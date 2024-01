Spoorenberg, 25hours Firenze: il nostro è un modo nuovo di intendere le policy per le risorse umane Inclusione, formazione continua e attenzione all’equilibrio vita – lavoro. Si basa su questi tre elementi la policy risorse umane del 25hours Hotel Piazza San Paolino di Firenze. “L’albergo, nell’immaginario collettivo, è un luogo molto formale con codici precisi, dove ci si veste e ci si presenta in un certo modo – commenta Bart Spoorenberg, direttore generale della proprietà fiorentina -. La nostra è una realtà innovativa che ha superato questo concetto, anche per quanto riguarda i dipendenti. Da noi tutti, anche i ragazzi in sala o alla reception, possono portare orecchini audaci, avere tatuaggi o pettinature particolari. Per noi, tutto ciò fa parte di ciò che sono e della loro personalità. Sono lavoratrici e lavoratori bravissimi. E questo è un segnale di inclusione e attenzione alla diversità al quale teniamo moltissimo”. La scelta del brand fondato in Germania nel 2003 è piuttosto quella di puntare su attitudini e capacità, sottolinea Spoorenberg, che possono formarsi e crescere sul campo: “Ciò che è importante sono l’entusiasmo, la passione, e la voglia di fare parte di qualcosa di innovativo”. Al 25hours Hotel Piazza San Paolino anche la delicata questione del work-life balance prova a farsi realtà: i dipendenti lavorano realmente otto ore al giorno e le giornate di riposo vengono rispettate, anche in cucina, sottolinea il direttore. E, benché per molti contratti vi siano delle ore straordinarie concordate a forfait, queste vengono raramente utilizzate. Per i dipendenti del 25hours Hotel Piazza San Paolino all’equilibrio tra casa e lavoro si aggiungono inoltre benefit dedicati, come dieci notti con colazione gratuite per soggiornare nei 25hours del mondo, nonché scontistiche sulle tariffe delle strutture Ennismore, la joint venture con Accor di cui il marchio fa parte, prezzi agevolati con molti partner dell’azienda e un bonus nel caso si presenti un amico per una posizione aperta, per la quale quest’ultimo viene poi assunto. Nei due anni di apertura della struttura si è raggiunto un totale di 40 promozioni, mentre è alto il livello di retention dei dipendenti. Nel concreto, l’hotel investe in maniera importante nella formazione, che permette di sviluppare i talenti, ma anche di condividere i propri saperi e imparare cose nuove. Ai propri dipendenti l’hotel propone due giornate di sessioni di training rivolte a 10-15 dipendenti per sessione tre volte l’anno con un esperto su temi legati alle soft skills, come motivazione, time management o il lavoro in squadra. Inoltre, otto volte all’anno viene organizzato un global training in una delle strutture del gruppo, al quale ogni struttura partecipa portando alcuni dipendenti, che possono così conoscere anche le radici del brand e la sua realità internazionale. C’è poi la possibilità di diventare, per chi lo desidera, Multiplier ed essere, passando attraverso un corso dedicato, essi stessi trainer per i colleghi. Workshop ad-hoc con esperti in diverse materie vengono organizzati poi in struttura a seconda delle necessità, come per esempio quella di approfondire l’inglese professionale, o le differenze tra la comunicazione formale e informale. “Si dice spesso che le persone devono poter crescere, ma è anche importante dare loro gli strumenti per farlo. Al 25hours Hotel Piazza San Paolino ci proviamo sempre e i risultati che raggiungiamo sono sicuramente più che positivi”, conclude Spoorenberg. Condividi

