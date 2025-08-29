Valle d’Aosta: 70 milioni la società Cervinio spa per la costruzione si un nuovo maxi impianto di risalita La Regione Valle d’Aosta investe sullo sci con un aumento di capitale di 70 milioni di euro della società Cervino spa, di cui è proprietaria. L’obiettivo è sostenere la costruzione del nuovo maxi impianto di risalita tra Breuil-Cervinia e Plateau Rosa, che costerà 200 milioni di euro. Lo ha deliberato la giunta che ha incaricato dell’operazione la sua finanziaria Finaosta. Saranno due le tranche: 35 milioni nel 2025 e altrettanti nel 2026. Dovrà essere anche predisposta una due diligence sulla convenienza dell’investimento. Le risorse sono state stanziate a luglio con una variazione di bilancio, approvata dal Consiglio regionale. Il nuovo collegamento funiviario si chiamerà ‘Cervino The One’ e sarà diviso in due tronchi: il primo da Breuil-Cervinia a Plan Maison, che seguirà il percorso degli impianti già esistenti, e il secondo che arriverà ai 3.458 metri di Plateau Rosa. I lavori dovrebbero iniziare a maggio 2026 per consentire l’apertura a dicembre 2029. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496144 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Regione Valle d'Aosta investe sullo sci con un aumento di capitale di 70 milioni di euro della società Cervino spa, di cui è proprietaria. L'obiettivo è sostenere la costruzione del nuovo maxi impianto di risalita tra Breuil-Cervinia e Plateau Rosa, che costerà 200 milioni di euro. Lo ha deliberato la giunta che ha incaricato dell'operazione la sua finanziaria Finaosta. Saranno due le tranche: 35 milioni nel 2025 e altrettanti nel 2026. Dovrà essere anche predisposta una due diligence sulla convenienza dell'investimento. Le risorse sono state stanziate a luglio con una variazione di bilancio, approvata dal Consiglio regionale. Il nuovo collegamento funiviario si chiamerà 'Cervino The One' e sarà diviso in due tronchi: il primo da Breuil-Cervinia a Plan Maison, che seguirà il percorso degli impianti già esistenti, e il secondo che arriverà ai 3.458 metri di Plateau Rosa. I lavori dovrebbero iniziare a maggio 2026 per consentire l'apertura a dicembre 2029. [post_title] => Valle d'Aosta: 70 milioni la società Cervinio spa per la costruzione si un nuovo maxi impianto di risalita [post_date] => 2025-08-29T12:04:17+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756469057000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496142 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo la fine dell'estate, i voli tra Stati Uniti e Cuba saranno ridotti del 20% a partire da settembre, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Saranno operati 91 voli settimanali con una capacità totale di 13.965 posti tra i due Paesi. La diminuzione della disponibilità di posti tra settembre 2024 e settembre 2025 sarà del 16,1%. Le compagnie aeree che mantengono i collegamenti tra Stati Uniti e Cuba sono American Airlines, con 70 voli settimanali e 10.500 posti, che rappresentano il 77% delle frequenze e il 75% della capacità del mercato; Delta rimane con 14 voli e 2.240 posti, secondo Aviacionline. United Airlines Tuttavia, United ha annunciato che sospenderà la rotta Houston-L'Avana a partire dal 1° settembre, Southwest ridurrà la sua rotta Tampa-L'Avana a un volo giornaliero a partire dal 4 settembre e American ha richiesto una deroga temporanea al Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (DOT) per la messa a terra invernale fino a marzo 2026. I voli sono concentrati sulle rotte da Miami e Tampa, con American Airlines che serve L'Avana, Camagüey, Holguín, Santa Clara, Santiago de Cuba e Varadero. Delta serve L'Avana da Miami, mentre Southwest opera solo la rotta Tampa-L'Avana. [post_title] => Cuba, da fine estate diminuzione del 20% dei voli dagli Usa [post_date] => 2025-08-29T11:56:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756468563000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496113 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggia con Carlo tira le somme di un’estate in crescita. Con il supporto dell’organizzazione tecnica di Viaggigiovani.it, il t.o. ha infatti registrato incremento del 70% di partecipanti ai propri tour rispetto al 2024. Quattro le mete in forte crescita nelle richieste della clientela: Nepal, Uganda, Kazakistan e Perù. I viaggi esplorativi, ad alto tasso emozionale e fuori dalle rotte canoniche, diventano sempre più appannaggio di un pubblico trasversale, preparato e in cerca di esperienze vere. L’estate 2024 aveva già posto solide basi con partenze ben distribuite su Mongolia, Nepal, Kazakistan, Perù, Uganda e Marocco. Ma è il 2025 a segnare il sorpasso e il cambio di rotta: le proposte di viaggio sono aumentate, così come i partecipanti, e in alcune destinazioni le partenze si sono addirittura duplicate. Fra i fattori che hanno determinato il successo, il t.o. segnala la trasparenza sulle tariffe praticate, il restyling del sito e il rebranding dell’identità visiva del marchio, sostenuto da un piano di comunicazione incisivo. I viaggi più richiesti In dettaglio, il trekking in Perù che abbina un percorso in alta quota a esperienze a contatto con il territorio ”Huayhash” ha raccolto molti consensi. Medesimo discorso per “Alla ricerca dei gorilla” in Uganda, che ha visto il raddoppio delle partenze con un leggero abbassamento dell’età media. In Kazakistan, l'itinerario alla scoperta dei “Segreti del Mangystau” in combinata con l’Uzbekistan ha registrato il raddoppio delle partenze e un deciso abbassamento dell’età media dei partecipanti, passata da 63 a 42 anni. Infine il Nepal, destinazione clou per Viaggia con Carlo, che presenta un ampio ventaglio di tour; tra i più richiesti, “Annapurna e il Tilicho Lake” e il trekking “Manaslu”. [post_title] => Viaggia con Carlo archivia un'estate a segno più [post_date] => 2025-08-29T09:31:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756459892000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496092 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riflettori accesi su Lovanio in occasione del 600° anniversario dell’Università Cattolica KU Leuven: in primo piano spicca l’itinerario And So, Change Comes in Waves, un percorso che invita a perdersi nel centro storico e nei suoi dintorni, lasciandosi sorprendere da otto installazioni artistiche site specific che interpretano importanti tematiche del nostro tempo, creando un dialogo continuo tra scienza, arte e società. Si parte da Berlinde De Bruyckere, artista originaria di Gent, che unisce sculture, strutture e disegni per parlare di resilienza, o Ugo Rondinone che invita a riflettere sulla crisi climatica e sull’assoluta necessità di ripristinare il legame tra uomo e natura. Senza dimenticare il diritto all’istruzione, l’importanza della conoscenza, i dilemmi etici nella ricerca scientifica e l’inclusione nella sanità, approfonditi dalle opere di Alicja Kwade, Sammy Baloji, Elif Erkan, Yu Ji e Clara Spilliaert. Per coinvolgere più sensi e più punti di vista, inoltre, la scrittrice Maud Vanhauwaert - in collaborazione con il Dipartimento di Cultura e la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università - ha selezionato otto autori che indagano con altrettante installazioni le stesse tematiche con il linguaggio della poesia e che saranno fruibili tramite il QR Code posizionato accanto a ogni lavoro. Arte e scienza continuano ad intrecciarsi anche all’Arenberg Park dov’è possibile avventurarsi all’interno del Wandering Garden, la creazione del duo artistico Gijs Van Vaerenbergh composta da centinaia di metri di griglie d’acciaio curvate a formare un labirinto che - grazie a piante rampicanti – si trasformerà con il tempo in una foresta, consentendo all’opera di evolversi al ritmo delle stagioni, esattamente come la città che la ospita. Tutte le installazioni, infatti, sono state concepite per diventare patrimonio permanente di Lovanio, sugellando il legame indissolubile tra l’arte e la scienza in questa città. Il progetto And So, Change Comes in Waves si inserisce in un più vasto programma di eventi a Lovanio, tra cui aperture straordinarie di edifici storici appartenenti all’Università e tre mostre autunnali che illustrano la storia e l’evoluzione dell’Ateneo in questi 600 anni. [gallery ids="496094,496096,496095"] [post_title] => Fiandre: alla scoperta di Lovanio attraverso un itinerario fra arte e scienza [post_date] => 2025-08-28T12:54:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756385645000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496050 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In primo piano, come riporta Travel Weekly, la crociera che unisce Machu Picchu a un viaggio di sette notti in Costa Rica e nel canale di Panama. In dettaglio, questa formula unisce un pacchetto di cinque notti pre o post crociera a una visita guidata di mezza giornata a Machu Picchu, un viaggio di andata e ritorno in treno Vistadome e una visita al sito di Cusco. Con la presentazione degli itinerari 2026-27, Windstar punta con decisione sull’area di Caraibi e America Latina. L'espansione include il debutto nei Caraibi di Star Seeker, una nave che entrerà in servizio in Europa il prossimo dicembre. Fra le altre novità, l’itinerario settimanale in programma da novembre a marzo ai Caraibi a bordo di Wind Surf. con partenza da San Juan, St. Maarten o entrambe. La nave a vela di punta del brand, alternerà gli itinerari di sette notti “Beach Fun & Sun: a remote Caribbean gateway” e “Classic Caribbean” entrambi di sette notti in partenza da San Juan o St. Marteen. Tra le attività ci sono lo snorkeling al largo del porto di Prickly Pear, la zipline nella foresta pluviale di St. Kitts e la sosta per l’aperitivo a Guadalupa. Da ottobre a gennaio, la Star Pride offrirà itinerari settimanali con partenza da San Juan, alternando la crociera di sette notti "San Juan e isole Vergini" e la crociera di sette notti "Windward Islands surf & sunset". Prima di spostarsi in America Latina, la Star Legend offrirà due crociere da Barbados a novembre e dicembre 2026. Le nuove escursioni a terra nella Repubblica Dominicana includono una degustazione di rum a Puerto Plata e un giro in barca tra le grotte e le mangrovie del parco nazionale Los Haitises a Samana. Altre novità: snorkeling a Horseshoe Reef nelle Tobago Cays e un corso di cucina creola e mixology tenuto da uno chef locale a Marigot, St. Martin. [post_title] => Windstar Cruises, al via la programmazione invernale 2026-27 [post_date] => 2025-08-28T10:50:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756378224000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496023 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto ufficiale a novembre per il Mandai Rainforest Resort, che diverrà la centesima struttura Banyan Group, nonchè il primo resort urbano della società alberghiera nel suo paese d'origine. Il debutto sarà segnato da una settimana di festeggiamenti e da un festival di beneficenza, a sottolineare l'impegno del Gruppo verso un'ospitalità orientata al raggiungimento degli obiettivi. Il Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree si trova all'interno della Mandai Wildlife Reserve, la nuova destinazione integrata di Singapore dedicata alla natura e alla fauna selvatica. Qui si trovano i rinomati parchi zoologici Bird Paradise, Night Safari, River Wonders, Singapore Zoo e Rainforest Wild Asia. «L'andamento del primo semestre del 2025 riflette non solo la crescita della nostra presenza, ma anche la nostra convinzione che l'ospitalità debba offrire più di un semplice posto dove stare - ha dichiarato Eddy See, presidente e ceo di Banyan Group -. Mentre cresciamo, rimaniamo impegnati a utilizzare i viaggi come forza per un cambiamento positivo e ad approfondire il significato, non solo ad aumentare il numero delle strutture». Nel corso di quest'anno, il gruppo amplierà la propria presenza nell'Africa subsahariana con Ubuyu, A Banyan Tree Escape, il primo safari resort, situato nel Parco Nazionale di Ruaha in Tanzania. Quest'anno segna anche il 20° anniversario di Banyan Group in Cina, dove ha aperto per la prima volta a Shangri-La con il Banyan Tree Ringha. Oggi la società gestisce 33 strutture attraverso cinque marchi. [post_title] => Banyan Group: operativo da novembre il Mandai Rainforest Resort a Singapore [post_date] => 2025-08-27T14:32:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756305151000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496012 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Tunisia investe anche sul comparto ferroviario. E’ di questi giorni la notizia del ripristino dela linea ferroviaria 13 che collega Métlaoui a Tozeur, nel sud ovest del Paese. L'annuncio, riportato da Ansamed, è stato rilanciato dalla Società tunisina delle Ferrovie (Snct). Inoltre, a metà giugno è stata riattivata la circolazione dei treni passeggeri sulla direttrice più ampia che unisce la capitale con Tozeur, dopo quasi otto anni di stop. A Tozeur, in particolare, si sono svolte giornate di pulizia e ripristino dell'illuminazione nell'area esterna della stazione. In parallelo, a Degache gruppi di residenti hanno richiesto il ripristino della fermata in alcune località e hanno ridipinto arredi e pensiline. A Mahassen, nella stessa delegazione di Degache, i volontari hanno rilanciato la valorizzazione dell'antica stazione chiedendone l'inserimento come punto di sosta. Il patrimonio ferroviario del Djerid ha un valore importante per l’intera regione. La stazione di Tozeur, progettata dall'architetto italiano Almo Pucciarelli e entrata in servizio nel 1910, è classificata come monumento storico in Tunisia e rappresenta una porta d'accesso simbolica al Sahara. Inoltre, il ritorno dei treni rappresenta un volano per il turismo e per i collegamenti interni, con benefici attesi per il commercio locale e la mobilità dei residenti, favorendo al contempo l'afflusso di viaggiatori e la ripresa di circuiti turistici nel sud tunisino. In prospettiva, oltre alla rimessa in esercizio della linea Métlaoui-Tozeur, proseguono iniziative per affinare orari e fermate, con richieste puntuali da parte delle comunità, come quella per l'istituzione di una fermata nell'area di Kriz. [post_title] => Tunisia, riparte la linea ferroviaria Tozeur-Métlaoui [post_date] => 2025-08-27T12:35:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => tunisia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Tunisia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756298151000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496009 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come anticipato dal Corriere della Sera, c'è uno stallo nell'accordo commerciale tra la società di gestione del Milano Bergamo Airport, Sacbo, e Ryanair. E una delle ragioni risiede proprio negli incentivi ricevuti finora dall'azienda guidata da Michael O’Leary. Infatti la questione in apparenza è di quelle semplici: Sacbo vorrebbe limare gli incentivi garantiti a Ryanair perché utilizzi lo scalo (sembra siano circa otto euro a passeggero in partenza), mentre Ryanair vorrebbe una conferma della cifra attuale. Ma diamo un'occhiata ai dati. Secondo l'Enac, nei primi sei mesi del 2025 tra gli aeroporti medio grandi ce n’è solo uno che ha avuto meno passeggeri rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: è Orio al Serio, a Bergamo, in cui c’è stato un calo del 4 per cento dei passeggeri, in controtendenza rispetto all’aumento generalizzato del 6 per cento negli aeroporti italiani. Incentivi Naturalmente questa situazione dipende dal contrasto fra le nuove strategie dello scalo e l'idea di Ryanair di rimanere punto fondamentale del traffico sull'aeroporto. Sempre secondo l’analisi del Corriere, negli anni tra il 2009 e il 2024 Sacbo ha pagato più di mezzo miliardo di euro di questi incentivi: secondo alcune fonti di Sacbo (cfr Corriere) 400 milioni sarebbero andati solo a Ryanair. Il dialogo naturalmente è aperto, vediamo cosa succederà. [post_title] => Ryanair-Bergamo Orio al Serio, crisi sull'accordo commerciale [post_date] => 2025-08-27T11:30:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756294251000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495987 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà i battenti il prossimo 6 novembre la seconda struttura di Rocco Forte Hotels nel capoluogo lombardo, The Carlton Milano, che è ora disponibile per le prenotazioni. Dopo l’inaugurazione delle Rocco Forte House Milano nel 2024, il Gruppo consolida quindi la presenza in città e continua il percorso di crescita in Italia. Sedicesimo indirizzo internazionale del brand, l’hotel si svela al termine di un’importante ristrutturazione quinquennale curata dagli interior designer Philip Vergeylen e Paolo Moschino in collaborazione con Olga Polizzi, direttrice del design del gruppo. La scelta del nome The Carlton rende omaggio alla tradizione dell’ospitalità che gli attribuiva la massima espressione dell’eccellenza nel servizio e nella cura dei dettagli, che qui si esprimeranno in chiave contemporanea. Strategicamente posizionato nel cuore del Quadrilatero della Moda, The Carlton Milano vanta un duplice civico – al 5 di via Senato e all’8 di Via della Spiga – e dispone di 71 camere e suite. L’offerta gastronomica, supervisionata da chef Fulvio Pierangelini, si propone come un’oasi nel dinamico contesto meneghino e comprende un giardino d’inverno, un cocktail bar e un ristorante con dehors affacciato sul giardino privato. A coronare i servizi a disposizione degli ospiti, l’Irene Forte Spa introduce nel capoluogo lombardo i rituali ispirati alla natura e i programmi dedicati alla longevità del brand. Lo spazio dedicato al benessere include inoltre una palestra, aree umide e relax, sale per i trattamenti e per i servizi estetici adiacenti a quelle per il parrucchiere. [post_title] => The Carlton Milano apre le prenotazioni: debutto il 6 novembre per la nuova struttura Rocco Forte Hotels [post_date] => 2025-08-27T10:15:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1756289708000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "valle daosta 70 milioni la societa cervinio spa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2025,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496144","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Regione Valle d'Aosta investe sullo sci con un aumento di capitale di 70 milioni di euro della società Cervino spa, di cui è proprietaria. L'obiettivo è sostenere la costruzione del nuovo maxi impianto di risalita tra Breuil-Cervinia e Plateau Rosa, che costerà 200 milioni di euro.\r

\r

Lo ha deliberato la giunta che ha incaricato dell'operazione la sua finanziaria Finaosta. Saranno due le tranche: 35 milioni nel 2025 e altrettanti nel 2026. Dovrà essere anche predisposta una due diligence sulla convenienza dell'investimento. Le risorse sono state stanziate a luglio con una variazione di bilancio, approvata dal Consiglio regionale.\r

\r

Il nuovo collegamento funiviario si chiamerà 'Cervino The One' e sarà diviso in due tronchi: il primo da Breuil-Cervinia a Plan Maison, che seguirà il percorso degli impianti già esistenti, e il secondo che arriverà ai 3.458 metri di Plateau Rosa. I lavori dovrebbero iniziare a maggio 2026 per consentire l'apertura a dicembre 2029.","post_title":"Valle d'Aosta: 70 milioni la società Cervinio spa per la costruzione si un nuovo maxi impianto di risalita","post_date":"2025-08-29T12:04:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1756469057000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496142","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo la fine dell'estate, i voli tra Stati Uniti e Cuba saranno ridotti del 20% a partire da settembre, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Saranno operati 91 voli settimanali con una capacità totale di 13.965 posti tra i due Paesi.\r

\r

La diminuzione della disponibilità di posti tra settembre 2024 e settembre 2025 sarà del 16,1%. Le compagnie aeree che mantengono i collegamenti tra Stati Uniti e Cuba sono American Airlines, con 70 voli settimanali e 10.500 posti, che rappresentano il 77% delle frequenze e il 75% della capacità del mercato; Delta rimane con 14 voli e 2.240 posti, secondo Aviacionline.\r

United Airlines\r

Tuttavia, United ha annunciato che sospenderà la rotta Houston-L'Avana a partire dal 1° settembre, Southwest ridurrà la sua rotta Tampa-L'Avana a un volo giornaliero a partire dal 4 settembre e American ha richiesto una deroga temporanea al Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (DOT) per la messa a terra invernale fino a marzo 2026.\r

\r

I voli sono concentrati sulle rotte da Miami e Tampa, con American Airlines che serve L'Avana, Camagüey, Holguín, Santa Clara, Santiago de Cuba e Varadero. Delta serve L'Avana da Miami, mentre Southwest opera solo la rotta Tampa-L'Avana.","post_title":"Cuba, da fine estate diminuzione del 20% dei voli dagli Usa","post_date":"2025-08-29T11:56:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1756468563000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggia con Carlo tira le somme di un’estate in crescita. Con il supporto dell’organizzazione tecnica di Viaggigiovani.it, il t.o. ha infatti registrato incremento del 70% di partecipanti ai propri tour rispetto al 2024. Quattro le mete in forte crescita nelle richieste della clientela: Nepal, Uganda, Kazakistan e Perù. I viaggi esplorativi, ad alto tasso emozionale e fuori dalle rotte canoniche, diventano sempre più appannaggio di un pubblico trasversale, preparato e in cerca di esperienze vere.\r

\r

L’estate 2024 aveva già posto solide basi con partenze ben distribuite su Mongolia, Nepal, Kazakistan, Perù, Uganda e Marocco. Ma è il 2025 a segnare il sorpasso e il cambio di rotta: le proposte di viaggio sono aumentate, così come i partecipanti, e in alcune destinazioni le partenze si sono addirittura duplicate. Fra i fattori che hanno determinato il successo, il t.o. segnala la trasparenza sulle tariffe praticate, il restyling del sito e il rebranding dell’identità visiva del marchio, sostenuto da un piano di comunicazione incisivo.\r

I viaggi più richiesti\r

In dettaglio, il trekking in Perù che abbina un percorso in alta quota a esperienze a contatto con il territorio ”Huayhash” ha raccolto molti consensi. Medesimo discorso per “Alla ricerca dei gorilla” in Uganda, che ha visto il raddoppio delle partenze con un leggero abbassamento dell’età media. In Kazakistan, l'itinerario alla scoperta dei “Segreti del Mangystau” in combinata con l’Uzbekistan ha registrato il raddoppio delle partenze e un deciso abbassamento dell’età media dei partecipanti, passata da 63 a 42 anni.\r

\r

Infine il Nepal, destinazione clou per Viaggia con Carlo, che presenta un ampio ventaglio di tour; tra i più richiesti, “Annapurna e il Tilicho Lake” e il trekking “Manaslu”.","post_title":"Viaggia con Carlo archivia un'estate a segno più","post_date":"2025-08-29T09:31:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1756459892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori accesi su Lovanio in occasione del 600° anniversario dell’Università Cattolica KU Leuven: in primo piano spicca l’itinerario And So, Change Comes in Waves, un percorso che invita a perdersi nel centro storico e nei suoi dintorni, lasciandosi sorprendere da otto installazioni artistiche site specific che interpretano importanti tematiche del nostro tempo, creando un dialogo continuo tra scienza, arte e società. \r

\r

Si parte da Berlinde De Bruyckere, artista originaria di Gent, che unisce sculture, strutture e disegni per parlare di resilienza, o Ugo Rondinone che invita a riflettere sulla crisi climatica e sull’assoluta necessità di ripristinare il legame tra uomo e natura. Senza dimenticare il diritto all’istruzione, l’importanza della conoscenza, i dilemmi etici nella ricerca scientifica e l’inclusione nella sanità, approfonditi dalle opere di Alicja Kwade, Sammy Baloji, Elif Erkan, Yu Ji e Clara Spilliaert. \r

Per coinvolgere più sensi e più punti di vista, inoltre, la scrittrice Maud Vanhauwaert - in collaborazione con il Dipartimento di Cultura e la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università - ha selezionato otto autori che indagano con altrettante installazioni le stesse tematiche con il linguaggio della poesia e che saranno fruibili tramite il QR Code posizionato accanto a ogni lavoro. \r

\r

Arte e scienza continuano ad intrecciarsi anche all’Arenberg Park dov’è possibile avventurarsi all’interno del Wandering Garden, la creazione del duo artistico Gijs Van Vaerenbergh composta da centinaia di metri di griglie d’acciaio curvate a formare un labirinto che - grazie a piante rampicanti – si trasformerà con il tempo in una foresta, consentendo all’opera di evolversi al ritmo delle stagioni, esattamente come la città che la ospita. \r

\r

Tutte le installazioni, infatti, sono state concepite per diventare patrimonio permanente di Lovanio, sugellando il legame indissolubile tra l’arte e la scienza in questa città.\r

\r

Il progetto And So, Change Comes in Waves si inserisce in un più vasto programma di eventi a Lovanio, tra cui aperture straordinarie di edifici storici appartenenti all’Università e tre mostre autunnali che illustrano la storia e l’evoluzione dell’Ateneo in questi 600 anni.\r

\r

[gallery ids=\"496094,496096,496095\"]","post_title":"Fiandre: alla scoperta di Lovanio attraverso un itinerario fra arte e scienza","post_date":"2025-08-28T12:54:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1756385645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In primo piano, come riporta Travel Weekly, la crociera che unisce Machu Picchu a un viaggio di sette notti in Costa Rica e nel canale di Panama. In dettaglio, questa formula unisce un pacchetto di cinque notti pre o post crociera a una visita guidata di mezza giornata a Machu Picchu, un viaggio di andata e ritorno in treno Vistadome e una visita al sito di Cusco.\r

\r

Con la presentazione degli itinerari 2026-27, Windstar punta con decisione sull’area di Caraibi e America Latina. L'espansione include il debutto nei Caraibi di Star Seeker, una nave che entrerà in servizio in Europa il prossimo dicembre. Fra le altre novità, l’itinerario settimanale in programma da novembre a marzo ai Caraibi a bordo di Wind Surf. con partenza da San Juan, St. Maarten o entrambe. La nave a vela di punta del brand, alternerà gli itinerari di sette notti “Beach Fun & Sun: a remote Caribbean gateway” e “Classic Caribbean” entrambi di sette notti in partenza da San Juan o St. Marteen. Tra le attività ci sono lo snorkeling al largo del porto di Prickly Pear, la zipline nella foresta pluviale di St. Kitts e la sosta per l’aperitivo a Guadalupa.\r

\r

Da ottobre a gennaio, la Star Pride offrirà itinerari settimanali con partenza da San Juan, alternando la crociera di sette notti \"San Juan e isole Vergini\" e la crociera di sette notti \"Windward Islands surf & sunset\".\r

\r

Prima di spostarsi in America Latina, la Star Legend offrirà due crociere da Barbados a novembre e dicembre 2026. Le nuove escursioni a terra nella Repubblica Dominicana includono una degustazione di rum a Puerto Plata e un giro in barca tra le grotte e le mangrovie del parco nazionale Los Haitises a Samana. Altre novità: snorkeling a Horseshoe Reef nelle Tobago Cays e un corso di cucina creola e mixology tenuto da uno chef locale a Marigot, St. Martin.\r

\r

","post_title":"Windstar Cruises, al via la programmazione invernale 2026-27","post_date":"2025-08-28T10:50:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1756378224000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto ufficiale a novembre per il Mandai Rainforest Resort, che diverrà la centesima struttura Banyan Group, nonchè il primo resort urbano della società alberghiera nel suo paese d'origine. Il debutto sarà segnato da una settimana di festeggiamenti e da un festival di beneficenza, a sottolineare l'impegno del Gruppo verso un'ospitalità orientata al raggiungimento degli obiettivi.\r

\r

Il Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree si trova all'interno della Mandai Wildlife Reserve, la nuova destinazione integrata di Singapore dedicata alla natura e alla fauna selvatica. Qui si trovano i rinomati parchi zoologici Bird Paradise, Night Safari, River Wonders, Singapore Zoo e Rainforest Wild Asia.\r

\r

«L'andamento del primo semestre del 2025 riflette non solo la crescita della nostra presenza, ma anche la nostra convinzione che l'ospitalità debba offrire più di un semplice posto dove stare - ha dichiarato Eddy See, presidente e ceo di Banyan Group -. Mentre cresciamo, rimaniamo impegnati a utilizzare i viaggi come forza per un cambiamento positivo e ad approfondire il significato, non solo ad aumentare il numero delle strutture».\r

\r

Nel corso di quest'anno, il gruppo amplierà la propria presenza nell'Africa subsahariana con Ubuyu, A Banyan Tree Escape, il primo safari resort, situato nel Parco Nazionale di Ruaha in Tanzania.\r

\r

Quest'anno segna anche il 20° anniversario di Banyan Group in Cina, dove ha aperto per la prima volta a Shangri-La con il Banyan Tree Ringha. Oggi la società gestisce 33 strutture attraverso cinque marchi.","post_title":"Banyan Group: operativo da novembre il Mandai Rainforest Resort a Singapore","post_date":"2025-08-27T14:32:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1756305151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496012","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Tunisia investe anche sul comparto ferroviario. E’ di questi giorni la notizia del ripristino dela linea ferroviaria 13 che collega Métlaoui a Tozeur, nel sud ovest del Paese. L'annuncio, riportato da Ansamed, è stato rilanciato dalla Società tunisina delle Ferrovie (Snct).\r

Inoltre, a metà giugno è stata riattivata la circolazione dei treni passeggeri sulla direttrice più ampia che unisce la capitale con Tozeur, dopo quasi otto anni di stop.\r

\r

A Tozeur, in particolare, si sono svolte giornate di pulizia e ripristino dell'illuminazione nell'area esterna della stazione. In parallelo, a Degache gruppi di residenti hanno richiesto il ripristino della fermata in alcune località e hanno ridipinto arredi e pensiline. A Mahassen, nella stessa delegazione di Degache, i volontari hanno rilanciato la valorizzazione dell'antica stazione chiedendone l'inserimento come punto di sosta.\r

\r

Il patrimonio ferroviario del Djerid ha un valore importante per l’intera regione. La stazione di Tozeur, progettata dall'architetto italiano Almo Pucciarelli e entrata in servizio nel 1910, è classificata come monumento storico in Tunisia e rappresenta una porta d'accesso simbolica al Sahara.\r

\r

Inoltre, il ritorno dei treni rappresenta un volano per il turismo e per i collegamenti interni, con benefici attesi per il commercio locale e la mobilità dei residenti, favorendo al contempo l'afflusso di viaggiatori e la ripresa di circuiti turistici nel sud tunisino.\r

\r

In prospettiva, oltre alla rimessa in esercizio della linea Métlaoui-Tozeur, proseguono iniziative per affinare orari e fermate, con richieste puntuali da parte delle comunità, come quella per l'istituzione di una fermata nell'area di Kriz.","post_title":"Tunisia, riparte la linea ferroviaria Tozeur-Métlaoui","post_date":"2025-08-27T12:35:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["tunisia"],"post_tag_name":["Tunisia"]},"sort":[1756298151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come anticipato dal Corriere della Sera, c'è uno stallo nell'accordo commerciale tra la società di gestione del Milano Bergamo Airport, Sacbo, e Ryanair. E una delle ragioni risiede proprio negli incentivi ricevuti finora dall'azienda guidata da Michael O’Leary.\r

\r

Infatti la questione in apparenza è di quelle semplici: Sacbo vorrebbe limare gli incentivi garantiti a Ryanair perché utilizzi lo scalo (sembra siano circa otto euro a passeggero in partenza), mentre Ryanair vorrebbe una conferma della cifra attuale.\r

\r

Ma diamo un'occhiata ai dati. Secondo l'Enac, nei primi sei mesi del 2025 tra gli aeroporti medio grandi ce n’è solo uno che ha avuto meno passeggeri rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: è Orio al Serio, a Bergamo, in cui c’è stato un calo del 4 per cento dei passeggeri, in controtendenza rispetto all’aumento generalizzato del 6 per cento negli aeroporti italiani.\r

Incentivi\r

Naturalmente questa situazione dipende dal contrasto fra le nuove strategie dello scalo e l'idea di Ryanair di rimanere punto fondamentale del traffico sull'aeroporto.\r

\r

Sempre secondo l’analisi del Corriere, negli anni tra il 2009 e il 2024 Sacbo ha pagato più di mezzo miliardo di euro di questi incentivi: secondo alcune fonti di Sacbo (cfr Corriere) 400 milioni sarebbero andati solo a Ryanair.\r

\r

Il dialogo naturalmente è aperto, vediamo cosa succederà.","post_title":"Ryanair-Bergamo Orio al Serio, crisi sull'accordo commerciale","post_date":"2025-08-27T11:30:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1756294251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495987","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà i battenti il prossimo 6 novembre la seconda struttura di Rocco Forte Hotels nel capoluogo lombardo, The Carlton Milano, che è ora disponibile per le prenotazioni.\r

\r

Dopo l’inaugurazione delle Rocco Forte House Milano nel 2024, il Gruppo consolida quindi la presenza in città e continua il percorso di crescita in Italia.\r

\r

Sedicesimo indirizzo internazionale del brand, l’hotel si svela al termine di un’importante ristrutturazione quinquennale curata dagli interior designer Philip Vergeylen e Paolo Moschino in collaborazione con Olga Polizzi, direttrice del design del gruppo.\r

La scelta del nome The Carlton rende omaggio alla tradizione dell’ospitalità che gli attribuiva la massima espressione dell’eccellenza nel servizio e nella cura dei dettagli, che qui si esprimeranno in chiave contemporanea.\r

\r

Strategicamente posizionato nel cuore del Quadrilatero della Moda, The Carlton Milano vanta un duplice civico – al 5 di via Senato e all’8 di Via della Spiga – e dispone di 71 camere e suite.\r

L’offerta gastronomica, supervisionata da chef Fulvio Pierangelini, si propone come un’oasi nel dinamico contesto meneghino e comprende un giardino d’inverno, un cocktail bar e un ristorante con dehors affacciato sul giardino privato.\r

\r

A coronare i servizi a disposizione degli ospiti, l’Irene Forte Spa introduce nel capoluogo lombardo i rituali ispirati alla natura e i programmi dedicati alla longevità del brand. Lo spazio dedicato al benessere include inoltre una palestra, aree umide e relax, sale per i trattamenti e per i servizi estetici adiacenti a quelle per il parrucchiere.","post_title":"The Carlton Milano apre le prenotazioni: debutto il 6 novembre per la nuova struttura Rocco Forte Hotels","post_date":"2025-08-27T10:15:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1756289708000]}]}}