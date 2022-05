Stati Uniti: da domani la tariffa per ottenere l’Esta aumenta da 14 a 21 dollari

Gli Stati Uniti hanno rivisto al rialzo la tariffa per ottenere l’Esta. Come comunicato ufficialmente dalla Us Customs and Border Protection (Cbt) i viaggiatori che intendono recarsi negli Usa utilizzando il sistema elettronico di autorizzazione al viaggio (Esta), da domani 26 maggio pagheranno 21 dollari, rispetto ai precedenti 14.

Chi è già in possesso di un’Esta approvato non deve ripresentare la domanda in questo momento, poiché il documento è valido per un massimo di due anni.

Il sistema automatizzato che determina l’idoneità dei visitatori a recarsi negli Stati Uniti nell’ambito del Programma Viaggio senza Visto per via aerea, terrestre o marittima, consente ai cittadini idonei di 40 Paesi di recarsi negli Usa per affari o turismo per soggiorni fino a 90 giorni senza visto.