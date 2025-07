Francia, Auvergne-Rhone-Alpes: la bellezza e l’ospitalità di Lione Lione, nella Francia sud-orientale, è raggiungibile dall’Italia in macchina, in treno e in aereo. Il suo centro storico è patrimonio dell’Unesco dal 1998. La popolazione si stanziò inizialmente sulla collina di Fourvière, fondando Lugdunum (capitale della Gallia dal 27a.C.), scese poi sulle rive della Saona – che scorre verso Svizzera e Germania – fondando gli insediamenti che oggi costituiscono la Vieux Lyon. Attraversò poi la Saona popolando la Peninsula, protesa sulla confluenza della Saona con il Rodano e fiorita tra il XVII e il XVIII secolo con la produzione e lavorazione della seta. Tanti i ristoranti, le pasticcerie e i negozi da scoprire spostandosi tra i Traboules: i passaggi tra le strette case che presero il nome dal latino trans ambulare/passare attraverso. Erano migliaia, ma oggi solo 20 sono accessibili ai turisti. Alla fine del XIX secolo i lionesi varcarono anche il Rodano – che scorre verso il Mediterraneo – edificando la parte moderna della città. La grande storia di Lione è legata ai Fratelli Lumières, che nel 1903 inventarono il cinematografo. Si possono scoprire gli ambienti e i ricchi reperti della villa liberty della famiglia, oggi Institut Lumière, al cui fianco sorgeva la fabbrica di pellicole. Oppure il Musee Miniature et Cinema, dedicato alle tecniche del cinema e agli oggetti di scena di note pellicole. Lione ha inoltre uno stretto legame con la gastronomia, che ricorda i piatti delle “méres lyonnaise”: le cuoche professioniste che, a partire dal XVIII secolo, preservarono le ricette locali. Da nove anni a fine giugno viene celebrato il Lyon Street Food Festival, che nel 2025 ha riunito centinaia di espositori provenienti da tutta la Francia, 120 chef – francesi e internazionali – impegnati in 400 workshop e gli ospiti internazionali Irlanda e Brasile. La città è ricca di locali e ristoranti, come le tipiche trattorie Bouchon, ma il tempio della cucina locale sono Les Halles de Lyon Paul Bocuse: dal 1971 un tempio dei sapori intitolato a Paul Bucuse, uno dei più importanti chef e gastronomi del XX secolo, creatore della Nouvelle Cusine. Nelle Halles si trovano piatti e prodotti della gastronomia locale. Tasty Lyon organizza coinvolgenti tour di scoperta. Infine l’accoglienza: l’Hotel de Verdon 1882 è uno degli stretti edifici della Peninsula. Qui viveva Michel Antoine Perrache, ingegnere di Luigi XV, che realizzò la Confluenza. Nel 1882 divenne una casa privata e 40 anni dopo un hotel. Nel 2021 è stato completamente rinnovato dagli attuali proprietari che hanno preservato l’anima dell’hotel giocando con i suoi spazi, riempiendoli di arte e libri antichi e facendo sentire a casa gli ospiti delle 17 camere dal design unico, legato alla struttura dell’edificio.

Situato nell’omonima cittadina nota per essere la “Rosa dell’Umbria” grazie alla sua posizione baricentrica, l'albergo è ospitato all’interno di un’elegante villa in stile Liberty risalente al 1928. Una recente ristrutturazione ne ha conservato diversi elementi originari, integrandoli con dettagli moderni e di design. Il boutique hotel 4 stelle, a soli 100 metri dalla stazione ferroviaria di Foligno e a poca distanza dal centro storico, rappresenta la soluzione di soggiorno ideale sia per chi viaggia per lavoro, sia per chi desidera intraprendere un grand tour tra i borghi medievali come Montefalco, Spello, Bevagna e numerose altre bellezze caratteristiche dell’Umbria. Sono 27 le camere di diverse tipologie arredate in stile moderno, spaziose e luminose. Oltre alle camere Executive, Junior, Deluxe e a una Suite con spazi esterni privati e affaccio sull’adiacente giardino all’italiana, sono disponibili, al terzo piano dell’hotel, due camere con idromassaggio riscaldato sul balcone ad uso esclusivo, per concedersi momenti di relax nel comfort della propria stanza. Vero fiore all’occhiello della struttura è, poi, la Luxury Room 207, la private spa dell’hotel. Nei prossimi mesi, inoltre, è prevista l’apertura di un garden bistrot perfetto per brunch e colazioni di lavoro e di una nuova sala meeting: uno spazio pensato per ospitare fino a 50 persone, dotato delle più moderne tecnologie, ideale per riunioni, conferenze e incontri professionali di ogni tipologia [post_title] => Una Hotels Villa dei Platani Foligno è l'ultima new entry di Una Italian Hospitality [post_date] => 2025-07-02T10:22:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751451733000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493668 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha ufficialmente aperto i battenti il W Florence, lussuoso rifugio nel cuore di Firenze che dona nuova vita a un edificio storico in stile razionalista-modernista, che ospitava un tempo l’ex Grand Hotel Majestic. Situao in Piazza dell’Unità Italiana, con ingresso da via del Melarancio, l’hotel è a pochi passi dal Duomo, dalla Basilica di Santa Maria Novella e dal distretto dello shopping in centro città: la struttura dispone di 119 camere dal design ricercato, tra cui 16 suite e una Penthouse, oltre a spazi interni ed esterni perfettamente integrati, che includono un cortile centrale parzialmente coperto, circondato da interessanti proposte gastronomiche. Il rooftop garden, infine, regala una vista panoramica sull’architettura iconica di Firenze. «L’apertura di W Florence segna l’arrivo di un’esperienza di ospitalità audace e immersiva in una delle città artistiche più vivaci d’Italia - dichiara Helen Leighton, vice president, Luxury Brands, Emea -. Siamo impazienti di vedere i nostri ospiti immergersi nel ricco tessuto culturale di Firenze, reso ancora più vivo grazie al design audace di W Florence, alle sue proposte culinarie innovative e all’inconfondibile servizio firmato W». Le 119 camere e suite all’avanguardia combinano elementi in marmo e motivi grafici, proponendo una reinterpretazione contemporanea di materiali classici, in un perfetto equilibrio tra eleganza senza tempo e innovazione. La palette cromatica si ispira alla città: verdi intensi, rosso Medici e blu regale. La proposta gastronomica è un’inedita fusione tra cucina italiana contemporanea e sapori internazionali: Tratto proporrà un concept gastronomico italiano contemporaneo, audace ma informale, nato dalla visione del giovane e dinamico collettivo di Trattoria contemporanea. Dopo il ristorante stellato a Lomazzo, nei pressi del lago di Como, questa sarà la volta di un nuovo format di casual dining. In apertura a fine estate 2025, Zefiro Rooftop sarà il rooftop panoramico dell’hotel: l’offerta comprenderà cocktail d’autore, piccoli piatti creativi e un ricco programma di eventi. In arrivo a coda dell’estate 2025 anche Akira Back che porterà in Toscana la visione audace e artistica dello chef stellato Michelin, reinterpretando in chiave contemporanea le tradizioni culinarie giapponesi e coreane. W Florence ospita Fit, la palestra iconica del brand, aperta 24 ore su 24 e attrezzata con macchinari all’avanguardia per allenamenti cardio e con i pesi, per permettere agli ospiti di rimanere attivi in qualsiasi momento. L’hotel offre inoltre spazi meeting flessibili, che coniugano design contemporaneo e tecnologie avanzate, ideali per eventi che vanno da incontri riservati a conferenze aziendali di ampia portata. W Florence segue le recenti aperture di W Prague, W Budapest e della prima proprietà italiana del brand, W Rome, confermando l’impegno del brand nel ridefinire l’ospitalità di lusso lifestyle in Europa e nel mondo. [post_title] => W Florence ha aperto i battenti nel cuore del capoluogo toscano con 119 camere e suite [post_date] => 2025-07-02T09:13:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751447634000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un semestre dai ricavi in crescita, come pure il livello di occupazione camere: Hnh Hospitality archivia così il primo semestre 2025. Nel periodo compreso da novembre 2024 a aprile 2025, il gruppo ha registrato infatti ricavi per 34,2 milioni di euro, in crescita rispetto a quello dell’esercizio precedente (33,7 milioni). Il toc si è attestato al 73%, in crescita rispetto al 70,3% dello stesso periodo dell’anno precedente. L'adr si mantiene stabilmente sui 125 euro. Nel medesimo periodo, l’ebitda è risultato negativo per 5,5 milioni di euro un dato influenzato principalmente dalla stagionalità tipica del settore alberghiero. L’ebitda degli ultimi dodici mesi, da maggio 2024 ad aprile 2025, che meglio descrive l’andamento della società al netto dell’effetto stagionale, risulta pari a 14,4 milioni di euro, in calo rispetto ai 15,8 milioni registrato sullo stesso periodo alla fine del primo semestre 2024. “Siamo soddisfatti dell’andamento del primo semestre del 2025, che conferma una crescita dei ricavi e un buon livello sia del tasso di occupazione sia del prezzo medio delle camere. Questi risultati, pur in un periodo segnato dalla consueta stagionalità che impatta l’ebitda, testimoniano la solidità del nostro modello operativo e la resilienza del nostro portafoglio – ha dichiarato Luca Boccato, ad di Hnh Hospitality (nella foto) -. Il 2025 rappresenta per noi un anno di investimenti e nuovi progetti: stiamo rafforzando la nostra presenza sul mercato e puntiamo a cogliere nuove opportunità, in linea con la nostra strategia di crescita e diversificazione. Guardiamo con fiducia alla seconda parte dell’anno, con l’obiettivo di chiudere il 2025 con un trend positivo, trainato in particolare da un incremento del fatturato e del tasso di occupazione.” [post_title] => Hnh Hospitality: semestre positivo per ricavi e tasso di occupazione [post_date] => 2025-07-01T09:52:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751363550000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_397781" align="alignleft" width="300"] Fabio Borio, presidente Federalberghi Torino[/caption] Formare giovani talenti direttamente in azienda per rispondere alla carenza di personale qualificato nel settore turistico: è questo l’obiettivo dell’accordo firmato oggi tra ITS Academy Turismo Piemonte e Federalberghi. Lo strumento chiave è l’alto apprendistato, un contratto che permette ai giovani di studiare e lavorare contemporaneamente, imparando sul campo nelle strutture ricettive di Torino e provincia. Le imprese, grazie a questo modello, formano risorse su misura, in linea con le proprie esigenze, riducendo il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. ITS Academy garantisce selezione attenta, tutoraggio continuo e programmi costruiti con gli imprenditori. Nello specifico, il percorso in zlto apprendistato è dedicato agli studenti del corso di Hospitality Manager, la figura responsabile della gestione e dell’organizzazione di diversi aspetti all’interno delle aziende che operano nel settore dell’ospitalità. A partire dal prossimo anno scolastico, dopo un primo anno in aula, gli studenti dell’ITS potranno entrare direttamente nelle strutture alberghiere. Gli imprenditori possono formare nuove risorse secondo le proprie esigenze, avviando un percorso che ha l’obiettivo di consolidare competenze e garantire continuità nel personale. «Poter formare e fidelizzare nuove risorse – sottolineano la presidente di Ascom e di Fondazione ITS Academy Turismo Piemonte Maria Luisa Coppa e il presidente di Federalberghi Torino Fabio Borio - rappresenta un vantaggio competitivo per gli imprenditori che puntano sulla qualità del servizio. La proposta di ITS Academy Turismo Piemonte va esattamente in questa direzione: ogni studente viene formato secondo le reali esigenze della struttura ricettiva, garantendo un inserimento progressivo e mirato. Le aziende hanno così il vantaggio di formare una risorsa su misura, modellando il percorso di crescita in base alle proprie necessità. Ma non sono mai da sole: ITS Academy affianca le imprese con tutor dedicati, per assicurare il massimo supporto nel percorso formativo. ITS Academy Turismo Piemonte si propone, dunque, come un collegamento diretto tra formazione e mondo del lavoro, offrendo agli albergatori la possibilità di integrare nel proprio organico giovani motivati e preparati». [post_title] => Federalberghi Torino e ITS Academy, l'alleanza per la formazione [post_date] => 2025-06-30T15:21:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751296882000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493571 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_418126" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Firenze[/caption] Firenze rafforza il suo impegno per un turismo responsabile e di qualità, aggiungendo un nuovo alleato d'eccezione al suo network internazionale: Expedia Group e Fondazione Destination Florence hanno firmato un Memorandum of Understanding – protocollo d’intesa – finalizzato a promuovere un turismo sostenibile e a migliorare la visibilità della città di Firenze. Si tratta del primo accordo di questo genere stretto tra Expedia Group ed una città. Nell’ambito del suo impegno a lungo termine per lo sviluppo sostenibile, Expedia Group collaborerà con le autorità locali per valorizzare l’ospitalità “Made in Florence” e per supportare la già consolidata campagna #EnjoyRespectFirenze. Queste iniziative saranno promosse attraverso i brand di Expedia Group, inclusa Expedia Group Advertising, con l’obiettivo di incentivare un turismo responsabile tra i visitatori che prenotano soggiorni a Firenze. Inoltre, Expedia Group condividerà regolarmente dati aggregati sul turismo con le autorità locali fiorentine. Questi dati supporteranno la creazione di un cruscotto turistico che consentirà alla città di comprendere meglio le dinamiche del turismo e di prendere decisioni politiche più informate e basate su evidenze concrete. L'accordo è un ulteriore ampliamento del progetto di turismo sostenibile avviato nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale. [post_title] => Fondazione destination Florence firma un protocollo d'intesa con Expedia Gourp [post_date] => 2025-06-30T12:31:52+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751286712000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493538 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro per il nuovo B&B Hotel Latina: situato nel cuore dell’Agro Pontino, questo nuova struttura rappresenta un traguardo importante nel percorso di crescita del gruppo, che continua a espandere la sua presenza sul territorio italiano. L'hotel dispone di 75 camere moderne e funzionali, ideate per soddisfare le esigenze sia del pubblico leisure che business Grazie alla sua posizione strategica tra Roma e Napoli, vicina ai principali centri industriali e commerciali della zona, l’hotel è una scelta perfetta per chi viaggia per lavoro. Allo stesso tempo, si presta perfettamente a soggiorni di piacere, anche in famiglia, grazie alla prossimità a parchi tematici, aree naturali, siti archeologici e borghi. Gli ospiti possono gustare una colazione a buffet “Better than a brunch”, preparata con prodotti freschi e selezionati, per iniziare la giornata con gusto ed energia. Le camere, arredate in stile contemporaneo, offrono comfort e funzionalità per un soggiorno piacevole e rilassante. “L’apertura del B&B Hotel Latina segna un passo importante per il nostro gruppo: si tratta del decimo hotel in Lazio e numero 80 in Italia, un traguardo che testimonia la solidità del nostro modello e la fiducia che il mercato ci riconosce - – dichiara Liliana Comitini, presidente e ad di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria -. Siamo entusiasti di portare la nostra idea di ospitalità smart e accessibile in una nuova località, che ha tanto da offrire a chi viaggia per lavoro o per piacere. Continueremo a investire con l’obiettivo di raggiungere sempre più città e offrire un’accoglienza di qualità a un numero crescente di ospiti”. [post_title] => B&B Hotel Latina apre i battenti: è la decima struttura nel Lazio per il gruppo [post_date] => 2025-06-30T09:37:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751276254000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "francia auvergne rhone alpes la bellezza e lospitalita di lione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1048,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493857","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non più solo camera e colazione. A Roma, l'hôtellerie contemporanea esplora nuove identità, trasformando gli hotel in spazi culturali aperti, ibridi, partecipativi.\r

È il caso del Cloud 7 Hotel Roma, nuovo progetto di Kerten Hospitality, che ha scelto di fondare la propria identità sull’intersezione tra arte contemporanea, interior design e spirito comunitario nel cuore della Capitale. Lontano dalle logiche dei classici boutique hotel, Cloud 7 propone un’esperienza estetica e culturale accessibile, pensata per target di viaggiatori consapevoli, giovani professionisti e nomadi digitali, ma anche turisti in cerca di autenticità, qualità e ispirazione.\r

Tutte le 37 camere – distribuite su sei piani – sono diverse per dimensioni e taglio, ma accomunate da una coerenza stilistica che valorizza materiali tattili, tonalità avvolgenti e dettagli artigianali. Le carte da parati custom, le testate letto rivestite con tessuti pregiati e i pezzi di arredo disegnati su misura restituiscono un’atmosfera curata ma informale. Le luci, firmate da brand come SLAMP, Artemide, Estiluz e LODES, completano ogni ambiente con tocchi scenografici che amplificano l’esperienza sensoriale.\r

\r

Non solo hotel: un punto di incontro tra ospiti e locals\r

Il cuore pulsante dell’hotel è il social hub, uno spazio multifunzionale aperto al pubblico, dove si lavora, si conversa, si ascolta, si scopre. Progettato per favorire interazioni autentiche, lo spazio accoglie eventi, colazioni, momenti di coworking e attività culturali. A completare l’offerta, il corner grab&go propone snack e bevande per chi desidera una pausa veloce in un ambiente conviviale.\r

Cloud 7 Hotel Roma si propone così come una piattaforma urbana, un 'cloud' di esperienze dove l’ospitalità incontra il design, l’arte e la comunità. Un progetto che interpreta in chiave contemporanea l’identità della Capitale, aprendola a nuovi sguardi e a nuove forme di condivisione.\r

\r

Spazi espositivi e design\r

Fin dalla progettazione, Cloud 7 Hotel Roma è stato pensato come un luogo in cui l’arte non si limita a decorare, ma diventa parte integrante dell’esperienza. La curatrice Agnese Landolfo ha orchestrato un racconto visivo che coinvolge artisti affermati e giovani talenti, dando forma a una collezione diffusa che attraversa corridoi, camere e spazi comuni.\r

\r

[gallery size=\"medium\" ids=\"493862,493863,493864\"]\r

Tra i nomi coinvolti figurano Alessandro Calizza, che accoglie i visitatori nella lobby con un’installazione ambientale ispirata ai volti della classicità; Giovanni Lo Castro, con un trittico pittorico per l’area Grab&Go; Ilic Arnone, che firma le tele del Social Hub; e Federico Russo, autore di venti opere uniche nelle camere, dove fonde grafica contemporanea e memoria visiva della città.\r

A questi si affiancano i vincitori del contest realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Roma. «Cloud 7 Hotel Roma apre le porte e presenta un progetto artistico in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti. - spiega Giacomo Nicolodi, group marketing & communications director di Kerten Hospitality - Questa iniziativa mira a integrare l’arte contemporanea nell’esperienza alberghiera, creando spazi unici che celebrano la creatività e la cultura romana. La partnership offre ai nostri ospiti l’opportunità di immergersi nell’arte locale, trasformando il loro soggiorno in un’esperienza culturale indimenticabile».\r

Gli studenti hanno creato affreschi site-specific distribuiti lungo i quattro piani dell’hotel, tra cui spiccano le iconografie femminili di Francesco Carlucci, gli acquerelli delicati di Alessia Bonamano e le “nuvole di Roma” di Giulia D’Ippolito, che trasformano il corridoio dell’ultimo piano in un percorso poetico.\r

[gallery columns=\"2\" ids=\"493865,493866\"]\r

Kerten Hospitality\r

Kerten Hospitality è un operatore di ospitalità lifestyle che crea destinazioni, esperienze e community su misura. Il Gruppo gestisce e opera progetti di ospitalità che trasformano le destinazioni attraverso collaborazioni significative con i propri marchi e altri brand nei settori food & beverage, retail, entertainment, arte e wellness, concentrandosi sulla creazione di ecosistemi e ambienti comunitari unici. Con un portfolio di 12 marchi lifestyle e 11 progetti operativi, Kerten Hospitality vanta una presenza globale che abbraccia oltre 57 progetti distribuiti su tre continenti, con destinazioni importanti in Egitto, Georgia, Italia, Giordania, Regno dell'Arabia Saudita, Marocco, Kuwait, Turchia e Emirati Arabi Uniti.\r

«Con un focus sui mercati ad alta crescita, Kerten Hospitality sta espandendo la sua presenza in Medio Oriente, Africa ed Europa - spiega Nicolodi -. La recente apertura del Cloud 7 Hotel a Roma rappresenta un importante passo in questa espansione. Come abbiamo fatto nella Capitale, ogni progetto integra talenti locali ed elementi culturali, creando destinazioni immersive e centrate sulla comunità».","post_title":"Nuovi modelli di ospitalità urbana a Roma: Cloud 7 Hotel di Kerten Hospitality","post_date":"2025-07-03T18:03:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1751565802000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493832","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Scenari Immobiliari alza il sipario sul nuovo rapporto 2025 del mercato immobiliare alberghiero italiano realizzato in collaborazione con Castello Sgr, che sarà presentato all'Hospitality Forum di Milano il prossimo 9 luglio.\r

Dopo l’apertura dei lavori di Mario Breglia (presidente, Scenari Immobiliari) e Giampiero Schiavo (ad, Castello Sgr), ci sarà l’intervista al ministro del Turismo, Daniela Santanchè su 'Sistema Italia: un'opportunità per il turismo' del professor Giovanni Bozzetti (Università Cattolica). A seguire l’intervento su “Inflazione, pil, crescita o recessione: impatti sull’economia del turismo” a cura di Fabio Fois (head of Investment Research presso Anima Sgr), cui seguirà la presentazione del Rapporto.\r

Sarà poi la volta della tavola rotonda Diamo voce al mercato, cui parteciperanno Francesco Calia (head of Hospitality Italy, Cushman & Wakefield), Francesco Cammardella (head of Hotel Capital Market Italy, EY), Domenico Basanisi (head of IP Hotels, Cbre), Michele De Marco (svp Hotels & Hospitality, JLL), Dario Leone (head of Hospitality & Leisure, Savills), moderata da Francesca Zirnstein (direttore generale, Scenari Immobiliari).\r

Successivamente sarà il momento del panel di commento su L’industria turistica italiana: una gestione d'eccellenza, con la partecipazione di Antonello Cocco (general manager, W Sardinia), Andrea Obertello (general manager, Four Seasons Milano), Alex Dallocchio (general manager, Romazzino, a Belmond Hotel), Giuseppe De Martino (general manager, The St. Regis Rome), moderato da Michelangelo Ripamonti (responsabile Investments Hospitality, Castello Sgr).\r

Seguirà l’intervento di Barbara Mazzali, (Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Regione Lombardia).\r

Sarà poi la volta l’intervento a cura di Alina Minut (senior account manager for Italy, Str) cui seguirà la tavola rotonda Le strategie della ricettività, con la partecipazione di Francesco Cefalù (chief development officer, Mandarin Oriental), Mario Ferraro (ceo, Smeralda Holding), Valeriano Antonioli (ceo, Lungarno Collection), Richard Arnold (chief development officer, Auberge Resort), moderata da Giampiero Schiavo (ad, Castello Sgr).\r

Ultimo panel Finanziare la crescita, con interventi di Corrado Trabacchi (partner, Orion Capital Managers), Chiara Caruso (Rresponsabile Fondi Turismo, Cdp Real Asset Sgr), Gabriele Magotti (chief investment officer, Invel Real Estate Management), Michelangelo Ripamonti (Rresponsabile Investments Hospitality, Castello Sgr), Mario Abbadessa (senior managing director, head of Transactions Europe and Head of Italy, Hines), moderata da Francesca Zirnstein (direttore generale, Scenari Immobiliari).\r

In chiusura la tavola rotonda Food and beverage and entertainment: nuova sfida dell'ospitalità con la partecipazione di Andrea Berton (chef & founder, Ristorante Berto), Antonio Gonzalez (founder & ceo, Sunset Hospitality Group), Alex Brill (partner, Yeeels Group), Luciano Guidi (ceo, Phi Beach), Marco Olivieri (founder & gm, The Wild Milano), Sven Koch (ceo Gruppo Azumi, Zuma Roma e Porto Cervo), moderata da Giampiero Schiavo (ad, Castello Sgr).","post_title":"Scenari Immobiliari: appuntamento il 9 luglio a Milano con l'Hospitality Forum 2025","post_date":"2025-07-03T13:51:10+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1751550670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Lione, nella Francia sud-orientale, è raggiungibile dall'Italia in macchina, in treno e in aereo. Il suo centro storico è patrimonio dell'Unesco dal 1998.\r

\r

La popolazione si stanziò inizialmente sulla collina di Fourvière, fondando Lugdunum (capitale della Gallia dal 27a.C.), scese poi sulle rive della Saona - che scorre verso Svizzera e Germania - fondando gli insediamenti che oggi costituiscono la Vieux Lyon. Attraversò poi la Saona popolando la Peninsula, protesa sulla confluenza della Saona con il Rodano e fiorita tra il XVII e il XVIII secolo con la produzione e lavorazione della seta.\r

\r

Tanti i ristoranti, le pasticcerie e i negozi da scoprire spostandosi tra i Traboules: i passaggi tra le strette case che presero il nome dal latino trans ambulare/passare attraverso. Erano migliaia, ma oggi solo 20 sono accessibili ai turisti. Alla fine del XIX secolo i lionesi varcarono anche il Rodano - che scorre verso il Mediterraneo - edificando la parte moderna della città. La grande storia di Lione è legata ai Fratelli Lumières, che nel 1903 inventarono il cinematografo. Si possono scoprire gli ambienti e i ricchi reperti della villa liberty della famiglia, oggi Institut Lumière, al cui fianco sorgeva la fabbrica di pellicole.\r

\r

Oppure il Musee Miniature et Cinema, dedicato alle tecniche del cinema e agli oggetti di scena di note pellicole. Lione ha inoltre uno stretto legame con la gastronomia, che ricorda i piatti delle \"méres lyonnaise\": le cuoche professioniste che, a partire dal XVIII secolo, preservarono le ricette locali. Da nove anni a fine giugno viene celebrato il Lyon Street Food Festival, che nel 2025 ha riunito centinaia di espositori provenienti da tutta la Francia, 120 chef - francesi e internazionali - impegnati in 400 workshop e gli ospiti internazionali Irlanda e Brasile.\r

\r

La città è ricca di locali e ristoranti, come le tipiche trattorie Bouchon, ma il tempio della cucina locale sono Les Halles de Lyon Paul Bocuse: dal 1971 un tempio dei sapori intitolato a Paul Bucuse, uno dei più importanti chef e gastronomi del XX secolo, creatore della Nouvelle Cusine. Nelle Halles si trovano piatti e prodotti della gastronomia locale. Tasty Lyon organizza coinvolgenti tour di scoperta.\r

\r

Infine l’accoglienza: l’Hotel de Verdon 1882 è uno degli stretti edifici della Peninsula. Qui viveva Michel Antoine Perrache, ingegnere di Luigi XV, che realizzò la Confluenza. Nel 1882 divenne una casa privata e 40 anni dopo un hotel. Nel 2021 è stato completamente rinnovato dagli attuali proprietari che hanno preservato l’anima dell’hotel giocando con i suoi spazi, riempiendoli di arte e libri antichi e facendo sentire a casa gli ospiti delle 17 camere dal design unico, legato alla struttura dell’edificio.\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"493757,493763,493758,493765,493762,493761\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Francia, Auvergne-Rhone-Alpes: la bellezza e l'ospitalità di Lione","post_date":"2025-07-03T11:47:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1751543248000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493693","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Una Hotels Villa dei Platani Foligno è la più recente new entry di Una Italian Hospitality, che vede così salire a 23 il numero delle strutture affiliate.\r

Cresce così anche l'offerta del gruppo in Umbria grazie alla presenza sul territorio di tre strutture aderenti a entrambe le collezioni Una Esperienze e Una Hotels.\r

Situato nell’omonima cittadina nota per essere la “Rosa dell’Umbria” grazie alla sua posizione baricentrica, l'albergo è ospitato all’interno di un’elegante villa in stile Liberty risalente al 1928. Una recente ristrutturazione ne ha conservato diversi elementi originari, integrandoli con dettagli moderni e di design. Il boutique hotel 4 stelle, a soli 100 metri dalla stazione ferroviaria di Foligno e a poca distanza dal centro storico, rappresenta la soluzione di soggiorno ideale sia per chi viaggia per lavoro, sia per chi desidera intraprendere un grand tour tra i borghi medievali come Montefalco, Spello, Bevagna e numerose altre bellezze caratteristiche dell’Umbria.\r

Sono 27 le camere di diverse tipologie arredate in stile moderno, spaziose e luminose. Oltre alle camere Executive, Junior, Deluxe e a una Suite con spazi esterni privati e affaccio sull’adiacente giardino all’italiana, sono disponibili, al terzo piano dell’hotel, due camere con idromassaggio riscaldato sul balcone ad uso esclusivo, per concedersi momenti di relax nel comfort della propria stanza. Vero fiore all’occhiello della struttura è, poi, la Luxury Room 207, la private spa dell’hotel.\r

Nei prossimi mesi, inoltre, è prevista l’apertura di un garden bistrot perfetto per brunch e colazioni di lavoro e di una nuova sala meeting: uno spazio pensato per ospitare fino a 50 persone, dotato delle più moderne tecnologie, ideale per riunioni, conferenze e incontri professionali di ogni tipologia","post_title":"Una Hotels Villa dei Platani Foligno è l'ultima new entry di Una Italian Hospitality","post_date":"2025-07-02T10:22:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1751451733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha ufficialmente aperto i battenti il W Florence, lussuoso rifugio nel cuore di Firenze che dona nuova vita a un edificio storico in stile razionalista-modernista, che ospitava un tempo l’ex Grand Hotel Majestic.\r

\r

Situao in Piazza dell’Unità Italiana, con ingresso da via del Melarancio, l’hotel è a pochi passi dal Duomo, dalla Basilica di Santa Maria Novella e dal distretto dello shopping in centro città: la struttura dispone di 119 camere dal design ricercato, tra cui 16 suite e una Penthouse, oltre a spazi interni ed esterni perfettamente integrati, che includono un cortile centrale parzialmente coperto, circondato da interessanti proposte gastronomiche. Il rooftop garden, infine, regala una vista panoramica sull’architettura iconica di Firenze.\r

\r

«L’apertura di W Florence segna l’arrivo di un’esperienza di ospitalità audace e immersiva in una delle città artistiche più vivaci d’Italia - dichiara Helen Leighton, vice president, Luxury Brands, Emea -. Siamo impazienti di vedere i nostri ospiti immergersi nel ricco tessuto culturale di Firenze, reso ancora più vivo grazie al design audace di W Florence, alle sue proposte culinarie innovative e all’inconfondibile servizio firmato W».\r

\r

Le 119 camere e suite all’avanguardia combinano elementi in marmo e motivi grafici, proponendo una reinterpretazione contemporanea di materiali classici, in un perfetto equilibrio tra eleganza senza tempo e innovazione. La palette cromatica si ispira alla città: verdi intensi, rosso Medici e blu regale.\r

\r

La proposta gastronomica è un’inedita fusione tra cucina italiana contemporanea e sapori internazionali: Tratto proporrà un concept gastronomico italiano contemporaneo, audace ma informale, nato dalla visione del giovane e dinamico collettivo di Trattoria contemporanea. Dopo il ristorante stellato a Lomazzo, nei pressi del lago di Como, questa sarà la volta di un nuovo format di casual dining. \r

\r

In apertura a fine estate 2025, Zefiro Rooftop sarà il rooftop panoramico dell’hotel: l’offerta comprenderà cocktail d’autore, piccoli piatti creativi e un ricco programma di eventi. In arrivo a coda dell’estate 2025 anche Akira Back che porterà in Toscana la visione audace e artistica dello chef stellato Michelin, reinterpretando in chiave contemporanea le tradizioni culinarie giapponesi e coreane. \r

\r

W Florence ospita Fit, la palestra iconica del brand, aperta 24 ore su 24 e attrezzata con macchinari all’avanguardia per allenamenti cardio e con i pesi, per permettere agli ospiti di rimanere attivi in qualsiasi momento. L’hotel offre inoltre spazi meeting flessibili, che coniugano design contemporaneo e tecnologie avanzate, ideali per eventi che vanno da incontri riservati a conferenze aziendali di ampia portata.\r

\r

W Florence segue le recenti aperture di W Prague, W Budapest e della prima proprietà italiana del brand, W Rome, confermando l’impegno del brand nel ridefinire l’ospitalità di lusso lifestyle in Europa e nel mondo.","post_title":"W Florence ha aperto i battenti nel cuore del capoluogo toscano con 119 camere e suite","post_date":"2025-07-02T09:13:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1751447634000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un semestre dai ricavi in crescita, come pure il livello di occupazione camere: Hnh Hospitality archivia così il primo semestre 2025.\r

Nel periodo compreso da novembre 2024 a aprile 2025, il gruppo ha registrato infatti ricavi per 34,2 milioni di euro, in crescita rispetto a quello dell’esercizio precedente (33,7 milioni).\r

Il toc si è attestato al 73%, in crescita rispetto al 70,3% dello stesso periodo dell’anno precedente. L'adr si mantiene stabilmente sui 125 euro. Nel medesimo periodo, l’ebitda è risultato negativo per 5,5 milioni di euro un dato influenzato principalmente dalla stagionalità tipica del settore alberghiero.\r

L’ebitda degli ultimi dodici mesi, da maggio 2024 ad aprile 2025, che meglio descrive l’andamento della società al netto dell’effetto stagionale, risulta pari a 14,4 milioni di euro, in calo rispetto ai 15,8 milioni registrato sullo stesso periodo alla fine del primo semestre 2024.\r

“Siamo soddisfatti dell’andamento del primo semestre del 2025, che conferma una crescita dei ricavi e un buon livello sia del tasso di occupazione sia del prezzo medio delle camere. Questi risultati, pur in un periodo segnato dalla consueta stagionalità che impatta l’ebitda, testimoniano la solidità del nostro modello operativo e la resilienza del nostro portafoglio – ha dichiarato Luca Boccato, ad di Hnh Hospitality (nella foto) -. Il 2025 rappresenta per noi un anno di investimenti e nuovi progetti: stiamo rafforzando la nostra presenza sul mercato e puntiamo a cogliere nuove opportunità, in linea con la nostra strategia di crescita e diversificazione. Guardiamo con fiducia alla seconda parte dell’anno, con l’obiettivo di chiudere il 2025 con un trend positivo, trainato in particolare da un incremento del fatturato e del tasso di occupazione.”","post_title":"Hnh Hospitality: semestre positivo per ricavi e tasso di occupazione","post_date":"2025-07-01T09:52:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1751363550000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_397781\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabio Borio, presidente Federalberghi Torino[/caption]\r

Formare giovani talenti direttamente in azienda per rispondere alla carenza di personale qualificato nel settore turistico: è questo l’obiettivo dell’accordo firmato oggi tra ITS Academy Turismo Piemonte e Federalberghi. Lo strumento chiave è l’alto apprendistato, un contratto che permette ai giovani di studiare e lavorare contemporaneamente, imparando sul campo nelle strutture ricettive di Torino e provincia. Le imprese, grazie a questo modello, formano risorse su misura, in linea con le proprie esigenze, riducendo il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. ITS Academy garantisce selezione attenta, tutoraggio continuo e programmi costruiti con gli imprenditori. \r

Nello specifico, il percorso in zlto apprendistato è dedicato agli studenti del corso di Hospitality Manager, la figura responsabile della gestione e dell’organizzazione di diversi aspetti all’interno delle aziende che operano nel settore dell’ospitalità. A partire dal prossimo anno scolastico, dopo un primo anno in aula, gli studenti dell’ITS potranno entrare direttamente nelle strutture alberghiere.\r

Gli imprenditori possono formare nuove risorse secondo le proprie esigenze, avviando un percorso che ha l’obiettivo di consolidare competenze e garantire continuità nel personale.\r

«Poter formare e fidelizzare nuove risorse – sottolineano la presidente di Ascom e di Fondazione ITS Academy Turismo Piemonte Maria Luisa Coppa e il presidente di Federalberghi Torino Fabio Borio - rappresenta un vantaggio competitivo per gli imprenditori che puntano sulla qualità del servizio. La proposta di ITS Academy Turismo Piemonte va esattamente in questa direzione: ogni studente viene formato secondo le reali esigenze della struttura ricettiva, garantendo un inserimento progressivo e mirato. Le aziende hanno così il vantaggio di formare una risorsa su misura, modellando il percorso di crescita in base alle proprie necessità.\r

Ma non sono mai da sole: ITS Academy affianca le imprese con tutor dedicati, per assicurare il massimo supporto nel percorso formativo. ITS Academy Turismo Piemonte si propone, dunque, come un collegamento diretto tra formazione e mondo del lavoro, offrendo agli albergatori la possibilità di integrare nel proprio organico giovani motivati e preparati».","post_title":"Federalberghi Torino e ITS Academy, l'alleanza per la formazione","post_date":"2025-06-30T15:21:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1751296882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493571","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418126\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Firenze[/caption]\r

Firenze rafforza il suo impegno per un turismo responsabile e di qualità, aggiungendo un nuovo alleato d'eccezione al suo network internazionale: Expedia Group e Fondazione Destination Florence hanno firmato un Memorandum of Understanding – protocollo d’intesa – finalizzato a promuovere un turismo sostenibile e a migliorare la visibilità della città di Firenze. Si tratta del primo accordo di questo genere stretto tra Expedia Group ed una città.\r

Nell’ambito del suo impegno a lungo termine per lo sviluppo sostenibile, Expedia Group collaborerà con le autorità locali per valorizzare l’ospitalità “Made in Florence” e per supportare la già consolidata campagna #EnjoyRespectFirenze. Queste iniziative saranno promosse attraverso i brand di Expedia Group, inclusa Expedia Group Advertising, con l’obiettivo di incentivare un turismo responsabile tra i visitatori che prenotano soggiorni a Firenze.\r

Inoltre, Expedia Group condividerà regolarmente dati aggregati sul turismo con le autorità locali fiorentine. Questi dati supporteranno la creazione di un cruscotto turistico che consentirà alla città di comprendere meglio le dinamiche del turismo e di prendere decisioni politiche più informate e basate su evidenze concrete. L'accordo è un ulteriore ampliamento del progetto di turismo sostenibile avviato nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale.","post_title":"Fondazione destination Florence firma un protocollo d'intesa con Expedia Gourp","post_date":"2025-06-30T12:31:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1751286712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493538","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per il nuovo B&B Hotel Latina: situato nel cuore dell’Agro Pontino, questo nuova struttura rappresenta un traguardo importante nel percorso di crescita del gruppo, che continua a espandere la sua presenza sul territorio italiano.\r

\r

L'hotel dispone di 75 camere moderne e funzionali, ideate per soddisfare le esigenze sia del pubblico leisure che business Grazie alla sua posizione strategica tra Roma e Napoli, vicina ai principali centri industriali e commerciali della zona, l’hotel è una scelta perfetta per chi viaggia per lavoro. Allo stesso tempo, si presta perfettamente a soggiorni di piacere, anche in famiglia, grazie alla prossimità a parchi tematici, aree naturali, siti archeologici e borghi.\r

Gli ospiti possono gustare una colazione a buffet “Better than a brunch”, preparata con prodotti freschi e selezionati, per iniziare la giornata con gusto ed energia. Le camere, arredate in stile contemporaneo, offrono comfort e funzionalità per un soggiorno piacevole e rilassante.\r

\r

“L’apertura del B&B Hotel Latina segna un passo importante per il nostro gruppo: si tratta del decimo hotel in Lazio e numero 80 in Italia, un traguardo che testimonia la solidità del nostro modello e la fiducia che il mercato ci riconosce - – dichiara Liliana Comitini, presidente e ad di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria -. Siamo entusiasti di portare la nostra idea di ospitalità smart e accessibile in una nuova località, che ha tanto da offrire a chi viaggia per lavoro o per piacere. Continueremo a investire con l’obiettivo di raggiungere sempre più città e offrire un’accoglienza di qualità a un numero crescente di ospiti”.","post_title":"B&B Hotel Latina apre i battenti: è la decima struttura nel Lazio per il gruppo","post_date":"2025-06-30T09:37:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1751276254000]}]}}