Landwasserwelt, il parco a tema nella Svizzera del Canton Grigioni C’è un mondo tutto da vivere attorno al famoso viadotto della Ferrovia retica. Attorno alla linea ferroviaria, nota per i suoi treni panoramici come il Bernina Express e le opere d’ingegneria d’alta quota, dal 14 giugno aprirà il parco tematico del Landwasser, un’area realizzata su cinque zone tematiche all’aperto nella valle del fiume Landwasser. Il progetto, in collaborazione tra la Ferrovia retica, il Parc Ela e i Comuni della Regione, è volto a valorizzare il paesaggio, l’agricoltura, la foresta, l’acqua, la cultura e la straordinaria infrastruttura della linea ferroviaria dell’Albula patrimonio Unesco, nel cuore dei Grigioni. Incoraggiare un turismo rispettoso della natura e capace di generare valore per le comunità locali. I visitatori potranno esplorare l’ambiente alpino liberamente in un percorso circolare con installazioni interattive, punti panoramici, aree gioco per i bimbi e informazioni storiche e naturalistiche in un paesaggio autentico e curato. Il Landwasserwelt sorge lungo la linea ferroviaria dell’Albula, una linea spettacolare tra Filisur e Tiefencastel, una delle tratte più straordinarie d’Europa. Per le sue arditezze di progettazione e costruzione, è stata inserita nel patrimonio dell’umanità Unesco, principale arteria di collegamento tra Coira, la capitale del Canton Grigioni, e St. Moritz che si unisce all’altrettanto celebre linea del Bernina, anch’essa patrimonio Unesco. È percorsa oltre che dai normali treni regionali, anche dal Glacier Express con le sue carrozze panoramiche che attraversano le Alpi da est a ovest, da St. Moritz a Zermatt nel Canton Vallese. Nel 2008 le linee del Bernina, da Tirano a St. Moritz, e dell’Albula da St. Moritz a Thusis sono entrate nel patrimonio Unesco insieme ai paesaggi che le circondano. Il viadotto del Landwasser, uno dei simboli della Ferrovia Retica, fa parte del paesaggio dell’Albula. Simbolo dell’area è il viadotto Landwasser, il ponte semicircolare in pietra più famoso e fotografato della rete della Ferrovia Retica. Con i suoi archi slanciati e i 65 metri d’altezza, spunta improvviso alla fine di un tunnel venendo da St. Moritz. Un capolavoro unico dell’ingegneria ferroviaria alpina. «Con il Landwasserwelt vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza immersiva che unisce natura, cultura e mobilità sostenibile – afferma Renato Fasciati, direttore della Ferrovia retica -. Questo luogo racconta il legame profondo tra il paesaggio alpino e l’ingegneria ferroviaria». Il parco è un invito a vivere un turismo lento, spiega Christof Steiner, direttore del Parc Ela: «Siamo orgogliosi di presentare un progetto pensato per i camminatori, le famiglie e i viaggiatori slow, che qui possono vivere un territorio autentico, ricco di biodiversità e storia. Landwasserwelt è un invito a rallentare, a osservare, a respirare davvero le Alpi». Viaggiare senza fretta, privilegiando i treni regionali, le camminate nella natura su sentieri tematici, iniziative culturali e prodotti a “metro 0” nelle fattorie locali. I visitatori possono arrivare in treno, percorrere a piedi o in bici i sentieri segnalati e godere dei paesaggi nel cuore del Parc Ela.



