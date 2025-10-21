Gems Experience, valorizzare e promuovere Liguria e Toscana puntando sull’identità del territorio Alla scoperta di Liguria e Toscana con Gems Experience. Grazie agli operatori del consorzio ogni esperienza è un immersione tra cultura, natura ed enogastronomia. Ogni esperienza può essere personalizzata per scoprire la storia e l’autenticità del territorio. Ogni esperienza consente di vivere una vacanza tra relax ed escursioni costruite su misura per conoscere la vera identità del territorio e le sue eccellenze. Il Consorzio Turistico Golfo dei Poeti e Area Vasta Ligure Apuana – Gems Experience di Confcommercio La Spezia, che si è costituito di recente, sta portando avanti un programma intenso con l’obiettivo di far conoscere il territorio ma soprattutto gli operatori e le attività esperienziali legate a enogastronomia, storia, cultura, tradizioni, leisure e outdoor. Perché sono proprio le esperienze e le attività che affascinano i turisti, soprattutto quelli che vogliono conoscere cultura, storia e natura delle destinazioni visitate. Il primo fam trip di Gems si è svolto a metà ottobre tra Liguria e Toscana e ha coinvolto 14 tour operator internazionali provenienti da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Paesi Bassi, Irlanda, Ucraina, Polonia e Austria. I buyer hanno visitato quaranta aziende e sedici comuni del territorio: La Spezia, Lerici, Portovenere, Monterosso, Sarzana, Ameglia, Castelnuovo Magra,Varese Ligure, Riccò del Golfo, Carrara, Massa, Pontremoli, Fosdinovo, Filattiera, Mulazzo e Forte dei Marmi. Un’immersione tra location suggestive, strutture ricettive di altissimo livello, castelli, e percorsi enogastronomici che propongono i migliori prodotti locali, dal vino al formaggio, dall’olio al pesce fresco. La forza di Gems è quella di riunire all’interno del consorzio una selezione dei migliori operatori tra Liguria e Toscana, in grado di offrire agli ospiti non solo servizi ad hoc ma anche un’accoglienza affinata grazie all’esperienza, alla formazione, alla cura e alla passione. «Tour molto interessante – spiega Stasko Stibilj, responsabile Groups & Location Scouting per Black Diamond Journeys – con strutture di alto livello, dalle 5 Terre all’interno. La nostra clientela punta su località facilmente raggiungibili. Però è anche vero che spesso le destinazioni più faticose da raggiungere sono le più belle. Le Cinque Terre come anche Montemarcello sono veramente spettacolari». «L’organizzazione del tour è stata ineccepibile – aggiunge Irina Medvedeva, ceo & founder Travel Boutique Italy – Per me è importante toccare da vicino le eccellenze da scoprire, i servizi e come ci si muove. Di solito creo io stessa, insieme alla guida, i percorsi che scelgo per i miei clienti. Le location sono tutte bellissime e sicuramente collaborerò presto con gli operatori conosciuti durante il fam trip». L’obiettivo del consorzio è di crescere ancora, sia in termini di associati ma anche nell’organizzare work shop locali per offrire base solide al networking. «Il bilancio del primo fam trip organizzato ad ottobre è molto positivo – commenta Cristina Raso, presidente di Gems Experience – Non solo, ma nel nostro primo anno di vita abbiamo debuttato alla Bitesp della Spezia, lanciato il nostro portale, partecipato al Ttg di Rimini ed invitato 14 buyer stranieri a conoscere il nostro territorio: tutte iniziative concrete e tangibili”. Il programma di Gems punta su almeno due fam trip annuali, in stagioni diverse, primavera ed autunno, per evidenziare al meglio l’offerta ed i servizi proposti dagli operatori. Il punto di forza è proprio l’identità di un territorio che va oltre i confini amministrativi e che unisce Liguria e Toscana, grazie alla storia, alla cultura e alle tradizioni. «Un’identità molto chiara che ci è stata riconosciuta da chi ha toccato con mano la nostra offerta – conclude Raso – Una grande soddisfazione per chi opera e lavora sul territorio». Maria Carniglia Condividi

L’annuncio segna una collaborazione più stretta tra WTM London e il Governo del Regno Unito, che lo scorso anno ha rivelato l’intenzione di aumentare il numero di visitatori internazionali fino a 50 milioni all’anno entro il 2030, superando i quasi 43 milioni previsti per il 2024. In linea con questo obiettivo, quest’anno si prevede una presenza governativa più rilevante all’evento.\r

Patricia Yates, CEO di VisitBritain, ha dichiarato:\r

\r

\r

“WTM London è un evento di punta nel calendario mondiale del settore dei viaggi, un catalizzatore per nuovi affari da oltre quarant’anni, e siamo entusiasti di essere il partner principale di quest’anno, mentre ci prepariamo ad accogliere i principali buyer del settore da tutto il mondo. Non vediamo l’ora di collaborare con WTM per mostrare la nostra eccezionale offerta turistica, la nostra ospitalità e accoglienza calorosa, e la capacità del Regno Unito di ospitare eventi di altissimo livello. Con una spesa prevista di oltre 34 miliardi di sterline da parte dei visitatori internazionali nel Regno Unito quest’anno, questo evento mette anche in luce l’importanza economica del turismo e il suo enorme potenziale di crescita per le economie locali in tutte le nazioni e regioni.”\r

\r

Chris Carter-Chapman, Direttore dell’evento WTM London, ha aggiunto: “Siamo lieti di accogliere il nostro paese ospitante, la Gran Bretagna, come Premier Partner per l’edizione di quest’anno. La Gran Bretagna è la casa di WTM da 45 anni e i benefici economici – oltre 200 milioni di sterline solo nel 2024 per l’economia londinese – sono stati significativi. WTM rappresenta una grande opportunità per VisitBritain di mostrare a un pubblico globale di professionisti del turismo tutto ciò che le nazioni e le regioni del Regno Unito possono offrire. Questo evento è il forum perfetto per VisitBritain per rafforzare il proprio ruolo nel raggiungimento dell’ambizioso obiettivo del governo britannico di 50 milioni di visitatori internazionali all’anno entro il 2030.”\r

Durante WTM London, VisitBritain presenterà la sua campagna globale di screen tourism “Starring GREAT Britain”, che sfrutta il forte richiamo di film e serie TV per ispirare i turisti a scegliere la Gran Bretagna come destinazione del loro prossimo viaggio. Secondo le ricerche di VisitBritain, più di 9 turisti su 10 sono interessati a visitare luoghi legati a film e serie TV. Dalle città vibranti alle attrazioni di livello mondiale, dalla campagna mozzafiato – sfondo di numerose location iconiche – alla cultura contemporanea e l’ospitalità britannica, “Starring GREAT Britain” invita i visitatori a mettersi nella scena, scoprire di più e prenotare un viaggio in Gran Bretagna.\r

Il turismo e le industrie creative sono settori in crescita. La capacità del Regno Unito di ospitare grandi produzioni cinematografiche e televisive, unita all’offerta produttiva di livello mondiale, amplia l’offerta turistica legata allo schermo, promuove la crescita economica e rafforza la percezione globale del Regno Unito come luogo da visitare e in cui investire.\r

La partnership con VisitBritain rafforza ulteriormente la già solida presenza britannica al WTM London di quest’anno. VisitBritain collaborerà con UKinbound allo stand N8-220, mettendo in contatto fornitori e destinazioni di tutte le nazioni e regioni del Regno Unito con il commercio turistico globale, per promuovere la vendita di prodotti e esperienze turistiche nei mercati internazionali e inserirli negli itinerari dei futuri visitatori inbound.\r

Nel 2024, oltre 40.000 professionisti del turismo hanno partecipato a WTM London, con l’82% proveniente dall’estero, contribuendo a un costante aumento dei visitatori nel Paese anno dopo anno. Recentemente, l’EIA ha annunciato che il settore degli eventi, conferenze ed esposizioni genera complessivamente 11,5 miliardi di sterline per l’economia del Regno Unito – con WTM London che rappresenta una parte significativa di questo totale.\r

L’edizione 2025 di WTM London si terrà da martedì 4 a giovedì 6 novembre all’Excel London. Registrati per partecipare.","post_title":"WTM London annuncia VisitBritain come Premier Partner per il 2025","post_date":"2025-10-21T12:32:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["visitbritain"],"post_tag_name":["VisitBritain"]},"sort":[1761049962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499653","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499674\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Damien Tamburo[/caption]\r

America World amplia l'offerta Flexy. Dopo Flexy New York, Flexy Miami e Flexy Caraibi, il t.o. di Quality Group presenta Flexy Usa: l'America a portata di click. Si tratta del nuovo portale b2b2c dove agenti di viaggio e clienti costruiscono insieme il viaggio ideale negli Stati Uniti. Strutture ricettive selezionate, esperienze indimenticabili ed itinerari personalizzati si incontrano sulla piattaforma collegata al sistema di dynamic packaging Aladyn. Da settembre gli Usa stanno registrando una crescita significativa, confermandosi la destinazione long haul numero uno.\r

\r

Oltre 70 tour\r

«Il cuore di Flexy Usa è nella varietà dell'offerta - spiega Damien Tamburo, product manager e titolare di America World -. Abbiamo raccolto circa 70 tour accompagnati e soggiorni nelle principali metropoli americane, ma la vera novità sono i fly & drive: libertà su quattro ruote, sicurezza da tour operator. Quasi 60 percorsi che abbiamo progettato personalmente per chi vuole esplorare il continente in autonomia. Ma con la garanzia della nostra esperienza pluriennale».\r

Gli itinerari fly & drive sono descritti nei minimi dettagli e abbinati ad allotment di camere in tre categorie - turistica, standard e deluxe.\r

Flexy Usa non è solo uno strumento di prenotazione: è ispirazione. Oltre ai grandi parchi, il portale guida alla scoperta dei territori più autentici: il Texas con il suo spirito avventuroso, gli spazi naturali dell'Oregon, le propaggini nord-orientali del New England. Ogni luogo è raccontato con ricchezza di informazioni e dettagli, trasformando il sito in un vero strumento formativo.\r

«Chi già utilizza i nostri portali Flexy si troverà immediatamente a proprio agio - aggiunge Marco Peci, direttore commerciale di Quality Group -. Stesse funzionalità, stessa velocità, stessa affidabilità. Ma ora per gli interi States. La qualità parte dalla selezione: i 50 hotel su Flexy New York, come quelli di Miami, sono filtrati dal nostro esperto Stefano Raspolini. E' lui a valorizzarne ubicazione, quartiere ed esperienze connesse». Perché la scelta dell'hotel dipende dal quartiere. E le esperienze? Non liste infinite, ma il meglio del meglio: circa 60 attività selezionate, molte ideate direttamente da America World con il supporto di chi vive la destinazione ogni giorno. Nei prossimi due mesi, i portali Flexy diventeranno ancora più potenti: sarà possibile combinare fly & drive, bus tour ed estensioni mare per creare pacchetti di viaggio illimitati. Il cliente naviga, si ispira e compone il proprio viaggio, ma la finalizzazione resta sempre nelle mani dell'agente di viaggio, che mantiene il controllo su commissioni e dettagli commerciali.\r

\r

Un modello per vendere meglio\r

«È un modello di programmazione che fa vendere di più - spiega Peci -. Stimola l'acquisto anticipato di esperienze normalmente prenotate solo in loco: escursioni a cavallo, tour in bicicletta, rafting, sorvoli. Foto suggestive e informazioni dettagliate su disponibilità e orari rendono tutto chiaro e semplice. Più valore al pacchetto, più margine per l'agenzia».\r

Per le richieste complesse, gli uffici Quality Group restano a disposizione per prodotti tailor made evoluti, dove l'esperienza del team garantisce l'ottimizzazione perfetta di ogni idea.\r

«Gli Stati Uniti stanno tornando a essere la top destination di sempre - dichiara Marco Peci -. Il rallentamento di luglio e agosto è stato una parentesi tra l'ottima performance di inizio anno e l'attuale grande ripresa. Il Paese resta imbattibile sul lungo raggio, e con Flexy Usa lo sarà ancora di più». Il 2026 sarà un anno straordinario per gli Usa: 250° anniversario della fondazione, 100 anni di Route 66, Mondiali Fifa di calcio.\r

Una serie di eventi promozionali farà conoscere Flexy Usa al mercato agenziale: alcuni incontri avranno taglio tecnico per illustrare l'interfaccia con Aladyn e la strategia di prezzi agevolati pensata per incentivare vendite ed esperienze.\r

«Grazie alla sua semplicità, Flexy Usa conquista soprattutto i clienti giovani, più inclini ad acquistare online rispetto al catalogo cartaceo tradizionale\" aggiunge Peci.\r

","post_title":"America World amplia l'offerta con Flexy Usa: gli States a portata di click","post_date":"2025-10-21T12:20:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761049222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alla scoperta di Liguria e Toscana con Gems Experience. Grazie agli operatori del consorzio ogni esperienza è un immersione tra cultura, natura ed enogastronomia. Ogni esperienza può essere personalizzata per scoprire la storia e l’autenticità del territorio. Ogni esperienza consente di vivere una vacanza tra relax ed escursioni costruite su misura per conoscere la vera identità del territorio e le sue eccellenze.\r

\r

Il Consorzio Turistico Golfo dei Poeti e Area Vasta Ligure Apuana – Gems Experience di Confcommercio La Spezia, che si è costituito di recente, sta portando avanti un programma intenso con l’obiettivo di far conoscere il territorio ma soprattutto gli operatori e le attività esperienziali legate a enogastronomia, storia, cultura, tradizioni, leisure e outdoor.\r

\r

Perché sono proprio le esperienze e le attività che affascinano i turisti, soprattutto quelli che vogliono conoscere cultura, storia e natura delle destinazioni visitate.\r

\r

Il primo fam trip di Gems si è svolto a metà ottobre tra Liguria e Toscana e ha coinvolto 14 tour operator internazionali provenienti da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Paesi Bassi, Irlanda, Ucraina, Polonia e Austria.\r

\r

I buyer hanno visitato quaranta aziende e sedici comuni del territorio: La Spezia, Lerici, Portovenere, Monterosso, Sarzana, Ameglia, Castelnuovo Magra,Varese Ligure, Riccò del Golfo, Carrara, Massa, Pontremoli, Fosdinovo, Filattiera, Mulazzo e Forte dei Marmi.\r

\r

Un’immersione tra location suggestive, strutture ricettive di altissimo livello, castelli, e percorsi enogastronomici che propongono i migliori prodotti locali, dal vino al formaggio, dall’olio al pesce fresco.\r

\r

La forza di Gems è quella di riunire all’interno del consorzio una selezione dei migliori operatori tra Liguria e Toscana, in grado di offrire agli ospiti non solo servizi ad hoc ma anche un’accoglienza affinata grazie all’esperienza, alla formazione, alla cura e alla passione.\r

\r

«Tour molto interessante – spiega Stasko Stibilj, responsabile Groups & Location Scouting per Black Diamond Journeys – con strutture di alto livello, dalle 5 Terre all’interno. La nostra clientela punta su località facilmente raggiungibili. Però è anche vero che spesso le destinazioni più faticose da raggiungere sono le più belle. Le Cinque Terre come anche Montemarcello sono veramente spettacolari».\r

\r

«L’organizzazione del tour è stata ineccepibile – aggiunge Irina Medvedeva, ceo & founder Travel Boutique Italy – Per me è importante toccare da vicino le eccellenze da scoprire, i servizi e come ci si muove. Di solito creo io stessa, insieme alla guida, i percorsi che scelgo per i miei clienti. Le location sono tutte bellissime e sicuramente collaborerò presto con gli operatori conosciuti durante il fam trip».\r

\r

L’obiettivo del consorzio è di crescere ancora, sia in termini di associati ma anche nell’organizzare work shop locali per offrire base solide al networking.\r

\r

«Il bilancio del primo fam trip organizzato ad ottobre è molto positivo – commenta Cristina Raso, presidente di Gems Experience – Non solo, ma nel nostro primo anno di vita abbiamo debuttato alla Bitesp della Spezia, lanciato il nostro portale, partecipato al Ttg di Rimini ed invitato 14 buyer stranieri a conoscere il nostro territorio: tutte iniziative concrete e tangibili”.\r

\r

Il programma di Gems punta su almeno due fam trip annuali, in stagioni diverse, primavera ed autunno, per evidenziare al meglio l’offerta ed i servizi proposti dagli operatori. Il punto di forza è proprio l’identità di un territorio che va oltre i confini amministrativi e che unisce Liguria e Toscana, grazie alla storia, alla cultura e alle tradizioni.\r

\r

«Un’identità molto chiara che ci è stata riconosciuta da chi ha toccato con mano la nostra offerta – conclude Raso – Una grande soddisfazione per chi opera e lavora sul territorio».\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Gems Experience, valorizzare e promuovere Liguria e Toscana puntando sull’identità del territorio","post_date":"2025-10-21T12:06:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761048411000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499620","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 100 agenti di viaggio e più di 30 operatori internazionali hanno animato, lo scorso 7 ottobre a Rimini, l’edizione inaugurale del Travel Open Day Meet The World, evento B2B promosso da Travel Quotidiano in apertura del TTG Travel Experience.\r

\r

Il format, nuovo nel panorama degli appuntamenti firmati Travel, è stato accolto con entusiasmo da espositori e agenzie, che hanno colto l’opportunità di incontri mirati e networking di qualità. Segnali di approvazione che proiettano l’iniziativa fra quelle di maggiore potenziale nel calendario B2B del settore.\r

\r

Tra le voci dei protagonisti, ecco alcuni commenti a caldo:\r

\r

Anuj Kumar, founder & Managing Director di MAGADH Travels & Tours Pvt. Ltd non ha esitazioni \"Siamo DMC per India, Nepal, Bhutan, Maldive, Sri Lanka, Bangladesh e Myanmar. Dopo il TOVE di febbraio, abbiamo scelto di partecipare anche a Rimini, concentrandoci su India, wellness e turismo spirituale. È stata un’ottima occasione per incontrare agenti di viaggio molto qualificati.\" \r

\r

Soddisfazione anche per Gioia Tresoldi e Silvia Testoni di Joycò \"Abbiamo presentato diversi partner DMC: Classic Destinations (Sri Lanka), Monarch Travel (Marocco), Khimji’s House of Travel (Oman, Dubai, Emirati), e il resort Ayada Maldives. Le agenzie cercano sempre più interlocutori affidabili. Ayada ha suscitato grande interesse: si trova nelle Maldive del sud, è un resort 5 stelle ideale per famiglie, con promozione che include soggiorno gratuito per due bambini sotto i 16 anni con lo stesso piano pasti dei genitori.\"\r

\r

Presenza abituale agli eventi del Gruppo Travel, Laura Zancolò, Key Account Manager di Svizzera Turismo promuove anche questa nuova iniziativa \"Un evento con grandi potenzialità, che ci ha permesso di incontrare agenzie da tutta Italia in una sola serata. Abbiamo presentato tutte le sfaccettature della destinazione, inclusa Laax, località family-friendly. Spingiamo l’autunno e replicheremo la collaborazione con Trenitalia e le Ferrovie Svizzere per i mercatini di Natale.\"\r

\r

Sanja Mrvić, Senior Account del Parco di Brioni è stata l’occasione per illustrare le diverse opportunità che offre questa particolare meta della Croazia \"È la nostra prima occasione di confronto diretto con il trade italiano. Il Parco si sviluppa su un arcipelago a pochi km dalla costa istriana. È una destinazione autentica, con attività sportive per tutti, ricettività di qualità ed escursioni su misura.\" \r

\r

Opportunità colta anche da La Gomera che Camilla Von Guggenberg, Direttore Marketing e Sales, Fred.Olsen Group così presenta\"La Gomera è lontana dall’immaginario classico delle Canarie: natura vulcanica, villaggi rilassati, niente nightlife. È una meta per chi vuole staccare davvero. Il collegamento con Tenerife via traghetto dura 45 minuti. L’ideale è una combinazione Tenerife + La Gomera per soggiorni di almeno una settimana.\"\r

\r

Ritorno sul mercato italiano per il Montenegro con Matea Matan, Manager Strategic Planning & Product Development – National Tourism Organisation of Montenegro: \"È tempo di cambiare e far conoscere il Montenegro: piccolo, sicuro, vicino, con una grande varietà naturale e culturale. Dalla costa al trekking in montagna, dalle fioriture primaverili al foliage autunnale. Vantiamo anche un forte legame storico con l’Italia grazie alla regina Elena. Ottimi i collegamenti: voli diretti da Roma e Milano, traghetti da Bari e Ancona.\" \r

\r

Debutto anche per Grand Tours. A due voci Mahmoud Khasawneh, fondatore del T.O. giordano e Carla Diamanti referente per l’ Italia che affermano \"Per noi è stato il primo evento con Travel ed è andato oltre le aspettative. Abbiamo riscontrato grande interesse per il turismo esperienziale: tour con comunità locali, pranzi dai beduini, agricoltura nella Valle del Giordano, percorsi di yoga e trekking. Il Jordan Trail – 675 km da Um Qais ad Aqaba – , è una delle proposta che ha registrato maggiore interesse.\"\r

\r

[gallery ids=\"499622,499623,499624,499625,499626,499627\"]","post_title":"Rimini: debutto di successo per il Travel Open Day Meet The World","post_date":"2025-10-21T11:02:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1761044538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AnotheReality nasce a Milano nel 2014 come studio di sviluppo videogiochi VR. In breve tempo, grazie all’esperienza dei tre soci fondatori, Lorenzo Cappannari ceo, Fabio Mosca chief technology officer e Matteo Favarelli chief operating officer, diventa una società che si occupa di creare tecnologie e esperienze interattive in ambito customer experience, learning & training, games & entertainment.\r

\r

Nei primi anni di vita realizza uno dei primi videogiochi italiani in realtà virtuale (YonParadox) e inizia la sua attività di studio specializzato nella creazione di esperienze per il mondo della formazione e del training, con uno dei primi simulatori VR per il mondo energy italiano, e nel mondo delle esperienze di brand e d’intrattenimento grazie a progetti come Yon Blitz per ASUS e VBI per IBM.\r

\r

AnotheReality cresce puntando su due divisioni: da una parte l’anima creativa incentrata sullo sviluppo di esperienze e contenuti interattivi per le tre aree verticali di business (customer experience, learning & training, games & entertainment); dall’altra il suo carattere tecnologico con reflectis, la virtual experience platform di AnotheReality per creare i mondi virtuali e ibridi di oggi e domani.\r

\r

AnotheReality, sfruttando le tecnologie software di virtualizzazione tridimensionali e di engagement (mondi virtuali e gaming) e le nuove tecnologie di interazione spaziale con il dato (AR/VR), si pone come partner per la trasformazione virtuale di aziende e organizzazioni che si approcciano al paradigma del metaverso, caratterizzato da mondi virtuali, spatial computing e tecnologie immersive.\r

\r

Grazie alla doppia anima, creativa e tecnologica, AnotheReality offre sia soluzioni tecnologiche tramite Reflectis sia contenuti innovativi per il mondo della brand experience, dell’education & training e dell’intrattenimento. Elemento di unicità dell’azienda è la combinazione di più tecnologie, che richiedono diverse competenze, essenziali e complementari, necessarie alla realizzazione di applicazioni immersive per il business. Da un lato, infatti, la padronanza delle tecnologie abilitanti, dall’altro un approccio di interpretazione design centric con focus sulla creatività. \r

\r

In ambito corporate le applicazioni di AnotheReality vengono utilizzate in svariati settori, dal manifatturiero, energy&utility, transportation, automotive fino al fashion, retail, consumer goods, education ed entertainment.\r

\r

AnotheReality negli anni ha costruito più di 100 mondi virtuali per clienti, italiani e internazionali, in diverse industry, tra cui: A2A, Asus, BMW, Bocconi, Enel, ENI, Frette, General Electric, Hitachi Engineering, IBM, Intesa Sanpaolo, Istituto Marangoni, Ferrovie Italiane, Assicurazioni Generali, Luxottica, MSC, Nissan, Nokia, Olivetti, Terna, The North Face, Universal, Widiba.\r

\r

Nel 2019 AnotheReality diventa partner di Trenitalia per realizzare l’intera piattaforma di intrattenimento VR a bordo treno per il Frecciarossa. Per una selezione di treni della tratta Milano-Roma, i viaggiatori vengono invitati a provare gratuitamente giochi interattivi, film immersivi, e una coinvolgente e realistica simulazione di guida dei nuovi treni ad alta velocità. Risultato: aumento della customer satisfaction e migliore brand engagement.\r

\r

«Abbiamo lavorato in passato sul mondo del turismo – spiega Lorenzo Cappannari, ceo di AnotheReality - E fondamentalmente, credo che ci possano essere due tagli, cioè 2 livelli di ingresso: da una parte l'engagement dell’utente che utilizza un determinato servizio in una determinata location e la location può essere una nave, un treno o una lounge di un aeroporto. Può essere anche un palazzo storico, un luogo, che ha un qualcosa da raccontare, ma non è facile raccontarlo. Nello specifico è possibile lavorare sull’ intrattenimento durante periodi morti e dall’altra aumentare lo storytelling quando è necessario evidenziare alcuni aspetti del luogo».\r

\r

Per quanto riguarda invece il mondo della formazione, del training, i cavalli di battaglia dell’azienda sono la simulazione e la gamification, cioè la creazione di simulatori per insegnare a fare attività che richiedono comunque una certa esperienza manuale.\r

\r

«Da una parte il simulatore e dall'altra parte la gamification – aggiunge Cappannari - \"Mi sembra di giocare, ma in realtà sto imparando\". E’ possibile applicare logiche di gamification dietro a corsi di formazione più tradizionali».\r

\r

Sono molte le opportunità interessanti per gli operatori del turismo che potrebbero beneficiare dell'utilizzo di queste tecnologie dal punto di vista formativo e dell’intrattenimento.\r

\r

«Dall’esperienza con Trenitalia fino al gioco del tennis, passando per i luoghi storici – continua il ceo – come Palazzo Tilli con il progetto “Se chiudo gli occhi”, che ci ha permesso di portare lo storytelling immersivo, vale a dire vesti in prima persona il corpo di un personaggio che ha vissuto in quel palazzo in un periodo storico molto particolare, durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Questo permette di narrare un momento storico, di un determinato luogo in maniera molto più coinvolgente. Non solo ti teletrasportiamo nel passato, ma aggiungiamo un alto livello di storytellling, grazie al fatto che comunque abbiamo la direzione creativa all’interno della nostra azienda».\r

\r

Per MSC Cargo AnotheReality ha realizzato un gioco mobile, creato per far capire l'importanza della sostenibilità nel trasporto marittimo.\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"AnotheReality, la realtà virtuale al servizio del turismo","post_date":"2025-10-21T10:50:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761043854000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Raffica di novità sul fronte ricettivo per Bruxelles, che consolida così il proprio posizionamento nel segmento Mice, ma anche l’appeal per l'intero comparto del turismo leisure. Sotto i riflettori sei nuovi hotel certificati Green Key, riconoscimento internazionale che premia le strutture turistiche impegnate in pratiche responsabili come la gestione efficiente dell’energia, la riduzione dei rifiuti, la formazione del personale e la sensibilizzazione degli ospiti.\r

\r

Le strutture coinvolte sono: Cardo Brussels, Liman Hotel, Mix Brussels, Ibis Brussels Off Grand-Place, Novotel Brussels Off Grand-Place e Aparthotels Adagio. Complessivamente offrono oltre 1.200 camere, con spazi per eventi che variano dai 220 m² del Liman Hotel ai 2.000 m² del Cardo Brussels. La città conta così 76 strutture ricettive certificate Green Key.\r

\r

Novità anche per le venues per eventi, a partire dal Quai 20, complesso dall’estetica contemporanea, che si distingue per un design ricercato, soluzioni d’arredo originali e un uso scenografico della luce. Perfettamente collegato con i mezzi di trasporto, offre diversi spazi modulabili e una terrazza panoramica affacciata sul Canale che attraversa Bruxelles. La sala principale “Main Room” misura 465 m² e può ospitare fino a 400 persone in configurazione teatrale, mentre la capacità totale del complesso è di 1.800 persone.\r

\r

segnalare anche le proposte del Jules Verne Center, nel quartiere di Forest, con le sue sale meeting dall’estetica rétro-futurista ispirate al precursore della fantascienza. Da quest’anno il centro propone anche la possibilità di abbinare agli eventi la visita di mostre tematiche già allestite, come Alice Guy’s Posters, considerata una delle prime – se non la prima – regista donna nella storia del cinema, e Jules Verne’s Posters, con opere ispirate alle diverse trasposizioni cinematografiche tratte dalla letteratura di Jules Verne. Completano l’offerta le sedi gestite dal Comune di Forest, tra cui i giardini dell’Abbazia, il sito Imprimerie, gli spazi Maxima/Minima e La Marelle.\r

\r

«Bruxelles consolida il posizionamento nel Mice puntando su qualità, innovazione e sostenibilità - osserva Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del turismo di Bruxelles -. La diffusione delle certificazioni Green Key testimonia l’impegno della città verso un modello di ospitalità responsabile, che non solo risponde alle esigenze di organizzatori ed event planner, ma apre anche diverse opportunità al turismo leisure, in linea con la sensibilità crescente dei viaggiatori e delle nuove generazioni».\r

\r

","post_title":"Bruxelles: nuovo smalto per il ricettivo, sempre più green e votato al Mice","post_date":"2025-10-21T10:15:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761041725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Air Maroc e China Eastern Airlines hanno firmato un protocollo d'intesa (MoU) che rafforzerà la cooperazione tra i due paesi aumentando i collegamenti aerei e moltiplicando le opportunità economiche, culturali e turistiche. Nonché la chiara volontà di promuovere il Marocco come hub strategico tra l'Africa e l'Asia.\r

\r

Le due compagnie hanno firmato diversi accordi, tra cui un accordo di code sharing sulle rotte principali, un'estensione dei collegamenti oltre i rispettivi hub e un accordo speciale di tariffazione per rafforzare la complementarità dei network. \r

\r

L'intesa si è concretizzata con l'avvio, per la prima volta nella storia dei due paesi, di un collegamento diretto tra Casablanca e Pechino. Nel gennaio 2025, dopo una sospensione della linea a causa del Covid-19, Royal Air Maroc aveva già rilanciato la rotta Casablanca-Pechino con tre voli settimanali in 787-9 Dreamliner.\r

\r

Da parte sua, Shanghai Airlines, filiale di China Eastern, ha inaugurato una rotta tra Shanghai e Casablanca via Marsiglia già nel gennaio 2025, con tre voli settimanali, per poi aggiungere una quarta frequenza diretta da settembre, con l'obiettivo a lungo termine di eliminare tutti gli scali per ottimizzare il comfort dei passeggeri e facilitare i collegamenti.\r

\r

«La nostra collaborazione si basa su una lunga amicizia tra Cina e Marocco e sulla stretta cooperazione tra i nostri due paesi. Ci impegniamo ad approfondire la nostra partnership strategica, in particolare sfruttando il nostro hub di Shanghai e la forte presenza di Royal Air Maroc in Africa» ha commentato Wang Zhiqing, presidente di China Eastern Airlines.\r

\r

«Questa partnership strategica è la continuazione degli sforzi del Regno, in conformità con le alte direttive di sua maestà, Mohammed VI, per rafforzare i legami bilaterali e promuovere la cooperazione Sud-Sud», ha dichiarato Hamid Addou, presidente e ceo di Royal Air Maroc.","post_title":"Royal Air Maroc e China Eastern potenziano le connessioni Africa-Cina","post_date":"2025-10-21T09:36:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761039387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499567","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costa Crociere di nuovo a Sanremo in occasione della crociera della musica. Come da tradizione, in concomitanza con il Festival, la compagnia propone due mini crociere evento di 4 giorni a bordo di Costa Toscana dal 21 al 28 febbraio. Due gli itinerari tra cui scegliere: dal 21 al 25 febbraio, con partenza da Genova e arrivo a Savona, oppure dal 25 febbraio al 1 marzo, con partenza da Savona. .\r

\r

Una campagna ad hoc\r

Per la prima volta, Costa firma una campagna interamente dedicata alla crociera della musica. Ideata dall’agenzia creativa LePub, la campagna si compone di due momenti principali. Una fase “teaser”, on air dal 16 al 18 ottobre su circuiti Digital out of home nella città di Milano, con protagoniste delle coordinate geografiche che indicano un punto preciso sul mare, e una domanda diretta rivolta al pubblico: “Hai mai visto Sanremo da qui?”. Nessun riferimento diretto al brand, solo un messaggio implicito e suggestivo. A partire dal 19 ottobre prende il via la seconda fase, quella di “reveal”, con una pianificazione che coinvolge tv e Dooh, i canali digitali e, nei giorni successivi, anche la radio. Con un tono ironico e coinvolgente, il concept si sviluppa sull’idea di poter aver accesso ad un punto di vista unico: tutti possono guardare il festival, ma solo con Costa lo si può vivere da una prospettiva unica, a bordo di Costa Toscana, ormeggiata davanti a Sanremo.\r

Anche nel 2026, la Crociera della Musica di Costa si prepara a stupire con un palinsesto ricco di appuntamenti a tema musicale, che verrà svelato nelle prossime settimane.\r

","post_title":"Costa Crociere a Sanremo con la crociera della musica","post_date":"2025-10-20T14:24:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760970298000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499561","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Fruit si appresta a chiudere l'anno finanziario con un fatturato pari a 30 milioni di euro. Un risultato in crescita, sottolineato da Cesare Landi, amministratore unico di Soset, la società che guida il Gruppo Fruit. Ad arrecare soddisfazione non è solo il fatturato, ma anche e soprattutto il miglioramento della redditività: l'Ebitda del corrente anno si attesta infatti al 7%, in aumento rispetto al 2024, a testimonianza di una gestione efficiente e di un controllo attento dei costi operativi.\r

«Il 2025 rappresenta un punto di svolta per la nostra azienda. Abbiamo consolidato la nostra presenza sul mercato, mantenendo un equilibrio solido tra crescita e sostenibilità economica» ha commentato Landi.\r

\r

Il piano industriale\r

Il piano industriale per il biennio 2026–2027 prevede un’importante fase di espansione. Soset, dopo aver acquistato un immobile situato nel centro storico di Aversa dove nascerà un boutique hotel che sarà inaugurato entro la primavera prossima, continuerà ad investire in nuove acquisizioni immobiliari in punti strategici dislocati sulle principali città d’interesse turistico italiane e continuerà il programma di apertura di nuovi club sia sul territorio nazionale sia all’estero.\r

Queste iniziative porteranno il gruppo a un ulteriore salto dimensionale: le proiezioni stimano che il fatturato raggiungerà quota 50 milioni di euro entro i prossimi due anni. Tali investimenti confermano la strategia di lungo periodo dell’azienda, orientata all'innovazione delle tecnologie e della qualità dei servizi consolidando ulteriormente la propria posizione nel mercato di riferimento. Con una struttura patrimoniale solida, un portafoglio clienti in espansione e una chiara visione strategica, Soset si prepara ad affrontare le nuove sfide del mercato con fiducia e ambizione, puntando a una crescita sostenibile e a un ulteriore miglioramento dei principali indicatori economici.","post_title":"Gruppo Fruit, Landi: «Entro due anni fatturato a 50 milioni di euro»","post_date":"2025-10-20T12:00:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760961640000]}]}}