Corte dei Conti: la proroga sulle concessioni balneari sia l’ultima La Corte dei Conti “auspica che l’ulteriore congruo periodo di proroga” delle concessioni balneari “sia effettivamente l’ultimo e che si ponga in essere, nella fase delle gare, una scrupolosa vigilanza per evitare, o almeno contenere, l’infiltrazione della criminalita’ organizzata nelle procedure. Occorrera’ un lavoro di costante sinergia tra magistratura, autorita’ amministrative e forze di polizia”. Lo ha detto il procuratore generale Pio Silvestri nella requisitoria al Giudizio di parificazione. “In attesa di una valutazione delle autorita’ europee si deve notare la assai scarsa valorizzazione del principio della remunerativita’ della concessione per l’Ente concedente, principio che non sarebbe certo distonico rispetto alla legislazione di contabilita’ pubblica, che per i contratti attivi richiede il ricorso al pubblico incanto allo scopo di massimizzare l’introito erariale”, aggiunge. Condividi

