L’Egitto non molla e nel 2023 centra un nuovo record di arrivi con 14,9 milioni di turisti Record di arrivi in Egitto nel 2023: la destinazione, nonostante la guerra tra Israele e Hamas, archivia l’anno appena chiuso con un totale di 14,9 milioni di turisti, dato che è superiore al precedente massimo storico del 2019 quando i visitatori erano stati 14,7 milioni. I dati resi noti dal ministero del Turismo del Paese evidenziano che benché il conflitto sia cominciato in ottobre, i flussi turistici non si sono interrotti, anzi hanno continuato a crescere. Negli ultimi tre mesi dell’anno gli arrivi sono stati 3,6 milioni, pari ad un aumento dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2022, seppur in difetto di 600.000 turisti all’obiettivo dell’Egitto. Il ministro del turismo, Ahmed Issa, imputa questi risultati record del 2023 agli sforzi compiuti dal suo ministero, come l’incremento della capacità delle camere d’albergo, la ricerca di nuovi mercati e l’incoraggiamento del turismo arabo. Condividi

