 30 destinazioni attuali sparse in tutto il mondo, si aggiungeranno nuove mete nel Sud-Est Asiatico e in Sud America. Per facilitare l’esperienza digitale dei viaggiatori nei prossimi mesi verrà poi lanciata l’app di Utravel, che consentirà di avere a portata di click tutte le attività da vivere con il local partner e/o quelle che hanno un impatto positivo, sociale o legato alla valorizzazione del territorio, sulla destinazione. Queste informazioni verranno quindi integrate con un ulteriore approfondimento rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile di riferimento. Infine, per rendere il viaggio sempre più vero e originale, Utravel sta lavorando per ampliare la rete di local Guru nelle varie mete in giro per il mondo. [post_title] => La startup di Alpitour per gli under 30, Utravel, diventa società benefit [post_date] => 2023-02-27T10:29:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677493776000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440196 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un complesso residenziale-alberghiero di quasi 20 mila metri quadrati costituito da un hotel a 5 stelle di 70 camere, nonché da 60 appartamenti di alta gamma con terrazze affacciate sul porto turistico della città con possibilità di affido in gestione alla struttura alberghiera che si punta ad affidare a un brand italiano o internazionale. Il tutto per un investimento di 60 milioni di euro riguardante solo la parte turistica di un progetto di riqualificazione urbana più ampio che riguarda l'intera marina ventimigliese. La previsione è quella di iniziare i lavori nel prossimo anno e poi concluderli nel 2026. Lo sviluppatore Marina Development Corporation (Mdc) ha presentato l’assetto finale del Borgo del Forte, intervento di punta di Marina di Ventimiglia: il piano volto alla creazione di una nuova destinazione turistica sul lungomare della città della riviera ligure di ponente, dalla portata internazionale ma a vocazione italiana. Un progetto che nel suo complesso interesserà una superficie totale di 57 mila metri quadrati e prevede un investimento complessivo di 200 milioni di euro da parte del fondo Bdf, gestito da Namira sgr, e di cui Mdc è advisor. Il piano comprende anche la realizzazione del ristorante La Rocca a ovest del complesso residenziale-alberghiero, i cui lavori sono partiti a ottobre 2022, e del Club Italia, che mira a trasformare piazza Costituente in un polo ristorativo di eccellenza. Nell’ex scalo ferroviario del Campasso (30 mila metri quadrati), alle spalle dell’area naturalistica che sorge sulla foce del fiume Nervia, sarà poi realizzato Borgo del Forte Campus: un grande campus internazionale didattico-sportivo e per il tempo libero, con un'importante area polifunzionale dedicata a cittadini e turisti. Il complesso, aperto al pubblico tutto l’anno, ospiterà una piscina al coperto, una palestra attrezzata, spogliatoi, servizi e una club house dedicata, oltre a uno spazio per attività indoor/outdoor e alcuni campi da tennis. Accanto al centro sportivo sarà realizzato un edificio a più livelli, che ospiterà una scuola internazionale rivolta ai più piccoli e agli adolescenti, cuore del Campus. A sud, il deposito dei treni in disuso da molti anni sarà invece convertito a centro congressi, con sala conferenze, area espositivo-fieristica, laboratori e uffici. L’ex foresteria, infine, sarà ristrutturata e adibita a struttura ricettiva per atleti, studenti e docenti, con il suo terzo edificio attrezzato per i servizi di accoglienza, uffici e caffetteria. Il campus potrà inoltre usufruire di oltre 3 mila metri quadrati di parcheggi. «Negli ultimi due anni è stato fatto un grande lavoro di dialogo con gli enti locali e regionali, volto a un continuo miglioramento del progetto, principalmente rispetto ai temi paesaggistici-ambientali e idrogeologici - spiega Giuseppe Noto, ceo di Mdc -. Il nuovo assetto planivolumetrico riflette queste intense interazioni, coniugando gli aspetti naturalistici tipici del paesaggio ligure, il fascino della città alta, con il nuovo porto e l’eleganza del design italiano attraverso la realizzazione di nuova destinazione, in grado di rispondere alle esigenze del turista moderno. Borgo del Forte contribuisce alla rigenerazione urbana di Ventimiglia a tutto campo, recuperando aree dismesse quali il waterfront e il Campasso per usi virtuosi quali il turismo, lo sport e l’educazione a beneficio del territorio, dei cittadini e dell’occupazione". [post_title] => Borgo del Forte: a Ventimiglia piani per la valorizzazione in chiave turistica del waterfront [post_date] => 2023-02-24T12:49:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677242961000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440166 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In Italia 6 milioni di persone chiedono un pasto senza glutine, ma i celiaci sono circa 600 mila, solo 235 mila quelli diagnosticati. Come spiegano Antonio Sicilia e Linda Carlini, consulenti di viaggio Evolution Travel specializzati in viaggi certificati per celiaci, "circa l’80% dei viaggiatori allergici al glutine di ritorno da un viaggio risultano contaminate, anche se sono state attente. Questo perché non c’è una corretta formazione e informazione. Il lavoro paziente di anni, condotto attraverso i canali delle associazioni, gli enti di certificazione, gli chef celiaci ed esperti di scienze dell’alimentazione, ci ha consentito di avere una banca dati, sempre aggiornata, creata attraverso quei canali che si occupano realmente di fornire servizi a questi utenti". I consulenti di viaggio di Evolution Travel costruiscono quindi vacanze su misura senza contaminazione da glutine, totalmente sicure, con un’ampia gamma di opzioni per viaggiatori celiaci, che vanno dalle sistemazioni alberghiere alle escursioni, passando per i ristoranti e i luoghi d’interesse. Sono tante, infatti, le destinazioni, le soluzioni di soggiorno, le opportunità per viaggiare in sicurezza: dalle crociere fluviali esclusive sul Danubio e sulla Senna, con a bordo chef celiaci e parte del comitato scientifico di alcune associazioni, in modo da avere un controllo totale circa l’organizzazione dei menu serviti a bordo, agli itinerari per coronare il sogno di salire sul Kilimangiaro, in Tanzania, usufruendo di gustosi menu caldi senza glutine, fino ai tour in Spagna, in particolare in Andalusia, destinazione da molti anni attenta e sensibile ai servizi per questi viaggiatori: le associazioni che solo in questo caso sono presenti con una diffusione provinciale ne sono una concreta testimonianza. [post_title] => I viaggi senza glutine di Evolution Travel sono garantiti da associazioni e chef celiaci [post_date] => 2023-02-24T10:35:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677234910000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440142 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Viaggi esclusivi con accompagnatore. Da Roma verso 100 paesi del mondo”. E' il claim della campagna pubblicitaria appena lanciata da Guiness Travel all’interno delle stazioni della metropolitana della capitale. L’aeroporto Leonardo da Vinci è infatti l’hub di riferimento dei viaggi del to romana, con un’ampia possibilità di combinazioni e avvicinamenti da tutta Italia. Inoltre, da quest’anno i passeggeri di tutto il Lazio potranno usufruire di un servizio esclusivo di transfer privato, grazie al quale raggiungere lo scalo a un prezzo fisso e competitivo. In più c'è la tariffa garantita, senza sorprese e non soggetta a variazioni di alcun tipo. “I modelli di business sono tutti validi purché proposti al giusto target di clienti - spiega il product manager, Michele Mosca, illustrando i motivi della mancata adozione del prezzo dinamico -. Noi realizziamo da 34 anni viaggi per viaggiatori. non vacanzieri, che apprezzano e premiano chiarezza e qualità di contenuti e tariffe. Non avrebbe alcun senso operare diversamente". Sono quindi più di mille le partenze Guiness in un anno, operate con le migliori compagnie di bandiera dallo scalo romano. Partendo dal continente americano, l’Argentina è servita dai voli diretti Aerolineas Argentinas e collegamenti da tutta Italia con Ita Airways. Madrid, la porta di accesso del Centro e Sud America è raggiungibile con Iberia da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Catania: il viatico ideale per destinazioni come Cuba, Messico, Guatemala, Ecuador, Perù ed Uruguay. Con Tap e Ita Airways si approda poi in Brasile e nella terra del Fado, declinata in otto itinerari nel Portogallo continentale e negli arcipelaghi di Madeira e delle Azzorre. Raggiungere le più belle località degli States è sempre più comodo volando con Air France via Parigi da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Catania e Cagliari. Ita Airways e Royal Jordanian permettono inoltre di scegliere tra il poker di viaggi Guiness in Giordania, la destinazione regina del Medio Oriente. Il recentemente inaugurato aeroporto di Istanbul mette in connessione con la Turchia. Cinque i tour Prestige di Guiness. La destinazione si raggiunge con Turkish Airlines da Roma, ma anche da Milano Malpensa, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Inoltre dal grande scalo turco si può volare verso Sudafrica, Iran, Emirati, Oman, Azerbaigian, Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Vietnam, Thailandia, Malesia, Indonesia e Cina. E poi c'è l'opzione Emirates e Ita Airways, per raggiungere Dubai, Nepal, Bali, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Ancora con Ita, ma questa volta insieme a Etihad Airways, è possibile viaggiare in India, Sri Lanka, Thailandia, Malesia, Filippine, Giappone. Con Ita Airways e Korean Air si può quindi vivere la comodità di voli diretti a Seoul, per godere del Gran Tour Corea. La Klm Royal Dutch Airlines atterra ad Amsterdam-Schiphol, raggiungibile da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Catania, Cagliari. Da Amsterdam si prosegue poi per Scozia, Irlanda e la Scandinavia. Lufthansa collega infine Roma Fiumicino e tutta l'Italia con la Germania, l’Est e il Nord Europa, l’Irlanda, Cipro e l’Armenia, con comode combinazioni di volo via Monaco o Francoforte. [post_title] => Nuova campagna pubblicitaria Guiness nella metrò capitolina [post_date] => 2023-02-24T09:56:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677232593000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440102 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eventi e campagne di promozione. Per la Liguria l’obiettivo è proseguire sulla linea del 2022, un anno record per tutto il territorio. «Puntiamo su un evento importante Oceanrace che tocca i 5 continenti – spiega Augusto Sartori, assessore al Turismo della Regione - Promuoveremo la Liguria in ogni angolo del pianeta. Il mercato del Nord America non ha ancora recuperato e questa occasione sarà importante su molti fronti. Il 2022 è stato un vero record, la sfida più difficile è mantenerlo, ma noi non ci accontentiamo, vogliamo batterlo». La strategia sembra ben tracciata con tantissimi eventi in programma, ma anche lo sviluppo del turismo outdoor per creare una rete sportiva accessibile a tutti. «Dopo un 2022 strepitoso, ci aspettiamo un 2023 ricco di altrettante soddisfazioni – aggiunge il presidente della Liguria Giovanni Toti - Il 2022 ha portato numeri relativi ad arrivi e presenze superiori al 2019, anno record pre covid. Questo vuol dire che hanno evidentemente colto nel segno le campagne di promozione che abbiamo realizzato, unitamente agli investimenti delle nostre imprese, all’integrazione tra il turismo balneare e quello legato non solo all’outdoor nell’entroterra, con il savonese punto di riferimento dei bikers di tutta Europa, ma anche all’arte, che specie a Genova ha regalato risultato straordinari con iniziative di assoluto rilievo tra cui la mostra dedicata a Rubens, chiusa con oltre 74mila visitatori. Ricordiamoci anche – prosegue il presidente della Regione - che la Liguria è la prima regione per produzione di nautica da diporto con il nostro Salone Nautico e per numero di posti barca in Italia, con i nostri porti che si stanno ristrutturando per offrire servizi sempre migliori. L’integrazione tra questi elementi, unita a ad una potente campagna di promozione del territorio, basti pensare alla visibilità per la Liguria legata al Festival di Sanremo, credo sia la formula giusta - conclude - e i numeri ce lo stanno confermando». [post_title] => Liguria, obiettivo crescere grazie agli eventi e alla promozione [post_date] => 2023-02-23T12:49:37+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677156577000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440092 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air aprirà il prossimo 6 giugno una nuova rotta da Roma Fiumicino a Rzeszów-Jasionka, nel Sud-est della Polonia: il collegamento sarà operato due volte alla settimana, il martedì e il sabato, con un A321neo. "Continuiamo ad offrire sempre più opportunità di viaggio ai cittadini di Roma - ha dichiarato Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air Group -. Con questa rotta unica servita solo da Wizz Air, quest'estate ci saranno in totale 69 rotte disponibili per i viaggiatori da Roma. Siamo inoltre felici di operare con il più ecologico aeromobile a fusoliera stretta A321neo, assicurando che la nostra espansione in Italia porti al mercato non solo opzioni di viaggio più convenienti ma anche più sostenibili". Rzeszów ha una storia millenaria alle sue spalle: sebbene l'attuale complesso architettonico sia stato costruito all'inizio del 1900, le prime fortificazioni del sito risalgono al XVI secolo. Il castello e la vivace piazza del mercato sono due dei principali punti di ritrovo della città medievale. [post_title] => Wizz Air avanza su Roma Fiumicino: nuova rotta per Rzeszów, nel Sud-est della Polonia [post_date] => 2023-02-23T11:43:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677152616000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440088 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways è il nuovo partner globale e compagnia aerea ufficiale della Formula 1, grazie ad un accordo che si protrarrà fino alla stagione 2027. Oltre alla partnership globale, Qatar Airways sarà il Title Sponsor di tre Grands Prix in programma quest'anno: il Qatar Airways Emilia Romagna Grand Prix (19-21 maggio), il Qatar Airways Hungarian Grand Prix (21-23 luglio) e il Qatar Airways Qatar Grand Prix (6-8 ottobre). La stagione 2023 della Formula 1 include 23 gare in 21 Paesi e cinque continenti, che rispecchiano la rapida crescita del motorsport in tutto il mondo e l'ampia connettività globale offerta da Qatar Airways oneworld Alliance, che serve oltre 150 Paesi. “Le migliori partnership prosperano grazie a valori comuni - ha dichiarato Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways -. Sia Qatar Airways che Formula 1 sono brand globali che condividono la passione per l’innovazione, la precisione e il lusso. Come brand, crediamo nel potere dello sport di unire le persone. Per questo motivo abbiamo scelto gli eventi sportivi più emozionanti e sponsorizzato una varietà di nuove e importanti iniziative sportive”. Discover Qatar, la Dmc di Qatar Airways, è la prima ad offrire i biglietti per il Gran Premio del Qatar del 2023 con il lancio in esclusiva per i propri partner rivenditori di un’ampia gamma di pacchetti hotel e gara con biglietti per la tribuna e per il Paddock Club. Tutti includono, per gentile concessione di Qatar Tourism, anche un pass d’ingresso al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra che si terrà a Doha dal 5 al 14 ottobre. [post_title] => Qatar Airways diventa vettore ufficiale e global partner della Formula 1 [post_date] => 2023-02-23T11:20:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677151223000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "visitbritain vara la nuova campagna multi milionaria see things differently" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":88,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1474,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitBritain ha varato la nuova campagna di marketing internazionale ‘See Things Differently’, che invita i visitatori a \"vedere le cose in modo diverso\", mostrando la Gran Bretagna come una destinazione dinamica, variegata ed emozionante, ricca di attività da sperimentare.\r

\r

La prima fase della campagna 2023, con un budget di 9,8 milioni di sterline, prende il via questa settimana e si protrarrà fino all'inizio della primavera, concentrandosi sui mercati in cui VisitBritain sta registrando una forte ripresa, tra cui gli Stati Uniti, il suo mercato più grande e di maggior valore, il Canada, i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg) e i mercati europei, tra cui Francia, Germania e Spagna.\r

\r

In Europa e nel Ccg, la campagna pubblicitaria \"See Things Differently\" - \"Spilling the Tea on Great Britain\" - utilizza un gioco di immagini e brevi filmati sulla destinazione per raccontare una storia fresca ed emozionante sulle esperienze offerte, mostrando ai visitatori che \"qualunque sia la vostra tazza di tè, noi ce l'abbiamo\".\r

\r

\"Sappiamo che c'è una domanda repressa di viaggi e che il turismo è anche un'industria globale estremamente competitiva - ha dichiarato Patricia Yates, ceo di VisitBritain -. La nostra priorità è costruire sulla base della ripresa che abbiamo visto, soprattutto nei mercati in cui stiamo assistendo a una forte crescita, puntando sulle motivazioni di viaggio per indirizzare le prenotazioni\".\r

\r

Le campagne si focalizzeranno anche gli eventi più importanti del 2023, tra cui l'incoronazione di Re Carlo III a maggio e l'l'Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Liverpool, sempre a maggio: occasioni preziose per mostrare l'accoglienza, la creatività e la capacità della Gran Bretagna di ospitare eventi di altissimo livello.","post_title":"VisitBritain vara la nuova campagna multi-milionaria ‘See Things Differently’","post_date":"2023-02-27T12:59:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677502771000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Israele punta sulla varietà dell'offerta per la riconquista totale dei turisti italiani. \"La ripresa c'è e siamo soddisfatti perché stiamo tornando ai numeri del 2019, la tendenza è assolutamente positiva - commenta Kalanit Goren Perry, direttrice in Italia dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo -. Dopo momenti di alti e bassi, il mercato italiano si conferma quinto a livello mondiale, con una discreta componente importante di repeater, anche grazie alla collaborazione del trade e alla fiducia verso la nostra offerta\"\r

\r

Un elemento significativo è \"la richiesta di nuovi prodotti come il deserto di Negev, Eilat o Nazareth. Oltre ai viaggiatori spirituali, stiamo puntando su nuovi target, interessati al contatto con la realtà locale e la natura, all'arte e lgtb. Inoltre, è partita la nuova campagna sul digitale, che ha l’obiettivo di rilanciare Gerusalemme e Tel Aviv quali mete ‘come nessun’altra al mondo’”.\r

\r

A favore della destinazione spicca l'ampia stagionalità, l'offerta alberghiera in evoluzione e diversificata su tutto il territorio e all’apertura di nuove attrazioni e musei, eventi e mostre e cammini, nonostante sia un paese piccolo.\r

\r

Novità per il rapporto con il trade, per il quale è previsto un fitto calendario di appuntamenti e nuovo modello di incentivi per stimolare e supportare l’attività di tour operator e compagnie aeree dedicato anche anche ai paesi stranieri.","post_title":"Israele riconquista le attenzioni dei turisti italiani. Nuove iniziative per il trade","post_date":"2023-02-27T11:02:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677495737000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'impresa che integra nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. La corporate startup di viaggi dedicata ai giovani under 30 del gruppo Alpitour, Utravel, è diventata una società benefit. La novità verrà declinata sostanzialmente in due direzioni: favorire lo sviluppo economico e la crescita sociale delle comunità presenti nelle destinazioni trattate, attraverso collaborazioni con onlus, local partner e altre realtà; favorire la crescita personale e professionale delle nuove generazioni e dei giovani viaggiatori, tramite la creazione di occasioni di incontro e confronto tra culture.\r

\r

Nata quattro anni fa dall’intuizione di due giovani dipendenti di Alpitour, Gianluca Di Donato e Carlotta Gaddo, oggi Utravel è un vero proprio brand di riferimento per i viaggiatori under 30, che ha come obiettivo quello di proporre un nuovo format di viaggio, trasformando la vacanza in un’avventura fatta di incontro e crescita personale. “Ci rivolgiamo alle future generazioni perché il mondo straordinario che noi tutti abitiamo sarà il loro e va vissuto ed esplorato con responsabilità - spiega lo stesso Di Donato, ceo della società -. Crediamo in una generazione di esploratori appassionati e siamo convinti che partenza sia sinonimo di avventura, incontri, condivisione, dialogo e, quindi, crescita”.\r

\r

Con oltre 30 destinazioni, Utravel ha già accompagnato in giro per il mondo più di 15 mila ragazzi. Le esperienze proposte consentono di vivere il viaggio in modo immersivo, da veri local. Per citarne solo alcune: imparare la lingua swahili in una scuola di Zanzibar con l’aiuto di un maestro locale; visitare mercati, villaggi e botteghe in Kenya a bordo di un tuk tuk insieme a una guida keniota; vivere la vita di villaggio tra casette colorate, vicoli e negozietti o trascorrere una giornata in campagna in compagnia di un'autentica famiglia del luogo, immersi nella natura incontaminata della Repubblica Dominicana. Tra le soluzioni offerte da Utravel, quella che meglio rispecchia questo modello turistico è il Club: si seleziona un hotel come punto di partenza per tutte le attività che si vivono durante la vacanza, ma poi ogni viaggiatore può scegliere liberamente le esperienze che desidera fare, contando sempre sull’appoggio del Guru, la figure di riferimento per gli Utravelers prima, durante e dopo il viaggio, che fornisce suggerimenti e consigli per vivere la destinazione nel modo più autentico.\r

\r

Sono tanti i progetti di Utravel per il futuro: nel corso del 2023, alle già oltre 30 destinazioni attuali sparse in tutto il mondo, si aggiungeranno nuove mete nel Sud-Est Asiatico e in Sud America. Per facilitare l’esperienza digitale dei viaggiatori nei prossimi mesi verrà poi lanciata l’app di Utravel, che consentirà di avere a portata di click tutte le attività da vivere con il local partner e/o quelle che hanno un impatto positivo, sociale o legato alla valorizzazione del territorio, sulla destinazione. Queste informazioni verranno quindi integrate con un ulteriore approfondimento rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile di riferimento. Infine, per rendere il viaggio sempre più vero e originale, Utravel sta lavorando per ampliare la rete di local Guru nelle varie mete in giro per il mondo.","post_title":"La startup di Alpitour per gli under 30, Utravel, diventa società benefit","post_date":"2023-02-27T10:29:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677493776000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440196","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un complesso residenziale-alberghiero di quasi 20 mila metri quadrati costituito da un hotel a 5 stelle di 70 camere, nonché da 60 appartamenti di alta gamma con terrazze affacciate sul porto turistico della città con possibilità di affido in gestione alla struttura alberghiera che si punta ad affidare a un brand italiano o internazionale. Il tutto per un investimento di 60 milioni di euro riguardante solo la parte turistica di un progetto di riqualificazione urbana più ampio che riguarda l'intera marina ventimigliese. La previsione è quella di iniziare i lavori nel prossimo anno e poi concluderli nel 2026.\r

\r

Lo sviluppatore Marina Development Corporation (Mdc) ha presentato l’assetto finale del Borgo del Forte, intervento di punta di Marina di Ventimiglia: il piano volto alla creazione di una nuova destinazione turistica sul lungomare della città della riviera ligure di ponente, dalla portata internazionale ma a vocazione italiana. Un progetto che nel suo complesso interesserà una superficie totale di 57 mila metri quadrati e prevede un investimento complessivo di 200 milioni di euro da parte del fondo Bdf, gestito da Namira sgr, e di cui Mdc è advisor. Il piano comprende anche la realizzazione del ristorante La Rocca a ovest del complesso residenziale-alberghiero, i cui lavori sono partiti a ottobre 2022, e del Club Italia, che mira a trasformare piazza Costituente in un polo ristorativo di eccellenza.\r

\r

Nell’ex scalo ferroviario del Campasso (30 mila metri quadrati), alle spalle dell’area naturalistica che sorge sulla foce del fiume Nervia, sarà poi realizzato Borgo del Forte Campus: un grande campus internazionale didattico-sportivo e per il tempo libero, con un'importante area polifunzionale dedicata a cittadini e turisti. Il complesso, aperto al pubblico tutto l’anno, ospiterà una piscina al coperto, una palestra attrezzata, spogliatoi, servizi e una club house dedicata, oltre a uno spazio per attività indoor/outdoor e alcuni campi da tennis. Accanto al centro sportivo sarà realizzato un edificio a più livelli, che ospiterà una scuola internazionale rivolta ai più piccoli e agli adolescenti, cuore del Campus. A sud, il deposito dei treni in disuso da molti anni sarà invece convertito a centro congressi, con sala conferenze, area espositivo-fieristica, laboratori e uffici. L’ex foresteria, infine, sarà ristrutturata e adibita a struttura ricettiva per atleti, studenti e docenti, con il suo terzo edificio attrezzato per i servizi di accoglienza, uffici e caffetteria. Il campus potrà inoltre usufruire di oltre 3 mila metri quadrati di parcheggi.\r

\r

«Negli ultimi due anni è stato fatto un grande lavoro di dialogo con gli enti locali e regionali, volto a un continuo miglioramento del progetto, principalmente rispetto ai temi paesaggistici-ambientali e idrogeologici - spiega Giuseppe Noto, ceo di Mdc -. Il nuovo assetto planivolumetrico riflette queste intense interazioni, coniugando gli aspetti naturalistici tipici del paesaggio ligure, il fascino della città alta, con il nuovo porto e l’eleganza del design italiano attraverso la realizzazione di nuova destinazione, in grado di rispondere alle esigenze del turista moderno. Borgo del Forte contribuisce alla rigenerazione urbana di Ventimiglia a tutto campo, recuperando aree dismesse quali il waterfront e il Campasso per usi virtuosi quali il turismo, lo sport e l’educazione a beneficio del territorio, dei cittadini e dell’occupazione\".\r

\r

","post_title":"Borgo del Forte: a Ventimiglia piani per la valorizzazione in chiave turistica del waterfront","post_date":"2023-02-24T12:49:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677242961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Italia 6 milioni di persone chiedono un pasto senza glutine, ma i celiaci sono circa 600 mila, solo 235 mila quelli diagnosticati. Come spiegano Antonio Sicilia e Linda Carlini, consulenti di viaggio Evolution Travel specializzati in viaggi certificati per celiaci, \"circa l’80% dei viaggiatori allergici al glutine di ritorno da un viaggio risultano contaminate, anche se sono state attente. Questo perché non c’è una corretta formazione e informazione. Il lavoro paziente di anni, condotto attraverso i canali delle associazioni, gli enti di certificazione, gli chef celiaci ed esperti di scienze dell’alimentazione, ci ha consentito di avere una banca dati, sempre aggiornata, creata attraverso quei canali che si occupano realmente di fornire servizi a questi utenti\". I consulenti di viaggio di Evolution Travel costruiscono quindi vacanze su misura senza contaminazione da glutine, totalmente sicure, con un’ampia gamma di opzioni per viaggiatori celiaci, che vanno dalle sistemazioni alberghiere alle escursioni, passando per i ristoranti e i luoghi d’interesse.\r

\r

Sono tante, infatti, le destinazioni, le soluzioni di soggiorno, le opportunità per viaggiare in sicurezza: dalle crociere fluviali esclusive sul Danubio e sulla Senna, con a bordo chef celiaci e parte del comitato scientifico di alcune associazioni, in modo da avere un controllo totale circa l’organizzazione dei menu serviti a bordo, agli itinerari per coronare il sogno di salire sul Kilimangiaro, in Tanzania, usufruendo di gustosi menu caldi senza glutine, fino ai tour in Spagna, in particolare in Andalusia, destinazione da molti anni attenta e sensibile ai servizi per questi viaggiatori: le associazioni che solo in questo caso sono presenti con una diffusione provinciale ne sono una concreta testimonianza.","post_title":"I viaggi senza glutine di Evolution Travel sono garantiti da associazioni e chef celiaci","post_date":"2023-02-24T10:35:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677234910000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440142","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Viaggi esclusivi con accompagnatore. Da Roma verso 100 paesi del mondo”. E' il claim della campagna pubblicitaria appena lanciata da Guiness Travel all’interno delle stazioni della metropolitana della capitale. L’aeroporto Leonardo da Vinci è infatti l’hub di riferimento dei viaggi del to romana, con un’ampia possibilità di combinazioni e avvicinamenti da tutta Italia. Inoltre, da quest’anno i passeggeri di tutto il Lazio potranno usufruire di un servizio esclusivo di transfer privato, grazie al quale raggiungere lo scalo a un prezzo fisso e competitivo. In più c'è la tariffa garantita, senza sorprese e non soggetta a variazioni di alcun tipo.\r

\r

“I modelli di business sono tutti validi purché proposti al giusto target di clienti - spiega il product manager, Michele Mosca, illustrando i motivi della mancata adozione del prezzo dinamico -. Noi realizziamo da 34 anni viaggi per viaggiatori. non vacanzieri, che apprezzano e premiano chiarezza e qualità di contenuti e tariffe. Non avrebbe alcun senso operare diversamente\".\r

\r

Sono quindi più di mille le partenze Guiness in un anno, operate con le migliori compagnie di bandiera dallo scalo romano. Partendo dal continente americano, l’Argentina è servita dai voli diretti Aerolineas Argentinas e collegamenti da tutta Italia con Ita Airways. Madrid, la porta di accesso del Centro e Sud America è raggiungibile con Iberia da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Catania: il viatico ideale per destinazioni come Cuba, Messico, Guatemala, Ecuador, Perù ed Uruguay.\r

\r

Con Tap e Ita Airways si approda poi in Brasile e nella terra del Fado, declinata in otto itinerari nel Portogallo continentale e negli arcipelaghi di Madeira e delle Azzorre. Raggiungere le più belle località degli States è sempre più comodo volando con Air France via Parigi da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Catania e Cagliari. Ita Airways e Royal Jordanian permettono inoltre di scegliere tra il poker di viaggi Guiness in Giordania, la destinazione regina del Medio Oriente.\r

\r

Il recentemente inaugurato aeroporto di Istanbul mette in connessione con la Turchia. Cinque i tour Prestige di Guiness. La destinazione si raggiunge con Turkish Airlines da Roma, ma anche da Milano Malpensa, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Inoltre dal grande scalo turco si può volare verso Sudafrica, Iran, Emirati, Oman, Azerbaigian, Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Vietnam, Thailandia, Malesia, Indonesia e Cina. E poi c'è l'opzione Emirates e Ita Airways, per raggiungere Dubai, Nepal, Bali, Giappone, Australia e Nuova Zelanda.\r

\r

Ancora con Ita, ma questa volta insieme a Etihad Airways, è possibile viaggiare in India, Sri Lanka, Thailandia, Malesia, Filippine, Giappone. Con Ita Airways e Korean Air si può quindi vivere la comodità di voli diretti a Seoul, per godere del Gran Tour Corea. La Klm Royal Dutch Airlines atterra ad Amsterdam-Schiphol, raggiungibile da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Catania, Cagliari. Da Amsterdam si prosegue poi per Scozia, Irlanda e la Scandinavia. Lufthansa collega infine Roma Fiumicino e tutta l'Italia con la Germania, l’Est e il Nord Europa, l’Irlanda, Cipro e l’Armenia, con comode combinazioni di volo via Monaco o Francoforte.","post_title":"Nuova campagna pubblicitaria Guiness nella metrò capitolina","post_date":"2023-02-24T09:56:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677232593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eventi e campagne di promozione. Per la Liguria l’obiettivo è proseguire sulla linea del 2022, un anno record per tutto il territorio.\r

\r

«Puntiamo su un evento importante Oceanrace che tocca i 5 continenti – spiega Augusto Sartori, assessore al Turismo della Regione - Promuoveremo la Liguria in ogni angolo del pianeta. Il mercato del Nord America non ha ancora recuperato e questa occasione sarà importante su molti fronti. Il 2022 è stato un vero record, la sfida più difficile è mantenerlo, ma noi non ci accontentiamo, vogliamo batterlo».\r

\r

La strategia sembra ben tracciata con tantissimi eventi in programma, ma anche lo sviluppo del turismo outdoor per creare una rete sportiva accessibile a tutti.\r

\r

«Dopo un 2022 strepitoso, ci aspettiamo un 2023 ricco di altrettante soddisfazioni – aggiunge il presidente della Liguria Giovanni Toti - Il 2022 ha portato numeri relativi ad arrivi e presenze superiori al 2019, anno record pre covid.\r

Questo vuol dire che hanno evidentemente colto nel segno le campagne di promozione che abbiamo realizzato, unitamente agli investimenti delle nostre imprese, all’integrazione tra il turismo balneare e quello legato non solo all’outdoor nell’entroterra, con il savonese punto di riferimento dei bikers di tutta Europa, ma anche all’arte, che specie a Genova ha regalato risultato straordinari con iniziative di assoluto rilievo tra cui la mostra dedicata a Rubens, chiusa con oltre 74mila visitatori.\r

Ricordiamoci anche – prosegue il presidente della Regione - che la Liguria è la prima regione per produzione di nautica da diporto con il nostro Salone Nautico e per numero di posti barca in Italia, con i nostri porti che si stanno ristrutturando per offrire servizi sempre migliori. L’integrazione tra questi elementi, unita a ad una potente campagna di promozione del territorio, basti pensare alla visibilità per la Liguria legata al Festival di Sanremo, credo sia la formula giusta - conclude - e i numeri ce lo stanno confermando».","post_title":"Liguria, obiettivo crescere grazie agli eventi e alla promozione","post_date":"2023-02-23T12:49:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677156577000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air aprirà il prossimo 6 giugno una nuova rotta da Roma Fiumicino a Rzeszów-Jasionka, nel Sud-est della Polonia: il collegamento sarà operato due volte alla settimana, il martedì e il sabato, con un A321neo.\r

\r

\"Continuiamo ad offrire sempre più opportunità di viaggio ai cittadini di Roma - ha dichiarato Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air Group -. Con questa rotta unica servita solo da Wizz Air, quest'estate ci saranno in totale 69 rotte disponibili per i viaggiatori da Roma. Siamo inoltre felici di operare con il più ecologico aeromobile a fusoliera stretta A321neo, assicurando che la nostra espansione in Italia porti al mercato non solo opzioni di viaggio più convenienti ma anche più sostenibili\".\r

\r

Rzeszów ha una storia millenaria alle sue spalle: sebbene l'attuale complesso architettonico sia stato costruito all'inizio del 1900, le prime fortificazioni del sito risalgono al XVI secolo. Il castello e la vivace piazza del mercato sono due dei principali punti di ritrovo della città medievale.","post_title":"Wizz Air avanza su Roma Fiumicino: nuova rotta per Rzeszów, nel Sud-est della Polonia","post_date":"2023-02-23T11:43:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677152616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways è il nuovo partner globale e compagnia aerea ufficiale della Formula 1, grazie ad un accordo che si protrarrà fino alla stagione 2027.\r

\r

Oltre alla partnership globale, Qatar Airways sarà il Title Sponsor di tre Grands Prix in programma quest'anno: il Qatar Airways Emilia Romagna Grand Prix (19-21 maggio), il Qatar Airways Hungarian Grand Prix (21-23 luglio) e il Qatar Airways Qatar Grand Prix (6-8 ottobre).\r

\r

La stagione 2023 della Formula 1 include 23 gare in 21 Paesi e cinque continenti, che rispecchiano la rapida crescita del motorsport in tutto il mondo e l'ampia connettività globale offerta da Qatar Airways oneworld Alliance, che serve oltre 150 Paesi.\r

\r

“Le migliori partnership prosperano grazie a valori comuni - ha dichiarato Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways -. Sia Qatar Airways che Formula 1 sono brand globali che condividono la passione per l’innovazione, la precisione e il lusso. Come brand, crediamo nel potere dello sport di unire le persone. Per questo motivo abbiamo scelto gli eventi sportivi più emozionanti e sponsorizzato una varietà di nuove e importanti iniziative sportive”.\r

\r

Discover Qatar, la Dmc di Qatar Airways, è la prima ad offrire i biglietti per il Gran Premio del Qatar del 2023 con il lancio in esclusiva per i propri partner rivenditori di un’ampia gamma di pacchetti hotel e gara con biglietti per la tribuna e per il Paddock Club. Tutti includono, per gentile concessione di Qatar Tourism, anche un pass d’ingresso al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra che si terrà a Doha dal 5 al 14 ottobre.","post_title":"Qatar Airways diventa vettore ufficiale e global partner della Formula 1","post_date":"2023-02-23T11:20:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677151223000]}]}}