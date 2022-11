Croazia: i nuovi piani della destinazione e le mire sul mercato italiano Grandi aspettative per il 2023 della Croazia. Dal primo gennaio del nuovo anno, infatti, per il Paese ci sarà l’ingresso nello spazio Schengen e l’adozione dell’euro. Due step destinati a facilitare lo sviluppo del turismo, trainato da un 2022 di ottimi risultati. Da gennaio a ottobre sono stati oltre 18 milioni gli arrivi e 103 milioni i pernottamenti. “L’Italia si è confermata mercato di notevole importanza – esordisce Viviana Vukelić, direttrice ente nazionale croato per il turismo in Italia, a margine della presentazione a Roma dei nuovi piani della destinazione- con oltre 900mila arrivi da gennaio a ottobre. Un bacino di turisti repeaters sempre più importante”. Nel prossimo futuro, il Paese vuole alzare ulteriormente l’asticella. “Prevediamo una crescita notevole del settore – spiega Kristjan Stanicic, direttore Ente nazionale croato per il Turismo – di cinque punti percentuali nei prossimi anni”. Grazie all’inaugurazione del ponte di Pelješac l’estremità sud della Croazia è collegata con il resto del paese e ciò permetterà di evitare la striscia costiera di Neum in Bosnia-Erzegovina, raggiungendo Dubrovnik in macchina più facilmente. “La Croazia è un paradiso per chi ama il mare, lo sport, la barca a vela, il diving – racconta Stanicic durante il suo intervento -, ma anche per chi vuole vivere un turismo di qualità, lento, legato alle tradizioni, alla cultura, alla sostenibilità. L’ente sta lavorando insieme al Ministero del Turismo ad un nuovo piano di marketing strategico e operativo del turismo 2022-2026″ Al centro della strategia, la promozione di 6 prodotti chiave: “Esperienza nella natura, city break, turismo mice, vacanza in hotel sul mare, grand tour e itinerari, turismo nautico – elenca Stanicic -. Inoltre ci sarà un aggiornamento del concept che finora ha trainato le campagne di comunicazione, Croazia piena di vita”.

Il dipartimento di Turismo e Cultura dell’Isola di Hawai’i (County of Hawai’i), lo scorso settembre ha presentato la destinazione durante un roadshow a Parigi, Milano e Londra, in concomitanza con le sfilate di moda alle quali era presente per la prima volta lo stilista hawaiano Micah Kamohoali’i insieme a Frecia Cevallos. L’Isola punta a un turismo sostenibile: “Desideriamo attrarre viaggiatori interessati alla nostra cultura e tradizione, i nostri costumi e le comunità; viaggiatori con un senso di responsabilità nei confronti dei luoghi, che sposino il concetto di turismo rigenerativo e diventino viaggiatori socialmente consapevoli” aggiunge Cevallos. E proprio al fine di preservare l’identità dell’isola e delle comunità locali, Hawai’i Tourism Authority ha investito in piani triennali di Destination Management, che prevedono la collaborazione tra pubblico e privato per ridefinire una strategia turistica che passi attraverso la formazione puntando al viaggio rigenerativo coinvolgendo la popolazione. Infatti, è in crescita il numero di visitatori che partecipano a programmi di Corporate Social Responsibility, dedicandosi ad attività di volontariato nelle esperienze turistiche. Gli operatori italiani esprimono forte interesse per la destinazione che solitamente viene proposta in abbinamento a un itinerario nella West Coast americana. Oggi la richiesta si sta orientando anche su viaggi esclusivamente nell’arcipelago per Hawai’i abbinata a una o più isole. Il target italiano su Hawai’i è principalmente di viaggi di nozze. In crescita il turismo sportivo per il golf e quello culturale. Novità per quanto riguarda i collegamenti: United Airlines, dal 25 maggio 2023 opererà un volo diretto Roma - San Francisco in coincidenza per le isole dell’arcipelago insieme a Hawaian Airlines. Nel 2019 sono stati 137.908 gli europei che hanno visitato l’Isola con un aumento dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Da gennaio ad agosto 2022, sono scesi a 65.017 di cui 6.492 italiani. Da gennaio ad agosto 2022, complessivamente l’Isola ha registrato 1.129.687 arrivi con un calo del - 6,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il primo mercato resta la Costa Ovest Americana, seguito dalla Costa Est, da Canada e Giappone. Per l’Europa, il Regno Unito è al primo posto seguito da Germania, Francia, Svizzera e Italia. [post_title] => L'Isola di Hawai’i scommette sull'aumento dei flussi turistici europei [post_date] => 2022-11-11T10:03:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668161039000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433919 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha varato insieme ad Eni il progetto “Joule Discovery Lab. Un possibile futuro net zero per la mobilità", iniziativa che mira ad accrescere le competenze imprenditoriali dei dipendenti delle due aziende e a costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile tra player del sistema nazionale industriale. L’iniziativa è promossa da Joule la Scuola di Eni per l’impresa nata per supportare la crescita di startup innovative con forte impatto sulla decarbonizzazione ed economia circolare e diffondere nell’organizzazione lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale. Il progetto è nato in seguito all’avvio della produzione Eni di carburanti sostenibili per l’aviazione, che rappresentano nel breve e medio termine uno strumento per contribuire significativamente alla decarbonizzazione del trasporto aereo; Ita Airways è stata la prima compagnia aerea ad utilizzarli in Italia. All'interno del Gazometro di Roma Ostiense, area industriale che Eni sta riqualificando per avviare un distretto aperto di innovazione tecnologica sulla transizione energetica, cinque team formati da persone Ita Airways ed Eni hanno lavorato per 3 giorni alla progettazione di business model congiunti con un focus dedicato alla riduzione degli impatti relativi al settore mobilità, travel e aviazione. Per arrivare a trasformare le idee in proposte, i team hanno applicato metodologie di design thinking, costruendo un “future artefact”: la versione futura della soluzione, da collocare nello scenario 2050. [post_title] => Ita Airways ed Eni in coppia per il futuro green del trasporto aereo [post_date] => 2022-11-11T09:51:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668160273000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vietnam, Cambogia, Thailandia e Maldive: sono queste le destinazioni protagoniste della buona performance di Go Asia, per i tour di Natale e Capodanno a conferma immediata con voli e servizi inclusi. “L’andamento delle prenotazioni per quelle destinazioni in Oriente come Vietnam, Cambogia, Thailandia e Maldive è assolutamente in linea con gli ultimi trend del turismo per il 2023 che vedono i clienti alla ricerca di viaggi fuori dalla comfort zone e in luoghi dove è possibile immergersi nella natura e vivere esperienze uniche" afferma Alessandro Alù, product manager di Go Asia. Tra i pacchetti per la Cambogia, Cambogia Classica è un tour completo che parte dalla visita di Phnom Penh con il Palazzo Reale, la pagoda d’argento ed i suoi mercati, continua l’esplorazione di Angkor, il grande lago Tonle Sap con i suoi villaggi galleggianti, la cittadina coloniale di Battambang e le sue campagne dove osservare la vita contadina e scoprire la Cambogia rurale più vera. Per i viaggi in Vietnam, il Vietnam Classico da Sud a Nord parte dalla scoperta della dinamica Ho Chi Minh City e della vasta area del delta del Mekong, con il caratteristico mercato galleggiante di Cai Rang. Si prosegue in volo per la parte centrale del paese dove si visita l’antica capitale Hué, il sito Cham di My Son, il più importante del paese, la cittadina di Hoi An. Il viaggio culmina con una crociera con pernottamento nella Baia di Halong con gli incredibili paesaggi di pinnacoli rocciosi che si elevano dal mare. [post_title] => Go Asia in allungo sul 2023 grazie alla performance dei tour in Vietnam, Cambogia e Thailandia [post_date] => 2022-11-10T12:17:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668082669000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433812 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo invernale è ancora in bilico. se da una parte ha tutte le possibilità di segnare buoni risultati, dall'altro i costi energetici abbasseranno i risultati. Dopo la stagione 'nulla' dovuta al Covid-19 nel 2020-2021 e un'altra - lo scorso inverno - in cui non si è riusciti a tornare sui livelli prepandemici, ora si abbatte sull'economia turistica invernale l'esplosione dei costi energetici. Emerge da Skipass Panorama Turismo, osservatorio italiano del turismo montano di Jfc, che l'Ansa pubblica in anteprima, secondo cui nell'inverno 2022/2023 il fatturato complessivo salirà a quota 9 miliardi e 514 milioni di euro, segnando - nei confronti del 2021-22 - una crescita di 772 milioni, con una variazione complessiva positiva del +8,8%. «Tale valutazione circa il maggior fatturato - spiega Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile dell'Osservatorio - non inciderà, purtroppo, sulla marginalità aziendale, in quanto i maggiori incassi serviranno solo alla copertura dei maggiori costi relativi al riscaldamento, all'energia elettrica e all'approvvigionamento di generi alimentari, senza considerare tutta una serie di ulteriori costi che subiranno anch'essi incrementi (gestione amministrativa, personale, etc.). Non saranno quindi margini utili a migliorare l'Ebitda delle aziende della filiera, che rischia di subire una riduzione superiore ai 10 punti percentuali». Nel dettaglio secondo i calcoli di Jfc è di 4 miliardi 351 milioni il fatturato del sistema ospitale nella sua complessità di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere. Si attesta a 4 miliardi 38 milioni il fatturato dei servizi quali noleggio attrezzature, maestri di sci, skipass e impianti di risalita vari, etc., vale a dire i servizi collegati alla pratica delle discipline sportive sulla neve. Infine è pari a 1 miliardo 125 milioni di euro l'ulteriore fatturato generato da altri servizi quali ristorazione, commercio, attività ricreative e di divertimento. [post_title] => Turismo invernale: buone le prospettive, ma incombe il costo energetico [post_date] => 2022-11-10T10:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668074432000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433794 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cosa comprare al prossimo Black friday? Costa Crociere propone una soluzione in grado di mettere tutti d’accordo. Sino al 30 novembre è possibile acquistare una vacanza indimenticabile a bordo di una delle navi della compagnia italiana, approfittando dei “black prices”, le incredibili offerte studiate in occasione del Black Friday 2022. La scelta è davvero ampia, con oltre 150 crociere in partenza tra novembre e l’estate 2023, nel Mediterraneo, Caraibi ed Emirati Arabi, per vivere un’incredibile esperienza all’insegna della scoperta: dalle spiagge della Sardegna e della Liguria, alle meraviglie di Palermo, Napoli e Roma; dalla vitalità di Marsiglia e Barcellona al mare cristallino del Mediterraneo orientale, con i panorami spettacolari di Mykonos e Santorini; dalle architetture avveniristiche di Dubai alle sabbie bianche e al relax totale delle isole dei Caraibi. Per godersi queste destinazioni stupende in maniera più ricca e autentica, Costa ha pensato a una proposta di escursioni con soluzioni adatte a tutti, anche alle famiglie con bambini. Inoltre, l’esplorazione delle destinazioni comincia già a bordo, con i piatti a firma di tre grandi chef - Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León - che interpretano i sapori delle località comprese negli itinerari. L'intrattenimento a bordo, con fantastici spettacoli dal vivo, musica e feste a tema, è anch’esso studiato in base agli itinerari, per offrire sempre un tocco locale. Navi e itinerari in promozione per il Black Friday 2022 Per chi vuole godersi una pausa dall’inverno in un posto caldo ed esotico, Costa propone le crociere di Costa Toscana negli Emirati Arabi e Oman, e le crociere tra le isole dei Caraibi di Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Queste crociere sono disponibili con il pacchetto “volo+crociera”, che garantisce il massimo della comodità, senza doversi preoccupare del transfer per raggiungere la nave o dei bagagli una volta arrivati in aeroporto. Costa Toscana, ultima ammiraglia della flotta della compagnia italiana, offre un itinerario di una settimana, che grazie alle soste lunghe, di due giorni e una notte, consente di scoprire al meglio Dubai (Emirati Arabi), Muscat (Oman) e Abu Dhabi (Emirati Arabi). Costa Fascinosa e Costa Pacifica propongono cinque diversi itinerari di una settimana, che possono essere combinati insieme in un’unica vacanza di due settimane. Costa Fascinosa propone tre itinerari con partenza da Guadalupa, che permetteranno di scoprire le magnifiche isole delle Piccole Antille, come Bonaire, Saint Vincent, Saint Lucia, Barbados, Martinica, Tortola, Saint Marteen, Aruba, Trinidad. Costa Pacifica proporrà invece due itinerari tra Grandi e Piccole Antille, con visite a La Romana, Amber Cove, Samana e isola Catalina (Repubblica Dominicana), Ocho Rios e Montego Bay (Giamaica), oppure Guadalupa, Antigua, Tortola, Barbados, Saint Lucia. Il Mediterraneo è una destinazione comoda, grazie ai numerosi porti di imbarco disponibili, e da vivere sia in inverno che in estate, grazie al suo clima e al suo mix eccezionale di diverse culture, tradizioni, città d’arte, spiagge e panorami unici. Nel corso dell’inverno e per tutto il 2023 Costa Smeralda offrirà crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna, con scali a Savona, Marsiglia, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma. Dalla prossima primavera sarà affiancata da Costa Toscana, che visiterà Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. Costa Deliziosa proporrà crociere, sempre di una settimana, nella parte orientale del Mediterraneo. In inverno in Grecia (Atene e Katakolon), Croazia (Spalato) e Montenegro (Cattaro), mentre nella primavera 2023 nelle splendide isole greche di Mykonos e Santorini, e a Katakolon. Per chi ha pochi giorni a disposizione, in primavera ci sono le mini-crociere in Francia e Spagna, della durata di 3 o 4 giorni, con Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Per una pausa più lunga ci sono invece le crociere di due settimane alle isole Canarie con Costa Diadema. Un’esperienza unica sono le crociere, dai 14 ai 19 giorni, che permettono di visitare due o più continenti in una sola vacanza, come le crociere transatlantiche dai Caraibi e dal Sud America dirette in Europa, o la crociera di Costa Toscana da Dubai all’Europa. Infine, con il Black Friday di Costa si potrà già pensare anche alla prossima estate, con la possibilità di prenotare a prezzi vantaggiosi una selezione di crociere negli spettacolari fiordi norvegesi. [post_title] => Le proposte per il Black friday di Costa Crociere [post_date] => 2022-11-09T12:37:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667997469000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’obiettivo dei prossimi mesi della Liguria è confermare l’andamento positivo dell’estate, che ha visto il turismo aumentare significativamente rispetto al periodo pre-pandemico. Per questo si punta a promuovere sempre di più la regione come destinazione per il turismo artistico, fra musei, mostre e borghi caratteristici, ma anche per le attività outdoor. Oltre a questo Genova e le altre città cardine saranno protagoniste di diversi eventi dal sapore internazionale come The Ocean Race Genova, l’emozionante gara internazionale che vedrà la Liguria e Genova rappresentare l’Italia nel mondo. «La stagione estiva è stata incredibilmente positiva per il turismo della Liguria – commenta Matteo Garnero, Direttore Generale dell’Agenzia In liguria - nella prima settimana di agosto + 15,21% di presenze turistiche rispetto al 2019. Si segnala anche un significativo aumento del turismo straniero, con un +15% rispetto al periodo pre-pandemico». L’agenzia di promozione proseguirà l’impegno per essere presenti a livello nazionale e internazionale nei principali eventi legati al turismo. «Per quest’anno saremo sicuramente presenti all’American Film Market di Santa Monica - aggiunge Garnero - un’opportunità per far conoscere la destinazione Liguria come attrattiva per le produzioni estere. A livello nazionale siamo stati a Golosaria di Milano (5-7 Novembre), con un’area espositiva dove abbiamo promosso i principali prodotti agroalimentari del territorio e saremo alla fiera del lusso ILTM a Cannes (5-8 dicembre)». Per quanto riguarda il turismo sostenibile per In Liguria l’impegno si traduce in azioni specifiche. «Nel primo semestre 2023 – conclude Garnero - la protagonista sarà The Ocean Race Genova, l’emozionante gara internazionale che vedrà la Liguria e Genova rappresentare l’Italia nel mondo. A Ocean Race è collegato il progetto GENOVA PROCESS la realizzazione della Dichiarazione dei Diritti degli Oceani che verrà presentata all’ONU». [post_title] => In Liguria, turismo sostenibile, mare, storia e arte protagonisti della promozione [post_date] => 2022-11-09T10:27:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667989628000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433782 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Croatia Airlines traguarda l'estate 2023 con voli verso 22 destinazioni internazionali per un totale di 47 rotte internazionali e tre new entry. La compagnia aerea introdurrà infatti nuovi voli stagionali da Spalato verso Skopje e Oslo, e da Brač verso Monaco. L'isola diventerà il quinto scalo della Croazia che la compagnia collegherà alla capitale bavarese con voli non stop e la sua seconda rotta da Brač, a complemento delle operazioni per Zagabria. I servizi saranno effettuati una volta alla settimana. Spalato continuerà ad acquisire importanza nel network di Croatia Airlines durante l'estate, con il vettore che ripristinerà tutte le destinazioni lanciate nel 2022 e servirà in totale venti città europee (incluse Roma e Milano). Dall'hub di Zagabria il vettore volerà invece verso 15 destinazioni europee (escluse le rotte nazionali) tra cui Roma (via Spalato e Dubrovnik). Da Dubrovnik, infine, Croatia Airlines collegherà 7 destinazioni europee internazionali, tra cui Atene, Francoforte, Monaco, Parigi, Praga e Roma. Complessivamente, la compagnia prevede di mantenere 17.000 voli la prossima estate e di offrire 1,82 milioni di posti tra il 26 marzo e il 28 ottobre 2023. Cifre che sono ancora leggermente inferiori ai livelli pre-pandemia 2019, ma in aumento del 20% rispetto a quest'anno. [post_title] => Croatia Airlines: capacità a +20% per l'estate 2023, quasi ai livelli 2019 [post_date] => 2022-11-09T10:19:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667989146000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "croazia nuovi piani della destinazione le mire sul mercato italiano" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":50,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1930,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ieri è stata presentata alla stampa l'operazione Lazio on the Road, promossa dall'Assessorato al Turismo della Regione Lazio in collaborazione con Convention Bureau di Roma & Lazio, Unindustria e ACI-Vallelunga.\r

\r

La presentazione è stata accolta dall'Autodromo di Vallelunga Piero Taruffi, a pochi chilometri da Roma, uno dei più importanti circuiti che da anni ospita competizioni della Formula E.\r

\r

\"Oggi, con questo progetto, esprimiamo la capacità di fare rete tra componente pubblica, operatori privati e mondo delle associazioni e delle imprese turistiche - spiega Valentina Corrado, assessore al Turismo ed Enti locali della Regione Lazio -. Con Lazio on the road investiamo sull'automotive, puntando su segmenti come il business e il luxury\".\r

\r

Segmenti importanti che permettono di intercettare l'attenzione di un turismo di qualità, altospendente e con importanti margini di crescita.\r

\r

\"Il nostro territorio, da qui ai prossimi 5 anni, accoglierà un'offerta importante di alberghi a 5 stelle - interviene Onorio Rebecchini, vice presidente Federalberghi Roma -, che ci permetterà di superare Milano. Con quest'iniziativa accoglieremo un turismo d'alta gamma e stimoleremo nuovi investimenti nel settore alberghiero\".\r

\r

L'automotive si lega anche in maniera evocativa alla Capitale delle strade storiche, crocevia di rotte, percorsi e cammini millenari. \"Abbiamo sempre creduto nell'automotive - spiega Stefano Fiori, presidente Convention Bureau Roma & Lazio -, perché abbiamo Vallelunga ma anche strade storiche importanti come l'Appia, la Salaria, la Cassia ed eccellenze del congressuale come il Rome Convention Center la Nuvola. Ci occuperemo della promozione dell'iniziativa e proporremo roadshow in Germania, Francia, Spagna e Inghilterra, oltre ad organizzare fam trip perché siamo convinti che i ritorni in termini turistici possano essere importanti\".\r

\r

In programma anche iniziative di incontro con gli operatori e le migliori agenzie di eventi del territorio.\r

\r

Sono intervenuti alla presentazione anche Fausto Palombelli, presidente della sezione Industria, turismo e tempo libero di Unindustria, Angelo Sticchi Damiani, presidente di ACI, l'avvocato Carlo Alessi, presidente ACI Vallelung S.p.A., e Alessio Nisi, sindaco di Campagnano.\r

\r

\r

\r

Claudiana Di Cesare","post_title":"Lazio on the Road: al via l'operazione MICE legata ad automotive e leisure","post_date":"2022-11-11T15:10:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","senza-categoria"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1668179404000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432756","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi aspettative per il 2023 della Croazia. Dal primo gennaio del nuovo anno, infatti, per il Paese ci sarà l'ingresso nello spazio Schengen e l'adozione dell'euro. Due step destinati a facilitare lo sviluppo del turismo, trainato da un 2022 di ottimi risultati.\r

\r

Da gennaio a ottobre sono stati oltre 18 milioni gli arrivi e 103 milioni i pernottamenti. \"L’Italia si è confermata mercato di notevole importanza - esordisce Viviana Vukelić, direttrice ente nazionale croato per il turismo in Italia, a margine della presentazione a Roma dei nuovi piani della destinazione- con oltre 900mila arrivi da gennaio a ottobre. Un bacino di turisti repeaters sempre più importante\".\r

\r

Nel prossimo futuro, il Paese vuole alzare ulteriormente l'asticella. \"Prevediamo una crescita notevole del settore - spiega Kristjan Stanicic, direttore Ente nazionale croato per il Turismo - di cinque punti percentuali nei prossimi anni\".\r

\r

Grazie all'inaugurazione del ponte di Pelješac l'estremità sud della Croazia è collegata con il resto del paese e ciò permetterà di evitare la striscia costiera di Neum in Bosnia-Erzegovina, raggiungendo Dubrovnik in macchina più facilmente.\r

\r

\"La Croazia è un paradiso per chi ama il mare, lo sport, la barca a vela, il diving - racconta Stanicic durante il suo intervento -, ma anche per chi vuole vivere un turismo di qualità, lento, legato alle tradizioni, alla cultura, alla sostenibilità. L'ente sta lavorando insieme al Ministero del Turismo ad un nuovo piano di marketing strategico e operativo del turismo 2022-2026\"\r

\r

Al centro della strategia, la promozione di 6 prodotti chiave: \"Esperienza nella natura, city break, turismo mice, vacanza in hotel sul mare, grand tour e itinerari, turismo nautico - elenca Stanicic -. Inoltre ci sarà un aggiornamento del concept che finora ha trainato le campagne di comunicazione, Croazia piena di vita\".\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Croazia: i nuovi piani della destinazione e le mire sul mercato italiano","post_date":"2022-11-11T14:33:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668177182000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433934","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L’Isola di Hawai’i, conosciuta anche come Big Island torna in Europa per riconquistare i suoi viaggiatori. “L’Europa è molto importante per noi - afferma Frecia Cevallos, tourism specialist di County of Hawai’i - e vogliamo tornare a ospitare nuovamente i turisti del Vecchio Continente. Dopo la pandemia, ci siamo concentrati sul mercato interno americano, canadese e giapponese; tuttavia quello europeo per noi è molto interessante perché i visitatori si fermano in media più giorni e hanno un elevato potere di acquisto”.\r

Il dipartimento di Turismo e Cultura dell’Isola di Hawai’i (County of Hawai’i), lo scorso settembre ha presentato la destinazione durante un roadshow a Parigi, Milano e Londra, in concomitanza con le sfilate di moda alle quali era presente per la prima volta lo stilista hawaiano Micah Kamohoali’i insieme a Frecia Cevallos.\r

\r

L’Isola punta a un turismo sostenibile: “Desideriamo attrarre viaggiatori interessati alla nostra cultura e tradizione, i nostri costumi e le comunità; viaggiatori con un senso di responsabilità nei confronti dei luoghi, che sposino il concetto di turismo rigenerativo e diventino viaggiatori socialmente consapevoli” aggiunge Cevallos.\r

E proprio al fine di preservare l’identità dell’isola e delle comunità locali, Hawai’i Tourism Authority ha investito in piani triennali di Destination Management, che prevedono la collaborazione tra pubblico e privato per ridefinire una strategia turistica che passi attraverso la formazione puntando al viaggio rigenerativo coinvolgendo la popolazione. Infatti, è in crescita il numero di visitatori che partecipano a programmi di Corporate Social Responsibility, dedicandosi ad attività di volontariato nelle esperienze turistiche.\r

Gli operatori italiani esprimono forte interesse per la destinazione che solitamente viene proposta in abbinamento a un itinerario nella West Coast americana. Oggi la richiesta si sta orientando anche su viaggi esclusivamente nell’arcipelago per Hawai’i abbinata a una o più isole. Il target italiano su Hawai’i è principalmente di viaggi di nozze. In crescita il turismo sportivo per il golf e quello culturale.\r

Novità per quanto riguarda i collegamenti: United Airlines, dal 25 maggio 2023 opererà un volo diretto Roma - San Francisco in coincidenza per le isole dell’arcipelago insieme a Hawaian Airlines.\r

Nel 2019 sono stati 137.908 gli europei che hanno visitato l’Isola con un aumento dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Da gennaio ad agosto 2022, sono scesi a 65.017 di cui 6.492 italiani. Da gennaio ad agosto 2022, complessivamente l’Isola ha registrato 1.129.687 arrivi con un calo del - 6,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il primo mercato resta la Costa Ovest Americana, seguito dalla Costa Est, da Canada e Giappone. Per l’Europa, il Regno Unito è al primo posto seguito da Germania, Francia, Svizzera e Italia.","post_title":"L'Isola di Hawai’i scommette sull'aumento dei flussi turistici europei","post_date":"2022-11-11T10:03:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668161039000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha varato insieme ad Eni il progetto “Joule Discovery Lab. Un possibile futuro net zero per la mobilità\", iniziativa che mira ad accrescere le competenze imprenditoriali dei dipendenti delle due aziende e a costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile tra player del sistema nazionale industriale.\r

L’iniziativa è promossa da Joule la Scuola di Eni per l’impresa nata per supportare la crescita di startup innovative con forte impatto sulla decarbonizzazione ed economia circolare e diffondere nell’organizzazione lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale.\r

Il progetto è nato in seguito all’avvio della produzione Eni di carburanti sostenibili per l’aviazione, che rappresentano nel breve e medio termine uno strumento per contribuire significativamente alla decarbonizzazione del trasporto aereo; Ita Airways è stata la prima compagnia aerea ad utilizzarli in Italia.\r

All'interno del Gazometro di Roma Ostiense, area industriale che Eni sta riqualificando per avviare un distretto aperto di innovazione tecnologica sulla transizione energetica, cinque team formati da persone Ita Airways ed Eni hanno lavorato per 3 giorni alla progettazione di business model congiunti con un focus dedicato alla riduzione degli impatti relativi al settore mobilità, travel e aviazione. Per arrivare a trasformare le idee in proposte, i team hanno applicato metodologie di design thinking, costruendo un “future artefact”: la versione futura della soluzione, da collocare nello scenario 2050.","post_title":"Ita Airways ed Eni in coppia per il futuro green del trasporto aereo","post_date":"2022-11-11T09:51:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668160273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Vietnam, Cambogia, Thailandia e Maldive: sono queste le destinazioni protagoniste della buona performance di Go Asia, per i tour di Natale e Capodanno a conferma immediata con voli e servizi inclusi.\r

\r

“L’andamento delle prenotazioni per quelle destinazioni in Oriente come Vietnam, Cambogia, Thailandia e Maldive è assolutamente in linea con gli ultimi trend del turismo per il 2023 che vedono i clienti alla ricerca di viaggi fuori dalla comfort zone e in luoghi dove è possibile immergersi nella natura e vivere esperienze uniche\" afferma Alessandro Alù, product manager di Go Asia.\r

\r

Tra i pacchetti per la Cambogia, Cambogia Classica è un tour completo che parte dalla visita di Phnom Penh con il Palazzo Reale, la pagoda d’argento ed i suoi mercati, continua l’esplorazione di Angkor, il grande lago Tonle Sap con i suoi villaggi galleggianti, la cittadina coloniale di Battambang e le sue campagne dove osservare la vita contadina e scoprire la Cambogia rurale più vera.\r

\r

Per i viaggi in Vietnam, il Vietnam Classico da Sud a Nord parte dalla scoperta della dinamica Ho Chi Minh City e della vasta area del delta del Mekong, con il caratteristico mercato galleggiante di Cai Rang. Si prosegue in volo per la parte centrale del paese dove si visita l’antica capitale Hué, il sito Cham di My Son, il più importante del paese, la cittadina di Hoi An. Il viaggio culmina con una crociera con pernottamento nella Baia di Halong con gli incredibili paesaggi di pinnacoli rocciosi che si elevano dal mare.","post_title":"Go Asia in allungo sul 2023 grazie alla performance dei tour in Vietnam, Cambogia e Thailandia","post_date":"2022-11-10T12:17:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668082669000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433812","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo invernale è ancora in bilico. se da una parte ha tutte le possibilità di segnare buoni risultati, dall'altro i costi energetici abbasseranno i risultati. Dopo la stagione 'nulla' dovuta al Covid-19 nel 2020-2021 e un'altra - lo scorso inverno - in cui non si è riusciti a tornare sui livelli prepandemici, ora si abbatte sull'economia turistica invernale l'esplosione dei costi energetici.\r

\r

Emerge da Skipass Panorama Turismo, osservatorio italiano del turismo montano di Jfc, che l'Ansa pubblica in anteprima, secondo cui nell'inverno 2022/2023 il fatturato complessivo salirà a quota 9 miliardi e 514 milioni di euro, segnando - nei confronti del 2021-22 - una crescita di 772 milioni, con una variazione complessiva positiva del +8,8%.\r

\r

«Tale valutazione circa il maggior fatturato - spiega Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile dell'Osservatorio - non inciderà, purtroppo, sulla marginalità aziendale, in quanto i maggiori incassi serviranno solo alla copertura dei maggiori costi relativi al riscaldamento, all'energia elettrica e all'approvvigionamento di generi alimentari, senza considerare tutta una serie di ulteriori costi che subiranno anch'essi incrementi (gestione amministrativa, personale, etc.). Non saranno quindi margini utili a migliorare l'Ebitda delle aziende della filiera, che rischia di subire una riduzione superiore ai 10 punti percentuali».\r

\r

Nel dettaglio secondo i calcoli di Jfc è di 4 miliardi 351 milioni il fatturato del sistema ospitale nella sua complessità di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere. Si attesta a 4 miliardi 38 milioni il fatturato dei servizi quali noleggio attrezzature, maestri di sci, skipass e impianti di risalita vari, etc., vale a dire i servizi collegati alla pratica delle discipline sportive sulla neve. Infine è pari a 1 miliardo 125 milioni di euro l'ulteriore fatturato generato da altri servizi quali ristorazione, commercio, attività ricreative e di divertimento.","post_title":"Turismo invernale: buone le prospettive, ma incombe il costo energetico","post_date":"2022-11-10T10:00:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668074432000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433794","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cosa comprare al prossimo Black friday? Costa Crociere propone una soluzione in grado di mettere tutti d’accordo. Sino al 30 novembre è possibile acquistare una vacanza indimenticabile a bordo di una delle navi della compagnia italiana, approfittando dei “black prices”, le incredibili offerte studiate in occasione del Black Friday 2022.\r

\r

La scelta è davvero ampia, con oltre 150 crociere in partenza tra novembre e l’estate 2023, nel Mediterraneo, Caraibi ed Emirati Arabi, per vivere un’incredibile esperienza all’insegna della scoperta: dalle spiagge della Sardegna e della Liguria, alle meraviglie di Palermo, Napoli e Roma; dalla vitalità di Marsiglia e Barcellona al mare cristallino del Mediterraneo orientale, con i panorami spettacolari di Mykonos e Santorini; dalle architetture avveniristiche di Dubai alle sabbie bianche e al relax totale delle isole dei Caraibi.\r

\r

Per godersi queste destinazioni stupende in maniera più ricca e autentica, Costa ha pensato a una proposta di escursioni con soluzioni adatte a tutti, anche alle famiglie con bambini. Inoltre, l’esplorazione delle destinazioni comincia già a bordo, con i piatti a firma di tre grandi chef - Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León - che interpretano i sapori delle località comprese negli itinerari. L'intrattenimento a bordo, con fantastici spettacoli dal vivo, musica e feste a tema, è anch’esso studiato in base agli itinerari, per offrire sempre un tocco locale. \r

\r

Navi e itinerari in promozione per il Black Friday 2022\r

\r

Per chi vuole godersi una pausa dall’inverno in un posto caldo ed esotico, Costa propone le crociere di Costa Toscana negli Emirati Arabi e Oman, e le crociere tra le isole dei Caraibi di Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Queste crociere sono disponibili con il pacchetto “volo+crociera”, che garantisce il massimo della comodità, senza doversi preoccupare del transfer per raggiungere la nave o dei bagagli una volta arrivati in aeroporto.\r

\r

Costa Toscana, ultima ammiraglia della flotta della compagnia italiana, offre un itinerario di una settimana, che grazie alle soste lunghe, di due giorni e una notte, consente di scoprire al meglio Dubai (Emirati Arabi), Muscat (Oman) e Abu Dhabi (Emirati Arabi).\r

\r

Costa Fascinosa e Costa Pacifica propongono cinque diversi itinerari di una settimana, che possono essere combinati insieme in un’unica vacanza di due settimane. Costa Fascinosa propone tre itinerari con partenza da Guadalupa, che permetteranno di scoprire le magnifiche isole delle Piccole Antille, come Bonaire, Saint Vincent, Saint Lucia, Barbados, Martinica, Tortola, Saint Marteen, Aruba, Trinidad. Costa Pacifica proporrà invece due itinerari tra Grandi e Piccole Antille, con visite a La Romana, Amber Cove, Samana e isola Catalina (Repubblica Dominicana), Ocho Rios e Montego Bay (Giamaica), oppure Guadalupa, Antigua, Tortola, Barbados, Saint Lucia.\r

\r

Il Mediterraneo è una destinazione comoda, grazie ai numerosi porti di imbarco disponibili, e da vivere sia in inverno che in estate, grazie al suo clima e al suo mix eccezionale di diverse culture, tradizioni, città d’arte, spiagge e panorami unici. Nel corso dell’inverno e per tutto il 2023 Costa Smeralda offrirà crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna, con scali a Savona, Marsiglia, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma. Dalla prossima primavera sarà affiancata da Costa Toscana, che visiterà Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma.\r

\r

Costa Deliziosa proporrà crociere, sempre di una settimana, nella parte orientale del Mediterraneo. In inverno in Grecia (Atene e Katakolon), Croazia (Spalato) e Montenegro (Cattaro), mentre nella primavera 2023 nelle splendide isole greche di Mykonos e Santorini, e a Katakolon. Per chi ha pochi giorni a disposizione, in primavera ci sono le mini-crociere in Francia e Spagna, della durata di 3 o 4 giorni, con Costa Fascinosa e Costa Pacifica. Per una pausa più lunga ci sono invece le crociere di due settimane alle isole Canarie con Costa Diadema.\r

\r

Un’esperienza unica sono le crociere, dai 14 ai 19 giorni, che permettono di visitare due o più continenti in una sola vacanza, come le crociere transatlantiche dai Caraibi e dal Sud America dirette in Europa, o la crociera di Costa Toscana da Dubai all’Europa. Infine, con il Black Friday di Costa si potrà già pensare anche alla prossima estate, con la possibilità di prenotare a prezzi vantaggiosi una selezione di crociere negli spettacolari fiordi norvegesi.","post_title":"Le proposte per il Black friday di Costa Crociere","post_date":"2022-11-09T12:37:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667997469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’obiettivo dei prossimi mesi della Liguria è confermare l’andamento positivo dell’estate, che ha visto il turismo aumentare significativamente rispetto al periodo pre-pandemico. Per questo si punta a promuovere sempre di più la regione come destinazione per il turismo artistico, fra musei, mostre e borghi caratteristici, ma anche per le attività outdoor. Oltre a questo Genova e le altre città cardine saranno protagoniste di diversi eventi dal sapore internazionale come The Ocean Race Genova, l’emozionante gara internazionale che vedrà la Liguria e Genova rappresentare l’Italia nel mondo.\r

\r

«La stagione estiva è stata incredibilmente positiva per il turismo della Liguria – commenta Matteo Garnero, Direttore Generale dell’Agenzia In liguria - nella prima settimana di agosto + 15,21% di presenze turistiche rispetto al 2019. Si segnala anche un significativo aumento del turismo straniero, con un +15% rispetto al periodo pre-pandemico».\r

\r

L’agenzia di promozione proseguirà l’impegno per essere presenti a livello nazionale e internazionale nei principali eventi legati al turismo. «Per quest’anno saremo sicuramente presenti all’American Film Market di Santa Monica - aggiunge Garnero - un’opportunità per far conoscere la destinazione Liguria come attrattiva per le produzioni estere. A livello nazionale siamo stati a Golosaria di Milano (5-7 Novembre), con un’area espositiva dove abbiamo promosso i principali prodotti agroalimentari del territorio e saremo alla fiera del lusso ILTM a Cannes (5-8 dicembre)».\r

\r

Per quanto riguarda il turismo sostenibile per In Liguria l’impegno si traduce in azioni specifiche.\r

\r

«Nel primo semestre 2023 – conclude Garnero - la protagonista sarà The Ocean Race Genova, l’emozionante gara internazionale che vedrà la Liguria e Genova rappresentare l’Italia nel mondo. A Ocean Race è collegato il progetto GENOVA PROCESS la realizzazione della Dichiarazione dei Diritti degli Oceani che verrà presentata all’ONU».\r

\r

\r

\r

","post_title":"In Liguria, turismo sostenibile, mare, storia e arte protagonisti della promozione","post_date":"2022-11-09T10:27:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1667989628000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433782","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Croatia Airlines traguarda l'estate 2023 con voli verso 22 destinazioni internazionali per un totale di 47 rotte internazionali e tre new entry. La compagnia aerea introdurrà infatti nuovi voli stagionali da Spalato verso Skopje e Oslo, e da Brač verso Monaco. L'isola diventerà il quinto scalo della Croazia che la compagnia collegherà alla capitale bavarese con voli non stop e la sua seconda rotta da Brač, a complemento delle operazioni per Zagabria. I servizi saranno effettuati una volta alla settimana.\r

\r

Spalato continuerà ad acquisire importanza nel network di Croatia Airlines durante l'estate, con il vettore che ripristinerà tutte le destinazioni lanciate nel 2022 e servirà in totale venti città europee (incluse Roma e Milano). Dall'hub di Zagabria il vettore volerà invece verso 15 destinazioni europee (escluse le rotte nazionali) tra cui Roma (via Spalato e Dubrovnik).\r

Da Dubrovnik, infine, Croatia Airlines collegherà 7 destinazioni europee internazionali, tra cui Atene, Francoforte, Monaco, Parigi, Praga e Roma.\r

\r

Complessivamente, la compagnia prevede di mantenere 17.000 voli la prossima estate e di offrire 1,82 milioni di posti tra il 26 marzo e il 28 ottobre 2023. Cifre che sono ancora leggermente inferiori ai livelli pre-pandemia 2019, ma in aumento del 20% rispetto a quest'anno.\r

\r

","post_title":"Croatia Airlines: capacità a +20% per l'estate 2023, quasi ai livelli 2019","post_date":"2022-11-09T10:19:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667989146000]}]}}