Il Western Australia sbarca all’Eurovision Song Contest con la band Voyager Il Western Australia sbarca all’Eurovision Song Contest grazie alla band Voyager, originaria di Perth, che rappresenterà l’Australia alla 67esima edizione della kermesse che si svolgerà a Liverpool, il prossimo maggio. Proprio i luoghi più iconici del Western Australia fanno da sfondo al videoclip di Promise, la canzone con cui la band si presenterà all’Eurovision: il video musicale è stato girato lungo la Coral Coast Highway, mostrando alcuni inconfondibili scorci del lago rosa Hutt Lagoon e della Nature’s Window del Kalbarri National Park. I versi della canzone, come “Hai mai fatto qualcosa di simile prima?” o “Il cielo diventa rosso all’alba”, riflettono le avventure e le esperienze uniche che il Western Australia ha da offrire.



“Abbiamo girato il video musicale sia a Perth che in altre spettacolari zone del Western Australia per mostrare la maestosa bellezza del nostro Stato. Eurovisionation, stiamo arrivando”, ha dichiarato il cantante e tastierista dei Voyager, Danny Estrin. L’edizione 2023 dell’Eurovision segna l’ottava partecipazione dell’Australia al concorso, ma la prima volta con un gruppo musicale.

