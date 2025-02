“Giordania: l’alba del cristianesimo”: la mostra sarà visitabile fino al 23 marzo La mostra “Giordania: l’alba del cristianesimo”, in corso al Palazzo della Cancelleria a Roma, è stata prorogata fino a domenica 23 marzo (ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria). Un successo di pubblico oltre ogni aspettativa per l’esposizione organizzata nell’anno del Giubileo dal Ministero del Turismo e delle Antichità del Regno Hashemita in collaborazione con il Vaticano, che permette di fare un viaggio nella cristianità della Giordania attraverso 90 reperti provenienti da 34 siti archeologici del Paese. La mostra è stata inaugurata il 31 gennaio scorso alla presenza della ministra del turismo e delle antichità del Regno Hashemita di Giordania Lina Annab, l’ambasciatore di Giordania in Italia Kais Abu Dayyeh, il segretario generale del Ministero del Turismo e delle Antichità della Giordania Fadi Balaawi, il direttore generale del Jordan Tourism Board Abed Alrazzq Arabiyat, e il direttore generale del Sito del Battesimo Rustom Mkhjian. Qualche giorno dopo l’inaugurazione, la regina Rania di Giordania ha visitato la mostra accompagnata da una delegazione del Vaticano guidata dal segretario di stato, cardinale Pietro Parolin. Il Jordan Tourism Board sta registrando evidenti segnali di ripresa e un rinnovato interesse del pubblico italiano per la destinazione, con prenotazioni di viaggio in crescita, come segnalano tour operator e compagnie aeree. Condividi

