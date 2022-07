Slovenia: appuntamento a Pesaro per l’UlisseFest di Lonely Planet

La Slovenia sarà tra i protagonisti della quinta edizione della Festa del Viaggio di Lonely Planet, in programma a Pesaro – Capitale Italiana per la Cultura 2024 – dal 15 al 17 luglio prossimi. L’evento prevede 35 appuntamenti nelle più belle location della città e 150 ospiti italiani e internazionali. In tre occasioni sul palco dell’UlisseFest salirà la delegazione slovena, che condurrà gli spettatori alla scoperta di una delle realtà più interessanti del panorama turistico europeo.

“Ascoltare la terra” è il tema scelto da Lonely Planet l’edizione 2022 del festival e la Slovenia è uno dei paesi che, senza ombra di dubbio, fa scuola in quanto a sostenibilità, rispetto e valorizzazione del territorio.

Questi gli appuntamenti:

Il Salotto del Mondo: 16/07/2022, 10:30-11:30, Piazzale Collenuccio (ingresso gratuito). Incontro tra le delegazioni di sei paesi.

Come promuovere il turismo con gli NFT: 16/07/2022, 15:00-16:00, Palazzo Mazzolari-Mosca. A Palazzo Gradari, Aljosa Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, porterà alla scoperta della blockchain technology, e dell’utilizzo di questa nella promozione di un territorio. Prenotazione gratuita a questo link

Slovenia green e outdoor: tra cicloturismo ed esperienze gastronomiche: 17/07/2022, 18:30-19:30, Piazza del Popolo. Aljosa Ota, Vilijam Kvalić, direttore per l’Ente per il Turismo della Valle d’Isonzo, e il giornalista Luca Iaccarino, accompagneranno gli spettatori tra bellezze, profumi e sapori di due percorsi cicloturistici, la Slovenian Green Gourmet Route e la Valle dell’Isonzo.