Locauto, con “bau the way” grande attenzione al tema dell’abbandono degli animali In seguito alla recente delibera dell’Enac, che consente il trasporto in cabina degli animali domestici senza limiti di peso o dimensioni, e con l’avvicinarsi del periodo delle ferie estive, torna di grande attualità il tema della tutela degli animali domestici. Secondo l’Enpa (ente nazionale protezione animali), nel 2023 sono stati 384 gli animali abbandonati ogni giorno e recuperati dai volontari, per un totale annuo di circa 80.000 gatti e 50.000 cani (il 30% nel periodo estivo). In questo contesto, Locauto ha attivo il programma “bau the way”, un servizio pensato per semplificare ogni aspetto della mobilità pet-friendly, dedicato a tutti i proprietari di animali domestici. «Viaggiare con il proprio cane deve poter essere una scelta naturale, facile e favorita da tutti gli addetti ai lavori del settore turistico e della mobilità, ma purtroppo rappresenta spesso un ostacolo – dichiara Raffaella Tavazza, ceo di Locauto Group – Per questo motivo abbiamo accolto con favore la decisione dell’Enac di aiutare i viaggiatori, contribuendo a proteggere migliaia di animali domestici. Con il nostro programma “Bau the Way”, dal 2019 abbiamo anticipato i tempi e ci siamo impegnati per offrire a tutti i nostri clienti, italiani ma non solo, la possibilità di portare a bordo delle nostre auto i loro animali domestici, senza sorprese sui costi di pulizia alla restituzione del veicolo. Alla luce di questa recente decisione, l’importanza di contrastare l’abbandono è diventata urgenza, senza scuse per operatori e viaggiatori. Ognuno deve fare la sua parte» “bau the way” è il servizio di Locauto pensato per offrire la migliore esperienza di noleggio a chi viaggia con il proprio cane. Con un costo aggiuntivo di 49,90€, i clienti Locauto possono trasportare il proprio cane a bordo dell’auto noleggiata senza alcun tipo di pensiero: la pulizia della vettura al termine del noleggio è infatti già compresa nel servizio, unitamente ad un kit contenente tutti gli strumenti necessari per far viaggiare il proprio animale domestico in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa vigente. Il kit, messo a disposizione dei clienti, comprende: un telo agganciabile ai sedili posteriori, una cintura di sicurezza per permettere all’animale di viaggiare in sicurezza e una sacca, che rimarrà in dote al cliente una volta terminato il noleggio, insieme al resto degli accessori – così da permettere un utilizzo futuro anche sulla propria auto. Il servizio può essere prenotato online sul sito di Locauto, tramite l’App dedicata o tramite il call center. Condividi

Nel suo ruolo di Global Head of Mobility, Susan Poynor si concentrerà sulla crescita del segmento assicurativo auto, promuovendo la collaborazione tra le diverse entità Allianz. Si occuperà dello sviluppo di nuove offerte assicurative, con particolare attenzione alle assicurazioni integrate e alle soluzioni per le auto connesse. Un impegno particolarmente importante nel contesto di grande trasformazione che l'industria automobilistica sta attraversando sia in forza dei progressi tecnologici sia per il passaggio alla mobilità sostenibile. [caption id="attachment_494870" align="alignleft" width="245"] Ali Bashirinia[/caption] Ali Bashirinia ha assunto il ruolo di global head of roadside sssistance, portando in dote la vasta esperienza maturata da quando è entrato in Allianz nel 2011. Da allora Bashirinia ha ricoperto diversi ruoli chiave negli ambiti Sales, Consulting e Transformation, sviluppando una vasta esperienza nel guidare programmi strategici e nell'eccellenza operativa. Più recentemente, ha ricoperto la carica di Head of Business Transformation & Steering, implementando la piattaforma IT target in tutta Europa e supportando il programma di trasformazione globale. Nel suo nuovo ruolo Bashirinia si concentrerà sull'espansione del business Roadside Assistance sfruttando i dati, l'intelligenza artificiale e la nostra solida rete di partner per fornire agli automobilisti un supporto sempre più rapido e proattivo. Susan Poynor succede a Fernando Comenge, che assume il nuovo ruolo di Head of Mobility per il mercato statunitense. Ali Bashirinia subentra a Natacha Bouaziz, ora a capo del Roadside Assistance nell’ambito della funzione Operations. [post_title] => Allianz Partners allarga la business mobility con due nuovi ingressi [post_date] => 2025-07-22T11:09:29+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753182569000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494713 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Organizzare un viaggio senza sforare il budget è una sfida comune per molti viaggiatori, ma con le giuste strategie può diventare un obiettivo realistico. L’industria del turismo ha vissuto grandi trasformazioni negli ultimi anni, favorendo un accesso più ampio alle offerte grazie alle piattaforme online, alle app di confronto prezzi e a nuove modalità di soggiorno alternative. La crescente attenzione ai costi non significa necessariamente rinunciare alla qualità dell’esperienza: oggi è possibile esplorare il mondo anche con un budget contenuto, adottando un approccio più flessibile e consapevole. Pianificare in anticipo fa la differenza Uno dei primi passi per contenere le spese è la pianificazione anticipata. I voli e gli alloggi tendono ad avere prezzi più vantaggiosi se prenotati con largo anticipo, soprattutto in alta stagione. Anche le attività da svolgere in loco, come visite guidate o ingressi a musei, possono essere acquistate online con sconti interessanti. Non si tratta solo di risparmio economico, ma anche di evitare lunghe attese e sovrapprezzi dell’ultimo minuto. Programmare per tempo consente inoltre di esplorare destinazioni meno turistiche, spesso trascurate ma ricche di fascino e con costi generalmente più contenuti rispetto alle mete più battute. Alcune città minori o località rurali offrono esperienze autentiche, spesso a un prezzo molto più accessibile. La scelta del periodo del viaggio è altrettanto importante: viaggiare in bassa stagione permette di usufruire di tariffe più basse e di vivere l’esperienza in un contesto meno affollato. La flessibilità è un’alleata preziosa Essere flessibili con le date e gli orari di partenza può fare la differenza. I voli durante i giorni feriali, soprattutto a metà settimana, tendono ad avere prezzi più bassi rispetto a quelli del fine settimana. Anche partire di notte o all’alba può essere un’opzione vantaggiosa. La stessa logica si applica agli alloggi: soggiornare durante la settimana o evitare i periodi festivi può ridurre notevolmente le spese. La flessibilità si estende anche alla destinazione. Spesso si sceglie una meta precisa senza considerare le alternative nelle vicinanze, che potrebbero offrire esperienze simili a un costo inferiore. L’uso di strumenti digitali consente oggi di confrontare velocemente offerte per decine di località. Una strategia utile è quella di cercare offerte di pacchetti volo più hotel, o utilizzare piattaforme che evidenziano le combinazioni più economiche nel periodo selezionato. Dove trovare le migliori offerte L’utilizzo di comparatori online è diventato uno strumento fondamentale per il viaggiatore attento al risparmio. Questi siti consentono di monitorare in tempo reale l’andamento dei prezzi e di cogliere l’offerta migliore al momento giusto. Per esempio, utilizzare Prendilvolo.com per individuare il volo low cost rappresenta una delle soluzioni più immediate ed efficaci per contenere il costo complessivo del viaggio. La possibilità di confrontare centinaia di tratte e compagnie consente di scegliere non solo in base al prezzo, ma anche secondo altri criteri come durata del volo, numero di scali e politica sui bagagli. Alcune piattaforme permettono anche di impostare avvisi personalizzati per ricevere notifiche quando il prezzo di un volo o di un hotel cala sotto una certa soglia. In questo modo, si può evitare di monitorare costantemente i portali e cogliere comunque l’occasione al momento giusto. Anche le newsletter delle compagnie aeree e dei portali di prenotazione possono contenere offerte esclusive, riservate agli iscritti. Alloggi alternativi e scelte sostenibili La scelta dell’alloggio incide in modo rilevante sul budget. Oltre agli hotel tradizionali, è possibile optare per formule più economiche come case vacanza, ostelli, B&B o anche il cosiddetto “home exchange”, ovvero lo scambio casa con altri viaggiatori. Questa modalità, in particolare, permette di soggiornare gratuitamente, con il solo vincolo di mettere a disposizione la propria abitazione per un periodo concordato. Negli ultimi anni si è affermata anche l’ospitalità in cambio di piccoli lavori o volontariato. Alcune piattaforme mettono in contatto viaggiatori con famiglie, aziende agricole o strutture turistiche che offrono vitto e alloggio in cambio di poche ore di lavoro quotidiano. È un modo non solo per ridurre i costi, ma anche per vivere un’esperienza più profonda e autentica del luogo visitato. Un altro aspetto da non sottovalutare è quello ambientale. Viaggiare in modo sostenibile non è soltanto una scelta etica, ma spesso anche economica. Utilizzare i mezzi pubblici, evitare il noleggio di veicoli quando non strettamente necessario o prediligere strutture eco-friendly può ridurre le spese complessive e, al contempo, avere un impatto positivo sull’ambiente. Mangiare bene senza spendere troppo L’aspetto gastronomico rappresenta una parte importante del viaggio, ma anche una delle voci di spesa più variabili. Per ridurre i costi senza rinunciare al piacere del cibo, è consigliabile evitare le zone turistiche, dove i prezzi sono spesso gonfiati. Spostandosi anche di poche strade si possono trovare ristoranti frequentati da residenti, con una cucina più autentica e prezzi più contenuti. Un’alternativa interessante è quella di acquistare prodotti locali nei mercati o nei piccoli negozi alimentari e preparare i pasti in autonomia, se l’alloggio lo consente. Questo approccio consente non solo di risparmiare, ma anche di conoscere meglio la cultura gastronomica locale. Alcune città, inoltre, offrono opzioni gratuite o a basso costo per assaporare specialità tipiche, come sagre, degustazioni organizzate o eventi pubblici. Esperienze gratuite o a basso costo Visitare musei, monumenti e attrazioni turistiche può comportare un costo elevato, ma esistono strategie per contenere anche questa voce di spesa. In molte città europee i principali musei offrono ingressi gratuiti in determinati giorni o fasce orarie. Alcune tessere turistiche permettono l’accesso a più attrazioni a prezzo scontato, includendo anche trasporti pubblici o visite guidate. Esistono poi numerose esperienze gratuite che arricchiscono il viaggio senza gravare sul portafoglio. Passeggiate nei quartieri storici, percorsi naturalistici, visite a chiese o mercati locali offrono un’immersione autentica nella realtà del luogo. Alcuni enti del turismo locali mettono a disposizione mappe, app e itinerari consigliati che permettono di scoprire angoli meno noti ma suggestivi, senza costi aggiuntivi. Anche la partecipazione a eventi culturali, concerti all’aperto o manifestazioni tradizionali può essere un modo per vivere intensamente la destinazione, entrando in contatto con la comunità locale. Nuove abitudini digitali per risparmiare L’uso delle app e degli strumenti digitali ha trasformato il modo in cui si viaggia. Oggi esistono applicazioni dedicate a ogni aspetto dell’esperienza turistica: dal cambio valuta in tempo reale alle mappe offline, dai consigli sui ristoranti meno turistici ai servizi per il trasporto pubblico. Sfruttare queste risorse può significare ridurre i costi e aumentare il comfort del viaggio. Alcune app permettono anche di condividere spese con altri viaggiatori, come nel caso dei taxi condivisi o del car sharing. Ci sono poi piattaforme che offrono tour guidati gratuiti con guide locali che lavorano a offerta libera, permettendo così a ogni partecipante di contribuire secondo le proprie possibilità. Infine, i social network e i forum di viaggiatori possono essere una fonte preziosa di informazioni. Recensioni, itinerari già sperimentati da altri turisti e gruppi dedicati a specifiche destinazioni offrono spunti concreti su come risparmiare senza rinunciare alla qualità. I.pr. [post_title] => Viaggiare e risparmiare è possibile: ecco come [post_date] => 2025-07-22T10:00:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => alloggi-economici [1] => app-per-viaggiare [2] => budget-travel [3] => cibo-locale-economico [4] => comparatori-di-voli [5] => destinazioni-economiche [6] => esperienze-gratuite-in-viaggio [7] => home-exchange [8] => offerte-viaggio-2025 [9] => risparmiare-in-viaggio [10] => trucchi-per-viaggiare-low-cost [11] => turismo-accessibile [12] => vacanze-economiche [13] => viaggi-flessibili [14] => viaggi-in-bassa-stagione [15] => viaggi-low-cost [16] => viaggi-sostenibili [17] => viaggiare-risparmiando [18] => viaggiatori-smart [19] => voli-economici ) [post_tag_name] => Array ( [0] => alloggi economici [1] => app per viaggiare [2] => budget travel [3] => cibo locale economico [4] => comparatori di voli [5] => destinazioni economiche [6] => esperienze gratuite in viaggio [7] => home exchange [8] => offerte viaggio 2025 [9] => risparmiare in viaggio [10] => trucchi per viaggiare low cost [11] => turismo accessibile [12] => vacanze economiche [13] => viaggi flessibili [14] => viaggi in bassa stagione [15] => viaggi low cost [16] => viaggi sostenibili [17] => viaggiare risparmiando [18] => viaggiatori smart [19] => voli economici ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753178458000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494778 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Corsica Sardinia Ferries, lancia una nuova figura, dimostrando grande attenzione nei confronti della qualità della vita del personale e dell’esperienza dei passeggeri. Debutta a bordo delle navi della compagnia corsa, fondata da Pascal Lota, la figura della “psicologa di bordo”: un investimento che evidenzia ancora una volta la lungimiranza della compagnia delle navi gialle nel comprendere la necessità di un supporto fondamentale per chi lavora a bordo, che si riflette anche su una migliore condizione del viaggio/vacanza di chi sale sulle sue navi. La vita a bordo si svolge in un contesto ristretto ma molto variabile. Il marittimo è una persona che vive all’interno di una “scatola” fatta di automatismi e meccanismi ripetitivi .Non ci sono le leggi terrestri: ci sono tante variabili e non si segue la stessa logica. Le dinamiche relazionali di chi lavora a bordo sono soggette a tanti fattori. Non solo ma c’è scollamento tra il mondo terrestre e marittimo. A bordo ci sono persone di diversa provenienza, che stanno lontano dalla famiglia per mesi, lavorano in condizioni meteo avverse, la percezione del tempo è distorta. Tutte queste dinamiche sono sconosciute alla maggior parte delle persone: chi sale sulle navi per fare una traversata o per andare in vacanza non immagina minimamente che tipo di vita si conduca a bordo. Così come la maggior parte delle persone ignora che il 90% di quello che utilizziamo nella vita arriva dal trasporto marittimo e il 70% del valore delle merci nel mondo arriva dal trasporto marittimo. Da qui emerge quanto il benessere psicologico di chi lavora a bordo sia importante. E’ evidente invece che l’aspetto commerciale è fortemente legato a quello umano e che il risultato di un’azienda passa dall’ottimizzazione delle risorse umane. «Ho incontrato Corsica Sardinia Ferries 3 anni fa – spiega Valentina Gigante, la psicologa di bordo– nel momento in cui la compagnia aveva necessità di una figura specifica. Ho proposto il mio progetto che ha preso il via nel 2022. Corsica Ferries è stata molto intuitiva nel rendersi conto che dopo il Covid qualcosa era cambiato, puntando quindi su una professionista che aiutasse il personale a gestire tutte le dinamiche che caratterizzano la vita dei marittimi. L’attività della psicologa a bordo è strettamente legata alla sicurezza: errori, incidenti, conflitti interni sono tutti costi invisibili ma che hanno una grande incidenza. Il supporto psicologico ha il preciso obiettivo di ridurre i costi invisibili e aumentare la sicurezza a 360 gradi». Valentina Gigante è allo tempo psicologa e marittima, per questo una figura professionale unica. «Conosco la vita dei marittimi perché anche io sono marittima (vivo a bordo) – continua Gigante – ma ho specifiche competenze legate alla mia specializzazione. Non sono “la semplice” psicologa che incontra il paziente per l’ora di terapia. La mia è una presenza discreta, su tutte le navi della flotta, che segue il marittimo prima, durante e dopo l’imbarco. L’obiettivo è offrire un supporto ma soprattutto anticipare il disagio, lo stress lavorativo, prima che diventi grave». In termini pratici il supporto offerto ai marittimi comprende colloqui pre imbarco, interventi individuali, momenti organizzati ai quali devono partecipare tutti, mediazione per gestire i conflitti, meeting mirati per fare team building. I risultati della presenza a bordo della psicologa cominciano ad arrivare. «Si tratta di una nuova figura – conclude Valentina Gigante – ed i risultati continueranno ad arrivare. La presa in carico del benessere dei marittimi a bordo è stata percepita: continuano a partecipare al percorso, forniscono feedback, condividono le difficoltà e mettono in atto anche le protezioni mentali. La partenza di un progetto di questo tipo, ovvero riconoscere che i bisogni ed il benessere delle persone sono strettamente legati ad una condizione di sicurezza a 360 gradi, è già un grande successo». Maria Carniglia [post_title] => Corsica Sardinia Ferries, focus su benessere a bordo e sicurezza a 360 gradi [post_date] => 2025-07-21T10:19:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753093168000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494715 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tre date, 13 settembre, 25 ottobre e 15 novembre 2025, per un'esperienza esclusiva tra storia e mistero nell'antico mastio dell'elegante maniero della Bassa Bresciana. ­Il castello di Padernello, come ogni dimora antica che si rispetti, nasconde luoghi misteriosi e inaccessibili: passaggi segreti, stanze nascoste dove un tempo si cercava rifugio dal pericolo, racconti di pietra che riecheggiano tra le mura come in una fiaba senza tempo. Per tre giornate speciali l’affascinante torre del maniero sarà visitabile nell’ambito di una visita guidata esclusiva tra il castello e il suo antico mastio. Un'esperienza che inizia con l’ingresso sul ponte levatoio originale del castello di Padernello, immutato dal passaggio dei secoli. Oltrepassato l'androne del maniero, si entra nella corte quadrata, porticata su due lati, dove ogni pietra racconta vicende di nobili, cavalieri e dame che qui hanno vissuto, amato e combattuto. Durante questa visita guidata esclusiva si vivrà un percorso completo attraverso le stratificazioni della storia: dalle sale principali del castello, fino all'ascesa verso l'antico mastio, raggiungibile salendo per antiche scalette in legno che scricchiolano sotto i piedi per condurre sulla vetta della torre più alta del maniero. Da questa prospettiva, lo sguardo spazia sull'antico borgo agricolo di Padernello. La visita inedita svelerà la storia del maniero da un nuovo punto di vista, unendo la bellezza delle sale nobili all'emozione della torre inaccessibile. Dall'intervento di restauro che dal 2006 ha risvegliato il Castello di Padernello dal sonno dell’abbandono, sono emersi tesori sorprendenti: soffitti affrescati, ambienti del '400 e '500 che sussurrano di vita passata, un elegante scalone settecentesco. Si può prenotare la visita guidata esclusivamente sul sito web: https://www.castellodipadernello.it/eventi-e-mostre/ ­ [post_title] => Castello di Padernello, tre visite guidate alla scoperta della torre inaccessibile [post_date] => 2025-07-18T11:21:00+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1752837660000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494674 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_494675" align="alignleft" width="300"] Luciano Pareschi, presidente AssoParchi[/caption] Il settore dei parchi divertimento in Italia ha imboccato una traiettoria di consolidamento, segnando nel 2024 una crescita significativa sia in termini di offerta sia di visitatori: lo confermano i dati ufficiali presentati dal Rapporto Annuale Siae. Si parte dall’offerta, con un incremento del 4,9% dei giorni di apertura rispetto al 2023, pari a 22.836, complice l’estensione della stagionalità dei parchi a tema, che hanno saputo creare nuovi concept per valorizzare periodi dell’anno come Carnevale, Halloween e Natale. Aumentano anche i visitatori, con 21.104.651 ingressi, in crescita di circa il 7,4%, e i attestandosi a 306.640.128 euro (+1% sul 2023). Luciano Pareschi, presidente AssoParchi, afferma: “I dati Siae 2024 rafforzano la centralità dell’industria dei parchi divertimento nel panorama turistico nazionale. La crescita non è un dato estemporaneo, ma dipende da una strategia coordinata di sviluppo e investimento che punta su innovazione, destagionalizzazione e qualità dell’esperienza. Abbiamo creduto e continuiamo a credere nel valore culturale, sociale ed economico dei parchi come luoghi capaci di generare indotto, occupazione e attrattività internazionale. I 2 miliardi di euro di impatto economico complessivo sono la prova concreta che questo comparto non solo è maturo, ma strategico per la crescita del Paese, la qualità della vita dei cittadini e la filiera turistica”. Incremento Proprio il differenziale di incremento tra visitatori e fatturato, accompagnato da un calo del 6% del valore medio unitario per visitatore, indica come le politiche di pricing più inclusive adottate negli ultimi anni hanno favorito l’ampliamento del bacino di utenza. A trainare l’andamento sono gli investimenti in nuove attrazioni, aree tematiche, tecnologie immersive e soluzioni green, che hanno reso l’esperienza sempre più coinvolgente. Solo per la stagione in corso (2025) sono già stati stanziati 220 milioni di euro, con una previsione di 500 milioni nel triennio 25/27. Il trimestre estivo si conferma centrale: nel 2024 il 64% dei visitatori si è concentrato nei mesi di giugno, luglio e agosto, periodo che ha generato anche il 66% della spesa totale. Un dato influenzato dall’apertura dei parchi acquatici, la cui attività è fortemente stagionale. Da segnalare è la performance di dicembre che, a fronte di un’offerta più contenuta, perché i numerosi parchi acquatici sono chiusi, registra il tasso medio di affluenza giornaliera più alta dell’anno, con 1.514 visitatori al giorno, superando perfino agosto (1.164), a testimonianza della crescente efficacia delle tematizzazioni natalizie. [post_title] => AssoParchi: aumentano visitatori e fatturato per i parchi di divertimento in Italia [post_date] => 2025-07-17T13:41:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1752759714000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494656 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Gattinoni annuncia l’acquisizione del 51% della società H&A, agenzia italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di eventi esperienziali e viaggi incentive. L’operazione rappresenta un passo strategico che consolida il posizionamento del Gruppo nel comparto Events e ne rafforza l’espansione nel settore dei grandi eventi, ambito in costante evoluzione dove creatività, tecnologia e relazione convergono in progetti ad alto valore. Franco Gattinoni, presidente del Gruppo Gattinoni, dichiara: “H&A è una delle realtà più interessanti e innovative del panorama eventi. Condividiamo la stessa attenzione alla qualità, alla centralità delle persone e alla capacità di interpretare i bisogni dei clienti. Lavoreremo insieme per sviluppare nuove progettualità e affrontare con forza le sfide di un mercato in continua evoluzione, che richiede integrazione tra strategia, creatività e performance.” Il Gruppo Con oltre 900 collaboratori, headquarter a Milano e sedi operative in tutta Italia, il Gruppo Gattinoni ha chiuso il 2024 con un fatturato di 747 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto all’anno precedente, e un Ebitda pari a 17,1 milioni di euro. È attivo nei segmenti Leisure, Business Travel ed Eventi, e si conferma una delle principali realtà italiane nel panorama del turismo organizzato e dei servizi per le imprese. L’acquisizione si inserisce nel piano di sviluppo della Divisione Gattinoni Events, che nel 2024 ha generato un fatturato di 64 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto al 2023, e prevede una chiusura 2025 di 70 milioni. La Divisione – operativa nelle aree Live Communication, Healthcare e Logistics – si è affermata nel mercato per la qualità progettuale, la personalizzazione dei servizi e l’ottimizzazione dei processi produttivi, puntando su margini sostenibili e valore per i clienti. Il reparto creativo e produzione, grazie al rafforzamento del team, negli ultimi 3 anni ha duplicato il fatturato gestendo grandi eventi B2B e B2C e vincendo diversi riconoscimenti nazionali e internazionali. Le due realtà continueranno a operare con brand, strutture e team distinti, preservando identità, autonomia e visione progettuale, in un’ottica di collaborazione virtuosa fondata su valori condivisi e visione industriale comune. L’operazione tra le due aziende porterà a un fatturato totale che sfiorerà i 100 milioni di euro. Con l’ingresso di H&A, il Gruppo Gattinoni punta a integrare competenze complementari e a sviluppare sinergie strategiche per presidiare nuovi segmenti, ampliare il portafoglio clienti e rafforzare il posizionamento anche su scala internazionale. [post_title] => Gattinoni acquisisce il 51% di H&A, agenzia specializzata nella creazione di eventi e incentive [post_date] => 2025-07-17T10:30:21+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1752748221000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494651 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => 'F-Air Play - Gioca pulito, vola sereno': questo il claim della nuova campagna nazionale lanciata da Enac, attiva anche in tutti gli aeroporti italiani, promuove comportamenti corretti e responsabili, sia a terra sia in volo, per rendere l’esperienza del viaggio più serena, sicura e inclusiva. La campagna prevede video dinamici in onda sui monitor aeroportuali, materiali informativi e contenuti digitali, che accompagneranno i viaggiatori per tutta l’estate e fino a fine anno. «F-Air Play non è solo uno slogan, è un messaggio culturale. Viaggiare richiede collaborazione, attenzione e – spiega il presidente Enac Pierluigi Di Palma – rispetto reciproco. In ogni aeroporto d’Italia invitiamo i passeggeri a mettersi nei panni degli altri, a pensare al viaggio come a un’esperienza condivisa, che deve essere sicura e dignitosa per tutti. Anche per chi è più fragile». L’iniziativa, sostenuta da Assaeroporti, Aeroporti 2030 e da tutte le società di gestione aeroportuale, si inserisce nel più ampio quadro della campagna europea “Unruly Passengers” di Easa, contro i comportamenti scorretti o aggressivi, in aeroporto e a bordo, che possono compromettere la sicurezza e il benessere di tutti i passeggeri. La campagna F-Air Play include anche la distribuzione di brochure negli scali e una comunicazione digitale coordinata sui canali social istituzionali di Enac e sul proprio sito. [post_title] => Enac: negli aeroporti arriva la campagna 'F-Air Play' che promuove comportamenti responsabili [post_date] => 2025-07-17T10:16:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1752747416000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "locauto bau the way grande attenzione al tema dellabbandono degli animali" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":86,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":861,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494889","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' online il nuovo Reportage by Travel Quotidiano dal titolo \"Viva Miches by Wyndham: un viaggio nel volto autentico e selvaggio dei Caraibi\". Un approfondimento alla scoperta di Viva Miches by Wyndham, il nuovo resort sostenibile firmato Viva by Wyndham affacciato sulla splendida Playa Esmeralda. Un luogo in cui natura, autenticità e comfort si incontrano per dare vita a un’esperienza di viaggio unica, pensata per ogni tipo di viaggiatore e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. .\r

Con 535 camere immerse nella vegetazione tropicale, cinque ristoranti, quattro bar, sport acquatici, campi da padel e tennis, miniclub e intrattenimento firmato Bravo (Alpitour World), il resort è molto più di una struttura ricettiva: è il punto di partenza per un’immersione totale in un territorio ancora vergine.\r

\r

[gallery size=\"medium\" ids=\"494892,494894,494895\"]\r

Il reportage racconta un itinerario ricco di esperienze: altalene panoramiche sospese nel vuoto a Montaña Redonda, trekking nella foresta tropicale verso la cascata più alta dei Caraibi, Salto de la Jalda, escursioni alla Cascata Limón e tour nell'entroterra in fuoristrada. \r

E la sera? Party tematici Viva Vibe, cene vista mare e spettacoli emozionanti sotto il cielo stellato dei Caraibi.\r

Leggi il Reportage completo ","post_title":"Reportage \"Viva Miches by Wyndham: un viaggio nel volto autentico e selvaggio dei Caraibi\"","post_date":"2025-07-22T13:39:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["alpitour-world","bravo-club","caraibi-autentici","escursioni-tropicali","esperienze-locali","in-evidenza","laguna-limon","montana-redonda","natura-incontaminata","party-sulla-spiaggia","playa-esmeralda","repubblica-dominicana","resort-per-famiglie","resort-sostenibile","salto-de-la-jalda","turismo-responsabile","vacanza-avventurosa","viaggio-su-misura","viva-miches","viva-vibe","wyndham"],"post_tag_name":["Alpitour World","Bravo Club","Caraibi autentici","escursioni tropicali","esperienze locali","In evidenza","Laguna Limón","Montaña Redonda","natura incontaminata","party sulla spiaggia","Playa Esmeralda","repubblica dominicana","resort per famiglie","resort sostenibile","Salto de la Jalda","turismo responsabile","vacanza avventurosa","viaggio su misura","viva miches","Viva Vibe","Wyndham"]},"sort":[1753191576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494884","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In seguito alla recente delibera dell’Enac, che consente il trasporto in cabina degli animali domestici senza limiti di peso o dimensioni, e con l’avvicinarsi del periodo delle ferie estive, torna di grande attualità il tema della tutela degli animali domestici.\r

\r

Secondo l’Enpa (ente nazionale protezione animali), nel 2023 sono stati 384 gli animali abbandonati ogni giorno e recuperati dai volontari, per un totale annuo di circa 80.000 gatti e 50.000 cani (il 30% nel periodo estivo).\r

\r

In questo contesto, Locauto ha attivo il programma “bau the way”, un servizio pensato per semplificare ogni aspetto della mobilità pet-friendly, dedicato a tutti i proprietari di animali domestici.\r

\r

«Viaggiare con il proprio cane deve poter essere una scelta naturale, facile e favorita da tutti gli addetti ai lavori del settore turistico e della mobilità, ma purtroppo rappresenta spesso un ostacolo - dichiara Raffaella Tavazza, ceo di Locauto Group - Per questo motivo abbiamo accolto con favore la decisione dell’Enac di aiutare i viaggiatori, contribuendo a proteggere migliaia di animali domestici. Con il nostro programma “Bau the Way”, dal 2019 abbiamo anticipato i tempi e ci siamo impegnati per offrire a tutti i nostri clienti, italiani ma non solo, la possibilità di portare a bordo delle nostre auto i loro animali domestici, senza sorprese sui costi di pulizia alla restituzione del veicolo. Alla luce di questa recente decisione, l’importanza di contrastare l’abbandono è diventata urgenza, senza scuse per operatori e viaggiatori. Ognuno deve fare la sua parte»\r

\r

\"bau the way” è il servizio di Locauto pensato per offrire la migliore esperienza di noleggio a chi viaggia con il proprio cane. Con un costo aggiuntivo di 49,90€, i clienti Locauto possono trasportare il proprio cane a bordo dell'auto noleggiata senza alcun tipo di pensiero: la pulizia della vettura al termine del noleggio è infatti già compresa nel servizio, unitamente ad un kit contenente tutti gli strumenti necessari per far viaggiare il proprio animale domestico in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa vigente.\r

\r

Il kit, messo a disposizione dei clienti, comprende: un telo agganciabile ai sedili posteriori, una cintura di sicurezza per permettere all’animale di viaggiare in sicurezza e una sacca, che rimarrà in dote al cliente una volta terminato il noleggio, insieme al resto degli accessori – così da permettere un utilizzo futuro anche sulla propria auto.\r

\r

Il servizio può essere prenotato online sul sito di Locauto, tramite l’App dedicata o tramite il call center.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Locauto, con \"bau the way\" grande attenzione al tema dell'abbandono degli animali","post_date":"2025-07-22T13:09:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1753189788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_494869\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Susan Poynor[/caption]\r

Allianz Partners annuncia che Susan Poynor assumerà la posizione di global head of mobility e Ali Bashirinia è stato recentemente nominato global head of roadside assistance. Queste due importanti nomine all'interno della linea di Business mobility & assistance riflettono l'impegno dell'azienda per l'innovazione e la crescita in settori in rapida evoluzione come quello dell’automotive e della mobilità.\r

Nel suo ruolo di Global Head of Mobility, Susan Poynor si concentrerà sulla crescita del segmento assicurativo auto, promuovendo la collaborazione tra le diverse entità Allianz. Si occuperà dello sviluppo di nuove offerte assicurative, con particolare attenzione alle assicurazioni integrate e alle soluzioni per le auto connesse. Un impegno particolarmente importante nel contesto di grande trasformazione che l'industria automobilistica sta attraversando sia in forza dei progressi tecnologici sia per il passaggio alla mobilità sostenibile.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_494870\" align=\"alignleft\" width=\"245\"] Ali Bashirinia[/caption]\r

Ali Bashirinia ha assunto il ruolo di global head of roadside sssistance, portando in dote la vasta esperienza maturata da quando è entrato in Allianz nel 2011. Da allora Bashirinia ha ricoperto diversi ruoli chiave negli ambiti Sales, Consulting e Transformation, sviluppando una vasta esperienza nel guidare programmi strategici e nell'eccellenza operativa. Più recentemente, ha ricoperto la carica di Head of Business Transformation & Steering, implementando la piattaforma IT target in tutta Europa e supportando il programma di trasformazione globale.\r

Nel suo nuovo ruolo Bashirinia si concentrerà sull'espansione del business Roadside Assistance sfruttando i dati, l'intelligenza artificiale e la nostra solida rete di partner per fornire agli automobilisti un supporto sempre più rapido e proattivo.\r

Susan Poynor succede a Fernando Comenge, che assume il nuovo ruolo di Head of Mobility per il mercato statunitense. Ali Bashirinia subentra a Natacha Bouaziz, ora a capo del Roadside Assistance nell’ambito della funzione Operations.","post_title":"Allianz Partners allarga la business mobility con due nuovi ingressi","post_date":"2025-07-22T11:09:29+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1753182569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494713","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Organizzare un viaggio senza sforare il budget è una sfida comune per molti viaggiatori, ma con le giuste strategie può diventare un obiettivo realistico. L’industria del turismo ha vissuto grandi trasformazioni negli ultimi anni, favorendo un accesso più ampio alle offerte grazie alle piattaforme online, alle app di confronto prezzi e a nuove modalità di soggiorno alternative. La crescente attenzione ai costi non significa necessariamente rinunciare alla qualità dell’esperienza: oggi è possibile esplorare il mondo anche con un budget contenuto, adottando un approccio più flessibile e consapevole.\r

\r

Pianificare in anticipo fa la differenza\r

\r

Uno dei primi passi per contenere le spese è la pianificazione anticipata. I voli e gli alloggi tendono ad avere prezzi più vantaggiosi se prenotati con largo anticipo, soprattutto in alta stagione. Anche le attività da svolgere in loco, come visite guidate o ingressi a musei, possono essere acquistate online con sconti interessanti. Non si tratta solo di risparmio economico, ma anche di evitare lunghe attese e sovrapprezzi dell’ultimo minuto.\r

\r

Programmare per tempo consente inoltre di esplorare destinazioni meno turistiche, spesso trascurate ma ricche di fascino e con costi generalmente più contenuti rispetto alle mete più battute. Alcune città minori o località rurali offrono esperienze autentiche, spesso a un prezzo molto più accessibile. La scelta del periodo del viaggio è altrettanto importante: viaggiare in bassa stagione permette di usufruire di tariffe più basse e di vivere l’esperienza in un contesto meno affollato.\r

\r

La flessibilità è un’alleata preziosa\r

\r

Essere flessibili con le date e gli orari di partenza può fare la differenza. I voli durante i giorni feriali, soprattutto a metà settimana, tendono ad avere prezzi più bassi rispetto a quelli del fine settimana. Anche partire di notte o all’alba può essere un’opzione vantaggiosa. La stessa logica si applica agli alloggi: soggiornare durante la settimana o evitare i periodi festivi può ridurre notevolmente le spese.\r

\r

La flessibilità si estende anche alla destinazione. Spesso si sceglie una meta precisa senza considerare le alternative nelle vicinanze, che potrebbero offrire esperienze simili a un costo inferiore. L’uso di strumenti digitali consente oggi di confrontare velocemente offerte per decine di località. Una strategia utile è quella di cercare offerte di pacchetti volo più hotel, o utilizzare piattaforme che evidenziano le combinazioni più economiche nel periodo selezionato.\r

\r

Dove trovare le migliori offerte\r

\r

L’utilizzo di comparatori online è diventato uno strumento fondamentale per il viaggiatore attento al risparmio. Questi siti consentono di monitorare in tempo reale l’andamento dei prezzi e di cogliere l’offerta migliore al momento giusto. Per esempio, utilizzare Prendilvolo.com per individuare il volo low cost rappresenta una delle soluzioni più immediate ed efficaci per contenere il costo complessivo del viaggio. La possibilità di confrontare centinaia di tratte e compagnie consente di scegliere non solo in base al prezzo, ma anche secondo altri criteri come durata del volo, numero di scali e politica sui bagagli.\r

\r

Alcune piattaforme permettono anche di impostare avvisi personalizzati per ricevere notifiche quando il prezzo di un volo o di un hotel cala sotto una certa soglia. In questo modo, si può evitare di monitorare costantemente i portali e cogliere comunque l’occasione al momento giusto. Anche le newsletter delle compagnie aeree e dei portali di prenotazione possono contenere offerte esclusive, riservate agli iscritti.\r

\r

Alloggi alternativi e scelte sostenibili\r

\r

La scelta dell’alloggio incide in modo rilevante sul budget. Oltre agli hotel tradizionali, è possibile optare per formule più economiche come case vacanza, ostelli, B&B o anche il cosiddetto “home exchange”, ovvero lo scambio casa con altri viaggiatori. Questa modalità, in particolare, permette di soggiornare gratuitamente, con il solo vincolo di mettere a disposizione la propria abitazione per un periodo concordato.\r

\r

Negli ultimi anni si è affermata anche l’ospitalità in cambio di piccoli lavori o volontariato. Alcune piattaforme mettono in contatto viaggiatori con famiglie, aziende agricole o strutture turistiche che offrono vitto e alloggio in cambio di poche ore di lavoro quotidiano. È un modo non solo per ridurre i costi, ma anche per vivere un’esperienza più profonda e autentica del luogo visitato.\r

\r

Un altro aspetto da non sottovalutare è quello ambientale. Viaggiare in modo sostenibile non è soltanto una scelta etica, ma spesso anche economica. Utilizzare i mezzi pubblici, evitare il noleggio di veicoli quando non strettamente necessario o prediligere strutture eco-friendly può ridurre le spese complessive e, al contempo, avere un impatto positivo sull’ambiente.\r

\r

Mangiare bene senza spendere troppo\r

\r

L’aspetto gastronomico rappresenta una parte importante del viaggio, ma anche una delle voci di spesa più variabili. Per ridurre i costi senza rinunciare al piacere del cibo, è consigliabile evitare le zone turistiche, dove i prezzi sono spesso gonfiati. Spostandosi anche di poche strade si possono trovare ristoranti frequentati da residenti, con una cucina più autentica e prezzi più contenuti.\r

\r

Un’alternativa interessante è quella di acquistare prodotti locali nei mercati o nei piccoli negozi alimentari e preparare i pasti in autonomia, se l’alloggio lo consente. Questo approccio consente non solo di risparmiare, ma anche di conoscere meglio la cultura gastronomica locale. Alcune città, inoltre, offrono opzioni gratuite o a basso costo per assaporare specialità tipiche, come sagre, degustazioni organizzate o eventi pubblici.\r

\r

Esperienze gratuite o a basso costo\r

\r

Visitare musei, monumenti e attrazioni turistiche può comportare un costo elevato, ma esistono strategie per contenere anche questa voce di spesa. In molte città europee i principali musei offrono ingressi gratuiti in determinati giorni o fasce orarie. Alcune tessere turistiche permettono l’accesso a più attrazioni a prezzo scontato, includendo anche trasporti pubblici o visite guidate.\r

\r

Esistono poi numerose esperienze gratuite che arricchiscono il viaggio senza gravare sul portafoglio. Passeggiate nei quartieri storici, percorsi naturalistici, visite a chiese o mercati locali offrono un’immersione autentica nella realtà del luogo. Alcuni enti del turismo locali mettono a disposizione mappe, app e itinerari consigliati che permettono di scoprire angoli meno noti ma suggestivi, senza costi aggiuntivi.\r

\r

Anche la partecipazione a eventi culturali, concerti all’aperto o manifestazioni tradizionali può essere un modo per vivere intensamente la destinazione, entrando in contatto con la comunità locale.\r

\r

Nuove abitudini digitali per risparmiare\r

\r

L’uso delle app e degli strumenti digitali ha trasformato il modo in cui si viaggia. Oggi esistono applicazioni dedicate a ogni aspetto dell’esperienza turistica: dal cambio valuta in tempo reale alle mappe offline, dai consigli sui ristoranti meno turistici ai servizi per il trasporto pubblico. Sfruttare queste risorse può significare ridurre i costi e aumentare il comfort del viaggio.\r

\r

Alcune app permettono anche di condividere spese con altri viaggiatori, come nel caso dei taxi condivisi o del car sharing. Ci sono poi piattaforme che offrono tour guidati gratuiti con guide locali che lavorano a offerta libera, permettendo così a ogni partecipante di contribuire secondo le proprie possibilità.\r

\r

Infine, i social network e i forum di viaggiatori possono essere una fonte preziosa di informazioni. Recensioni, itinerari già sperimentati da altri turisti e gruppi dedicati a specifiche destinazioni offrono spunti concreti su come risparmiare senza rinunciare alla qualità.\r

\r

\r

\r

I.pr.","post_title":"Viaggiare e risparmiare è possibile: ecco come","post_date":"2025-07-22T10:00:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["alloggi-economici","app-per-viaggiare","budget-travel","cibo-locale-economico","comparatori-di-voli","destinazioni-economiche","esperienze-gratuite-in-viaggio","home-exchange","offerte-viaggio-2025","risparmiare-in-viaggio","trucchi-per-viaggiare-low-cost","turismo-accessibile","vacanze-economiche","viaggi-flessibili","viaggi-in-bassa-stagione","viaggi-low-cost","viaggi-sostenibili","viaggiare-risparmiando","viaggiatori-smart","voli-economici"],"post_tag_name":["alloggi economici","app per viaggiare","budget travel","cibo locale economico","comparatori di voli","destinazioni economiche","esperienze gratuite in viaggio","home exchange","offerte viaggio 2025","risparmiare in viaggio","trucchi per viaggiare low cost","turismo accessibile","vacanze economiche","viaggi flessibili","viaggi in bassa stagione","viaggi low cost","viaggi sostenibili","viaggiare risparmiando","viaggiatori smart","voli economici"]},"sort":[1753178458000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494778","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corsica Sardinia Ferries, lancia una nuova figura, dimostrando grande attenzione nei confronti della qualità della vita del personale e dell’esperienza dei passeggeri.\r

\r

Debutta a bordo delle navi della compagnia corsa, fondata da Pascal Lota, la figura della “psicologa di bordo”: un investimento che evidenzia ancora una volta la lungimiranza della compagnia delle navi gialle nel comprendere la necessità di un supporto fondamentale per chi lavora a bordo, che si riflette anche su una migliore condizione del viaggio/vacanza di chi sale sulle sue navi.\r

\r

La vita a bordo si svolge in un contesto ristretto ma molto variabile. Il marittimo è una persona che vive all’interno di una “scatola” fatta di automatismi e meccanismi ripetitivi .Non ci sono le leggi terrestri: ci sono tante variabili e non si segue la stessa logica. Le dinamiche relazionali di chi lavora a bordo sono soggette a tanti fattori. Non solo ma c’è scollamento tra il mondo terrestre e marittimo. A bordo ci sono persone di diversa provenienza, che stanno lontano dalla famiglia per mesi, lavorano in condizioni meteo avverse, la percezione del tempo è distorta.\r

\r

Tutte queste dinamiche sono sconosciute alla maggior parte delle persone: chi sale sulle navi per fare una traversata o per andare in vacanza non immagina minimamente che tipo di vita si conduca a bordo.\r

\r

Così come la maggior parte delle persone ignora che il 90% di quello che utilizziamo nella vita arriva dal trasporto marittimo e il 70% del valore delle merci nel mondo arriva dal trasporto marittimo. Da qui emerge quanto il benessere psicologico di chi lavora a bordo sia importante.\r

\r

E’ evidente invece che l’aspetto commerciale è fortemente legato a quello umano e che il risultato di un’azienda passa dall’ottimizzazione delle risorse umane.\r

\r

«Ho incontrato Corsica Sardinia Ferries 3 anni fa – spiega Valentina Gigante, la psicologa di bordo– nel momento in cui la compagnia aveva necessità di una figura specifica. Ho proposto il mio progetto che ha preso il via nel 2022. Corsica Ferries è stata molto intuitiva nel rendersi conto che dopo il Covid qualcosa era cambiato, puntando quindi su una professionista che aiutasse il personale a gestire tutte le dinamiche che caratterizzano la vita dei marittimi. L’attività della psicologa a bordo è strettamente legata alla sicurezza: errori, incidenti, conflitti interni sono tutti costi invisibili ma che hanno una grande incidenza. Il supporto psicologico ha il preciso obiettivo di ridurre i costi invisibili e aumentare la sicurezza a 360 gradi».\r

\r

Valentina Gigante è allo tempo psicologa e marittima, per questo una figura professionale unica.\r

\r

«Conosco la vita dei marittimi perché anche io sono marittima (vivo a bordo) – continua Gigante – ma ho specifiche competenze legate alla mia specializzazione. Non sono “la semplice” psicologa che incontra il paziente per l’ora di terapia. La mia è una presenza discreta, su tutte le navi della flotta, che segue il marittimo prima, durante e dopo l’imbarco. L’obiettivo è offrire un supporto ma soprattutto anticipare il disagio, lo stress lavorativo, prima che diventi grave».\r

\r

In termini pratici il supporto offerto ai marittimi comprende colloqui pre imbarco, interventi individuali, momenti organizzati ai quali devono partecipare tutti, mediazione per gestire i conflitti, meeting mirati per fare team building.\r

\r

I risultati della presenza a bordo della psicologa cominciano ad arrivare.\r

\r

«Si tratta di una nuova figura – conclude Valentina Gigante – ed i risultati continueranno ad arrivare. La presa in carico del benessere dei marittimi a bordo è stata percepita: continuano a partecipare al percorso, forniscono feedback, condividono le difficoltà e mettono in atto anche le protezioni mentali. La partenza di un progetto di questo tipo, ovvero riconoscere che i bisogni ed il benessere delle persone sono strettamente legati ad una condizione di sicurezza a 360 gradi, è già un grande successo».\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Corsica Sardinia Ferries, focus su benessere a bordo e sicurezza a 360 gradi","post_date":"2025-07-21T10:19:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1753093168000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494715","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tre date, 13 settembre, 25 ottobre e 15 novembre 2025, per un'esperienza esclusiva tra storia e mistero nell'antico mastio dell'elegante maniero della Bassa Bresciana.\r

­Il castello di Padernello, come ogni dimora antica che si rispetti, nasconde luoghi misteriosi e inaccessibili: passaggi segreti, stanze nascoste dove un tempo si cercava rifugio dal pericolo, racconti di pietra che riecheggiano tra le mura come in una fiaba senza tempo.\r

Per tre giornate speciali l’affascinante torre del maniero sarà visitabile nell’ambito di una visita guidata esclusiva tra il castello e il suo antico mastio. Un'esperienza che inizia con l’ingresso sul ponte levatoio originale del castello di Padernello, immutato dal passaggio dei secoli. Oltrepassato l'androne del maniero, si entra nella corte quadrata, porticata su due lati, dove ogni pietra racconta vicende di nobili, cavalieri e dame che qui hanno vissuto, amato e combattuto. \r

\r

Durante questa visita guidata esclusiva si vivrà un percorso completo attraverso le stratificazioni della storia: dalle sale principali del castello, fino all'ascesa verso l'antico mastio, raggiungibile salendo per antiche scalette in legno che scricchiolano sotto i piedi per condurre sulla vetta della torre più alta del maniero. Da questa prospettiva, lo sguardo spazia sull'antico borgo agricolo di Padernello. La visita inedita svelerà la storia del maniero da un nuovo punto di vista, unendo la bellezza delle sale nobili all'emozione della torre inaccessibile.\r

\r

Dall'intervento di restauro che dal 2006 ha risvegliato il Castello di Padernello dal sonno dell’abbandono, sono emersi tesori sorprendenti: soffitti affrescati, ambienti del '400 e '500 che sussurrano di vita passata, un elegante scalone settecentesco.\r

Si può prenotare la visita guidata esclusivamente sul sito web: https://www.castellodipadernello.it/eventi-e-mostre/\r

\r

\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Castello di Padernello, tre visite guidate alla scoperta della torre inaccessibile","post_date":"2025-07-18T11:21:00+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1752837660000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_494675\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luciano Pareschi, presidente AssoParchi[/caption]\r

\r

Il settore dei parchi divertimento in Italia ha imboccato una traiettoria di consolidamento, segnando nel 2024 una crescita significativa sia in termini di offerta sia di visitatori: lo confermano i dati ufficiali presentati dal Rapporto Annuale Siae. \r

\r

Si parte dall’offerta, con un incremento del 4,9% dei giorni di apertura rispetto al 2023, pari a 22.836, complice l’estensione della stagionalità dei parchi a tema, che hanno saputo creare nuovi concept per valorizzare periodi dell’anno come Carnevale, Halloween e Natale. Aumentano anche i visitatori, con 21.104.651 ingressi, in crescita di circa il 7,4%, e i attestandosi a 306.640.128 euro (+1% sul 2023). \r

\r

Luciano Pareschi, presidente AssoParchi, afferma: “I dati Siae 2024 rafforzano la centralità dell’industria dei parchi divertimento nel panorama turistico nazionale. La crescita non è un dato estemporaneo, ma dipende da una strategia coordinata di sviluppo e investimento che punta su innovazione, destagionalizzazione e qualità dell’esperienza. Abbiamo creduto e continuiamo a credere nel valore culturale, sociale ed economico dei parchi come luoghi capaci di generare indotto, occupazione e attrattività internazionale. I 2 miliardi di euro di impatto economico complessivo sono la prova concreta che questo comparto non solo è maturo, ma strategico per la crescita del Paese, la qualità della vita dei cittadini e la filiera turistica”. \r

Incremento\r

Proprio il differenziale di incremento tra visitatori e fatturato, accompagnato da un calo del 6% del valore medio unitario per visitatore, indica come le politiche di pricing più inclusive adottate negli ultimi anni hanno favorito l’ampliamento del bacino di utenza. \r

\r

A trainare l’andamento sono gli investimenti in nuove attrazioni, aree tematiche, tecnologie immersive e soluzioni green, che hanno reso l’esperienza sempre più coinvolgente. Solo per la stagione in corso (2025) sono già stati stanziati 220 milioni di euro, con una previsione di 500 milioni nel triennio 25/27.\r

\r

Il trimestre estivo si conferma centrale: nel 2024 il 64% dei visitatori si è concentrato nei mesi di giugno, luglio e agosto, periodo che ha generato anche il 66% della spesa totale. Un dato influenzato dall’apertura dei parchi acquatici, la cui attività è fortemente stagionale. Da segnalare è la performance di dicembre che, a fronte di un’offerta più contenuta, perché i numerosi parchi acquatici sono chiusi, registra il tasso medio di affluenza giornaliera più alta dell’anno, con 1.514 visitatori al giorno, superando perfino agosto (1.164), a testimonianza della crescente efficacia delle tematizzazioni natalizie.","post_title":"AssoParchi: aumentano visitatori e fatturato per i parchi di divertimento in Italia","post_date":"2025-07-17T13:41:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1752759714000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Gattinoni annuncia l’acquisizione del 51% della società H&A, agenzia italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di eventi esperienziali e viaggi incentive.\r

L’operazione rappresenta un passo strategico che consolida il posizionamento del Gruppo nel comparto Events e ne rafforza l’espansione nel settore dei grandi eventi, ambito in costante evoluzione dove creatività, tecnologia e relazione convergono in progetti ad alto valore.\r

Franco Gattinoni, presidente del Gruppo Gattinoni, dichiara: “H&A è una delle realtà più interessanti e innovative del panorama eventi. Condividiamo la stessa attenzione alla qualità, alla centralità delle persone e alla capacità di interpretare i bisogni dei clienti. Lavoreremo insieme per sviluppare nuove progettualità e affrontare con forza le sfide di un mercato in continua evoluzione, che richiede integrazione tra strategia, creatività e performance.”\r

Il Gruppo\r

Con oltre 900 collaboratori, headquarter a Milano e sedi operative in tutta Italia, il Gruppo Gattinoni ha chiuso il 2024 con un fatturato di 747 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto all’anno precedente, e un Ebitda pari a 17,1 milioni di euro. È attivo nei segmenti Leisure, Business Travel ed Eventi, e si conferma una delle principali realtà italiane nel panorama del turismo organizzato e dei servizi per le imprese.\r

L’acquisizione si inserisce nel piano di sviluppo della Divisione Gattinoni Events, che nel 2024 ha generato un fatturato di 64 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto al 2023, e prevede una chiusura 2025 di 70 milioni. La Divisione – operativa nelle aree Live Communication, Healthcare e Logistics – si è affermata nel mercato per la qualità progettuale, la personalizzazione dei servizi e l’ottimizzazione dei processi produttivi, puntando su margini sostenibili e valore per i clienti. Il reparto creativo e produzione, grazie al rafforzamento del team, negli ultimi 3 anni ha duplicato il fatturato gestendo grandi eventi B2B e B2C e vincendo diversi riconoscimenti nazionali e internazionali.\r

Le due realtà continueranno a operare con brand, strutture e team distinti, preservando identità, autonomia e visione progettuale, in un’ottica di collaborazione virtuosa fondata su valori condivisi e visione industriale comune. L’operazione tra le due aziende porterà a un fatturato totale che sfiorerà i 100 milioni di euro.\r

Con l’ingresso di H&A, il Gruppo Gattinoni punta a integrare competenze complementari e a sviluppare sinergie strategiche per presidiare nuovi segmenti, ampliare il portafoglio clienti e rafforzare il posizionamento anche su scala internazionale.\r

\r

","post_title":"Gattinoni acquisisce il 51% di H&A, agenzia specializzata nella creazione di eventi e incentive","post_date":"2025-07-17T10:30:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1752748221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

'F-Air Play - Gioca pulito, vola sereno': questo il claim della nuova campagna nazionale lanciata da Enac, attiva anche in tutti gli aeroporti italiani, promuove comportamenti corretti e responsabili, sia a terra sia in volo, per rendere l’esperienza del viaggio più serena, sicura e inclusiva.\r

\r

La campagna prevede video dinamici in onda sui monitor aeroportuali, materiali informativi e contenuti digitali, che accompagneranno i viaggiatori per tutta l’estate e fino a fine anno.\r

\r

«F-Air Play non è solo uno slogan, è un messaggio culturale. Viaggiare richiede collaborazione, attenzione e – spiega il presidente Enac Pierluigi Di Palma – rispetto reciproco. In ogni aeroporto d’Italia invitiamo i passeggeri a mettersi nei panni degli altri, a pensare al viaggio come a un’esperienza condivisa, che deve essere sicura e dignitosa per tutti. Anche per chi è più fragile».\r

\r

L’iniziativa, sostenuta da Assaeroporti, Aeroporti 2030 e da tutte le società di gestione aeroportuale, si inserisce nel più ampio quadro della campagna europea “Unruly Passengers” di Easa, contro i comportamenti scorretti o aggressivi, in aeroporto e a bordo, che possono compromettere la sicurezza e il benessere di tutti i passeggeri.\r

\r

La campagna F-Air Play include anche la distribuzione di brochure negli scali e una comunicazione digitale coordinata sui canali social istituzionali di Enac e sul proprio sito.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Enac: negli aeroporti arriva la campagna 'F-Air Play' che promuove comportamenti responsabili","post_date":"2025-07-17T10:16:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1752747416000]}]}}