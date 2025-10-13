Filiera Turismo Italia, un’associazione che «vuole dare voce alla base»

13 ottobre 2025 11:02
Filiera Turismo Italia ha debuttato durante la fiera di Rimini iniziando un percorso che ha l’obiettivo di unire le energie del settore turistico, valorizzando competenze, esperienze e relazioni. Come ha dichiarato il presidente Enzo Carella: “A Ttg abbiamo acceso i motori. Filiera Turismo Italia nasce per dare voce e visione a chi vive il turismo ogni giorno, con l’ambizione di costruire ponti tra imprese, territori e istituzioni».
Presentati i professionisti che guideranno l’associazione nei prossimi mesi: Nevio D’Arpa (Btm Italia), Nicola Romanelli (Travel Hashtag advisory), Giancarlo Dell’Orco (destination manager), Paolo Tedeschi (Hsl Hospitality) ed Emanuela D’Aversa (FederTerziario Turismo), insieme al presidente Carella. Un team eterogeneo e complementare, espressione delle diverse anime del turismo italiano, pronto a dare forma a una visione condivisa e a generare impatto reale lungo tutta la filiera.
Dare ascolto al settore
Nel corso dell’incontro è emersa con forza una parola chiave, ripetuta più volte dai relatori: “dal basso”. Un’espressione che racchiude l’anima dell’associazione, che si propone come un network aperto, inclusivo e partecipativo, capace di ascoltare le esigenze reali del settore e di costruire soluzioni condivise.
Carella ha aggiunto: «L’obiettivo è chiaro. Vogliamo creare un hub di connessioni e competenze, capace di generare impatto reale e accompagnare il settore verso una nuova maturità. Con il supporto di FederTerziario Turismo, Filiera Turismo Italia si propone come spazio di dialogo, coordinamento e visione condivisa, con associazioni, professionisti e imprese del comparto».
