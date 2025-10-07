La Spezia lancia Limes, la nuova app per valorizzare il patrimonio culturale diffuso e la promozione turistica Il comune della Spezia ha presentato la web app Limes, uno strumento digitale innovativo per la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso e la promozione turistica integrata del territorio. La Spezia, capofila del progetto Ala – area ligure apuana – che coinvolge oltre 66 comuni, si propone come laboratorio di una nuova visione turistica basata sulla cooperazione tra territori, superando la frammentazione dell’offerta e promuovendo un racconto unitario, autentico e sostenibile. «Con la rete dei comuni che hanno aderito all’Area Ligure Apuana abbiamo dato il via ad un nuovo modello nazionale di promozione turistica integrata, capace di guardare oltre i confini territoriali del singolo Comune. – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Il progetto Limes è nato nell’ambito di ALA con l’obiettivo di offrire esperienze turistiche diversificate per tutto l’arco dell’anno, valorizzando il patrimonio artistico, storico, culturale, naturalistico dei 66 comuni aderenti e ampliando l’offerta turistica. Gli strumenti digitali che stiamo approntando saranno dunque un ulteriore valore aggiunto per la fruizione dei servizi e per dare risposte concrete ai numerosi turisti che, in numero sempre crescente, scelgono il nostro territorio allargato che abbraccia la provincia della Spezia, di Massa Carrara, della Lunigiana e della Garfagnana». «La web app Limes – spiega l’assessore al turismo Maria Grazia Frijia – rappresenta un passo importante verso una fruizione più consapevole e coinvolgente del nostro patrimonio culturale. Grazie a questo strumento digitale, potremo valorizzare in modo integrato le bellezze del territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza turistica innovativa e personalizzata. È un progetto che unisce tecnologia e promozione, in linea con la visione di un turismo sostenibile e intelligente». Limes, finanziata dal Ministero del Turismo, è attualmente online in una versione preliminare con dieci strutture già inserite. Tuttavia, non è ancora accessibile al pubblico esterno: si tratta del primo step di un progetto più ampio che prevede l’ampliamento progressivo dei contenuti e delle funzionalità, in vista di un lancio ufficiale nei prossimi mesi. La piattaforma digitale Limes nasce con l’obiettivo di connettere borghi, castelli, siti archeologici, musei e tradizioni popolari, offrendo un’esperienza turistica lenta, consapevole e destagionalizzata. Al centro vi è la Lunigiana storica, la ‘Terra dei 100 castelli’, che unisce Liguria e Toscana in un laboratorio di sviluppo intelligente e sostenibile. Condividi

Quest’ultima si svolgerà a Disneyland Paris subito dopo l’apertura di World of Frozen, una nuova area che aprirà nel Parco Walt Disney Studios nella primavera del 2026. [post_title] => Disneyland Paris: riparte la formazione dedicata agli agenti di viaggio [post_date] => 2025-10-07T10:50:25+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759834225000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498522 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il comune della Spezia ha presentato la web app Limes, uno strumento digitale innovativo per la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso e la promozione turistica integrata del territorio. La Spezia, capofila del progetto Ala – area ligure apuana - che coinvolge oltre 66 comuni, si propone come laboratorio di una nuova visione turistica basata sulla cooperazione tra territori, superando la frammentazione dell’offerta e promuovendo un racconto unitario, autentico e sostenibile. «Con la rete dei comuni che hanno aderito all’Area Ligure Apuana abbiamo dato il via ad un nuovo modello nazionale di promozione turistica integrata, capace di guardare oltre i confini territoriali del singolo Comune. - dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Il progetto Limes è nato nell’ambito di ALA con l’obiettivo di offrire esperienze turistiche diversificate per tutto l’arco dell’anno, valorizzando il patrimonio artistico, storico, culturale, naturalistico dei 66 comuni aderenti e ampliando l’offerta turistica. Gli strumenti digitali che stiamo approntando saranno dunque un ulteriore valore aggiunto per la fruizione dei servizi e per dare risposte concrete ai numerosi turisti che, in numero sempre crescente, scelgono il nostro territorio allargato che abbraccia la provincia della Spezia, di Massa Carrara, della Lunigiana e della Garfagnana». «La web app Limes – spiega l’assessore al turismo Maria Grazia Frijia - rappresenta un passo importante verso una fruizione più consapevole e coinvolgente del nostro patrimonio culturale. Grazie a questo strumento digitale, potremo valorizzare in modo integrato le bellezze del territorio, offrendo ai visitatori un'esperienza turistica innovativa e personalizzata. È un progetto che unisce tecnologia e promozione, in linea con la visione di un turismo sostenibile e intelligente». Limes, finanziata dal Ministero del Turismo, è attualmente online in una versione preliminare con dieci strutture già inserite. Tuttavia, non è ancora accessibile al pubblico esterno: si tratta del primo step di un progetto più ampio che prevede l’ampliamento progressivo dei contenuti e delle funzionalità, in vista di un lancio ufficiale nei prossimi mesi. La piattaforma digitale Limes nasce con l’obiettivo di connettere borghi, castelli, siti archeologici, musei e tradizioni popolari, offrendo un’esperienza turistica lenta, consapevole e destagionalizzata. Al centro vi è la Lunigiana storica, la 'Terra dei 100 castelli', che unisce Liguria e Toscana in un laboratorio di sviluppo intelligente e sostenibile. [post_title] => La Spezia lancia Limes, la nuova app per valorizzare il patrimonio culturale diffuso e la promozione turistica [post_date] => 2025-10-07T10:42:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759833777000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498568 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per l'avvio dei voli giornalieri diretti tra Mumbai e Londra Heathrow operati da IndiGo: i nuovi collegamenti inizieranno il 26 ottobre e rappresentano una tappa fondamentale nella strategia di espansione globale della compagnia aerea. Londra sarà la seconda destinazione del vettore indiano nel Regno Unito, dopo il del lancio del volo tra Mumbai e Manchester, all'inizio di quest'anno. I voli saranno operati quotidianamente utilizzando il Boeing 787-9 Dreamliner di IndiGo, che è stato preso in leasing wet/damp da Norse Atlantic Airways. La configurazione dell'aeromobile prevede due classi, economy e IndiGoStretch, la classe business del vettore. IndiGo offrirà pasti caldi e bevande gratuiti ispirati ai sapori locali e globali a tutti i passeggeri. «L'ingresso a Heathrow è sia un traguardo importante che un passo strategico in avanti nel rafforzamento della presenza globale di IndiGo - afferma il ceo, Pieter Elbers -. Il corridoio India-Regno Unito riveste da tempo una notevole rilevanza, non solo per i forti legami bilaterali, ma anche per il crescente traffico tra i due paesi. Dopo l'eccezionale risposta ai nostri voli di debutto a lungo raggio per Manchester, siamo entusiasti di mettere piede a Londra». «In quanto gateway internazionale del Regno Unito, questa nuova rotta rafforzerà ulteriormente i legami vitali tra il Regno Unito e l'India, creando opportunità per il commercio, il turismo e lo scambio culturale» ha aggiunto Ross Baker, chief customer officer di Heathrow. [post_title] => IndiGo pronta a debuttare su Londra Heathrow con la rotta da Mumbai [post_date] => 2025-10-07T10:20:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759832457000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498524 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il brand Anantara Hotels & Resorts rafforza la sua presenza nel Sultanato dell’Oman con una strategia mirata ai mercati europei e un occhio di riguardo per quello italiano. A curare la rappresentanza esclusiva per Italia e Francia è Controvento di Ferruccio Tirone, che gestisce la promozione dei due resort operativi del gruppo – Al Baleed Resort Salalah by Anantara e Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort – in attesa della nuova apertura prevista per il 2026 a Bandar al-Khairan, sulla costa vicino a Muscat. “L’Oman è una destinazione che unisce autenticità e comfort, natura e cultura, e Anantara è riuscita a interpretarla con eleganza contemporanea – spiega Ferruccio Tirone, founder di Controvento –. Per i mercati italiano e francese è un prodotto che funziona, perché offre due esperienze complementari: la magia del mare a Salalah e il fascino delle montagne nell’entroterra di Muscat. La terza struttura in arrivo completerà idealmente questo triangolo perfetto tra capitale, montagna e mare”. Al Baleed Resort Salalah by Anantara: tra cultura e mare, il fascino del sud [caption id="attachment_498540" align="alignright" width="300"] Ferruccio Tirone - founder Controvento e Andrea Orrù - GM Anantara Al Baleed Resort Salalah[/caption] Incastonato tra una spiaggia privata di sabbia bianca e una laguna d’acqua dolce, Al Baleed Resort Salalah by Anantara è il primo e unico resort di lusso di Salalah con ville dotate di piscina privata. La sua posizione strategica, accanto al Parco Archeologico di Al Baleed e al Museo della Terra dell’Incenso, lo rende un punto di partenza privilegiato per esplorare il patrimonio culturale omanita. La ristorazione è il cuore pulsante del resort, con tre indirizzi distintivi – Sakalan, Almina e Mekong – che spaziano dalla cucina internazionale ai sapori mediterranei fino ai piatti dell’Estremo Oriente. Come commenta anche il General Manager del resort, Andrea Orrù, “la ristorazione è una parte fondamentale dell’esperienza Anantara. A Salalah abbiamo creato un viaggio gastronomico che tocca l’Asia, il Mediterraneo e la cucina locale, da vivere con tutti i sensi, grazie alla vista sul mare”. Tra le esperienze più richieste dagli ospiti anche il Dining by Design, che consente di cenare privatamente sulla spiaggia, fra candele e stelle, in un’atmosfera perfetta per proposte di matrimonio, anniversari o lune di miele. A novembre 2025 il resort ospiterà la quarta edizione di “A Feast of Worlds: Omani Flavours Meet Michelin Stars”, un evento che unisce la cucina omanita a quella stellata internazionale. “Quest’anno avremo due chef da tre stelle Michelin, insieme a talenti omaniti, per offrire ai nostri ospiti un’esperienza culinaria globale – aggiunge Orrù –. Vogliamo fare di Salalah una destinazione gastronomica, oltre che balneare”. Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort: lusso d’altura e panorama mozzafiato A due ore da Muscat, nel cuore della leggendaria Montagna Verde, sorge Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, uno dei resort più alti del mondo. Dalle 82 camere e 33 ville con piscina privata si apre una vista impareggiabile sul canyon, mentre il servizio di maggiordomo personale e la spa ispirata ai rituali arabi completano l’esperienza di benessere totale. Un rifugio perfetto per i viaggiatori in cerca di esperienze autentiche e personalizzate, che combina avventura, relax e cultura. Per il mercato italiano rappresenta un prodotto d’eccellenza nel segmento luxury & experiential, ideale per itinerari combinati mare–montagna. Un’unica visione: lusso autentico e sviluppo integrato della destinazione Con l’apertura prevista per il 2026 a Bandar al-Khairan, Anantara diventerà l’unico gruppo internazionale con presenza simultanea in tre aree chiave dell’Oman: la capitale, la montagna e il mare. “Sarà una struttura di grande richiamo, con 121 camere, chalet e ville immerse nella natura, a 50 minuti dall’aeroporto di Muscat – anticipa Tirone –. È un progetto che consolida la nostra offerta e risponde alla domanda crescente di itinerari combinati. Una nuova soluzione perfetta per il mercato europeo”. Opportunità per il trade: un prodotto di alta gamma con forte identità locale Le strutture Anantara in Oman si rivolgono a un pubblico alto spendente, internazionale e culturalmente curioso, sempre più interessato a viaggi su misura che uniscano relax e scoperta. Per gli operatori italiani, la forza del prodotto risiede nella versatilità dell’offerta e nella gestione diretta di Controvento, che assicura supporto commerciale, formazione dedicata e strumenti di marketing personalizzati. “Il lusso oggi è autenticità, esperienza e attenzione ai dettagli – conclude Tirone –. È ciò che i resort Anantara in Oman offrono, e ciò che i nostri partner possono proporre con fiducia a una clientela sempre più sofisticata”. Un progetto che consolida la presenza del brand nel Sultanato e apre nuove opportunità per il trade, con un prodotto capace di coniugare cultura locale e ospitalità internazionale. [gallery ids="498537,498538,498539"] [post_title] => Oman di lusso con Anantara: tre resort d’eccellenza per il mercato italiano [post_date] => 2025-10-07T09:53:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => anantara-hotels [1] => oman ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Anantara hotels [1] => Oman ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759830812000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498481 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Borghini e Cossa incontra i tour operator e le imprese del comparto turistico a Ttg Travel Experience, confermando il proprio ruolo di partner strategico per gli operatori del settore. Un’occasione privilegiata per presentare soluzioni innovative, aprire un confronto sulle dinamiche che stanno influenzando il turismo organizzato e fare il punto sull’evoluzione della normativa. Tra le novità assolute, una copertura contro i cyber risk accessibile, versatile e semplice da sottoscrivere. Michele Cossa, socio e ad Borghini e Cossa, dichiara: “La digitalizzazione nel settore è capillare ed espone gli operatori di tutte le dimensioni a rischi sempre più concreti: nel 2024 oltre 1 incidente cyber su 10 registrati a livello mondiale è avvenuto in Italia. Attacchi informatici, difetti di sistema ed errori umani possono causare ingenti danni all’azienda, ai terzi e gravi interruzioni dell’attività”. La polizza offre differenti livelli di copertura e di servizio (prevenzione degli incidenti cyber e gestione dell’emergenza), per adattarsi tanto a realtà di piccole dimensioni con limitata esposizione tecnologica, quanto ad aziende più complesse e strutturate. La grande innovazione risiede nell’iter di analisi del rischio e sottoscrizione che, a differenza di quanto accade per i prodotti attualmente sul mercato, si basa sul monitoraggio degli asset digitali dell’azienda dall’esterno e non richiede quindi il coinvolgimento diretto del reparto IT o del personale, rendendo più fluido il processo. Rischi catastrofali All’ordine del giorno anche le polizze a copertura dei rischi catastrofali, in vista dell’obbligo che scatterà a fine anno anche per le piccole e micro-imprese e anche nel caso di immobili in affitto (laddove il proprietario non provveda): “Ad oggi abbiamo già attivato oltre 100 polizze – prosegue Cossa – consigliamo di non aspettare l’ultimo momento per trarre il massimo beneficio dall’attuale disponibilità del mercato assicurativo, prima dell’inevitabile congestione di fine anno”. Nella stessa prospettiva che accomuna il turismo agli altri settori, si inserisce anche il crescente interesse da parte delle imprese verso l’adozione di piani di welfare sanitario: al netto dei vantaggi fiscali e contributivi, questi strumenti rafforzano la competitività delle aziende nell’acquisizione e nella fidelizzazione dei talenti in un contesto in cui la carenza di competenze rappresenta una criticità diffusa. Ramo travel Focus, infine, sull’andamento del ramo travel: i volumi legati all’emissione delle polizze viaggio risultano in linea con quelli dello scorso anno, pur a fronte di una contrazione delle vendite verso destinazioni strategiche come gli Stati Uniti. Al tempo stesso, i tour operator si trovano ad affrontare dinamiche complesse, dettate dall’incertezza del contesto geopolitico e climatico e dalla crescente pressione esercitata dalla disintermediazione. Una duplice sfida a cui rispondono, da un lato, orientando la programmazione verso destinazioni percepite come più sicure, dall’altro, potenziando il valore aggiunto dell’esperienza di viaggio proposta, attraverso attività e itinerari sempre più ricercati, ambiziosi e, talvolta, caratterizzati da un livello di rischio maggiore. “Quando la programmazione da assicurare diventa più complessa, il tema non è la disponibilità di coperture, quanto la loro sostenibilità economica per i clienti finali. Per questo, studiamo soluzioni assicurative su misura, basate su un’attenta analisi del rischio, che permettono di calibrare costi e garanzie, evitando dispersioni e garantendo la massima efficacia” – conclude Cossa. [post_title] => Borghini e Cossa al Ttg di Rimini con la copertura per i cyber risk [post_date] => 2025-10-07T09:51:15+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759830675000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498552 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ai fini della promozione turistica e commerciale del territorio e in linea con le strategie delineate dal Documento strategico di programmazione (DSP) 2023-2028 e dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2025-2027), che pongono al centro la promozione del turismo sostenibile, la valorizzazione delle eccellenze locali e il rafforzamento dell’attrattività regionale, VisitTuscia Expo promuove dal 23 al 26 ottobre, un educational tour e un workshop B2B riservato ad operatori e media del settore. L’iniziativa, grazie alla combinazione di momenti promo-commerciali e di esplorazione diretta del territorio, si propone di rafforzare l’identità turistica della Tuscia e di consolidare nuove dinamiche di sviluppo economico e culturale per l’intera area. I centri interessati all’iniziativa sono Marta, Bassano in Teverina, Castiglione in Teverina, Canino, Viterbo e Orte. In ognuno di essi si andrà alla scoperta di specifiche vocazioni produttive, come ad esempio, le antiche tecniche di pesca a Marta, la lavorazione della ceramica speziale a Viterbo, la tradizione olearia di Canino o il patrimonio vitivinicolo di Castiglione in Teverina, ma anche la rigenerazione urbana di Bassano in Teverina o il progetto di albergo diffuso a Marta o, infine, le eccellenze enogastronomiche di Orte. Determinante sarà l’incontro con artigiani, produttori e realtà associative che permettono di trasmettere il patrimonio culturale alle nuove generazioni e ai visitatori, rafforzando il legame tra comunità e territorio. Così come determinante sarà il coinvolgimento delle reti d’impresa e delle comunità locali che garantiscono la continuità delle tradizioni, stimolando una partecipazione attiva alla valorizzazione del territorio. “Con questa iniziativa, ha dichiarato Vincenzo Peparello, presidente dmo Expo Tuscia, vogliamo promuovere un nuovo modello di sviluppo partecipativo che coinvolge attivamente comunità locali, piccole imprese e artigiani, offrendo loro opportunità di crescita soprattutto per quelle categorie spesso escluse dai circuiti turistici tradizionali. L’evento punta a valorizzare il lavoro delle reti d’impresa locali, garantendo una redistribuzione equa delle opportunità economiche del territorio. Inoltre sono previsti momenti di scambio intergenerazionale, come laboratori didattici sulla ceramica e sulla lavorazione dell’olio, in cui gli anziani del territorio trasmettono il proprio sapere ai giovani e ai visitatori. La valorizzazione delle tradizioni locali, inoltre, rafforza l’inclusione culturale e sociale, contribuendo a preservare l’identità del territorio e a renderlo più attrattivo per diverse fasce di pubblico”. [post_title] => VisitTuscia Expo promuove dal 23 al 26 ottobre un educational e un workshop B2B [post_date] => 2025-10-07T09:43:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759830188000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Go World presenta la nuova partnership strategica con il dmc Mauritania Desert Voyages, operatore locale con una lunga esperienza nell’organizzazione di tour guidati nel deserto mauritano, e con l’ente del turismo della Mauritania. L’obiettivo della collaborazione è valorizzare la Mauritania come nuova destinazione emergente per il turismo culturale e d’avventura, creando itinerari esclusivi che permettano ai viaggiatori di scoprire l’anima autentica del Paese, tra dune dorate, antiche città carovaniere e i paesaggi del Sahara occidentale. Grazie alla sinergia tra Go World, Mauritania Desert Voyages e l’ente del turismo della Mauritania, verranno sviluppati nuovi programmi di viaggio appositamente per il mercato italiano, con particolare attenzione alla sostenibilità, al rispetto delle comunità locali e alla promozione del patrimonio naturale e culturale mauritano. «Questa partnership rappresenta un passo importante nella nostra strategia di ampliamento dell’offerta verso destinazioni ancora poco conosciute ma di grande fascino – dichiara Ludovico Scortichini, ceo Go World -. Insieme a Mauritania Desert Voyages e all’ente del turismo della Mauritania vogliamo offrire ai viaggiatori italiani esperienze autentiche, sicure e ricche di emozioni nel cuore del Sahara. La Mauritania ha molto da offrire: deserto, cultura e accoglienza. È il momento di farla conoscere al mondo». La collaborazione La collaborazione si concretizzerà con il lancio di itinerari esclusivi Go World in Mauritania e con una campagna di promozione congiunta dedicata alla destinazione. Già a Ttg Travel Experience di Rimini Go World e Mauritania Desert Voyages saranno presenti presso il padiglione C2 | stand 226, dove presenteranno le nuove proposte di viaggio dedicate alla Mauritania. Inoltre, giovedì 8 ottobre alle ore 12 si terrà una conferenza stampa aperta ai giornalisti e agli operatori del settore, durante la quale verranno illustrate le opportunità e le prospettive di questa nuova partnership per lo sviluppo turistico del Paese. [post_title] => Go World, nuova partnership per lo sviluppo di itinerari in Mauritania [post_date] => 2025-10-06T13:54:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759758850000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498394 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotta sul target lusso per Ras Al Khaimah Tourism Development Authority che debutta nei circuiti Virtuoso e Serandipians by Traveller Made, due dei più prestigiosi e selettivi network di viaggi luxury a livello internazionale. Una doppia affiliazione che colloca l'emirato tra le mete di riferimento per i viaggiatori più esigenti, confermandone l’attrattiva crescente come destinazione d’eccellenza per esperienze uniche, ospitalità di livello mondiale e un posizionamento strategico sulla mappa globale del turismo di lusso. Ras Al Khaimah sarà rappresentata accanto alle eccellenze del turismo di lusso, con accesso privilegiato a una rete di consulenti di viaggio influenti e operatori del settore che creano esperienze su misura in tutto il mondo. Per entrare a farne parte, l’emirato ha saputo dimostrare non solo un’offerta di ospitalità di alto livello, ma anche una profonda ricchezza culturale ed esperienziale, nonché una chiara roadmap di crescita sostenuta da nuovi progetti capaci di ampliare ulteriormente la proposta luxury. “Queste partnership ci consentiranno di mostrare l’eccezionale mix di natura, cultura e ospitalità che contraddistingue l’emirato, rivolgendoci a un pubblico di viaggiatori che cerca autenticità, esclusività ed esperienze significative - afferma Iyad Rasbey, vp - Destination Tourism Development di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority -. Con l’apertura di nuovi hotel di prestigio e attrazioni uniche, siamo pronti a ridefinire il concetto di lusso nella regione, consolidando Ras Al Khaimah come una meta imperdibile per i viaggiatori più esigenti". [post_title] => Ras Al Khaimah: focus lusso con l'ingresso in Virtuoso e Serandipians by Traveller Made [post_date] => 2025-10-06T09:25:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759742724000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la spezia lancia limes la nuova app valorizzare patrimonio culturale diffuso la promozione turistica" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":73,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2351,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498582","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alla sede dell’Ambasciata del Messico a Roma si è svolto un incontro dedicato alla promozione della regione di Jalisco, considerata uno dei principali motori turistici del Paese. Conosciuto a livello internazionale come luogo d’origine dei mariachi, della tequila e di alcune delle tradizioni più rappresentative del Messico, Jalisco si presente al mercato italiano con la ricchezza della sua offerta turistica, culturale e gastronomica.\r

L’evento ha offerto anche un’esperienza sensoriale con degustazioni di piatti tipici locali e della Raicilla, un distillato artigianale ottenuto dalla fermentazione dell’agave, riconosciuto con denominazione di origine dal 2019. Prodotto da secoli, la Raicilla è tornata oggi a essere simbolo della rinascita dell’artigianato locale, inserendosi pienamente nell’attuale tendenza verso un turismo esperienziale e sostenibile.\r

Michelle Fridman, segretaria del turismo dello Stato di Jalisco, ha sottolineato l’importanza della regione nel panorama turistico nazionale. Jalisco è oggi la terza destinazione più visitata del Messico, con circa il 7% del turismo nazionale e un contributo del 9% al Pil regionale — un dato superiore alla media del Paese. Questi risultati sono il frutto di un’offerta turistica diversificata e ben strutturata, che spazia da destinazioni urbane come Guadalajara, a rinomate località balneari come Puerto Vallarta, fino a zone costiere emergenti come la Costa Alegre, ancora poco frequentata ma in forte espansione.\r

Jalisco si distingue anche per la sua varietà geografica e ambientale. Dalle spiagge del Pacifico alle catene montuose, dai boschi e canyon ai laghi interni – come il Lago di Chapala, il più grande del Messico – il territorio regionale offre esperienze adatte a diverse tipologie di turismo: culturale, balneare, gastronomico, ecoturismo e turismo di lusso.\r

Forte la volontà di rafforzare le relazioni turistiche ed economiche tra Messico e Italia. A sottolinearlo è stato l’ambasciatore del Messico in Italia, Genaro Lozano, che ha ricordato come nel 2023 il turismo abbia rappresentato l’8,6% del Pil nazionale, con una crescita del 4,5% rispetto all’anno precedente, per un valore complessivo stimato in circa 25 miliardi di euro.\r

\r

Voli diretti\r

Un elemento centrale di questa strategia di rafforzamento è la reintroduzione del volo diretto Roma – Città del Messico operato da Aeromexico, che ha facilitato non solo gli scambi economici e culturali tra i due Paesi, ma anche l’aumento dei flussi turistici. Secondo i dati forniti, nel 2025 l’Italia si è classificata come il 13° mercato internazionale per il turismo in Messico, con un aumento del 7% rispetto al 2024. Gli arrivi dall’Italia sono stimati in circa 180.000 passeggeri entro la fine dell’anno.\r

A livello globale, il Messico si è posizionato nel 2024 al sesto posto mondiale per numero di visitatori, con circa 45 milioni di arrivi internazionali. L’obiettivo, nell’ambito del piano strategico “Plan Mexico”, è di raggiungere il quinto posto entro il 2030, superando i 48 milioni di visitatori annui.\r

.","post_title":"Il Messico accende i riflettori sullo stato di Jalisco, tra cultura, natura e ospitalità","post_date":"2025-10-07T11:21:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759836076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498575","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna la formazione per gli agenti di viaggio targata Disneyland Paris: quest'anno il programma inizia con il livello di apprendimento Discovery, dedicato alle agenzie che si affacciano per la prima volta al mondo di Disneyland Paris e ha come obiettivo principale la conoscenza base del prodotto, dei segreti e delle innumerevoli opzioni per creare esperienze uniche da proporre ai propri clienti.\r

Gli incontri, della durata di circa tre ore durante la pausa pranzo, offrono una presentazione interattiva e dinamica del prodotto, seguita da un business lunch che è anche occasione di confronto tra gli esperti del settore e gli specialisti della Destinazione. Le agenzie vengono invitate a partecipare alle sessioni tramite un invito digitale, condiviso direttamente dai consulenti di zona.\r

«Questo programma di formazione è di fondamentale importanza -ha dichiarato Monica Astuti, country head Italia di Disneyland Paris -: crediamo fermamente nel suo valore e siamo pronti a supportare le agenzie, fornendo loro strumenti pratici e utili. Il nostro obiettivo è di essere sempre più presenti e capillari sul territorio, coinvolgendo un numero crescente di agenzie, comprese quelle più piccole o situate in aree più remote».\r

Dopo le 16 tappe di settembre che hanno coinvolto più di 250 partecipanti, nei prossimi giorni la squadra italiana di Disneyland Paris raggiungerà le seguenti città: Reggio Calabria, Presezzo (BG), San Benedetto del Tronto, Torino, Mestre, Altamura, Roma e Palermo.\r

Le tappe previste di novembre invece sono le seguenti: Napoli, Avellino, Imperia, Verona, Cagliari, Messina, Como e Lecce. \r

Oltre al livello Discovery il programma di formazione include altri due livelli: Disney Stars Accademy dedicato alle agenzie di viaggio già codificate, incentrato sul consolidamento della conoscenza del prodotto con un focus sulla comunicazione della prima Destinazione turistica europea e Disney Stars University dedicata alle 34 agenzie Ambassador che ha come obiettivo principale il rafforzamento e il miglioramento delle tecniche di vendita. Quest’ultima si svolgerà a Disneyland Paris subito dopo l’apertura di World of Frozen, una nuova area che aprirà nel Parco Walt Disney Studios nella primavera del 2026.","post_title":"Disneyland Paris: riparte la formazione dedicata agli agenti di viaggio","post_date":"2025-10-07T10:50:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759834225000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il comune della Spezia ha presentato la web app Limes, uno strumento digitale innovativo per la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso e la promozione turistica integrata del territorio.\r

\r

La Spezia, capofila del progetto Ala – area ligure apuana - che coinvolge oltre 66 comuni, si propone come laboratorio di una nuova visione turistica basata sulla cooperazione tra territori, superando la frammentazione dell’offerta e promuovendo un racconto unitario, autentico e sostenibile.\r

\r

«Con la rete dei comuni che hanno aderito all’Area Ligure Apuana abbiamo dato il via ad un nuovo modello nazionale di promozione turistica integrata, capace di guardare oltre i confini territoriali del singolo Comune. - dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Il progetto Limes è nato nell’ambito di ALA con l’obiettivo di offrire esperienze turistiche diversificate per tutto l’arco dell’anno, valorizzando il patrimonio artistico, storico, culturale, naturalistico dei 66 comuni aderenti e ampliando l’offerta turistica. Gli strumenti digitali che stiamo approntando saranno dunque un ulteriore valore aggiunto per la fruizione dei servizi e per dare risposte concrete ai numerosi turisti che, in numero sempre crescente, scelgono il nostro territorio allargato che abbraccia la provincia della Spezia, di Massa Carrara, della Lunigiana e della Garfagnana».\r

\r

«La web app Limes – spiega l’assessore al turismo Maria Grazia Frijia - rappresenta un passo importante verso una fruizione più consapevole e coinvolgente del nostro patrimonio culturale. Grazie a questo strumento digitale, potremo valorizzare in modo integrato le bellezze del territorio, offrendo ai visitatori un'esperienza turistica innovativa e personalizzata. È un progetto che unisce tecnologia e promozione, in linea con la visione di un turismo sostenibile e intelligente».\r

\r

Limes, finanziata dal Ministero del Turismo, è attualmente online in una versione preliminare con dieci strutture già inserite. Tuttavia, non è ancora accessibile al pubblico esterno: si tratta del primo step di un progetto più ampio che prevede l’ampliamento progressivo dei contenuti e delle funzionalità, in vista di un lancio ufficiale nei prossimi mesi.\r

\r

La piattaforma digitale Limes nasce con l’obiettivo di connettere borghi, castelli, siti archeologici, musei e tradizioni popolari, offrendo un’esperienza turistica lenta, consapevole e destagionalizzata. Al centro vi è la Lunigiana storica, la 'Terra dei 100 castelli', che unisce Liguria e Toscana in un laboratorio di sviluppo intelligente e sostenibile.","post_title":"La Spezia lancia Limes, la nuova app per valorizzare il patrimonio culturale diffuso e la promozione turistica","post_date":"2025-10-07T10:42:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759833777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498568","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per l'avvio dei voli giornalieri diretti tra Mumbai e Londra Heathrow operati da IndiGo: i nuovi collegamenti inizieranno il 26 ottobre e rappresentano una tappa fondamentale nella strategia di espansione globale della compagnia aerea.\r

\r

Londra sarà la seconda destinazione del vettore indiano nel Regno Unito, dopo il del lancio del volo tra Mumbai e Manchester, all'inizio di quest'anno. I voli saranno operati quotidianamente utilizzando il Boeing 787-9 Dreamliner di IndiGo, che è stato preso in leasing wet/damp da Norse Atlantic Airways.\r

\r

La configurazione dell'aeromobile prevede due classi, economy e IndiGoStretch, la classe business del vettore. IndiGo offrirà pasti caldi e bevande gratuiti ispirati ai sapori locali e globali a tutti i passeggeri.\r

\r

«L'ingresso a Heathrow è sia un traguardo importante che un passo strategico in avanti nel rafforzamento della presenza globale di IndiGo - afferma il ceo, Pieter Elbers -. Il corridoio India-Regno Unito riveste da tempo una notevole rilevanza, non solo per i forti legami bilaterali, ma anche per il crescente traffico tra i due paesi. Dopo l'eccezionale risposta ai nostri voli di debutto a lungo raggio per Manchester, siamo entusiasti di mettere piede a Londra».\r

\r

«In quanto gateway internazionale del Regno Unito, questa nuova rotta rafforzerà ulteriormente i legami vitali tra il Regno Unito e l'India, creando opportunità per il commercio, il turismo e lo scambio culturale» ha aggiunto Ross Baker, chief customer officer di Heathrow.","post_title":"IndiGo pronta a debuttare su Londra Heathrow con la rotta da Mumbai","post_date":"2025-10-07T10:20:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759832457000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Anantara Hotels & Resorts rafforza la sua presenza nel Sultanato dell’Oman con una strategia mirata ai mercati europei e un occhio di riguardo per quello italiano. A curare la rappresentanza esclusiva per Italia e Francia è Controvento di Ferruccio Tirone, che gestisce la promozione dei due resort operativi del gruppo – Al Baleed Resort Salalah by Anantara e Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort – in attesa della nuova apertura prevista per il 2026 a Bandar al-Khairan, sulla costa vicino a Muscat.\r

\r

“L’Oman è una destinazione che unisce autenticità e comfort, natura e cultura, e Anantara è riuscita a interpretarla con eleganza contemporanea – spiega Ferruccio Tirone, founder di Controvento –. Per i mercati italiano e francese è un prodotto che funziona, perché offre due esperienze complementari: la magia del mare a Salalah e il fascino delle montagne nell’entroterra di Muscat. La terza struttura in arrivo completerà idealmente questo triangolo perfetto tra capitale, montagna e mare”.\r

Al Baleed Resort Salalah by Anantara: tra cultura e mare, il fascino del sud\r

[caption id=\"attachment_498540\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Ferruccio Tirone - founder Controvento e Andrea Orrù - GM Anantara Al Baleed Resort Salalah[/caption]\r

\r

Incastonato tra una spiaggia privata di sabbia bianca e una laguna d’acqua dolce, Al Baleed Resort Salalah by Anantara è il primo e unico resort di lusso di Salalah con ville dotate di piscina privata. La sua posizione strategica, accanto al Parco Archeologico di Al Baleed e al Museo della Terra dell’Incenso, lo rende un punto di partenza privilegiato per esplorare il patrimonio culturale omanita. La ristorazione è il cuore pulsante del resort, con tre indirizzi distintivi – Sakalan, Almina e Mekong – che spaziano dalla cucina internazionale ai sapori mediterranei fino ai piatti dell’Estremo Oriente. \r

Come commenta anche il General Manager del resort, Andrea Orrù, “la ristorazione è una parte fondamentale dell’esperienza Anantara. A Salalah abbiamo creato un viaggio gastronomico che tocca l’Asia, il Mediterraneo e la cucina locale, da vivere con tutti i sensi, grazie alla vista sul mare”.\r

\r

Tra le esperienze più richieste dagli ospiti anche il Dining by Design, che consente di cenare privatamente sulla spiaggia, fra candele e stelle, in un’atmosfera perfetta per proposte di matrimonio, anniversari o lune di miele.\r

A novembre 2025 il resort ospiterà la quarta edizione di “A Feast of Worlds: Omani Flavours Meet Michelin Stars”, un evento che unisce la cucina omanita a quella stellata internazionale. “Quest’anno avremo due chef da tre stelle Michelin, insieme a talenti omaniti, per offrire ai nostri ospiti un’esperienza culinaria globale – aggiunge Orrù –. Vogliamo fare di Salalah una destinazione gastronomica, oltre che balneare”.\r

Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort: lusso d’altura e panorama mozzafiato\r

A due ore da Muscat, nel cuore della leggendaria Montagna Verde, sorge Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, uno dei resort più alti del mondo. Dalle 82 camere e 33 ville con piscina privata si apre una vista impareggiabile sul canyon, mentre il servizio di maggiordomo personale e la spa ispirata ai rituali arabi completano l’esperienza di benessere totale. Un rifugio perfetto per i viaggiatori in cerca di esperienze autentiche e personalizzate, che combina avventura, relax e cultura. Per il mercato italiano rappresenta un prodotto d’eccellenza nel segmento luxury & experiential, ideale per itinerari combinati mare–montagna.\r

Un’unica visione: lusso autentico e sviluppo integrato della destinazione\r

Con l’apertura prevista per il 2026 a Bandar al-Khairan, Anantara diventerà l’unico gruppo internazionale con presenza simultanea in tre aree chiave dell’Oman: la capitale, la montagna e il mare.\r

\r

“Sarà una struttura di grande richiamo, con 121 camere, chalet e ville immerse nella natura, a 50 minuti dall’aeroporto di Muscat – anticipa Tirone –. È un progetto che consolida la nostra offerta e risponde alla domanda crescente di itinerari combinati. Una nuova soluzione perfetta per il mercato europeo”.\r

Opportunità per il trade: un prodotto di alta gamma con forte identità locale\r

Le strutture Anantara in Oman si rivolgono a un pubblico alto spendente, internazionale e culturalmente curioso, sempre più interessato a viaggi su misura che uniscano relax e scoperta. Per gli operatori italiani, la forza del prodotto risiede nella versatilità dell’offerta e nella gestione diretta di Controvento, che assicura supporto commerciale, formazione dedicata e strumenti di marketing personalizzati.\r

\r

“Il lusso oggi è autenticità, esperienza e attenzione ai dettagli – conclude Tirone –. È ciò che i resort Anantara in Oman offrono, e ciò che i nostri partner possono proporre con fiducia a una clientela sempre più sofisticata”.\r

\r

Un progetto che consolida la presenza del brand nel Sultanato e apre nuove opportunità per il trade, con un prodotto capace di coniugare cultura locale e ospitalità internazionale.\r

\r

[gallery ids=\"498537,498538,498539\"]","post_title":"Oman di lusso con Anantara: tre resort d’eccellenza per il mercato italiano","post_date":"2025-10-07T09:53:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["anantara-hotels","oman"],"post_tag_name":["Anantara hotels","Oman"]},"sort":[1759830812000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Borghini e Cossa incontra i tour operator e le imprese del comparto turistico a Ttg Travel Experience, confermando il proprio ruolo di partner strategico per gli operatori del settore. Un’occasione privilegiata per presentare soluzioni innovative, aprire un confronto sulle dinamiche che stanno influenzando il turismo organizzato e fare il punto sull’evoluzione della normativa.\r

Tra le novità assolute, una copertura contro i cyber risk accessibile, versatile e semplice da sottoscrivere. Michele Cossa, socio e ad Borghini e Cossa, dichiara: “La digitalizzazione nel settore è capillare ed espone gli operatori di tutte le dimensioni a rischi sempre più concreti: nel 2024 oltre 1 incidente cyber su 10 registrati a livello mondiale è avvenuto in Italia. Attacchi informatici, difetti di sistema ed errori umani possono causare ingenti danni all’azienda, ai terzi e gravi interruzioni dell’attività”.\r

La polizza offre differenti livelli di copertura e di servizio (prevenzione degli incidenti cyber e gestione dell’emergenza), per adattarsi tanto a realtà di piccole dimensioni con limitata esposizione tecnologica, quanto ad aziende più complesse e strutturate. La grande innovazione risiede nell’iter di analisi del rischio e sottoscrizione che, a differenza di quanto accade per i prodotti attualmente sul mercato, si basa sul monitoraggio degli asset digitali dell’azienda dall’esterno e non richiede quindi il coinvolgimento diretto del reparto IT o del personale, rendendo più fluido il processo.\r

\r

Rischi catastrofali\r

All’ordine del giorno anche le polizze a copertura dei rischi catastrofali, in vista dell’obbligo che scatterà a fine anno anche per le piccole e micro-imprese e anche nel caso di immobili in affitto (laddove il proprietario non provveda): “Ad oggi abbiamo già attivato oltre 100 polizze – prosegue Cossa – consigliamo di non aspettare l’ultimo momento per trarre il massimo beneficio dall’attuale disponibilità del mercato assicurativo, prima dell’inevitabile congestione di fine anno”.\r

Nella stessa prospettiva che accomuna il turismo agli altri settori, si inserisce anche il crescente interesse da parte delle imprese verso l’adozione di piani di welfare sanitario: al netto dei vantaggi fiscali e contributivi, questi strumenti rafforzano la competitività delle aziende nell’acquisizione e nella fidelizzazione dei talenti in un contesto in cui la carenza di competenze rappresenta una criticità diffusa.\r

\r

Ramo travel\r

Focus, infine, sull’andamento del ramo travel: i volumi legati all’emissione delle polizze viaggio risultano in linea con quelli dello scorso anno, pur a fronte di una contrazione delle vendite verso destinazioni strategiche come gli Stati Uniti. Al tempo stesso, i tour operator si trovano ad affrontare dinamiche complesse, dettate dall’incertezza del contesto geopolitico e climatico e dalla crescente pressione esercitata dalla disintermediazione.\r

Una duplice sfida a cui rispondono, da un lato, orientando la programmazione verso destinazioni percepite come più sicure, dall’altro, potenziando il valore aggiunto dell’esperienza di viaggio proposta, attraverso attività e itinerari sempre più ricercati, ambiziosi e, talvolta, caratterizzati da un livello di rischio maggiore.\r

“Quando la programmazione da assicurare diventa più complessa, il tema non è la disponibilità di coperture, quanto la loro sostenibilità economica per i clienti finali. Per questo, studiamo soluzioni assicurative su misura, basate su un’attenta analisi del rischio, che permettono di calibrare costi e garanzie, evitando dispersioni e garantendo la massima efficacia” – conclude Cossa.","post_title":"Borghini e Cossa al Ttg di Rimini con la copertura per i cyber risk","post_date":"2025-10-07T09:51:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759830675000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498552","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ai fini della promozione turistica e commerciale del territorio e in linea con le strategie delineate dal Documento strategico di programmazione (DSP) 2023-2028 e dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2025-2027), che pongono al centro la promozione del turismo sostenibile, la valorizzazione delle eccellenze locali e il rafforzamento dell’attrattività regionale, VisitTuscia Expo promuove dal 23 al 26 ottobre, un educational tour e un workshop B2B riservato ad operatori e media del settore.\r

\r

L’iniziativa, grazie alla combinazione di momenti promo-commerciali e di esplorazione diretta del territorio, si propone di rafforzare l’identità turistica della Tuscia e di consolidare nuove dinamiche di sviluppo economico e culturale per l’intera area.\r

\r

I centri interessati all’iniziativa sono Marta, Bassano in Teverina, Castiglione in Teverina, Canino, Viterbo e Orte. In ognuno di essi si andrà alla scoperta di specifiche vocazioni produttive, come ad esempio, le antiche tecniche di pesca a Marta, la lavorazione della ceramica speziale a Viterbo, la tradizione olearia di Canino o il patrimonio vitivinicolo di Castiglione in Teverina, ma anche la rigenerazione urbana di Bassano in Teverina o il progetto di albergo diffuso a Marta o, infine, le eccellenze enogastronomiche di Orte.\r

\r

Determinante sarà l’incontro con artigiani, produttori e realtà associative che permettono di trasmettere il patrimonio culturale alle nuove generazioni e ai visitatori, rafforzando il legame tra comunità e territorio. Così come determinante sarà il coinvolgimento delle reti d’impresa e delle comunità locali che garantiscono la continuità delle tradizioni, stimolando una partecipazione attiva alla valorizzazione del territorio.\r

\r

“Con questa iniziativa, ha dichiarato Vincenzo Peparello, presidente dmo Expo Tuscia, vogliamo promuovere un nuovo modello di sviluppo partecipativo che coinvolge attivamente comunità locali, piccole imprese e artigiani, offrendo loro opportunità di crescita soprattutto per quelle categorie spesso escluse dai circuiti turistici tradizionali. L’evento punta a valorizzare il lavoro delle reti d’impresa locali, garantendo una redistribuzione equa delle opportunità economiche del territorio.\r

\r

Inoltre sono previsti momenti di scambio intergenerazionale, come laboratori didattici sulla ceramica e sulla lavorazione dell’olio, in cui gli anziani del territorio trasmettono il proprio sapere ai giovani e ai visitatori. La valorizzazione delle tradizioni locali, inoltre, rafforza l’inclusione culturale e sociale, contribuendo a preservare l’identità del territorio e a renderlo più attrattivo per diverse fasce di pubblico”.","post_title":"VisitTuscia Expo promuove dal 23 al 26 ottobre un educational e un workshop B2B","post_date":"2025-10-07T09:43:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759830188000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Go World presenta la nuova partnership strategica con il dmc Mauritania Desert Voyages, operatore locale con una lunga esperienza nell’organizzazione di tour guidati nel deserto mauritano, e con l’ente del turismo della Mauritania. L’obiettivo della collaborazione è valorizzare la Mauritania come nuova destinazione emergente per il turismo culturale e d’avventura, creando itinerari esclusivi che permettano ai viaggiatori di scoprire l’anima autentica del Paese, tra dune dorate, antiche città carovaniere e i paesaggi del Sahara occidentale.\r

\r

Grazie alla sinergia tra Go World, Mauritania Desert Voyages e l’ente del turismo della Mauritania, verranno sviluppati nuovi programmi di viaggio appositamente per il mercato italiano, con particolare attenzione alla sostenibilità, al rispetto delle comunità locali e alla promozione del patrimonio naturale e culturale mauritano.\r

\r

«Questa partnership rappresenta un passo importante nella nostra strategia di ampliamento dell’offerta verso destinazioni ancora poco conosciute ma di grande fascino – dichiara Ludovico Scortichini, ceo Go World -. Insieme a Mauritania Desert Voyages e all’ente del turismo della Mauritania vogliamo offrire ai viaggiatori italiani esperienze autentiche, sicure e ricche di emozioni nel cuore del Sahara. La Mauritania ha molto da offrire: deserto, cultura e accoglienza. È il momento di farla conoscere al mondo».\r

La collaborazione\r

La collaborazione si concretizzerà con il lancio di itinerari esclusivi Go World in Mauritania e con una campagna di promozione congiunta dedicata alla destinazione. Già a Ttg Travel Experience di Rimini Go World e Mauritania Desert Voyages saranno presenti presso il padiglione C2 | stand 226, dove presenteranno le nuove proposte di viaggio dedicate alla Mauritania.\r

\r

Inoltre, giovedì 8 ottobre alle ore 12 si terrà una conferenza stampa aperta ai giornalisti e agli operatori del settore, durante la quale verranno illustrate le opportunità e le prospettive di questa nuova partnership per lo sviluppo turistico del Paese.","post_title":"Go World, nuova partnership per lo sviluppo di itinerari in Mauritania","post_date":"2025-10-06T13:54:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759758850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498394","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta sul target lusso per Ras Al Khaimah Tourism Development Authority che debutta nei circuiti Virtuoso e Serandipians by Traveller Made, due dei più prestigiosi e selettivi network di viaggi luxury a livello internazionale.\r

\r

Una doppia affiliazione che colloca l'emirato tra le mete di riferimento per i viaggiatori più esigenti, confermandone l’attrattiva crescente come destinazione d’eccellenza per esperienze uniche, ospitalità di livello mondiale e un posizionamento strategico sulla mappa globale del turismo di lusso.\r

\r

Ras Al Khaimah sarà rappresentata accanto alle eccellenze del turismo di lusso, con accesso privilegiato a una rete di consulenti di viaggio influenti e operatori del settore che creano esperienze su misura in tutto il mondo. Per entrare a farne parte, l’emirato ha saputo dimostrare non solo un’offerta di ospitalità di alto livello, ma anche una profonda ricchezza culturale ed esperienziale, nonché una chiara roadmap di crescita sostenuta da nuovi progetti capaci di ampliare ulteriormente la proposta luxury.\r

\r

“Queste partnership ci consentiranno di mostrare l’eccezionale mix di natura, cultura e ospitalità che contraddistingue l’emirato, rivolgendoci a un pubblico di viaggiatori che cerca autenticità, esclusività ed esperienze significative - afferma Iyad Rasbey, vp - Destination Tourism Development di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority -. Con l’apertura di nuovi hotel di prestigio e attrazioni uniche, siamo pronti a ridefinire il concetto di lusso nella regione, consolidando Ras Al Khaimah come una meta imperdibile per i viaggiatori più esigenti\".","post_title":"Ras Al Khaimah: focus lusso con l'ingresso in Virtuoso e Serandipians by Traveller Made","post_date":"2025-10-06T09:25:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759742724000]}]}}