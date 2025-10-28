SiteMinder presenta la soluzione Dynamic Revenue Plus 72% degli albergatori italiani lamenta una perdita settimanale di potenziale fatturato. Questo il dato che emerge dall’analisi di SiteMinder, che evidenzia come il problema sia generato dall’incapacità di reagire tempestivamente a dinamiche di mercato cruciali, come la variazione delle tariffe della concorrenza o l’annuncio di eventi che influenzano le prenotazioni. Ilitaliani lamenta una. Questo il dato che emerge dall’analisi di, che evidenzia come il problema sia generato dall’incapacità di reagire tempestivamente a dinamiche di mercato cruciali, come la variazione delle tariffe della concorrenza o l’annuncio di eventi che influenzano le prenotazioni. Svolta ad agosto nei principali mercati, su un campione di 700 albergatori internazionali (italiani inclusi) con ruoli e dimensioni di struttura diversi, la ricerca ha analizzato le attività di revenue management, l’adozione della tecnologia e le criticità che frenano il settore. I risultati mostrano un divario operativo significativo: il 98% degli albergatori italiani ritiene che la velocità del time-to-market abbia acquisito un’importanza maggiore nell’ultimo anno. Malgrado l’urgenza, le strutture italiane continuano a basarsi su processi manuali che ne limitano la reattività. Tra gli intervistati, il 52% aggiorna le tariffe solo mensilmente o meno frequentemente, mentre un altro 38% lo fa su base settimanale, in un contesto in cui le condizioni di mercato possono cambiare più volte al giorno. Questa perdita dei ricavi è particolarmente rilevante in un settore, come quello alberghiero italiano, caratterizzato da forte stagionalità e comportamenti di viaggio sempre più dinamici, che impongono una risposta tempestiva per massimizzare il potenziale di fatturato. Una soluzione per il revenue management Per affrontare queste sfide, SiteMinder annuncia la disponibilità a livello globale di Dynamic Revenue Plus : la soluzione mobile-first di revenue management, sviluppata in partnership con IDeaS, che rende la gestione avanzata dei ricavi alla portata di ogni hotel. La piattaforma, ora disponibile anche per il mercato italiano, offre informazioni di market intelligence in tempo reale e consente interventi immediati su prezzi, inventory e distribuzione attraverso raccomandazioni quotidiane basate su eventi locali, movimenti dei competitor e andamento della domanda. Dynamic Revenue Plus si basa sul vasto ecosistema dati di SiteMinder, che elabora 130 milioni di prenotazioni alberghiere all’anno. Potenziata da SiteMinder iQ, il motore di intelligenza artificiale dell’azienda, la piattaforma trasforma grandi quantità di dati in insight che consentono di prendere decisioni più intelligenti in tutti gli aspetti del revenue management. L’introduzione di Dynamic Revenue Plus è in linea con il forte interesse per l’innovazione tra gli albergatori italiani. Secondo SiteMinder, infatti, il 53% è attivamente alla ricerca di soluzioni di intelligenza artificiale, una percentuale superiore alla media globale pari al 49%, mentre il 42% è aperto a raccomandazioni basate su AI.

«Molti hotel italiani non dispongono di team dedicati al revenue management, ma si trovano ad affrontare dinamiche di mercato sempre più complesse in uno dei mercati turistici più competitivi al mondo – afferma Simone Portaluri, regional manager Italia di SiteMinder -. Dynamic Revenue Plus democratizza l’intera pratica, combinando in un unico sistema mobile-first, market intelligence in tempo reale ed esecuzione immediata. Qualsiasi hotel italiano, che si tratti di una struttura boutique a Firenze o di un resort ad Amalfi, può passare da processi manuali a un’operatività veramente dinamica, acquisendo gli strumenti per muoversi alla velocità del mercato e massimizzando il potenziale di guadagno». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Europcar rilancia e punta su un’accelerazione e rinnovamento sulla flotta. Sono tante le novità per il 2026, a partire dalla macchine elettriche alle quali l’azienda andrà ad affiancare il prodotto premium. «Il 2025 è stato un anno positivo con volumi e fatturato in aumento – spiega Enrico Farina, commercial director di Europcar Mobility Group Italy – A fronte di un mix di viaggiatori diverso, abbiamo registrato una leggera diminuzione dagli Usa. La domanda è stata più forte dall’Europa, con una crescita da Sud America, Australia e Nuova Zelanda». Europcar è concentrata su investimenti importanti relativi ai processi di prenotazione sul sito con novità nel sistema e con nuove opzioni di acquisto per offrire soluzioni già tailor made o orientate su speciali esigenze. Per quanto riguarda l’offerta business travel o noleggio a medio termine fino a 24 mesi l’azienda punta ad andare incontro alle esigenze delle aziende, senza perdere di vista le nuove esigenze fiscali. «Le adv continuano ad essere un canale importante per noi – aggiunge Farina - Abbiamo una struttura dedicata che segue agenzie e i t.o. Ci avvaliamo della collaborazione di Aviareps e le soluzioni di viaggio sono molto competitive nel prezzo e nel contenuto. Nonostante il mercato si spinga verso la digitalizzazione, non vogliamo puntare tutto su online ma intendiamo continuare a collaborare con le adv». [post_title] => Europcar rilancia con un'accelerazione della flotta [post_date] => 2025-10-28T14:56:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761663369000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 72% degli albergatori italiani lamenta una perdita settimanale di potenziale fatturato. Questo il dato che emerge dall'analisi di SiteMinder, che evidenzia come il problema sia generato dall'incapacità di reagire tempestivamente a dinamiche di mercato cruciali, come la variazione delle tariffe della concorrenza o l'annuncio di eventi che influenzano le prenotazioni. Svolta ad agosto nei principali mercati, su un campione di 700 albergatori internazionali (italiani inclusi) con ruoli e dimensioni di struttura diversi, la ricerca ha analizzato le attività di revenue management, l’adozione della tecnologia e le criticità che frenano il settore. I risultati mostrano un divario operativo significativo: il 98% degli albergatori italiani ritiene che la velocità del time-to-market abbia acquisito un’importanza maggiore nell’ultimo anno. Malgrado l’urgenza, le strutture italiane continuano a basarsi su processi manuali che ne limitano la reattività. Tra gli intervistati, il 52% aggiorna le tariffe solo mensilmente o meno frequentemente, mentre un altro 38% lo fa su base settimanale, in un contesto in cui le condizioni di mercato possono cambiare più volte al giorno. Questa perdita dei ricavi è particolarmente rilevante in un settore, come quello alberghiero italiano, caratterizzato da forte stagionalità e comportamenti di viaggio sempre più dinamici, che impongono una risposta tempestiva per massimizzare il potenziale di fatturato. Una soluzione per il revenue management Per affrontare queste sfide, SiteMinder annuncia la disponibilità a livello globale di Dynamic Revenue Plus: la soluzione mobile-first di revenue management, sviluppata in partnership con IDeaS, che rende la gestione avanzata dei ricavi alla portata di ogni hotel. La piattaforma, ora disponibile anche per il mercato italiano, offre informazioni di market intelligence in tempo reale e consente interventi immediati su prezzi, inventory e distribuzione attraverso raccomandazioni quotidiane basate su eventi locali, movimenti dei competitor e andamento della domanda. Dynamic Revenue Plus si basa sul vasto ecosistema dati di SiteMinder, che elabora 130 milioni di prenotazioni alberghiere all'anno. Potenziata da SiteMinder iQ, il motore di intelligenza artificiale dell'azienda, la piattaforma trasforma grandi quantità di dati in insight che consentono di prendere decisioni più intelligenti in tutti gli aspetti del revenue management. L’introduzione di Dynamic Revenue Plus è in linea con il forte interesse per l'innovazione tra gli albergatori italiani. Secondo SiteMinder, infatti, il 53% è attivamente alla ricerca di soluzioni di intelligenza artificiale, una percentuale superiore alla media globale pari al 49%, mentre il 42% è aperto a raccomandazioni basate su AI. «Molti hotel italiani non dispongono di team dedicati al revenue management, ma si trovano ad affrontare dinamiche di mercato sempre più complesse in uno dei mercati turistici più competitivi al mondo - afferma Simone Portaluri, regional manager Italia di SiteMinder -. Dynamic Revenue Plus democratizza l'intera pratica, combinando in un unico sistema mobile-first, market intelligence in tempo reale ed esecuzione immediata. Qualsiasi hotel italiano, che si tratti di una struttura boutique a Firenze o di un resort ad Amalfi, può passare da processi manuali a un’operatività veramente dinamica, acquisendo gli strumenti per muoversi alla velocità del mercato e massimizzando il potenziale di guadagno». [post_title] => SiteMinder presenta la soluzione Dynamic Revenue Plus [post_date] => 2025-10-28T14:08:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761660493000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500250 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines collegherà Atlanta a Riyadh, con tre voli settimanali operati con Airbus A350-900, dall'ottobre 2026. Questa apertura segna il debutto di Delta sul mercato saudita e conferma la sua ambizione di rafforzare il network intercontinentale. «L'apertura di questo collegamento verso Riyadh rappresenta una tappa fondamentale della nostra crescita globale mentre iniziamo il nostro secondo secolo di voli» ha dichiarato Ed Bastian, ceo del vettore Usa. I voli saranno operati con Airbus A350-900, dove i passeggeri potranno usufruire dell'intera gamma di servizi premium della compagnia: Delta One (sedili completamente reclinabili), Premium Select, Comfort+ e Main Cabin. A bordo, gli arredi porteranno la firma Missoni, mentre la connettività sarà garantita dal wi-fi ad alta velocità e gratuito Delta Sync, già implementato sulla flotta a lungo raggio. La compagnia statunitense amplia così l'offerta verso il Medio Oriente, una regione in cui la concorrenza tra vettori americani, europei e del Golfo si sta intensificando sempre di più. Delta offrirà così ai passeggeri sauditi un accesso in coincidenza a oltre 150 destinazioni negli Stati Uniti, attraverso l'hub di Atlanta. Questa apertura fa parte di una dinamica di espansione che vedrà Delta lanciare nuove rotte verso Marrakech, Melbourne, la Sardegna, Porto, Hong Kong e Malta nei prossimi due anni. Una diversificazione geografica che conferma la volontà della compagnia di rafforzare la propria presenza sui mercati emergenti e turistici ad alto potenziale. [post_title] => Delta Air Lines collegherà Atlanta a Riyadh, dall'ottobre 2026 [post_date] => 2025-10-28T11:41:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761651709000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500245 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500251" align="alignleft" width="313"] Chris Carter Chapman[/caption] Una comunità rurale di mille persone in Kenya ha ottenuto l’accesso a acqua pulita e sicura grazie alle donazioni raccolte durante la scorsa edizione del World Travel Market London (WTM), destinate alla storica charity partner della manifestazione, Just a Drop. Nel 2024, l’evento ha raccolto oltre 7.900 sterline tra contributi dei visitatori e quote stand degli espositori, somma che WTM London ha raddoppiato, portando il totale a quasi 16.000 sterline. I fondi sono stati destinati alla comunità di Katethya, nella contea di Kitui (Kenya), per la costruzione di una diga di sabbia capace di garantire acqua potabile a circa 1.400 persone. Grazie a questo intervento, gli abitanti possono oggi bere, lavarsi, cucinare e irrigare i campi in sicurezza. Le dighe di sabbia vengono costruite lungo i corsi d’acqua stagionali: durante la stagione delle piogge, la sabbia si accumula dietro la diga intrappolando l’acqua, che viene naturalmente filtrata e può poi essere estratta tramite una pompa a mano o un pozzo laterale. Quella di Katethya è una delle quattro dighe realizzate da Just a Drop nella regione. Le recenti donazioni del WTM London hanno inoltre sostenuto la scuola Santa Isabela in Nicaragua, dove nel luglio 2024 sono stati installati nuovi servizi igienici e postazioni per il lavaggio delle mani. La scuola, frequentata da 28 bambini, versava in condizioni precarie a causa di latrine fatiscenti e dell’assenza di un’area per l’igiene personale. Oggi la scuola dispone di due latrine doppie per gli alunni, una per il personale e di una stazione per il lavaggio delle mani. Just a Drop ha anche formato insegnanti, studenti e comitato dei genitori su manutenzione e buone pratiche igieniche, assicurando la sostenibilità del progetto nel lungo periodo. I primi risultati sono già tangibili: diminuzione delle assenze per malattia e miglioramento del benessere e della privacy degli alunni. WTM London sostiene ufficialmente Just a Drop dal 1998, anno in cui è diventato Founding Partner della charity. Da allora, l’evento ha raccolto oltre 23.000 sterline, finanziando 19 progetti idrici in sei Paesi e garantendo acqua e servizi igienici sicuri a più di 12.000 persone. A livello globale, il gruppo RX – che organizza anche l’Arabian Travel Market (ATM), la Mostra Convegno Expocomfort (MCE) e il programma RX Cares – ha contribuito con quasi 239.000 sterline, sostenendo 33 progetti idrici in nove Paesi e raggiungendo circa 44.000 beneficiari. In occasione della prossima edizione, in programma dal 4 al 6 novembre 2025, WTM London ha annunciato il rinnovo della partnership con Just a Drop per altri quattro anni, riaffermando il proprio impegno a lungo termine verso la sostenibilità sociale. “Crediamo che il viaggio debba essere una forza positiva nel mondo”, ha dichiarato Chris Carter-Chapman, Event Director di WTM London. “Contribuire a garantire l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici è una missione naturale per noi, e siamo orgogliosi di farlo al fianco di Just a Drop. Ringraziamo tutti coloro che hanno donato e continueremo a sostenere questa causa nei prossimi anni.” Fiona Jeffery OBE, fondatrice e presidente di Just a Drop, ha aggiunto: “L’accesso all’acqua sicura trasforma concretamente la vita delle persone: previene malattie, favorisce l’istruzione e stimola la crescita economica. Siamo grati a WTM London per il suo ruolo chiave nel rendere possibile questa trasformazione a livello globale.” I visitatori potranno incontrare i rappresentanti di Just a Drop presso lo stand interattivo accanto al nuovo palco del WTM Trend Fest dedicato alla cultura. È inoltre possibile contribuire con una donazione diretta tramite il sito ufficiale: Donate – Just a Drop. [post_title] => WTM London presenta i nuovi progetti idrici realizzati grazie alle donazioni a Just a Drop [post_date] => 2025-10-28T11:36:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761651376000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500232 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' nata Sita Agent App, un’applicazione su cellulare che libera il personale di terra dai desk fissi, consentendogli di assistere i passeggeri ovunque nel terminal. La società specializzata nella fornitura di tecnologia per il trasporto aereo, lavorando a stretto contatto con easyJet, ha affrontato una sfida semplice: creare più flessibilità per ridurre il costo di utilizzo dell’infrastruttura aeroportuale, mentre, al contempo, si migliora l’esperienza per i viaggiatori. Nell'arco di dodici mesi Sita ed easyJet hanno testato l’app nell’aeroporto di Gatwick e in altri quattro scali del Regno Unito, dimostrando il suo potenziale nel ridefinire le operazioni a terra. La compagnia aerea prevede di implementare la soluzione nei principali aeroporti dell’intero network, che conta oltre 150 scali in Europa. I risultati? Più di 1.000 assistenti del personale di terra sono stati coinvolti durante la fase di prova, hanno stampato più di 40.000 carte d’imbarco, effettuato il check-in di oltre 30.000 passeggeri e imbarcato più di 5 milioni di viaggiatori. Soltanto nello scalo di Gatwick, in otto mesi l’equipaggio di terra ha imbarcato oltre 1,4 milioni di passeggeri e ha emesso 17.000 carte d’imbarco. Tutto questo è diventato molto più agile grazie all’eliminazione di vincoli fisici, poiché il personale non è più legato ai desk fissi e non è limitato dal numero o dalla posizione dei banchi. L’app ha semplificato notevolmente la formazione del nuovo personale e può rappresentare un valido strumento di resilienza per garantire la continuità delle operazioni in aeroporto. L’app fornisce al personale di terra dispositivi mobili che si collegano direttamente a sistemi flessibili e mobili per il check-in, l’imbarco e l’etichettatura dei bagagli. Questo passaggio dai banchi fissi riduce i costi infrastrutturali, semplifica la formazione e consente un utilizzo più efficiente degli spazi aeroportuali. [post_title] => Sita Agent App: nasce in collaborazione con easyJet il nuovo tool per il personale di terra [post_date] => 2025-10-28T11:19:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761650348000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500214 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Graz, Amburgo e Düsseldorf rappresentano destinazioni ideali durante la stagione invernale, quando le strade si animano delle luci e delle atmosfere tipiche del Natale. a&o Hostels offre soluzioni pratiche, sistemazioni flessibili e moderne a tariffe vantaggiose per godersi appieno l’atmosfera natalizia. Le camere private con bagno, la posizione centrale, le aree comuni e l’ospitalità informale rendono ogni viaggio più accessibile, anche sotto le feste. Le proposte A Graz, dal 21 novembre ci sono 15 mercatini di Natale, tutti diversi. a&o Hostel Graz Hauptbanhof è un alloggio moderno, accessibile e indicato a chi cerca comfort a prezzi intelligenti. Si trova nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria principale e le attrazioni del centro storico sono raggiungibili in pochi minuti a piedi. Nelle camere si può contare su un elevato livello di comfort ad un prezzo contenuto. Le sistemazioni sono tutte dotate di bagno privato con doccia La città anseatica di Amburgo è una delle aree urbane più suggestive d’Europa, grazie al suo fascino marittimo e al suo spirito cosmopolita. Per il soggiorno in città, si può scegliere tra 4 ostelli a&o Hostels facilmente accessibili: a&o Hostels Hamburg City, a&o Hamburg Reeperbahn, a&o Hamburg Hammer Kirche e a&o Hamburg Hauptbahnhof. Quest’ultimo è un affascinante edificio in mattoni rossi, un tempo Kontorhaus, che si trova nelle immediate vicinanze della stazione principale e di Speicherstad e offre la possibilità di noleggiare biciclette. Infine Düsseldorf, che in inverno ha un’atmosfera vivace, tra mercatini di Natale, moda e arte moderna. L'a&o Hostel Düsseldorf Hauptbahnhof è ubicato vicino alla stazione ferroviaria principale e al centro città. Le camere offrono un elevato livello di comfort a un prezzo contenuto; tutte sono dotate di bagno privato con doccia e amenities kit. La spaziosa hall è dotata di uno snack bar aperto 24 ore su 24, e per il piacere degli ospiti ci sono anche il biliardo e biliardino. Il personale della reception è a disposizione 24 ore su 24 per qualsiasi richiesta, anche per consigli sulle escursioni. [post_title] => a&o Hostels, la magia del Natale fra Amburgo, Graz e Düsseldorf [post_date] => 2025-10-28T10:55:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761648918000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500197 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Radisson Hotel Group ha registrato oltre 210 acquisizioni e aperture di nuovi hotel nel 2025. Elie Younes, vicepresidente esecutivo e direttore dello sviluppo globale di Radisson Hotel Group, ha dichiarato in un intervento riportato da TravelDailyNews: «Quest'anno le aperture di nuovi hotel sono state attentamente studiate in base alle esigenze dei viaggiatori d'affari e leisure e abbiamo una pipeline molto solida di nuove aperture e aperture già programmate». Radisson Blu rimane un pilastro della strategia del gruppo nell'area Emea, con l'aggiunta di strutture di prestigio in Francia, Germania, Turchia e Montenegro. Tra le prossime aperture figurano il Radisson Blu Cdg Airport Terminal Hotel a Parigi e The Medlock presso l'Etihad Stadium del Manchester City, un concept alberghiero progettato attorno ai principali impianti sportivi. Le ultime novità Radisson Collection continua ad ampliare la sua presenza nelle principali città culturali. Tra i traguardi raggiunti quest'anno figurano l'apertura del Cour des Loges di Lione e nuove aperture come il Banke Opera di Parigi, il cui debutto è previsto per il 2026. Radisson Collection ha inoltre aperto nuove proprietà a Budapest e Berlino, rafforzando il suo posizionamento incentrato sul design. Radisson Red si sta espandendo con nuove aperture e acquisizioni in Europa, Asia e Medio Oriente. Il lancio del Radisson Red Oslo City Centre ha segnato il secondo hotel net zero verificato del marchio, a dimostrazione di una maggiore attenzione alla sostenibilità. Un'ulteriore crescita include sviluppi a Londra e Roma insieme a Pphe Hotel Group. Dal 2020, Radisson Individuals conta oltre 100 hotel in gestione e sviluppo, rafforzando gli accordi incentrati sui proprietari attraverso i nuovi segmenti introdotti: Premier, Boutique e Retreats. L'espansione continua in Europa, Asia centrale, India e Sud-est asiatico. Il marchio Radisson sta entrando in nuove destinazioni, tra cui la Repubblica Democratica del Congo, l'Armenia e Medina in Arabia Saudita, e sta inoltre aprendo il suo primo hotel net zero verificato a Manchester, nel Regno Unito. Lo sviluppo di resort rimane una priorità, con la crescente domanda di strutture per il tempo libero. Il portafoglio resort del gruppo supera ora le 160 proprietà, con recenti acquisizioni in Vietnam, Indonesia, Sri Lanka, India, Montenegro, Polonia, Romania, Egitto e Armenia. Tra le nuove acquisizioni figurano progetti di alto profilo come il Radisson Hotel Cannes e le aperture di resort Radisson Collection in Sri Lanka e India. L'area Asia-Pacifico continua a essere un importante motore di crescita. In Cina, quest'anno sono stati firmati e inaugurati 130 hotel, con una pipeline di quasi 300 proprietà, in particolare nei segmenti di fascia media e medio-alta. Country Inn & Suites by Radisson è ora il marchio in più rapida crescita in Cina, con 375 hotel. Anche l'India continua a registrare ottime performance, con oltre 200 strutture in gestione e sviluppo. Con oltre 70 hotel in fase di sviluppo e la recente espansione in altre 47 città, il gruppo punta a raggiungere i 500 hotel entro il 2030. [post_title] => Radisson Hotel Group, nel 2025 superate le 210 aperture [post_date] => 2025-10-28T10:32:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761647531000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500173 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hahnair ha siglato un accordo di interline con Southwest Airlines, che migliora significativamente la presenza globale della compagnia aerea statunitense, consentendole di generare ricavi aggiuntivi ampliando la propria rete di distribuzione oltre il mercato Usa. Con effetto immediato, i consulenti di viaggio possono prenotare voli di Southwest Airlines con il codice WN nel sistema gds di Amadeus e emettere biglietti sul stock di biglietteria HR-169 di Hahnair. L’accesso tramite tutti i sistemi gds di Travelport seguirà a breve. «Accogliere Southwest Airlines nel nostro portfolio di oltre 350 vettori partner rappresenta una tappa significativa per il nostro network globale - ha dichiarato Alexander Proschka, chief commercial officer di Hahnair -. Attraverso questa partnership, Hahnair offre a 100.000 agenzie di viaggio al di fuori degli Stati Uniti l’accesso alla vasta gamma di voli di Southwest Airlines, fornendo al contempo a Southwest Airlines una soluzione di distribuzione efficiente e completa». «La nostra partnership con Hahnair risponde immediatamente a una domanda globale per l’ineguagliabile network di rotte e destinazioni che il personale di Southwest collega calorosamente con una delle compagnie aeree più premiate e costantemente affidabili al mondo - ha dichiarato Andrew Watterson, coo della compagnia aerea -. Stiamo percorrendo la nostra strada per offrire ai nostri clienti una scelta più ampia e una maggiore copertura, migliorando i nostri prodotti, espandendo la nostra rete e stringendo partnership con compagnie aeree globali». [post_title] => Southwest potenzia la distribuzione globale grazie alla partnership con Hahnair [post_date] => 2025-10-28T09:22:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761643329000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500092 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500095" align="alignleft" width="300"] Massimiliano Masaracchia[/caption] Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter, racconta con entusiasmo la crescita del brand Clikki, oggi tra i player più dinamici nel panorama assicurativo digitale. «Dopo tre anni e mezzo di vera operatività siamo orgogliosi dei risultati raggiunti. Clikki sta diventando un marchio riconosciuto, ma il nostro obiettivo non è solo vendere polizze: vogliamo comprendere le reali esigenze del mercato e offrire soluzioni su misura». Da questa visione è nata Protect 100K, la prima polizza in Italia dedicata al segmento luxury travel, capace di coprire fino a 101.000 euro per viaggio. «Le polizze annullamento oggi arrivano al massimo a 50 o 60 mila euro per pratica, ma c’è una fetta di clientela alto spendente rimasta scoperta - racconta Masaracchia -. L’idea ci è venuta da un caso reale: una nonna benestante voleva assicurare il viaggio di Capodanno in famiglia a St. Moritz, in una villa da 98 mila euro. Non esisteva una copertura adeguata, così abbiamo deciso di crearla». Protect 100K Protect 100K offre un prodotto innovativo che colma un vuoto nel mercato: ad oggi, offerte simili esistono solo negli Stati Uniti, con una compagnia del gruppo Berkshire Hathaway, e nel Regno Unito, con i sottoscrittori dei Lloyd’s di Londra. «In Italia nessuno aveva ancora affrontato questo segmento. Noi invece ci abbiamo creduto - sottolinea Masaracchia -. Siamo partiti in due, oggi siamo tredici, con professionisti altamente qualificati. Nei prossimi mesi lanceremo almeno sei nuove soluzioni. Il 2026 sarà un anno di grandi novità per Spencer & Carter». Masaracchia non risparmia però una riflessione critica sul settore assicurativo italiano: «Gli intermediari devono cambiare approccio: non basta scaricare i sinistri sulle compagnie o lavorare solo sul prezzo. Serve una vera partnership, in cui si condividano rischi e risultati. La trasparenza dei numeri è la base della fiducia». Infine, un commento sul mercato post-pandemia: «La guerra dei prezzi ha impoverito il settore. Molti si sono accorti che le polizze low cost non garantivano coperture reali. Noi preferiamo fare consulenza vera, offrendo prodotti solidi e coerenti. È così che si costruisce valore nel tempo». (Quirino Falessi) [post_title] => Clikki, il brand digitale che porta il lusso anche nelle polizze di viaggi [post_date] => 2025-10-27T12:46:15+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761569175000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "siteminder presenta la soluzione dynamic revenue plussiteminder presenta la soluzione dynamic revenue plus" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2522,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Europcar rilancia e punta su un’accelerazione e rinnovamento sulla flotta. Sono tante le novità per il 2026, a partire dalla macchine elettriche alle quali l’azienda andrà ad affiancare il prodotto premium.\r

\r

«Il 2025 è stato un anno positivo con volumi e fatturato in aumento – spiega Enrico Farina, commercial director di Europcar Mobility Group Italy – A fronte di un mix di viaggiatori diverso, abbiamo registrato una leggera diminuzione dagli Usa. La domanda è stata più forte dall’Europa, con una crescita da Sud America, Australia e Nuova Zelanda».\r

\r

Europcar è concentrata su investimenti importanti relativi ai processi di prenotazione sul sito con novità nel sistema e con nuove opzioni di acquisto per offrire soluzioni già tailor made o orientate su speciali esigenze.\r

\r

Per quanto riguarda l’offerta business travel o noleggio a medio termine fino a 24 mesi l’azienda punta ad andare incontro alle esigenze delle aziende, senza perdere di vista le nuove esigenze fiscali.\r

\r

«Le adv continuano ad essere un canale importante per noi – aggiunge Farina - Abbiamo una struttura dedicata che segue agenzie e i t.o. Ci avvaliamo della collaborazione di Aviareps e le soluzioni di viaggio sono molto competitive nel prezzo e nel contenuto. Nonostante il mercato si spinga verso la digitalizzazione, non vogliamo puntare tutto su online ma intendiamo continuare a collaborare con le adv».","post_title":"Europcar rilancia con un'accelerazione della flotta","post_date":"2025-10-28T14:56:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761663369000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 72% degli albergatori italiani lamenta una perdita settimanale di potenziale fatturato. Questo il dato che emerge dall'analisi di SiteMinder, che evidenzia come il problema sia generato dall'incapacità di reagire tempestivamente a dinamiche di mercato cruciali, come la variazione delle tariffe della concorrenza o l'annuncio di eventi che influenzano le prenotazioni.\r

Svolta ad agosto nei principali mercati, su un campione di 700 albergatori internazionali (italiani inclusi) con ruoli e dimensioni di struttura diversi, la ricerca ha analizzato le attività di revenue management, l’adozione della tecnologia e le criticità che frenano il settore. I risultati mostrano un divario operativo significativo: il 98% degli albergatori italiani ritiene che la velocità del time-to-market abbia acquisito un’importanza maggiore nell’ultimo anno.\r

\r

Malgrado l’urgenza, le strutture italiane continuano a basarsi su processi manuali che ne limitano la reattività. Tra gli intervistati, il 52% aggiorna le tariffe solo mensilmente o meno frequentemente, mentre un altro 38% lo fa su base settimanale, in un contesto in cui le condizioni di mercato possono cambiare più volte al giorno. Questa perdita dei ricavi è particolarmente rilevante in un settore, come quello alberghiero italiano, caratterizzato da forte stagionalità e comportamenti di viaggio sempre più dinamici, che impongono una risposta tempestiva per massimizzare il potenziale di fatturato.\r

Una soluzione per il revenue management\r

Per affrontare queste sfide, SiteMinder annuncia la disponibilità a livello globale di Dynamic Revenue Plus: la soluzione mobile-first di revenue management, sviluppata in partnership con IDeaS, che rende la gestione avanzata dei ricavi alla portata di ogni hotel. La piattaforma, ora disponibile anche per il mercato italiano, offre informazioni di market intelligence in tempo reale e consente interventi immediati su prezzi, inventory e distribuzione attraverso raccomandazioni quotidiane basate su eventi locali, movimenti dei competitor e andamento della domanda. Dynamic Revenue Plus si basa sul vasto ecosistema dati di SiteMinder, che elabora 130 milioni di prenotazioni alberghiere all'anno. Potenziata da SiteMinder iQ, il motore di intelligenza artificiale dell'azienda, la piattaforma trasforma grandi quantità di dati in insight che consentono di prendere decisioni più intelligenti in tutti gli aspetti del revenue management.\r

\r

L’introduzione di Dynamic Revenue Plus è in linea con il forte interesse per l'innovazione tra gli albergatori italiani. Secondo SiteMinder, infatti, il 53% è attivamente alla ricerca di soluzioni di intelligenza artificiale, una percentuale superiore alla media globale pari al 49%, mentre il 42% è aperto a raccomandazioni basate su AI.\r

«Molti hotel italiani non dispongono di team dedicati al revenue management, ma si trovano ad affrontare dinamiche di mercato sempre più complesse in uno dei mercati turistici più competitivi al mondo - afferma Simone Portaluri, regional manager Italia di SiteMinder -. Dynamic Revenue Plus democratizza l'intera pratica, combinando in un unico sistema mobile-first, market intelligence in tempo reale ed esecuzione immediata. Qualsiasi hotel italiano, che si tratti di una struttura boutique a Firenze o di un resort ad Amalfi, può passare da processi manuali a un’operatività veramente dinamica, acquisendo gli strumenti per muoversi alla velocità del mercato e massimizzando il potenziale di guadagno».","post_title":"SiteMinder presenta la soluzione Dynamic Revenue Plus","post_date":"2025-10-28T14:08:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761660493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500250","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines collegherà Atlanta a Riyadh, con tre voli settimanali operati con Airbus A350-900, dall'ottobre 2026.\r

\r

Questa apertura segna il debutto di Delta sul mercato saudita e conferma la sua ambizione di rafforzare il network intercontinentale. «L'apertura di questo collegamento verso Riyadh rappresenta una tappa fondamentale della nostra crescita globale mentre iniziamo il nostro secondo secolo di voli» ha dichiarato Ed Bastian, ceo del vettore Usa.\r

I voli saranno operati con Airbus A350-900, dove i passeggeri potranno usufruire dell'intera gamma di servizi premium della compagnia: Delta One (sedili completamente reclinabili), Premium Select, Comfort+ e Main Cabin. A bordo, gli arredi porteranno la firma Missoni, mentre la connettività sarà garantita dal wi-fi ad alta velocità e gratuito Delta Sync, già implementato sulla flotta a lungo raggio.\r

\r

La compagnia statunitense amplia così l'offerta verso il Medio Oriente, una regione in cui la concorrenza tra vettori americani, europei e del Golfo si sta intensificando sempre di più. Delta offrirà così ai passeggeri sauditi un accesso in coincidenza a oltre 150 destinazioni negli Stati Uniti, attraverso l'hub di Atlanta.\r

\r

Questa apertura fa parte di una dinamica di espansione che vedrà Delta lanciare nuove rotte verso Marrakech, Melbourne, la Sardegna, Porto, Hong Kong e Malta nei prossimi due anni. Una diversificazione geografica che conferma la volontà della compagnia di rafforzare la propria presenza sui mercati emergenti e turistici ad alto potenziale.","post_title":"Delta Air Lines collegherà Atlanta a Riyadh, dall'ottobre 2026","post_date":"2025-10-28T11:41:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761651709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500245","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500251\" align=\"alignleft\" width=\"313\"] Chris Carter Chapman[/caption]\r

Una comunità rurale di mille persone in Kenya ha ottenuto l’accesso a acqua pulita e sicura grazie alle donazioni raccolte durante la scorsa edizione del World Travel Market London (WTM), destinate alla storica charity partner della manifestazione, Just a Drop.\r

Nel 2024, l’evento ha raccolto oltre 7.900 sterline tra contributi dei visitatori e quote stand degli espositori, somma che WTM London ha raddoppiato, portando il totale a quasi 16.000 sterline.\r

I fondi sono stati destinati alla comunità di Katethya, nella contea di Kitui (Kenya), per la costruzione di una diga di sabbia capace di garantire acqua potabile a circa 1.400 persone. Grazie a questo intervento, gli abitanti possono oggi bere, lavarsi, cucinare e irrigare i campi in sicurezza.\r

Le dighe di sabbia vengono costruite lungo i corsi d’acqua stagionali: durante la stagione delle piogge, la sabbia si accumula dietro la diga intrappolando l’acqua, che viene naturalmente filtrata e può poi essere estratta tramite una pompa a mano o un pozzo laterale. Quella di Katethya è una delle quattro dighe realizzate da Just a Drop nella regione.\r

Le recenti donazioni del WTM London hanno inoltre sostenuto la scuola Santa Isabela in Nicaragua, dove nel luglio 2024 sono stati installati nuovi servizi igienici e postazioni per il lavaggio delle mani. La scuola, frequentata da 28 bambini, versava in condizioni precarie a causa di latrine fatiscenti e dell’assenza di un’area per l’igiene personale.\r

Oggi la scuola dispone di due latrine doppie per gli alunni, una per il personale e di una stazione per il lavaggio delle mani. Just a Drop ha anche formato insegnanti, studenti e comitato dei genitori su manutenzione e buone pratiche igieniche, assicurando la sostenibilità del progetto nel lungo periodo. I primi risultati sono già tangibili: diminuzione delle assenze per malattia e miglioramento del benessere e della privacy degli alunni.\r

WTM London sostiene ufficialmente Just a Drop dal 1998, anno in cui è diventato Founding Partner della charity. Da allora, l’evento ha raccolto oltre 23.000 sterline, finanziando 19 progetti idrici in sei Paesi e garantendo acqua e servizi igienici sicuri a più di 12.000 persone.\r

A livello globale, il gruppo RX – che organizza anche l’Arabian Travel Market (ATM), la Mostra Convegno Expocomfort (MCE) e il programma RX Cares – ha contribuito con quasi 239.000 sterline, sostenendo 33 progetti idrici in nove Paesi e raggiungendo circa 44.000 beneficiari.\r

In occasione della prossima edizione, in programma dal 4 al 6 novembre 2025, WTM London ha annunciato il rinnovo della partnership con Just a Drop per altri quattro anni, riaffermando il proprio impegno a lungo termine verso la sostenibilità sociale.\r

\r

\r

“Crediamo che il viaggio debba essere una forza positiva nel mondo”, ha dichiarato Chris Carter-Chapman, Event Director di WTM London. “Contribuire a garantire l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici è una missione naturale per noi, e siamo orgogliosi di farlo al fianco di Just a Drop. Ringraziamo tutti coloro che hanno donato e continueremo a sostenere questa causa nei prossimi anni.”\r

\r

\r

Fiona Jeffery OBE, fondatrice e presidente di Just a Drop, ha aggiunto: “L’accesso all’acqua sicura trasforma concretamente la vita delle persone: previene malattie, favorisce l’istruzione e stimola la crescita economica. Siamo grati a WTM London per il suo ruolo chiave nel rendere possibile questa trasformazione a livello globale.”\r

\r

I visitatori potranno incontrare i rappresentanti di Just a Drop presso lo stand interattivo accanto al nuovo palco del WTM Trend Fest dedicato alla cultura. È inoltre possibile contribuire con una donazione diretta tramite il sito ufficiale: Donate – Just a Drop.","post_title":"WTM London presenta i nuovi progetti idrici realizzati grazie alle donazioni a Just a Drop","post_date":"2025-10-28T11:36:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761651376000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500232","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' nata Sita Agent App, un’applicazione su cellulare che libera il personale di terra dai desk fissi, consentendogli di assistere i passeggeri ovunque nel terminal.\r

La società specializzata nella fornitura di tecnologia per il trasporto aereo, lavorando a stretto contatto con easyJet, ha affrontato una sfida semplice: creare più flessibilità per ridurre il costo di utilizzo dell’infrastruttura aeroportuale, mentre, al contempo, si migliora l’esperienza per i viaggiatori.\r

Nell'arco di dodici mesi Sita ed easyJet hanno testato l’app nell’aeroporto di Gatwick e in altri quattro scali del Regno Unito, dimostrando il suo potenziale nel ridefinire le operazioni a terra. La compagnia aerea prevede di implementare la soluzione nei principali aeroporti dell’intero network, che conta oltre 150 scali in Europa.\r

I risultati? Più di 1.000 assistenti del personale di terra sono stati coinvolti durante la fase di prova, hanno stampato più di 40.000 carte d’imbarco, effettuato il check-in di oltre 30.000 passeggeri e imbarcato più di 5 milioni di viaggiatori. Soltanto nello scalo di Gatwick, in otto mesi l’equipaggio di terra ha imbarcato oltre 1,4 milioni di passeggeri e ha emesso 17.000 carte d’imbarco.\r

Tutto questo è diventato molto più agile grazie all’eliminazione di vincoli fisici, poiché il personale non è più legato ai desk fissi e non è limitato dal numero o dalla posizione dei banchi. L’app ha semplificato notevolmente la formazione del nuovo personale e può rappresentare un valido strumento di resilienza per garantire la continuità delle operazioni in aeroporto.\r

L’app fornisce al personale di terra dispositivi mobili che si collegano direttamente a sistemi flessibili e mobili per il check-in, l’imbarco e l’etichettatura dei bagagli. Questo passaggio dai banchi fissi riduce i costi infrastrutturali, semplifica la formazione e consente un utilizzo più efficiente degli spazi aeroportuali.","post_title":"Sita Agent App: nasce in collaborazione con easyJet il nuovo tool per il personale di terra","post_date":"2025-10-28T11:19:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761650348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500214","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Graz, Amburgo e Düsseldorf rappresentano destinazioni ideali durante la stagione invernale, quando le strade si animano delle luci e delle atmosfere tipiche del Natale. a&o Hostels offre soluzioni pratiche, sistemazioni flessibili e moderne a tariffe vantaggiose per godersi appieno l’atmosfera natalizia. Le camere private con bagno, la posizione centrale, le aree comuni e l’ospitalità informale rendono ogni viaggio più accessibile, anche sotto le feste.\r

Le proposte\r

A Graz, dal 21 novembre ci sono 15 mercatini di Natale, tutti diversi. a&o Hostel Graz Hauptbanhof è un alloggio moderno, accessibile e indicato a chi cerca comfort a prezzi intelligenti. Si trova nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria principale e le attrazioni del centro storico sono raggiungibili in pochi minuti a piedi. Nelle camere si può contare su un elevato livello di comfort ad un prezzo contenuto. Le sistemazioni sono tutte dotate di bagno privato con doccia\r

La città anseatica di Amburgo è una delle aree urbane più suggestive d’Europa, grazie al suo fascino marittimo e al suo spirito cosmopolita. Per il soggiorno in città, si può scegliere tra 4 ostelli a&o Hostels facilmente accessibili: a&o Hostels Hamburg City, a&o Hamburg Reeperbahn, a&o Hamburg Hammer Kirche e a&o Hamburg Hauptbahnhof. Quest’ultimo è un affascinante edificio in mattoni rossi, un tempo Kontorhaus, che si trova nelle immediate vicinanze della stazione principale e di Speicherstad e offre la possibilità di noleggiare biciclette.\r

Infine Düsseldorf, che in inverno ha un’atmosfera vivace, tra mercatini di Natale, moda e arte moderna. L'a&o Hostel Düsseldorf Hauptbahnhof è ubicato vicino alla stazione ferroviaria principale e al centro città. Le camere offrono un elevato livello di comfort a un prezzo contenuto; tutte sono dotate di bagno privato con doccia e amenities kit. La spaziosa hall è dotata di uno snack bar aperto 24 ore su 24, e per il piacere degli ospiti ci sono anche il biliardo e biliardino. Il personale della reception è a disposizione 24 ore su 24 per qualsiasi richiesta, anche per consigli sulle escursioni.","post_title":"a&o Hostels, la magia del Natale fra Amburgo, Graz e Düsseldorf ","post_date":"2025-10-28T10:55:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761648918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Radisson Hotel Group ha registrato oltre 210 acquisizioni e aperture di nuovi hotel nel 2025. Elie Younes, vicepresidente esecutivo e direttore dello sviluppo globale di Radisson Hotel Group, ha dichiarato in un intervento riportato da TravelDailyNews: «Quest'anno le aperture di nuovi hotel sono state attentamente studiate in base alle esigenze dei viaggiatori d'affari e leisure e abbiamo una pipeline molto solida di nuove aperture e aperture già programmate».\r

Radisson Blu rimane un pilastro della strategia del gruppo nell'area Emea, con l'aggiunta di strutture di prestigio in Francia, Germania, Turchia e Montenegro. Tra le prossime aperture figurano il Radisson Blu Cdg Airport Terminal Hotel a Parigi e The Medlock presso l'Etihad Stadium del Manchester City, un concept alberghiero progettato attorno ai principali impianti sportivi.\r

\r

Le ultime novità\r

Radisson Collection continua ad ampliare la sua presenza nelle principali città culturali. Tra i traguardi raggiunti quest'anno figurano l'apertura del Cour des Loges di Lione e nuove aperture come il Banke Opera di Parigi, il cui debutto è previsto per il 2026. Radisson Collection ha inoltre aperto nuove proprietà a Budapest e Berlino, rafforzando il suo posizionamento incentrato sul design.\r

Radisson Red si sta espandendo con nuove aperture e acquisizioni in Europa, Asia e Medio Oriente. Il lancio del Radisson Red Oslo City Centre ha segnato il secondo hotel net zero verificato del marchio, a dimostrazione di una maggiore attenzione alla sostenibilità. Un'ulteriore crescita include sviluppi a Londra e Roma insieme a Pphe Hotel Group.\r

Dal 2020, Radisson Individuals conta oltre 100 hotel in gestione e sviluppo, rafforzando gli accordi incentrati sui proprietari attraverso i nuovi segmenti introdotti: Premier, Boutique e Retreats. L'espansione continua in Europa, Asia centrale, India e Sud-est asiatico.\r

Il marchio Radisson sta entrando in nuove destinazioni, tra cui la Repubblica Democratica del Congo, l'Armenia e Medina in Arabia Saudita, e sta inoltre aprendo il suo primo hotel net zero verificato a Manchester, nel Regno Unito.\r

Lo sviluppo di resort rimane una priorità, con la crescente domanda di strutture per il tempo libero. Il portafoglio resort del gruppo supera ora le 160 proprietà, con recenti acquisizioni in Vietnam, Indonesia, Sri Lanka, India, Montenegro, Polonia, Romania, Egitto e Armenia. Tra le nuove acquisizioni figurano progetti di alto profilo come il Radisson Hotel Cannes e le aperture di resort Radisson Collection in Sri Lanka e India. \r

L'area Asia-Pacifico continua a essere un importante motore di crescita. In Cina, quest'anno sono stati firmati e inaugurati 130 hotel, con una pipeline di quasi 300 proprietà, in particolare nei segmenti di fascia media e medio-alta. Country Inn & Suites by Radisson è ora il marchio in più rapida crescita in Cina, con 375 hotel. Anche l'India continua a registrare ottime performance, con oltre 200 strutture in gestione e sviluppo. Con oltre 70 hotel in fase di sviluppo e la recente espansione in altre 47 città, il gruppo punta a raggiungere i 500 hotel entro il 2030.\r

","post_title":"Radisson Hotel Group, nel 2025 superate le 210 aperture","post_date":"2025-10-28T10:32:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761647531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500173","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hahnair ha siglato un accordo di interline con Southwest Airlines, che migliora significativamente la presenza globale della compagnia aerea statunitense, consentendole di generare ricavi aggiuntivi ampliando la propria rete di distribuzione oltre il mercato Usa.\r

Con effetto immediato, i consulenti di viaggio possono prenotare voli di Southwest Airlines con il codice WN nel sistema gds di Amadeus e emettere biglietti sul stock di biglietteria HR-169 di Hahnair. L’accesso tramite tutti i sistemi gds di Travelport seguirà a breve.\r

«Accogliere Southwest Airlines nel nostro portfolio di oltre 350 vettori partner rappresenta una tappa significativa per il nostro network globale - ha dichiarato Alexander Proschka, chief commercial officer di Hahnair -. Attraverso questa partnership, Hahnair offre a 100.000 agenzie di viaggio al di fuori degli Stati Uniti l’accesso alla vasta gamma di voli di Southwest Airlines, fornendo al contempo a Southwest Airlines una soluzione di distribuzione efficiente e completa».\r

«La nostra partnership con Hahnair risponde immediatamente a una domanda globale per l’ineguagliabile network di rotte e destinazioni che il personale di Southwest collega calorosamente con una delle compagnie aeree più premiate e costantemente affidabili al mondo - ha dichiarato Andrew Watterson, coo della compagnia aerea -. Stiamo percorrendo la nostra strada per offrire ai nostri clienti una scelta più ampia e una maggiore copertura, migliorando i nostri prodotti, espandendo la nostra rete e stringendo partnership con compagnie aeree globali».","post_title":"Southwest potenzia la distribuzione globale grazie alla partnership con Hahnair","post_date":"2025-10-28T09:22:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761643329000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500095\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimiliano Masaracchia[/caption]\r

\r

Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter, racconta con entusiasmo la crescita del brand Clikki, oggi tra i player più dinamici nel panorama assicurativo digitale.\r

\r

«Dopo tre anni e mezzo di vera operatività siamo orgogliosi dei risultati raggiunti. Clikki sta diventando un marchio riconosciuto, ma il nostro obiettivo non è solo vendere polizze: vogliamo comprendere le reali esigenze del mercato e offrire soluzioni su misura». Da questa visione è nata Protect 100K, la prima polizza in Italia dedicata al segmento luxury travel, capace di coprire fino a 101.000 euro per viaggio.\r

\r

«Le polizze annullamento oggi arrivano al massimo a 50 o 60 mila euro per pratica, ma c’è una fetta di clientela alto spendente rimasta scoperta - racconta Masaracchia -. L’idea ci è venuta da un caso reale: una nonna benestante voleva assicurare il viaggio di Capodanno in famiglia a St. Moritz, in una villa da 98 mila euro. Non esisteva una copertura adeguata, così abbiamo deciso di crearla».\r

Protect 100K\r

\r

Protect 100K offre un prodotto innovativo che colma un vuoto nel mercato: ad oggi, offerte simili esistono solo negli Stati Uniti, con una compagnia del gruppo Berkshire Hathaway, e nel Regno Unito, con i sottoscrittori dei Lloyd’s di Londra.\r

«In Italia nessuno aveva ancora affrontato questo segmento. Noi invece ci abbiamo creduto - sottolinea Masaracchia -. Siamo partiti in due, oggi siamo tredici, con professionisti altamente qualificati. Nei prossimi mesi lanceremo almeno sei nuove soluzioni. Il 2026 sarà un anno di grandi novità per Spencer & Carter».\r

Masaracchia non risparmia però una riflessione critica sul settore assicurativo italiano:\r

«Gli intermediari devono cambiare approccio: non basta scaricare i sinistri sulle compagnie o lavorare solo sul prezzo. Serve una vera partnership, in cui si condividano rischi e risultati. La trasparenza dei numeri è la base della fiducia».\r

Infine, un commento sul mercato post-pandemia: «La guerra dei prezzi ha impoverito il settore. Molti si sono accorti che le polizze low cost non garantivano coperture reali. Noi preferiamo fare consulenza vera, offrendo prodotti solidi e coerenti. È così che si costruisce valore nel tempo».\r

(Quirino Falessi)\r

\r

","post_title":"Clikki, il brand digitale che porta il lusso anche nelle polizze di viaggi","post_date":"2025-10-27T12:46:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1761569175000]}]}}