Federalberghi: in viaggio 36,1 milioni di italiani. Agosto perde centralità Si rivela positivo l’exploit di questa estate 2025, che vedrà in viaggio 36,1 milioni di italiani producendo un giro di affari pari a 41,3 miliardi di euro, con una crescita dell’1,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le cifre sono quelle rilevate dall’indagine di Tecnè realizzata per la Federalberghi. Mai come quest’anno, a colpire è proprio la diversa modalità delle scelte dei viaggiatori. Attualmente, si muoveranno meno adulti e più bambini, caratterizzando la dimensione familiare della vacanza estiva. Inoltre, nella stagione più “alta”, il tempo delle ferie si estende da giugno a settembre, con un aumento delle partenze nei mesi cosiddetti “periferici” e una conseguente destagionalizzazione naturale della domanda turistica. In definitiva, la “vacanza tipo” si accorcia – da 10,3 a 10 giorni in media – ma si moltiplica in termini di frequenza. Ciò definisce una tipologia di turista che cambia stile di vita e ridisegna a propria misura gli spazi del tempo libero, frammentandolo secondo una strategia tutta personale e incentrata su una maggior attenzione al proprio benessere. Secondo l’indagine, non di solo agosto viene vissuta la vacanza, pur restando questo il mese principe delle ferie estive. La crescita rilevata rispetto al 2024 va questa volta ad accostarsi più alla qualità della spesa che non alla durata della permanenza. Le destinazioni di maggior presa saranno comunque quelle di mare, sebbene lo studio evidenzi un peso maggiore nella scelta delle destinazioni naturalistiche e meno affollate, a dimostrazione della sensibilità sempre crescente degli italiani verso bellezze naturali, ambiente e tranquillità. Italiani in Italia In tutto ciò, l’Italia si conferma comunque la regina delle destinazioni preferite, con un 88% delle preferenze. Il restante 12% riguarda coloro che si recheranno all’estero e che, anche in questo caso, opteranno principalmente per le località di mare. “Agosto perde centralità, mentre crescono giugno e settembre – ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, a commento dell’indagine – Questo è un segnale molto positivo, si afferma un turismo distribuito, più sostenibile e più accessibile. Si tratta di una grande opportunità per rafforzare l’occupazione e la redditività del settore in tutto l’arco dell’anno.” “Di fronte a questo scenario, credo si possa affermare che siamo testimoni di un grande cambiamento – ha proseguito Bocca – La spesa non si concentra più soltanto sul pernottamento, ma si distribuisce tra ristorazione, cultura, artigianato, benessere. Si tratta proprio di una trasformazione strutturale che rende il comparto un attivatore diffuso di valore economico e sociale”. “Tuttavia – ha concluso il presidente degli albergatori italiani – la nostra indagine rivela che una quota di italiani non andrà in vacanza per motivi economici. È un dato che non può lasciarci indifferenti e che ci spinge a lavorare per un turismo più accessibile, ovvero capace di offrire occasione di benessere per tutti”. Condividi

Soprattutto in un anno già così stimolante per il turismo italiano, con il Giubileo in corso e i dati record che stiamo registrando, il vertice rappresenta un’opportunità unica per fare rete e creare nuove sinergie tra operatori, associazioni e istituzioni, sviluppando il prodotto, l’offerta e il potenziale del nostro ecosistema turistico, aumentando così ancora la nostra competitività». Manfredi Lefebvre, presidente esecutivo di AKTG, Abercrombie & Kent e Crystal Cruises e presidente designato del Wttc promette che gli impegni sono focalizzati a «costruire un’esperienza prospera e culturalmente ricca per i viaggiatori di tutto il mondo». [post_title] => Wttc: 'L'Italia verso nuovi record'. A Roma il 25° Global Summit [post_date] => 2025-07-24T14:54:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753368899000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494956 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova stagione per il President Hotel Palermo che, completato il primo lotto dei lavori di restyling, avvia il programma di rilancio biennale. L'albergo - a pochi passi dal centro storico e affacciato sul nuovo waterfront della città - si conferma oggi un punto di riferimento per il turismo business e leisure siciliano, con l’obiettivo di diventare una destinazione iconica anche per il pubblico internazionale. Gli interventi di riqualificazione della struttura del Gruppo Dimsi, realizzati anche grazie al sostegno degli strumenti di incentivazione pubblica, hanno riguardato l’ammodernamento integrale degli impianti: sistema di climatizzazione, rete idrica e sollevamento acque, impianto anti-legionella, pannelli solari termici, nonché l’installazione di ascensori di ultima generazione, più spaziosi e veloci. Sono stati inoltre sostituiti gli infissi lato porto, migliorando sensibilmente l’efficienza energetica e l’isolamento acustico. Completamente rinnovato anche il sesto piano, che oggi ospita camere Panoramic dal design moderno e funzionale, con un’esperienza esclusiva: la vista mare direttamente dal letto e si è anche concluso il rifacimento di tutti i bagni delle 122 camere. Dal prossimo novembre prenderà il via la seconda fase del progetto, che si svilupperà nel corso in due anni, con interventi strategici volti a ridefinire l’identità dell’hotel: restyling del ristorante panoramico al settimo piano, con affaccio diretto sul porto crocieristico di Palermo; realizzazione di un esclusivo rooftop con piscina in quota, area wellness e terrazza panoramica di oltre 700 mq con vista a 360 gradi: dalle navi da crociera ormeggiate, a Mongerbino, Monte Pellegrino e i tetti del centro storico. E ancora, apertura del nuovo Lounge Bar sotto i portici, pensato per arricchire l’offerta e migliorare la vivibilità urbana della zona; ampliamento e ammodernamento dell’area Mice, oggi composta da tre sale con l’introduzione di nuove sale modulari al rooftop per eventi e congressi. [post_title] => President Hotel Palermo: partirà a novembre il rinnovo per ridefinire l'identità della struttura [post_date] => 2025-07-24T09:15:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753348539000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494878 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un primo semestre 2025 nel segno della crescita per Bwh Italia & Malta: oltre 185 milioni di euro il fatturato lordo b&b, tasso medio di occupazione delle camere disponibili al 73%, mentre il revPar registra una crescita del +2,4%, in linea con l’adr. “I dati confermano la solidità del nostro modello e la capacità degli hotel del gruppo di rispondere con efficacia alle evoluzioni e le esigenze del mercato - ha dichiarato Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italia & Malta -. La crescita di indicatori chiave come l’adr e il revPar, unita a un tasso di occupazione stabile, riflette il lavoro costante degli albergatori e la forza del nostro network, sempre più orientato alla qualità dell’esperienza e alla valorizzazione dei territori”. In particolare, l’adr ha registrato un incremento medio del 2,2%, con picchi significativi in alcune destinazioni: Bologna (+10,5%), località di montagna (+6%), Genova (+6%), Napoli (+5%), Toscana (+3,5%) e Roma (+3,1%). Il RevPar è aumentato mediamente del 2,4% su base annua, con performance particolarmente positive in: Puglia (+13%), località balneari (+12%), Umbria (+12%), Marche (+9%), Sicilia (+8%), Treviso (+8%), Torino (+6%), Emilia Romagna (+5%) e Milano (+4,2%). Eccellenti le performance di Gorizia, quest’anno Capitale europea della Cultura (+21%). Le prospettive per i mesi a venire sono altrettanto positive, con un +4% delle camere già prenotate, crescita dell’adr pari al +2%. Aumenta anche la durata media dei soggiorni: le prenotazioni di almeno una settimana segnano un +15%, mentre oltre il 50% riguarda soggiorni di più notti. Ottima la risposta della clientela fidelizzata ai programmi Loyalty WorldHotels Rewards e BW Rewards, in crescita del +11,6%, anche per la stagione in corso. Tendenzialmente stabile per l’estate il mix di provenienza delle prenotazioni dai diversi mercati internazionali, con lieve rafforzamento europeo e crescita domestica. Le destinazioni più richieste per l’estate 2025 includono la Costiera Amalfitana e la Riviera Ligure, le città d’arte con Roma in particolare rilievo, le località balneari di Sicilia e Sardegna e le mete del Triveneto e delle Dolomiti. “Questi dati confermano la nostra competitività nelle destinazioni storicamente strategiche, quanto in quelle emergenti e nuove per il gruppo. Guardiamo al secondo semestre con ottimismo, sostenuti da un trend positivo nelle prenotazioni estive e da una domanda che continua a premiare le destinazioni italiane, sia leisure che business”. [post_title] => Bwh Italia & Malta: il fatturato dei primi 6 mesi 2025 vola oltre i 185 mln di euro [post_date] => 2025-07-22T12:13:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753186436000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494753 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Riconoscimenti come i Best Luxury Hotel Awards sono molto importanti perché generano un confronto positivo e uno scambio di migliori prassi tra gli operatori con il più alto profilo del settore» afferma Giorgio Caire di Lauzet, founder e Ceo di Dream&Charme. L’organismo di certificazione, partner di Ehma Europe, leader in Italia nelle certificazioni accreditate del settore ricettivo, è attivo da 19 anni nel settore del turismo di alto profilo e ha ottenuto nel 2020 l’accreditamento da Accredia, l’ente unico nazionale designato dal Governo Italiano, per la valutazione e certificazione della sostenibilità e affidabilità delle strutture ricettive in Italia e all’estero. Accredia è un’associazione che opera senza scopo di lucro sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico italiano. «Le certificazioni sono sempre più importanti perché le direttive europee anti greenwashing dovranno essere recepite da ogni stato membro della comunità europea entro il mese di marzo. - prosegue Caire di Lauzet - Quello che si dichiara sul posizionamento di ogni hotel, di ogni resort, dovrà essere garantito da un ente terzo indipendente e imparziale, in pratica “accreditato”. Le attività per poter arrivare alle certificazioni generano dei reali cambiamenti, utili e concreti: come la riduzione dei costi energetici, dell'utilizzo di acqua, del turnover dei dipendenti all’interno delle strutture e molto altro. Risultati, quindi, relativi ai temi Esg: Environment, Social and Governance. L’impegno per ottenere le certificazioni porta a una diversa gestione economica, di governance, accompagnata da una miglior coesione del team, con obiettivi comuni e condivisi da tutti. C'è un risultato pratico che verrà poi garantito dalla certificazione da parte di un ente terzo accreditato da Accredia, come avviene per Dream&Charme. Il certificato è la garanzia finale di un lavoro che genera dei risultati reali. I Best Luxury Hotel Awards non sono specificatamente legati ai temi della sostenibilità, - prosegue Caire di Lauzet - ma oggi la sostenibilità riguarda tutto, è “a 360°”. Sono solito affermare che la sostenibilità è finita, perché è ormai talmente integrata e “organica” in qualsiasi attività venga svolta, che non è quasi più necessario evidenziarla. - conclude il Ceo di Dream&Charme - Oggi sono più di 300 le strutture ricettive italiane da noi certificate. Operiamo in 19 paesi: dagli Stati Uniti alle Maldive, passando dall’Africa. Ogni decisione viene presa considerando 3 elementi: gli aspetti ambientali, sociali (quindi legati alle persone) e di governance (ovvero di sostenibilità economica). Il beneficio dell’attività di certificazione è nella valutazione della gestione attraverso degli audit periodici, che hanno una durata media di due giorni con più di 1200 parametri da analizzare, che innescano un percorso di sviluppo sostenibile in ottica di miglioramento continuo». Chiara Ambrosioni [post_title] => Best Luxury Hotel Awards: Dream&Charme e il ruolo delle certificazioni [post_date] => 2025-07-21T10:58:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753095481000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494778 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Corsica Sardinia Ferries, lancia una nuova figura, dimostrando grande attenzione nei confronti della qualità della vita del personale e dell’esperienza dei passeggeri. Debutta a bordo delle navi della compagnia corsa, fondata da Pascal Lota, la figura della “psicologa di bordo”: un investimento che evidenzia ancora una volta la lungimiranza della compagnia delle navi gialle nel comprendere la necessità di un supporto fondamentale per chi lavora a bordo, che si riflette anche su una migliore condizione del viaggio/vacanza di chi sale sulle sue navi. La vita a bordo si svolge in un contesto ristretto ma molto variabile. Il marittimo è una persona che vive all’interno di una “scatola” fatta di automatismi e meccanismi ripetitivi .Non ci sono le leggi terrestri: ci sono tante variabili e non si segue la stessa logica. Le dinamiche relazionali di chi lavora a bordo sono soggette a tanti fattori. Non solo ma c’è scollamento tra il mondo terrestre e marittimo. A bordo ci sono persone di diversa provenienza, che stanno lontano dalla famiglia per mesi, lavorano in condizioni meteo avverse, la percezione del tempo è distorta. Tutte queste dinamiche sono sconosciute alla maggior parte delle persone: chi sale sulle navi per fare una traversata o per andare in vacanza non immagina minimamente che tipo di vita si conduca a bordo. Così come la maggior parte delle persone ignora che il 90% di quello che utilizziamo nella vita arriva dal trasporto marittimo e il 70% del valore delle merci nel mondo arriva dal trasporto marittimo. Da qui emerge quanto il benessere psicologico di chi lavora a bordo sia importante. E’ evidente invece che l’aspetto commerciale è fortemente legato a quello umano e che il risultato di un’azienda passa dall’ottimizzazione delle risorse umane. «Ho incontrato Corsica Sardinia Ferries 3 anni fa – spiega Valentina Gigante, la psicologa di bordo– nel momento in cui la compagnia aveva necessità di una figura specifica. Ho proposto il mio progetto che ha preso il via nel 2022. Corsica Ferries è stata molto intuitiva nel rendersi conto che dopo il Covid qualcosa era cambiato, puntando quindi su una professionista che aiutasse il personale a gestire tutte le dinamiche che caratterizzano la vita dei marittimi. L’attività della psicologa a bordo è strettamente legata alla sicurezza: errori, incidenti, conflitti interni sono tutti costi invisibili ma che hanno una grande incidenza. Il supporto psicologico ha il preciso obiettivo di ridurre i costi invisibili e aumentare la sicurezza a 360 gradi». Valentina Gigante è allo tempo psicologa e marittima, per questo una figura professionale unica. «Conosco la vita dei marittimi perché anche io sono marittima (vivo a bordo) – continua Gigante – ma ho specifiche competenze legate alla mia specializzazione. Non sono “la semplice” psicologa che incontra il paziente per l’ora di terapia. La mia è una presenza discreta, su tutte le navi della flotta, che segue il marittimo prima, durante e dopo l’imbarco. L’obiettivo è offrire un supporto ma soprattutto anticipare il disagio, lo stress lavorativo, prima che diventi grave». In termini pratici il supporto offerto ai marittimi comprende colloqui pre imbarco, interventi individuali, momenti organizzati ai quali devono partecipare tutti, mediazione per gestire i conflitti, meeting mirati per fare team building. I risultati della presenza a bordo della psicologa cominciano ad arrivare. «Si tratta di una nuova figura – conclude Valentina Gigante – ed i risultati continueranno ad arrivare. La presa in carico del benessere dei marittimi a bordo è stata percepita: continuano a partecipare al percorso, forniscono feedback, condividono le difficoltà e mettono in atto anche le protezioni mentali. La partenza di un progetto di questo tipo, ovvero riconoscere che i bisogni ed il benessere delle persone sono strettamente legati ad una condizione di sicurezza a 360 gradi, è già un grande successo». Maria Carniglia [post_title] => Corsica Sardinia Ferries, focus su benessere a bordo e sicurezza a 360 gradi [post_date] => 2025-07-21T10:19:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753093168000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494776 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Profitti sono più che raddoppiati nel primo trimestre di Ryanair: nel periodo aprile-giugno la low cost ha registrato un utile al netto delle imposte di 820 milioni di euro, rispetto ai 360 milioni dell'anno scorso (+128%). Un risultato spinto al rialzo dall'aumento dei prezzi dei biglietti - le tariffe medie sono aumentate del +21% - che ha consentito alla compagnia aerea di rivedere leggermente al rialzo le previsioni per il trimestre luglio-settembre e per l'anno fino a marzo 2026, affermando di aspettarsi “cautamente” di recuperare “quasi tutto” il calo del 7% delle tariffe subito nel precedente esercizio finanziario. La performance "è stata favorita dalla Pasqua tardiva - ha precisato il ceo del gruppo, Michael O'Leary - primo grande periodo di vacanza dell'anno, che quest'anno è caduta nel trimestre aprile-giugno. Il traffico passeggeri è aumentato del 4% e ha raggiunto quota 58 milioni. I ricavi ancillary hanno registrato un'altra solida performance, con un aumento del 7% a 1,39 miliardi di euro. La crescita del traffico è stata in parte frenata dalla consegna più lenta del previsto dei Boeing 737 Max in ordine. l vettore spera di recuperare il ritardo nell'esercizio fiscale 2027, con la consegna di 29 B737-8200 prevista prima della stagione 2026. Ryanair punta inoltre sulla consegna puntuale "dei nostri primi 15 Max-10 nella primavera del 2027, con 300 di questi velivoli a basso consumo di carburante previsti entro marzo 2034", dato che Boeing continua a stimare di ottenere la certificazione del Max-10 a fine 2025. In prospettiva la low cost stima una crescita del traffico aereo del 3% per l'intero anno fiscale 2026, a 206 milioni di passeggeri, sempre a causa dei ritardi nelle consegne di Boeing. [post_title] => Ryanair: l'aumento delle tariffe spinge al rialzo l'utile del trimestre con un +128% [post_date] => 2025-07-21T10:08:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753092497000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494447 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Corre l'industria turistica del Brasile: tra gennaio e maggio 2025, gli arrivi internazionali sono aumentati di quasi il 50% rispetto all'anno precedente. La sola Rio de Janeiro, nello stesso periodo, ha accolto oltre 1 milione di visitatori. Secondo la Banca centrale brasiliana (Bacen), il settore turistico ha attirato 81 milioni di dollari di investimenti diretti esteri nel 1° trimestre del 2025, con un aumento dell'88% rispetto ai 43 milioni di dollari dello stesso trimestre del 2024. La maggior parte di questi investimenti è stata destinata ai trasporti (63 milioni di dollari) e alla cultura e al tempo libero (13 milioni di dollari). Lo scorso anno il settore turistico brasiliano ha attratto investimenti esteri per 360 milioni di dollari, con un aumento del 40% rispetto ai 257 milioni di dollari ricevuti nel 2023. Complessivamente, tra il 2023 e il 2024, il Paese ha accumulato 617 milioni di dollari di guadagni in valuta estera legati al turismo. L'impennata degli investimenti ha coinciso con una forte ripresa dei flussi turistici. Tra gennaio e maggio 2025, gli arrivi internazionali a Rio de Janeiro sono aumentati del 52,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. La città ha accolto 1.032.537 turisti stranieri, di cui 130.546 nel solo mese di maggio, mese che ha visto un balzo in avanti dei visitatori a causa dell'imponente concerto di Lady Gaga sulla spiaggia di Copacabana. I numeri di quel mese rappresentano un aumento del 55,2% rispetto a maggio 2024. A livello nazionale, il Brasile ha ricevuto un numero record di 4.887.229 turisti internazionali tra gennaio e maggio 2025, un massimo storico per il periodo e una crescita del +49,7% rispetto ai primi cinque mesi del 2024. «Il turismo brasiliano sta vivendo un momento senza precedenti a livello globale - ha dichiarato il presidente di Embratur, Marcelo Freixo -. Nel 2025, gli arrivi turistici internazionali stanno crescendo del 50%, mentre le Nazioni Unite per il Turismo prevedono una crescita globale di appena il 3-5%. Stiamo vedendo più turisti che mai, e stanno esplorando una gamma più diversificata di destinazioni, il che aiuta a guidare lo sviluppo regionale e la creazione di posti di lavoro». [post_title] => Brasile avanti tutta: balzo in avanti di investimenti e arrivi internazionali nei primi mesi 2025 [post_date] => 2025-07-14T12:03:06+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1752494586000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Agenzia delle entrate, in risposta a una richiesta di parere formulata dal ministero del turismo su istanza di Federalberghi, ha chiarito che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali sulle mance (aliquota del 5%) sia i lavoratori dipendenti direttamente dalle strutture ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia quelli dipendenti di fornitori esterni, impiegati presso le medesime strutture Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca ringrazia il ministro del turismo, Daniela Santanchè, “per aver perorato gli interessi dei nostri collaboratori, favorendo l’adozione di una decisione che gli consentirà di avere accesso a un’importante integrazione del reddito”. “Non v’è infatti dubbio – secondo il presidente degli albergatori italiani – che anche i dipendenti dei fornitori esterni che lavorano in albergo concorrano, insieme ai loro colleghi assunti alle dirette dipendenze della struttura ricettiva, all’erogazione al servizio alla clientela. Ed è pertanto giusto che, quando l’ospite dell’hotel lascia una mancia, anch’essi ne siano destinatari e possano beneficiare della tassazione agevolata prevista dalla legge”. [post_title] => Agevolazioni fiscale delle mance valide per chiunque lavori nel turismo [post_date] => 2025-07-14T09:51:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1752486706000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "federalberghi in viaggio 361 milioni di italiani" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":394,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Luci e ombre nell'estate europea del trasporto aereo che a fronte di una crescita della capacità posti offerta del +3,6% (quasi 120,5 milioni a luglio 2025, rispetto ai 116,2 milioni dello stesso mese 2024) mostra un significativo rincaro delle tariffe.\r

Il quadro è quello che emerge dalla puntuale analisi firmata Cirium, la società di aviation analytics rappresentata da Juliett Alpha, che ha fotografato la situazione estiva attuale, inevitabilmente segnata dal più che mai complesso contesto macro economico e geopolitico.\r

A livello di prezzi, il confronto \"si riferisce al mese di aprile 2025 rispetto all'aprile dell'anno scorso - specifica Mike Arnot, di Juliett Alpha - ed evidenzia per le tratte intra-europee un rialzo delle tariffe del +20,3%, dai 69 euro del 2024 agli attuali 83 euro. Sulle rotte transatlantiche la crescita è meno aggressiva, con una tariffa in economy che sale da 436 euro a 442, mentre in business si passa da 1.922 a 1.936 euro\".\r

Il citato aumento di capacità registra andamenti leggermente diversi nel mosaico dei mercati europei: ad esempio, tra i Paesi Nordici la Finlandia ha visto una crescita significativa, mentre la Danimarca ha subito cali notevoli; Regno Unito e Germania, beneficiano di un forte aumento dell'offerta sia in entrata che in uscita. L'Europa meridionale (e dunque Italia, Spagna, Grecia) mostrano dati contrastanti, alcuni in espansione, altri in contrazione. \r

L'Italia, in particolare, riporta una crescita decisa della capacità verso il Portogallo, +11,8%, Spagna con un +5,8% e Regno Unito, a + 5%; dati cui si contrappone il calo verso la Francia, meno 5%, e verso il Nord (Finlandia, Islanda e Svezia). La media è quindi a segno negativo con un meno 2,7%, per complessivi 9,2 milioni di posti rispetto ai 9,4 milioni del 2024.\r

La capacità offerta dai vettori europei sui collegamenti transatlantici, vede spiccare gli aeroporti di Los Angeles e Vancouver, più a rilento San Francisco; forte crescita su Denver e Dallas, stabile New York Jfk (+8,9%), ma in calo Boston e Newark. Bene il Canada, con incrementi su Vancouver e Toronto, in leggero calo Montreal. \"Il dato globale vede un aumento sulle rotte transatlantiche del +3,1% di capacità\".\r

Guardando al trend attuale dal Nord America verso l'Italia, \"l'hotspot di Roma Fiumicino registra un +2,9%\".\r

\r

Stime difficili\r

\r

\r

Posto che le previsioni sono estremamente volatili, Cirium ha analizzato dati provenienti principalmente da Ota, e realizzato un quadro indicativo sull'andamento del booking, aggregato per tutti i vettori europei e nordamericani, che è il risultato di dati raccolti tra gennaio e giugno 2025, per viaggi a luglio e agosto. Il dato è quello di una sostanziale tenuta delle prenotazioni intra-europee per luglio e agosto, \"con una crescita dello 0,9%\" mentre sulle rotte transatlantiche, dall'Europa verso il Nord America, la situazione ribadisce l'andamento degli ultimi mesi \"e indica un calo del 9,5%; lo stesso nel senso contrario: dal Nord America al Vecchio Continente la flessione delle prenotazioni è del 7,75%\". \r

\r

","post_title":"Trasporto aereo: tariffe al rialzo nell'estate europea. I dati Cirium","post_date":"2025-07-25T10:30:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753439403000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495047","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2025 la spesa dei visitatori internazionali in Italia supererà i 60 miliardi di euro, segnando un nuovo massimo storico per il comparto. È quanto emerge dalla recente Economic Impact Research del World Travel & Tourism Council (Wttc), presentata a Roma in vista del 25° Global Summit dell’organizzazione, che si terrà nella Capitale dal 28 al 30 settembre 2025.\r

Secondo le previsioni, il settore dei viaggi e del turismo contribuirà per 237,4 miliardi di euro all’economia nazionale il prossimo anno, pari a quasi l’11% del Pil, con 3,2 milioni di occupati. In crescita il turismo domestico, con una spesa attesa di 124,6 miliardi di euro.\r

Nel 2024 il contributo complessivo al Pil è stato di 228,5 miliardi di euro, con 3,1 milioni di posti di lavoro sostenuti dal comparto. I viaggiatori internazionali hanno speso 55,2 miliardi di euro, mentre la spesa interna si è attestata a 122,6 miliardi.\r

Guardando al lungo periodo, nello studio viene inclusa anche una previsione al 2035, molto positiva. Tra dieci anni il contributo al Pil potrebbe salire a 282,6 miliardi (12,2% del Pil), gli occupati a 3,7 milioni, e i visitatori potrebbero arrivare a spendere 220,7 miliardi (78,2 quelli internazionali e 142,5 quelli nazionali).\r

L’Italia si conferma così tra le principali destinazioni europee, quarta per numero di arrivi, con un’offerta sempre più attrattiva nei segmenti legati a cultura, lusso e gastronomia.\r

\r

\r

Il summit per la prima volta in Italia\r

Il summit di settembre, organizzato in collaborazione con Ministero del Turismo, Enit, Comune di Roma e Regione Lazio, segna il ritorno in Europa dell’evento dopo sei anni. Si svolgerà all’Auditorium Parco della Musica e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, imprese, associazioni e operatori da tutto il mondo.\r

«Abbiamo riportato in Europa, dopo sei anni, l’evento più grande al mondo sul turismo - ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, durante la conferenza di presentazione -: il Global Summit del Wttc vedrà la partecipazione dei principali leader internazionali del settore e rappresenterà un momento importante per il comparto e per l’Italia. Abbiamo recuperato terreno e siamo tornati a essere protagonisti nel panorama globale».\r

\r

All'evento sono attese oltre 1.000 persone, 18 ministri e i player internazionali della filiera. «Si tratta quindi di investimenti importanti - continua Santanchè - e una grande vetrina di promozione. Soprattutto in un anno già così stimolante per il turismo italiano, con il Giubileo in corso e i dati record che stiamo registrando, il vertice rappresenta un’opportunità unica per fare rete e creare nuove sinergie tra operatori, associazioni e istituzioni, sviluppando il prodotto, l’offerta e il potenziale del nostro ecosistema turistico, aumentando così ancora la nostra competitività».\r

\r

Manfredi Lefebvre, presidente esecutivo di AKTG, Abercrombie & Kent e Crystal Cruises e presidente designato del Wttc promette che gli impegni sono focalizzati a «costruire un’esperienza prospera e culturalmente ricca per i viaggiatori di tutto il mondo».","post_title":"Wttc: 'L'Italia verso nuovi record'. A Roma il 25° Global Summit","post_date":"2025-07-24T14:54:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753368899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494956","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova stagione per il President Hotel Palermo che, completato il primo lotto dei lavori di restyling, avvia il programma di rilancio biennale. L'albergo - a pochi passi dal centro storico e affacciato sul nuovo waterfront della città - si conferma oggi un punto di riferimento per il turismo business e leisure siciliano, con l’obiettivo di diventare una destinazione iconica anche per il pubblico internazionale.\r

\r

Gli interventi di riqualificazione della struttura del Gruppo Dimsi, realizzati anche grazie al sostegno degli strumenti di incentivazione pubblica, hanno riguardato l’ammodernamento integrale degli impianti: sistema di climatizzazione, rete idrica e sollevamento acque, impianto anti-legionella, pannelli solari termici, nonché l’installazione di ascensori di ultima generazione, più spaziosi e veloci. Sono stati inoltre sostituiti gli infissi lato porto, migliorando sensibilmente l’efficienza energetica e l’isolamento acustico.\r

\r

Completamente rinnovato anche il sesto piano, che oggi ospita camere Panoramic dal design moderno e funzionale, con un’esperienza esclusiva: la vista mare direttamente dal letto e si è anche concluso il rifacimento di tutti i bagni delle 122 camere.\r

\r

Dal prossimo novembre prenderà il via la seconda fase del progetto, che si svilupperà nel corso in due anni, con interventi strategici volti a ridefinire l’identità dell’hotel: restyling del ristorante panoramico al settimo piano, con affaccio diretto sul porto crocieristico di Palermo; realizzazione di un esclusivo rooftop con piscina in quota, area wellness e terrazza panoramica di oltre 700 mq con vista a 360 gradi: dalle navi da crociera ormeggiate, a Mongerbino, Monte Pellegrino e i tetti del centro storico. E ancora, apertura del nuovo Lounge Bar sotto i portici, pensato per arricchire l’offerta e migliorare la vivibilità urbana della zona; ampliamento e ammodernamento dell’area Mice, oggi composta da tre sale con l’introduzione di nuove sale modulari al rooftop per eventi e congressi.\r

\r

","post_title":"President Hotel Palermo: partirà a novembre il rinnovo per ridefinire l'identità della struttura","post_date":"2025-07-24T09:15:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753348539000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un primo semestre 2025 nel segno della crescita per Bwh Italia & Malta: oltre 185 milioni di euro il fatturato lordo b&b, tasso medio di occupazione delle camere disponibili al 73%, mentre il revPar registra una crescita del +2,4%, in linea con l’adr.\r

“I dati confermano la solidità del nostro modello e la capacità degli hotel del gruppo di rispondere con efficacia alle evoluzioni e le esigenze del mercato - ha dichiarato Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italia & Malta -. La crescita di indicatori chiave come l’adr e il revPar, unita a un tasso di occupazione stabile, riflette il lavoro costante degli albergatori e la forza del nostro network, sempre più orientato alla qualità dell’esperienza e alla valorizzazione dei territori”.\r

In particolare, l’adr ha registrato un incremento medio del 2,2%, con picchi significativi in alcune destinazioni: Bologna (+10,5%), località di montagna (+6%), Genova (+6%), Napoli (+5%), Toscana (+3,5%) e Roma (+3,1%).\r

Il RevPar è aumentato mediamente del 2,4% su base annua, con performance particolarmente positive in: Puglia (+13%), località balneari (+12%), Umbria (+12%), Marche (+9%), Sicilia (+8%), Treviso (+8%), Torino (+6%), Emilia Romagna (+5%) e Milano (+4,2%). Eccellenti le performance di Gorizia, quest’anno Capitale europea della Cultura (+21%).\r

Le prospettive per i mesi a venire sono altrettanto positive, con un +4% delle camere già prenotate, crescita dell’adr pari al +2%. Aumenta anche la durata media dei soggiorni: le prenotazioni di almeno una settimana segnano un +15%, mentre oltre il 50% riguarda soggiorni di più notti. Ottima la risposta della clientela fidelizzata ai programmi Loyalty WorldHotels Rewards e BW Rewards, in crescita del +11,6%, anche per la stagione in corso.\r

Tendenzialmente stabile per l’estate il mix di provenienza delle prenotazioni dai diversi mercati internazionali, con lieve rafforzamento europeo e crescita domestica.\r

Le destinazioni più richieste per l’estate 2025 includono la Costiera Amalfitana e la Riviera Ligure, le città d’arte con Roma in particolare rilievo, le località balneari di Sicilia e Sardegna e le mete del Triveneto e delle Dolomiti. “Questi dati confermano la nostra competitività nelle destinazioni storicamente strategiche, quanto in quelle emergenti e nuove per il gruppo. Guardiamo al secondo semestre con ottimismo, sostenuti da un trend positivo nelle prenotazioni estive e da una domanda che continua a premiare le destinazioni italiane, sia leisure che business”.","post_title":"Bwh Italia & Malta: il fatturato dei primi 6 mesi 2025 vola oltre i 185 mln di euro","post_date":"2025-07-22T12:13:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753186436000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Riconoscimenti come i Best Luxury Hotel Awards sono molto importanti perché generano un confronto positivo e uno scambio di migliori prassi tra gli operatori con il più alto profilo del settore» afferma Giorgio Caire di Lauzet, founder e Ceo di Dream&Charme. L’organismo di certificazione, partner di Ehma Europe, leader in Italia nelle certificazioni accreditate del settore ricettivo, è attivo da 19 anni nel settore del turismo di alto profilo e ha ottenuto nel 2020 l’accreditamento da Accredia, l’ente unico nazionale designato dal Governo Italiano, per la valutazione e certificazione della sostenibilità e affidabilità delle strutture ricettive in Italia e all’estero.\r

\r

Accredia è un’associazione che opera senza scopo di lucro sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico italiano. «Le certificazioni sono sempre più importanti perché le direttive europee anti greenwashing dovranno essere recepite da ogni stato membro della comunità europea entro il mese di marzo. - prosegue Caire di Lauzet - Quello che si dichiara sul posizionamento di ogni hotel, di ogni resort, dovrà essere garantito da un ente terzo indipendente e imparziale, in pratica “accreditato”.\r

\r

Le attività per poter arrivare alle certificazioni generano dei reali cambiamenti, utili e concreti: come la riduzione dei costi energetici, dell'utilizzo di acqua, del turnover dei dipendenti all’interno delle strutture e molto altro. Risultati, quindi, relativi ai temi Esg: Environment, Social and Governance. L’impegno per ottenere le certificazioni porta a una diversa gestione economica, di governance, accompagnata da una miglior coesione del team, con obiettivi comuni e condivisi da tutti. C'è un risultato pratico che verrà poi garantito dalla certificazione da parte di un ente terzo accreditato da Accredia, come avviene per Dream&Charme.\r

\r

Il certificato è la garanzia finale di un lavoro che genera dei risultati reali. I Best Luxury Hotel Awards non sono specificatamente legati ai temi della sostenibilità, - prosegue Caire di Lauzet - ma oggi la sostenibilità riguarda tutto, è “a 360°”. Sono solito affermare che la sostenibilità è finita, perché è ormai talmente integrata e “organica” in qualsiasi attività venga svolta, che non è quasi più necessario evidenziarla. - conclude il Ceo di Dream&Charme - Oggi sono più di 300 le strutture ricettive italiane da noi certificate. Operiamo in 19 paesi: dagli Stati Uniti alle Maldive, passando dall’Africa.\r

\r

Ogni decisione viene presa considerando 3 elementi: gli aspetti ambientali, sociali (quindi legati alle persone) e di governance (ovvero di sostenibilità economica). Il beneficio dell’attività di certificazione è nella valutazione della gestione attraverso degli audit periodici, che hanno una durata media di due giorni con più di 1200 parametri da analizzare, che innescano un percorso di sviluppo sostenibile in ottica di miglioramento continuo».\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"Best Luxury Hotel Awards: Dream&Charme e il ruolo delle certificazioni","post_date":"2025-07-21T10:58:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753095481000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494778","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corsica Sardinia Ferries, lancia una nuova figura, dimostrando grande attenzione nei confronti della qualità della vita del personale e dell’esperienza dei passeggeri.\r

\r

Debutta a bordo delle navi della compagnia corsa, fondata da Pascal Lota, la figura della “psicologa di bordo”: un investimento che evidenzia ancora una volta la lungimiranza della compagnia delle navi gialle nel comprendere la necessità di un supporto fondamentale per chi lavora a bordo, che si riflette anche su una migliore condizione del viaggio/vacanza di chi sale sulle sue navi.\r

\r

La vita a bordo si svolge in un contesto ristretto ma molto variabile. Il marittimo è una persona che vive all’interno di una “scatola” fatta di automatismi e meccanismi ripetitivi .Non ci sono le leggi terrestri: ci sono tante variabili e non si segue la stessa logica. Le dinamiche relazionali di chi lavora a bordo sono soggette a tanti fattori. Non solo ma c’è scollamento tra il mondo terrestre e marittimo. A bordo ci sono persone di diversa provenienza, che stanno lontano dalla famiglia per mesi, lavorano in condizioni meteo avverse, la percezione del tempo è distorta.\r

\r

Tutte queste dinamiche sono sconosciute alla maggior parte delle persone: chi sale sulle navi per fare una traversata o per andare in vacanza non immagina minimamente che tipo di vita si conduca a bordo.\r

\r

Così come la maggior parte delle persone ignora che il 90% di quello che utilizziamo nella vita arriva dal trasporto marittimo e il 70% del valore delle merci nel mondo arriva dal trasporto marittimo. Da qui emerge quanto il benessere psicologico di chi lavora a bordo sia importante.\r

\r

E’ evidente invece che l’aspetto commerciale è fortemente legato a quello umano e che il risultato di un’azienda passa dall’ottimizzazione delle risorse umane.\r

\r

«Ho incontrato Corsica Sardinia Ferries 3 anni fa – spiega Valentina Gigante, la psicologa di bordo– nel momento in cui la compagnia aveva necessità di una figura specifica. Ho proposto il mio progetto che ha preso il via nel 2022. Corsica Ferries è stata molto intuitiva nel rendersi conto che dopo il Covid qualcosa era cambiato, puntando quindi su una professionista che aiutasse il personale a gestire tutte le dinamiche che caratterizzano la vita dei marittimi. L’attività della psicologa a bordo è strettamente legata alla sicurezza: errori, incidenti, conflitti interni sono tutti costi invisibili ma che hanno una grande incidenza. Il supporto psicologico ha il preciso obiettivo di ridurre i costi invisibili e aumentare la sicurezza a 360 gradi».\r

\r

Valentina Gigante è allo tempo psicologa e marittima, per questo una figura professionale unica.\r

\r

«Conosco la vita dei marittimi perché anche io sono marittima (vivo a bordo) – continua Gigante – ma ho specifiche competenze legate alla mia specializzazione. Non sono “la semplice” psicologa che incontra il paziente per l’ora di terapia. La mia è una presenza discreta, su tutte le navi della flotta, che segue il marittimo prima, durante e dopo l’imbarco. L’obiettivo è offrire un supporto ma soprattutto anticipare il disagio, lo stress lavorativo, prima che diventi grave».\r

\r

In termini pratici il supporto offerto ai marittimi comprende colloqui pre imbarco, interventi individuali, momenti organizzati ai quali devono partecipare tutti, mediazione per gestire i conflitti, meeting mirati per fare team building.\r

\r

I risultati della presenza a bordo della psicologa cominciano ad arrivare.\r

\r

«Si tratta di una nuova figura – conclude Valentina Gigante – ed i risultati continueranno ad arrivare. La presa in carico del benessere dei marittimi a bordo è stata percepita: continuano a partecipare al percorso, forniscono feedback, condividono le difficoltà e mettono in atto anche le protezioni mentali. La partenza di un progetto di questo tipo, ovvero riconoscere che i bisogni ed il benessere delle persone sono strettamente legati ad una condizione di sicurezza a 360 gradi, è già un grande successo».\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Corsica Sardinia Ferries, focus su benessere a bordo e sicurezza a 360 gradi","post_date":"2025-07-21T10:19:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1753093168000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494776","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Profitti sono più che raddoppiati nel primo trimestre di Ryanair: nel periodo aprile-giugno la low cost ha registrato un utile al netto delle imposte di 820 milioni di euro, rispetto ai 360 milioni dell'anno scorso (+128%).\r

\r

Un risultato spinto al rialzo dall'aumento dei prezzi dei biglietti - le tariffe medie sono aumentate del +21% - che ha consentito alla compagnia aerea di rivedere leggermente al rialzo le previsioni per il trimestre luglio-settembre e per l'anno fino a marzo 2026, affermando di aspettarsi “cautamente” di recuperare “quasi tutto” il calo del 7% delle tariffe subito nel precedente esercizio finanziario.\r

\r

La performance \"è stata favorita dalla Pasqua tardiva - ha precisato il ceo del gruppo, Michael O'Leary - primo grande periodo di vacanza dell'anno, che quest'anno è caduta nel trimestre aprile-giugno.\r

\r

Il traffico passeggeri è aumentato del 4% e ha raggiunto quota 58 milioni. I ricavi ancillary hanno registrato un'altra solida performance, con un aumento del 7% a 1,39 miliardi di euro.\r

\r

La crescita del traffico è stata in parte frenata dalla consegna più lenta del previsto dei Boeing 737 Max in ordine. l vettore spera di recuperare il ritardo nell'esercizio fiscale 2027, con la consegna di 29 B737-8200 prevista prima della stagione 2026. Ryanair punta inoltre sulla consegna puntuale \"dei nostri primi 15 Max-10 nella primavera del 2027, con 300 di questi velivoli a basso consumo di carburante previsti entro marzo 2034\", dato che Boeing continua a stimare di ottenere la certificazione del Max-10 a fine 2025.\r

\r

In prospettiva la low cost stima una crescita del traffico aereo del 3% per l'intero anno fiscale 2026, a 206 milioni di passeggeri, sempre a causa dei ritardi nelle consegne di Boeing.\r

\r

","post_title":"Ryanair: l'aumento delle tariffe spinge al rialzo l'utile del trimestre con un +128%","post_date":"2025-07-21T10:08:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753092497000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corre l'industria turistica del Brasile: tra gennaio e maggio 2025, gli arrivi internazionali sono aumentati di quasi il 50% rispetto all'anno precedente. La sola Rio de Janeiro, nello stesso periodo, ha accolto oltre 1 milione di visitatori.\r

\r

Secondo la Banca centrale brasiliana (Bacen), il settore turistico ha attirato 81 milioni di dollari di investimenti diretti esteri nel 1° trimestre del 2025, con un aumento dell'88% rispetto ai 43 milioni di dollari dello stesso trimestre del 2024. La maggior parte di questi investimenti è stata destinata ai trasporti (63 milioni di dollari) e alla cultura e al tempo libero (13 milioni di dollari).\r

\r

Lo scorso anno il settore turistico brasiliano ha attratto investimenti esteri per 360 milioni di dollari, con un aumento del 40% rispetto ai 257 milioni di dollari ricevuti nel 2023. Complessivamente, tra il 2023 e il 2024, il Paese ha accumulato 617 milioni di dollari di guadagni in valuta estera legati al turismo.\r

\r

L'impennata degli investimenti ha coinciso con una forte ripresa dei flussi turistici. Tra gennaio e maggio 2025, gli arrivi internazionali a Rio de Janeiro sono aumentati del 52,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. La città ha accolto 1.032.537 turisti stranieri, di cui 130.546 nel solo mese di maggio, mese che ha visto un balzo in avanti dei visitatori a causa dell'imponente concerto di Lady Gaga sulla spiaggia di Copacabana. I numeri di quel mese rappresentano un aumento del 55,2% rispetto a maggio 2024.\r

\r

A livello nazionale, il Brasile ha ricevuto un numero record di 4.887.229 turisti internazionali tra gennaio e maggio 2025, un massimo storico per il periodo e una crescita del +49,7% rispetto ai primi cinque mesi del 2024.\r

\r

«Il turismo brasiliano sta vivendo un momento senza precedenti a livello globale - ha dichiarato il presidente di Embratur, Marcelo Freixo -. Nel 2025, gli arrivi turistici internazionali stanno crescendo del 50%, mentre le Nazioni Unite per il Turismo prevedono una crescita globale di appena il 3-5%. Stiamo vedendo più turisti che mai, e stanno esplorando una gamma più diversificata di destinazioni, il che aiuta a guidare lo sviluppo regionale e la creazione di posti di lavoro».","post_title":"Brasile avanti tutta: balzo in avanti di investimenti e arrivi internazionali nei primi mesi 2025","post_date":"2025-07-14T12:03:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1752494586000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Agenzia delle entrate, in risposta a una richiesta di parere formulata dal ministero del turismo su istanza di Federalberghi, ha chiarito che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali sulle mance (aliquota del 5%) sia i lavoratori dipendenti direttamente dalle strutture ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia quelli dipendenti di fornitori esterni, impiegati presso le medesime strutture\r

\r

Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca ringrazia il ministro del turismo, Daniela Santanchè, “per aver perorato gli interessi dei nostri collaboratori, favorendo l’adozione di una decisione che gli consentirà di avere accesso a un’importante integrazione del reddito”.\r

\r

“Non v’è infatti dubbio – secondo il presidente degli albergatori italiani – che anche i dipendenti dei fornitori esterni che lavorano in albergo concorrano, insieme ai loro colleghi assunti alle dirette dipendenze della struttura ricettiva, all’erogazione al servizio alla clientela. Ed è pertanto giusto che, quando l’ospite dell’hotel lascia una mancia, anch’essi ne siano destinatari e possano beneficiare della tassazione agevolata prevista dalla legge”.","post_title":"Agevolazioni fiscale delle mance valide per chiunque lavori nel turismo","post_date":"2025-07-14T09:51:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1752486706000]}]}}