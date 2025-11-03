VisitRimini punta in alto con l’ambiziosa campagna “4 Seasons Collection” “Rimini 4 Seasons Collection. More than a city. More than a destination”: questo il claim della nuova campagna out of home 2025-26 targata VisitRimini. Una sfida «coraggiosa» che ha scelto di fare a meno delle tradizionali immagini della destinazione, puntando tutto su una grafica che ruota attorno a linee pulite, essenziali e glamour, che strizzano l’occhio alla moda e in qualche modo al ricordo di Federico Fellini. Nel mirino, un posizionamento più elevato, per una città che vuole andare oltre il comune immaginario collettivo: «Abbiamo alzato le nostre aspettative e puntiamo a superare lo stereotipo di una Rimini legata al balneare e alla stagionalità» spiega Coralie Delaubert, destination manager di VisitRimini, sottolineando come «si stia costruendo un modello di comunicazione turistica che unisce innovazione, tecnologia e visione strategica, per affermare Rimini come destinazione autentica, dinamica e capace di ispirare e coinvolgere sempre». L’obiettivo è quello di «evocare un’atmosfera, ogni immagine porta con sè un messaggio semplice: Rimini sorprende». La nuova campagna che ambisce a posizionare Rimini tra i grandi brand del fashion e del lifestyle internazionale, «racconta una città capace di evolversi e raccontarsi con linguaggi non comuni – aggiunge l’assessore del Comune di Rimini con deleghe allo sport e alla cultura, Michele Lari -, anche in relazione ad un cambiamento urbano che permette di raccontare la città in modo innovativo e al passo coi tempi. Questa campagna è un nuovo punto di partenza, che esalta una meta che non si esaurisce con l’estate, ma si estende alle quattro stagioni». Un cambio preciso di direzione «supportato dai numeri che mostrano 3,7 milioni di arrivi nel 2024, su Rimini e provincia, per 15 milioni di presenze – prosegue l’assessore – di cui 7,5 milioni nella sola città; gli arrivi internazionali, in particolare, registrano una crescita del +8%. I primi dati 2025 sono confortanti: nei mesi da gennaio ad agosto la crescita è del +0,6% sul 2024, del +10% sul 2023. Nel solo primo semestre l’incremento è del +6,1% rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso. Numeri che evidenziano una destagionalizzazione in corso, e l’attenzione a nuovi target turismo: non solo balneare, ma congressuale e fieristico, legato a sport e cultura». Un «riposizionamento fondato sul dna della nostra terra e sulla qualità della vita della nostra città. Rimini rafforza come brand lifestyle e destinazione europea capace di intrecciare stile, innovazione e contemporaneità». Tomaso Perino, Creativity & Design Manager di Italian Exhibition Group (con cui la campagna è stata realizzata) spiega la «ricerca di un linguaggio visivo elegante ed essenziale, capace di raccontare le anime della città con un tono inusuale. Un progetto che attinge a piene mani dagli stilemi della comunicazione moda, per mostrare una Rimini inattesa, contemporanea ed internazionale, a tratti glamour. Questa campagna è un lavoro a quattro mani tra Italian Exhibition Group e VisitRimini: un incontro tra la creatività dei grandi eventi e l’energia di un territorio che vive tutto l’anno». La campagna è stata pianificata con Urban Vision Group, media company specializzata nel settore digital out of home, su un network di 164 impianti, su territorio nazionale. Si parte con l’impatto dei Maxi Urban Led di Roma e Milano, pensati per incrociare un target ampio e trasversale (tra i vari maxi-led anche le top location di Cattedrale del Duomo a Milano e di Testaccio a Roma), e si prosegue sui totem e le GoTV, sulla rete autostradale distribuiti nelle aree di servizio dal centro al nord Italia. Le icone colorate intrecciate alle lettere della parola ‘Rimini’ rappresentano i sei pilastri dell’offerta turistica – Sea, Nature, Culture, Sport, Food & Wine, Wellness – e danno ritmo e riconoscibilità a una comunicazione capace di parlare a pubblici diversi, con un tono contemporaneo e sofisticato. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500755 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Meliá Hotels International ha annunciato il suo arrivo in Honduras con l'apertura del suo primo hotel sull'isola caraibica di Roatán. La nuova struttura, che opererà sotto il rinnovato marchio Sol by Meliá, aprirà a dicembre accanto al Mesoamerican Reef System, il secondo più grande al mondo, che si estende dal Messico all'Honduras. Questo ecosistema marino vanta una straordinaria biodiversità, rendendo Roatán una destinazione privilegiata per immersioni e snorkeling. Hotel 4 stelle Come riporta Hosteltur, il Sol Roatán Media Luna Resort, attualmente gestito come Media Luna Resort & Beach Club, sarà un hotel a 4 stelle con servizi pensati per soddisfare tutti i gusti: ristorante a buffet, piscina all'aperto, attività per bambini, centro immersioni con molo privato, oltre a una nuova spa e un'area per eventi e riunioni. Questa operazione è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra Meliá e il gruppo HMResorts, guidato dall'imprenditore Piero Dibattista, «la cui visione e il cui impegno per lo sviluppo turistico di Roatán sono rimasti saldi nel corso degli anni». Come ha sottolineato Gabriel Escarrer, presidente e ceo della catena, Roatán «rappresenta un'opportunità unica per Meliá: una destinazione emergente con una bellezza naturale senza pari e un enorme potenziale per il turismo familiare. Con Sol by Meliá , vogliamo offrire ai nostri ospiti un'esperienza divertente, moderna e legata all'ambiente, in uno degli angoli più belli dei Caraibi, aiutandoci a consolidare ulteriormente la nostra leadership nel settore delle vacanze». Con questa apertura, Meliá rafforza la sua presenza nei Caraibi e continua la sua espansione strategica nelle Americhe, concentrandosi su destinazioni autentiche e sostenibili che si connettono con le nuove generazioni di viaggiatori . Ora, con l'aggiunta di 25.000 m² di spazio espositivo nel 2025, un'espansione del 25% di Excel, il WTM London 2025 è pronto a crescere ancora, con più spazio, contenuti migliorati e un coinvolgimento più intenso e di alto livello. L'espansione consente a WTM London di presentare WTM Trend Fest, un nuovissimo programma culturale che mette in luce esperienze globali immersive da tutto il mondo. Ampliando l'impegno dell'evento verso le principali tendenze del settore travel, WTM Trend Fest offre agli espositori l'opportunità di presentare le proprie attività su un nuovo palcoscenico culturale. Cultura pop Con temi che spaziano dal benessere alla cultura pop, dalla gastronomia allo sport e all'avventura, le opportunità includono spettacoli dal vivo, sponsorizzazioni, attività a tema e presentazioni giornaliere. Oltre 4.000 espositori hanno partecipato a WTM London 2024, con un aumento dell'8% rispetto al 2023, spaziando da destinazioni ed esperienze a trasporti, alloggi e soluzioni tecnologiche. I primi indicatori suggeriscono una crescita record per il 2025. Continuando a migliorare l'esperienza degli espositori, WTM London lancerà il prossimo anno il suo canale televisivo in diretta, WTM TV, progettato per educare, coinvolgere e connettere il pubblico. Con una visibilità garantita in tutta la sede e online, WTM TV offre a partner e partecipanti un nuovo livello di approfondimento e accesso alla fiera. Influenza al livello massimo L'influenza dell'evento continua ad espandersi a livello politico, attirando oltre 50 ministri del turismo nel 2024, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente. Il summit dei ministri del 2025 al WTM, organizzato in collaborazione con UN Tourism e il World Travel & Tourism Council (WTTC), presenterà il suo programma più influente fino ad oggi. Gli organizzatori prevedono già una partecipazione ancora maggiore nel 2025. Quest'anno, la manifestazione sarà guidata dal neo-nominato , che ha una forte ambizione di collaborare con i partner del settore e i partecipanti per contribuire a consolidare ulteriormente la posizione del WTM London come l'evento turistico più influente al mondo. Edizione epocale Chris commenta: "Tutti gli indicatori suggeriscono che WTM London 2025 sarà un'edizione epocale, con un notevole anticipo rispetto al 2024. Con la prossima fase di espansione di Excel London in corso, stiamo sbloccando opportunità senza precedenti per espositori, contenuti ed esperienze per i visitatori su una scala mai vista prima. La nostra partnership con Excel London è fondamentale per la capacità di WTM London di crescere e innovare. Insieme, stiamo creando una piattaforma dinamica che rafforza lo status della Capitale come epicentro del dialogo globale su viaggi e turismo". "WTM London è orgogliosa della sua eredità, ma siamo fermamente concentrati sul futuro", ha concluso Chris. [post_title] => WTM 2025, l'edizione più influente della storia della manifestazione [post_date] => 2025-11-03T12:25:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762172735000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500692 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500698" align="alignleft" width="300"] Andrea Mele[/caption] Il post Capodanno sta macinando numeri interessanti, mentre il booking per le prossime festività si muove ancora in modo discontinuo: anche in casa di Mappamondo è tempo di bilanci. «Il Capodanno risulta schiacciato fra le prenotazioni estive e quelle per il 2026 - spiega il ceo Andrea Mele -. Inoltre, i prezzi elevati e la situazione geopolitica internazionale non aiutano. Vettori aerei e catene alberghiere dovrebbero rivedere la politica tariffaria, evitando gli eccessi a vantaggio di una redistribuzione più equilibrata delle prenotazioni. Soprattutto sul fronte delle compagnie aeree, la mera applicazione degli algoritmi fa si che che si generino veri e propri paradossi. Attualmente, molte delle tariffe praticate per il periodo delle festività risultano più basse rispetto a quelle di sei mesi fa». Fatturato in crescita Detto questo, Mappamondo consolida i numeri e, dopo un 2024 che si è chiuso «con la migliore performance nella storia del t.o.», il 2025 dovrebbe portare con sé un'ulteriore crescita di fatturato nell'ordine del 7-8%. «Il bilancio che chiuderemo al 31 dicembre segna la positiva performance di Shiruq, marchio entrato a tutti gli effetti nella galassia del gruppo Mappamondo. Le agenzie di viaggio stanno pian piano metabolizzando l'offerta del brand, che si rivolge a viaggiatori attenti e curiosi e che nel 2026 ha in serbo nuove destinazioni come la Mauritania». In linea generale comunque, i grandi numeri quest'anno li ha fatti il prodotto tradizionalmente di punta di Mappamondo, La Thailandia, favorita dalla stabilizzazione dei prezzi e dall'ampia disponibilità di collegamenti aerei, seguita dal Giappone e dall'Indonesia. «A oggi - chiude Mele - il prenotato sul 2026 risulta essere in forte incremento rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Si tratta però di un advance booking che andrà a riequilibrarsi nelle prossime settimane, che saranno cruciali per leggere un trend attendibile dei mesi futuri». [post_title] => Mappamondo: bene l'advance booking sul 2026. Capodanno discontinuo [post_date] => 2025-11-03T11:38:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762169938000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parlare della prossima stagione invernale in Svizzera, significa prendere in esame i trasporti che muovono i viaggiatori all’interno del paese. Enrico Bernasconi, responsabile italiano della Ferrovia retica, ha evidenziato il problema dell’overbooking. «Quest’anno la tratta del Bernina sta vivendo un momento molto complesso a causa del sovrannumero dei passeggeri. Il numero di presenze è tale da trasformare l’esperienza: si perde in qualità e in soddisfazione. È una situazione difficile da gestire, per questo la Ferrovia retica vuole proporre dei percorsi alternativi. Quello più classico conduce da Tirano a St.Moritz, ma ci sono altre possibilità. Abbiamo la tratta che raggiunge Davos e quella che arriva a Scuol, nota località termale. Il nostro trenino rosso attraversa anche le Gole del Reno e arriva a Laax grazie al sistema combinato dei trasporti - treno più autobus – messo a punto dal Swiss Travel System. Ma vogliamo mettere in primo piano la linea dell’Albula che, con l’area del Landwasser, è patrimonio Unesco dal 2008 e collega Tirano a St.Moritz, arriva a Coira e poi sale fino a Sargans. Questa tratta è meno nota alla clientela italiana, per questo già nell’ottobre del 2022, abbiamo voluto promuoverla in un modo particolare. Nel corso di diverse notti abbiamo nascosto 20 treni composti da 4 carrozze e 2 locomotive in una galleria d’appoggio. Senza che nessuno se ne accorgesse, abbiamo formato un treno lungo 2km che è stato iscritto ufficialmente al Guinness dei primati! È stato emozionante e, serpeggiando tra le curve dei binari, il treno da record ha permesso di scoprire in modo nuovo questa tratta. Per rendere ancora più attrattivo questo percorso a partire dall’inizio del 2026 promuoveremo non solo il treno, ma anche il territorio. Nell’area si trovano tre belle località: la nota Davos, Filisur e Bergün. In collaborazione con gli enti turistici locali e con la politica, da gennaio offriremo uno speciale programma di viaggio: il treno si fermerà a metà dell’Albula da dove partiranno un treno storico con vetture d’epoca che collegherà Filisur a Davos e un treno su gomma che condurrà sotto il viadotto di Landwasser: un percorso davvero spettacolare. Infine con un treno spola si arriverà in un punto panoramico da dove fotografare i treni di passaggio. Questa esperienza prevede anche la visita ad alcune fattorie e un pasto in ristoranti convenzionati con prodotti a km.0. Naturalmente gli impianti di risalita per lo sci sono aperti anche d'estate. Ciascuno potrà acquistare il percorso preferito. Vogliamo così incrementare il flusso delle presenze su questa tratta, alleggerendo il Bernina che, nei prossimi 4 o 5 anni, incrementerà il numero dei treni e del materiale rotabile, superando il problema dell’overbooking». Chiara Ambrosioni [gallery ids="500632,500633,500631"] [post_title] => Svizzera: la Ferrovia retica punta i riflettori sulla linea dell’Albula, patrimonio Unesco [post_date] => 2025-11-03T10:45:06+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762166706000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500672 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vietjet ha convertito il protocollo d'intesa (MoU) firmato a giugno in un ordine definitivo per 100 aeromobili A321neo. La finalizzazione di questo contratto sottolinea l'impegno di Vietjet nella sua strategia di espansione del network e di modernizzazione della flotta, portando il totale degli ordini per l'A321neo a 280 aeromobili. L'intesa è successiva al precedente ordine di Vietjet per 20 velivoli widebody A330neo effettuato a maggio. «Questo non è solo un contratto commerciale, ma un simbolo di fiducia, aspirazione e una visione condivisa per lo sviluppo sostenibile e la connettività globale» ha commentato la presidente di Vietjet, Nguyen Thi Phuong Thao. «La comprovata efficienza e flessibilità dell'A321neo lo rendono la piattaforma ideale per supportare l'ambiziosa espansione di Vietjet - ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, evp sales della divisione Commercial Aircraft di Airbus -. In combinazione con l'A330neo, questa flotta offrirà la massima economicità e una perfetta comunanza tra le operazioni, caratteristiche distintive della famiglia di prodotti Airbus». Grazie all'integrazione di motori di nuova generazione e Sharklet, l'A321neo offre una riduzione del rumore del 50% e un risparmio di carburante e una riduzione di CO₂ superiori al 20% rispetto agli aerei a corridoio singolo della generazione precedente, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri. [post_title] => Vietjet ha finalizzato l'ordine per 100 Airbus A321neo [post_date] => 2025-11-03T10:43:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762166602000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500676 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500677" align="alignleft" width="300"] Marco Strazzullo[/caption] Marco Strazzullo entra a far parte della squadra commerciale di Isola Azzurra in qualità di responsabile per la Campania. «Marco Strazzullo è una figura che non ha bisogno di presentazioni: la sua serietà, la correttezza nei rapporti commerciali e le esperienze maturate anche in ruoli non strettamente commerciali delineano un profilo umano e professionale perfettamente in linea con i valori e gli obiettivi del t.o.» spiega Massimiliano Cintorino, direttore commerciale di Isola Azzurra. Obiettivi ambiziosi «Sono molto contento e orgoglioso di entrare a far parte di un gruppo giovane e motivato, caratterizzato da un entusiasmo contagioso. Isola Azzurra ha davanti a sé grandi obiettivi e traguardi e poter contribuire al loro raggiungimento è per me un privilegio» aggiunge Strazzullo. «Diamo il benvenuto a Marco Strazzullo e gli auguriamo che questo sia l’inizio di un percorso lungo e ricco di soddisfazioni insieme a noi - chiude Andrea Lorenzoni, ceo del t.o. -. Con lui riparte il presidio commerciale di un’area fortemente strategica per la nostra azienda, una regione che ci ha sempre seguito e sostenuto, sulla quale abbiamo creduto e continueremo a investire». [post_title] => Isola Azzurra: Marco Strazzullo nuovo responsabile per la Campania [post_date] => 2025-11-03T10:30:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762165814000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500660 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500662" align="alignleft" width="300"] Zhangjiajie[/caption] Mistral Tour rimodella l'offerta dedicata alla Cina, una destinazione in grande espansione che riflette l’interesse crescente dei viaggiatori italiani per proposte culturali e paesaggistiche sempre più diversificate. L’offerta non si limita più ai grandi classici - le cosiddette "Sette Sorelle" (Pechino, Xi’an, Guilin, Shanghai, Nanchino, Suzhou, Hangzhou) - ma si arricchisce di esperienze che mettono in dialogo la tradizione con le più recenti trasformazioni tecnologiche e culturali del Paese. I dati confermano la dinamicità del mercato: secondo l’amministrazione nazionale dell’immigrazione, il terzo trimestre del 2025 ha registrato 7,2 milioni di visitatori stranieri, in costante aumento rispetto all’anno precedente. Un segnale incoraggiante che coincide con l’espansione della politica di accesso semplificato per numerosi Paesi, contribuendo a rafforzare le opportunità di viaggio. «Stiamo vedendo numeri che potevamo solo sognare sino al 2023 - dichiara Michele Serra, amministratore delegato di Mistral Tour - perché le cifre della scorsa stagione, già di per sé molto buone, sono di fatto raddoppiate nel 2025; grazie alle innovazioni gestionali e infrastrutturali introdotte da Pechino, siamo fra l’altro convinti che l’incremento risulterà costante e progressivo, portandoci entro cinque anni a cifre mai viste prima». I tour “Panda e Avatar - creature fantastiche” (13 giorni), ad esempio, è uno dei tour di gruppo maggiormente richiesti del catalogo del brand di Quality Group, ma il 2025 ha premiato sia la versione del tour prettamente naturalistica (“Balla coi panda”, 13 giorni con un nuovo focus sul Sichuan, in aggiunta alla possibilità di esplorare la futuristica megalopoli di Chongqing), sia le soluzioni di taglio culturale con immancabili visite all’antica città delle lanterne rosse Pingyao (“Panorama Cinese”, 17 giorni, “Ritorno in Cina”, 11 giorni, o anche “Cina d’Inverno: Pechino e Pingyao”, 7 giorni), dando anche spazio ai tour dedicati alle province delle minoranze etniche del Guizhou (“Cina d’Auture: il Guizhou”, 13 giorni). Il prodotto più venduto, in ogni caso, resta “Il Triangolo Imperiale”, favorito dal prezzo più economico così come da un’agevole durata di 9 giorni. [caption id="attachment_500663" align="alignright" width="300"] Michele Serra[/caption] «Presidiare i social network è un atto indispensabile non solo per aggiungere ogni anno qualcosa in più alla nostra programmazione, ma per lanciare soprattutto qualcosa che funzioni, che si imponga con successo da subito. Questo è senza dubbio frutto della digitalizzazione dell’offerta cinese post-pandemica, grazie alla quale è stato possibile spingersi ben oltre la tradizionale proposta delle Sette Sorelle: oggi Nanchino è scivolata quasi in secondo piano, Hong Kong risulta in calo, mentre prendono piede destinazioni talvolta molto lontane o defilate rispetto alle province più note. Gradualmente potremo perciò tornare a programmare mete come il tempio Shaolin o la Via della Seta, inserita nell’offerta 2026, ma nulla esclude che la novità di tendenza possa improvvisamente rivelarsi il Fiume Azzurro, dove abbiamo comunque in programma la scoperta delle sue tre gole e delle grotte buddiste di Dazu nel 2026». L’interesse per località meno note si fa sempre più evidente, segno di una trasformazione nei desideri del viaggiatore contemporaneo, orientato verso esperienze autentiche e percorsi fuori dai consueti circuiti. Il cosiddetto “effetto Instagram” ha portato alla ribalta mete che, fino a poco tempo fa, erano conosciute quasi esclusivamente dal pubblico locale. È il caso di Chongqing, metropoli verticale e multistrato, divenuta virale grazie all’iconico passaggio della monorotaia attraverso un edificio residenziale, simbolo di un’urbanistica ardita e scenografica. Ma l’interesse non si ferma alle immagini spettacolari: a emergere sono anche antiche città minerarie, villaggi di montagna, paesaggi sacri e architetture sospese tra tradizione e sperimentazione. Questa nuova domanda stimola una rilettura dell’offerta: Mistral Tour osserva un crescente apprezzamento per mete capaci di raccontare storie meno conosciute, spesso legate al patrimonio immateriale, alle culture locali o alla natura reinterpretata in chiave contemporanea. La Cina per tutti Un ulteriore riflesso di questa tendenza è la forte e crescente richiesta di viaggi individuali rispetto a quelli di gruppo con accompagnatori dall’Italia, anche perché l’assistenza fornita in Cina risulta ormai di livello molto elevato, ma surrogata al tempo stesso dall’ampia possibilità di muoversi attraverso app e tech facilities. Esempio emblematico è la facilità con cui è ora possibile prenotare viaggi in treno o in aereo per gli spostamenti interni, ma anche per procurarsi taxi, biciclette o riservare un ristorante. I pagamenti, poi, risultano semplicissimi e immediati, potendo essere effettuati ovunque a livello elettronico. Anziché rivolgersi ai grandi alberghi della Cina pre-Covid, ora il visitatore è in grado di scegliere soluzioni ricettive di ogni sorta, da boutique hotel a dimore storiche, concedendosi esperienze luxury prima assai rare e ricercate. Un contributo decisivo, tanto da contraddistinguere il prodotto Mistral Tour rispetto all’intero mercato italiano, viene dalla disponibilità in loco di una struttura d’assistenza capillare, resa possibile dalla graduale sostituzione dei vecchi partner statali di Mistral Tour a favore di imprese cinesi giovani, flessibili e preparatissime, capaci di interfacciarsi agevolmente anche con professionisti italiani specializzati nell’avviare presidi di appoggio sulle destinazioni estere. In aggiunta, la squadra dell’operatore attiva sulla destinazione è stata completamente rinnovata, potendo contare su sei specialisti motivati e appassionati di Cina. L'inverno di Mistral Forte di queste risorse, per la stagione entrante Mistral Tour ha pianificato un’intesa campagna promozionale sul prodotto Cina invernale, la cui stagionalità permette di godere di un rapporto qualità-prezzo estremamente vantaggioso, oltre che di opportunità di visita inusuali e focalizzate soprattutto sul lifestyle urbano. Per il trade è inoltre in programma fra gennaio e febbraio un evento speciale, durante il quale sarà possibile scoprire la “nuova Cina” insieme a un gruppo selezionato di ospiti, così come avviare la piena promozione del catalogo 2026. Verso primavera sarà organizzato pure un educational, a ulteriore supporto di un’intensa campagna di incontri sul territorio e di formazioni online. [post_title] => Mistral Tour, Serra: «Riflettori puntati sulla Cina "alternativa"» [post_date] => 2025-11-03T09:59:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762163968000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500655 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le attività di Minor Hotels in Medio Oriente e Africa stanno accelerando. Amir Golbarg, senior vice president delle Operazioni per Medio Oriente e Africa di Minor Hotels, illustra le strategie di sostenibilità del gruppo, l'approccio al master brand e i piani di crescita esponenziale nei mercati dell'ospitalità. L'espansione di Minor Hotels in Medio Oriente e Africa sta rimodellando il panorama dell'ospitalità. Fondata nel 1967 da William Heinecke , Minor Hotels ha iniziato con umili radici in Thailandia e da allora si è evoluta fino a diventare un importante attore internazionale. Il suo viaggio in Medio Oriente è iniziato nel 2012 con l'esclusivo progetto sull'isola di Sir Bani Yas, negli Emirati Arabi Uniti, dove Minor ha lanciato tre distinti resort che uniscono la conservazione della fauna selvatica all'ospitalità di lusso. Come ha spiegato Golbarg, «Oggi gestiamo 54 proprietà in Medio Oriente e Africa, e molte altre sono in cantiere, tutte progettate per riflettere le culture locali mantenendo al contempo gli standard globali di Minor». Sosteniblità al centro In un intervento riportato da TravelDailyNews, Golbarg ha sottolineato che la sostenibilità non è solo una parola d'ordine del marketing, ma una parte fondamentale delle attività di Minor Hotels. «Il nostro marchio Anantara, lanciato nel 2001, è stato costruito sull'idea di un lusso sostenibile e locale - ha affermato -. Dall'approvvigionamento di materiali locali a Jaipur alla protezione dei rinoceronti neri in Zimbabwe, l'espansione di Minor Hotels in Medio Oriente e Africa integra la responsabilità ambientale e sociale. Con obiettivi certificati nell'ambito dell'iniziativa Science Based Targets, la partecipazione al Dow Jones Sustainability Index e l'attenzione alla riduzione dei rifiuti in discarica, le attività di Minor danno priorità all'approvvigionamento locale, alla riduzione dei rifiuti e all'efficienza energetica. La strategia di master brand Una pietra miliare importante nell'espansione di Minor Hotels in Medio Oriente e Africa è il lancio della sua strategia di "master brand" . Come ha spiegato Golbarg, il consolidamento di otto marchi distinti (tra cui Anantara, Avani e NH) sotto l'egida di Minor Hotels migliora l'esperienza del cliente unificando sistemi di prenotazione, programmi fedeltà e piattaforme digitali.«Questo cambiamento consente agli ospiti di accedere senza problemi alle offerte di tutti i marchi, utilizzando un unico sistema di fidelizzazione e beneficiando di un servizio iper-personalizzato» ha osservato Golbarg. Affrontando il ruolo dell'intelligenza artificiale, Golbarg ne ha sottolineato il valore per l'efficienza del backend, l'analisi dei dati e la comprensione dei clienti, ma non come sostituto del front-of-house. Guardando al futuro, l'espansione di Minor Hotels in Medio Oriente e Africa punta a una crescita esponenziale, con piani ambiziosi per raddoppiare la presenza regionale entro tre anni. Questo include innovazioni nel settore del benessere, centri dedicati alla longevità e concept di ristorazione migliorati, garantendo al gruppo di rimanere al passo con l'evoluzione delle esigenze dei consumatori. L'espansione di Minor Hotels in Medio Oriente e Africa offre un caso di studio avvincente su come tradizione, sostenibilità, consolidamento del marchio e tecnologia possano guidare la crescita in mercati dinamici. Come ha concluso Golbarg, «Abbiamo gli ingredienti e la ricetta: ora è il momento di metterci all'opera». [post_title] => Minor Hotels, ambizioso piano di espansione in Africa e Medio Oriente [post_date] => 2025-11-03T09:42:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762162968000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "visitrimini punta in alto con lambiziosa campagna 4 seasons collection" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":52,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2523,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Meliá Hotels International ha annunciato il suo arrivo in Honduras con l'apertura del suo primo hotel sull'isola caraibica di Roatán. La nuova struttura, che opererà sotto il rinnovato marchio Sol by Meliá, aprirà a dicembre accanto al Mesoamerican Reef System, il secondo più grande al mondo, che si estende dal Messico all'Honduras. \r

\r

Questo ecosistema marino vanta una straordinaria biodiversità, rendendo Roatán una destinazione privilegiata per immersioni e snorkeling.\r

Hotel 4 stelle\r

Come riporta Hosteltur, il Sol Roatán Media Luna Resort, attualmente gestito come Media Luna Resort & Beach Club, sarà un hotel a 4 stelle con servizi pensati per soddisfare tutti i gusti: ristorante a buffet, piscina all'aperto, attività per bambini, centro immersioni con molo privato, oltre a una nuova spa e un'area per eventi e riunioni.\r

\r

Questa operazione è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra Meliá e il gruppo HMResorts, guidato dall'imprenditore Piero Dibattista, «la cui visione e il cui impegno per lo sviluppo turistico di Roatán sono rimasti saldi nel corso degli anni».\r

\r

Come ha sottolineato Gabriel Escarrer, presidente e ceo della catena, Roatán «rappresenta un'opportunità unica per Meliá: una destinazione emergente con una bellezza naturale senza pari e un enorme potenziale per il turismo familiare. Con Sol by Meliá , vogliamo offrire ai nostri ospiti un'esperienza divertente, moderna e legata all'ambiente, in uno degli angoli più belli dei Caraibi, aiutandoci a consolidare ulteriormente la nostra leadership nel settore delle vacanze».\r

\r

Con questa apertura, Meliá rafforza la sua presenza nei Caraibi e continua la sua espansione strategica nelle Americhe, concentrandosi su destinazioni autentiche e sostenibili che si connettono con le nuove generazioni di viaggiatori .\r

\r

","post_title":"Meliá Hotels International apre la prima struttura in Honduras","post_date":"2025-11-03T15:37:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762184252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500730","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Rimini 4 Seasons Collection. More than a city. More than a destination\": questo il claim della nuova campagna out of home 2025-26 targata VisitRimini. Una sfida «coraggiosa» che ha scelto di fare a meno delle tradizionali immagini della destinazione, puntando tutto su una grafica che ruota attorno a linee pulite, essenziali e glamour, che strizzano l'occhio alla moda e in qualche modo al ricordo di Federico Fellini. \r

\r

Nel mirino, un posizionamento più elevato, per una città che vuole andare oltre il comune immaginario collettivo: «Abbiamo alzato le nostre aspettative e puntiamo a superare lo stereotipo di una Rimini legata al balneare e alla stagionalità» spiega Coralie Delaubert, destination manager di VisitRimini, sottolineando come «si stia costruendo un modello di comunicazione turistica che unisce innovazione, tecnologia e visione strategica, per affermare Rimini come destinazione autentica, dinamica e capace di ispirare e coinvolgere sempre». L'obiettivo è quello di «evocare un'atmosfera, ogni immagine porta con sè un messaggio semplice: Rimini sorprende».\r

\r

La nuova campagna che ambisce a posizionare Rimini tra i grandi brand del fashion e del lifestyle internazionale, «racconta una città capace di evolversi e raccontarsi con linguaggi non comuni - aggiunge l'assessore del Comune di Rimini con deleghe allo sport e alla cultura, Michele Lari -, anche in relazione ad un cambiamento urbano che permette di raccontare la città in modo innovativo e al passo coi tempi. Questa campagna è un nuovo punto di partenza, che esalta una meta che non si esaurisce con l'estate, ma si estende alle quattro stagioni».\r

\r

Un cambio preciso di direzione «supportato dai numeri che mostrano 3,7 milioni di arrivi nel 2024, su Rimini e provincia, per 15 milioni di presenze - prosegue l'assessore - di cui 7,5 milioni nella sola città; gli arrivi internazionali, in particolare, registrano una crescita del +8%. I primi dati 2025 sono confortanti: nei mesi da gennaio ad agosto la crescita è del +0,6% sul 2024, del +10% sul 2023. Nel solo primo semestre l'incremento è del +6,1% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Numeri che evidenziano una destagionalizzazione in corso, e l'attenzione a nuovi target turismo: non solo balneare, ma congressuale e fieristico, legato a sport e cultura».\r

\r

Un «riposizionamento fondato sul dna della nostra terra e sulla qualità della vita della nostra città. Rimini rafforza come brand lifestyle e destinazione europea capace di intrecciare stile, innovazione e contemporaneità».\r

\r

Tomaso Perino, Creativity & Design Manager di Italian Exhibition Group (con cui la campagna è stata realizzata) spiega la «ricerca di un linguaggio visivo elegante ed essenziale, capace di raccontare le anime della città con un tono inusuale. Un progetto che attinge a piene mani dagli stilemi della comunicazione moda, per mostrare una Rimini inattesa, contemporanea ed internazionale, a tratti glamour. Questa campagna è un lavoro a quattro mani tra Italian Exhibition Group e VisitRimini: un incontro tra la creatività dei grandi eventi e l'energia di un territorio che vive tutto l'anno».\r

\r

La campagna è stata pianificata con Urban Vision Group, media company specializzata nel settore digital out of home, su un network di 164 impianti, su territorio nazionale. Si parte con l'impatto dei Maxi Urban Led di Roma e Milano, pensati per incrociare un target ampio e trasversale (tra i vari maxi-led anche le top location di Cattedrale del Duomo a Milano e di Testaccio a Roma), e si prosegue sui totem e le GoTV, sulla rete autostradale distribuiti nelle aree di servizio dal centro al nord Italia.\r

\r

Le icone colorate intrecciate alle lettere della parola 'Rimini' rappresentano i sei pilastri dell'offerta turistica - Sea, Nature, Culture, Sport, Food & Wine, Wellness - e danno ritmo e riconoscibilità a una comunicazione capace di parlare a pubblici diversi, con un tono contemporaneo e sofisticato.","post_title":"VisitRimini punta in alto con l'ambiziosa campagna \"4 Seasons Collection\"","post_date":"2025-11-03T15:07:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762182428000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500704\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'vent director, Chris Carter-Chapman[/caption]\r

\r

Il WTM London 2025 è sulla buona strada per diventare l'edizione più grande e influente dei suoi 45 anni di storia, trainato dalla crescente domanda globale di viaggi e dalla continua espansione di Excel London. In programma da martedì 4 a giovedì 6 novembre, l'evento si basa sul successo del 2024, che ha visto un aumento dell'11% degli acquirenti qualificati e oltre 34.000 incontri pre-programmati.\r

\r

Ora, con l'aggiunta di 25.000 m² di spazio espositivo nel 2025, un'espansione del 25% di Excel, il WTM London 2025 è pronto a crescere ancora, con più spazio, contenuti migliorati e un coinvolgimento più intenso e di alto livello.\r

\r

L'espansione consente a WTM London di presentare WTM Trend Fest, un nuovissimo programma culturale che mette in luce esperienze globali immersive da tutto il mondo. Ampliando l'impegno dell'evento verso le principali tendenze del settore travel, WTM Trend Fest offre agli espositori l'opportunità di presentare le proprie attività su un nuovo palcoscenico culturale.\r

Cultura pop\r

Con temi che spaziano dal benessere alla cultura pop, dalla gastronomia allo sport e all'avventura, le opportunità includono spettacoli dal vivo, sponsorizzazioni, attività a tema e presentazioni giornaliere.\r

\r

Oltre 4.000 espositori hanno partecipato a WTM London 2024, con un aumento dell'8% rispetto al 2023, spaziando da destinazioni ed esperienze a trasporti, alloggi e soluzioni tecnologiche. I primi indicatori suggeriscono una crescita record per il 2025. Continuando a migliorare l'esperienza degli espositori, WTM London lancerà il prossimo anno il suo canale televisivo in diretta, WTM TV, progettato per educare, coinvolgere e connettere il pubblico. Con una visibilità garantita in tutta la sede e online, WTM TV offre a partner e partecipanti un nuovo livello di approfondimento e accesso alla fiera.\r

Influenza al livello massimo\r

L'influenza dell'evento continua ad espandersi a livello politico, attirando oltre 50 ministri del turismo nel 2024, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente. Il summit dei ministri del 2025 al WTM, organizzato in collaborazione con UN Tourism e il World Travel & Tourism Council (WTTC), presenterà il suo programma più influente fino ad oggi. Gli organizzatori prevedono già una partecipazione ancora maggiore nel 2025. Quest'anno, la manifestazione sarà guidata dal neo-nominato , che ha una forte ambizione di collaborare con i partner del settore e i partecipanti per contribuire a consolidare ulteriormente la posizione del WTM London come l'evento turistico più influente al mondo.\r

Edizione epocale\r

Chris commenta: \"Tutti gli indicatori suggeriscono che WTM London 2025 sarà un'edizione epocale, con un notevole anticipo rispetto al 2024. Con la prossima fase di espansione di Excel London in corso, stiamo sbloccando opportunità senza precedenti per espositori, contenuti ed esperienze per i visitatori su una scala mai vista prima. La nostra partnership con Excel London è fondamentale per la capacità di WTM London di crescere e innovare. Insieme, stiamo creando una piattaforma dinamica che rafforza lo status della Capitale come epicentro del dialogo globale su viaggi e turismo\". \"WTM London è orgogliosa della sua eredità, ma siamo fermamente concentrati sul futuro\", ha concluso Chris.","post_title":"WTM 2025, l'edizione più influente della storia della manifestazione","post_date":"2025-11-03T12:25:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1762172735000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500692","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500698\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Andrea Mele[/caption]\r

\r

Il post Capodanno sta macinando numeri interessanti, mentre il booking per le prossime festività si muove ancora in modo discontinuo: anche in casa di Mappamondo è tempo di bilanci. «Il Capodanno risulta schiacciato fra le prenotazioni estive e quelle per il 2026 - spiega il ceo Andrea Mele -. Inoltre, i prezzi elevati e la situazione geopolitica internazionale non aiutano. Vettori aerei e catene alberghiere dovrebbero rivedere la politica tariffaria, evitando gli eccessi a vantaggio di una redistribuzione più equilibrata delle prenotazioni. Soprattutto sul fronte delle compagnie aeree, la mera applicazione degli algoritmi fa si che che si generino veri e propri paradossi. Attualmente, molte delle tariffe praticate per il periodo delle festività risultano più basse rispetto a quelle di sei mesi fa».\r

Fatturato in crescita\r

Detto questo, Mappamondo consolida i numeri e, dopo un 2024 che si è chiuso «con la migliore performance nella storia del t.o.», il 2025 dovrebbe portare con sé un'ulteriore crescita di fatturato nell'ordine del 7-8%. «Il bilancio che chiuderemo al 31 dicembre segna la positiva performance di Shiruq, marchio entrato a tutti gli effetti nella galassia del gruppo Mappamondo. Le agenzie di viaggio stanno pian piano metabolizzando l'offerta del brand, che si rivolge a viaggiatori attenti e curiosi e che nel 2026 ha in serbo nuove destinazioni come la Mauritania».\r

\r

In linea generale comunque, i grandi numeri quest'anno li ha fatti il prodotto tradizionalmente di punta di Mappamondo, La Thailandia, favorita dalla stabilizzazione dei prezzi e dall'ampia disponibilità di collegamenti aerei, seguita dal Giappone e dall'Indonesia.\r

\r

«A oggi - chiude Mele - il prenotato sul 2026 risulta essere in forte incremento rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Si tratta però di un advance booking che andrà a riequilibrarsi nelle prossime settimane, che saranno cruciali per leggere un trend attendibile dei mesi futuri».","post_title":"Mappamondo: bene l'advance booking sul 2026. Capodanno discontinuo","post_date":"2025-11-03T11:38:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762169938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parlare della prossima stagione invernale in Svizzera, significa prendere in esame i trasporti che muovono i viaggiatori all’interno del paese. Enrico Bernasconi, responsabile italiano della Ferrovia retica, ha evidenziato il problema dell’overbooking.\r

\r

«Quest’anno la tratta del Bernina sta vivendo un momento molto complesso a causa del sovrannumero dei passeggeri. Il numero di presenze è tale da trasformare l’esperienza: si perde in qualità e in soddisfazione. È una situazione difficile da gestire, per questo la Ferrovia retica vuole proporre dei percorsi alternativi. Quello più classico conduce da Tirano a St.Moritz, ma ci sono altre possibilità. Abbiamo la tratta che raggiunge Davos e quella che arriva a Scuol, nota località termale. Il nostro trenino rosso attraversa anche le Gole del Reno e arriva a Laax grazie al sistema combinato dei trasporti - treno più autobus – messo a punto dal Swiss Travel System.\r

\r

Ma vogliamo mettere in primo piano la linea dell’Albula che, con l’area del Landwasser, è patrimonio Unesco dal 2008 e collega Tirano a St.Moritz, arriva a Coira e poi sale fino a Sargans. Questa tratta è meno nota alla clientela italiana, per questo già nell’ottobre del 2022, abbiamo voluto promuoverla in un modo particolare. Nel corso di diverse notti abbiamo nascosto 20 treni composti da 4 carrozze e 2 locomotive in una galleria d’appoggio. Senza che nessuno se ne accorgesse, abbiamo formato un treno lungo 2km che è stato iscritto ufficialmente al Guinness dei primati! È stato emozionante e, serpeggiando tra le curve dei binari, il treno da record ha permesso di scoprire in modo nuovo questa tratta.\r

\r

Per rendere ancora più attrattivo questo percorso a partire dall’inizio del 2026 promuoveremo non solo il treno, ma anche il territorio. Nell’area si trovano tre belle località: la nota Davos, Filisur e Bergün. In collaborazione con gli enti turistici locali e con la politica, da gennaio offriremo uno speciale programma di viaggio: il treno si fermerà a metà dell’Albula da dove partiranno un treno storico con vetture d’epoca che collegherà Filisur a Davos e un treno su gomma che condurrà sotto il viadotto di Landwasser: un percorso davvero spettacolare.\r

\r

Infine con un treno spola si arriverà in un punto panoramico da dove fotografare i treni di passaggio. Questa esperienza prevede anche la visita ad alcune fattorie e un pasto in ristoranti convenzionati con prodotti a km.0. Naturalmente gli impianti di risalita per lo sci sono aperti anche d'estate. Ciascuno potrà acquistare il percorso preferito. Vogliamo così incrementare il flusso delle presenze su questa tratta, alleggerendo il Bernina che, nei prossimi 4 o 5 anni, incrementerà il numero dei treni e del materiale rotabile, superando il problema dell’overbooking».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"500632,500633,500631\"]","post_title":"Svizzera: la Ferrovia retica punta i riflettori sulla linea dell’Albula, patrimonio Unesco","post_date":"2025-11-03T10:45:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762166706000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vietjet ha convertito il protocollo d'intesa (MoU) firmato a giugno in un ordine definitivo per 100 aeromobili A321neo.\r

\r

La finalizzazione di questo contratto sottolinea l'impegno di Vietjet nella sua strategia di espansione del network e di modernizzazione della flotta, portando il totale degli ordini per l'A321neo a 280 aeromobili.\r

\r

L'intesa è successiva al precedente ordine di Vietjet per 20 velivoli widebody A330neo effettuato a maggio.\r

\r

«Questo non è solo un contratto commerciale, ma un simbolo di fiducia, aspirazione e una visione condivisa per lo sviluppo sostenibile e la connettività globale» ha commentato la presidente di Vietjet, Nguyen Thi Phuong Thao.\r

\r

«La comprovata efficienza e flessibilità dell'A321neo lo rendono la piattaforma ideale per supportare l'ambiziosa espansione di Vietjet - ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, evp sales della divisione Commercial Aircraft di Airbus -. In combinazione con l'A330neo, questa flotta offrirà la massima economicità e una perfetta comunanza tra le operazioni, caratteristiche distintive della famiglia di prodotti Airbus».\r

\r

Grazie all'integrazione di motori di nuova generazione e Sharklet, l'A321neo offre una riduzione del rumore del 50% e un risparmio di carburante e una riduzione di CO₂ superiori al 20% rispetto agli aerei a corridoio singolo della generazione precedente, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri.\r

\r

","post_title":"Vietjet ha finalizzato l'ordine per 100 Airbus A321neo","post_date":"2025-11-03T10:43:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762166602000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500676","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500677\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Strazzullo[/caption]\r

\r

Marco Strazzullo entra a far parte della squadra commerciale di Isola Azzurra in qualità di responsabile per la Campania.\r

\r

«Marco Strazzullo è una figura che non ha bisogno di presentazioni: la sua serietà, la correttezza nei rapporti commerciali e le esperienze maturate anche in ruoli non strettamente commerciali delineano un profilo umano e professionale perfettamente in linea con i valori e gli obiettivi del t.o.» spiega Massimiliano Cintorino, direttore commerciale di Isola Azzurra.\r

Obiettivi ambiziosi\r

«Sono molto contento e orgoglioso di entrare a far parte di un gruppo giovane e motivato, caratterizzato da un entusiasmo contagioso. Isola Azzurra ha davanti a sé grandi obiettivi e traguardi e poter contribuire al loro raggiungimento è per me un privilegio» aggiunge Strazzullo.\r

\r

«Diamo il benvenuto a Marco Strazzullo e gli auguriamo che questo sia l’inizio di un percorso lungo e ricco di soddisfazioni insieme a noi - chiude Andrea Lorenzoni, ceo del t.o. -. Con lui riparte il presidio commerciale di un’area fortemente strategica per la nostra azienda, una regione che ci ha sempre seguito e sostenuto, sulla quale abbiamo creduto e continueremo a investire».","post_title":"Isola Azzurra: Marco Strazzullo nuovo responsabile per la Campania","post_date":"2025-11-03T10:30:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762165814000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500662\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Zhangjiajie[/caption]\r

Mistral Tour rimodella l'offerta dedicata alla Cina, una destinazione in grande espansione che riflette l’interesse crescente dei viaggiatori italiani per proposte culturali e paesaggistiche sempre più diversificate.\r

L’offerta non si limita più ai grandi classici - le cosiddette \"Sette Sorelle\" (Pechino, Xi’an, Guilin, Shanghai, Nanchino, Suzhou, Hangzhou) - ma si arricchisce di esperienze che mettono in dialogo la tradizione con le più recenti trasformazioni tecnologiche e culturali del Paese. I dati confermano la dinamicità del mercato: secondo l’amministrazione nazionale dell’immigrazione, il terzo trimestre del 2025 ha registrato 7,2 milioni di visitatori stranieri, in costante aumento rispetto all’anno precedente. Un segnale incoraggiante che coincide con l’espansione della politica di accesso semplificato per numerosi Paesi, contribuendo a rafforzare le opportunità di viaggio.\r

«Stiamo vedendo numeri che potevamo solo sognare sino al 2023 - dichiara Michele Serra, amministratore delegato di Mistral Tour - perché le cifre della scorsa stagione, già di per sé molto buone, sono di fatto raddoppiate nel 2025; grazie alle innovazioni gestionali e infrastrutturali introdotte da Pechino, siamo fra l’altro convinti che l’incremento risulterà costante e progressivo, portandoci entro cinque anni a cifre mai viste prima».\r

\r

I tour\r

“Panda e Avatar - creature fantastiche” (13 giorni), ad esempio, è uno dei tour di gruppo maggiormente richiesti del catalogo del brand di Quality Group, ma il 2025 ha premiato sia la versione del tour prettamente naturalistica (“Balla coi panda”, 13 giorni con un nuovo focus sul Sichuan, in aggiunta alla possibilità di esplorare la futuristica megalopoli di Chongqing), sia le soluzioni di taglio culturale con immancabili visite all’antica città delle lanterne rosse Pingyao (“Panorama Cinese”, 17 giorni, “Ritorno in Cina”, 11 giorni, o anche “Cina d’Inverno: Pechino e Pingyao”, 7 giorni), dando anche spazio ai tour dedicati alle province delle minoranze etniche del Guizhou (“Cina d’Auture: il Guizhou”, 13 giorni). Il prodotto più venduto, in ogni caso, resta “Il Triangolo Imperiale”, favorito dal prezzo più economico così come da un’agevole durata di 9 giorni.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500663\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Michele Serra[/caption]\r

«Presidiare i social network è un atto indispensabile non solo per aggiungere ogni anno qualcosa in più alla nostra programmazione, ma per lanciare soprattutto qualcosa che funzioni, che si imponga con successo da subito. Questo è senza dubbio frutto della digitalizzazione dell’offerta cinese post-pandemica, grazie alla quale è stato possibile spingersi ben oltre la tradizionale proposta delle Sette Sorelle: oggi Nanchino è scivolata quasi in secondo piano, Hong Kong risulta in calo, mentre prendono piede destinazioni talvolta molto lontane o defilate rispetto alle province più note. Gradualmente potremo perciò tornare a programmare mete come il tempio Shaolin o la Via della Seta, inserita nell’offerta 2026, ma nulla esclude che la novità di tendenza possa improvvisamente rivelarsi il Fiume Azzurro, dove abbiamo comunque in programma la scoperta delle sue tre gole e delle grotte buddiste di Dazu nel 2026».\r

L’interesse per località meno note si fa sempre più evidente, segno di una trasformazione nei desideri del viaggiatore contemporaneo, orientato verso esperienze autentiche e percorsi fuori dai consueti circuiti.\r

Il cosiddetto “effetto Instagram” ha portato alla ribalta mete che, fino a poco tempo fa, erano conosciute quasi esclusivamente dal pubblico locale. È il caso di Chongqing, metropoli verticale e multistrato, divenuta virale grazie all’iconico passaggio della monorotaia attraverso un edificio residenziale, simbolo di un’urbanistica ardita e scenografica. Ma l’interesse non si ferma alle immagini spettacolari: a emergere sono anche antiche città minerarie, villaggi di montagna, paesaggi sacri e architetture sospese tra tradizione e sperimentazione. Questa nuova domanda stimola una rilettura dell’offerta: Mistral Tour osserva un crescente apprezzamento per mete capaci di raccontare storie meno conosciute, spesso legate al patrimonio immateriale, alle culture locali o alla natura reinterpretata in chiave contemporanea.\r

\r

La Cina per tutti\r

Un ulteriore riflesso di questa tendenza è la forte e crescente richiesta di viaggi individuali rispetto a quelli di gruppo con accompagnatori dall’Italia, anche perché l’assistenza fornita in Cina risulta ormai di livello molto elevato, ma surrogata al tempo stesso dall’ampia possibilità di muoversi attraverso app e tech facilities. Esempio emblematico è la facilità con cui è ora possibile prenotare viaggi in treno o in aereo per gli spostamenti interni, ma anche per procurarsi taxi, biciclette o riservare un ristorante. I pagamenti, poi, risultano semplicissimi e immediati, potendo essere effettuati ovunque a livello elettronico. Anziché rivolgersi ai grandi alberghi della Cina pre-Covid, ora il visitatore è in grado di scegliere soluzioni ricettive di ogni sorta, da boutique hotel a dimore storiche, concedendosi esperienze luxury prima assai rare e ricercate.\r

Un contributo decisivo, tanto da contraddistinguere il prodotto Mistral Tour rispetto all’intero mercato italiano, viene dalla disponibilità in loco di una struttura d’assistenza capillare, resa possibile dalla graduale sostituzione dei vecchi partner statali di Mistral Tour a favore di imprese cinesi giovani, flessibili e preparatissime, capaci di interfacciarsi agevolmente anche con professionisti italiani specializzati nell’avviare presidi di appoggio sulle destinazioni estere. In aggiunta, la squadra dell’operatore attiva sulla destinazione è stata completamente rinnovata, potendo contare su sei specialisti motivati e appassionati di Cina.\r

\r

L'inverno di Mistral\r

Forte di queste risorse, per la stagione entrante Mistral Tour ha pianificato un’intesa campagna promozionale sul prodotto Cina invernale, la cui stagionalità permette di godere di un rapporto qualità-prezzo estremamente vantaggioso, oltre che di opportunità di visita inusuali e focalizzate soprattutto sul lifestyle urbano. Per il trade è inoltre in programma fra gennaio e febbraio un evento speciale, durante il quale sarà possibile scoprire la “nuova Cina” insieme a un gruppo selezionato di ospiti, così come avviare la piena promozione del catalogo 2026. Verso primavera sarà organizzato pure un educational, a ulteriore supporto di un’intensa campagna di incontri sul territorio e di formazioni online.","post_title":"Mistral Tour, Serra: «Riflettori puntati sulla Cina \"alternativa\"»","post_date":"2025-11-03T09:59:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762163968000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Le attività di Minor Hotels in Medio Oriente e Africa stanno accelerando. Amir Golbarg, senior vice president delle Operazioni per Medio Oriente e Africa di Minor Hotels, illustra le strategie di sostenibilità del gruppo, l'approccio al master brand e i piani di crescita esponenziale nei mercati dell'ospitalità.\r

\r

\r

L'espansione di Minor Hotels in Medio Oriente e Africa sta rimodellando il panorama dell'ospitalità. \r

\r

Fondata nel 1967 da William Heinecke , Minor Hotels ha iniziato con umili radici in Thailandia e da allora si è evoluta fino a diventare un importante attore internazionale. Il suo viaggio in Medio Oriente è iniziato nel 2012 con l'esclusivo progetto sull'isola di Sir Bani Yas, negli Emirati Arabi Uniti, dove Minor ha lanciato tre distinti resort che uniscono la conservazione della fauna selvatica all'ospitalità di lusso. Come ha spiegato Golbarg, «Oggi gestiamo 54 proprietà in Medio Oriente e Africa, e molte altre sono in cantiere, tutte progettate per riflettere le culture locali mantenendo al contempo gli standard globali di Minor».\r

Sosteniblità al centro\r

In un intervento riportato da TravelDailyNews, Golbarg ha sottolineato che la sostenibilità non è solo una parola d'ordine del marketing, ma una parte fondamentale delle attività di Minor Hotels. «Il nostro marchio Anantara, lanciato nel 2001, è stato costruito sull'idea di un lusso sostenibile e locale - ha affermato -. Dall'approvvigionamento di materiali locali a Jaipur alla protezione dei rinoceronti neri in Zimbabwe, l'espansione di Minor Hotels in Medio Oriente e Africa integra la responsabilità ambientale e sociale. Con obiettivi certificati nell'ambito dell'iniziativa Science Based Targets, la partecipazione al Dow Jones Sustainability Index e l'attenzione alla riduzione dei rifiuti in discarica, le attività di Minor danno priorità all'approvvigionamento locale, alla riduzione dei rifiuti e all'efficienza energetica.\r

La strategia di master brand\r

Una pietra miliare importante nell'espansione di Minor Hotels in Medio Oriente e Africa è il lancio della sua strategia di \"master brand\" . Come ha spiegato Golbarg, il consolidamento di otto marchi distinti (tra cui Anantara, Avani e NH) sotto l'egida di Minor Hotels migliora l'esperienza del cliente unificando sistemi di prenotazione, programmi fedeltà e piattaforme digitali.«Questo cambiamento consente agli ospiti di accedere senza problemi alle offerte di tutti i marchi, utilizzando un unico sistema di fidelizzazione e beneficiando di un servizio iper-personalizzato» ha osservato Golbarg.\r

\r

Affrontando il ruolo dell'intelligenza artificiale, Golbarg ne ha sottolineato il valore per l'efficienza del backend, l'analisi dei dati e la comprensione dei clienti, ma non come sostituto del front-of-house.\r

\r

Guardando al futuro, l'espansione di Minor Hotels in Medio Oriente e Africa punta a una crescita esponenziale, con piani ambiziosi per raddoppiare la presenza regionale entro tre anni. Questo include innovazioni nel settore del benessere, centri dedicati alla longevità e concept di ristorazione migliorati, garantendo al gruppo di rimanere al passo con l'evoluzione delle esigenze dei consumatori. L'espansione di Minor Hotels in Medio Oriente e Africa offre un caso di studio avvincente su come tradizione, sostenibilità, consolidamento del marchio e tecnologia possano guidare la crescita in mercati dinamici. Come ha concluso Golbarg, «Abbiamo gli ingredienti e la ricetta: ora è il momento di metterci all'opera».\r

\r

","post_title":"Minor Hotels, ambizioso piano di espansione in Africa e Medio Oriente","post_date":"2025-11-03T09:42:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762162968000]}]}}