US Virgin Islands: tornano, potenziati, i voli dai principali hub europei

Un evento in presenza per le Isole Vergini statunitensi, il primo in Italia da parte di una destinazione di lungo raggio americana. Un primo passo per ripartire e rafforzare il rapporto che lega l’arcipelago americano al mercato turistico italiano. “Una lunga storia di costante impegno che risale al 1993” – afferma Olga Mazzoni, presidente di Thema Nuovi Mondi.

Il turismo di queste isole, che rappresenta la più grande industria del paese e incide per circa il 60% del Pil, richiama il viaggiatore post pandemia a riscoprire le sue isole caraibiche ricche di cultura, storia, natura e arte culinaria all’insegna di spiagge mozzafiato, barriere coralline, porti turistici, esperienze in barca, escursioni nei parchi naturali e sport acquatici.

L’arcipelago include tre isole principali, St. Croix, St.John e St. Thomas (con la capitale, Charlotte Amelie) e oltre 50 isole minori e isolotti disabitati. Ora, in risposta al trend in crescita della domanda di viaggio, le principali compagnie aeree hanno potenziato l’offerta di voli attraverso gli hub di Londra, Madrid, New York, Miami e Orlando.

“Dal periodo pre-covid in cui l’arcipelago registrava arrivi prevalentemente via crociera, si passa oggi a una vasta offerta di voli operati da molti vettori per un numero di 30 mila posti alla settimana – spiega Joseph Boschulte, US Virgin Islands Commissioner of Tourism (nella foto) -. Non abbiamo ancora un volo diretto dall’Italia ma sono numerose le combinazioni tra Alitalia, American Airlines, British Airways, Iberia, Lufthansa, Sas, Swiss, United Airlines e altri”.

“Il turismo italiano è un mercato molto importante per le Usvi: l’Italia rimane sempre il primo paese europeo per numero di arrivi” afferma Olga Mazzoni.