Tutti contro l’aumento dal 26% degli affitti brevi. Noi invece siamo d’accordo Stiamo ricevendo in questi giorni, proprio dopo la pubblicazione della bozza di manovra, una valanga di dichiarazioni sugli affitti brevi. Naturalmente tutti condannano, anche con parole forti, l’articolo che alza a 26% (dal 21) la cedolare secca da pagare all’erario. Non ne abbiamo pubblicata neanche una perché questo è uno dei pochi provvedimenti giusti previsti nella bozza. Nessuno si rende conto che le case sfitte sono uno schiaffo alle città. Ai cittadini, specialmente quelli giovani, che vanno in cerca di una vita da abitare, e invece trovano, se sono fortunati, solo piccole stanze condivise (e questo accade anche a chi si sposa), per non intaccare i patrimoni immobiliari di alcune migliaia di persone. Una breve inversione di fortuna A me gli affitti brevi vanno bene, ma non devono entrare in contrasto con la vivibilità delle città. Non si può dedicare appartamenti, case e via dicendo ai turisti, quando il popolo soffre. E’ indegno di un paese civile. E questo solo per far vincere il profitto sul diritto all’abitazione. Ma vi sembra logico? Mi piacerebbe che uno di questi proprietari di immobili, per una sfortuna momentanea dovesse cercare casa. Poi ne parliamo. Giuseppe Aloe Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499914 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Stiamo ricevendo in questi giorni, proprio dopo la pubblicazione della bozza di manovra, una valanga di dichiarazioni sugli affitti brevi. Naturalmente tutti condannano, anche con parole forti, l'articolo che alza a 26% (dal 21) la cedolare secca da pagare all'erario. Non ne abbiamo pubblicata neanche una perché questo è uno dei pochi provvedimenti giusti previsti nella bozza. Nessuno si rende conto che le case sfitte sono uno schiaffo alle città. Ai cittadini, specialmente quelli giovani, che vanno in cerca di una vita da abitare, e invece trovano, se sono fortunati, solo piccole stanze condivise (e questo accade anche a chi si sposa), per non intaccare i patrimoni immobiliari di alcune migliaia di persone. Una breve inversione di fortuna A me gli affitti brevi vanno bene, ma non devono entrare in contrasto con la vivibilità delle città. Non si può dedicare appartamenti, case e via dicendo ai turisti, quando il popolo soffre. E' indegno di un paese civile. E questo solo per far vincere il profitto sul diritto all'abitazione. Ma vi sembra logico? Mi piacerebbe che uno di questi proprietari di immobili, per una sfortuna momentanea dovesse cercare casa. Poi ne parliamo. Giuseppe Aloe [post_title] => Tutti contro l'aumento dal 26% degli affitti brevi. Noi invece siamo d'accordo [post_date] => 2025-10-23T13:30:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761226225000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499897 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gnv Virgo prende il largo. La cerimonia di consegna della nave alimentata a gnl si è svolta presso i cantieri navali Guangzhou Shipyard International di Canton. Alla tradizionale cerimonia marittima hanno partecipato i rappresentanti del cantiere Gsi e del gruppo Msc, insieme a una delegazione di Gnv guidata da Franco Fabrizio, general counsel - head of legal cClaims & insurance department e dalla madrina della nuova nave, Chiara Giovine, domestic & balearic islands trade manager. La nave Gnv Virgo è la terza unità ro-pax del piano di rinnovamento della flotta che prevede l’ingresso di otto unità di nuova costruzione entro il 2030. Tra queste figurano Gnv Polaris e Gnv Orion che sono già operative sulle linee italiane della compagnia. La nuova nave partirà a breve per l’Italia, dove prima della sua entrata in servizio sulla rotta Genova-Palermo, è prevista la cerimonia di battesimo, in programma l’11 dicembre nel porto di Palermo. All’avanguardia dal punto di vista ambientale, Gnv Virgo è il primo traghetto della compagnia - e il primo traghetto italiano di lunga percorrenza – alimentato a gnl. La nuova nave è dotata di tecnologie ambientali di ultima generazione, in grado di garantire una riduzione delle emissioni di Co₂ pari al 50% per unità trasportabile rispetto alle navi di precedente generazione. Così come tutte le unità di nuova costruzione, anche Gnv Virgo è dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing, ossia la connessione tramite una presa alla rete elettrica in banchina, che consente un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale. Con una lunghezza di 218 metri, larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di 25 nodi, Gnv Virgo dispone di oltre 420 cabine, può accogliere 1.785 passeggeri e offre una capacità di carico di 2.770 metri lineari. [post_title] => Gnv Virgo prende il largo dai cantieri di Guangzhou [post_date] => 2025-10-23T12:23:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761222196000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499888 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiude oggi, 23 ottobre, in Honduras l'edizione 2025 del Catm, la più importante fiera turistica della regione centroamericana. La kermesse, organizzata da Fedecatur e Cata, si svolge a San Pedro Sula sotto la guida dell'Istituto Honduregno del Turismo e Canaturh e riunisce oltre 80 buyer internazionali provenienti da Europa, Nord America, Asia e Sud America; 150 espositori regionali e oltre 2.000 incontri d'affari b2b: numeri che ne fanno una piattaforma chiave per la promozione del turismo multidestinazione dell'America Centrale sotto un marchio regionale unificato. L'Honduras, che torna ad ospitare il Catm dopo dodici anni, si distingue per la sua ricchezza naturale e culturale, con 93 aree protette e due siti dichiarati Patrimonio Mondiale dall'Unesco: il Parco Archeologico di Copán Ruinas e la Riserva della Biosfera del Río Plátano. Durante il 2024, il Paese ha registrato entrate in valuta estera per 802,4 milioni di dollari e un aumento del 17,8% degli arrivi internazionali, per circa 2,8 milioni di visitatori. Attualmente, l'Honduras conta 5.703 strutture turistiche e 325.257 posti di lavoro legati alle attività tipiche del settore. Con quattro aeroporti internazionali, 19 compagnie aeree operative e collegamenti con 11 paesi e 23 città, l'Honduras rafforza la sua posizione di destinazione competitiva a livello mondiale. [post_title] => L'Honduras torna alla ribalta internazionale con l'edizione 2025 del Catm [post_date] => 2025-10-23T11:34:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761219278000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499858 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499860" align="alignleft" width="300"] Adriano Apicella[/caption] Hanno preso il via da Firenze gli appuntamenti “Meet for Travel” di Welcome Travel Group, un format che rafforza la conoscenza e il rapporto con i partner del segmento vettori aerei e ferroviari. Presenti anche i principali enti di destinazione che collaborano con il metwork e altre primarie realtà di servizi ancillari del travel. Tutti si incontrano e si confrontano con gli agenti Welcome e Geo. Il format prevede un lungo momento Expo preserale, in cui ogni partner ha l’opportunità di interloquire direttamente, e a rotazione, con tutti gli agenti partecipanti, per rispondere puntualmente ad aspettative e necessità di ognuno. Segue un momento corale, in cui le tematiche di network sono centrali. Anche Alpitour World e Costa Crociere presenziano all’Expo con una postazione dedicata. Particolare rilevanza e visibilità sarà riservata ad Abu Dhabi come main partner di alcune tappe. Ma grande importanza ha anche l’aspetto conviviale in un’atmosfera uggestiva. Location di charme Il network ha inoltre selezionato location di charme, alternative alle più gettonate piazze abitualmente frequentate per gli incontri del settore. Una scelta che ha destato particolare curiosità e interesse da parte di tutti. Business e relazioni si riconfermano quindi al centro delle attività programmate da Welcome Travel Group, sempre impegnato ad agevolare gli incontri qualitativi tra partner e agenti, finalizzati a capitalizzare le collaborazioni in essere. Altre tappe già pianificate sono quelle di Bergamo (4 novembre), Cesenatico (13 novembre) e Bari (25 novembre), a cui ne seguiranno altre nel 2026. Adriano Apicella, ceo Welcome Travel Group, presente alle serate, commenta l’iniziativa: «Anche, e ancor più quest’anno, il network desidera essere presente in ogni occasione programmata. L’intera prima linea, insieme agli area manager e ai network manager del territorio, condividerà ogni momento per interpretare al meglio i trend emergenti, recependo esigenze e aspettative, e garantendo ascolto attento e reattività efficace. Il tutto, naturalmente, con il consueto piacere di stare insieme». [post_title] => Welcome Travel Group, al via gli incontri "Meet for Travel" [post_date] => 2025-10-23T10:13:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761214383000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turismo all’aria aperta: Faita Federcamping, in collaborazione con Intesa San Paolo e Crippaconcept, ha organizzato una due giorni di incontri e convegni che si conclude oggi con l'intervento del ministro del Turismo Daniela Santanchè. Al centro, le prime stime sull’andamento della stagione 2025 (dati HBenchmark e Ciset Ca’ Foscari). Secondo i dati della federazione, dal 6 aprile al 15 ottobre 2025, il settore ha visto crescere del 3,3% l’occupazione media delle strutture rispetto al 2024, con un incremento stimato delle presenze nell’open air di 1 milione; si passa quindi dai 73 milioni di presenze del 2024 ai 74 milioni del 2025. Una crescita cui si accompagna anche un aumento del fatturato, che, tra diretto e indotto, si attesta sugli 8 miliardi e mezzo di euro. “Lo slancio degli ultimi tre anni si sta trasformando in sviluppo strutturale premiando gli investimenti delle aziende sulla sostenibilità, l’accessibilità e l’innovazione tecnologica”, afferma Alberto Granzotto, presidente Faita Federcamping. I dati Dal campione di Faita sul report HBenchmark (102 campeggi e villaggi turistici in 10 regioni italiane per un totale di 37.500 unità di alloggio), risulta che le unità più vendute sono le piazzole (59% del totale), le mobile home (29%) e i bungalow (11%). Il maggior contributo al fatturato lo danno le mobile home (che concorrono per il 51%), seguite dalle piazzole (29%), e dai bungalow/villette (18%). Tra gli ospiti che spendono di più per l’alloggio spiccano i danesi, che generano un ricavo medio di 164 euro, seguiti dai Paesi Bassi (135 euro). In ultima posizione, gli italiani, che generano un ricavo medio di 94 euro. A fermarsi di più nei campeggi e nei villaggi turistici italiani sono gli ospiti dei Paesi Bassi (11,6 notti), seguiti dai danesi (11,2), dai tedeschi (che, 10,4 notti, rimangono il principale bacino di utenza del settore), dagli svizzeri (9,6 notti). La vacanza degli italiani e degli austriaci dura invece poco più di una settimana. Sostanzialmente positivo, pur con qualche flessione rispetto alle previsioni di maggio, è anche il ‘sentiment’ degli operatori interpellati dal Ciset Ca’ Foscari, che, nell’intervento della direttrice del Centro Ricerche, Valeria Minghetti, comunque indicano una lieve diminuzione generale degli ospiti. Sostenibilità Un contributo alla sostenibilità viene da Crippaconcept, che ha avviato un percorso di rendicontazione ambientale sulle proprie mobile home attraverso studi Lca e l’adesione al protocollo Epd. L’obiettivo è rendere misurabili e comparabili le performance ambientali dell’ospitalità open air, per favorire scelte più consapevoli e coerenti con gli obiettivi ESG del settore. [post_title] => Open air, i dati e il futuro visti dai protagonisti [post_date] => 2025-10-23T09:55:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761213338000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499855 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Christopher Nassetta, ceo di Hilton, prevede una ripresa della spesa alberghiera negli Stati Uniti, anche da parte dei viaggiatori della classe media. Il manager, in un intervento riportato da Skift, ha spiegato che la crescita pluriennale sarà trainata da maggiori investimenti aziendali, tassi di interesse in calo e una maggiore certezza fiscale. «Sono pronto a scommettere che il 2026 sarà migliore del 2025, e che il 2027 sarà migliore del 2026 - ha dichiarato Nassetta -. Siamo ottimisti riguardo al business e siamo ottimisti riguardo a dove ci porterà il futuro». Nassetta ha previsto che diversi fattori si allineeranno per stimolare gli investimenti aziendali. Il trend andrà a vantaggio della classe media tanto quanto dei viaggiatori di lusso, incrementando l'attività di viaggio complessiva negli Stati Uniti. «Ci sono molti elementi positivi da considerare. L'inflazione sta diminuendo. I tassi di interesse stanno scendendo, con a previsione che continueranno a scendere». Nassetta ha espresso ottimismo sul fatto che l'amministrazione Trump incoraggerà gli investimenti delle imprese. «Si ha certezza sulla politica fiscale, probabilmente per i prossimi 3 - 5 anni, con vantaggi significativi come l'ammortamento bonus e misure che stimolano gli investimenti». Nassetta ha anche evidenziato gli investimenti nell'intelligenza artificiale da parte delle aziende tecnologiche, insieme allo sviluppo infrastrutturale correlato, inclusi data center e impianti energetici, come fattori che stimoleranno un aumento dei viaggi d'affari. Un mercato più omogeneo Quest'anno, diversi ceo di catene alberghiere avevano evidenziato un significativo divario di ricchezza nel settore dei viaggi, osservando che i segmenti del lusso rimangono forti mentre i viaggiatori della classe media mostrano segni di cedimento. Tuttavia, Nassetta ritiene che la crescita probabilmente cancellerà gran parte di questa biforcazione del mercato. «Nei prossimi due o tre anni assisteremo a una crescita economica più ampia negli Stati Uniti. Vedremo tutta la fascia media del mercato iniziare a convergere con quella alta. È quasi necessario, prima o poi, perché succede sempre così». Poco dopo, è probabile che gli americani della classe media riprendano a spendere in viaggi in modo significativo, riducendo il divario con la classe alta. I conti Nassetta ha espresso ottimismo nonostante Hilton abbia riportato un terzo trimestre in cui il RevPar è diminuito di circa l'1% su base annua. Nassetta ha tuttavia descritto l'imminente impennata di crescita economica come «un vantaggio che otterremo per diversi anni. Credo che si inizierà a vederla nella prima metà del prossimo anno». [post_title] => Hilton, Nassetta: «Nel 2026 diminuirà la forbice fra classe media e alto spendente» [post_date] => 2025-10-23T09:48:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761212885000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499848 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa ha completato la restituzione del prestito statale di 475 milioni di euro, ottenuto nel novembre 2020, in piena pandemia. Secondo quanto anticipato da El Confidencial, la compagnia aerea della famiglia Hidalgo ha ufficializzato il passo alla Sepi - Sociedad Estatal de Participaciones Industriales -, dopo aver superato l'ultima due diligence di Turkish Airlines, che immetterà a breve i 300 milioni di euro concordati per acquisire una partecipazione nel capitale di Air Europa, tra il 26% e il 27%. In questo modo, Air Europa ammortizzerà con un anno di anticipo (la scadenza era fissata per novembre 2026) l'aiuto statale di 475 milioni, utilizzando i 300 milioni di Turkish più il denaro accumulato in cassa negli ultimi esercizi. Con l'ingresso di Turkish Airlines nel capitale del vettore spagnolo, la proprietà sarà ripartita tra la famiglia Hidalgo, che manterrà la maggioranza (oltre il 50%); il gruppo Iag con il suo 20% e la compagnia di bandiera turca con il 26%-27%. [post_title] => Air Europa ha completato, in anticipo, la restituzione del prestito di 475 mln di euro [post_date] => 2025-10-23T09:15:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761210912000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499795 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Consorzio Portofino Coast organizzerà il prossimo 27 novembre a Santa Margherita Ligure la prima edizione del Portofino Coast Forum. Al centro dell’attenzione il settore dell’ospitalità al quale il consorzio intende dedicare un nuovo appuntamento di formazione e networking rivolto ad albergatori e aziende fornitrici di soluzioni innovative. Il forum, che si avvale della collaborazione del destination manager Claudio Dell’Accio, alternerà workshop, talk e momenti di confronto su temi cruciali come sostenibilità e turismo rigenerativo, intelligenza artificiale e digitalizzazione, revenue management e innovazione nei servizi alberghieri, con un’area espositiva riservata ai fornitori. «Con il Forum - commenta Alessandro Sauda, presidente del Consorzio Portofino Coast - vogliamo portare innovazione e formazione in uno dei luoghi turistici più iconici d’Italia. È un’occasione per mettere in dialogo strutture e fornitori, rafforzare il posizionamento della destinazione e stimolare nuove opportunità di crescita». Il consorzio conferma il proprio impegno nella promozione della destinazione, puntando a rafforzarne il posizionamento e a generare nuove opportunità di crescita per l’intera filiera turistica. Dal 1987 il consorzio rappresenta l’offerta turistica più qualificata di una delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo, proponendo alberghi, ristoranti, trasporti e servizi di qualità. Portofino Coast Incoming è la divisione operativa del consorzio. Propone soluzioni personalizzate per qualsiasi esigenza turistica nella Riviera Ligure di Levante, dalla prenotazione di una vacanza, all’organizzazione di eventi, convegni, incentive, matrimoni, programmi esperienziali e di team building. [post_title] => Portofino Coast: il 27 novembre la prima edizione del Forum dedicato al futuro dell’ospitalità [post_date] => 2025-10-22T15:55:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761148519000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499803 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una forte espansione dell’offerta alberghiera nel segmento alto di gamma che si traduce in un incremento delle strutture 5 stelle del 6,6 % in soli 2 anni e delle presenze in hotel, soprattutto provenienti dall’Europa e dai mercati emergenti. In tale contesto il bilancio di Autentico Hotels è più che positivo. «La stagione ha fatto registrare una buona crescita – commenta Mario Cardone, ceo Autentico Hotels – In particolare un settembre ed ottobre straordinari hanno aiutato a compensare il rallentamento del mercato Usa. E’ l’Europa che sta trainando la crescita. Chiuderemo con il 5 per cento in più. Il nostro obiettivo è arrivare a 25 strutture e concentrarci su un lavoro sempre più personalizzato e mirato. Chiudere la Collection significa concentrarci sulle strutture con cui lavoriamo e sulle aree specifiche su cui operiamo ovvero, revenue management, digital Marketing, consulenza strategica e sviluppo del personale». Di recente il gruppo ha annunciato l’ingresso di 2 ulteriori strutture prestigiose. Villa Spalletti Trivelli a Roma e Palazzo Morrocchi in apertura nel nuovo anno a Firenze, saranno i due prestigiosi hotel 5 stelle ad arricchire la collezione Autentico Hotels che comprende un portfolio di 22 strutture su tutto il territorio nazionale. Nel cuore di Roma, Villa Spalletti Trivelli è un’elegante residenza di famiglia con 17 camere esclusive, un raffinato giardino all’italiana, una spa privata e un’atmosfera che riflette appieno i valori di Autentico: tradizione, qualità e profondo legame con il territorio. In apertura nei primi mesi del 2026, Palazzo Morrocchi sorge nel centro storico di Firenze, a pochi passi dal Duomo. L’Hotel offrirà 41 camere, un ristorante gourmet e una lounge bar, il tutto in un contesto di rara bellezza: ospitato in un palazzo settecentesco, già punto di ritrovo dei Macchiaioli, custodirà affreschi preziosi di illustri maestri. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, Autentico Hotels sarà presente all’ ILTM di Cannes: in fiera e durante il fuori salone con Casa Autentico, dove insieme alle strutture partners incontrerà oltre 400 agenti di viaggio del turismo di lusso mondiale Autentico parteciperà dal 26 al 30 gennaio 2026 all’evento True New York e sarà sponsor della serata conclusiva alla quale parteciperanno le migliori agenzie della Grande Mela Mentre alla Bit di Milano 2026 Autentico sarà sponsor della Buyer’s Lounge in un’edizione speciale che coincide con l’apertura delle Olimpiadi. «Il mercato ha evidenziato già dal 2024 alcune tendenze – conclude Cardone – A cominciare dall’accorciamento della finestra di prenotazione anche da parte dell’extra Europa. Inoltre emerge una maggiore attenzione al benessere e alla sostenibilità». Maria Carniglia [post_title] => Autentico Hotels cresce, le nuove tendenze del mercato di alta gamma [post_date] => 2025-10-22T15:38:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761147534000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tutti contro aumento 26 affitti brevi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":74,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3042,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499914","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stiamo ricevendo in questi giorni, proprio dopo la pubblicazione della bozza di manovra, una valanga di dichiarazioni sugli affitti brevi.\r

\r

Naturalmente tutti condannano, anche con parole forti, l'articolo che alza a 26% (dal 21) la cedolare secca da pagare all'erario. Non ne abbiamo pubblicata neanche una perché questo è uno dei pochi provvedimenti giusti previsti nella bozza.\r

\r

Nessuno si rende conto che le case sfitte sono uno schiaffo alle città. Ai cittadini, specialmente quelli giovani, che vanno in cerca di una vita da abitare, e invece trovano, se sono fortunati, solo piccole stanze condivise (e questo accade anche a chi si sposa), per non intaccare i patrimoni immobiliari di alcune migliaia di persone.\r

Una breve inversione di fortuna\r

A me gli affitti brevi vanno bene, ma non devono entrare in contrasto con la vivibilità delle città. Non si può dedicare appartamenti, case e via dicendo ai turisti, quando il popolo soffre. E' indegno di un paese civile.\r

\r

E questo solo per far vincere il profitto sul diritto all'abitazione. Ma vi sembra logico? Mi piacerebbe che uno di questi proprietari di immobili, per una sfortuna momentanea dovesse cercare casa. Poi ne parliamo.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Tutti contro l'aumento dal 26% degli affitti brevi. Noi invece siamo d'accordo","post_date":"2025-10-23T13:30:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1761226225000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv Virgo prende il largo. La cerimonia di consegna della nave alimentata a gnl si è svolta presso i cantieri navali Guangzhou Shipyard International di Canton.\r

\r

Alla tradizionale cerimonia marittima hanno partecipato i rappresentanti del cantiere Gsi e del gruppo Msc, insieme a una delegazione di Gnv guidata da Franco Fabrizio, general counsel - head of legal cClaims & insurance department e dalla madrina della nuova nave, Chiara Giovine, domestic & balearic islands trade manager.\r

La nave\r

Gnv Virgo è la terza unità ro-pax del piano di rinnovamento della flotta che prevede l’ingresso di otto unità di nuova costruzione entro il 2030. Tra queste figurano Gnv Polaris e Gnv Orion che sono già operative sulle linee italiane della compagnia. La nuova nave partirà a breve per l’Italia, dove prima della sua entrata in servizio sulla rotta Genova-Palermo, è prevista la cerimonia di battesimo, in programma l’11 dicembre nel porto di Palermo.\r

\r

All’avanguardia dal punto di vista ambientale, Gnv Virgo è il primo traghetto della compagnia - e il primo traghetto italiano di lunga percorrenza – alimentato a gnl. La nuova nave è dotata di tecnologie ambientali di ultima generazione, in grado di garantire una riduzione delle emissioni di Co₂ pari al 50% per unità trasportabile rispetto alle navi di precedente generazione.\r

\r

Così come tutte le unità di nuova costruzione, anche Gnv Virgo è dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing, ossia la connessione tramite una presa alla rete elettrica in banchina, che consente un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale.\r

\r

\r

\r

Con una lunghezza di 218 metri, larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di 25 nodi, Gnv Virgo dispone di oltre 420 cabine, può accogliere 1.785 passeggeri e offre una capacità di carico di 2.770 metri lineari.","post_title":"Gnv Virgo prende il largo dai cantieri di Guangzhou","post_date":"2025-10-23T12:23:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761222196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499888","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiude oggi, 23 ottobre, in Honduras l'edizione 2025 del Catm, la più importante fiera turistica della regione centroamericana. La kermesse, organizzata da Fedecatur e Cata, si svolge a San Pedro Sula sotto la guida dell'Istituto Honduregno del Turismo e Canaturh e riunisce oltre 80 buyer internazionali provenienti da Europa, Nord America, Asia e Sud America; 150 espositori regionali e oltre 2.000 incontri d'affari b2b: numeri che ne fanno una piattaforma chiave per la promozione del turismo multidestinazione dell'America Centrale sotto un marchio regionale unificato.\r

\r

L'Honduras, che torna ad ospitare il Catm dopo dodici anni, si distingue per la sua ricchezza naturale e culturale, con 93 aree protette e due siti dichiarati Patrimonio Mondiale dall'Unesco: il Parco Archeologico di Copán Ruinas e la Riserva della Biosfera del Río Plátano. \r

\r

Durante il 2024, il Paese ha registrato entrate in valuta estera per 802,4 milioni di dollari e un aumento del 17,8% degli arrivi internazionali, per circa 2,8 milioni di visitatori.\r

\r

Attualmente, l'Honduras conta 5.703 strutture turistiche e 325.257 posti di lavoro legati alle attività tipiche del settore. Con quattro aeroporti internazionali, 19 compagnie aeree operative e collegamenti con 11 paesi e 23 città, l'Honduras rafforza la sua posizione di destinazione competitiva a livello mondiale.\r

\r

\r

\r

","post_title":"L'Honduras torna alla ribalta internazionale con l'edizione 2025 del Catm","post_date":"2025-10-23T11:34:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761219278000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499858","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499860\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Adriano Apicella[/caption]\r

\r

Hanno preso il via da Firenze gli appuntamenti “Meet for Travel” di Welcome Travel Group, un format che rafforza la conoscenza e il rapporto con i partner del segmento vettori aerei e ferroviari.\r

\r

Presenti anche i principali enti di destinazione che collaborano con il metwork e altre primarie realtà di servizi ancillari del travel. Tutti si incontrano e si confrontano con gli agenti Welcome e Geo.\r

\r

Il format prevede un lungo momento Expo preserale, in cui ogni partner ha l’opportunità di interloquire direttamente, e a rotazione, con tutti gli agenti partecipanti, per rispondere puntualmente ad aspettative e necessità di ognuno. Segue un momento corale, in cui le tematiche di network sono centrali.\r

\r

Anche Alpitour World e Costa Crociere presenziano all’Expo con una postazione dedicata. Particolare rilevanza e visibilità sarà riservata ad Abu Dhabi come main partner di alcune tappe. Ma grande importanza ha anche l’aspetto conviviale in un’atmosfera uggestiva.\r

Location di charme\r

Il network ha inoltre selezionato location di charme, alternative alle più gettonate piazze abitualmente frequentate per gli incontri del settore. Una scelta che ha destato particolare curiosità e interesse da parte di tutti. Business e relazioni si riconfermano quindi al centro delle attività programmate da Welcome Travel Group, sempre impegnato ad agevolare gli incontri qualitativi tra partner e agenti, finalizzati a capitalizzare le collaborazioni in essere. Altre tappe già pianificate sono quelle di Bergamo (4 novembre), Cesenatico (13 novembre) e Bari (25 novembre), a cui ne seguiranno altre nel 2026.\r

\r

Adriano Apicella, ceo Welcome Travel Group, presente alle serate, commenta l’iniziativa: «Anche, e ancor più quest’anno, il network desidera essere presente in ogni occasione programmata. L’intera prima linea, insieme agli area manager e ai network manager del territorio, condividerà ogni momento per interpretare al meglio i trend emergenti, recependo esigenze e aspettative, e garantendo ascolto attento e reattività efficace. Il tutto, naturalmente, con il consueto piacere di stare insieme».","post_title":"Welcome Travel Group, al via gli incontri \"Meet for Travel\"","post_date":"2025-10-23T10:13:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761214383000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turismo all’aria aperta: Faita Federcamping, in collaborazione con Intesa San Paolo e Crippaconcept, ha organizzato una due giorni di incontri e convegni che si conclude oggi con l'intervento del ministro del Turismo Daniela Santanchè. Al centro, le prime stime sull’andamento della stagione 2025 (dati HBenchmark e Ciset Ca’ Foscari).\r

\r

Secondo i dati della federazione, dal 6 aprile al 15 ottobre 2025, il settore ha visto crescere del 3,3% l’occupazione media delle strutture rispetto al 2024, con un incremento stimato delle presenze nell’open air di 1 milione; si passa quindi dai 73 milioni di presenze del 2024 ai 74 milioni del 2025. Una crescita cui si accompagna anche un aumento del fatturato, che, tra diretto e indotto, si attesta sugli 8 miliardi e mezzo di euro.\r

\r

“Lo slancio degli ultimi tre anni si sta trasformando in sviluppo strutturale premiando gli investimenti delle aziende sulla sostenibilità, l’accessibilità e l’innovazione tecnologica”, afferma Alberto Granzotto, presidente Faita Federcamping.\r

I dati\r

Dal campione di Faita sul report HBenchmark (102 campeggi e villaggi turistici in 10 regioni italiane per un totale di 37.500 unità di alloggio), risulta che le unità più vendute sono le piazzole (59% del totale), le mobile home (29%) e i bungalow (11%). Il maggior contributo al fatturato lo danno le mobile home (che concorrono per il 51%), seguite dalle piazzole (29%), e dai bungalow/villette (18%). Tra gli ospiti che spendono di più per l’alloggio spiccano i danesi, che generano un ricavo medio di 164 euro, seguiti dai Paesi Bassi (135 euro).\r

\r

In ultima posizione, gli italiani, che generano un ricavo medio di 94 euro. A fermarsi di più nei campeggi e nei villaggi turistici italiani sono gli ospiti dei Paesi Bassi (11,6 notti), seguiti dai danesi (11,2), dai tedeschi (che, 10,4 notti, rimangono il principale bacino di utenza del settore), dagli svizzeri (9,6 notti). La vacanza degli italiani e degli austriaci dura invece poco più di una settimana. Sostanzialmente positivo, pur con qualche flessione rispetto alle previsioni di maggio, è anche il ‘sentiment’ degli operatori interpellati dal Ciset Ca’ Foscari, che, nell’intervento della direttrice del Centro Ricerche, Valeria Minghetti, comunque indicano una lieve diminuzione generale degli ospiti.\r

Sostenibilità\r

Un contributo alla sostenibilità viene da Crippaconcept, che ha avviato un percorso di rendicontazione ambientale sulle proprie mobile home attraverso studi Lca e l’adesione al protocollo Epd. L’obiettivo è rendere misurabili e comparabili le performance ambientali dell’ospitalità open air, per favorire scelte più consapevoli e coerenti con gli obiettivi ESG del settore.","post_title":"Open air, i dati e il futuro visti dai protagonisti","post_date":"2025-10-23T09:55:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761213338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

Christopher Nassetta, ceo di Hilton, prevede una ripresa della spesa alberghiera negli Stati Uniti, anche da parte dei viaggiatori della classe media.\r

\r

Il manager, in un intervento riportato da Skift, ha spiegato che la crescita pluriennale sarà trainata da maggiori investimenti aziendali, tassi di interesse in calo e una maggiore certezza fiscale.\r

\r

«Sono pronto a scommettere che il 2026 sarà migliore del 2025, e che il 2027 sarà migliore del 2026 - ha dichiarato Nassetta -. Siamo ottimisti riguardo al business e siamo ottimisti riguardo a dove ci porterà il futuro». Nassetta ha previsto che diversi fattori si allineeranno per stimolare gli investimenti aziendali. Il trend andrà a vantaggio della classe media tanto quanto dei viaggiatori di lusso, incrementando l'attività di viaggio complessiva negli Stati Uniti. «Ci sono molti elementi positivi da considerare. L'inflazione sta diminuendo. I tassi di interesse stanno scendendo, con a previsione che continueranno a scendere».\r

\r

Nassetta ha espresso ottimismo sul fatto che l'amministrazione Trump incoraggerà gli investimenti delle imprese. «Si ha certezza sulla politica fiscale, probabilmente per i prossimi 3 - 5 anni, con vantaggi significativi come l'ammortamento bonus e misure che stimolano gli investimenti».\r

\r

Nassetta ha anche evidenziato gli investimenti nell'intelligenza artificiale da parte delle aziende tecnologiche, insieme allo sviluppo infrastrutturale correlato, inclusi data center e impianti energetici, come fattori che stimoleranno un aumento dei viaggi d'affari.\r

Un mercato più omogeneo\r

Quest'anno, diversi ceo di catene alberghiere avevano evidenziato un significativo divario di ricchezza nel settore dei viaggi, osservando che i segmenti del lusso rimangono forti mentre i viaggiatori della classe media mostrano segni di cedimento. Tuttavia, Nassetta ritiene che la crescita probabilmente cancellerà gran parte di questa biforcazione del mercato. «Nei prossimi due o tre anni assisteremo a una crescita economica più ampia negli Stati Uniti. Vedremo tutta la fascia media del mercato iniziare a convergere con quella alta. È quasi necessario, prima o poi, perché succede sempre così». Poco dopo, è probabile che gli americani della classe media riprendano a spendere in viaggi in modo significativo, riducendo il divario con la classe alta.\r

\r

I conti\r

\r

Nassetta ha espresso ottimismo nonostante Hilton abbia riportato un terzo trimestre in cui il RevPar è diminuito di circa l'1% su base annua. Nassetta ha tuttavia descritto l'imminente impennata di crescita economica come «un vantaggio che otterremo per diversi anni. Credo che si inizierà a vederla nella prima metà del prossimo anno».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Hilton, Nassetta: «Nel 2026 diminuirà la forbice fra classe media e alto spendente»","post_date":"2025-10-23T09:48:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761212885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499848","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa ha completato la restituzione del prestito statale di 475 milioni di euro, ottenuto nel novembre 2020, in piena pandemia.\r

\r

Secondo quanto anticipato da El Confidencial, la compagnia aerea della famiglia Hidalgo ha ufficializzato il passo alla Sepi - Sociedad Estatal de Participaciones Industriales -, dopo aver superato l'ultima due diligence di Turkish Airlines, che immetterà a breve i 300 milioni di euro concordati per acquisire una partecipazione nel capitale di Air Europa, tra il 26% e il 27%.\r

\r

In questo modo, Air Europa ammortizzerà con un anno di anticipo (la scadenza era fissata per novembre 2026) l'aiuto statale di 475 milioni, utilizzando i 300 milioni di Turkish più il denaro accumulato in cassa negli ultimi esercizi.\r

\r

Con l'ingresso di Turkish Airlines nel capitale del vettore spagnolo, la proprietà sarà ripartita tra la famiglia Hidalgo, che manterrà la maggioranza (oltre il 50%); il gruppo Iag con il suo 20% e la compagnia di bandiera turca con il 26%-27%.\r

\r

","post_title":"Air Europa ha completato, in anticipo, la restituzione del prestito di 475 mln di euro","post_date":"2025-10-23T09:15:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761210912000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Consorzio Portofino Coast organizzerà il prossimo 27 novembre a Santa Margherita Ligure la prima edizione del Portofino Coast Forum.\r

\r

Al centro dell’attenzione il settore dell’ospitalità al quale il consorzio intende dedicare un nuovo appuntamento di formazione e networking rivolto ad albergatori e aziende fornitrici di soluzioni innovative.\r

\r

Il forum, che si avvale della collaborazione del destination manager Claudio Dell’Accio, alternerà workshop, talk e momenti di confronto su temi cruciali come sostenibilità e turismo rigenerativo, intelligenza artificiale e digitalizzazione, revenue management e innovazione nei servizi alberghieri, con un’area espositiva riservata ai fornitori.\r

\r

«Con il Forum - commenta Alessandro Sauda, presidente del Consorzio Portofino Coast - vogliamo portare innovazione e formazione in uno dei luoghi turistici più iconici d’Italia. È un’occasione per mettere in dialogo strutture e fornitori, rafforzare il posizionamento della destinazione e stimolare nuove opportunità di crescita».\r

\r

Il consorzio conferma il proprio impegno nella promozione della destinazione, puntando a rafforzarne il posizionamento e a generare nuove opportunità di crescita per l’intera filiera turistica.\r

\r

Dal 1987 il consorzio rappresenta l’offerta turistica più qualificata di una delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo, proponendo alberghi, ristoranti, trasporti e servizi di qualità.\r

\r

Portofino Coast Incoming è la divisione operativa del consorzio. Propone soluzioni personalizzate per qualsiasi esigenza turistica nella Riviera Ligure di Levante, dalla prenotazione di una vacanza, all’organizzazione di eventi, convegni, incentive, matrimoni, programmi esperienziali e di team building.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Portofino Coast: il 27 novembre la prima edizione del Forum dedicato al futuro dell’ospitalità","post_date":"2025-10-22T15:55:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761148519000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499803","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una forte espansione dell’offerta alberghiera nel segmento alto di gamma che si traduce in un incremento delle strutture 5 stelle del 6,6 % in soli 2 anni e delle presenze in hotel, soprattutto provenienti dall’Europa e dai mercati emergenti.\r

\r

In tale contesto il bilancio di Autentico Hotels è più che positivo.\r

\r

«La stagione ha fatto registrare una buona crescita – commenta Mario Cardone, ceo Autentico Hotels – In particolare un settembre ed ottobre straordinari hanno aiutato a compensare il rallentamento del mercato Usa. E’ l’Europa che sta trainando la crescita. Chiuderemo con il 5 per cento in più. Il nostro obiettivo è arrivare a 25 strutture e concentrarci su un lavoro sempre più personalizzato e mirato. Chiudere la Collection significa concentrarci sulle strutture con cui lavoriamo e sulle aree specifiche su cui operiamo ovvero, revenue management, digital Marketing, consulenza strategica e sviluppo del personale».\r

\r

Di recente il gruppo ha annunciato l’ingresso di 2 ulteriori strutture prestigiose.\r

\r

Villa Spalletti Trivelli a Roma e Palazzo Morrocchi in apertura nel nuovo anno a Firenze, saranno i due prestigiosi hotel 5 stelle ad arricchire la collezione Autentico Hotels che comprende un portfolio di 22 strutture su tutto il territorio nazionale.\r

\r

Nel cuore di Roma, Villa Spalletti Trivelli è un’elegante residenza di famiglia con 17 camere esclusive, un raffinato giardino all’italiana, una spa privata e un’atmosfera che riflette appieno i valori di Autentico: tradizione, qualità e profondo legame con il territorio.\r

\r

In apertura nei primi mesi del 2026, Palazzo Morrocchi sorge nel centro storico di Firenze, a pochi passi dal Duomo. L’Hotel offrirà 41 camere, un ristorante gourmet e una lounge bar, il tutto in un contesto di rara bellezza: ospitato in un palazzo settecentesco, già punto di ritrovo dei Macchiaioli, custodirà affreschi preziosi di illustri maestri.\r

\r

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, Autentico Hotels sarà presente all’ ILTM di Cannes: in fiera e durante il fuori salone con Casa Autentico, dove insieme alle strutture partners incontrerà oltre 400 agenti di viaggio del turismo di lusso mondiale\r

\r

Autentico parteciperà dal 26 al 30 gennaio 2026 all’evento True New York e sarà sponsor della serata conclusiva alla quale parteciperanno le migliori agenzie della Grande Mela\r

\r

Mentre alla Bit di Milano 2026 Autentico sarà sponsor della Buyer’s Lounge in un’edizione speciale che coincide con l’apertura delle Olimpiadi.\r

\r

«Il mercato ha evidenziato già dal 2024 alcune tendenze – conclude Cardone – A cominciare dall’accorciamento della finestra di prenotazione anche da parte dell’extra Europa. Inoltre emerge una maggiore attenzione al benessere e alla sostenibilità».\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia\r

\r

\r

\r

","post_title":"Autentico Hotels cresce, le nuove tendenze del mercato di alta gamma","post_date":"2025-10-22T15:38:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761147534000]}]}}