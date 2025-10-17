Liguria e Piemonte valorizzano l’offerta tra mare e montagna con un sistema turistico integrato Al via un accordo tra Liguria e Piemonte per una strategia condivisa di valorizzazione turistica dei territori regionali. L’idea di stabilire una forma organica di collaborazione fra le due regioni turistiche aveva preso forma a metà agosto in un incontro fra gli assessori Lombardi e Bongioanni a Sanremo ed era stata ulteriormente sviluppata in occasione di Cheese a Bra con l’annuncio del protocollo. Con questa intesa Liguria e Piemonte scelgono di unire le forze per promuovere il turismo come motore di sviluppo sostenibile e competitivo, creando un sistema integrato capace di valorizzare le eccellenze dei due territori. L’obiettivo comune è valorizzare la continuità territoriale e la complementarità dell’offerta tra mare e montagna, creando un sistema turistico integrato di qualità, capace di sviluppare progetti integrati e – in prospettiva – di veri e propri prodotti turistici capaci di valorizzare le eccellenze dei due territori ed essere così ancora più competitivi sui mercati nazionali e internazionali. «Questa firma – spiega l’assessore regionale a Turismo e Marketing territoriale della Regione Liguria Luca Lombardi – segna un passo importante verso una collaborazione strutturale con il Piemonte. Lavorare in sinergia ci permetterà di rafforzare l’immagine turistica delle nostre regioni e generare ricadute concrete per i territori. Liguria e Piemonte sono naturalmente connessi: il verde delle montagne e il mare formano un legame storico e culturale che oggi si rinnova anche in chiave di turismo sostenibile. La nostra regione può già contare su oltre 4mila chilometri di percorsi dedicati all’outdoor, dall’escursionismo al cicloturismo, che diventano ancora più attrattivi se messi in rete con quelli piemontesi». «È un accordo che definirei storico – aggiunge l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-Olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni – perché mette insieme l’offerta turistica del Piemonte e quella della Liguria attraverso il turismo all’aperto, e in particolare quello delle ciclovie. Piemonte e Liguria sono unite da una storia antica rappresentata dalle ‘vie del sale’: le antiche strade su cui si saliva dalla Riviera e si scendeva dalle montagne incontrandosi. Il Piemonte portava il grano, la Liguria portava l’olio, il sale e le acciughe, ingrediente base di tanti piatti simbolo della cucina piemontese. Quelle antiche vie oggi sono percorsi turistici straordinari: per il Piemonte cito la Strada dell’Assietta e l’Alta via del Sale, e sul versante ligure la più bella ciclovia d’Europa che è la Ospedaletti-Imperia. Messo assieme questo pacchetto avremo un prodotto straordinario, le ‘Alpi che si gettano nel mare’ i nostri imprenditori accresceranno l’offerta da collocare sui mercati accanto ai laghi, alla montagna, all’enogastronomia. Potremo ‘avere il mare’ fra i prodotti turistici del Piemonte. Una proposta nuova per andare a penetrare mercati nuovi». Tra i primi ambiti di collaborazione rientra lo sviluppo del nuovo sistema di ciclovie attraverso le Alpi del Mare. Il progetto, che vedrà il coinvolgimento delle Camere di Commercio di Cuneo e di Riviere di Liguria, rappresenta un passo concreto nella direzione di un turismo outdoor capace di unire montagna e mare, consolidando così la proposta turistica sovraregionale in chiave di sostenibilità e competitività. L’accordo prevede a tale scopo la rapida costituzione di un gruppo di lavoro tecnico con personale delle Direzioni turismo di entrambe le regioni e figure con specifiche competenze nel settore, per garantire la piena attuazione degli obiettivi condivisi. Condividi

\r

Tipo – Turismo industriale Prato propone nuovi itinerari e iniziative, continuando a raccontare Prato e la sua produzione attraverso percorsi tematici, eventi musicali e momenti dedicati alla moda circolare. Tipo è un’esperienza unica per viaggiare tra passato e futuro, immergendosi nelle storie, nei luoghi e nelle architetture dove si vede la firma dei grandi maestri\r

\r

Quello del turismo industriale a Prato è un modello vincente che sta ottenendo sempre maggiore riscontro di pubblico, basti pensare agli oltre 1.000 download della Tipo app, con cui si visita il patrimonio industriale tutto l’anno, o ai gruppi di visitatori internazionali che sempre più di frequente vengono avvistati in città.\r

\r

Tra le iniziative in programma per questa nuova stagione di Tipo tour anche il concerto in fabbrica, che nelle precedenti edizioni ha riscosso un particolare apprezzamento del pubblico.\r

\r

Questa nuova stagione si inserisce nel più ampio contesto del progetto Epic (experience prato industrial culture), approvato all'interno del bando European Urban Initiative, che vede protagonista il comune di Prato come capofila insieme ad altri nove partner pubblici e privati, e che contribuirà a far evolvere Tipo in un progetto che guarda al futuro. Epic permetterà di valorizzare il patrimonio industriale grazie alla co-progettazione di nuovi prodotti turistici, la realizzazione di contenuti e spazi di realtà virtuale e non solo, facendo così del turismo una leva per una crescita sostenibile, equa e innovativa.\r

\r

Proprio per Epic il 28 e 29 ottobre 2025, Prato diventerà un vero e proprio crocevia internazionale per una due giorni dedicata al turismo industriale. Saranno in città i \"transfer partner\" del progetto, ovvero le città di Bilbao (Spagna), Miskolc (Ungheria) e Pilsen (Repubblica Ceca), per osservare da dentro il progetto EPIC e poi declinarlo sui propri territori, per diffondere in Europa una modalità innovativa e sostenibile di fare turismo.\r

\r

Sul filo dell'acqua. Tra le antiche gore e le architetture di Nervi - Sabato 25 ottobre 2025, ore 15\r

\r

Un percorso tra natura, storia e innovazione lungo il fiume Bisenzio, dalle origini medievali all’attualità del distretto tessile pratese. Dal complesso de La Cartaia, antico mulino trasformato in polo produttivo, al sistema di gore pratesi, fino alla Gualchiera di Coiano e al Fabbricone: un viaggio unico tra archeologia industriale e eccellenze contemporanee.\r

\r

Alta Madera al lanificio Luigi Ricceri. Dal filo alla musica: un viaggio che intreccia memoria e armonia. Concerto. Martedì 28 ottobre 2025, ore 21\r

\r

L’esperienza prenderà avvio con la visita all’Archivio Storico Tessile del Lanificio Luigi Ricceri, un luogo dove storia e creatività si intrecciano tra antichi tessuti e memorie di manifattura. A seguire, nella stessa affascinante cornice dell’azienda, il pubblico sarà accompagnato dalle sonorità del trio Alta Madera.\r

\r

Lo straccio è fashion. Le lavorazioni green dagli storici cenciaioli alla circular economy. Tour. Sabato 29 novembre 2025, ore 15\r

\r

Un itinerario alla scoperta della tradizione e del futuro del distretto tessile pratese, votato alla circular economy. Visita alle aziende leader nel riciclo degli stracci, seguendo le fasi di trasformazione da scarto a filato pregiato, fino alla realizzazione di tessuti richiesti dai più importanti brand della moda.\r

\r

Tipo promuove un Natale all’insegna degli acquisti in fabbrica, tra artigianato, sostenibilità e tradizione, con una mappa dei luoghi per lo shopping etico e sostenibile. In collaborazione con l’Associazione Cardato Riciclato Pratese e vari brand del territorio.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Tipo turismo industriale 2025, una quarta edizione all'insegna dei percorsi tematici","post_date":"2025-10-17T14:47:18+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1760712438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499482","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’espansione nel segmento dell’hotellerie messa in atto dalla famiglia Azzola non accenna a rallentare e i progetti messi a terra si susseguono senza soluzione di continuità. Ultimo nato in ordine di tempo quello che privilegia ancora una volta Zanzibar, con la realizzazione di un nuovo resort della collezione Cocoon a Prison Island.\r

\r

I dettagli della nuova avventura firmata Azzola sono raccontati dal founder & sales director Attilio Azzola. «Ci siamo inseriti nel solco dello sviluppo turistico che Zanzibar sta vivendo in questi ultimi anni. Da qualche tempo la destinazione ha alzato l’asticella sulla qualità dell’offerta, anche sulla scorta dell’ingresso di alcuni gruppi internazionali del calibro di Four Seasons, Park Hyatt o Anantara. La spinta decisiva è stata data dal nuovo aeroporto, che garantisce una connettività ideale dall’Europa: basti ricordare i quattro collegamenti settimanali con Air France, o i voli di Klm, Turkish Airlines, Etihad, flydubai o Qatar Airways, per non parlare dei charter in partenza dall’Europa continentale».\r

\r

Questa “seconda giovinezza” di Zanzibar ha dato modo alla famiglia Azzola di tornare a scommettere su una destinazione sulla quale aveva già puntato 25 anni fa, all’inizio come tour oeprator e successivamente come investitore alberghiero, quando lo sviluppo turistico era solo agli albori.\r

\r

«Da allora la strada percorsa è stata lunga e ci ha permesso di stringere relazioni solide con la comunità e le istituzioni locali. Relazioni che ancor oggi ci hanno avvantaggiato nell’avvio della nuova avventura. Zanzibar è infatti una meta particolare, dove è fondamentale scegliere bene la location dove posizionare un resort. Il nostro Gold Zanzibar a Kendwa si trova sul punto spiaggia più bello di tutta l’isola e anche Bawe Island, fedele alla filosofia di “one island, one resort”, si trova in una location d’eccezione. A questo punto, sono state proprio le autorità governative di Zanzibar a indurci ad acquistare anche Prison Island, una vera chicca a 10 minuti di barca da Stone Town, che rappresenta un unicum nel panorama dell’area».\r

Il progetto\r

Con un investimento di circa 20 milioni di dollari, la famiglia Azzola intende conservare e valorizzare quanto esiste già, dando vita a un progetto in due fasi. «La prima, già in essere, riguarda la ristrutturazione dell’antica prigione degli schiavi, dove abbiamo creato un museo sulla storia dell’isola aperto a tutti, uno spazio dove gli artigiani locali possono presentare il proprio lavoro e, in futuro, un centro dedicato alla cultura dell’East Africa. Inoltre, data la presenza delle tartarughe giganti, abbiamo predisposto un’area ad hoc e una nursery per i piccoli di tartaruga. La seconda parte del progetto, che partirà a novembre per terminare in tempo per la stagione invernale 2026-27, prevede la realizzazione di 40 ville di 120-200 metri quadrati ognuna nell’area dove attualmente si trovano i bungalow sulla spiaggia di un piccolo hotel creato negli anni Novanta».\r

\r

Quel che cambia a Prison Island è il concetto di vacanza: «Si tratta di una destinazione dal forte storytelling, dove vivere la natura a 360 gradi, molto facile da vendere in agenzia».\r

\r

Come per gli altri prodotti a brand Cocoon, anche Prison Island si indirizza a una clientela internazionale: «A Bawe Island, il nostro primo mercato è quello Dac, il secondo è quello italiano e a seguire quelli francese e tedesco. Cominciano ad arrivare anche gli statunitensi, un bacino molto interessante per il target lusso, che intendiamo presidiare con sempre maggiore impegno».\r

Il futuro\r

I piani della famiglia Azzola non si fermano qui: già in pipeline lo sviluppo di un nuovo resort alle Maldive: «Un progetto ancora da finalizzare, che richiederà un investimento quasi doppio rispetto a Prison Island». E proprio sul fronte degli investimenti, Azzola tiene a precisare che «non abbiamo alle spalle fondi, ma solo la nostra forza e l’aiuto delle banche». E le Maldive potrebbero non essere l’ultima novità in cantiere, con un possibile futuro sviluppo anche in Europa.\r

\r

","post_title":"Prison Island, a Zanzibar la nuova avventura della famiglia Azzola","post_date":"2025-10-17T14:43:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760712200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori puntati sul turismo attivo e sostenibile a Gran Canaria che presenta la nuova edizione del Gran Canaria Walking Festival, in calendario dal 23 al 26 ottobre.\r

Organizzato da Gran Canaria Natural & Active con il patrocinio ufficiale del Cabildo di Gran Canaria attraverso Turismo de Gran Canaria, il festival internazionale di trekking giunge alla sua XIV edizione con un programma completamente rinnovato e pensato per valorizzare i paesaggi più autentici e i contrasti naturali dell’isola.\r

Quest'anno ad essere protagonisti saranno alcune delle aree più spettacolari dell’isola, con itinerari che si snoderanno nei comuni di Artenara, Teror, Santa María de Guía e San Bartolomé de Tirajana.\r

\r

Dalle pinete dell’interno ai panorami vulcanici, dalle valli fertili ai borghi sospesi nel tempo, ogni percorso rivelerà la sorprendente diversità ambientale e paesaggistica che caratterizza l’isola, definita spesso come un “continente in miniatura”.\r

Tra gli itinerari proposti, spicca “Artenara tra pinete e storia”, un cammino che unisce natura e memoria, offrendo ai partecipanti la possibilità di entrare in contatto con l’essenza rurale di Gran Canaria.\r

Oltre all’esperienza escursionistica, il festival valorizza anche la gastronomia locale e i prodotti artigianali, con soste dedicate alla degustazione di specialità tipiche e pranzi leggeri in luoghi simbolo come la Finca Canarias Aloe Vera di Fataga.\r

Un modo per raccontare il legame profondo tra territorio, cultura e tradizione culinaria, elementi che arricchiscono ogni esperienza outdoor sull’isola.\r

L'isola si posiziona tra le destinazioni europee più apprezzate per il turismo attivo e rigenerativo grazie al clima primaverile tutto l’anno, un’ampia rete di sentieri tracciati e una grande varietà di ecosistemi: dalle escursioni costiere alle rotte montane, fino alle esperienze di canyoning e cicloturismo, l’isola offre un ventaglio di attività che coniugano natura, benessere e scoperta culturale.","post_title":"Torna il Gran Canaria Walking Festival che promuove il turismo attivo e sostenibile","post_date":"2025-10-17T13:57:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760709439000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cti - Cisalpina Tours International ha siglato una partnership strategica con Ambimed, gruppo specializzato in servizi di Travel Risk Management. L'accordo permette alle aziende clienti di Cti di accedere a soluzioni integrate per la sicurezza e la prevenzione sanitaria durante i viaggi di lavoro, in Italia e all'estero.\r

La collaborazione nasce in risposta all'evoluzione normativa che impone obblighi più stringenti in materia di duty of care. A livello internazionale, la norma Iso 31030:2021 fornisce un riferimento globale per le organizzazioni che intendono gestire in modo efficace i rischi per i propri viaggiatori. «Il quadro normativo in evoluzione richiede oggi un approccio strutturato e proattivo - ha commentato Loretta Bartolucci, global commercial director Cti -. Le recenti linee guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro, pubblicate nel 2024, hanno introdotto criteri operativi più rigorosi per la tutela dei lavoratori inviati all’estero». E di lavoro, a partire da informazione e formazione, ce n’è molto da fare in Italia, soprattutto accompagnando anche le pmi in un percorso di sicurezza e aggiornamento.\r

\r

L'alleanza\r

L'alleanza si articola su cinque pilastri operativi: valutazione del rischio paese prima della partenza, informazione e formazione preventiva dei lavoratori, verifica dello stato di salute e delle necessarie vaccinazioni, identificazione di strutture sanitarie e piani di evacuazione, monitoraggio continuo con strumenti digitali.\r

«Il Travel Risk Management si concentra sulla salvaguardia delle persone attraverso la prevenzione, l'assistenza e la gestione delle emergenze, integrando aspetti sanitari, di sicurezza e normativi» ha sottolineato Alessandro Perone, direttore generale e co-founder di Ambimed. Da qui l’alleanza, che si declinerà, per la rete di aziende di Cti, in formazione, webinar e supporto concreto.","post_title":"Cisalpina Tours International: accordo con Ambimed per il Travel Risk","post_date":"2025-10-17T13:33:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760708033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via un accordo tra Liguria e Piemonte per una strategia condivisa di valorizzazione turistica dei territori regionali.\r

\r

L’idea di stabilire una forma organica di collaborazione fra le due regioni turistiche aveva preso forma a metà agosto in un incontro fra gli assessori Lombardi e Bongioanni a Sanremo ed era stata ulteriormente sviluppata in occasione di Cheese a Bra con l’annuncio del protocollo.\r

\r

Con questa intesa Liguria e Piemonte scelgono di unire le forze per promuovere il turismo come motore di sviluppo sostenibile e competitivo, creando un sistema integrato capace di valorizzare le eccellenze dei due territori.\r

\r

L’obiettivo comune è valorizzare la continuità territoriale e la complementarità dell’offerta tra mare e montagna, creando un sistema turistico integrato di qualità, capace di sviluppare progetti integrati e – in prospettiva – di veri e propri prodotti turistici capaci di valorizzare le eccellenze dei due territori ed essere così ancora più competitivi sui mercati nazionali e internazionali.\r

\r

«Questa firma – spiega l’assessore regionale a Turismo e Marketing territoriale della Regione Liguria Luca Lombardi – segna un passo importante verso una collaborazione strutturale con il Piemonte. Lavorare in sinergia ci permetterà di rafforzare l’immagine turistica delle nostre regioni e generare ricadute concrete per i territori. Liguria e Piemonte sono naturalmente connessi: il verde delle montagne e il mare formano un legame storico e culturale che oggi si rinnova anche in chiave di turismo sostenibile. La nostra regione può già contare su oltre 4mila chilometri di percorsi dedicati all’outdoor, dall’escursionismo al cicloturismo, che diventano ancora più attrattivi se messi in rete con quelli piemontesi».\r

\r

«È un accordo che definirei storico – aggiunge l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-Olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni - perché mette insieme l’offerta turistica del Piemonte e quella della Liguria attraverso il turismo all’aperto, e in particolare quello delle ciclovie. Piemonte e Liguria sono unite da una storia antica rappresentata dalle 'vie del sale': le antiche strade su cui si saliva dalla Riviera e si scendeva dalle montagne incontrandosi. Il Piemonte portava il grano, la Liguria portava l’olio, il sale e le acciughe, ingrediente base di tanti piatti simbolo della cucina piemontese. Quelle antiche vie oggi sono percorsi turistici straordinari: per il Piemonte cito la Strada dell’Assietta e l’Alta via del Sale, e sul versante ligure la più bella ciclovia d’Europa che è la Ospedaletti-Imperia. Messo assieme questo pacchetto avremo un prodotto straordinario, le 'Alpi che si gettano nel mare' i nostri imprenditori accresceranno l’offerta da collocare sui mercati accanto ai laghi, alla montagna, all’enogastronomia. Potremo 'avere il mare' fra i prodotti turistici del Piemonte. Una proposta nuova per andare a penetrare mercati nuovi».\r

\r

Tra i primi ambiti di collaborazione rientra lo sviluppo del nuovo sistema di ciclovie attraverso le Alpi del Mare. Il progetto, che vedrà il coinvolgimento delle Camere di Commercio di Cuneo e di Riviere di Liguria, rappresenta un passo concreto nella direzione di un turismo outdoor capace di unire montagna e mare, consolidando così la proposta turistica sovraregionale in chiave di sostenibilità e competitività.\r

\r

L’accordo prevede a tale scopo la rapida costituzione di un gruppo di lavoro tecnico con personale delle Direzioni turismo di entrambe le regioni e figure con specifiche competenze nel settore, per garantire la piena attuazione degli obiettivi condivisi.","post_title":"Liguria e Piemonte valorizzano l’offerta tra mare e montagna con un sistema turistico integrato","post_date":"2025-10-17T13:25:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1760707553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499431","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viva Resorts by Wyndham in primo piano con un evento sportivo di richiamo, l'Oceanman Repubblica Dominicana, che si è svolto presso il Viva Dominicus Beach & Palace di Bayahibe. L’evento ha accolto 1.248 nuotatori amatoriali e professionisti da tutto il mondo.\r

Benessere a 360 gradi\r

«Quando ci è stata proposta l’opportunità di ospitare Oceanman, abbiamo aderito con grande entusiasmo - commenta Erika Sordo, senior director of marketing and communications di Viva Resorts by Wyndham -. L’evento rispecchia perfettamente la nostra passione per lo sport, il contesto paesaggistico che ci circonda e il nostro impegno nel sostenere iniziative che valorizzano il turismo locale e il coinvolgimento della comunità. È stata un’occasione per unire atleti da tutto il mondo e mostrare la bellezza unica di Bayahibe, una destinazione iconica della Repubblica Dominicana».\r

Questa prima edizione ha consolidato ulteriormente il ruolo internazionale di Viva Resorts by Wyndham come promotore di benessere a 360 gradi, sport all’aria aperta ed esperienze di viaggio immersive. Partecipanti e spettatori hanno soggiornato nel resort, usufruendo dei servizi all inclusive, incluse le attività di intrattenimento.La competizione Oceanman Repubblica Dominicana ha previsto diverse categorie e distanze di gara, pensate per nuotatori di tutti i livelli: dai più giovani e dagli appassionati alle prime esperienze in acque libere, fino agli atleti professionisti.","post_title":"Viva Resorts by Wyndham ospita l'Oceanman Repubblica Dominicana","post_date":"2025-10-17T12:00:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760702451000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499383","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 27 al 29 marzo 2026 la fiera di Padova ospiterà la Fiera del cicloturismo , la più importante rassegna italiana dedicata al turismo in bicicletta, evento nazionale organizzato da Bikenomist .\r

\r

Dopo quattro edizioni svoltesi a Milano e Bologna, la fiera arriva in Veneto e conta di restarvi per le prossime tre edizioni, fino al 2028.\r

\r

Il cicloturismo in Italia genera ogni anno 89 milioni di presenze e ha un impatto economico, diretto e indotto, di 9,8 miliardi di euro (fonte Isnart/Legambiente 2025). Il Veneto è una delle mete d'eccellenza per il cicloturismo, grazie a infrastrutture di alto livello. Ne è un esempio la sua rete escursionistica di ben 1.430 km, completamente segnalata e supportata da 18 cartografie cicloturistiche e applicazioni digitali di ultima generazione.\r

\r

Un altro dato economico significativo è la spesa media giornaliera per l'alloggio: 65 euro per i turisti italiani e 70 euro per quelli stranieri. La permanenza media è elevata rispetto ad altri settori, raggiungendo le tre notti per il 65% dei turisti.\r

\r

Padova in particolare rappresenta da anni un modello di mobilità sostenibile , grazie a una delle più estese reti ciclabili italiane, che arriva a quasi 300 chilometri e connette la città ei suoi dintorni con servizi integrati di tram e bike sharing (anche elettrico). La rete di ciclovie, tra cui una fluviale molto suggestiva che circonda il centro cittadino, collega Padova a importanti percorsi nazionali ed europei, promuovendo il turismo eco-sostenibile.\r

\r

Nelle province di Padova, Treviso e Vicenza si trova il cuore del distretto della bici del Veneto , un'area ad alta specializzazione nella produzione di biciclette e componentistica. Qui sostengono aziende storiche che contribuiscono in modo significativo all'economia del settore ciclistico, sia a livello regionale che nazionale.\r

\r

La fiera del cicloturismo è il punto di riferimento in Italia per il mondo delle vacanze in bicicletta, e rappresenta un punto di incontro per destinazioni, tour operator, marchi di biciclette e appassionati: insieme per connettersi, condividere idee e promuovere un turismo attivo e sostenibile.\r

\r

L'ultima edizione della fiera ha registrato la presenza di 22.000 visitatori, coinvolgendo 250 espositori, 40 buyer internazionali e 25 paesi, e quest'anno si pone l'obiettivo di far crescere ulteriormente l'iniziativa. Infatti, lo sviluppo internazionale dell'evento è al centro dell'attenzione di Bikenomist, l'azienda organizzatrice.\r

\r

«L'Italia è oggi la destinazione più desiderata al mondo per chi sceglie le vacanze in bicicletta - ha dichiarato Pinar Pinzuti , direttrice della fiera del cicloturismo -. Con la prossima edizione della fiera a Padova vogliamo rafforzare questo primato, facendo crescere l'evento come punto di riferimento per gli operatori del settore: un luogo dove connettersi, lavorare insieme e costruire il futuro del turismo attivo e rigenerativo. La fiera del cicloturismo si posiziona a livello internazionale come il Cicloturismo Show ed è ormai un appuntamento imperdibile per aziende privati ​​ed enti pubblici ».\r

\r

«Con l'edizione 2026 puntiamo ad avere un'alta integrazione tra turismo in bicicletta e tecnologia: nel giorno di apertura presenteremo un agente di intelligenza artificiale programmato per assistere tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo delle vacanze in bicicletta o che vogliono fare un passo ulteriore e sfidare se stessi» - aggiunge Pinar Pinzuti -.\r

Il cicloturismo rappresenta una forma di turismo sostenibile in forte crescita , che porta numerosi vantaggi ai territori che lo promuovono e lo supportano. È un'opportunità strategica e la sua importanza si riflette su diversi piani.\r

\r

Durante il Forum si svolge il workshop B2B della Fiera del Cicloturismo: un evento esclusivo di networking pensato per connettere i principali attori del settore . Con la partecipazione di buyer nazionali e internazionali e seller, il workshop rappresenta un'opportunità unica per le aziende di instaurare nuove collaborazioni e sviluppare il proprio business nel settore in forte crescita del cicloturismo. \r

\r

","post_title":"Padova, a marzo 2026 la quinta edizione della fiera del cicloturismo","post_date":"2025-10-17T10:25:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1760696715000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499391","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenilitalia e SkyTeam rinsaldano la loro partnership che mira a garantire ai passeggeri un’esperienza di viaggio intermodale, fluida e digitale.\r

\r

In questi giorni i vertici delle due realtà hanno condiviso i prossimi step per l’evoluzione del progetto intermodale. Grazie a una piattaforma digitale integrata, i viaggiatori potranno acquistare in un’unica soluzione il biglietto dell’aereo e del treno, da e per l’Italia, direttamente dal sito della compagnia aerea partner di SkyTeam - che riunisce 18 compagnie aeree - con un solo pagamento e una gestione semplificata dell’intero itinerario.\r

\r

Il sistema consentirà di prenotare il viaggio completo – dalla città di partenza alla destinazione finale – con un’esperienza di viaggio fluida.\r

\r

La soluzione tecnologica sviluppata permetterà inoltre al cliente di inserire, al momento dell’acquisto, il codice del programma fedeltà a cui è iscritto. In questo modo, i soci CartaFreccia potranno accumulare punti premio sui voli delle compagnie aeree che fanno parte dell’alleanza SkyTeam che avranno sottoscritto l’accordo con Trenitalia sul biglietto intermodale e i soci SkyTeam potranno accumulare miglia viaggiando con le Frecce Trenitalia in connessione con le Compagnie Aeree.\r

\r

Inoltre, Trenitalia e SkyTeam offrono benefici esclusivi per i soci Platino e Oro di CartaFreccia e i clienti Elite ed Elite Plus di SkyTeam, tra cui l’accesso alle lounge aeroportuali e ferroviarie e potranno accedere a una gamma di benefici esclusivi lungo tutto il viaggio intermodale.\r

\r

Trenitalia conferma il proprio impegno verso l’intermodalità e la sostenibilità, offrendo collegamenti con 26 aeroporti italiani e oltre 130 destinazioni nazionali grazie ai 270 collegamenti giornalieri di Frecciarossa, presente anche in Spagna e Francia.\r

\r

","post_title":"Trenitalia e SkyTeam rinsaldano la partnership nel segno dell'intermodalità","post_date":"2025-10-17T10:15:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760696109000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_499420\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Arianna Savona[/caption]\r

\r

The Begin Hotels entra nel suo secondo decennio di attività con una riorganizzazione del top management: Guido Guidi, fondatore e presidente, ha scelto come group general manager Arianna Savona, professionista dell’hospitality con alle spalle una lunga esperienza internazionale.\r

\r

\r

«Ci conosciamo e stimiamo da molti anni, anche perché condividiamo una certa visione dell’ospitalità, e finalmente è arrivato il momento giusto per lavorare insieme» dichiara Guidi, ribadendo che «The Begin Hotels non è una catena, ma una collezione di strutture dalla spiccata personalità individuale. Lavoriamo in modo sartoriale, valorizzando la specificità dei luoghi, e sempre mettendo al primo posto il servizio al cliente».\r

Le strutture in portfolio\r

Il portafoglio attuale è composto da 9 strutture (distribuite fra Ancona e il Conero, Ferrara, Trieste, Basso Salento, e Dolomiti), con una decima in apertura a Catania a inizio 2026, per un totale di circa 400 camere. Ma l’ingresso in azienda di Arianna Savona segna una nuova fase per la collezione, che nei prossimi anni punta a crescere con decisione, anche se sempre in modo mirato, e a sviluppare le prenotazioni dall’estero.\r

Travel Quotidiano ha approfondito con lei progetti e strategie per il futuro: «Stiamo elaborando un nuovo piano marketing e sales, con l'obiettivo di migliorare dal punto di vista dei principali indicatori: occupazione, average daily rate e revPar. Fino a oggi, la crescita organica del gruppo non aveva valorizzato l’aspetto dell’internazionalizzazione, perché l’obiettivo prioritario era arrivare a offrire più destinazioni. Oggi abbiamo un portfolio articolato e quindi è arrivato il momento giusto per farlo».\r

\r

Le strategie di promozione e commercializzazione sui mercati esteri saranno differenziate a seconda delle destinazioni in portfolio, che avendo caratteristiche diverse si prestano ad attrarre clientela di nazionalità diverse: «Sarà un lavoro di cesello. Per gli hotel di Ferrara, nelle Dolomiti e soprattutto per le strutture triestine guardiamo in primo luogo ai loro mercati esteri di prossimità. Per il nostro resort in Puglia, ricavato da una vecchia masseria salentina circondata da un un bel parco, e per il 5 stelle in apertura a Catania c'interessa molto il mercato scandinavo, che è ancora poco intermediato, dove agiremo sia con operazioni specifiche, lavorando con club che raggruppano clienti diretti, sia passando dalle Ota».\r

Per accelerare il processo di apertura ai mercati internazionali, si punterà sulle affiliazioni a soft brand: «Stiamo analizzando e selezionando chi ci potrà accompagnare in modo efficace, consentendoci però di mantenere indipedenza e individualità. Non intendiamo abdicare ai nostri valori e vogliamo continuare a essere percepiti come una collezione di strutture che offrono una ospitalità calda, accogliente e molto italiana».\r

Anche da questo punto di vista, la parola chiave è diversificazione: «Per valorizzare l’individualità delle singole strutture e sviluppare al meglio le loro potenzialità, non pensiamo di allearci con un unico brand, ma piuttosto a trovare soluzioni differenziate, tenendo conto dei target potenziali di clientela estera».\r

Un segmento valutato come promettente è quello del wedding: «Il Seabay hotel a Portonovo, nel Conero, e il resort Giardino dei Pini a Marina di Alliste, nel Basso Salento, che ha anche una bellissima spa, offrono spazi comuni ed esterni adatti a ospitare matrimoni. In Salento, in particolare, il mercato del wedding è molto avviato, e molto competitivo: per noi la sfida sarà elaborare una proposta capace di distinguerci». In Salento, il periodo di apertura dipenderà dalla stagionalità dei voli sullo scalo di Brindisi; il Seabay hotel è aperto 10/11 mesi l'anno, con una pausa invernale.\r

In generale, per favorire le prenotazioni dall’estero, The Begin Hotels lancerà prossimamente anche un nuovo sito web di gruppo.\r

(Vannina Patanè)","post_title":"The Begin Hotels, Savona: «Al via una nuova fase di sviluppo»","post_date":"2025-10-17T09:42:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760694160000]}]}}