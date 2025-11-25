Saudi Arabia accelera sul mercato europeo Il 2025 segna un’accelerazione decisiva per la strategia internazionale della Saudi Tourism Authority (STA), con una crescita significativa della connettività, della capacità alberghiera e dei flussi turistici dall’Europa e dalle Americhe.

116 milioni di visitatori hanno raggiunto il Paese nel 2024; dato che conferma come l’Arabia Saudita sia una delle destinazioni a più rapida crescita al mondo, grazie anche ad un investimento massiccio in infrastrutture e in promozione turistica.

Sul fronte air transport, la connettività è uno degli asset più strategici: oggi l’Arabia Saudita è collegata con oltre 170 destinazioni globali, più della metà dell’obiettivo fissato dalla Saudi Aviation Strategy, che punta a raggiungere 250 città entro il 2030. La capacità inbound dai mercati europei supera i 3 milioni di posti nel 2025, +22% rispetto all’anno precedente. Focus mercati chiave La Francia registra una crescita del 53% nella capacità, con cinque città ora collegate all’Arabia Saudita: Parigi, Lione, Marsiglia, Nizza e Tolosa. Il ritorno di Air France con il volo diretto Parigi–Riyadh rappresenta un tassello strategico, mentre Transavia rafforza ulteriormente la presenza sul mercato raddoppiando le operazioni e introducendo nuove rotte da Marsiglia e Tolosa, che sono operative da ottobre 2025. Anche l’Italia mostra un trend positivo, con un incremento del 18% previsto per il 2025. Da Roma e Milano saranno disponibili complessivamente 38 voli settimanali, operati da Saudia, ITA Airways e Wizz Air. A conferma dell’interesse crescente verso la destinazione, beOND ha inaugurato nelle scorse settimane un nuovo collegamento diretto Milano Malpensa – Red Sea International Airport. Germania, UK La Germania segna un aumento del 26% e propone 33 voli settimanali verso il Paese. Lufthansa opera con Airbus A350 tra Monaco e Riyadh, mentre Eurowings espande del 62% la capacità, includendo nuovi servizi da Berlino, Colonia e un ulteriore collegamento da Stoccarda. Nel Regno Unito l’offerta raggiunge 93 voli settimanali a partire da novembre 2025, grazie all’arrivo di tre nuovi vettori: Virgin Atlantic, Wizz Air UK e Riyadh Air, che andranno a potenziare ulteriormente il flusso tra i due Paesi. Sul fronte dell’ospitalità, la crescita è altrettanto significativa: nel 2025 sono già operative 545.000 room keys, con un incremento di 76.000 camere nel solo primo semestre. A queste si aggiungono 291.000 camere attualmente in pipeline, una risposta diretta alla domanda in continua espansione, sostenuta dai 61 milioni di visitatori registrati nei primi sei mesi del 2025. Condividi

Tra gli eventi da non perdere, la Visual Arts Exhibition, presso il Dr. Alister Francis Campus - Antigua and Barbuda College of Advanced Studies, che il 27 novembre presenterà le opere del rinomato artista antiguano Mark Brown accanto a quelle degli studenti di Belle Arti e Industrie Creative; la mostra “Expressions of Art and Fashion”, ospitata presso l’Aeroporto Internazionale V.C. Bird dal 27 novembre al 4 dicembre e gli Art and Culture Bus Tours, in programma il 28 e 29 novembre, che offriranno un viaggio attraverso il paesaggio ispiratore di Antigua, tra gallerie d’arte, atelier e spazi artigianali locali. Dibattiti e workshop animeranno la settimana: tra questi, “Art Talk: The Future of Caribbean Creativity”, un incontro che riunirà artisti e operatori culturali di spicco per riflettere sull’evoluzione delle industrie creative nella regione e il “Sustainable Art Workshop” curato da Good Humans 268 Inc., dedicato all’arte sostenibile e all’utilizzo di materiali eco-compatibili. Spazio anche alla musica e alla gastronomia con Rhythm and Vibes; arte e cocktail si fonderanno poi con Mandalas and Mojitos, un appuntamento dedicato alla creatività e al gusto al “Local” di Bay Gardens. Il “Brunch with the Arts” porta invece la creatività in tavola con un brunch domenicale al Julees animato da intrattenimento locale insieme a “Sweet Shades and Flavours ChARTcuterie”. Infine, il 30 novembre la moda sarà al centro della scena con “Zoige”, la sfilata e mostra ideata dallo stilista antiguano Garrett Javan. A chiudere la settimana, l’1 e 2 dicembre il pubblico potrà prendere parte agli Open Studios and Galleries, i tour dedicati alla scoperta degli studi e delle gallerie d’arte disseminati sull’isola. [post_title] => L'Antigua and Barbuda Art Week 2025 andrà in scena dal 26 novembre al 2 dicembre [post_date] => 2025-11-24T11:44:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763984664000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, è una delle strutture simbolo del nuovo corso turistico saudita definito da Vision 2030. Situato alle porte di Umluj, il resort rappresenta una delle realizzazioni più avanzate del Red Sea Project sviluppato da Red Sea Global, che prevede 28.000 km quadrati di destinazioni a basso impatto, alimentate interamente da energie rinnovabili. Il territorio del mar Rosso viene promosso come destinazione year-round, anche se i mesi migliori per le attività outdoor restano ottobre-marzo, periodo in cui trekking, biking, safari in jeep ed escursioni in cammello incontrano la maggiore domanda. «L’Arabia Saudita è una delle destinazioni più inesplorate al mondo e il nostro resort è collocato in una posizione ideale per scoprirne la cultura e la varietà paesaggistica - afferma il management di Six Senses - inoltre l’innovazione sostenibile è il motore di tutto il progetto». Nel segno della sostenibilità Sul fronte della sostenibilità, il resort è infatti il primo dell’intero Regno ad aver ottenuto le certificazioni Leed Platinum e Gstc. Nel 2024 ha funzionato al 100% con energia solare, generando oltre 11,9 milioni di kWh da un parco di 11.228 pannelli. Tra i risultati registrati: oltre 11.000 bottiglie di plastica eliminate e sostituite con quelle di vetro riciclabile, compost prodotto in loco, più di 1.500 kg di rifiuti rimossi dalle dune e iniziative di supporto alla gestione pubblica dei rifiuti per 1.300 persone. Particolarmente rilevante il programma di ricerca ambientale a Wadi Khuff, che ha già registrato 82 specie di piante, 79 di mammiferi e 14 specie di uccelli. In parallelo, Six Senses supporta le tessitrici di sadu di Umluj, valorizzando l’artigianato locale tramite esposizioni, vendita diretta e future iniziative digitali. La struttura dispone di 36 camere e 40 ville con piscina privata, progettate per ridurre al minimo l’impatto ambientale. I trasferimenti sono gestiti tramite il nuovo aeroporto internazionale del mar Rosso. «Il nostro obiettivo non è solo attrarre nuovi flussi, ma creare un modello replicabile di ospitalità responsabile, capace di generare valore economico, culturale e ambientale nel lungo periodo» commentano da Red Sea Global. Un polo strategico Il mar Rosso si conferma uno dei poli strategici dello sviluppo turistico dell’Arabia Saudita, che con Vision 2030 punta a costruire un modello di tourism regeneration basato su sostenibilità, tecnologia e investimenti nel segmento luxury. A oggi The Red Sea conta nove hotel già operativi, oltre al Thuwal Private Retreat, mentre si avvicina il debutto di Amaala Triple Bay, presentato da Red Sea Global come il nuovo benchmark mondiale del wellness di alta gamma. Amaala includerà cinque hotel di brand internazionali, un istituto di biologia marina di nuova generazione, uno yacht club e una marina dal design contemporaneo. Ogni struttura seguirà regole stringenti su limiti di capacità, conservazione ambientale e rigenerazione degli ecosistemi, con l’obiettivo di creare un’offerta che non sia solo sostenibile, ma a impatto positivo. Six Senses Southern Dunes si inserisce in questo quadro con un ruolo di training hub per professionisti locali e comunità artigiane. Il resort è oggi un riferimento per tour operator e operatori del luxury interessati a prodotti ad alto valore aggiunto legati al deserto, al wellness e alla cultura beduina. In termini di mercato, il general manager Benjamin Kreuz conferma il crescente interesse europeo: «Per noi il mercato interno gioca ancora un ruolo importante, ma Regno Unito, Germania, Italia, Svizzera e Francia sono i nostri bacini principali. Le stagioni migliori vanno da settembre/ottobre fino ad aprile/maggio». Kreuz anticipa inoltre il potenziale sinergico con la futura apertura del Six Senses Amaala, prevista a inizio 2026: «Avremo una splendida proprietà direttamente sul mar Rosso che permetterà soggiorni combinati tra oceano e deserto, ampliando l’offerta esperienziale e benessere». (Enzo Scudieri) [gallery ids="502263,502262,502261"] [post_title] => Six Senses Southern Dunes: ecco il nuovo modello saudita di sostenibilità [post_date] => 2025-11-24T11:06:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => arabia-saudita [1] => red-sea ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Arabia Saudita [1] => Red Sea ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763982394000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502258 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Meliá attribuisce alle campagne sui social media parte della responsabilità degli scarsi risultati del turismo a Cuba; questo è quanto emerge dal rapporto trimestrale sui risultati, in cui ribadisce anche la sua presenza sull'isola. La catena alberghiera, come riporta Preferente, ha registrato un aumento dello 0,7% dell'occupazione tra giugno e settembre, il che è incoraggiante considerando la situazione di altri hotel.«A Cuba ci sono segnali di ripresa nonostante la persistenza di campagne sui social media che cercano di scoraggiare i viaggi verso la destinazione» si legge su 14ymedio. I numeri A quanto pare, Meliá ha raggiunto un tasso di occupazione del 40,2%, nonostante le tariffe siano state ridotte dell'8,7%, con un conseguente calo del 6,9% del RevPar. La catena alberghiera indica nel suo rapporto che gli attuali saldi del Black Friday e gli sforzi dei tour operator aiuteranno Cuba a riconquistare il suo status precedente. Con questi dati, Meliá riafferma la sua presenza a Cuba. «Le restrizioni statunitensi e la complessa situazione energetica rimangono le principali sfide. Tuttavia, la creazione di una nostra catena di approvvigionamento ha migliorato la situazione, consentendoci di guadagnare quote di mercato e rafforzare la nostra posizione. Inoltre, la capacità aerea è aumentata utilizzando voli charter, soprattutto da mercati chiave come il Canada». Tuttavia, il turismo cubano non ha mostrato segni di ripresa, con un calo del 20% degli arrivi turistici internazionali da gennaio a settembre 2025 rispetto all'anno precedente, secondo quando riportato dall'ufficio nazionale di statistica e informazione di Cuba. La Russia, uno dei mercati più importanti, ha registrato un calo di quasi il 37,2%. [post_title] => Meliá riafferma la sua presenza a Cuba: «Ci sono segnali di ripresa» [post_date] => 2025-11-24T10:25:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763979918000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502221 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il debutto della rotta Milano Malpensa–Red Sea apre nuove prospettive commerciali per tour operator, agenzie e network italiani, in un segmento - il premium leisure - tra i più dinamici del turismo internazionale. Secondo i principali osservatori, i viaggiatori ad alta capacità di spesa cercano esperienze personalizzate, destinazioni emergenti e modelli sostenibili: fattori che caratterizzano le nuove proposte saudite e il posizionamento di beOnd. Elemento distintivo della compagnia è la cabina sviluppata in collaborazione con Optimares e Poltrona Frau, che hanno realizzato sedute full lie-flat sugli Airbus A320 e A321. L’esperienza a bordo include cucina firmata da chef, kit Avant e un servizio tailor-made orientato alla tranquillità e all’attenzione ai dettagli. Un piano di espansione accelerato La flotta attuale conta due aeromobili, ma il piano industriale è molto più ambizioso: 56 aerei entro il 2030, ampliamento del network europeo e mediorientale e ingresso negli Stati Uniti tramite il progetto beOnd America, in collaborazione con New Pacific Airways. Perché interessa al trade italiano La combinazione tra un nuovo accesso diretto da Malpensa, una crescente infrastruttura turistica nel Regno dell’Arabia Saudita e un prodotto premium distintivo offre agli operatori la possibilità di ampliare l’offerta catalogo nell’area Mena. Il posizionamento italiano come hub strategico nel traffico premium verso il Golfo e il mar Rosso conferma una tendenza chiara: viaggi sempre più orientati alla qualità, alla personalizzazione e all’esperienzialità di alta gamma. [post_title] => BeOnd punta sul mercato italiano: crescita della flotta, design e nuove opportunità per il trade [post_date] => 2025-11-24T09:35:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => beond [1] => saudi-arabia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => beOnd [1] => Saudi Arabia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763976937000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502207 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Creo amplia la programmazione con nuove mete: Cina, Corea del Sud, Alaska, Arabia Saudita, Uganda, Filippine e Isole Cook. Un’offerta che valorizza esperienze autentiche e territori straordinari. Scopri di più! [post_title] => Dalla Cina, all’Alaska; sette nuove destinazioni da esplorare con creo. [post_date] => 2025-11-24T07:00:37+00:00 [category] => Array ( [0] => travel-comunica ) [category_name] => Array ( [0] => Travel Comunica ) [post_tag] => Array ( [0] => alaska-viaggio [1] => arabia-saudita-viaggio [2] => cina-tour [3] => corea-del-sud-tour [4] => creo-viaggi [5] => esperienze-autentiche [6] => filippine-viaggio [7] => isole-cook-vacanze [8] => mete-asia [9] => nuove-destinazioni-creo [10] => uganda-safari [11] => viaggi-straordinari ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Alaska viaggio [1] => Arabia Saudita viaggio [2] => Cina tour [3] => Corea del Sud tour [4] => Creo viaggi [5] => esperienze autentiche [6] => Filippine viaggio [7] => Isole Cook vacanze [8] => mete Asia [9] => nuove destinazioni Creo [10] => Uganda safari [11] => viaggi straordinari ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763967637000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502156 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grandi aspettative sul lancio della Seattle-Roma, primo collegamento europeo firmato da Alaska Airlines, tanto che la compagnia ha deciso di anticiparne il decollo al 28 aprile 2026 - rispetto all'11 maggio inizialmente previsto -. Non solo, "considerata l'elevata risposta del mercato" la rotta stagionale verrà operata quotidianamente, invece che quattro volte alla settimana come stabilito in origine. La prossima primavera Alaska Airlines inaugurerà anche i voli da Seattle per Londra Heathrow e Reykjavik. "Con il nostro collegamento non-stop da Seattle a Roma e Londra, apriamo le porte a due delle regioni più iconiche del mondo con lo stile e la cura che i nostri ospiti si aspettano da noi. Queste nuove rotte segnano un passo importante nella nostra espansione globale e riflettono il nostro impegno a offrire un'esperienza internazionale di alto livello da Seattle. Siamo entusiasti di collegare il Pacifico nord-occidentale a una parte più ampia del mondo" ha dichiarato Andrew Harrison, chief commercial officer del vettore. Sulla Seattle-Roma la compagnia opererà con un Boeing 787-9 Dreamliner, in concorrenza con Delta, che debutterà anch'essa sulla rotta nel maggio 2026. I voli Delta utilizzeranno aeromobili Airbus A330-900neo, con quattro voli settimanali. [post_title] => Alaska Airlines anticipa al 28 aprile il volo su Roma. E le frequenze saranno giornaliere [post_date] => 2025-11-21T12:15:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763727313000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502147 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A venticinque anni dalla sua fondazione, l'alleanza SkyTeam ha celebrato il suo anniversario a Parigi svelando due importanti assi strategici: l'ampliamento del network di lounge, con una new entry a Francoforte nel 2026, e l'accelerazione delle sue partnership aeree-ferroviarie in Europa con Eurostar e Trenitalia. Creata nel 2000 attorno ad Air France, Delta Air Lines, Aeromexico e Korean Air, l'alleanza riunisce oggi quasi venti compagnie aeree e serve più di 1.000 destinazioni in oltre 170 paesi, con un traffico di diverse centinaia di milioni di passeggeri all'anno. "Negli ultimi 25 anni, SkyTeam si è contraddistinta per la collaborazione e la nostra visione di diventare l'alleanza aerea più integrata al mondo - ha dichiarato Patrick Roux, ceo di SkyTeam in occasione della serata di festa a Parigi -. Questo anniversario è l'occasione per celebrare le persone e le organizzazioni che hanno plasmato il nostro percorso: le nostre compagnie aeree, i nostri partner industriali e i nostri team. Mentre riflettiamo sui nostri successi e guardiamo al futuro, una cosa rimane costante: il nostro impegno nei confronti dei viaggiatori. La più grande forza di SkyTeam è il potere della collaborazione, e continueremo ad attingervi per offrire esperienze sempre migliori ai nostri clienti nel prossimo capitolo". SkyTeam pone ora l'innovazione digitale al centro della propria strategia, con investimenti mirati in tecnologie condivise tra le compagnie membri. L'obiettivo: appianare le difficoltà di un percorso passeggeri sempre più multimodale, in cui gli itinerari combinano diverse compagnie, se non addirittura diversi mezzi di trasporto. Sin dalla sua creazione, l'alleanza ha adottato lo slogan “Caring more about you”, con una forte focus sull'esperienza in aeroporto: lounge, coincidenze più fluide, servizi prioritari e armonizzazione degli standard a terra. L'alleanza conta oggi su oltre 750 lounge accessibili ai propri clienti idonei (SkyTeam Elite Plus, passeggeri premium, ecc.), tra cui diverse lounge SkyTeam a Dubai, Santiago, Sydney e Vancouver. In questo ambito rientra la nuova apertura prevista per aprile 2026 della lounge brandizzata SkyTeam all'aeroporto di Francoforte, nel nuovo Terminal 3, che sarà gestita da Global Lounge Network: con una superficie di 550 m², la lounge sarà situata al quarto piano nel mezzanino, nella zona internazionale non Schengen e offrirà un design moderno ispirato alla natura e servizi di alta gamma: vista panoramica sulle piste, docce, Wi-Fi ad alta velocità, cabine telefoniche insonorizzate, area relax e zona Vip. La lounge accoglierà i passeggeri - dotati di status idoneo - che viaggiano su voli operati da China Airlines, China Eastern Airlines, Delta Air Lines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia Airlines e Vietnam Airlines. Per Francoforte, uno dei principali hub della Star Alliance e storico hub della Lufthansa, questa apertura rafforza la visibilità di SkyTeam in un mercato europeo chiave, a complemento di altri hub SkyTeam come Parigi-CDG, Amsterdam-Schiphol, Roma-Fiumicino o Madrid-Barajas. Il connubio aereo+treno Inoltre, è stato avviato il test di Air Europa con Trenitalia (proof of concept, Poc) per consentire a un passeggero di prenotare in un'unica soluzione un viaggio che combini un volo e un tratto ferroviario, di pagare in un unico flusso e di beneficiare di un trattamento coerente dei propri punti fedeltà. Questo Poc deve ora passare alla fase di produzione, con un lancio commerciale previsto nel 2026. SkyTeam sta già studiando l'estensione di questa soluzione ad altre compagnie, per proporre itinerari che combinano hub aeroportuali (ad esempio Madrid, Roma, Parigi) e grandi stazioni ferroviarie europee, pur rimanendo sotto l'egida dell'alleanza. [post_title] => SkyTeam compie 25 anni: focus su lounge premium e intese aereo+treno [post_date] => 2025-11-21T11:53:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763726010000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502127 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Spicca la performance della Basilicata nel quadro sempre più allargato del turismo delle radici, "con una crescita straordinaria nel triennio 2022-2024". I numeri che certificano il trend positivo arrivano dalla quarta edizione di Roots In, la Borsa Internazionale del turismo delle origini, che si è svolta a Matera, da uno studio Data Appeal ed Enit: il fenomeno è in forte espansione: le presenze digitali dai sei principali mercati extra-europei sono aumentate del 76,1%, passando da 3.859 nel 2022 a 6.796 nel 2024, con un picco nel 2023 che ha registrato un'esplosione dell'interesse online del 70,4%". In particolare - secondo quanto reso noto dal'Apt Basilicata ripreso dall'Ansa - "ancora più significativa la crescita degli arrivi fisici che, in tutti i mercati analizzati, supera quella digitale con divari compresi tra 17 e 60 punti percentuali, testimoniando un forte effetto passaparola e una conversione straordinaria della domanda turistica". Gli Stati Uniti "si confermano il principale mercato estero con oltre 33.000 arrivi e 61.000 presenze nel 2024, registrando una crescita del 47% rispetto al 2022 e un sentiment in costante miglioramento, passato da 88,5 a 91,7 punti. Ma sono Argentina e Brasile a mostrare le performance più incisive: l'Argentina cresce del 186% negli arrivi fisici e del 126,2% nelle presenze digitali, mentre il Brasile registra rispettivamente +181% e +157,7%. Anche Australia e Canada confermano trend eccezionali con crescite fisiche del 166% e 60%, superiori a quelle digitali. Interessante il caso del Messico che, pur rappresentando un mercato di nicchia con 123 presenze digitali nel 2024, raggiunge il sentiment più alto tra tutti i Paesi analizzati con 93,5 punti. Sul fronte europeo, l'analisi dei quattro principali mercati - Francia, Germania, Regno Unito e Svizzera - mostra una crescita complessiva delle presenze digitali del 13,2% nel triennio. La Francia si conferma primo mercato europeo con circa 37.400 arrivi nel 2024 (+47% sul 2022) e 72.900 presenze (+60%), seguita dalla Germania con 19.000 arrivi e dal Regno Unito con 15.800 arrivi". I dati confermano che la Basilicata sta consolidando la propria attrattività presso i mercati del Turismo delle Radici, rafforzando al contempo la qualità percepita dell'esperienza complessiva anche presso i visitatori europei". [post_title] => Basilicata: performance da protagonista tra i mercati del turismo delle radici [post_date] => 2025-11-21T10:59:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763722785000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "saudi arabia accelera sul mercato europeo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":43,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1270,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si accendono i riflettori sull'edizione 2026 dell'Arabian Travel Market: con il tema “Travel 2040: Driving New Frontiers Through Innovation and Technology”, l'evento - in calendario dal 4 al 7 maggio - esplorerà le tendenze che stanno ridefinendo il panorama dei viaggi a livello globale. \r

\r

Il rapporto Atm Travel Trends Report, realizzato in collaborazione con Tourism Economics, prevede che i pernottamenti turistici internazionali in Medio Oriente raggiungeranno 1,5 miliardi entro il 2030, con una crescita del 90% rispetto al 2024. Si stima inoltre che circa il 15% di questi pernottamenti sarà riconducibile a viaggiatori leisure provenienti da fuori della regione.\r

\r

Secondo l'indagine, i mercati europei rappresentano attualmente il 50% dei viaggi leisure in Medio Oriente, anche se nei prossimi cinque anni è prevista una crescita più rapida per i mercati africani e dell'Asia-Pacifico.\r

\r

Sono attesi oltre 2.600 espositori provenienti da 161 paesi e più di 47.000 visitatori.\r

«Entro il 2030, si prevede che ci saranno quasi 30 miliardi di pernottamenti turistici a livello globale, con il Medio Oriente che rappresenterà circa l'8% dei pernottamenti turistici - ha dichiarato Danielle Curtis, direttore della fiera -. Nello stesso periodo, i pernottamenti leisure nella regione dovrebbero crescere dell'87%, riflettendo il rapido sviluppo delle infrastrutture della regione e un'offerta esperienziale e culturale in espansione. \r

\r

«L'analisi di Atm e Tourism Economics ha rilevato che i viaggiatori della generazione Y e della generazione Z stanno pianificando più viaggi e abbracciando le innovazioni del turismo digitale, con gli eventi ricreativi sono stati considerati la principale opportunità di crescita del turismo, citati dalla metà degli esperti del settore intervistati dai ricercatori.\r

\r

In Medio Oriente, le vacanze balneari, i city break e le esperienze outdoor continuano ad essere popolari, mentre la domanda di turismo sportivo, viaggi culturali e viaggi all'insegna della salute e del benessere stanno crescendo rapidamente.\r

\r

«Il turismo leisure non può più essere definito da un unico gruppo demografico o stile di viaggio. I viaggiatori di oggi sono alla ricerca di esperienze autentiche e personalizzate che riflettano i loro valori - ha aggiunto Curtis -. Per questo motivo, il Medio Oriente è nella posizione ideale per svolgere un ruolo determinante nella prossima era del turismo globale, e non vediamo l'ora di dare il benvenuto all'industria turistica internazionale a Dubai a maggio per esplorare insieme le opportunità correlate».","post_title":"Arabian Travel Market 2026: Medio Oriente protagonista del boom di viaggiatori leisure","post_date":"2025-11-24T12:24:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763987045000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502287","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Countdown per l'edizione 2025 dell'Antigua and Barbuda Art Week, che si svolgerà quest'anno dal 26 novembre al 2 dicembre.\r

Giunta alla sua terza edizione, l’Art Week 2025, il cui tema quest’anno è “Culture in Colour”, promette di essere la più coinvolgente di sempre, animando spazi pubblici e luoghi simbolici di Antigua e Barbuda con esposizioni, sfilate di moda, workshop e performance dal vivo, fondendo tradizione e innovazione in una celebrazione dell’arte in tutte le sue forme.\r

Si parte il prossimo 26 novembre al Redcliffe Quay, con l'inaugurazione ufficiale in una serata all’aperto tra arte dal vivo, musica e installazioni sotto le stelle. A seguire, sei giorni di eventi, mostre e performance che metteranno in luce la vivace scena artistica dell’arcipelago, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e multisensoriale tra colori, ritmi e sapori caraibici.\r

Tra gli eventi da non perdere, la Visual Arts Exhibition, presso il Dr. Alister Francis Campus - Antigua and Barbuda College of Advanced Studies, che il 27 novembre presenterà le opere del rinomato artista antiguano Mark Brown accanto a quelle degli studenti di Belle Arti e Industrie Creative; la mostra “Expressions of Art and Fashion”, ospitata presso l’Aeroporto Internazionale V.C. Bird dal 27 novembre al 4 dicembre e gli Art and Culture Bus Tours, in programma il 28 e 29 novembre, che offriranno un viaggio attraverso il paesaggio ispiratore di Antigua, tra gallerie d’arte, atelier e spazi artigianali locali.\r

Dibattiti e workshop animeranno la settimana: tra questi, “Art Talk: The Future of Caribbean Creativity”, un incontro che riunirà artisti e operatori culturali di spicco per riflettere sull’evoluzione delle industrie creative nella regione e il “Sustainable Art Workshop” curato da Good Humans 268 Inc., dedicato all’arte sostenibile e all’utilizzo di materiali eco-compatibili. \r

Spazio anche alla musica e alla gastronomia con Rhythm and Vibes; arte e cocktail si fonderanno poi con Mandalas and Mojitos, un appuntamento dedicato alla creatività e al gusto al “Local” di Bay Gardens. Il “Brunch with the Arts” porta invece la creatività in tavola con un brunch domenicale al Julees animato da intrattenimento locale insieme a “Sweet Shades and Flavours ChARTcuterie”.\r

Infine, il 30 novembre la moda sarà al centro della scena con “Zoige”, la sfilata e mostra ideata dallo stilista antiguano Garrett Javan.\r

A chiudere la settimana, l’1 e 2 dicembre il pubblico potrà prendere parte agli Open Studios and Galleries, i tour dedicati alla scoperta degli studi e delle gallerie d’arte disseminati sull’isola.","post_title":"L'Antigua and Barbuda Art Week 2025 andrà in scena dal 26 novembre al 2 dicembre","post_date":"2025-11-24T11:44:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763984664000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, è una delle strutture simbolo del nuovo corso turistico saudita definito da Vision 2030. Situato alle porte di Umluj, il resort rappresenta una delle realizzazioni più avanzate del Red Sea Project sviluppato da Red Sea Global, che prevede 28.000 km quadrati di destinazioni a basso impatto, alimentate interamente da energie rinnovabili.\r

\r

Il territorio del mar Rosso viene promosso come destinazione year-round, anche se i mesi migliori per le attività outdoor restano ottobre-marzo, periodo in cui trekking, biking, safari in jeep ed escursioni in cammello incontrano la maggiore domanda. «L’Arabia Saudita è una delle destinazioni più inesplorate al mondo e il nostro resort è collocato in una posizione ideale per scoprirne la cultura e la varietà paesaggistica - afferma il management di Six Senses - inoltre l’innovazione sostenibile è il motore di tutto il progetto».\r

Nel segno della sostenibilità\r

Sul fronte della sostenibilità, il resort è infatti il primo dell’intero Regno ad aver ottenuto le certificazioni Leed Platinum e Gstc. Nel 2024 ha funzionato al 100% con energia solare, generando oltre 11,9 milioni di kWh da un parco di 11.228 pannelli. Tra i risultati registrati: oltre 11.000 bottiglie di plastica eliminate e sostituite con quelle di vetro riciclabile, compost prodotto in loco, più di 1.500 kg di rifiuti rimossi dalle dune e iniziative di supporto alla gestione pubblica dei rifiuti per 1.300 persone.\r

\r

Particolarmente rilevante il programma di ricerca ambientale a Wadi Khuff, che ha già registrato 82 specie di piante, 79 di mammiferi e 14 specie di uccelli. In parallelo, Six Senses supporta le tessitrici di sadu di Umluj, valorizzando l’artigianato locale tramite esposizioni, vendita diretta e future iniziative digitali.\r

\r

La struttura dispone di 36 camere e 40 ville con piscina privata, progettate per ridurre al minimo l’impatto ambientale. I trasferimenti sono gestiti tramite il nuovo aeroporto internazionale del mar Rosso. «Il nostro obiettivo non è solo attrarre nuovi flussi, ma creare un modello replicabile di ospitalità responsabile, capace di generare valore economico, culturale e ambientale nel lungo periodo» commentano da Red Sea Global.\r

Un polo strategico\r

Il mar Rosso si conferma uno dei poli strategici dello sviluppo turistico dell’Arabia Saudita, che con Vision 2030 punta a costruire un modello di tourism regeneration basato su sostenibilità, tecnologia e investimenti nel segmento luxury. A oggi The Red Sea conta nove hotel già operativi, oltre al Thuwal Private Retreat, mentre si avvicina il debutto di Amaala Triple Bay, presentato da Red Sea Global come il nuovo benchmark mondiale del wellness di alta gamma.\r

\r

Amaala includerà cinque hotel di brand internazionali, un istituto di biologia marina di nuova generazione, uno yacht club e una marina dal design contemporaneo. Ogni struttura seguirà regole stringenti su limiti di capacità, conservazione ambientale e rigenerazione degli ecosistemi, con l’obiettivo di creare un’offerta che non sia solo sostenibile, ma a impatto positivo.\r

\r

Six Senses Southern Dunes si inserisce in questo quadro con un ruolo di training hub per professionisti locali e comunità artigiane. Il resort è oggi un riferimento per tour operator e operatori del luxury interessati a prodotti ad alto valore aggiunto legati al deserto, al wellness e alla cultura beduina.\r

In termini di mercato, il general manager Benjamin Kreuz conferma il crescente interesse europeo: «Per noi il mercato interno gioca ancora un ruolo importante, ma Regno Unito, Germania, Italia, Svizzera e Francia sono i nostri bacini principali. Le stagioni migliori vanno da settembre/ottobre fino ad aprile/maggio». Kreuz anticipa inoltre il potenziale sinergico con la futura apertura del Six Senses Amaala, prevista a inizio 2026: «Avremo una splendida proprietà direttamente sul mar Rosso che permetterà soggiorni combinati tra oceano e deserto, ampliando l’offerta esperienziale e benessere».\r

\r

(Enzo Scudieri)\r

\r

[gallery ids=\"502263,502262,502261\"]\r

\r

","post_title":"Six Senses Southern Dunes: ecco il nuovo modello saudita di sostenibilità","post_date":"2025-11-24T11:06:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["arabia-saudita","red-sea"],"post_tag_name":["Arabia Saudita","Red Sea"]},"sort":[1763982394000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502258","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Meliá attribuisce alle campagne sui social media parte della responsabilità degli scarsi risultati del turismo a Cuba; questo è quanto emerge dal rapporto trimestrale sui risultati, in cui ribadisce anche la sua presenza sull'isola.\r

\r

La catena alberghiera, come riporta Preferente, ha registrato un aumento dello 0,7% dell'occupazione tra giugno e settembre, il che è incoraggiante considerando la situazione di altri hotel.«A Cuba ci sono segnali di ripresa nonostante la persistenza di campagne sui social media che cercano di scoraggiare i viaggi verso la destinazione» si legge su 14ymedio.\r

I numeri\r

A quanto pare, Meliá ha raggiunto un tasso di occupazione del 40,2%, nonostante le tariffe siano state ridotte dell'8,7%, con un conseguente calo del 6,9% del RevPar. La catena alberghiera indica nel suo rapporto che gli attuali saldi del Black Friday e gli sforzi dei tour operator aiuteranno Cuba a riconquistare il suo status precedente.\r

\r

Con questi dati, Meliá riafferma la sua presenza a Cuba. «Le restrizioni statunitensi e la complessa situazione energetica rimangono le principali sfide. Tuttavia, la creazione di una nostra catena di approvvigionamento ha migliorato la situazione, consentendoci di guadagnare quote di mercato e rafforzare la nostra posizione. Inoltre, la capacità aerea è aumentata utilizzando voli charter, soprattutto da mercati chiave come il Canada». \r

\r

Tuttavia, il turismo cubano non ha mostrato segni di ripresa, con un calo del 20% degli arrivi turistici internazionali da gennaio a settembre 2025 rispetto all'anno precedente, secondo quando riportato dall'ufficio nazionale di statistica e informazione di Cuba. La Russia, uno dei mercati più importanti, ha registrato un calo di quasi il 37,2%. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Meliá riafferma la sua presenza a Cuba: «Ci sono segnali di ripresa»","post_date":"2025-11-24T10:25:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763979918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il debutto della rotta Milano Malpensa–Red Sea apre nuove prospettive commerciali per tour operator, agenzie e network italiani, in un segmento - il premium leisure - tra i più dinamici del turismo internazionale. Secondo i principali osservatori, i viaggiatori ad alta capacità di spesa cercano esperienze personalizzate, destinazioni emergenti e modelli sostenibili: fattori che caratterizzano le nuove proposte saudite e il posizionamento di beOnd.\r

\r

Elemento distintivo della compagnia è la cabina sviluppata in collaborazione con Optimares e Poltrona Frau, che hanno realizzato sedute full lie-flat sugli Airbus A320 e A321. L’esperienza a bordo include cucina firmata da chef, kit Avant e un servizio tailor-made orientato alla tranquillità e all’attenzione ai dettagli.\r

Un piano di espansione accelerato\r

La flotta attuale conta due aeromobili, ma il piano industriale è molto più ambizioso: 56 aerei entro il 2030, ampliamento del network europeo e mediorientale e ingresso negli Stati Uniti tramite il progetto beOnd America, in collaborazione con New Pacific Airways.\r

\r

Perché interessa al trade italiano\r

La combinazione tra un nuovo accesso diretto da Malpensa, una crescente infrastruttura turistica nel Regno dell’Arabia Saudita e un prodotto premium distintivo offre agli operatori la possibilità di ampliare l’offerta catalogo nell’area Mena. Il posizionamento italiano come hub strategico nel traffico premium verso il Golfo e il mar Rosso conferma una tendenza chiara: viaggi sempre più orientati alla qualità, alla personalizzazione e all’esperienzialità di alta gamma.","post_title":"BeOnd punta sul mercato italiano: crescita della flotta, design e nuove opportunità per il trade","post_date":"2025-11-24T09:35:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["beond","saudi-arabia"],"post_tag_name":["beOnd","Saudi Arabia"]},"sort":[1763976937000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Creo amplia la programmazione con nuove mete: Cina, Corea del Sud, Alaska, Arabia Saudita, Uganda, Filippine e Isole Cook.\r

Un’offerta che valorizza esperienze autentiche e territori straordinari.\r

Scopri di più!","post_title":"Dalla Cina, all’Alaska; sette nuove destinazioni da esplorare con creo.","post_date":"2025-11-24T07:00:37+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":["alaska-viaggio","arabia-saudita-viaggio","cina-tour","corea-del-sud-tour","creo-viaggi","esperienze-autentiche","filippine-viaggio","isole-cook-vacanze","mete-asia","nuove-destinazioni-creo","uganda-safari","viaggi-straordinari"],"post_tag_name":["Alaska viaggio","Arabia Saudita viaggio","Cina tour","Corea del Sud tour","Creo viaggi","esperienze autentiche","Filippine viaggio","Isole Cook vacanze","mete Asia","nuove destinazioni Creo","Uganda safari","viaggi straordinari"]},"sort":[1763967637000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502156","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi aspettative sul lancio della Seattle-Roma, primo collegamento europeo firmato da Alaska Airlines, tanto che la compagnia ha deciso di anticiparne il decollo al 28 aprile 2026 - rispetto all'11 maggio inizialmente previsto -.\r

\r

Non solo, \"considerata l'elevata risposta del mercato\" la rotta stagionale verrà operata quotidianamente, invece che quattro volte alla settimana come stabilito in origine.\r

\r

La prossima primavera Alaska Airlines inaugurerà anche i voli da Seattle per Londra Heathrow e Reykjavik.\r

\r

\"Con il nostro collegamento non-stop da Seattle a Roma e Londra, apriamo le porte a due delle regioni più iconiche del mondo con lo stile e la cura che i nostri ospiti si aspettano da noi. Queste nuove rotte segnano un passo importante nella nostra espansione globale e riflettono il nostro impegno a offrire un'esperienza internazionale di alto livello da Seattle. Siamo entusiasti di collegare il Pacifico nord-occidentale a una parte più ampia del mondo\" ha dichiarato Andrew Harrison, chief commercial officer del vettore.\r

\r

Sulla Seattle-Roma la compagnia opererà con un Boeing 787-9 Dreamliner, in concorrenza con Delta, che debutterà anch'essa sulla rotta nel maggio 2026. I voli Delta utilizzeranno aeromobili Airbus A330-900neo, con quattro voli settimanali.","post_title":"Alaska Airlines anticipa al 28 aprile il volo su Roma. E le frequenze saranno giornaliere","post_date":"2025-11-21T12:15:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763727313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502147","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A venticinque anni dalla sua fondazione, l'alleanza SkyTeam ha celebrato il suo anniversario a Parigi svelando due importanti assi strategici: l'ampliamento del network di lounge, con una new entry a Francoforte nel 2026, e l'accelerazione delle sue partnership aeree-ferroviarie in Europa con Eurostar e Trenitalia.\r

\r

Creata nel 2000 attorno ad Air France, Delta Air Lines, Aeromexico e Korean Air, l'alleanza riunisce oggi quasi venti compagnie aeree e serve più di 1.000 destinazioni in oltre 170 paesi, con un traffico di diverse centinaia di milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

\"Negli ultimi 25 anni, SkyTeam si è contraddistinta per la collaborazione e la nostra visione di diventare l'alleanza aerea più integrata al mondo - ha dichiarato Patrick Roux, ceo di SkyTeam in occasione della serata di festa a Parigi -. Questo anniversario è l'occasione per celebrare le persone e le organizzazioni che hanno plasmato il nostro percorso: le nostre compagnie aeree, i nostri partner industriali e i nostri team. Mentre riflettiamo sui nostri successi e guardiamo al futuro, una cosa rimane costante: il nostro impegno nei confronti dei viaggiatori. La più grande forza di SkyTeam è il potere della collaborazione, e continueremo ad attingervi per offrire esperienze sempre migliori ai nostri clienti nel prossimo capitolo\".\r

\r

SkyTeam pone ora l'innovazione digitale al centro della propria strategia, con investimenti mirati in tecnologie condivise tra le compagnie membri. L'obiettivo: appianare le difficoltà di un percorso passeggeri sempre più multimodale, in cui gli itinerari combinano diverse compagnie, se non addirittura diversi mezzi di trasporto.\r

\r

Sin dalla sua creazione, l'alleanza ha adottato lo slogan “Caring more about you”, con una forte focus sull'esperienza in aeroporto: lounge, coincidenze più fluide, servizi prioritari e armonizzazione degli standard a terra. L'alleanza conta oggi su oltre 750 lounge accessibili ai propri clienti idonei (SkyTeam Elite Plus, passeggeri premium, ecc.), tra cui diverse lounge SkyTeam a Dubai, Santiago, Sydney e Vancouver.\r

\r

In questo ambito rientra la nuova apertura prevista per aprile 2026 della lounge brandizzata SkyTeam all'aeroporto di Francoforte, nel nuovo Terminal 3, che sarà gestita da Global Lounge Network: con una superficie di 550 m², la lounge sarà situata al quarto piano nel mezzanino, nella zona internazionale non Schengen e offrirà un design moderno ispirato alla natura e servizi di alta gamma: vista panoramica sulle piste, docce, Wi-Fi ad alta velocità, cabine telefoniche insonorizzate, area relax e zona Vip.\r

La lounge accoglierà i passeggeri - dotati di status idoneo - che viaggiano su voli operati da China Airlines, China Eastern Airlines, Delta Air Lines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia Airlines e Vietnam Airlines. Per Francoforte, uno dei principali hub della Star Alliance e storico hub della Lufthansa, questa apertura rafforza la visibilità di SkyTeam in un mercato europeo chiave, a complemento di altri hub SkyTeam come Parigi-CDG, Amsterdam-Schiphol, Roma-Fiumicino o Madrid-Barajas.\r

Il connubio aereo+treno\r

Inoltre, è stato avviato il test di Air Europa con Trenitalia (proof of concept, Poc) per consentire a un passeggero di prenotare in un'unica soluzione un viaggio che combini un volo e un tratto ferroviario, di pagare in un unico flusso e di beneficiare di un trattamento coerente dei propri punti fedeltà.\r

\r

Questo Poc deve ora passare alla fase di produzione, con un lancio commerciale previsto nel 2026. SkyTeam sta già studiando l'estensione di questa soluzione ad altre compagnie, per proporre itinerari che combinano hub aeroportuali (ad esempio Madrid, Roma, Parigi) e grandi stazioni ferroviarie europee, pur rimanendo sotto l'egida dell'alleanza.","post_title":"SkyTeam compie 25 anni: focus su lounge premium e intese aereo+treno","post_date":"2025-11-21T11:53:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763726010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502127","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spicca la performance della Basilicata nel quadro sempre più allargato del turismo delle radici, \"con una crescita straordinaria nel triennio 2022-2024\".\r

\r

I numeri che certificano il trend positivo arrivano dalla quarta edizione di Roots In, la Borsa Internazionale del turismo delle origini, che si è svolta a Matera, da uno studio Data Appeal ed Enit: il fenomeno è in forte espansione: le presenze digitali dai sei principali mercati extra-europei sono aumentate del 76,1%, passando da 3.859 nel 2022 a 6.796 nel 2024, con un picco nel 2023 che ha registrato un'esplosione dell'interesse online del 70,4%\".\r

\r

In particolare - secondo quanto reso noto dal'Apt Basilicata ripreso dall'Ansa - \"ancora più significativa la crescita degli arrivi fisici che, in tutti i mercati analizzati, supera quella digitale con divari compresi tra 17 e 60 punti percentuali, testimoniando un forte effetto passaparola e una conversione straordinaria della domanda turistica\".\r

\r

Gli Stati Uniti \"si confermano il principale mercato estero con oltre 33.000 arrivi e 61.000 presenze nel 2024, registrando una crescita del 47% rispetto al 2022 e un sentiment in costante miglioramento, passato da 88,5 a 91,7 punti.\r

\r

Ma sono Argentina e Brasile a mostrare le performance più incisive: l'Argentina cresce del 186% negli arrivi fisici e del 126,2% nelle presenze digitali, mentre il Brasile registra rispettivamente +181% e +157,7%. Anche Australia e Canada confermano trend eccezionali con crescite fisiche del 166% e 60%, superiori a quelle digitali.\r

\r

Interessante il caso del Messico che, pur rappresentando un mercato di nicchia con 123 presenze digitali nel 2024, raggiunge il sentiment più alto tra tutti i Paesi analizzati con 93,5 punti. Sul fronte europeo, l'analisi dei quattro principali mercati - Francia, Germania, Regno Unito e Svizzera - mostra una crescita complessiva delle presenze digitali del 13,2% nel triennio. La Francia si conferma primo mercato europeo con circa 37.400 arrivi nel 2024 (+47% sul 2022) e 72.900 presenze (+60%), seguita dalla Germania con 19.000 arrivi e dal Regno Unito con 15.800 arrivi\".\r

\r

I dati confermano che la Basilicata sta consolidando la propria attrattività presso i mercati del Turismo delle Radici, rafforzando al contempo la qualità percepita dell'esperienza complessiva anche presso i visitatori europei\".","post_title":"Basilicata: performance da protagonista tra i mercati del turismo delle radici","post_date":"2025-11-21T10:59:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763722785000]}]}}