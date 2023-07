Thrends: continua la lenta crescita dei brand alberghieri in Italia. Roma in testa alla pipeline Continua, seppur lentamente, la crescita del tasso di penetrazione degli hotel di catena in Italia. Stando all’ormai consueta analisi semestrale condotta dalla società di consulenza riminese Thrends, Chains Monitor, nei primi sei mesi dell’anno sono state in particolare 141 le strutture entrate a far parte di un brand, il 60% delle quali appartenenti al segmento upscale. Allo stesso tempo, sono state 89 le proprietà che al contrario hanno chiuso qualsiasi forma di affiliazione. Pure in questo caso il 60% degli indirizzi apparteneva al cluster upscale, mentre il 73% era associato a una catena domestica. Nonostante l’incremento netto registrato nel primo semestre, l’Italia rimane comunque uno dei paesi europei con il più basso tasso di penetrazione degli hotel di catena. Tale valore, escludendo la regione con la percentuale più alta e quella con la più bassa, si attesta infatti attorno al 6%, con picchi del 16,9%, dell’11,5% e dell’11% rispettivamente in Sardegna, Lazio e Lombardia. Dall’altro lato dello spettro si situano invece l’Abruzzo (2%) e il Trentino – Alto Adige (1,8%). Nei prossimi tre anni è quindi in programma lo sviluppo e/o l’affiliazione di 164 hotel, di cui il 75% appartenenti a gruppi internazionali. Si tratta di quattro strutture del segmento economy, 15 midscale, 55 upscale e 74 luxury, a cui si aggiungono 16 proprietà di cui ancora non è noto il posizionamento. Di questi il 75% entrerà a far parte di brand internazionali: nel 39% dei casi americani, nel 15% francesi e nell’11% spagnoli. A trainare la crescita dei marchi di catena saranno in particolare il Lazio, che detiene il 22% delle nuove aperture in pipeline, seguito dalla Lombardia (21%), dal Veneto (15%) e dalla Toscana (7%). In termini di singole mete si annoverano Roma (20%), Milano (12%), Venezia (8%), Firenze (4%) e Cortina d’Ampezzo (3%). Infine, scorporando i dati per tipologia di destinazione, il 39% dei nuovi hotel di catena debutterà in città d’arte, il 24% in località leisure, il 13% in mete business e il’12% in location sun & beach. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449756 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un ulteriore collegamento Api, in arrivo entro fine agosto, con una delle più rinomate software house italiane, in modo da permettere ancora a più operatori di vendere direttamente i servizi delle dmc partner, nonché un servizio ad hoc per i buyer, che incrementerà le possibilità di personalizzazione dei tour. Sono le prossime novità di Community Travel, il market place online di casa Adalte, accessibile via browser, nato subito prima della pandemia per permettere anche agli operatori che non hanno un'interfaccia collegata alla tecnologia della compagnia It di accedere e prenotare online i prodotti delle dmc partner. "Si tratta di uno strumento - racconta il ceo della stessa Adalte, Davide Galleri - che punta in primo luogo sui tour di più giorni, in particolare sulle partenze garantite con accompagnatore. Come tutti sappiamo, però, questo segmento è stato l'ultimo a ripartire nel settore. Giustamente quindi consideriamo l'anno in corso un po' come l'anno zero di Community Travel, ma la tecnologia è in uso da anni e si fonda sulla nostra ventennale esperienza in fatto di vendita e distribuzione digitale, con focus appunto sugli itinerari. Inoltre, grazie alla preziosa collaborazione con Hubsolute, riusciamo a comunicare in maniera sempre più efficace". Presto saranno 40 i tour operator coinvolti Alla piattaforma accedono solamente i tour operator invitati dai partner ricettivi di Adalte, oppure quelli dotati di una tecnologia avanzata, in grado di gestire le vendite online dei pacchetti. "Oggi hanno accesso ai prodotti delle dmc più di 30 operatori italiani - prosegue Galleri -. Entro la fine di agosto miriamo a raggiungere quota 40, grazie alle trattative già in essere. Credo che abbiamo colmato un gap del mercato. Grazie a noi, infatti, l'enorme lavoro di caricamento degli itinerari che i tour operator realizzavano una o due volte l'anno, a seconda del fornitore, è diventato un investimento di tempo e denaro obsoleto. Il web infatti impone tempistiche di pubblicazione e distribuzione ridotte al minimo. Per di più noi abbiamo aggiunto al puro servizio tecnologico un accurato controllo qualità sul prodotto". Una partnership gestita tra le parti Proprio per migliorare l'operatività tra buyer e fornitori, Community Travel ha quindi in programma a settembre una serie di incontri e un paio di eventi dedicati in particolar modo ai product manager. "La partnership è sempre gestita tra le parti - aggiunge ancora Galleri -. Adalte non entra infatti in alcun modo nelle dinamiche legali, commerciali, operative o economiche che regolano un rapporto diretto tra i player. Ci limitiamo a rendere più fluidi i processi, pre e post vendita. E proprio per questo una continua interazione è sempre necessaria, sia con i fornitori, sia con i tour operator. Ciò detto, per quanto riguarda l'Italia mi piace ancora essere direttamente coinvolto. Soprattutto nelle presentazioni e nelle formazioni, mi piace esserci perché le reazioni dei nostri partner sono fortunatamente quasi sempre altamente gratificanti e stimolanti". Bene il corto raggio, mentre il lungo soffre ancora della scarsità di prodotto A livello di performance infine, premesso che come in tutti i marketplace i volumi si concentrano normalmente dove esiste una maggiore offerta, tutto il lungo raggio in generale, ma specialmente le destinazioni asiatiche, "che per noi erano trainanti prima della pandemia - conclude Galleri -, sta soffrendo l'aumento dei prezzi dei voli e non solo. A fronte delle previsioni negative o di una ripartenza lenta e difficile nel loro paese, alcuni fornitori offrono ancora oggi meno prodotti di quelli che avevano a catalogo prima del 2020, meno partenze e meno disponibilità. Questo ovviamente crea un circolo vizioso, che limita ulteriormente le potenzialità di vendita quando si tratta di una transazione digitale. Il catalogo fornitori Stati Uniti, d'altra parte, è un nostro vanto e una nostra esclusiva. E tornerà a essere la nostra destinazione di punta in futuro, anche grazie alle ultime connessioni che stiamo portando a termine. Quest'anno ci ha però dato maggiori soddisfazioni il nostro continente. Il corto raggio ha infatti generato più vendite anche perché abbiamo molto più prodotto di quanto ne avessimo tre anni fa. Per il resto, in Italia l'Africa non è stata trainante quanto sul mercato spagnolo, ma al contempo il Medio Oriente ha superato le aspettative, soprattutto grazie ai numeri della Giordania. Tant'è vero che Amman a oggi risulta essere la città con più tour confermati dal mercato tricolore da inizio anno. Prevediamo inoltre che, grazie all'uso sempre più diffuso dei servizi Adalte, le prenotazioni sotto data, anche per il prodotto tour, cresceranno in modo esponenziale. Attendiamo quindi come si concluderà l'estate per tirare le somme e intanto stiamo già lavorando con i fornitori sul 2024". [post_title] => L'anno zero di Community Travel. Galleri: "Colmiamo un gap di mercato" [post_date] => 2023-07-17T10:52:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689591140000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449651 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà un 5 stelle da 97 camere con doppia vocazione, adults-only e famiglie, il nuovo Falkensteiner che verrà realizzato a Salò, sul lago di Garda, in collaborazione con l'architetto Matteo Thun. Alla proprietà si affiancheranno anche 170 appartamenti con servizi alberghieri del brand Premium Living, pure questi completamente arredati da Matteo Thun. La struttura sorgerà su un'area di 4,5 ettari, sede dell'ex stabilimento dell'acqua Tavani, che il gruppo Falkensteiner ha acquisito durante il periodo del Covid. "I lavori dovrebbero partire il prossimo autunno, con la prima fase del progetto che si prevede possa concludersi a giugno 2025, in tempo per l'estate successiva, quando saranno disponibili l'hotel e 96 appartamenti. In un secondo momento verranno poi realizzate le restanti 74 unità abitative", ha spiegato in occasione della conferenza di presentazione del nuovo sviluppo a Milano il ceo di Fmtg Group, Otmar Michaeler. L'investimento complessivo è di 140 milioni di euro. "La parte di appartamenti Premium Living è quindi essenziale per la sostenibilità economica dell'intero progetto - ha aggiunto Michaeler. D'altronde il marchio Premium Living si è dimostrato un prodotto di successo ovunque è stato realizzato. In Italia il primo sviluppo è stato al Falkensteiner Jesolo con gli appartamenti ormai tutti venduti. L'appeal è tale che a Salò, a progetto ancora sulla carta, è già stato pre-acquistato il 20% dello stock disponibile, ha rivelato il presidente del supervisory board di Fmtg, Erich Falkensteiner. A livello di gruppo, l'anno è partito molto bene con un +15% di occupazione medio nelle strutture della compagnia fino ad aprile. Poi, complice un calo registrato pressoché in tutti i comparti del turismo, il trend di crescita si è un po' affievolito, attestandosi su un +7%, +8% rispetto allo stesso periodo del 2022: "C'è la questione inflazione, che mina il potere d'acquisto delle persone - ha raccontato Falkensteiner -. E poi la concorrenza della Turchia, che ha svalutato la sua moneta rendendo le proprie destinazioni particolarmente competitive. Se a fine anno dovessimo riuscire a mantenere questo livello di incremento sul 2022 mi direi contento". In materia di fatturato, infine, la compagnia ha chiuso gli scorsi 12 mesi a quota 230 milioni, una decina di milioni circa sopra al budget preventivato. "Per il 2023 l'obiettivo è quello di salire di un ulteriore 10% a perimetro costante", ha concluso lo stesso Falkensteiner. [post_title] => Falkensteiner: arriva a Salò un 5 stelle da 97 camere e 170 appartamenti [post_date] => 2023-07-13T15:42:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689262973000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449572 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per la Toscana sarà un'estate di crescita caratterizzata da oltre 5,9 milioni di arrivi e oltre 23,9 milioni di pernottamenti, numeri che superano i risultati pre pandemia. La conferma arriva dall’indagine, commissionata da Toscana Promozione Turistica e condotta dal Centro Studi Turistici di Firenze. Nel 2021 e 2022 era stato soprattutto il turismo nazionale a prevalere. Per l’estate appena iniziata la quota di mercato della domanda internazionale tornerà a superare il 50% (era il 37% un anno fa), con presenze ben oltre quelle del 2019. Saranno soprattutto turisti europei attratti da mare, città d’arte e borghi, ma segnali di crescita arrivano anche da alcuni mercati extraeuropei. Le stime per l’estate indicano +4,7% di arrivi e +4,3% di pernottamenti rispetto a quella 2022. Crescita stimata per i turisti stranieri: presenze + 6,5% e oltre 12 milioni in valore assoluto (+1,3% rispetto al 2019). Si consolida, invece, il movimento nazionale: +2,1% di presenze stimate e circa 11,9 milioni (+1,4% sul 2019). In sostanza la quota di mercato estera, stimata al 50,5%, dovrebbe tornare a riequilibrare il totale. Rispetto alla tipologia ricettiva, salgono (+5%) le aspettative del comparto alberghiero, con un deciso aumento delle richieste di prenotazioni giunte dai mercati esteri (+8%). Positive anche le prospettive per le strutture extralberghiere (+3,8%). Le imprese che operano in città e centri d’arte dovrebbero registrare le migliori performance (+9,2%). Buona anche la stima per la montagna (+6,7%) dove è la crescita straniera potrebbe raggiungere il 9%. Sopra al 2% le stime per le imprese delle località marine, termali, campagna e collina. Infine, riguardo alla nazionalità, i maggiori aumenti sono per il mercato statunitense. Si confermano anche quelli tradizionali europei: francesi, olandesi, tedeschi, svizzeri, austriaci, britannici, belgi, polacchi, spagnoli e scandinavi. Tra quelli extraeuropei aumento previsto anche per Canada e Brasile e ripresa delle prenotazioni asiatiche (Cina, Giappone, India). [post_title] => Toscana estate, +4,7% gli arrivi e +4,3% i pernottamenti. Aumento degli stranieri [post_date] => 2023-07-13T09:34:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689240848000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449580 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_449584" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Pietro Mazzi, Lorenzo Vianello e Luca Pellegrino[/caption] Dopo la crescita dei tassi d'interesse non c'è stato il tanto temuto credit crunch, ossia una restrizione dell'offerta di credito tale da impedire la realizzazione di qualsiasi progetto a leva finanziaria. Si registra però senz'altro un approccio più prudenziale, con scarsa disponibilità al momento nei confronti degli investimenti core (a basso rendimento) e un focus maggiore sulle operazioni value-added, in grado di garantire maggiori ritorni. Si parla in particolare di un ratio debt-yield minimo del 10%. Non si ferma tuttavia al contempo la crescita dell'interesse dei capitali verso le destinazioni diverse dalle cosiddette Big 4 (Milano, Roma, Venezia e Firenze), con particolare riguardo alle principali mete leisure della Penisola. Il rallentamento è indiscutibile Dall'ultimo Hospitality Forum, organizzato a Milano da Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello sgr, emerge un quadro dei finanziamenti bancari per l'ospitalità in Italia piuttosto variegato che, pur inevitabilmente influenzato dagli attuali trend inflazionistici, non smette di guardare con inedito interesse al settore: "Quest'anno registriamo forse il picco di progetti in pipeline del comparto ricettivo degli ultimi dieci anni" ha infatti rivelato Pietro Mazzi. Certo, non tutte le richieste avranno l'esito sperato dai promotori, ha spiegato l'head of real estate di Intesa Sanpaolo, ma il dato è comunque significativo del fermento che ancora permea il settore. Detto ciò, "il rallentamento è indiscutibile. Le banche commerciali adottano approcci più prudenziali e criteri di valutazione più stringenti". Ratio debt-yield minimo al 10% Anche Unicredit continua a monitorare con interesse il comparto: "Abbiamo in cantiere parecchie operazioni - ha raccontato lo strategic advisor real estate, Lorenzo Vianello -. E non di rado si guarda oltre le cosiddette Big 4: al momento, per esempio, stiamo valutando progetti a Forte dei Marmi, a Taormina, a Catania... Per contro, siamo diventati più sensibili al rapporto debt-yield, che oggi deve necessariamente porsi al di sopra del 10%. Il che si traduce inevitabilmente in tassi d'interesse finali più alti. Noi ci concentriamo soprattutto su operazioni che includano anche un investimento Capex. Non è infatti nostra mission finanziare o rifinanziare alberghi consolidati. Di solito seguiamo business plan che portino gli hotel all’apertura o al loro riposizionamento, lasciando poi il testimone alle banche del territorio o ad altri istituti finanziari specializzati". In alcune destinazioni mancano benchmark affidabili Segmento leisure in crescita pure per Banco Bpm, che come le altre banche pone oggi tuttavia più attenzione in fase di analisi e valutazione di ogni progetto, soprattutto se si tratta di strutture a carattere stagionale: "La nostra visione sul comparto rimane positiva - ha raccontato l'head of real estate finance di Banco Bpm, Luca Pellegrino -. La questione, semmai, è che in alcune destinazioni non primarie non esistono esercizi di qualità che ci consentano di costruire benchmark affidabili con cui confrontare i progetti". Occorre quindi basarsi sulle proiezioni, ma è chiaro che le analisi a quel punto finiscano per contenere maggiori elementi di aleatorietà. Si cercano soprattutto operazioni added-value In sintesi, ha ripreso Mazzi, "i capitali oggi interessati all'Italia sono quasi tutti value-added e focalizzati su operazioni di conversioni e riposizionamenti: cercano extra-rendimenti rispetto al resto d'Europa, anche perché con i tassi alti gli investimenti core sono oggettivamente meno appetibili". Un approccio di respiro un po' più breve, quindi, rispetto a quello degli investitori istituzionali normalmente più propensi a logiche di lungo periodo. Che però ha anche i suoi risvolti positivi, contribuendo tra l'altro a colmare il gap di qualità dell'offerta di molte destinazioni italiane, "come per esempio sta avvenendo ora a Roma", dove si sta assistendo a un vero e proprio boom di nuovi progetti, soprattutto nel lusso. Permane l'interesse sugli hotel Il bicchiere è mezzo pieno anche per Vianello: "Abbiamo una pipeline di richieste che entro fine anno dovrebbe portare alla conclusione di quattro - sei nuove operazioni - ha concluso lo strategic advisor real estate di Unicredit -. A livello di strategie di credito generale, siamo infatti al momento sul lato buy per gli hotel, così come per la logistica e il residenziale, siamo invece più timidi sugli uffici e rimaniamo in posizione hold sul segmento retail". [post_title] => Hospitality Forum, banche: niente credit crunch, ma molta più prudenza [post_date] => 2023-07-13T09:15:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689239704000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449517 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È online la prima puntata della web serie “The Perfect Place”, giunta alla sua seconda stagione, per la promozione turistica di Finale Ligure in Italia, Germania e Danimarca. Dopo il successo dei cinque episodi della prima stagione, che nel 2022 raccontava il territorio attraverso le storie delle persone local, la nuova campagna cambia prospettiva e mette i turisti al centro di tre episodi che narrano in presa diretta alcune delle migliori esperienze di attività all’aria aperta, turismo lento e vacanza in famiglia, da vivere a Finale Ligure. Il primo episodio, dedicato all’Outdoor Training, ruota intorno alle avventure di tre giovani italiani che non si conoscevano prima: Marco Arnoldi (33 anni, direttore finanziario di un Comune nel pavese), Giulia Barlocchetti (23 anni, attrice, da Milano) e Francesco Cuzzolin (27 anni, odontoiatra, da Cuneo). I tre giovani, dopo un briefing iniziale all’outdoor base del FOR – Finale Outdoor Region, hanno sperimentato diverse esperienze: il trekking su uno dei percorsi che partono da Finalborgo, i primi approcci all’arrampicata, sulla Falesia delle 100 corde, l’escursione in barca a vela al largo di Varigotti, la mountain bike sull’Altopiano delle Manie. Per quattro giorni i ragazzi sono stati seguiti in tutte le fasi della loro vacanza, dall’arrivo comodamente in treno a Finale Ligure al soggiorno in bungalow all’interno del campeggio immerso nella natura, passando per il noleggio delle attrezzature adatte ad ogni tipo di sport, fino agli aspetti conviviali di cene e apertivi. Il secondo episodio Family (in uscita ad agosto) vedrà invece una famiglia tedesca cimentarsi in una caccia al tesoro attraverso il territorio, dal mare all’entroterra; per finire con l’episodio Slow (in uscita a ottobre) che porterà a Finale Ligure una coppia danese alle prese con la preparazione di una cena tipica ligure, da offrire ai local. La web serie “The Perfect Place” è prodotta dal Comune di Finale Ligure, con la direzione creativa di Studiowiki ed è realizzata da Artescienza, con la regia di Samuele Wurtz. Con il patrocinio di ENIT, Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Ligurian Riviera e la partnership tecnica di Pentax-RICOH e Intercity. [post_title] => Visit Finale Ligure, la web serie "The Perfect Place" punta su Italia, Germania e Danimarca [post_date] => 2023-07-12T12:14:23+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689164063000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non conosce sosta la rincorsa dell'Egitto nel 2023: la destinazione ha accolto oltre 7 milioni di turisti durante i primi sei mesi del 2023. E' stato il Ministro del Turismo e delle Antichità Ahmed Issa, a comunicare il risultato, in occasione di una riunione con il Comitato permanente per le licenze delle strutture alberghiere e turistiche. Issa ha dichiarato che le cifre sono state raggiunte grazie agli sforzi del settore privato e alla cooperazione produttiva ed efficace delle parti interessate per raggiungere gli obiettivi dell'industria turistica egiziana, soprattutto nel settore alberghiero. Issa ha anche ricordato la cooperazione e il coordinamento con il Ministero dell'Aviazione Civile per aumentare il numero di posti aerei dai mercati chiave per i flussi turistici verso l'Egitto. Il Paese nordafricano mira ad accogliere 15 milioni di visitatori nel 2023. Ad aprile, il Paese aveva già stabilito un record di 1,35 milioni di turisti. Il Paese ha accolto 11,7 milioni di turisti nel 2022, rispetto agli otto milioni del 2021, segnando un aumento del 46,2%. [post_title] => L'avanzata dell'Egitto: oltre 7 milioni di turisti nel primo semestre 2023 [post_date] => 2023-07-12T09:49:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689155387000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449444 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà ancora Unahotels Reggio Emilia la squadra di pallacanestro della città emiliana che milita nella seria A della Lega Basket. Il brand del gruppo Una sarà infatti main sponsor del team per il quarto anno consecutivo, in una partnership che comprende anche le squadre del settore giovanile. “Siamo felici di portare avanti il sodalizio con la società biancorossa. La sponsorship è parte di un percorso sempre più ampio intrapreso dalla nostra compagnia, e più nello specifico dal brand Unahotels, nel mondo dello sport a livello nazionale - commenta Giorgio Marchegiani, amministratore delegato del gruppo Una -. Il nostro impegno nel continuare a investire importanti risorse per supportare una società sportiva d’eccellenza come la Pallacanestro Reggiana conferma la solidità, la leadership, l’attaccamento ai valori dello sport e la lungimiranza del gruppo e dei suoi azionisti”. La vocazione di Unahotels verso la pallacanestro italiana è sancita non solo dalla storica e rilevante presenza dei suoi hotel in città chiave di questo sport, come Milano, Varese, Bologna, Treviso e Pesaro, che lo hanno reso riferimento di ospitalità per la cestistica nazionale, ma anche da una condivisione di valori comuni, come l’ambizione, la tenacia e la passione, che da sempre fanno parte di quell’etica sportiva abbracciata anche dalla Pallacanestro Reggiana. “Il rinnovato impegno al fianco del club biancorosso è per noi motivo di grande orgoglio ed esprime la profonda sintonia che si è instaurata negli anni passati insieme - aggiunge il direttore generale del gruppo Una, Fabrizio Gaggio -. Tutto questo, inoltre, conferma il supporto della più grande catena alberghiera italiana, e in particolare della collezione Unahotels, a tutto il mondo dello sport italiano e delle sue eccellenze. Siamo pieni di entusiasmo in vista della nuova stagione e delle soddisfazioni che potremo vivere insieme”. [post_title] => Unahotels ancora al fianco della Pallacanestro Reggiana per la quarta stagione consecutiva [post_date] => 2023-07-11T11:17:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689074260000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449375 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In un’estate in cui tutto il comparto turistico soffre l’inflazione e i conseguenti aumenti dei prezzi che affliggono soprattutto la biglietteria aerea, Avalon Waterways risponde con una promo pensata per i viaggiatori individuali: nessun supplemento singola sulla crociera Danubio da Sogno, in partenza il 15 agosto da Budapest. “Intendiamo, in questo modo, venire incontro al crescente numero di persone che viaggiano sole: target sempre più rilevante e assolutamente in linea con la nostra proposta", spiega la product manager Avalon Waterways Europe, Barbara Baldini. A conferma dell’importanza che riveste il comparto turistico italiano, la compagnia sta inoltre promuovendo tra gli addetti ai lavori una speciale tariffa agenti per la stessa partenza Danubio da Sogno del 15 agosto: prezzo con accompagnatore che condivide la stessa cabina, 890 euro a persona con trattamento soft inclusive, imbarco a Budapest e sbarco a Vilshofen (voli esclusi). Quattro le nazioni attraversate dall'itinerario: Ungheria, Slovacchia, Austria, Germania, in sei giorni di navigazione per conoscere, testare e apprezzare in prima persona uno dei prodotti più innovativi e di successo dell’estate 2023. “Siamo certi che il nostro prodotto si sposi bene con le attuali tendenze del mercato turistico nazionale - conclude Barbara Baldini -. E' sempre più rilevante nelle scelte del pubblico l’idea di viaggiare in modo lento e sostenibile, prendendosi tutto il tempo per godersi il viaggio stesso, oltre che la destinazione. In un periodo che vede numerosi italiani alle prese con i tempi lunghissimi per l’emissione e i rinnovi dei passaporti, tempi che spesso sono un vero limite per programmare serenamente una partenza, le nostre crociere attraverso l’Europa, per le quali basta una semplice carta di identità, sono poi una soluzione di viaggio decisamente apprezzata” [post_title] => Avalon Waterways: singola senza supplemento e tariffa agenti ad hoc per la crociera del 15 agosto [post_date] => 2023-07-10T12:14:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688991289000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449349 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La missione di VisitBerlin è rivelare al mondo la bellezza di Berlino, una ricca meta turistica in continua evoluzione e una città che, nei suoi 12 distretti, offre diversificate esperienze, adatte anche al segmento Mice. VisitBerlin promuove il networking fra le realtà che operano nella metropoli e sviluppa progetti di turismo che consentano di rendere la visita un’esperienza indimenticabile per l’ospite, preservando la qualità della vita dei berlinesi. Il turista affamato di cultura e di scoperta dei segni della storia troverà soddisfazione tra i tanti edifici e capolavori della città, conservati in maestosi edifici come quelli dell’Isola dei Musei. Tra questi le indimenticabili testimonianze del Museo di Pergamo che, a partire dal 23 ottobre, chiuderà per diversi anni per ristrutturazioni e ampliamenti. Le opportunità sono davvero tante e, oltre che al passato, guardano al futuro, perché Berlino è una città giovane e vitale, dove si percepiscono un entusiasmo e uno spirito innovativo che si declinano in tutti i settori. Nella ricezione alberghiera, a fianco delle note ed eleganti catene di lusso, emergono realtà internazionali nate da concept diversi e interessanti, sempre caratterizzate dall’accoglienza al visitatore e collocate nei tanti quartieri iconici della metropoli. Tra questi l’art’hotel, parte dell’Arena Hospitality Group, che propone una fusione tra le linee architettoniche esterne e il design artistico degli interni. L’Nhow, che si trova anche a Milano e in altre città europee, ha nella musica il suo concept, nel rosa il suo colore di riferimento e negli spazi vivaci e accoglienti la sua forma. Ogni ospite può richiedere una tastiera o una chitarra ed è disponibile anche un piccolo studio di registrazione. Vivace il concept del The Social Hub, che è diviso in due sezioni: un 4 stelle per gli ospiti e un’area con camere e spazi per gli studenti, dotato di funzionali servizi di ristorazione, senza dimenticare la palestra, gli spazi per la musica, il parrucchiere e la lavanderia. The Social Hub è anche in Italia: a Roma, Firenze e Bologna. E, ancora, giovane e ricco di stile l’H10, l’hotel della catena spagnola con oltre 63 strutture nel mondo che, unendo tradizione e avanguardia, nella sede della capitale tedesca integra un edificio recente con una vecchia scuola ristrutturata, che ospita appartamenti. A Berlino sono innumerevoli le proposte innovative come i tour proposti da Lilla Fufavi e dal suo sito Berlin Fashion Tour alla scoperta di una città cosmopolita e capace di arricchirsi di ogni influenza, anche stilistica, rendendola una ricchezza. Tanti i parchi verdi che si riempiono di sportivi nei diversi momenti della giornata e di amanti degli spazi aperti ogni fine settimana. Diversificati i percorsi guidati alla scoperta della città, come quelli in continua evoluzione proposti da Andree Sadilek (lialo.com) con i suoi self-guided city tour che rispondono alle richieste dei turisti curiosi, o quelli storicamente imprescindibili, come il Bike the Wall: un tour in bicicletta che segue i tratti ancora presenti del Muro di Berlino e ne racconta la triste e potente storia, all’avvicinarsi dei 35 anni della caduta (9 novembre 1989). E, tornando dal passato a un presente orientato al futuro, è importante visitare l’Euref Campus (European Energy Forum), una comunità innovativa di business e scienza, centro di numerosi progetti di ricerca nella transizione energetica, nella mobilità e nella sostenibilità. Un progetto avviato nel 2007 e in costante espansione, ospitato da una delle strutture di mattoni rossi che - come un richiamo dal passato - si trovano tra le strade di Berlino. Sorge a fianco del Gasometro: un imponente cilindro che ospiterà meeting e convention adatti anche a più di 800 persone e su cui salire per ammirare Berlino. [gallery ids="449351,449352,449353,449356,449357,449355"] [post_title] => Berlino: lo sguardo al futuro di una città che ha vissuto la storia, tra stile e innovazione [post_date] => 2023-07-10T10:45:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688985959000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "thrends continua la lenta crescita dei brand alberghieri in italia roma in testa alla pipeline" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":81,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1042,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449756","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un ulteriore collegamento Api, in arrivo entro fine agosto, con una delle più rinomate software house italiane, in modo da permettere ancora a più operatori di vendere direttamente i servizi delle dmc partner, nonché un servizio ad hoc per i buyer, che incrementerà le possibilità di personalizzazione dei tour. Sono le prossime novità di Community Travel, il market place online di casa Adalte, accessibile via browser, nato subito prima della pandemia per permettere anche agli operatori che non hanno un'interfaccia collegata alla tecnologia della compagnia It di accedere e prenotare online i prodotti delle dmc partner. \"Si tratta di uno strumento - racconta il ceo della stessa Adalte, Davide Galleri - che punta in primo luogo sui tour di più giorni, in particolare sulle partenze garantite con accompagnatore. Come tutti sappiamo, però, questo segmento è stato l'ultimo a ripartire nel settore. Giustamente quindi consideriamo l'anno in corso un po' come l'anno zero di Community Travel, ma la tecnologia è in uso da anni e si fonda sulla nostra ventennale esperienza in fatto di vendita e distribuzione digitale, con focus appunto sugli itinerari. Inoltre, grazie alla preziosa collaborazione con Hubsolute, riusciamo a comunicare in maniera sempre più efficace\".\r

\r

Presto saranno 40 i tour operator coinvolti\r

\r

Alla piattaforma accedono solamente i tour operator invitati dai partner ricettivi di Adalte, oppure quelli dotati di una tecnologia avanzata, in grado di gestire le vendite online dei pacchetti. \"Oggi hanno accesso ai prodotti delle dmc più di 30 operatori italiani - prosegue Galleri -. Entro la fine di agosto miriamo a raggiungere quota 40, grazie alle trattative già in essere. Credo che abbiamo colmato un gap del mercato. Grazie a noi, infatti, l'enorme lavoro di caricamento degli itinerari che i tour operator realizzavano una o due volte l'anno, a seconda del fornitore, è diventato un investimento di tempo e denaro obsoleto. Il web infatti impone tempistiche di pubblicazione e distribuzione ridotte al minimo. Per di più noi abbiamo aggiunto al puro servizio tecnologico un accurato controllo qualità sul prodotto\".\r

\r

Una partnership gestita tra le parti\r

\r

Proprio per migliorare l'operatività tra buyer e fornitori, Community Travel ha quindi in programma a settembre una serie di incontri e un paio di eventi dedicati in particolar modo ai product manager. \"La partnership è sempre gestita tra le parti - aggiunge ancora Galleri -. Adalte non entra infatti in alcun modo nelle dinamiche legali, commerciali, operative o economiche che regolano un rapporto diretto tra i player. Ci limitiamo a rendere più fluidi i processi, pre e post vendita. E proprio per questo una continua interazione è sempre necessaria, sia con i fornitori, sia con i tour operator. Ciò detto, per quanto riguarda l'Italia mi piace ancora essere direttamente coinvolto. Soprattutto nelle presentazioni e nelle formazioni, mi piace esserci perché le reazioni dei nostri partner sono fortunatamente quasi sempre altamente gratificanti e stimolanti\".\r

\r

Bene il corto raggio, mentre il lungo soffre ancora della scarsità di prodotto\r

\r

A livello di performance infine, premesso che come in tutti i marketplace i volumi si concentrano normalmente dove esiste una maggiore offerta, tutto il lungo raggio in generale, ma specialmente le destinazioni asiatiche, \"che per noi erano trainanti prima della pandemia - conclude Galleri -, sta soffrendo l'aumento dei prezzi dei voli e non solo. A fronte delle previsioni negative o di una ripartenza lenta e difficile nel loro paese, alcuni fornitori offrono ancora oggi meno prodotti di quelli che avevano a catalogo prima del 2020, meno partenze e meno disponibilità. Questo ovviamente crea un circolo vizioso, che limita ulteriormente le potenzialità di vendita quando si tratta di una transazione digitale. Il catalogo fornitori Stati Uniti, d'altra parte, è un nostro vanto e una nostra esclusiva. E tornerà a essere la nostra destinazione di punta in futuro, anche grazie alle ultime connessioni che stiamo portando a termine. Quest'anno ci ha però dato maggiori soddisfazioni il nostro continente. Il corto raggio ha infatti generato più vendite anche perché abbiamo molto più prodotto di quanto ne avessimo tre anni fa. Per il resto, in Italia l'Africa non è stata trainante quanto sul mercato spagnolo, ma al contempo il Medio Oriente ha superato le aspettative, soprattutto grazie ai numeri della Giordania. Tant'è vero che Amman a oggi risulta essere la città con più tour confermati dal mercato tricolore da inizio anno. Prevediamo inoltre che, grazie all'uso sempre più diffuso dei servizi Adalte, le prenotazioni sotto data, anche per il prodotto tour, cresceranno in modo esponenziale. Attendiamo quindi come si concluderà l'estate per tirare le somme e intanto stiamo già lavorando con i fornitori sul 2024\".","post_title":"L'anno zero di Community Travel. Galleri: \"Colmiamo un gap di mercato\"","post_date":"2023-07-17T10:52:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689591140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà un 5 stelle da 97 camere con doppia vocazione, adults-only e famiglie, il nuovo Falkensteiner che verrà realizzato a Salò, sul lago di Garda, in collaborazione con l'architetto Matteo Thun. Alla proprietà si affiancheranno anche 170 appartamenti con servizi alberghieri del brand Premium Living, pure questi completamente arredati da Matteo Thun. La struttura sorgerà su un'area di 4,5 ettari, sede dell'ex stabilimento dell'acqua Tavani, che il gruppo Falkensteiner ha acquisito durante il periodo del Covid. \"I lavori dovrebbero partire il prossimo autunno, con la prima fase del progetto che si prevede possa concludersi a giugno 2025, in tempo per l'estate successiva, quando saranno disponibili l'hotel e 96 appartamenti. In un secondo momento verranno poi realizzate le restanti 74 unità abitative\", ha spiegato in occasione della conferenza di presentazione del nuovo sviluppo a Milano il ceo di Fmtg Group, Otmar Michaeler.\r

\r

L'investimento complessivo è di 140 milioni di euro. \"La parte di appartamenti Premium Living è quindi essenziale per la sostenibilità economica dell'intero progetto - ha aggiunto Michaeler. D'altronde il marchio Premium Living si è dimostrato un prodotto di successo ovunque è stato realizzato. In Italia il primo sviluppo è stato al Falkensteiner Jesolo con gli appartamenti ormai tutti venduti. L'appeal è tale che a Salò, a progetto ancora sulla carta, è già stato pre-acquistato il 20% dello stock disponibile, ha rivelato il presidente del supervisory board di Fmtg, Erich Falkensteiner.\r

\r

A livello di gruppo, l'anno è partito molto bene con un +15% di occupazione medio nelle strutture della compagnia fino ad aprile. Poi, complice un calo registrato pressoché in tutti i comparti del turismo, il trend di crescita si è un po' affievolito, attestandosi su un +7%, +8% rispetto allo stesso periodo del 2022: \"C'è la questione inflazione, che mina il potere d'acquisto delle persone - ha raccontato Falkensteiner -. E poi la concorrenza della Turchia, che ha svalutato la sua moneta rendendo le proprie destinazioni particolarmente competitive. Se a fine anno dovessimo riuscire a mantenere questo livello di incremento sul 2022 mi direi contento\". In materia di fatturato, infine, la compagnia ha chiuso gli scorsi 12 mesi a quota 230 milioni, una decina di milioni circa sopra al budget preventivato. \"Per il 2023 l'obiettivo è quello di salire di un ulteriore 10% a perimetro costante\", ha concluso lo stesso Falkensteiner.","post_title":"Falkensteiner: arriva a Salò un 5 stelle da 97 camere e 170 appartamenti","post_date":"2023-07-13T15:42:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689262973000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449572","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la Toscana sarà un'estate di crescita caratterizzata da oltre 5,9 milioni di arrivi e oltre 23,9 milioni di pernottamenti, numeri che superano i risultati pre pandemia. La conferma arriva dall’indagine, commissionata da Toscana Promozione Turistica e condotta dal Centro Studi Turistici di Firenze.\r

\r

Nel 2021 e 2022 era stato soprattutto il turismo nazionale a prevalere. Per l’estate appena iniziata la quota di mercato della domanda internazionale tornerà a superare il 50% (era il 37% un anno fa), con presenze ben oltre quelle del 2019. Saranno soprattutto turisti europei attratti da mare, città d’arte e borghi, ma segnali di crescita arrivano anche da alcuni mercati extraeuropei.\r

\r

Le stime per l’estate indicano +4,7% di arrivi e +4,3% di pernottamenti rispetto a quella 2022.\r

\r

Crescita stimata per i turisti stranieri: presenze + 6,5% e oltre 12 milioni in valore assoluto (+1,3% rispetto al 2019). Si consolida, invece, il movimento nazionale: +2,1% di presenze stimate e circa 11,9 milioni (+1,4% sul 2019). In sostanza la quota di mercato estera, stimata al 50,5%, dovrebbe tornare a riequilibrare il totale.\r

\r

Rispetto alla tipologia ricettiva, salgono (+5%) le aspettative del comparto alberghiero, con un deciso aumento delle richieste di prenotazioni giunte dai mercati esteri (+8%). Positive anche le prospettive per le strutture extralberghiere (+3,8%). Le imprese che operano in città e centri d’arte dovrebbero registrare le migliori performance (+9,2%). Buona anche la stima per la montagna (+6,7%) dove è la crescita straniera potrebbe raggiungere il 9%. Sopra al 2% le stime per le imprese delle località marine, termali, campagna e collina.\r

\r

Infine, riguardo alla nazionalità, i maggiori aumenti sono per il mercato statunitense. Si confermano anche quelli tradizionali europei: francesi, olandesi, tedeschi, svizzeri, austriaci, britannici, belgi, polacchi, spagnoli e scandinavi. Tra quelli extraeuropei aumento previsto anche per Canada e Brasile e ripresa delle prenotazioni asiatiche (Cina, Giappone, India).","post_title":"Toscana estate, +4,7% gli arrivi e +4,3% i pernottamenti. Aumento degli stranieri","post_date":"2023-07-13T09:34:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689240848000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449580","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449584\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Pietro Mazzi, Lorenzo Vianello e Luca Pellegrino[/caption]\r

\r

Dopo la crescita dei tassi d'interesse non c'è stato il tanto temuto credit crunch, ossia una restrizione dell'offerta di credito tale da impedire la realizzazione di qualsiasi progetto a leva finanziaria. Si registra però senz'altro un approccio più prudenziale, con scarsa disponibilità al momento nei confronti degli investimenti core (a basso rendimento) e un focus maggiore sulle operazioni value-added, in grado di garantire maggiori ritorni. Si parla in particolare di un ratio debt-yield minimo del 10%. Non si ferma tuttavia al contempo la crescita dell'interesse dei capitali verso le destinazioni diverse dalle cosiddette Big 4 (Milano, Roma, Venezia e Firenze), con particolare riguardo alle principali mete leisure della Penisola.\r

\r

Il rallentamento è indiscutibile\r

\r

Dall'ultimo Hospitality Forum, organizzato a Milano da Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello sgr, emerge un quadro dei finanziamenti bancari per l'ospitalità in Italia piuttosto variegato che, pur inevitabilmente influenzato dagli attuali trend inflazionistici, non smette di guardare con inedito interesse al settore: \"Quest'anno registriamo forse il picco di progetti in pipeline del comparto ricettivo degli ultimi dieci anni\" ha infatti rivelato Pietro Mazzi. Certo, non tutte le richieste avranno l'esito sperato dai promotori, ha spiegato l'head of real estate di Intesa Sanpaolo, ma il dato è comunque significativo del fermento che ancora permea il settore. Detto ciò, \"il rallentamento è indiscutibile. Le banche commerciali adottano approcci più prudenziali e criteri di valutazione più stringenti\".\r

\r

Ratio debt-yield minimo al 10%\r

\r

Anche Unicredit continua a monitorare con interesse il comparto: \"Abbiamo in cantiere parecchie operazioni - ha raccontato lo strategic advisor real estate, Lorenzo Vianello -. E non di rado si guarda oltre le cosiddette Big 4: al momento, per esempio, stiamo valutando progetti a Forte dei Marmi, a Taormina, a Catania... Per contro, siamo diventati più sensibili al rapporto debt-yield, che oggi deve necessariamente porsi al di sopra del 10%. Il che si traduce inevitabilmente in tassi d'interesse finali più alti. Noi ci concentriamo soprattutto su operazioni che includano anche un investimento Capex. Non è infatti nostra mission finanziare o rifinanziare alberghi consolidati. Di solito seguiamo business plan che portino gli hotel all’apertura o al loro riposizionamento, lasciando poi il testimone alle banche del territorio o ad altri istituti finanziari specializzati\".\r

\r

In alcune destinazioni mancano benchmark affidabili\r

\r

Segmento leisure in crescita pure per Banco Bpm, che come le altre banche pone oggi tuttavia più attenzione in fase di analisi e valutazione di ogni progetto, soprattutto se si tratta di strutture a carattere stagionale: \"La nostra visione sul comparto rimane positiva - ha raccontato l'head of real estate finance di Banco Bpm, Luca Pellegrino -. La questione, semmai, è che in alcune destinazioni non primarie non esistono esercizi di qualità che ci consentano di costruire benchmark affidabili con cui confrontare i progetti\". Occorre quindi basarsi sulle proiezioni, ma è chiaro che le analisi a quel punto finiscano per contenere maggiori elementi di aleatorietà.\r

\r

Si cercano soprattutto operazioni added-value\r

\r

In sintesi, ha ripreso Mazzi, \"i capitali oggi interessati all'Italia sono quasi tutti value-added e focalizzati su operazioni di conversioni e riposizionamenti: cercano extra-rendimenti rispetto al resto d'Europa, anche perché con i tassi alti gli investimenti core sono oggettivamente meno appetibili\". Un approccio di respiro un po' più breve, quindi, rispetto a quello degli investitori istituzionali normalmente più propensi a logiche di lungo periodo. Che però ha anche i suoi risvolti positivi, contribuendo tra l'altro a colmare il gap di qualità dell'offerta di molte destinazioni italiane, \"come per esempio sta avvenendo ora a Roma\", dove si sta assistendo a un vero e proprio boom di nuovi progetti, soprattutto nel lusso.\r

\r

Permane l'interesse sugli hotel\r

\r

Il bicchiere è mezzo pieno anche per Vianello: \"Abbiamo una pipeline di richieste che entro fine anno dovrebbe portare alla conclusione di quattro - sei nuove operazioni - ha concluso lo strategic advisor real estate di Unicredit -. A livello di strategie di credito generale, siamo infatti al momento sul lato buy per gli hotel, così come per la logistica e il residenziale, siamo invece più timidi sugli uffici e rimaniamo in posizione hold sul segmento retail\".","post_title":"Hospitality Forum, banche: niente credit crunch, ma molta più prudenza","post_date":"2023-07-13T09:15:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689239704000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È online la prima puntata della web serie “The Perfect Place”, giunta alla sua seconda stagione, per la promozione turistica di Finale Ligure in Italia, Germania e Danimarca.\r

\r

Dopo il successo dei cinque episodi della prima stagione, che nel 2022 raccontava il territorio attraverso le storie delle persone local, la nuova campagna cambia prospettiva e mette i turisti al centro di tre episodi che narrano in presa diretta alcune delle migliori esperienze di attività all’aria aperta, turismo lento e vacanza in famiglia, da vivere a Finale Ligure.\r

\r

Il primo episodio, dedicato all’Outdoor Training, ruota intorno alle avventure di tre giovani italiani che non si conoscevano prima: Marco Arnoldi (33 anni, direttore finanziario di un Comune nel pavese), Giulia Barlocchetti (23 anni, attrice, da Milano) e Francesco Cuzzolin (27 anni, odontoiatra, da Cuneo).\r

\r

I tre giovani, dopo un briefing iniziale all’outdoor base del FOR – Finale Outdoor Region, hanno sperimentato diverse esperienze: il trekking su uno dei percorsi che partono da Finalborgo, i primi approcci all’arrampicata, sulla Falesia delle 100 corde, l’escursione in barca a vela al largo di Varigotti, la mountain bike sull’Altopiano delle Manie. Per quattro giorni i ragazzi sono stati seguiti in tutte le fasi della loro vacanza, dall’arrivo comodamente in treno a Finale Ligure al soggiorno in bungalow all’interno del campeggio immerso nella natura, passando per il noleggio delle attrezzature adatte ad ogni tipo di sport, fino agli aspetti conviviali di cene e apertivi.\r

\r

Il secondo episodio Family (in uscita ad agosto) vedrà invece una famiglia tedesca cimentarsi in una caccia al tesoro attraverso il territorio, dal mare all’entroterra; per finire con l’episodio Slow (in uscita a ottobre) che porterà a Finale Ligure una coppia danese alle prese con la preparazione di una cena tipica ligure, da offrire ai local.\r

\r

La web serie “The Perfect Place” è prodotta dal Comune di Finale Ligure, con la direzione creativa di Studiowiki ed è realizzata da Artescienza, con la regia di Samuele Wurtz. Con il patrocinio di ENIT, Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Ligurian Riviera e la partnership tecnica di Pentax-RICOH e Intercity.","post_title":"Visit Finale Ligure, la web serie \"The Perfect Place\" punta su Italia, Germania e Danimarca","post_date":"2023-07-12T12:14:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689164063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non conosce sosta la rincorsa dell'Egitto nel 2023: la destinazione ha accolto oltre 7 milioni di turisti durante i primi sei mesi del 2023.\r

E' stato il Ministro del Turismo e delle Antichità Ahmed Issa, a comunicare il risultato, in occasione di una riunione con il Comitato permanente per le licenze delle strutture alberghiere e turistiche. Issa ha dichiarato che le cifre sono state raggiunte grazie agli sforzi del settore privato e alla cooperazione produttiva ed efficace delle parti interessate per raggiungere gli obiettivi dell'industria turistica egiziana, soprattutto nel settore alberghiero.\r

\r

Issa ha anche ricordato la cooperazione e il coordinamento con il Ministero dell'Aviazione Civile per aumentare il numero di posti aerei dai mercati chiave per i flussi turistici verso l'Egitto.\r

\r

Il Paese nordafricano mira ad accogliere 15 milioni di visitatori nel 2023. Ad aprile, il Paese aveva già stabilito un record di 1,35 milioni di turisti. Il Paese ha accolto 11,7 milioni di turisti nel 2022, rispetto agli otto milioni del 2021, segnando un aumento del 46,2%.","post_title":"L'avanzata dell'Egitto: oltre 7 milioni di turisti nel primo semestre 2023","post_date":"2023-07-12T09:49:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1689155387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà ancora Unahotels Reggio Emilia la squadra di pallacanestro della città emiliana che milita nella seria A della Lega Basket. Il brand del gruppo Una sarà infatti main sponsor del team per il quarto anno consecutivo, in una partnership che comprende anche le squadre del settore giovanile.\r

\r

“Siamo felici di portare avanti il sodalizio con la società biancorossa. La sponsorship è parte di un percorso sempre più ampio intrapreso dalla nostra compagnia, e più nello specifico dal brand Unahotels, nel mondo dello sport a livello nazionale - commenta Giorgio Marchegiani, amministratore delegato del gruppo Una -. Il nostro impegno nel continuare a investire importanti risorse per supportare una società sportiva d’eccellenza come la Pallacanestro Reggiana conferma la solidità, la leadership, l’attaccamento ai valori dello sport e la lungimiranza del gruppo e dei suoi azionisti”.\r

\r

La vocazione di Unahotels verso la pallacanestro italiana è sancita non solo dalla storica e rilevante presenza dei suoi hotel in città chiave di questo sport, come Milano, Varese, Bologna, Treviso e Pesaro, che lo hanno reso riferimento di ospitalità per la cestistica nazionale, ma anche da una condivisione di valori comuni, come l’ambizione, la tenacia e la passione, che da sempre fanno parte di quell’etica sportiva abbracciata anche dalla Pallacanestro Reggiana.\r

\r

“Il rinnovato impegno al fianco del club biancorosso è per noi motivo di grande orgoglio ed esprime la profonda sintonia che si è instaurata negli anni passati insieme - aggiunge il direttore generale del gruppo Una, Fabrizio Gaggio -. Tutto questo, inoltre, conferma il supporto della più grande catena alberghiera italiana, e in particolare della collezione Unahotels, a tutto il mondo dello sport italiano e delle sue eccellenze. Siamo pieni di entusiasmo in vista della nuova stagione e delle soddisfazioni che potremo vivere insieme”.","post_title":"Unahotels ancora al fianco della Pallacanestro Reggiana per la quarta stagione consecutiva","post_date":"2023-07-11T11:17:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689074260000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449375","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In un’estate in cui tutto il comparto turistico soffre l’inflazione e i conseguenti aumenti dei prezzi che affliggono soprattutto la biglietteria aerea, Avalon Waterways risponde con una promo pensata per i viaggiatori individuali: nessun supplemento singola sulla crociera Danubio da Sogno, in partenza il 15 agosto da Budapest. “Intendiamo, in questo modo, venire incontro al crescente numero di persone che viaggiano sole: target sempre più rilevante e assolutamente in linea con la nostra proposta\", spiega la product manager Avalon Waterways Europe, Barbara Baldini.\r

\r

A conferma dell’importanza che riveste il comparto turistico italiano, la compagnia sta inoltre promuovendo tra gli addetti ai lavori una speciale tariffa agenti per la stessa partenza Danubio da Sogno del 15 agosto: prezzo con accompagnatore che condivide la stessa cabina, 890 euro a persona con trattamento soft inclusive, imbarco a Budapest e sbarco a Vilshofen (voli esclusi). Quattro le nazioni attraversate dall'itinerario: Ungheria, Slovacchia, Austria, Germania, in sei giorni di navigazione per conoscere, testare e apprezzare in prima persona uno dei prodotti più innovativi e di successo dell’estate 2023.\r

\r

“Siamo certi che il nostro prodotto si sposi bene con le attuali tendenze del mercato turistico nazionale - conclude Barbara Baldini -. E' sempre più rilevante nelle scelte del pubblico l’idea di viaggiare in modo lento e sostenibile, prendendosi tutto il tempo per godersi il viaggio stesso, oltre che la destinazione. In un periodo che vede numerosi italiani alle prese con i tempi lunghissimi per l’emissione e i rinnovi dei passaporti, tempi che spesso sono un vero limite per programmare serenamente una partenza, le nostre crociere attraverso l’Europa, per le quali basta una semplice carta di identità, sono poi una soluzione di viaggio decisamente apprezzata”","post_title":"Avalon Waterways: singola senza supplemento e tariffa agenti ad hoc per la crociera del 15 agosto","post_date":"2023-07-10T12:14:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688991289000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449349","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La missione di VisitBerlin è rivelare al mondo la bellezza di Berlino, una ricca meta turistica in continua evoluzione e una città che, nei suoi 12 distretti, offre diversificate esperienze, adatte anche al segmento Mice.\r

\r

VisitBerlin promuove il networking fra le realtà che operano nella metropoli e sviluppa progetti di turismo che consentano di rendere la visita un’esperienza indimenticabile per l’ospite, preservando la qualità della vita dei berlinesi. Il turista affamato di cultura e di scoperta dei segni della storia troverà soddisfazione tra i tanti edifici e capolavori della città, conservati in maestosi edifici come quelli dell’Isola dei Musei. Tra questi le indimenticabili testimonianze del Museo di Pergamo che, a partire dal 23 ottobre, chiuderà per diversi anni per ristrutturazioni e ampliamenti.\r

\r

Le opportunità sono davvero tante e, oltre che al passato, guardano al futuro, perché Berlino è una città giovane e vitale, dove si percepiscono un entusiasmo e uno spirito innovativo che si declinano in tutti i settori. Nella ricezione alberghiera, a fianco delle note ed eleganti catene di lusso, emergono realtà internazionali nate da concept diversi e interessanti, sempre caratterizzate dall’accoglienza al visitatore e collocate nei tanti quartieri iconici della metropoli. Tra questi l’art’hotel, parte dell’Arena Hospitality Group, che propone una fusione tra le linee architettoniche esterne e il design artistico degli interni.\r

\r

L’Nhow, che si trova anche a Milano e in altre città europee, ha nella musica il suo concept, nel rosa il suo colore di riferimento e negli spazi vivaci e accoglienti la sua forma. Ogni ospite può richiedere una tastiera o una chitarra ed è disponibile anche un piccolo studio di registrazione. Vivace il concept del The Social Hub, che è diviso in due sezioni: un 4 stelle per gli ospiti e un’area con camere e spazi per gli studenti, dotato di funzionali servizi di ristorazione, senza dimenticare la palestra, gli spazi per la musica, il parrucchiere e la lavanderia. The Social Hub è anche in Italia: a Roma, Firenze e Bologna.\r

\r

E, ancora, giovane e ricco di stile l’H10, l’hotel della catena spagnola con oltre 63 strutture nel mondo che, unendo tradizione e avanguardia, nella sede della capitale tedesca integra un edificio recente con una vecchia scuola ristrutturata, che ospita appartamenti. A Berlino sono innumerevoli le proposte innovative come i tour proposti da Lilla Fufavi e dal suo sito Berlin Fashion Tour alla scoperta di una città cosmopolita e capace di arricchirsi di ogni influenza, anche stilistica, rendendola una ricchezza.\r

\r

Tanti i parchi verdi che si riempiono di sportivi nei diversi momenti della giornata e di amanti degli spazi aperti ogni fine settimana. Diversificati i percorsi guidati alla scoperta della città, come quelli in continua evoluzione proposti da Andree Sadilek (lialo.com) con i suoi self-guided city tour che rispondono alle richieste dei turisti curiosi, o quelli storicamente imprescindibili, come il Bike the Wall: un tour in bicicletta che segue i tratti ancora presenti del Muro di Berlino e ne racconta la triste e potente storia, all’avvicinarsi dei 35 anni della caduta (9 novembre 1989).\r

\r

E, tornando dal passato a un presente orientato al futuro, è importante visitare l’Euref Campus (European Energy Forum), una comunità innovativa di business e scienza, centro di numerosi progetti di ricerca nella transizione energetica, nella mobilità e nella sostenibilità. Un progetto avviato nel 2007 e in costante espansione, ospitato da una delle strutture di mattoni rossi che - come un richiamo dal passato - si trovano tra le strade di Berlino. Sorge a fianco del Gasometro: un imponente cilindro che ospiterà meeting e convention adatti anche a più di 800 persone e su cui salire per ammirare Berlino.\r

\r

[gallery ids=\"449351,449352,449353,449356,449357,449355\"]","post_title":"Berlino: lo sguardo al futuro di una città che ha vissuto la storia, tra stile e innovazione","post_date":"2023-07-10T10:45:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688985959000]}]}}