Giordania: 11.962 turisti italiani in ottobre. «E gli operatori mantengono gli impegni sull’inverno» Con 11.962 arrivi nel mese di ottobre, i turisti italiani continuano a premiare la Giordania, con una performance che rappresenta una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando gli arrivi erano stati 9.747. Secondo i dati diffusi dal Ministero del turismo giordano, nei primi dieci mesi del 2023 sono quasi 120.000 i turisti italiani che hanno visitato la destinazione, un record storico che consolida l’Italia come il principale mercato europeo per i visitatori nel Regno Hashemita. «La Giordania sembra mantenere il suo status di destinazione turistica sicura e accogliente, anche in un contesto di tensioni regionali a causa del conflitto in corso oltre confine tra israeliani e palestinesi» si legge in una nota del Jordan Tourism Board. Quest’ultimo «ha continuato a comunicare con trasparenza l’operatività regolare dei collegamenti aerei e dei servizi turistici. Il clima di normalità, accompagnato dal consueto elevato livello di sicurezza e dall’accoglienza calorosa del popolo giordano, ha contribuito a mantenere alta l’attrattiva della Giordania per i viaggiatori italiani. «Viene premiata la posizione di un Paese che da decenni gioca un ruolo chiave di mediatore nel cercare di mitigare le tensioni e promuovere la pace nell’area. Inoltre, è stata cruciale la stretta collaborazione con gli operatori turistici italiani, con i principali player del settore che hanno continuato a manifestare fiducia nella destinazione, mantenendo gli impegni presi per la programmazione autunno-inverno. Partnership solide che hanno contribuito significativamente al successo del turismo italiano in Giordania nell’ultimo anno». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455990 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_278871" align="alignleft" width="300"] Michele Vignieri[/caption] Tecnologia e prodotto. Sono i due fattori chiave che hanno permesso a Dgv Travel di attraversare gli anni difficili della pandemia e di tornare finalmente quest'anno sullo stesso livello di fatturato degli anni pre-Covid: "Abbiamo effettuato investimenti digital al fine di essere sempre più veloci e precisi nell’invio dei preventivi, in quanto la concorrenza aumenta e il viaggiatore vuole risposte veloci e precise - spiega il ceo dell'operatore capitolino, Michele Vignieri -. Abbiamo inoltre ampliato il nostro portfolio di destinazioni, che a oggi sono 35 tra Asia, Americhe, oceano Indiano, Africa e Medio Oriente". Nel corso del 2023, decisamente bene è andato il prodotto a medio raggio, con particolare riferimento a Turchia, Marocco e Giordania. "Una crescita che ritengo sia stata in parte legata anche all’innalzamento dei prezzi dei voli per il long haul. Un fenomeno che ha incrementato la domanda verso queste destinazioni e che noi siamo riusciti a intercettare - prosegue Vignieri -. Ora però il terremoto nel paese magrebino e il triste conflitto nella vicina Israele sta influenzando in maniera negativa le vendite di fine anno. Allo stesso tempo colgo tuttavia segnali di miglioramento della richiesta e delle conferme sul lungo raggio (per esempio verso Vietnam, India e Argentina). Prenotando un po’ in anticipo si riescono infatti a emettere biglietti a prezzi sicuramente più vantaggiosi. E questo ci lascia ben sperare per il 2024". Il tutto senza dimenticare la Cina, paese di elezione di Dgv Travel, la cui avventura è cominciata proprio con questa destinazione. "Una meta splendida negli ultimi anni colpita da una serie di difficoltà che ben conosciamo - conclude Vignieri -. Ma la ripartenza è vicina. Ne sono sicuro. Proprio in questi giorni partirò con una delegazione di altri colleghi tour operator per una fiera a Kunming. Nel 2024 credo proprio che potremo iniziare di nuovo a parlare di viaggi in Cina. Ci terrei infine concludere ringraziando tutto lo staff Dgv Travel, che ci ha sempre creduto durante i bruttissimi momenti della pandemia. Oggi fortunatamente solo un bruttissimo ricordo". [post_title] => Dgv Travel torna sui volumi pre-Covid. E per il 2024 si riparte con la Cina [post_date] => 2023-11-14T10:02:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699956132000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455926 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' partita la campagna di recruiting 2024 della società Erqole, parte del gruppo svedese Qarlbo, di proprietà della famiglia Jonsson. Le selezioni riguardano circa 120 profili per diverse mansioni e qualifiche (dalla ristorazione al reparto camere, passando per ricevimento e manutenzione), ricercati per le tre strutture che l'operatore gestisce dalla scorsa estate a Porto Ercole: l’hotel La Roqqa e i due beach club Isolotto e Riva del Marchese. “Ci stiamo muovendo con un certo anticipo in quanto, per noi di Erqole, la fase di recruiting è cruciale - spiega l'amministratore delegato della società, Flavio Bucciarelli -: siamo, infatti, convinti che, per poter far vivere agli ospiti un’esperienza autentica e indimenticabile, è necessario accogliere collaboratori con un’attitudine positiva per poi formarli opportunamente, affinché si sentano orgogliosi e parte integrante di un progetto comune. Il nostro impegno per Porto Ercole non intende limitarsi al periodo estivo, in quanto promuoviamo un modello di ospitalità innovativo e di qualità che punta su questo territorio con una visione ampia e di lungo termine, volta a creare importanti opportunità di lavoro, oltre che di condivisione e coinvolgimento con la comunità”. Seguendo il principio “assumere per attitudine, formare per competenze”, Erqole prevede per ogni nuovo assunto un percorso di training, volto al raggiungimento di un approccio altamente professionale, composto da diverse attività, tra cui lezioni di inglese, comunicazione sulle soft skills, compliance su Hccp, primo soccorso, rischio antincendio, oltre ai vari corsi e training specifici a seconda del reparto in cui presteranno servizio (cucina, ristorante, bar...). Inoltre, sarà organizzato un ricco programma di coaching e team building, anche con iniziative di cittadinanza attiva da svolgersi sul territorio e con la comunità locale. Confermata pure la collaborazione con il Centro per l’impiego di Orbetello, con cui sarà organizzato a inizio febbraio un recruiting day riservato a Erqole e ai profili ricercati. Particolare attenzione sarà prestata alle candidature di residenti a Porto Ercole e delle zone limitrofe, così come continuerà l’impegno nell’attirare nuovamente in Italia giovani talenti che hanno scelto di andare all’estero alla ricerca di percorsi professionali stimolanti. È possibile consultare le posizioni aperte e inviare la propria candidatura, ai seguenti link: https://www.erqole.it/career https://www.linkedin.com/company/erqole/jobs [post_title] => Al via la campagna di recruiting del nuovo hotel La Roqqa di Porto Ercole [post_date] => 2023-11-13T12:47:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699879622000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455918 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arriva anche in Italia la Workation Lounge di Lufthansa Group: dopo le tappe di Berlino, Vienna e Maiorca, l’iniziativa sbarca a Milano nell’ambito del World Business Forum, uno degli eventi più rinomati in ambito business in programma i prossimi 15 e 16 novembre. Workation Lounge è il primo ufficio pop-up immersivo di Lufthansa Group, progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti che desiderano immergersi in luoghi inusuali durante i loro impegni lavorativi: un’unità mobile completamente attrezzata che presenta una spaziosa area di coworking, una sala riunioni attrezzata, un’accogliente area dedicata al networking e una terrazza panoramica. Dal 14 al 18 novembre curiosi e appassionati potranno prenotare il loro slot all’interno della Lounge consultando il sito www.lufthansagroup-workationlounge.com/en/#book e immergersi in un’esperienza dall’atmosfera unica. “In un mondo in costante mutamento e caratterizzato da una crescente volatilità, l'agilità e la capacità di adattamento sono temi all’ordine del giorno che impattano diverse sfere della vita sociale” ha commentato Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe del Lufthansa Group -. In questo contesto è per noi di Lufthansa fondamentale osservare le nuove tendenze e le esigenze della clientela, con uno sguardo attento soprattutto verso le nuove generazioni: il progetto Workation è la nostra proposta d’interpretazione del modo di lavorare e viaggiare nel futuro”. [post_title] => Lufthansa Group porta a Milano la Workation Lounge [post_date] => 2023-11-13T12:07:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699877240000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455893 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lumiwings chiarisce la propria posizione sulle annunciate modifiche all'operativo, attraverso una nota di Aeroporti di Puglia. La compagnia aerea rassicura i passeggeri che "le cancellazioni programmate nei mesi invernali da/per l’aeroporto Gino Lisa di Foggia sono precauzionali e rispondono a una diminuzione normale del traffico aereo in questa stagione". "Durante il periodo natalizio - prosegue la nota - confermiamo che i voli saranno regolarmente operativi per soddisfare l'importante domanda da parte dei passeggeri. Il nostro impegno è garantire un servizio affidabile e puntuale, confermando la nostra dedizione a fornire opzioni di viaggio ottimali anche in funzione della domanda, come ad esempio portando nel periodo invernale, rispetto allo scorso anno, da 4 a 5 le frequenze settimanali da/per Milano". [post_title] => Lumiwings sulle cancellazioni da Foggia: "Revisione normale dell'operativo invernale" [post_date] => 2023-11-13T10:25:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699871123000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455871 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La domanda di voli internazionali subisce, inevitabilmente, il contraccolpo dovuto al conflitto in Medio Oriente, area dove gioco forza si concentra il calo più significativo. Le prenotazioni di voli globali effettuate nelle tre settimane successive all'attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele sono state del 20% inferiori ai livelli del 2019: i dati sono quelli elaborati da ForwardKeys e ripresi dal Financial Times, che sottolineano come il trend negativo rappresenti un'inversione di tendenza rispetto al boom della domanda di viaggio che ha caratterizzato tutto il 2023. Prima dell'attacco, le prenotazioni erano inferiori del 15% ai livelli del 2019, anno di riferimento pre-Covid. E se negli ultimi sei mesi le compagnie aeree hanno registrato profitti da capogiro proprio grazie al rimbalzo della domanda di viaggio e a tariffe più elevate, per l'inverno si attende un andamento più debole delle prenotazioni, specie nell'emisfero settentrionale. In realtà poche compagnie aeree hanno segnalato un rallentamento della domanda, anche se molte, tra cui Ryanair, hanno avvertito che nel breve termine l'andamento è legato agli eventi geopolitici. La guerra "ha messo a repentaglio la forte tendenza alla ripresa della domanda - ha dichiarato Olivier Ponti, senior executive di ForwardKeys -. Questa guerra è destinata a scoraggiare i viaggi nella regione, ma ha anche intaccato la fiducia dei consumatori nei confronti dei viaggi in altre parti del mondo". Intanto, numerose compagnie aeree hanno tagliato i voli verso Israele in seguito agli attentati e ai crescenti timori di un allargamento del conflitto nella regione. Ma i dati sui voli offrono una delle prime indicazioni su come l'incertezza geopolitica sembra aver influenzato i viaggi aerei in generale. I dati provengono dal database di biglietteria della Iata e comprendono i grandi vettori legacy in Europa, negli Stati Uniti e nel Golfo. Ma non i low-cost. Nel dettaglio, la diminuzione delle prenotazioni in Medio Oriente riporta un negativo di 26 punti percentuali, dal +13% in più rispetto ai livelli del 2019 nelle settimane precedenti gli attacchi, al -13%; calo anche per i biglietti verso Arabia Saudita, Giordania, Libano ed Egitto. Anche le prenotazioni per i voli in partenza dagli Stati Uniti sono state colpite, con una flessione di 10 punti percentuali che le ha portate dal +6% rispetto ai livelli del 2019 al -4% attuale. Resta ottimista József Váradi, ceo di Wizz Air, che ha dichiarato ieri che le prenotazioni per l'inverno sono più che incoraggianti. "Ovviamente ci sono problemi nelle aree colpite, come Israele e i Paesi limitrofi. Ma a parte questo, vediamo che la domanda rimane molto robusta". [post_title] => Conflitto in Israele: flessione delle prenotazioni di voli a livello globale [post_date] => 2023-11-10T13:27:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699622869000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455855 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => King Holidays non solo conferma tutta la programmazione Egitto, rilanciandola con nuove proposte speciali per le festività, ma spinge ulteriormente sulla destinazione con un'iniziativa di comunicazione ad hoc. "Abbiamo pensato a un metodo semplice e immediato per dimostrare al grande pubblico tutta la sicurezza di un viaggio organizzato - spiega la product manager del to, Barbara Cipolloni -. Il progetto si chiama Reel experience e gioca sull'assonanza tra il termine utilizzato per gli ormai celebri video brevi in formato verticale e la parole real, reale. Abbiamo quindi raccolto immagini e video registrati live dai nostri ospiti, che pubblichiamo poi sui nostri canali online". D'altronde, lanciata lo scorso agosto, la destinazione Egitto stava già dando al to capitolino grandissime soddisfazioni prima dello scoppio della nuova crisi mediorientale: "Nel giro di poche settimane avevamo già riempito il nostro charter, in partenza da Roma ogni sabato con 177 posti a disposizione - aggiunge Barbara Cipolloni -. Il prodotto è ottimo: combina il Cairo con una crociera sul Nilo a cura della motonavi a 5 stelle Royal Beau Rivage e Royal Signature. Due unità che abbiamo testato personalmente, facendo anche il fine tuning di un servizio originariamente pensato per il mercato spagnolo. Dopo lo scoppio della guerra c'è però stato un rallentamento, anche si i voli rimangono comunque abbastanza pieni. Non si è trattato tanto di vere e proprie cancellazioni. Qualcuno però si è spaventato e ha pensato di rimandare il viaggio". Discorso simile anche per un'altra destinazione importante per King Holidays come la Giordania. "Diffondiamo Reel experience pure per questa meta - conclude Barbara Cipolloni -. Il paese è sicuro. C'è parecchia polizia in giro, che tuttavia esercita un controllo soft, in grado di infondere più sicurezza che inquietudine. I gruppi continuano a partire, sebbene anche qui abbiamo avuto qualche cancellazione e rinvio. Si sta però imponendo un nuovo modello di viaggiatore, più consapevole e informato sui luoghi che va a visitare e che sa di potersi affidare a un'organizzazione che non lo abbandona mai". [post_title] => King Holidays lancia le Reel Experience, in diretta da Egitto e Giordania [post_date] => 2023-11-10T11:42:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699616567000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455806 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Complice una domanda di viaggio in forte aumento, il gruppo Emirates archivia il suo miglior risultato semestrale di sempre, con un utile netto di 2,7 miliardi di dollari, +138% sul profitto già da record dello stesso periodo dell'esercizio precedente (1,2 miliardi di dollari). Il gruppo ha inoltre registrato un Ebitda di 5,6 miliardi di dollari (20,6 miliardi di dirham), in sensibile miglioramento rispetto ai 4,2 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno, evidenziandone la forte redditività operativa. Il fatturato del gruppo è stato di 18,3 miliardi di dollari, +20%: un risultato spinto dalla forte domanda di trasporto aereo in tutto il mondo, che ha seguito una traiettoria in salita da quando le ultime restrizioni pandemiche di viaggio sono state rimosse. Al 30 settembre scorso la liquidità era pari a 11,6 miliardi di dollari; finora Emirates ha rimborsato 9,2 miliardi di dirham dei suoi prestiti Covid-19. "Il gruppo ha superato i record precedenti ottenendo la performance semestrale migliore di sempre - ha dichiarato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo di Emirates Airline e del gruppo -. Il nostro profitto per i primi sei mesi del 2023-24 ha quasi eguagliato il nostro utile record annuale del 2022-23. Questo è un risultato enorme che conferma il talento e l'impegno all'interno dell'organizzazione, la forza del nostro modello di business, e la potenza della visione di Dubai e delle politiche che hanno permesso la creazione di un settore dell'aviazione forte, resiliente e progressivo". E le previsioni nel breve termine sono ancora positive: «Per la seconda metà del 2023-24, ci aspettiamo che la domanda passeggeri attraverso le nostre divisioni di business rimanga in buona salute e continueremo a rimanere agili nel modo di distribuire le nostre risorse in questo mercato dinamico. Allo stesso tempo, stiamo tenendo d'occhio i venti contrari come l'aumento dei prezzi del carburante, il rafforzamento del dollaro statunitense, i costi inflazionistici e la geopolitica”. [post_title] => Emirates centra il miglior semestre di sempre, con utili in crescita del 138% [post_date] => 2023-11-10T08:50:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699606216000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455760 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova strategia turistica per le Isole Baleari: in occasione del recente Wtm di Londra sono stati la neoeletta presidente, Marga Prohens, e il ministro del turismo, Jaume Bauza Mayol, a spiegare come il nuovo governo - in carica dallo scorso 28 maggio di quest'anno - abbia unito i dipartimenti del Turismo, della Cultura e dello Sport. «Il governo regionale si dedica alla promozione del turismo a livello internazionale, con la cultura e lo sport che svolgono un ruolo fondamentale in questo sforzo». La nuova amministrazione vede questa sinergia come un processo naturale per continuare a promuovere l'offerta dell'arcipelago al di là dell'abbinata sole e mare. La promozione del turismo culturale e attivo viene identificata come il modo migliore per attrarre i turisti durante la bassa stagione, distribuendo così i flussi lungo tutto l'arco dell'anno. La presidente Prohens ha sottolineato che «la conservazione e la tutela del nostro ambiente e il nostro impegno per la sostenibilità e la circolarità del nostro settore turistico forniscono un valore aggiunto alla nostra proposta». Nei piani del governo anche il rinnovo della pianificazione turistica attraverso una nuova legge sul turismo, che metterà in primo piano, oltre al ricettivo, anche la ristorazione e un'offerta più ampia della destinazione. Il ministro del turismo ha inoltre precisato che ci sarà una stretta sulle offerte turistiche illegali che compromettono la qualità della destinazione. [post_title] => Baleari: la nuova strategia punta su turismo culturale e attivo per allungare la stagione [post_date] => 2023-11-09T11:23:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699528984000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_379142" align="alignright" width="300"] Guillaume Faury, ceo di Airbus[/caption] Airbus ha potenziato i piani per aumentare la produzione di aeromobili su tutta la linea il prossimo anno, con il ceo che ha ricordato ai produttori di motori i loro impegni di fronte a catene di fornitura "difficili", mentre la domanda di velivoli di linea ha fatto salire gli utili del terzo trimestre. Nei primi nove mesi del 2023 la casa costruttrice europea ha registrato utili operativi rettificati per 1,013 miliardi di euro, +21%, dato che sarebbe stato ancora più alto se non fosse stato per un onere di 300 milioni di euro su alcuni programmi satellitari. Airbus ha confermato le previsioni finanziarie e di consegna per fine 2023 e ha dichiarato che aumenterà l'obiettivo di produzione degli A350 a dieci al mese nel 2026, rispetto al precedente obiettivo di nove entro la fine del 2025, grazie alla domanda di velivoli a fusoliera larga, che dovrebbe arrivare in occasione del Dubai Airshow della prossima settimana. «Continuiamo a fare progressi nel nostro piano operativo in un contesto globale che è diventato sempre più complesso - ha dichiarato Guillaume Faury, chief executive officer di Airbus -. Gli utili dei nove mesi riflettono l'aumento delle consegne di aeromobili commerciali, la buona performance degli elicotteri e gli oneri legati alla rivalutazione di alcuni programmi di sviluppo di satelliti. La domanda per i nostri aerei commerciali è molto forte, con una continua ripresa del mercato dei widebody. Prevediamo che la catena di approvvigionamento rimarrà impegnativa mentre procediamo con l'aumento della produzione. In questo contesto, manteniamo la nostra guidance per l'intero anno». [post_title] => Airbus fiduciosa sull'aumento della produzione di velivoli commerciali nel 2024 [post_date] => 2023-11-09T10:05:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699524344000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "giordania 11 962 turisti italiani in ottobre e gli operatori mantengono gli impegni sullinverno" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":91,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":826,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455990","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_278871\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Michele Vignieri[/caption]\r

\r

Tecnologia e prodotto. Sono i due fattori chiave che hanno permesso a Dgv Travel di attraversare gli anni difficili della pandemia e di tornare finalmente quest'anno sullo stesso livello di fatturato degli anni pre-Covid: \"Abbiamo effettuato investimenti digital al fine di essere sempre più veloci e precisi nell’invio dei preventivi, in quanto la concorrenza aumenta e il viaggiatore vuole risposte veloci e precise - spiega il ceo dell'operatore capitolino, Michele Vignieri -. Abbiamo inoltre ampliato il nostro portfolio di destinazioni, che a oggi sono 35 tra Asia, Americhe, oceano Indiano, Africa e Medio Oriente\".\r

\r

Nel corso del 2023, decisamente bene è andato il prodotto a medio raggio, con particolare riferimento a Turchia, Marocco e Giordania. \"Una crescita che ritengo sia stata in parte legata anche all’innalzamento dei prezzi dei voli per il long haul. Un fenomeno che ha incrementato la domanda verso queste destinazioni e che noi siamo riusciti a intercettare - prosegue Vignieri -. Ora però il terremoto nel paese magrebino e il triste conflitto nella vicina Israele sta influenzando in maniera negativa le vendite di fine anno. Allo stesso tempo colgo tuttavia segnali di miglioramento della richiesta e delle conferme sul lungo raggio (per esempio verso Vietnam, India e Argentina). Prenotando un po’ in anticipo si riescono infatti a emettere biglietti a prezzi sicuramente più vantaggiosi. E questo ci lascia ben sperare per il 2024\".\r

\r

Il tutto senza dimenticare la Cina, paese di elezione di Dgv Travel, la cui avventura è cominciata proprio con questa destinazione. \"Una meta splendida negli ultimi anni colpita da una serie di difficoltà che ben conosciamo - conclude Vignieri -. Ma la ripartenza è vicina. Ne sono sicuro. Proprio in questi giorni partirò con una delegazione di altri colleghi tour operator per una fiera a Kunming. Nel 2024 credo proprio che potremo iniziare di nuovo a parlare di viaggi in Cina. Ci terrei infine concludere ringraziando tutto lo staff Dgv Travel, che ci ha sempre creduto durante i bruttissimi momenti della pandemia. Oggi fortunatamente solo un bruttissimo ricordo\".","post_title":"Dgv Travel torna sui volumi pre-Covid. E per il 2024 si riparte con la Cina","post_date":"2023-11-14T10:02:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699956132000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' partita la campagna di recruiting 2024 della società Erqole, parte del gruppo svedese Qarlbo, di proprietà della famiglia Jonsson. Le selezioni riguardano circa 120 profili per diverse mansioni e qualifiche (dalla ristorazione al reparto camere, passando per ricevimento e manutenzione), ricercati per le tre strutture che l'operatore gestisce dalla scorsa estate a Porto Ercole: l’hotel La Roqqa e i due beach club Isolotto e Riva del Marchese.\r

\r

“Ci stiamo muovendo con un certo anticipo in quanto, per noi di Erqole, la fase di recruiting è cruciale - spiega l'amministratore delegato della società, Flavio Bucciarelli -: siamo, infatti, convinti che, per poter far vivere agli ospiti un’esperienza autentica e indimenticabile, è necessario accogliere collaboratori con un’attitudine positiva per poi formarli opportunamente, affinché si sentano orgogliosi e parte integrante di un progetto comune. Il nostro impegno per Porto Ercole non intende limitarsi al periodo estivo, in quanto promuoviamo un modello di ospitalità innovativo e di qualità che punta su questo territorio con una visione ampia e di lungo termine, volta a creare importanti opportunità di lavoro, oltre che di condivisione e coinvolgimento con la comunità”.\r

\r

Seguendo il principio “assumere per attitudine, formare per competenze”, Erqole prevede per ogni nuovo assunto un percorso di training, volto al raggiungimento di un approccio altamente professionale, composto da diverse attività, tra cui lezioni di inglese, comunicazione sulle soft skills, compliance su Hccp, primo soccorso, rischio antincendio, oltre ai vari corsi e training specifici a seconda del reparto in cui presteranno servizio (cucina, ristorante, bar...). Inoltre, sarà organizzato un ricco programma di coaching e team building, anche con iniziative di cittadinanza attiva da svolgersi sul territorio e con la comunità locale.\r

\r

Confermata pure la collaborazione con il Centro per l’impiego di Orbetello, con cui sarà organizzato a inizio febbraio un recruiting day riservato a Erqole e ai profili ricercati. Particolare attenzione sarà prestata alle candidature di residenti a Porto Ercole e delle zone limitrofe, così come continuerà l’impegno nell’attirare nuovamente in Italia giovani talenti che hanno scelto di andare all’estero alla ricerca di percorsi professionali stimolanti.\r

\r

È possibile consultare le posizioni aperte e inviare la propria candidatura, ai seguenti link:\r

https://www.erqole.it/career\r

https://www.linkedin.com/company/erqole/jobs","post_title":"Al via la campagna di recruiting del nuovo hotel La Roqqa di Porto Ercole","post_date":"2023-11-13T12:47:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699879622000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arriva anche in Italia la Workation Lounge di Lufthansa Group: dopo le tappe di Berlino, Vienna e Maiorca, l’iniziativa sbarca a Milano nell’ambito del World Business Forum, uno degli eventi più rinomati in ambito business in programma i prossimi 15 e 16 novembre.\r

\r

Workation Lounge è il primo ufficio pop-up immersivo di Lufthansa Group, progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti che desiderano immergersi in luoghi inusuali durante i loro impegni lavorativi: un’unità mobile completamente attrezzata che presenta una spaziosa area di coworking, una sala riunioni attrezzata, un’accogliente area dedicata al networking e una terrazza panoramica.\r

\r

Dal 14 al 18 novembre curiosi e appassionati potranno prenotare il loro slot all’interno della Lounge consultando il sito www.lufthansagroup-workationlounge.com/en/#book e immergersi in un’esperienza dall’atmosfera unica.\r

\r

“In un mondo in costante mutamento e caratterizzato da una crescente volatilità, l'agilità e la capacità di adattamento sono temi all’ordine del giorno che impattano diverse sfere della vita sociale” ha commentato Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe del Lufthansa Group -. In questo contesto è per noi di Lufthansa fondamentale osservare le nuove tendenze e le esigenze della clientela, con uno sguardo attento soprattutto verso le nuove generazioni: il progetto Workation è la nostra proposta d’interpretazione del modo di lavorare e viaggiare nel futuro”.","post_title":"Lufthansa Group porta a Milano la Workation Lounge","post_date":"2023-11-13T12:07:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699877240000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455893","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lumiwings chiarisce la propria posizione sulle annunciate modifiche all'operativo, attraverso una nota di Aeroporti di Puglia. La compagnia aerea rassicura i passeggeri che \"le cancellazioni programmate nei mesi invernali da/per l’aeroporto Gino Lisa di Foggia sono precauzionali e rispondono a una diminuzione normale del traffico aereo in questa stagione\".\r

\r

\"Durante il periodo natalizio - prosegue la nota - confermiamo che i voli saranno regolarmente operativi per soddisfare l'importante domanda da parte dei passeggeri. Il nostro impegno è garantire un servizio affidabile e puntuale, confermando la nostra dedizione a fornire opzioni di viaggio ottimali anche in funzione della domanda, come ad esempio portando nel periodo invernale, rispetto allo scorso anno, da 4 a 5 le frequenze settimanali da/per Milano\".","post_title":"Lumiwings sulle cancellazioni da Foggia: \"Revisione normale dell'operativo invernale\"","post_date":"2023-11-13T10:25:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699871123000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La domanda di voli internazionali subisce, inevitabilmente, il contraccolpo dovuto al conflitto in Medio Oriente, area dove gioco forza si concentra il calo più significativo.\r

\r

Le prenotazioni di voli globali effettuate nelle tre settimane successive all'attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele sono state del 20% inferiori ai livelli del 2019: i dati sono quelli elaborati da ForwardKeys e ripresi dal Financial Times, che sottolineano come il trend negativo rappresenti un'inversione di tendenza rispetto al boom della domanda di viaggio che ha caratterizzato tutto il 2023.\r

\r

Prima dell'attacco, le prenotazioni erano inferiori del 15% ai livelli del 2019, anno di riferimento pre-Covid. E se negli ultimi sei mesi le compagnie aeree hanno registrato profitti da capogiro proprio grazie al rimbalzo della domanda di viaggio e a tariffe più elevate, per l'inverno si attende un andamento più debole delle prenotazioni, specie nell'emisfero settentrionale.\r

\r

In realtà poche compagnie aeree hanno segnalato un rallentamento della domanda, anche se molte, tra cui Ryanair, hanno avvertito che nel breve termine l'andamento è legato agli eventi geopolitici.\r

\r

La guerra \"ha messo a repentaglio la forte tendenza alla ripresa della domanda - ha dichiarato Olivier Ponti, senior executive di ForwardKeys -. Questa guerra è destinata a scoraggiare i viaggi nella regione, ma ha anche intaccato la fiducia dei consumatori nei confronti dei viaggi in altre parti del mondo\".\r

\r

Intanto, numerose compagnie aeree hanno tagliato i voli verso Israele in seguito agli attentati e ai crescenti timori di un allargamento del conflitto nella regione. Ma i dati sui voli offrono una delle prime indicazioni su come l'incertezza geopolitica sembra aver influenzato i viaggi aerei in generale. I dati provengono dal database di biglietteria della Iata e comprendono i grandi vettori legacy in Europa, negli Stati Uniti e nel Golfo. Ma non i low-cost.\r

\r

Nel dettaglio, la diminuzione delle prenotazioni in Medio Oriente riporta un negativo di 26 punti percentuali, dal +13% in più rispetto ai livelli del 2019 nelle settimane precedenti gli attacchi, al -13%; calo anche per i biglietti verso Arabia Saudita, Giordania, Libano ed Egitto. Anche le prenotazioni per i voli in partenza dagli Stati Uniti sono state colpite, con una flessione di 10 punti percentuali che le ha portate dal +6% rispetto ai livelli del 2019 al -4% attuale.\r

\r

Resta ottimista József Váradi, ceo di Wizz Air, che ha dichiarato ieri che le prenotazioni per l'inverno sono più che incoraggianti. \"Ovviamente ci sono problemi nelle aree colpite, come Israele e i Paesi limitrofi. Ma a parte questo, vediamo che la domanda rimane molto robusta\".","post_title":"Conflitto in Israele: flessione delle prenotazioni di voli a livello globale","post_date":"2023-11-10T13:27:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1699622869000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"King Holidays non solo conferma tutta la programmazione Egitto, rilanciandola con nuove proposte speciali per le festività, ma spinge ulteriormente sulla destinazione con un'iniziativa di comunicazione ad hoc. \"Abbiamo pensato a un metodo semplice e immediato per dimostrare al grande pubblico tutta la sicurezza di un viaggio organizzato - spiega la product manager del to, Barbara Cipolloni -. Il progetto si chiama Reel experience e gioca sull'assonanza tra il termine utilizzato per gli ormai celebri video brevi in formato verticale e la parole real, reale. Abbiamo quindi raccolto immagini e video registrati live dai nostri ospiti, che pubblichiamo poi sui nostri canali online\".\r

\r

D'altronde, lanciata lo scorso agosto, la destinazione Egitto stava già dando al to capitolino grandissime soddisfazioni prima dello scoppio della nuova crisi mediorientale: \"Nel giro di poche settimane avevamo già riempito il nostro charter, in partenza da Roma ogni sabato con 177 posti a disposizione - aggiunge Barbara Cipolloni -. Il prodotto è ottimo: combina il Cairo con una crociera sul Nilo a cura della motonavi a 5 stelle Royal Beau Rivage e Royal Signature. Due unità che abbiamo testato personalmente, facendo anche il fine tuning di un servizio originariamente pensato per il mercato spagnolo. Dopo lo scoppio della guerra c'è però stato un rallentamento, anche si i voli rimangono comunque abbastanza pieni. Non si è trattato tanto di vere e proprie cancellazioni. Qualcuno però si è spaventato e ha pensato di rimandare il viaggio\".\r

\r

Discorso simile anche per un'altra destinazione importante per King Holidays come la Giordania. \"Diffondiamo Reel experience pure per questa meta - conclude Barbara Cipolloni -. Il paese è sicuro. C'è parecchia polizia in giro, che tuttavia esercita un controllo soft, in grado di infondere più sicurezza che inquietudine. I gruppi continuano a partire, sebbene anche qui abbiamo avuto qualche cancellazione e rinvio. Si sta però imponendo un nuovo modello di viaggiatore, più consapevole e informato sui luoghi che va a visitare e che sa di potersi affidare a un'organizzazione che non lo abbandona mai\".","post_title":"King Holidays lancia le Reel Experience, in diretta da Egitto e Giordania","post_date":"2023-11-10T11:42:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699616567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Complice una domanda di viaggio in forte aumento, il gruppo Emirates archivia il suo miglior risultato semestrale di sempre, con un utile netto di 2,7 miliardi di dollari, +138% sul profitto già da record dello stesso periodo dell'esercizio precedente (1,2 miliardi di dollari).\r

Il gruppo ha inoltre registrato un Ebitda di 5,6 miliardi di dollari (20,6 miliardi di dirham), in sensibile miglioramento rispetto ai 4,2 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno, evidenziandone la forte redditività operativa.\r

Il fatturato del gruppo è stato di 18,3 miliardi di dollari, +20%: un risultato spinto dalla forte domanda di trasporto aereo in tutto il mondo, che ha seguito una traiettoria in salita da quando le ultime restrizioni pandemiche di viaggio sono state rimosse.\r

Al 30 settembre scorso la liquidità era pari a 11,6 miliardi di dollari; finora Emirates ha rimborsato 9,2 miliardi di dirham dei suoi prestiti Covid-19. \r

\"Il gruppo ha superato i record precedenti ottenendo la performance semestrale migliore di sempre - ha dichiarato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo di Emirates Airline e del gruppo -. Il nostro profitto per i primi sei mesi del 2023-24 ha quasi eguagliato il nostro utile record annuale del 2022-23. Questo è un risultato enorme che conferma il talento e l'impegno all'interno dell'organizzazione, la forza del nostro modello di business, e la potenza della visione di Dubai e delle politiche che hanno permesso la creazione di un settore dell'aviazione forte, resiliente e progressivo\".\r

E le previsioni nel breve termine sono ancora positive: «Per la seconda metà del 2023-24, ci aspettiamo che la domanda passeggeri attraverso le nostre divisioni di business rimanga in buona salute e continueremo a rimanere agili nel modo di distribuire le nostre risorse in questo mercato dinamico. Allo stesso tempo, stiamo tenendo d'occhio i venti contrari come l'aumento dei prezzi del carburante, il rafforzamento del dollaro statunitense, i costi inflazionistici e la geopolitica”.","post_title":"Emirates centra il miglior semestre di sempre, con utili in crescita del 138%","post_date":"2023-11-10T08:50:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699606216000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova strategia turistica per le Isole Baleari: in occasione del recente Wtm di Londra sono stati la neoeletta presidente, Marga Prohens, e il ministro del turismo, Jaume Bauza Mayol, a spiegare come il nuovo governo - in carica dallo scorso 28 maggio di quest'anno - abbia unito i dipartimenti del Turismo, della Cultura e dello Sport. «Il governo regionale si dedica alla promozione del turismo a livello internazionale, con la cultura e lo sport che svolgono un ruolo fondamentale in questo sforzo». La nuova amministrazione vede questa sinergia come un processo naturale per continuare a promuovere l'offerta dell'arcipelago al di là dell'abbinata sole e mare.\r

\r

La promozione del turismo culturale e attivo viene identificata come il modo migliore per attrarre i turisti durante la bassa stagione, distribuendo così i flussi lungo tutto l'arco dell'anno. La presidente Prohens ha sottolineato che «la conservazione e la tutela del nostro ambiente e il nostro impegno per la sostenibilità e la circolarità del nostro settore turistico forniscono un valore aggiunto alla nostra proposta».\r

\r

Nei piani del governo anche il rinnovo della pianificazione turistica attraverso una nuova legge sul turismo, che metterà in primo piano, oltre al ricettivo, anche la ristorazione e un'offerta più ampia della destinazione. Il ministro del turismo ha inoltre precisato che ci sarà una stretta sulle offerte turistiche illegali che compromettono la qualità della destinazione.","post_title":"Baleari: la nuova strategia punta su turismo culturale e attivo per allungare la stagione","post_date":"2023-11-09T11:23:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1699528984000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_379142\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Guillaume Faury, ceo di Airbus[/caption]\r

\r

Airbus ha potenziato i piani per aumentare la produzione di aeromobili su tutta la linea il prossimo anno, con il ceo che ha ricordato ai produttori di motori i loro impegni di fronte a catene di fornitura \"difficili\", mentre la domanda di velivoli di linea ha fatto salire gli utili del terzo trimestre.\r

\r

Nei primi nove mesi del 2023 la casa costruttrice europea ha registrato utili operativi rettificati per 1,013 miliardi di euro, +21%, dato che sarebbe stato ancora più alto se non fosse stato per un onere di 300 milioni di euro su alcuni programmi satellitari.\r

\r

Airbus ha confermato le previsioni finanziarie e di consegna per fine 2023 e ha dichiarato che aumenterà l'obiettivo di produzione degli A350 a dieci al mese nel 2026, rispetto al precedente obiettivo di nove entro la fine del 2025, grazie alla domanda di velivoli a fusoliera larga, che dovrebbe arrivare in occasione del Dubai Airshow della prossima settimana.\r

\r

«Continuiamo a fare progressi nel nostro piano operativo in un contesto globale che è diventato sempre più complesso - ha dichiarato Guillaume Faury, chief executive officer di Airbus -. Gli utili dei nove mesi riflettono l'aumento delle consegne di aeromobili commerciali, la buona performance degli elicotteri e gli oneri legati alla rivalutazione di alcuni programmi di sviluppo di satelliti. La domanda per i nostri aerei commerciali è molto forte, con una continua ripresa del mercato dei widebody. Prevediamo che la catena di approvvigionamento rimarrà impegnativa mentre procediamo con l'aumento della produzione. In questo contesto, manteniamo la nostra guidance per l'intero anno».","post_title":"Airbus fiduciosa sull'aumento della produzione di velivoli commerciali nel 2024","post_date":"2023-11-09T10:05:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699524344000]}]}}