Filiera Turismo Italia, un’associazione che «vuole dare voce alla base»

Filiera Turismo Italia ha debuttato durante la fiera di Rimini iniziando un percorso che ha l’obiettivo di unire le energie del settore turistico, valorizzando competenze, esperienze e relazioni. Come ha dichiarato il presidente Enzo Carella: “A Ttg abbiamo acceso i motori. Filiera Turismo Italia nasce per dare voce e visione a chi vive il turismo ogni giorno, con l’ambizione di costruire ponti tra imprese, territori e istituzioni».

Presentati i professionisti che guideranno l’associazione nei prossimi mesi: Nevio D’Arpa (Btm Italia), Nicola Romanelli (Travel Hashtag advisory), Giancarlo Dell’Orco (destination manager), Paolo Tedeschi (Hsl Hospitality) ed Emanuela D’Aversa (FederTerziario Turismo), insieme al presidente Carella. Un team eterogeneo e complementare, espressione delle diverse anime del turismo italiano, pronto a dare forma a una visione condivisa e a generare impatto reale lungo tutta la filiera.

Dare ascolto al settore

Nel corso dell’incontro è emersa con forza una parola chiave, ripetuta più volte dai relatori: “dal basso”. Un’espressione che racchiude l’anima dell’associazione, che si propone come un network aperto, inclusivo e partecipativo, capace di ascoltare le esigenze reali del settore e di costruire soluzioni condivise.

Carella ha aggiunto: «L’obiettivo è chiaro. Vogliamo creare un hub di connessioni e competenze, capace di generare impatto reale e accompagnare il settore verso una nuova maturità. Con il supporto di FederTerziario Turismo, Filiera Turismo Italia si propone come spazio di dialogo, coordinamento e visione condivisa, con associazioni, professionisti e imprese del comparto».