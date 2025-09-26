Aiav chiede chiarimenti a Ryanair sull’obbligo dell’imbarco digitale Aiav ha chiesto un confronto immediato con Ryanair sulla decisione di introdurre l’obbligo per tutti i passeggeri di munirsi di carta di imbarco digitale ottenuta attraverso l’app del vettore. Pur comprendendo le ragioni della compagnia, anche in un’ottica di sostenibilità, velocità e risparmio, questo obbligo, per come è stato comunicato, risulterebbe discriminatorio nei confronti di tutti i passeggeri che hanno scarsa dimestichezza con i supporti digitali. Se è vero, come dichiara Ryanair, che l’80% dei passeggeri già utilizza il sistema digitale, non si può ignorare che il 20% restante equivale a circa 40 milioni di viaggiatori, molti dei quali Italiani, che per varie ragioni, compresa l’età, non hanno le competenze digitali necessarie per gestire in autonomia un’operazione come il check-in online e in alcuni casi non dispongono nemmeno di uno smartphone. Clienti che spesso si rivolgono alle agenzie di viaggio per ovviare al problema e che, con le nuove disposizioni, sarebbero di fatto discriminati. Gestione Parallelamente, non sono state fornite disposizioni in merito alla gestione della biglietteria e dei check-in per i gruppi, un altro segmento particolarmente rilevante per le agenzie di viaggio. “Questa decisione – dichiara Fulvio Avataneo, presidente Aiav – rischia di vanificare i passi compiuti dal vettore in un’ottica di inclusione e apertura nei confronti del mercato. Un’apertura che per una compagnia che occupa una posizione dominante su scala Europea è non solo auspicabile, ma anche doverosa. Abbiamo già chiesto un tavolo di confronto e un incontro alla fiera di Rimini. Ci auguriamo che venga dimostrata la stessa disponibilità e flessibilità che hanno caratterizzato i rapporti di collaborazione instaurati finora”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497761 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air investe ancora su Roma, posizionando a Fiumicino un nuovo Airbus A321neo e aggiungendo quasi mezzo milione di posti all'anno. L'incremento arriva appena un mese dopo l'annuncio di tre nuove destinazioni da Roma: Glasgow, Bordeaux e Brasov. Con l'ingresso di Bordeaux nel network come stazione inedita, queste aggiunte evidenziano il continuo impegno di Wizz Air a espandere la connettività di Roma e a consolidare la sua posizione di base chiave all'interno del suo network europeo. L'annuncio segue direttamente il ridimensionamento di Vueling a Roma: la low cost ha ottimizzato l'operativo per rispondere al vuoto lasciato e supportare i passeggeri italiani, aumentando le frequenze su rotte chiave come Malaga, Alicante, Londra Luton, oltre a mantenere i collegamenti con Barcellona, Bilbao, Ibiza, Mykonos, Santorini, Parigi Orly, Palma di Maiorca e Valencia, lanciando anche un piano di reclutamento con eventi dedicati all'assunzione di piloti a ottobre. Roma Fiumicino è la più grande base italiana nel network di Wizz Air: attualmente, la compagnia aerea opera 63 rotte da Fiumicino verso 25 Paesi, con un'offerta completa che include alcune delle destinazioni europee più richieste e mete estive nel Mediterraneo. La crescita della base è supportata da investimenti strutturali e operativi, tra cui il training centre - inaugurato a ottobre 2024 - una flotta di 14 aerei Airbus A321neo basati a Fiumicino. In totale dall'Italia, la compagnia aerea opera oltre 240 rotte in 32 Paesi e ha una flotta di 26 aerei Airbus A321neo basati, operando da e verso 22 aeroporti del Paese. Intanto, nei primi nove mesi del 2025, Wizz Air ha operato 23.000 voli da e per Fiumicino trasportando quasi 5 milioni di passeggeri (+5,4% rispetto all'anno scorso) e raggiungendo un tasso di completamento medio del 99,8%. [post_title] => Wizz Air aggiunge un nuovo Airbus A321neo alla base di Roma Fiumicino [post_date] => 2025-09-26T09:24:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758878664000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497722 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497724" align="alignleft" width="300"] Luca Riminucci[/caption] «Siamo in fase di partenza con un nuovo progetto, una nuova unità di business, che abbiamo rilasciato online la scorsa settimana e presenteremo a Rimini: il portale b2b Move the World dedicato alle agenzie di viaggio e ai professionisti del turismo. - spiega Luca Riminucci, managing director Travel Friends -. Da giugno di quest’anno abbiamo compiuto un investimento importante nella visibilità, lavorando per completare il prodotto a livello tecnologico, di fornitori e di staff e acquisendo personale qualificato che già masticava questa tipologia di business. Adesso inizia un nuovo percorso e abbiamo grandi aspettative. Siamo in fase di lancio: abbiamo aperto le vendite e le adv potranno iniziare a registrarsi dopo Ttg. Questa nuova unità garantirà un'offerta completa, a 360 gradi: è un prodotto capillare, con 150 destinazioni in tutti i continenti e con tagli differenti». Il portale «Il portale - continua Riminucci - potrà abbinare in modo dinamico gli hotel, i voli, i traghetti e anche le crociere. Abbiamo un'offerta di crocieristica con tutte le compagnie internazionali, i collegamenti con i maggiori player del settore e tutti i servizi “ancillari” come noleggio auto, trasferimenti, escursioni, biglietteria di vario genere. Il portale, con grande semplicità tecnologica, permetterà all'agenzia di crearsi anche un itinerario, un pacchetto multi-destinazione in maniera semplice». Gli interlocutori sono le adv e i to, anche internazionali; «Per questo il portale nasce con una logica b2b. Dopo Ttg saremo presenti in tutte le prossime grandi fiere di settore. Abbiamo anche definito una direzione commerciale con uno staff che effettuerà sia visite one-to-one, sia eventi di formazione su tutto il territorio nazionale. Abbiamo le idee chiare e vogliamo crescere velocemente». [caption id="attachment_497725" align="alignright" width="300"] Michele Ramanzin[/caption] .È Michele Ramanzin, fondatore e ceo di Travel Friends, a definire questa realtà in evoluzione. «Travel Friends fa parte di un gruppo industriale, con diversificate attività, che fa capo ad una holding. Nasce nel 2016 come società di capitali e organizziamo gruppi con expertise da circa vent'anni. Acquisiamo camere in allotment a livello nazionale, europeo e nel mondo; in diretta e, a volte, con l'ausilio di dmc locali. Poi mettiamo a magazzino e costruiamo quello che è un pacchetto completo dalla a alla zeta, con trasporti, escursioni, ristoranti e tutti i servizi turistici. Li proponiamo con il brand Friends & Go a clienti finali che hanno a che fare con il mondo statale e parastatale, oltre che ad aziende private con il taglio di incentive. Il nostro focus da sempre e anche attualmente è il prodotto alberghiero, con circa 2000 alberghi in portfolio». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Travel Friends a Rimini con il portale Move the World dedicato al trade [post_date] => 2025-09-25T12:10:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758802210000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497707 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497711" align="alignleft" width="300"] Da sinistra Luca Rovati, a.d. di Fidim; Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione Fs Italiane e a.d. di Fs Treni Turistici Italiani; Bashar AlMalik, a.d. di Sar; Paolo Barletta, ceo di Arsenale[/caption] Il treno di lusso Dream of the Desert si prepara a entrare in servizio nel 2026 e la prima carrozza è in viaggio verso l'Arabia Saudita. Frutto della sienrgia fra Arsenale e Saudi Arabia Railways, il treno rappresenta il primo progetto di espansione globale della società dopo l’esperienza italiana de La Dolce Vita Orient Express. Il Dream of the Desert, realizzato in collaborazione con Saudi Tourism Authority e il Ministero della Cultura sarà il primo luxury train cinque stelle dell'Arabia Saudita. Con 14 carrozze e 31 suite, partirà da Riad per percorrere la rete ferroviaria settentrionale di Sar, offrendo agli ospiti un itinerario attraverso paesaggi naturali e siti storici del patrimonio dell’Arabia Saudita. Si tratta della prima volta in cui carrozze italiane destinate al recupero e allo smaltimento diventano parte di un progetto ferroviario internazionale, portando il know-how nazionale nella penisola medio orientale e trasformandosi in un simbolo di eccellenza e sostenibilità. Gli interni L’atmosfera degli ambienti, ideata da Aline Asmar d’Amman, si ispira al calore del majlis, reinterpretato in chiave contemporanea attraverso legni intagliati a mano, motivi geometrici e dettagli artigianali che evocano il fascino del deserto arabico. Lounge e ristorante si aprono come salotti raffinati, mentre le suite restituiscono l’intimità di un’oasi privata lungo il percorso. A bordo, la proposta gastronomica nascerà dalla collaborazione tra chef di fama internazionale e locale, con piatti che fondono tradizione e innovazione, mentre opere d’arte e fotografie dedicate al patrimonio storico e naturale del Regno arricchiranno il viaggio con un racconto culturale unico. [post_title] => Arabia Saudita, in arrivo la prima carrozza del treno di lusso Dream of the Desert [post_date] => 2025-09-25T11:30:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758799801000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497692 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' confermato per mercoledì, 12 novembre, l'annunciato passaggio di Ryanair alle carte di imbarco 100% digitali: qualche giorno più in là rispetto alla data del 3 novembre. «Per garantire una transizione priva di complicazioni verso le carte d’imbarco 100% digitali per i nostri clienti, effettueremo il passaggio a partire da mercoledì 12 novembre, tradizionalmente un periodo di viaggio leggermente più tranquillo dopo le vacanze di inizio novembre - spiega Dara Brady, cmo di Ryanair -. Il passaggio di Ryanair alle carte d’imbarco 100% digitali offrirà ai passeggeri un’esperienza di viaggio più veloce, smart e sostenibile, resa ancora più semplice grazie all'app myRyanair». Dal 12 novembre, quindi, i passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma dovranno invece utilizzare quella digitale generata nell’app “myRyanair” durante il check-in per poter salire a bordo del proprio volo. Questo rappresenta l’ultimo passo nella trasformazione digitale di Ryanair che ha già introdotto numerose funzionalità e iniziative all’interno della propria app per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri: tra queste ci sono, ad esempio, l'Order to seat (ordine per cibo e bevande direttamente dal proprio telefono e riceverli per primi); Live Flight Information: aggiornamenti in tempo reale su imbarco, gate e ritardi; Direct Disruption Updates: notifiche live dal Centro operativo Ryanair in caso di disservizi. Oggi, quasi l’80% dei 206 milioni di passeggeri della low cost irlandese utilizza già la carta d’imbarco digitale. [post_title] => Ryanair: dal 12 novembre le carte di imbarco saranno solo digitali [post_date] => 2025-09-25T10:54:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758797642000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497670 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Nel 2024 Miami ha accolto più di 28 milioni di visitori e ha generato più di 22 miliardi dal punto di vista economico: è la stagione più significativa di sempre. - inizia così la presentazione di Jennifer Haz, direttore Europa per marketing e comunicazione di Greater Miami & Miami Beach. -Miami è una destinazione leisure e business di importanza mondiale e la missione di Gmcvb è quella di generare la domanda di viaggio migliorando la qualità della vita dei residenti. «Sono tanti i visitatori che vengono a Miami e vogliamo che anche gli ospiti italiani tornino. L’Italia è un mercato chiave europeo per Miami: nel 2019 gli italiani sono stati 133 mila. Oggi non siamo ancora tornati ai numeri pre-pandemici e confidiamo nella crescita del vostro mercato grazie ai nuovi collegamenti aerei disponibili. Come il volo diretto di American Airlines da Roma inaugurato lo scorso giugno e il volo diretto Milano-Miami che verrà operato dalla compagnia a partire da marzo 2026. Lo stavamo aspettando da tempo e siamo convinti favorirà la crescita dei visitatori italiani. Nel 2025 l'Aeroporto Internazionale di Miami ha accolto un numero record di 55mln di passeggeri! Poi sono molto importanti le crociere: Port Miami, che continua a espandersi e a rinnovarsi, è la capitale mondiale delle crociere, perché è il punto di passaggio di tutte le navi: nell’anno è sbarcato a Miami il numero record di 8,2mln di passeggeri». Crescono anche i numeri dell’accoglienza: nei prossimi 3 anni apriranno 60 hotel e ci sarà una forte evoluzione. Nel Miami-Dade County si trovano oltre 500 hotels con 66mila camere. A Miami Beach le camere sono 22mila. Miami è riconosciuta come una delle capitali dei boutique hotel: con oltre 100 proprietà, molte delle quali si trovano in bellissimi edifici Art Deco degli anni '20, ricchi di fascino, carattere e storia. «Vogliamo che i turisti tornino a Miami per scoprire le nuove attrazioni e i nuovi hotel. Tra questi il Donatella: aperto a maggio e proprietà della compagnia che ha acquisito la Versace Mansion. È un hotel luxury esclusivo con 6 camere distribuite in 3 edifici; al centro c’è un ristorante per 170 persone, dove lo chef è napoletano. Stanno succedendo molte cose anche nel mondo della gastronomia. Abbiamo 15 ristoranti stellati Michelin: 14 hanno una stella, due L’Atelier de Joel Robuchon. Tanti i nomi di locali famosi. Questo settembre ha aperto l’attesissimo ristorante d’ispirazione latino-americana Amazónico. Nel 2024 Miami è stata la 3ª destinazione più cercata su Google e il suo Hard Rock Stadium è stato il 5° stadio più cercato. È infatti significativo quello che sta accadendo nel mondo dello sport: «All’inizio del 2026 si giocherà il match Inter-Miami presso il Miami Freedom Park – il nuovissimo stadio voluto dall’inter-Miami Sports Team - poi avremo la Fifa World Cup 2026. 7 partite elettrizzanti saranno ospitate all'Hard Rock Stadium. La destinazione si è già affermata come epicentro dello sport internazionale. Dalla Coppa del Mondo per club Fifa appena iniziata agli eventi annuali come il Capital One Orange Bowl, il Miami Open, la Maratona di Miami e una serie di tornei internazionali di successo all'orizzonte, Miami continua a dimostrarsi una calamita globale per lo sport a livello mondiale. - conclude Haz - Inoltre la Formula 1 ha esteso il contratto con Miami fino al 2041! Il Crypto.com Miami Grand Prix, che si tiene ogni anno a maggio, è un’occasione da non perdere! Miami è diventata una destinazione importante per lo sport 12 mesi all’anno e vogliamo che gli appassionati lo sappiano». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Miami, record di crescita e nuovi progetti di accoglienza, tra boutique hotels e sport [post_date] => 2025-09-25T10:20:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758795637000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497656 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rilancio Ryanair sulla Sicilia, con Trapani-Marsala che diventerà la terza base della low cost sull'isola, da gennaio 2026. Qui saranno posizionati due nuovi Boeing 737 (1 per l’inverno 2025 e 2 per l’estate 2026), che serviranno un network di 23 rotte, incluse 11 nuove da/per Baden-Baden, Bari, Bratislava, Bournemouth, Bruxelles, Katowice, Londra, Pescara, Saarbrücken, Stoccolma e Verona. L'obiettivo è di superare il milione di passeggeri all'anno, con un aumento dl 10% della capacità su Roma e Milano. «Questa nuova base collegherà Trapani con nove Paesi europei, tra cui Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito, oltre che con importanti città italiane come Pescara, Pisa e Torino, e garantirà una crescita di capacità superiore al 10% verso Milano e Roma. Un investimento che migliorerà l’accessibilità internazionale, rafforzerà la connettività annuale e porterà benefici duraturi all’economia della Regione» afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair. Francioni ha sottolineato la «decisione del presidente Schifani e del Governo Siciliano di abolire l’addizionale municipale nei piccoli aeroporti siciliani. Riteniamo sia arrivato il momento di estendere questa misura a tutti gli scali della Regione. Un passo che permetterebbe tariffe ancora più basse, nuove rotte e maggiore connettività durante tutto l’anno. Inoltre, invitiamo il Governo italiano ad abolire la tassa municipale in tutti gli aeroporti italiani: questo consentirebbe a Ryanair di accelerare gli investimenti nel Paese, con più aeromobili, nuove rotte, milioni di passeggeri aggiuntivi e migliaia di posti di lavoro locali». «Il ritorno della base di Ryanair all'aeroporto di Trapani non è un traguardo, è il traguardo - commenta il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. Ed è stato raggiunto dopo 10 anni di assenza della compagnia irlandese dallo scalo che si è fatta sentire con ripercussioni su tutto il territorio. Avevamo visto giusto nel perorare la causa dell'eliminazione dell'addizionale comunale e, a distanza di pochi mesi, ne stiamo raccogliendo i frutti. Ryanair ha mantenuto l'impegno di basare due arei a Birgi, con il conseguente aumento di rotte. E le novità non finiscono qui, tanti sono, infatti, i progetti in cantiere per l'ammodernamento dell'aerostazione». [post_title] => Scatto Ryanair sulla Sicilia: nuova base a Trapani-Marsala, 11 le nuove rotte [post_date] => 2025-09-25T09:00:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758790838000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497621 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Esperienza internazionale, visione strategica e radicamento nel territorio: Federico Scaramucci, imprenditore turistico di lunga esperienza, ha costruito negli anni un percorso che unisce impresa, promozione e rappresentanza del settore e oggi sceglie di candidarsi alle elezioni regionali 2025 con il Partito Democratico, a sostegno di Matteo Ricci presidente, con l’obiettivo di valorizzare il turismo come motore economico e sociale e di affrontare nodi cruciali come sanità, trasporti, università e infrastrutture. Come mai ha deciso di candidarsi e quali sono le priorità che intende portare in Regione? Ho 45 anni e da tanti anni lavoro nel turismo e nel mondo produttivo. Ho deciso di candidarmi perché credo che la Regione abbia bisogno di una rappresentanza concreta, vicina al lavoro, alle imprese e ai cittadini, che ogni giorno affrontano disagi legati alla sanità, ai trasporti e alla carenza di infrastrutture. Guardando al suo percorso, quali esperienze e tappe della sua carriera ritiene più significative per questo cammino politico? Sono general manager e direttore tecnico di Raffaello Travel Group, un gruppo che gestisce diverse attività nel turismo: agenzie di viaggio, tour operator, strutture ricettive, cicloturismo e outdoor. Presiedo Inside Marche Live, l’associazione dei tour operator incoming più rappresentativa della regione. Ho studiato in Italia e all’estero, viaggiato molto e sviluppato relazioni nazionali e internazionali. Questo mi ha permesso di conoscere realtà diverse e di avviare imprese a 360° nel turismo. Ho capito che le Marche hanno grandi potenzialità inespresse: possiamo essere la regione del buon vivere e dell’innovazione, ma serve una Regione attrattiva e non una che si accontenta. Se dovesse riassumere in 5 parole la sua proposta politica, quali sceglierebbe? Analizzare, condividere, valorizzare, innovare, programmare. Le Marche sono la terzultima regione per arrivi di turisti stranieri: occorre valorizzare l’entroterra, i borghi, la costa, la cultura e l’enogastronomia. L’Atim, per come è stata strutturata, si è dimostrata un fallimento: servono strumenti concordati con gli operatori. Per rilanciare il settore bisogna investire su un osservatorio del turismo con dati certi, ricostruire una governance partecipata, riequilibrare i flussi tra costa e aree interne, puntare su formazione, innovazione e qualità ambientale, programmare insieme agli operatori con una visione pluriennale. Quali sono le principali sfide e criticità che si ritroverà a fronteggiare? Dobbiamo garantire a ogni cittadino, ovunque viva, l’accesso alla sanità pubblica e a un sistema di trasporti moderno. Le Marche non sono purtroppo accessibili: basta chiedere a chi viene per turismo o lavoro. Serve contrastare la chiusura dei servizi sanitari e potenziare la medicina territoriale, investire in mobilità interna (strade e trasporto pubblico) e in infrastrutture digitali, come la banda larga che in alcuni luoghi ancora manca. Occorre sostenere le nostre università, in primis quella di Urbino, e rafforzare il legame con le imprese. Il turismo per lei non è solo un settore economico, ma anche un motore sociale e culturale. In che modo la politica può trasformarlo in un volano di crescita per tutta la comunità? Il turismo è un’attività complessa, con molte implicazioni. Negli ultimi anni non lo si è considerato un vero motore di sviluppo economico, dopo la manifattura. Non faccio promesse, ma mi prendo impegni: rappresentare un territorio, chi ci lavora e chi lo ama, significa coinvolgere persone che ogni giorno fanno impresa. Noi abbiamo esperienza da vendere. Spesso ha parlato di sostenibilità, innovazione digitale e partecipazione delle comunità locali. Sì, serve innanzitutto un’identità: le Marche oggi non sono conosciute. Quando incontro colleghi all’estero, questo emerge subito. Poi, quando le persone vengono, restano affascinate e tornano: i repeater sono tanti. Dobbiamo farci conoscere meglio, soprattutto a livello internazionale. Lei conosce bene sia il mondo delle imprese sia quello delle comunità locali: come immagina un dialogo più forte e costruttivo tra tessuto produttivo e istituzioni? Un dialogo costruttivo nasce dal riconoscere interessi comuni: sviluppo economico, qualità della vita, opportunità per le nuove generazioni. Le imprese portano innovazione e lavoro; le istituzioni rappresentano i cittadini e hanno il compito di orientare lo sviluppo. Per questo servono tavoli permanenti di confronto tra imprese, enti locali e società civile, condividendo bisogni e progetti. Serve co-progettare iniziative nella formazione, nella transizione ecologica e nelle infrastrutture digitali, dove la collaborazione pubblico-privato può generare valore. Serve mettere al centro giovani e sostenibilità, terreni comuni su cui costruire il futuro. Così il dialogo non resta un atto formale, ma diventa un processo continuo che rafforza competitività e coesione sociale. [post_title] => Federico Scaramucci alle Regionali: “Turismo, competenza ed energia per le Marche” [post_date] => 2025-09-24T12:48:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758718120000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497597 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Unione Europea ha annunciato che la Francia dovrà recuperare gli 1,8 milioni di euro di aiuti concessi a Ryanair. Secondo Bruxelles, l'aeroporto di Carcassonne, nel sud del Paese, ha erogato questo sostegno finanziario in modo improprio. L'aiuto è stato oggetto di indagine da parte dell'Unione Europea e riguarda 11 contratti stipulati tra la Camera di commercio di Carcassonne e la sua regione fino al 2011. Tale sostegno "ha conferito a Ryanair un vantaggio" che ha interrotto la concorrenza. Benefici "I benefici derivanti dai contratti firmati sono aumentati a vantaggio della compagnia low cost, perché la Camera di Commercio, l'ente responsabile dell'aeroporto, ha pagato sempre più soldi per la promozione in cambio di prezzi dei biglietti più bassi." Secondo l'Agence France-Presse, l'Unione Europea ha accertato che, in seguito a questi contratti, il vettore rilaandese ha ricevuto una somma immeritata di 1,8 milioni di euro e chiede pertanto al governo francese di attuare i meccanismi necessari per il suo recupero, esigendo che Ryanair gliela restituisca. [post_title] => Ue contro Ryanair. Impropri gli aiuti dello scalo di Carcassonne (Fr). 1,8 milioni [post_date] => 2025-09-24T10:58:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758711489000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497587 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497588" align="alignleft" width="300"] Tommaso Cutri (vp, advisor Viva Resorts by Wyndham) e Luis Yancel Toribio[/caption] Luis Yancel Toribio è il nuovo direttore vendite Europa di Viva Resorts by Wyndham, un incarico che testimonia come impegno e professionalità costanti possano trasformarsi in un percorso di successo all’interno dell’azienda. Entrato in Viva Resorts by Wyndham nel 2016, Luis Yancel Toribio ha intrapreso un percorso che da coordinatore vendite Europa lo ha portato a responsabile vendite, poi responsabile contrattazione Europa, fino ad assumere oggi un ruolo chiave nella direzione commerciale per il mercato europeo, per il quale riporterà direttamente a Giualiana Carniel, vice president sales and revenue management. Il nuovo ruolo Con la nuova nomina, Luis Yancel Toribio guiderà le iniziative commerciali in Europa, contribuendo a rafforzare ulteriormente il posizionamento di Viva Resorts by Wyndham e confermando l’impegno del gruppo a valorizzare i talenti interni e a puntare sulla crescita nel mercato europeo. «Il percorso di Luis è un esempio di resilienza e di crescita professionale: dimostra come passione, impegno e preparazione possano portare a traguardi importanti e rappresenta uno stimolo per tutta la nostra organizzazione», commentano da Viva Resorts by Wyndham. [post_title] => Viva Resorts: Luis Yancel Toribio nuovo direttore vendite Europa [post_date] => 2025-09-24T10:50:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758711015000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aiav chiede chiarimenti ryanair" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1366,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air investe ancora su Roma, posizionando a Fiumicino un nuovo Airbus A321neo e aggiungendo quasi mezzo milione di posti all'anno. L'incremento arriva appena un mese dopo l'annuncio di tre nuove destinazioni da Roma: Glasgow, Bordeaux e Brasov.\r

\r

Con l'ingresso di Bordeaux nel network come stazione inedita, queste aggiunte evidenziano il continuo impegno di Wizz Air a espandere la connettività di Roma e a consolidare la sua posizione di base chiave all'interno del suo network europeo.\r

L'annuncio segue direttamente il ridimensionamento di Vueling a Roma: la low cost ha ottimizzato l'operativo per rispondere al vuoto lasciato e supportare i passeggeri italiani, aumentando le frequenze su rotte chiave come Malaga, Alicante, Londra Luton, oltre a mantenere i collegamenti con Barcellona, Bilbao, Ibiza, Mykonos, Santorini, Parigi Orly, Palma di Maiorca e Valencia, lanciando anche un piano di reclutamento con eventi dedicati all'assunzione di piloti a ottobre.\r

Roma Fiumicino è la più grande base italiana nel network di Wizz Air: attualmente, la compagnia aerea opera 63 rotte da Fiumicino verso 25 Paesi, con un'offerta completa che include alcune delle destinazioni europee più richieste e mete estive nel Mediterraneo. La crescita della base è supportata da investimenti strutturali e operativi, tra cui il training centre - inaugurato a ottobre 2024 - una flotta di 14 aerei Airbus A321neo basati a Fiumicino.\r

In totale dall'Italia, la compagnia aerea opera oltre 240 rotte in 32 Paesi e ha una flotta di 26 aerei Airbus A321neo basati, operando da e verso 22 aeroporti del Paese.\r

Intanto, nei primi nove mesi del 2025, Wizz Air ha operato 23.000 voli da e per Fiumicino trasportando quasi 5 milioni di passeggeri (+5,4% rispetto all'anno scorso) e raggiungendo un tasso di completamento medio del 99,8%.","post_title":"Wizz Air aggiunge un nuovo Airbus A321neo alla base di Roma Fiumicino","post_date":"2025-09-26T09:24:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758878664000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497724\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Riminucci[/caption]\r

\r

«Siamo in fase di partenza con un nuovo progetto, una nuova unità di business, che abbiamo rilasciato online la scorsa settimana e presenteremo a Rimini: il portale b2b Move the World dedicato alle agenzie di viaggio e ai professionisti del turismo. - spiega Luca Riminucci, managing director Travel Friends -. Da giugno di quest’anno abbiamo compiuto un investimento importante nella visibilità, lavorando per completare il prodotto a livello tecnologico, di fornitori e di staff e acquisendo personale qualificato che già masticava questa tipologia di business. Adesso inizia un nuovo percorso e abbiamo grandi aspettative. Siamo in fase di lancio: abbiamo aperto le vendite e le adv potranno iniziare a registrarsi dopo Ttg. Questa nuova unità garantirà un'offerta completa, a 360 gradi: è un prodotto capillare, con 150 destinazioni in tutti i continenti e con tagli differenti».\r

Il portale\r

«Il portale - continua Riminucci - potrà abbinare in modo dinamico gli hotel, i voli, i traghetti e anche le crociere. Abbiamo un'offerta di crocieristica con tutte le compagnie internazionali, i collegamenti con i maggiori player del settore e tutti i servizi “ancillari” come noleggio auto, trasferimenti, escursioni, biglietteria di vario genere. Il portale, con grande semplicità tecnologica, permetterà all'agenzia di crearsi anche un itinerario, un pacchetto multi-destinazione in maniera semplice».\r

\r

Gli interlocutori sono le adv e i to, anche internazionali; «Per questo il portale nasce con una logica b2b. Dopo Ttg saremo presenti in tutte le prossime grandi fiere di settore. Abbiamo anche definito una direzione commerciale con uno staff che effettuerà sia visite one-to-one, sia eventi di formazione su tutto il territorio nazionale. Abbiamo le idee chiare e vogliamo crescere velocemente».\r

\r

[caption id=\"attachment_497725\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Michele Ramanzin[/caption]\r

\r

.È Michele Ramanzin, fondatore e ceo di Travel Friends, a definire questa realtà in evoluzione. «Travel Friends fa parte di un gruppo industriale, con diversificate attività, che fa capo ad una holding. Nasce nel 2016 come società di capitali e organizziamo gruppi con expertise da circa vent'anni. Acquisiamo camere in allotment a livello nazionale, europeo e nel mondo; in diretta e, a volte, con l'ausilio di dmc locali. Poi mettiamo a magazzino e costruiamo quello che è un pacchetto completo dalla a alla zeta, con trasporti, escursioni, ristoranti e tutti i servizi turistici. Li proponiamo con il brand Friends & Go a clienti finali che hanno a che fare con il mondo statale e parastatale, oltre che ad aziende private con il taglio di incentive. Il nostro focus da sempre e anche attualmente è il prodotto alberghiero, con circa 2000 alberghi in portfolio».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Travel Friends a Rimini con il portale Move the World dedicato al trade","post_date":"2025-09-25T12:10:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758802210000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497711\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra Luca Rovati, a.d. di Fidim; Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione Fs Italiane e a.d. di Fs Treni Turistici Italiani; Bashar AlMalik, a.d. di Sar; Paolo Barletta, ceo di Arsenale[/caption]\r

\r

Il treno di lusso Dream of the Desert si prepara a entrare in servizio nel 2026 e la prima carrozza è in viaggio verso l'Arabia Saudita. Frutto della sienrgia fra Arsenale e Saudi Arabia Railways, il treno rappresenta il primo progetto di espansione globale della società dopo l’esperienza italiana de La Dolce Vita Orient Express.\r

\r

Il Dream of the Desert, realizzato in collaborazione con Saudi Tourism Authority e il Ministero della Cultura sarà il primo luxury train cinque stelle dell'Arabia Saudita. Con 14 carrozze e 31 suite, partirà da Riad per percorrere la rete ferroviaria settentrionale di Sar, offrendo agli ospiti un itinerario attraverso paesaggi naturali e siti storici del patrimonio dell’Arabia Saudita. Si tratta della prima volta in cui carrozze italiane destinate al recupero e allo smaltimento diventano parte di un progetto ferroviario internazionale, portando il know-how nazionale nella penisola medio orientale e trasformandosi in un simbolo di eccellenza e sostenibilità.\r

Gli interni\r

\r

\r

L’atmosfera degli ambienti, ideata da Aline Asmar d’Amman, si ispira al calore del majlis, reinterpretato in chiave contemporanea attraverso legni intagliati a mano, motivi geometrici e dettagli artigianali che evocano il fascino del deserto arabico. Lounge e ristorante si aprono come salotti raffinati, mentre le suite restituiscono l’intimità di un’oasi privata lungo il percorso.\r

\r

A bordo, la proposta gastronomica nascerà dalla collaborazione tra chef di fama internazionale e locale, con piatti che fondono tradizione e innovazione, mentre opere d’arte e fotografie dedicate al patrimonio storico e naturale del Regno arricchiranno il viaggio con un racconto culturale unico.\r

\r

","post_title":"Arabia Saudita, in arrivo la prima carrozza del treno di lusso Dream of the Desert","post_date":"2025-09-25T11:30:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758799801000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497692","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' confermato per mercoledì, 12 novembre, l'annunciato passaggio di Ryanair alle carte di imbarco 100% digitali: qualche giorno più in là rispetto alla data del 3 novembre.\r

\r

«Per garantire una transizione priva di complicazioni verso le carte d’imbarco 100% digitali per i nostri clienti, effettueremo il passaggio a partire da mercoledì 12 novembre, tradizionalmente un periodo di viaggio leggermente più tranquillo dopo le vacanze di inizio novembre - spiega Dara Brady, cmo di Ryanair -. Il passaggio di Ryanair alle carte d’imbarco 100% digitali offrirà ai passeggeri un’esperienza di viaggio più veloce, smart e sostenibile, resa ancora più semplice grazie all'app myRyanair».\r

\r

Dal 12 novembre, quindi, i passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma dovranno invece utilizzare quella digitale generata nell’app “myRyanair” durante il check-in per poter salire a bordo del proprio volo.\r

\r

Questo rappresenta l’ultimo passo nella trasformazione digitale di Ryanair che ha già introdotto numerose funzionalità e iniziative all’interno della propria app per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri: tra queste ci sono, ad esempio, l'Order to seat (ordine per cibo e bevande direttamente dal proprio telefono e riceverli per primi); Live Flight Information: aggiornamenti in tempo reale su imbarco, gate e ritardi; Direct Disruption Updates: notifiche live dal Centro operativo Ryanair in caso di disservizi.\r

\r

Oggi, quasi l’80% dei 206 milioni di passeggeri della low cost irlandese utilizza già la carta d’imbarco digitale.","post_title":"Ryanair: dal 12 novembre le carte di imbarco saranno solo digitali","post_date":"2025-09-25T10:54:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758797642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497670","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Nel 2024 Miami ha accolto più di 28 milioni di visitori e ha generato più di 22 miliardi dal punto di vista economico: è la stagione più significativa di sempre. - inizia così la presentazione di Jennifer Haz, direttore Europa per marketing e comunicazione di Greater Miami & Miami Beach. -Miami è una destinazione leisure e business di importanza mondiale e la missione di Gmcvb è quella di generare la domanda di viaggio migliorando la qualità della vita dei residenti.\r

\r

«Sono tanti i visitatori che vengono a Miami e vogliamo che anche gli ospiti italiani tornino. L’Italia è un mercato chiave europeo per Miami: nel 2019 gli italiani sono stati 133 mila. Oggi non siamo ancora tornati ai numeri pre-pandemici e confidiamo nella crescita del vostro mercato grazie ai nuovi collegamenti aerei disponibili. Come il volo diretto di American Airlines da Roma inaugurato lo scorso giugno e il volo diretto Milano-Miami che verrà operato dalla compagnia a partire da marzo 2026. Lo stavamo aspettando da tempo e siamo convinti favorirà la crescita dei visitatori italiani. Nel 2025 l'Aeroporto Internazionale di Miami ha accolto un numero record di 55mln di passeggeri! Poi sono molto importanti le crociere: Port Miami, che continua a espandersi e a rinnovarsi, è la capitale mondiale delle crociere, perché è il punto di passaggio di tutte le navi: nell’anno è sbarcato a Miami il numero record di 8,2mln di passeggeri».\r

\r

Crescono anche i numeri dell’accoglienza: nei prossimi 3 anni apriranno 60 hotel e ci sarà una forte evoluzione. Nel Miami-Dade County si trovano oltre 500 hotels con 66mila camere. A Miami Beach le camere sono 22mila. Miami è riconosciuta come una delle capitali dei boutique hotel: con oltre 100 proprietà, molte delle quali si trovano in bellissimi edifici Art Deco degli anni '20, ricchi di fascino, carattere e storia.\r

\r

«Vogliamo che i turisti tornino a Miami per scoprire le nuove attrazioni e i nuovi hotel. Tra questi il Donatella: aperto a maggio e proprietà della compagnia che ha acquisito la Versace Mansion. È un hotel luxury esclusivo con 6 camere distribuite in 3 edifici; al centro c’è un ristorante per 170 persone, dove lo chef è napoletano. Stanno succedendo molte cose anche nel mondo della gastronomia. Abbiamo 15 ristoranti stellati Michelin: 14 hanno una stella, due L’Atelier de Joel Robuchon. Tanti i nomi di locali famosi. Questo settembre ha aperto l’attesissimo ristorante d’ispirazione latino-americana Amazónico.\r

\r

Nel 2024 Miami è stata la 3ª destinazione più cercata su Google e il suo Hard Rock Stadium è stato il 5° stadio più cercato. È infatti significativo quello che sta accadendo nel mondo dello sport: «All’inizio del 2026 si giocherà il match Inter-Miami presso il Miami Freedom Park – il nuovissimo stadio voluto dall’inter-Miami Sports Team - poi avremo la Fifa World Cup 2026. 7 partite elettrizzanti saranno ospitate all'Hard Rock Stadium. La destinazione si è già affermata come epicentro dello sport internazionale. Dalla Coppa del Mondo per club Fifa appena iniziata agli eventi annuali come il Capital One Orange Bowl, il Miami Open, la Maratona di Miami e una serie di tornei internazionali di successo all'orizzonte, Miami continua a dimostrarsi una calamita globale per lo sport a livello mondiale. - conclude Haz - Inoltre la Formula 1 ha esteso il contratto con Miami fino al 2041! Il Crypto.com Miami Grand Prix, che si tiene ogni anno a maggio, è un’occasione da non perdere! Miami è diventata una destinazione importante per lo sport 12 mesi all’anno e vogliamo che gli appassionati lo sappiano».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Miami, record di crescita e nuovi progetti di accoglienza, tra boutique hotels e sport","post_date":"2025-09-25T10:20:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758795637000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rilancio Ryanair sulla Sicilia, con Trapani-Marsala che diventerà la terza base della low cost sull'isola, da gennaio 2026. Qui saranno posizionati due nuovi Boeing 737 (1 per l’inverno 2025 e 2 per l’estate 2026), che serviranno un network di 23 rotte, incluse 11 nuove da/per Baden-Baden, Bari, Bratislava, Bournemouth, Bruxelles, Katowice, Londra, Pescara, Saarbrücken, Stoccolma e Verona.\r

\r

L'obiettivo è di superare il milione di passeggeri all'anno, con un aumento dl 10% della capacità su Roma e Milano.\r

\r

«Questa nuova base collegherà Trapani con nove Paesi europei, tra cui Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito, oltre che con importanti città italiane come Pescara, Pisa e Torino, e garantirà una crescita di capacità superiore al 10% verso Milano e Roma. Un investimento che migliorerà l’accessibilità internazionale, rafforzerà la connettività annuale e porterà benefici duraturi all’economia della Regione» afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair.\r

\r

Francioni ha sottolineato la «decisione del presidente Schifani e del Governo Siciliano di abolire l’addizionale municipale nei piccoli aeroporti siciliani. Riteniamo sia arrivato il momento di estendere questa misura a tutti gli scali della Regione. Un passo che permetterebbe tariffe ancora più basse, nuove rotte e maggiore connettività durante tutto l’anno. Inoltre, invitiamo il Governo italiano ad abolire la tassa municipale in tutti gli aeroporti italiani: questo consentirebbe a Ryanair di accelerare gli investimenti nel Paese, con più aeromobili, nuove rotte, milioni di passeggeri aggiuntivi e migliaia di posti di lavoro locali».\r

\r

«Il ritorno della base di Ryanair all'aeroporto di Trapani non è un traguardo, è il traguardo - commenta il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. Ed è stato raggiunto dopo 10 anni di assenza della compagnia irlandese dallo scalo che si è fatta sentire con ripercussioni su tutto il territorio. Avevamo visto giusto nel perorare la causa dell'eliminazione dell'addizionale comunale e, a distanza di pochi mesi, ne stiamo raccogliendo i frutti. Ryanair ha mantenuto l'impegno di basare due arei a Birgi, con il conseguente aumento di rotte. E le novità non finiscono qui, tanti sono, infatti, i progetti in cantiere per l'ammodernamento dell'aerostazione».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Scatto Ryanair sulla Sicilia: nuova base a Trapani-Marsala, 11 le nuove rotte","post_date":"2025-09-25T09:00:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758790838000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Esperienza internazionale, visione strategica e radicamento nel territorio: Federico Scaramucci, imprenditore turistico di lunga esperienza, ha costruito negli anni un percorso che unisce impresa, promozione e rappresentanza del settore e oggi sceglie di candidarsi alle elezioni regionali 2025 con il Partito Democratico, a sostegno di Matteo Ricci presidente, con l’obiettivo di valorizzare il turismo come motore economico e sociale e di affrontare nodi cruciali come sanità, trasporti, università e infrastrutture.\r

\r

Come mai ha deciso di candidarsi e quali sono le priorità che intende portare in Regione?\r

\r

Ho 45 anni e da tanti anni lavoro nel turismo e nel mondo produttivo. Ho deciso di candidarmi perché credo che la Regione abbia bisogno di una rappresentanza concreta, vicina al lavoro, alle imprese e ai cittadini, che ogni giorno affrontano disagi legati alla sanità, ai trasporti e alla carenza di infrastrutture.\r

\r

Guardando al suo percorso, quali esperienze e tappe della sua carriera ritiene più significative per questo cammino politico?\r

\r

Sono general manager e direttore tecnico di Raffaello Travel Group, un gruppo che gestisce diverse attività nel turismo: agenzie di viaggio, tour operator, strutture ricettive, cicloturismo e outdoor. Presiedo Inside Marche Live, l’associazione dei tour operator incoming più rappresentativa della regione. Ho studiato in Italia e all’estero, viaggiato molto e sviluppato relazioni nazionali e internazionali. Questo mi ha permesso di conoscere realtà diverse e di avviare imprese a 360° nel turismo. Ho capito che le Marche hanno grandi potenzialità inespresse: possiamo essere la regione del buon vivere e dell’innovazione, ma serve una Regione attrattiva e non una che si accontenta.\r

\r

Se dovesse riassumere in 5 parole la sua proposta politica, quali sceglierebbe?\r

\r

Analizzare, condividere, valorizzare, innovare, programmare.\r

Le Marche sono la terzultima regione per arrivi di turisti stranieri: occorre valorizzare l’entroterra, i borghi, la costa, la cultura e l’enogastronomia. L’Atim, per come è stata strutturata, si è dimostrata un fallimento: servono strumenti concordati con gli operatori. Per rilanciare il settore bisogna investire su un osservatorio del turismo con dati certi, ricostruire una governance partecipata, riequilibrare i flussi tra costa e aree interne, puntare su formazione, innovazione e qualità ambientale, programmare insieme agli operatori con una visione pluriennale.\r

\r

Quali sono le principali sfide e criticità che si ritroverà a fronteggiare?\r

\r

Dobbiamo garantire a ogni cittadino, ovunque viva, l’accesso alla sanità pubblica e a un sistema di trasporti moderno. Le Marche non sono purtroppo accessibili: basta chiedere a chi viene per turismo o lavoro. Serve contrastare la chiusura dei servizi sanitari e potenziare la medicina territoriale, investire in mobilità interna (strade e trasporto pubblico) e in infrastrutture digitali, come la banda larga che in alcuni luoghi ancora manca. Occorre sostenere le nostre università, in primis quella di Urbino, e rafforzare il legame con le imprese.\r

\r

Il turismo per lei non è solo un settore economico, ma anche un motore sociale e culturale. In che modo la politica può trasformarlo in un volano di crescita per tutta la comunità?\r

\r

Il turismo è un’attività complessa, con molte implicazioni. Negli ultimi anni non lo si è considerato un vero motore di sviluppo economico, dopo la manifattura. Non faccio promesse, ma mi prendo impegni: rappresentare un territorio, chi ci lavora e chi lo ama, significa coinvolgere persone che ogni giorno fanno impresa. Noi abbiamo esperienza da vendere.\r

\r

Spesso ha parlato di sostenibilità, innovazione digitale e partecipazione delle comunità locali. \r

\r

Sì, serve innanzitutto un’identità: le Marche oggi non sono conosciute. Quando incontro colleghi all’estero, questo emerge subito. Poi, quando le persone vengono, restano affascinate e tornano: i repeater sono tanti.\r

Dobbiamo farci conoscere meglio, soprattutto a livello internazionale.\r

\r

Lei conosce bene sia il mondo delle imprese sia quello delle comunità locali: come immagina un dialogo più forte e costruttivo tra tessuto produttivo e istituzioni?\r

\r

Un dialogo costruttivo nasce dal riconoscere interessi comuni: sviluppo economico, qualità della vita, opportunità per le nuove generazioni. Le imprese portano innovazione e lavoro; le istituzioni rappresentano i cittadini e hanno il compito di orientare lo sviluppo.\r

Per questo servono tavoli permanenti di confronto tra imprese, enti locali e società civile, condividendo bisogni e progetti. Serve co-progettare iniziative nella formazione, nella transizione ecologica e nelle infrastrutture digitali, dove la collaborazione pubblico-privato può generare valore. Serve mettere al centro giovani e sostenibilità, terreni comuni su cui costruire il futuro.\r

Così il dialogo non resta un atto formale, ma diventa un processo continuo che rafforza competitività e coesione sociale.\r

\r

","post_title":"Federico Scaramucci alle Regionali: “Turismo, competenza ed energia per le Marche”","post_date":"2025-09-24T12:48:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1758718120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497597","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Unione Europea ha annunciato che la Francia dovrà recuperare gli 1,8 milioni di euro di aiuti concessi a Ryanair. Secondo Bruxelles, l'aeroporto di Carcassonne, nel sud del Paese, ha erogato questo sostegno finanziario in modo improprio.\r

\r

L'aiuto è stato oggetto di indagine da parte dell'Unione Europea e riguarda 11 contratti stipulati tra la Camera di commercio di Carcassonne e la sua regione fino al 2011. Tale sostegno \"ha conferito a Ryanair un vantaggio\" che ha interrotto la concorrenza.\r

Benefici\r

\"I benefici derivanti dai contratti firmati sono aumentati a vantaggio della compagnia low cost, perché la Camera di Commercio, l'ente responsabile dell'aeroporto, ha pagato sempre più soldi per la promozione in cambio di prezzi dei biglietti più bassi.\"\r

\r

Secondo l'Agence France-Presse, l'Unione Europea ha accertato che, in seguito a questi contratti, il vettore rilaandese ha ricevuto una somma immeritata di 1,8 milioni di euro e chiede pertanto al governo francese di attuare i meccanismi necessari per il suo recupero, esigendo che Ryanair gliela restituisca.","post_title":"Ue contro Ryanair. Impropri gli aiuti dello scalo di Carcassonne (Fr). 1,8 milioni","post_date":"2025-09-24T10:58:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1758711489000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497587","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_497588\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Tommaso Cutri (vp, advisor Viva Resorts by Wyndham) e Luis Yancel Toribio[/caption]\r

\r

Luis Yancel Toribio è il nuovo direttore vendite Europa di Viva Resorts by Wyndham, un incarico che testimonia come impegno e professionalità costanti possano trasformarsi in un percorso di successo all’interno dell’azienda.\r

\r

Entrato in Viva Resorts by Wyndham nel 2016, Luis Yancel Toribio ha intrapreso un percorso che da coordinatore vendite Europa lo ha portato a responsabile vendite, poi responsabile contrattazione Europa, fino ad assumere oggi un ruolo chiave nella direzione commerciale per il mercato europeo, per il quale riporterà direttamente a Giualiana Carniel, vice president sales and revenue management.\r

Il nuovo ruolo\r

Con la nuova nomina, Luis Yancel Toribio guiderà le iniziative commerciali in Europa, contribuendo a rafforzare ulteriormente il posizionamento di Viva Resorts by Wyndham e confermando l’impegno del gruppo a valorizzare i talenti interni e a puntare sulla crescita nel mercato europeo.\r

\r

«Il percorso di Luis è un esempio di resilienza e di crescita professionale: dimostra come passione, impegno e preparazione possano portare a traguardi importanti e rappresenta uno stimolo per tutta la nostra organizzazione», commentano da Viva Resorts by Wyndham.\r

\r

","post_title":"Viva Resorts: Luis Yancel Toribio nuovo direttore vendite Europa","post_date":"2025-09-24T10:50:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758711015000]}]}}