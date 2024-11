Si avvicina l’apertura delle due new entry Familienhotels: l’Aki Plose e il Das Gerstl Family Retreat

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478113 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto nordamericano per il brand Corinthia, che lo scorso 25 ottobre ha visto l'apertura a New York del The Surrey, hotel di design in uno degli indirizzi più ambiti dell'Upper East Side. Il palazzo di 16 piani è di proprietà dei Reuben Brothers con interni firmati da Martin Brudnizki dello studio Mbds. Il The Surrey è stato completamente trasformato e ora include 70 camere, 30 suite e 14 residenze private. Ospita anche la prima sede a New York del rinomato ristorante Casa Tua e la Surrey Spa con trattamenti firmati Sisley Paris. "Siamo estremamente orgogliosi che la nostra prima apertura in Nord America sia così significativa come il The Surrey: un indirizzo che ha atteso a lungo il suo prossimo capitolo - sottolinea Simon Casson, amministratore delegato di Corinthia Hotels -. Vediamo questo hotel come un omaggio a New York e un simbolo dello spirito creativo della città". La facciata maestosa dell'albergo è stata in particolare restaurata dagli architetti Schwartz & Gross con l'obiettivo di preservare la storia del quartiere e il suo patrimonio architettonico. l team di designer Mbds di Londra e New York hanno progettato con attenzione gli spazi comuni e le camere dell'hotel, rispettando la tradizione e guardando al futuro. Il design include riferimenti all'ambiente circostante, visibili nel layout residenziale, nella collezione d'arte e nei piccoli dettagli che completano ogni stanza, come i lampadari artigianali di Murano, i mobili su misura e la luce naturale che entra da finestre dal tocco vintage. Situato a pochi isolati dai musei più prestigiosi al mondo, l'arte è un elemento centrale nel design e nell’esperienza degli ospiti del The Surrey. L'hotel ha collaborato con il team della parigina Visto Gallery per curare una collezione che ha la città come filo conduttore. Progettata per sembrare una raccolta personale, l'arte di The Surrey celebra il secolo di storia dell’hotel con opere realizzate da artisti newyorkesi dal 1920 in poi. [gallery ids="478116,478119,478120,478115,478121,478122"] [post_title] => Il brand Corinthia debutta in Nord America con il The Surrey di New York [post_date] => 2024-11-04T12:26:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730723178000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478106 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_478109" align="alignleft" width="300"] L’Aki Family Resort Plose[/caption] Si confermano le due prossime imminenti aperture del network Familienhotels Südtirol. Già annunciati negli scorsi mesi, l’Aki Family Resort Plose verrà inaugurato il prossimo 17 novembre, mentre il Das Gerstl Family Retreat sul lago di Resia sarà operativo da maggio. L'Aki Plose è in particolare la prima proprietà del gruppo Adler progettato interamente per le famiglie. Situato in valle Isarco, vicino a Bressanone, dispone di 70 camere tra Family suite e Family home, nonché di una spa & wellness area con un mondo acquatico dedicato a tutta la famiglia e una adults only spa per il relax degli adulti. Completano l'offerta il kids club e un’area nursery per i più piccoli. La gastronomia, allineata ai principi di sostenibilità della famiglia Sanoner, utilizza ingredienti provenienti da aziende agricole locali. [caption id="attachment_478110" align="alignright" width="300"] Il Das Gerstl Family Retreat[/caption] Il Das Gerstl sul lago di Resia sarà invece la seconda struttura della famiglia omonima: un rifugio per famiglie situato in una posizione panoramica che seguirà la filosofia del Das Gerstl Alpine Retreat, focalizzandosi su sostenibilità e uso di materiali naturali. Il resort ospiterà 65 suite e monolocali, promuovendo l’uso di prodotti locali a filiera corta. La Venosta spa integrerà infine benessere e regionalità con un forte impegno per la sostenibilità a lungo termine. [post_title] => Si avvicina l'apertura delle due new entry Familienhotels: l'Aki Plose e il Das Gerstl Family Retreat [post_date] => 2024-11-04T12:04:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730721890000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478054 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quest’anno le stelle di Msc Crociere hanno brillato a bordo della Divina durante la mini crociera Napoli-Civitavecchia-Genova. Per la diciottesima edizione dell’evento All Stars of The Sea, nel giorno di tutti i Santi, erano presenti all’appuntamento 600 agenzie di viaggio delle oltre 6.800 codificate. Un momento di confronto e formazione con focus sulla programmazione del 2025 e per festeggiare i risultati raggiunti. L’evento è stato anche l’occasione per premiare partner e agenti di viaggio che durante l’anno hanno performato meglio. E per la stampa trade il riconoscimento è andato proprio a noi di Travel Quotidiano. Sono state inoltre riconfermate Best producer 2024 le agenzie Vivere e Viaggiare Pisa (per il Nord) e Groupintown (Sud), e Fanaro Viaggi (Centro - new entry), che da sole fatturano per Msc cifre a sei zeri in costante crescita. Per la vendita del segmento lusso, come Best Explora Journeys seller, si è distinta Ticketcrociere.it, mentre per lo Yacht Club, Cividin Viaggi (Nord), Business Class (Centro) e Sciamanin Viaggi (Sud). Sull’online travel agency, Crociere.com, Crocierissime.it e Cruisetopic.it. Tra le Best social media travel agency, Fersinaviaggi.it, Zuma Travel e Crocierepiù.it. Nel World cruise, Dream e Travel, Ticketcrociere.it e Offerte-Crociere.com. Come migliore Partnership, Europe Assistance, Ita Airways, Qatar Airways, Italo e Air Europa. Per i Best tour operator, C&c Viaggi, Idee per Viaggiare, Mds Tour Operator e Going. Per i Network si è distinto anche quest’anno Gattinoni Group. Il 2024 è stato un nuovo anno record per le crociere in generale e per Msc Crociere con una crescita sensibile dei passeggeri ma molto importante sulla redditività. “A fine anno arriveremo a 4,2 milioni di passeggeri movimentati sul mercato italiano rispetto ai 4 milioni del 2023 (+5%) - ha dichiarato il vice presidente Sud Europa di Msc Crociere, Leonardo Massa -. È cresciuta soprattutto la redditività in virtù dell’aumento del prezzo medio delle crociere, del 18%. Il tutto si è si tradotto anche in un incremento di marginalità per le adv, importante rete capillare che conosce le esigenze del mercato italiano”. Nuove navi, nuovi brand e nuovi itinerari sono parte del progetto strategico che guarda al futuro, per un aumento di destinazioni e della gamma di prodotti da proporre in agenzia: “L’industria delle crociere non è satura. C’è ancora un grande margine di crescita. Nel 2000 erano appena 10 mila i croceristi, nel 2023 sono stati 34 milioni”. Punto della situazione e strategie Il prodotto crociere di Msc oggi è parte della Cruise Division del gruppo con due brand, Msc Crociere ed Explora Journeys, e tre segmenti di prodotto così distinti: Msc Crociere, Explora Journeys e Yacht Club. Il tutto con 44 mila camere per 90 mila ospiti a settimana su 22 navi. Sono poi in arrivo la Msc World America per aprile 2025 e altre quattro navi della serie Explora in cantiere entro il 2028. “Ora puntiamo a crescere anche sul mercato americano facendoci spazio tra i maggiori brand del mercato, Carnival e Royal Caribbean. - ha aggiunto Massa - A breve, infatti, la World America entrerà a far parte di questa strategia, insieme all’isola Ocean Cay Marine Reserve e all’apertura nel 2025 del nuovo terminal crocieristico di Miami, operazione da 400 milioni di euro realizzata con la partecipazione di Fincantieri e Snav”. [gallery ids="478057,478058,478060"] [post_title] => Cresce la redditività Msc. A Travel Quotidiano il premio stampa Trade [post_date] => 2024-11-04T11:37:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => all-stars-of-the-sea [1] => explora-journeys-msc-crociere [2] => leonardo-massa ) [post_tag_name] => Array ( [0] => All Stars of The Sea [1] => Explora Journeys Msc Crociere [2] => Leonardo Massa ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730720247000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477947 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il periodo dell'Avvento trasforma la Regione di Graz in un incantevole spettacolo di luci e tradizioni. Questo territorio, che vanta la patria dei famosi cavalli Lipizzani, offre ai visitatori un ampio ventaglio di eventi natalizi, mercatini e attrazioni uniche, che rendono la capitale della Stiria e i suoi dintorni una destinazione ideale per immergersi nell'atmosfera prenatalizia. Dalle installazioni artistiche e colorate dei mercatini del capoluogo, fino all’orizzonte scintillante di Frohnleiten, durante l’Avvento tutta la Regione Graz si veste di luci. A pochi chilometri da Graz, presso il Golf Club Murhof, verrà allestito Lumagica, un percorso circolare di 1,5 km, circondato da prati, boschi e laghetti, con oltre 300 installazioni luminose che regalano un’esperienza unica e indimenticabile, perfetta per famiglie e gruppi. Mercatini e solidarietà I mercatini dell'Avvento di Graz aprono il 22 novembre 2024 e offrono ben 16 location ciascuna con un’anima e uno stile distinti. Dalla sostenibilità del mercatino bio alla magia del mercatino di artigianato per i più piccoli, ogni angolo della città ha il suo fascino. Quest'anno, una delle novità più attese è il mercatino di Natale alla Karmeliterplatz, un romantico villaggio di capanne in legno di larice, ricco di installazioni luminose e una selezione di artigianato e specialità culinarie. Inoltre la Regione di Graz ha introdotto una nuova iniziativa di beneficenza: nei mercatini di Natale con 11 o più bancarelle, una sarà riservata gratuitamente a organizzazioni benefiche. Questa iniziativa coinvolge ben otto mercatini in diverse piazze della città, tra cui la Hauptplatz e la Mariahilferplatz. [caption id="attachment_477959" align="alignright" width="200"] Lisa Anderle, Ente regionale della Stiria[/caption] “Tra gli appuntamenti più magici della stagione natalizia c’è sicuramente il presepe di ghiaccio al Landhaus, un’opera d’arte unica realizzata con 45 tonnellate di ghiaccio trasparente. È il primo e unico presepe di ghiaccio al mondo di queste dimensioni, ed è apprezzato non solo dai turisti, ma anche dagli abitanti del posto – ha commentato Lisa Anderle, dell’Ente regionale della Stiria – Per le famiglie c’è anche il Winter Wonderworld nel centro di Graz, con 3.000 metri quadrati dedicati al pattinaggio su ghiaccio e all’hockey. L’apertura è prevista per il 15 novembre 2024 e l’area ristoro vicina offre bevande calde e snack”. Altra novità di questa stagione è l'installazione "Love Graz" nella Schmiedgasse, con un’illuminazione innovativa che collega tutte le bancarelle del mercato, dando vita a un salotto urbano dal sapore natalizio. Nel periodo dell’Avvento inoltre è possibile spostarsi per la città con i trenini natalizi, il tram dell’Avvento e per il 31 dicembre è in calendario lo spettacolo San Silvestro a Graz: una combinazione di fuoco, luci e laser che illuminano il Municipio, trasformando il centro città in una scenografia mozzafiato. Le gite dell’Avvento Durante i sabati dell’Avvento, le escursioni guidate Adventliche Ausflüge invitano a scoprire borghi e luoghi pieni di fascino: dall’Avvento Alpino di Pack al mercatino di Frohnleiten, ogni itinerario porta i visitatori a contatto con la tradizione, la cultura locale e sapori unici. Le gite, accompagnate dalle GrazGuide, permettono di vivere a pieno la magia dell’Avvento stiriano. Come dichiarato da Lisa Anderle, “oltre al periodo natalizio, Graz e i suoi dintorni sono comunque perfetti tutto l’anno, grazie alla varietà di esperienze culturali, delizie culinarie e un’atmosfera accogliente”. [gallery ids="477965,477964,477966"] [post_title] => Austria: avvento nella Regione di Graz tra mercatini, installazioni luminose ed esperienze culinarie [post_date] => 2024-11-04T09:15:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => austria [1] => graz [2] => stiria ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Austria [1] => Graz [2] => Stiria ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730711712000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il valore di un'azienda si misura dalle persone che ne fanno parte, e la coesione dello staff è la chiave per trasformare un gruppo di collaboratori in una squadra vincente. Ma per lavorare e investire sul team building non bisogna essere necessariamente una grande azienda. Giada Marabotto, titolare di Volver Tour Operator, crede da sempre che anche nelle piccole realtà aziendali il rafforzamento dei legami interpersonali sia fondamentale per il successo. Anzi, che possa fare la differenza. Proprio per questo, ogni anno l'operatore genovese celebra i propri successi con un piccolo evento tematico dedicato esclusivamente alle risorse umane, che diventa non solo un momento di festa, ma anche un'opportunità per rinforzare i legami e stimolare la creatività. Questa volta Volver ha organizzato una domenica speciale, che ha condotto le collaboratrici in un viaggio di introspezione e condivisione. La giornata è iniziata con una suggestiva sessione di campane tibetane, guidata da un maestro esperto, che ha offerto a ciascuna partecipante un momento di profonda riflessione personale. L'emozione condivisa ha creato un legame ancora più forte tra le ragazze, che hanno poi proseguito la giornata con un pranzo in spiaggia e un tuffo collettivo, lontane dalle pressioni del lavoro quotidiano. «Spesso ci si dimentica quanto sia importante il benessere delle persone all'interno di un'azienda, specialmente in quelle più piccole, dove il peso di ogni singolo individuo è amplificato. Questi momenti di aggregazione ci ricordano che dietro ai numeri ci sono persone, che sono loro la vera forza dell'azienda - afferma Giada Marabotto - Questa iniziativa dimostra che non sono necessarie grandi risorse per organizzare eventi in grado di fare la differenza. È piuttosto l'attenzione ai dettagli e la cura per il benessere dei propri collaboratori che possono trasformare un semplice incontro in un'esperienza indimenticabile, capace di rafforzare il senso di appartenenza e di gratitudine all'interno del team». Ora si avvicinano le festività di Natale e per Volver sarà nuovamente l’occasione per organizzare un piccolo evento tematico che possa creare un bel ricordo nel team: cena con delitto, rievocazione storica, laser game. [post_title] => Volver Tour Operator: puntare sul team building per valorizzare persone e azienda [post_date] => 2024-10-30T11:06:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730286372000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477846 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio 2023 approvato dalla Società di gestione dell’aeroporto di Genova con perdite per 1,8 milioni: risultato migliore delle stime che precede il previsto aumento di capitale - programmato per il 6 novembre - da 2,9 milioni di euro. In decisa ripresa l’andamento del 2024. “I risultati dell’azienda dimostrano che i fondamentali economici di Aeroporto di Genova Spa – al netto delle partite straordinarie – sono solidi - commenta Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova - e ci consentono di affrontare con ottimismo le prossime sfide che ci aspettano con il prossimo aumento di capitale che, grazie al risultato positivo registrato dalla situazione economico patrimoniale al 31 luglio 2024, sarà di circa 2,9 milioni di euro. Si chiude, quindi, una fase di incertezza e ci concentreremo sulla gestione del nostro aeroporto che vedrà già un utile operativo nel prossimo esercizio 2024 e l’apertura ad inizio 2025 dell’ampliamento dell’aerostazione passeggeri”. [post_title] => L'Aeroporto Genova approva il bilancio 2023 e guarda all'aumento di capitale da 2,9 mln di euro [post_date] => 2024-10-30T09:22:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730280140000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477813 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Salvatore Sozzo è il nuovo general manager del toscano Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat di San Casciano dei Bagni. Con un’esperienza internazionale nel settore dell’ospitalità di lusso, Sozzo porta con sé tre decenni di professionalità maturata in prestigiosi hotel e resort. Il suo percorso, contraddistinto da una solida formazione nel settore food & beverage, è iniziato nel Regno Unito, dove ha affinato quelle abilità chiave nella gestione operativa che lo hanno riportato in Italia, andando a ricoprire ruoli di leadership in importanti realtà come il Forte Village Resort in Sardegna, il gruppo Marcegaglia Hotels & Resorts e, da ultimo, Palazzo Doglio Cagliari, hotel 5 stelle lusso di cui è stato general manager fino al nuovo incarico nella proprietà toscana dell'Italian Hospitality Collection. "Sono entusiasta di entrare a far parte di Ihc e di assumere la guida di Fonteverde: una destinazione unica dedicata al benessere e all’accoglienza più autentica - ha sottolineato lo stesso Sozzo -. Oggi il wellness rappresenta uno dei trend più rilevanti nel turismo, con i viaggiatori che cercano esperienze rigenerative capaci di andare oltre il semplice relax. Insieme al team, il mio obiettivo sarà quello di arricchire ulteriormente l’esperienza dei nostri ospiti, unendo tradizione e innovazione. Vogliamo offrire trattamenti in grado di combinare le antiche pratiche termali con le tecnologie più avanzate, per rispondere alle esigenze dei clienti moderni". [post_title] => Salvatore Sozzo nuovo general manager del toscano Fonteverde [post_date] => 2024-10-29T12:08:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730203733000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477785 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_418126" align="alignright" width="300"] Uno scorcio di Firenze[/caption] Firenze ospiterà dall’11 al 13 novembre la quarta edizione di The World In Florence. L’evento è a cura della Fondazione Romualdo Del Bianco e Life Beyond Tourism- Travel to Dialogue. Il festival, che quest’anno festeggia il 35esimo anniversario della Fondazione ed è il 55° evento annuale promosso dalla Fondazione, inaugura lunedì 11 novembre alle 17 con un programma che spazia tra convegni, mostre, esibizioni, proiezioni in collaborazione con RAM Film Festival e Toscana Film Commission e degustazioni culturali dai diversi Paesi partecipanti, live performance, musiche e danze dal mondo per celebrare il dialogo e la convivenza pacifica tra popoli. Le delegazioni di più di 30 Paesi del mondo tra cui le new entry Gambia, Togo, Burundi, Sri Lanka, Ungheria, Bosnia Erzegovina e Messico propongono una serie di itinerari tra i luoghi più affascinanti dei loro territori; gli incontri “Private Participation in Protecting and Enhancing our Great Outdoors” (13/11) con Patrick Wyss, presidente e fondatore della South Dakota Parks and Wildlife Foundation (SDPWF)– United States of America che ha progettato il Museo Tatanka nelle Black Hills statunitensi voluto da Kevin Costner, Mounir Bouchenaki, consulente del direttore generale Unesco, Aruna Francesca Maria Gujral, direttrice generale di Iccrom, che si concentrerà sulle iniziative in Africa di Iccrom, e Alessandra Petrucci, rettrice dell’Università degli Studi di Firenze, e le tante iniziative di apertura alla città, tra mostre, degustazioni culturali dai diversi Paesi partecipanti, proiezioni- in collaborazione con Ram Film Festival e Toscana Film Commission- e concerti tra cui quello di percussioni dal Burundi in prima nazionale per celebrare il dialogo e la convivenza pacifica tra i Paesi del mondo. Sono solo alcuni degli elementi di punta del Festival. La direzione scientifica è stata affidata a Corinna Del Bianco, Duccio Canestrini e Giorgio von Arx, e rappresenta un’opportunità indispensabile di incontro e riflessione sulla complessità delle relazioni fra le comunità, con i relativi patrimoni, che talvolta sono diventate difficili, non riconosciute o persino distrutte da conflitti o cambiamenti climatici. “The World In Florence" è ideato da Fondazione Romualdo Del Bianco, Life Beyond Tourism– Travel To Dialogue, con il patrocinio di Parlamento Europeo, Iccrom, Enit, Confindustria Toscana Centro e Costa, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Università degli Studi di Firenze, Corpo Consolare di Firenze, Camera di Commercio di Firenze, ICOMOS e altri. Sono quattro le sessioni al centro del dialogo, unite dal tema “Comunità e Patrimonio”; “Comunità locali”, in cui si affronterà il tema di come le comunità vivono e si relazionano con il proprio patrimonio locale in tutte le sue forme; “Comunità straniere”; “Accesso”, di cui si valuteranno i differenti approcci, come quelli relativi alla valorizzazione di siti minori, o accessi limitati e a numero chiuso, fino alla protezione integrale e la fruizione digitale con realtà aumentata come il caso dei "Luoghi Parlanti”; “Impatti economici” con un focus su ospitalità, artigianato e altre forme di ritorno economico connesse al patrimonio locale. [post_title] => “The World in Florence”, per la 4 edizione a Firenze focus su turismo, patrimonio e sostenibilità [post_date] => 2024-10-29T11:54:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730202870000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477801 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è concluso con numeri da record il meeting dei parchi di divertimento, l'evento di riferimento per l'industria dei parchi tematici e delle attrazioni in Italia svoltosi in questi giorni presso il Gardaland Hotel. Organizzata dall’associazione Parchi permanenti italiani, l'iniziativa ha riunito oltre 500 professionisti del settore, fornitori e giovani talenti emergenti per discutere delle nuove sfide e delle opportunità dell’industria. “Il mio consiglio per chi si affaccia al mondo del lavoro è di uscire dalla propria comfort zone e non temere gli errori: ogni sfida rappresenta una possibilità di crescita - ha sottolineato tra gli altri nel suo intervento l'a.d. di Gardaland Resort, Sabrina de Carvalho rivolgendosi ai professionisti emergenti -. È fondamentale sviluppare l'attitudine a lavorare in squadra, cogliendo nuovi spunti e punti di vista diversi, ed essere sempre aperti all’apprendimento. Resilienza, flessibilità e determinazione sono qualità indispensabili, ma è altrettanto importante trovare un lavoro che appassioni e rifletta i reali interessi di ciascuno. Solo così si può creare un’armonia autentica tra vita e lavoro, in cui entrambi non siano compartimenti stagni, ma piuttosto si fondano in un equilibrio dinamico, arricchendosi reciprocamente in modo naturale". Parallelamente, la conferenza Parksmania New Generation ha offerto ai giovani interessati a una carriera nell’industria dei parchi tematici, del divertimento e del tempo libero l'opportunità di confrontarsi con esperti del settore e conoscere le dinamiche operative e strategiche di un’industria in continua evoluzione. Ma il programma si è concentrato anche sui temi della sostenibilità e dell’importanza del servizio al cliente, sottolineando il ruolo dei parchi di divertimento come motori per la destagionalizzazione e la distribuzione dei flussi turistici in Italia. L’ultima giornata si è poi conclusa con l'assegnazione dei Parksmania Awards 2024, dedicati ai parchi di divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti per le migliori iniziative nel settore dell'amusement. Sabrina de Carvalho ha in particolare ritirato il premio per la Miglior nuova attrazione family con Wolf Legend, la drop & twist tower del parco. Inaugurata a giugno 2024, l'attrazione è stata ideata e progettata dal team creativo di Merlin Entertainments. Rivolta alle famiglie, offre un'avventura immersiva: i visitatori, catapultati nelle fauci di un gigantesco lupo, seguono un'affascinante narrazione nel tentativo di liberarlo dalla maledizione che lo imprigiona. [post_title] => Sabrina de Carvalho, Gardaland: "E' importante trovare un lavoro che appassioni" [post_date] => 2024-10-29T11:42:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730202150000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "si avvicina lapertura delle due new entry familienhotels laki plose e il das gerstl family retreat" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":99,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1309,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto nordamericano per il brand Corinthia, che lo scorso 25 ottobre ha visto l'apertura a New York del The Surrey, hotel di design in uno degli indirizzi più ambiti dell'Upper East Side. Il palazzo di 16 piani è di proprietà dei Reuben Brothers con interni firmati da Martin Brudnizki dello studio Mbds. Il The Surrey è stato completamente trasformato e ora include 70 camere, 30 suite e 14 residenze private. Ospita anche la prima sede a New York del rinomato ristorante Casa Tua e la Surrey Spa con trattamenti firmati Sisley Paris.\r

\r

\"Siamo estremamente orgogliosi che la nostra prima apertura in Nord America sia così significativa come il The Surrey: un indirizzo che ha atteso a lungo il suo prossimo capitolo - sottolinea Simon Casson, amministratore delegato di Corinthia Hotels -. Vediamo questo hotel come un omaggio a New York e un simbolo dello spirito creativo della città\".\r

\r

La facciata maestosa dell'albergo è stata in particolare restaurata dagli architetti Schwartz & Gross con l'obiettivo di preservare la storia del quartiere e il suo patrimonio architettonico. l team di designer Mbds di Londra e New York hanno progettato con attenzione gli spazi comuni e le camere dell'hotel, rispettando la tradizione e guardando al futuro. Il design include riferimenti all'ambiente circostante, visibili nel layout residenziale, nella collezione d'arte e nei piccoli dettagli che completano ogni stanza, come i lampadari artigianali di Murano, i mobili su misura e la luce naturale che entra da finestre dal tocco vintage.\r

\r

Situato a pochi isolati dai musei più prestigiosi al mondo, l'arte è un elemento centrale nel design e nell’esperienza degli ospiti del The Surrey. L'hotel ha collaborato con il team della parigina Visto Gallery per curare una collezione che ha la città come filo conduttore. Progettata per sembrare una raccolta personale, l'arte di The Surrey celebra il secolo di storia dell’hotel con opere realizzate da artisti newyorkesi dal 1920 in poi. \r

\r

[gallery ids=\"478116,478119,478120,478115,478121,478122\"]","post_title":"Il brand Corinthia debutta in Nord America con il The Surrey di New York","post_date":"2024-11-04T12:26:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1730723178000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478106","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478109\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L’Aki Family Resort Plose[/caption]\r

\r

Si confermano le due prossime imminenti aperture del network Familienhotels Südtirol. Già annunciati negli scorsi mesi, l’Aki Family Resort Plose verrà inaugurato il prossimo 17 novembre, mentre il Das Gerstl Family Retreat sul lago di Resia sarà operativo da maggio. L'Aki Plose è in particolare la prima proprietà del gruppo Adler progettato interamente per le famiglie. Situato in valle Isarco, vicino a Bressanone, dispone di 70 camere tra Family suite e Family home, nonché di una spa & wellness area con un mondo acquatico dedicato a tutta la famiglia e una adults only spa per il relax degli adulti. Completano l'offerta il kids club e un’area nursery per i più piccoli. La gastronomia, allineata ai principi di sostenibilità della famiglia Sanoner, utilizza ingredienti provenienti da aziende agricole locali.\r

\r

[caption id=\"attachment_478110\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Il Das Gerstl Family Retreat[/caption]\r

\r

Il Das Gerstl sul lago di Resia sarà invece la seconda struttura della famiglia omonima: un rifugio per famiglie situato in una posizione panoramica che seguirà la filosofia del Das Gerstl Alpine Retreat, focalizzandosi su sostenibilità e uso di materiali naturali. Il resort ospiterà 65 suite e monolocali, promuovendo l’uso di prodotti locali a filiera corta. La Venosta spa integrerà infine benessere e regionalità con un forte impegno per la sostenibilità a lungo termine.","post_title":"Si avvicina l'apertura delle due new entry Familienhotels: l'Aki Plose e il Das Gerstl Family Retreat","post_date":"2024-11-04T12:04:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1730721890000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Quest’anno le stelle di Msc Crociere hanno brillato a bordo della Divina durante la mini crociera Napoli-Civitavecchia-Genova. Per la diciottesima edizione dell’evento All Stars of The Sea, nel giorno di tutti i Santi, erano presenti all’appuntamento 600 agenzie di viaggio delle oltre 6.800 codificate. Un momento di confronto e formazione con focus sulla programmazione del 2025 e per festeggiare i risultati raggiunti.\r

\r

L’evento è stato anche l’occasione per premiare partner e agenti di viaggio che durante l’anno hanno performato meglio. E per la stampa trade il riconoscimento è andato proprio a noi di Travel Quotidiano. Sono state inoltre riconfermate Best producer 2024 le agenzie Vivere e Viaggiare Pisa (per il Nord) e Groupintown (Sud), e Fanaro Viaggi (Centro - new entry), che da sole fatturano per Msc cifre a sei zeri in costante crescita. Per la vendita del segmento lusso, come Best Explora Journeys seller, si è distinta Ticketcrociere.it, mentre per lo Yacht Club, Cividin Viaggi (Nord), Business Class (Centro) e Sciamanin Viaggi (Sud). Sull’online travel agency, Crociere.com, Crocierissime.it e Cruisetopic.it. Tra le Best social media travel agency, Fersinaviaggi.it, Zuma Travel e Crocierepiù.it. Nel World cruise, Dream e Travel, Ticketcrociere.it e Offerte-Crociere.com. Come migliore Partnership, Europe Assistance, Ita Airways, Qatar Airways, Italo e Air Europa. Per i Best tour operator, C&c Viaggi, Idee per Viaggiare, Mds Tour Operator e Going. Per i Network si è distinto anche quest’anno Gattinoni Group. \r

\r

Il 2024 è stato un nuovo anno record per le crociere in generale e per Msc Crociere con una crescita sensibile dei passeggeri ma molto importante sulla redditività. “A fine anno arriveremo a 4,2 milioni di passeggeri movimentati sul mercato italiano rispetto ai 4 milioni del 2023 (+5%) - ha dichiarato il vice presidente Sud Europa di Msc Crociere, Leonardo Massa -. È cresciuta soprattutto la redditività in virtù dell’aumento del prezzo medio delle crociere, del 18%. Il tutto si è si tradotto anche in un incremento di marginalità per le adv, importante rete capillare che conosce le esigenze del mercato italiano”. Nuove navi, nuovi brand e nuovi itinerari sono parte del progetto strategico che guarda al futuro, per un aumento di destinazioni e della gamma di prodotti da proporre in agenzia: “L’industria delle crociere non è satura. C’è ancora un grande margine di crescita. Nel 2000 erano appena 10 mila i croceristi, nel 2023 sono stati 34 milioni”.\r

\r

Punto della situazione e strategie\r

\r

Il prodotto crociere di Msc oggi è parte della Cruise Division del gruppo con due brand, Msc Crociere ed Explora Journeys, e tre segmenti di prodotto così distinti: Msc Crociere, Explora Journeys e Yacht Club. Il tutto con 44 mila camere per 90 mila ospiti a settimana su 22 navi. Sono poi in arrivo la Msc World America per aprile 2025 e altre quattro navi della serie Explora in cantiere entro il 2028.\r

\r

“Ora puntiamo a crescere anche sul mercato americano facendoci spazio tra i maggiori brand del mercato, Carnival e Royal Caribbean. - ha aggiunto Massa - A breve, infatti, la World America entrerà a far parte di questa strategia, insieme all’isola Ocean Cay Marine Reserve e all’apertura nel 2025 del nuovo terminal crocieristico di Miami, operazione da 400 milioni di euro realizzata con la partecipazione di Fincantieri e Snav”.\r

\r

[gallery ids=\"478057,478058,478060\"]","post_title":"Cresce la redditività Msc. A Travel Quotidiano il premio stampa Trade","post_date":"2024-11-04T11:37:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["all-stars-of-the-sea","explora-journeys-msc-crociere","leonardo-massa"],"post_tag_name":["All Stars of The Sea","Explora Journeys Msc Crociere","Leonardo Massa"]},"sort":[1730720247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477947","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il periodo dell'Avvento trasforma la Regione di Graz in un incantevole spettacolo di luci e tradizioni. Questo territorio, che vanta la patria dei famosi cavalli Lipizzani, offre ai visitatori un ampio ventaglio di eventi natalizi, mercatini e attrazioni uniche, che rendono la capitale della Stiria e i suoi dintorni una destinazione ideale per immergersi nell'atmosfera prenatalizia.\r

\r

Dalle installazioni artistiche e colorate dei mercatini del capoluogo, fino all’orizzonte scintillante di Frohnleiten, durante l’Avvento tutta la Regione Graz si veste di luci. A pochi chilometri da Graz, presso il Golf Club Murhof, verrà allestito Lumagica, un percorso circolare di 1,5 km, circondato da prati, boschi e laghetti, con oltre 300 installazioni luminose che regalano un’esperienza unica e indimenticabile, perfetta per famiglie e gruppi.\r

Mercatini e solidarietà \r

I mercatini dell'Avvento di Graz aprono il 22 novembre 2024 e offrono ben 16 location ciascuna con un’anima e uno stile distinti. Dalla sostenibilità del mercatino bio alla magia del mercatino di artigianato per i più piccoli, ogni angolo della città ha il suo fascino. Quest'anno, una delle novità più attese è il mercatino di Natale alla Karmeliterplatz, un romantico villaggio di capanne in legno di larice, ricco di installazioni luminose e una selezione di artigianato e specialità culinarie. \r

Inoltre la Regione di Graz ha introdotto una nuova iniziativa di beneficenza: nei mercatini di Natale con 11 o più bancarelle, una sarà riservata gratuitamente a organizzazioni benefiche. Questa iniziativa coinvolge ben otto mercatini in diverse piazze della città, tra cui la Hauptplatz e la Mariahilferplatz. \r

\r

[caption id=\"attachment_477959\" align=\"alignright\" width=\"200\"] Lisa Anderle, Ente regionale della Stiria[/caption]\r

\r

“Tra gli appuntamenti più magici della stagione natalizia c’è sicuramente il presepe di ghiaccio al Landhaus, un’opera d’arte unica realizzata con 45 tonnellate di ghiaccio trasparente. È il primo e unico presepe di ghiaccio al mondo di queste dimensioni, ed è apprezzato non solo dai turisti, ma anche dagli abitanti del posto – ha commentato Lisa Anderle, dell’Ente regionale della Stiria – Per le famiglie c’è anche il Winter Wonderworld nel centro di Graz, con 3.000 metri quadrati dedicati al pattinaggio su ghiaccio e all’hockey. L’apertura è prevista per il 15 novembre 2024 e l’area ristoro vicina offre bevande calde e snack”.\r

\r

Altra novità di questa stagione è l'installazione \"Love Graz\" nella Schmiedgasse, con un’illuminazione innovativa che collega tutte le bancarelle del mercato, dando vita a un salotto urbano dal sapore natalizio. Nel periodo dell’Avvento inoltre è possibile spostarsi per la città con i trenini natalizi, il tram dell’Avvento e per il 31 dicembre è in calendario lo spettacolo San Silvestro a Graz: una combinazione di fuoco, luci e laser che illuminano il Municipio, trasformando il centro città in una scenografia mozzafiato.\r

Le gite dell’Avvento\r

Durante i sabati dell’Avvento, le escursioni guidate Adventliche Ausflüge invitano a scoprire borghi e luoghi pieni di fascino: dall’Avvento Alpino di Pack al mercatino di Frohnleiten, ogni itinerario porta i visitatori a contatto con la tradizione, la cultura locale e sapori unici. Le gite, accompagnate dalle GrazGuide, permettono di vivere a pieno la magia dell’Avvento stiriano. \r

Come dichiarato da Lisa Anderle, “oltre al periodo natalizio, Graz e i suoi dintorni sono comunque perfetti tutto l’anno, grazie alla varietà di esperienze culturali, delizie culinarie e un’atmosfera accogliente”.\r

\r

[gallery ids=\"477965,477964,477966\"]","post_title":"Austria: avvento nella Regione di Graz tra mercatini, installazioni luminose ed esperienze culinarie","post_date":"2024-11-04T09:15:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["austria","graz","stiria"],"post_tag_name":["Austria","Graz","Stiria"]},"sort":[1730711712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il valore di un'azienda si misura dalle persone che ne fanno parte, e la coesione dello staff è la chiave per trasformare un gruppo di collaboratori in una squadra vincente. Ma per lavorare e investire sul team building non bisogna essere necessariamente una grande azienda. Giada Marabotto, titolare di Volver Tour Operator, crede da sempre che anche nelle piccole realtà aziendali il rafforzamento dei legami interpersonali sia fondamentale per il successo. Anzi, che possa fare la differenza.\r

\r

Proprio per questo, ogni anno l'operatore genovese celebra i propri successi con un piccolo evento tematico dedicato esclusivamente alle risorse umane, che diventa non solo un momento di festa, ma anche un'opportunità per rinforzare i legami e stimolare la creatività.\r

\r

Questa volta Volver ha organizzato una domenica speciale, che ha condotto le collaboratrici in un viaggio di introspezione e condivisione. La giornata è iniziata con una suggestiva sessione di campane tibetane, guidata da un maestro esperto, che ha offerto a ciascuna partecipante un momento di profonda riflessione personale. L'emozione condivisa ha creato un legame ancora più forte tra le ragazze, che hanno poi proseguito la giornata con un pranzo in spiaggia e un tuffo collettivo, lontane dalle pressioni del lavoro quotidiano.\r

\r

«Spesso ci si dimentica quanto sia importante il benessere delle persone all'interno di un'azienda, specialmente in quelle più piccole, dove il peso di ogni singolo individuo è amplificato. Questi momenti di aggregazione ci ricordano che dietro ai numeri ci sono persone, che sono loro la vera forza dell'azienda - afferma Giada Marabotto - Questa iniziativa dimostra che non sono necessarie grandi risorse per organizzare eventi in grado di fare la differenza. È piuttosto l'attenzione ai dettagli e la cura per il benessere dei propri collaboratori che possono trasformare un semplice incontro in un'esperienza indimenticabile, capace di rafforzare il senso di appartenenza e di gratitudine all'interno del team».\r

\r

Ora si avvicinano le festività di Natale e per Volver sarà nuovamente l’occasione per organizzare un piccolo evento tematico che possa creare un bel ricordo nel team: cena con delitto, rievocazione storica, laser game.","post_title":"Volver Tour Operator: puntare sul team building per valorizzare persone e azienda","post_date":"2024-10-30T11:06:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1730286372000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477846","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio 2023 approvato dalla Società di gestione dell’aeroporto di Genova con perdite per 1,8 milioni: risultato migliore delle stime che precede il previsto aumento di capitale - programmato per il 6 novembre - da 2,9 milioni di euro. In decisa ripresa l’andamento del 2024.\r

“I risultati dell’azienda dimostrano che i fondamentali economici di Aeroporto di Genova Spa – al netto delle partite straordinarie – sono solidi - commenta Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova - e ci consentono di affrontare con ottimismo le prossime sfide che ci aspettano con il prossimo aumento di capitale che, grazie al risultato positivo registrato dalla situazione economico patrimoniale al 31 luglio 2024, sarà di circa 2,9 milioni di euro. Si chiude, quindi, una fase di incertezza e ci concentreremo sulla gestione del nostro aeroporto che vedrà già un utile operativo nel prossimo esercizio 2024 e l’apertura ad inizio 2025 dell’ampliamento dell’aerostazione passeggeri”.","post_title":"L'Aeroporto Genova approva il bilancio 2023 e guarda all'aumento di capitale da 2,9 mln di euro","post_date":"2024-10-30T09:22:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730280140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477813","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salvatore Sozzo è il nuovo general manager del toscano Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat di San Casciano dei Bagni. Con un’esperienza internazionale nel settore dell’ospitalità di lusso, Sozzo porta con sé tre decenni di professionalità maturata in prestigiosi hotel e resort. Il suo percorso, contraddistinto da una solida formazione nel settore food & beverage, è iniziato nel Regno Unito, dove ha affinato quelle abilità chiave nella gestione operativa che lo hanno riportato in Italia, andando a ricoprire ruoli di leadership in importanti realtà come il Forte Village Resort in Sardegna, il gruppo Marcegaglia Hotels & Resorts e, da ultimo, Palazzo Doglio Cagliari, hotel 5 stelle lusso di cui è stato general manager fino al nuovo incarico nella proprietà toscana dell'Italian Hospitality Collection.\r

\r

\"Sono entusiasta di entrare a far parte di Ihc e di assumere la guida di Fonteverde: una destinazione unica dedicata al benessere e all’accoglienza più autentica - ha sottolineato lo stesso Sozzo -. Oggi il wellness rappresenta uno dei trend più rilevanti nel turismo, con i viaggiatori che cercano esperienze rigenerative capaci di andare oltre il semplice relax. Insieme al team, il mio obiettivo sarà quello di arricchire ulteriormente l’esperienza dei nostri ospiti, unendo tradizione e innovazione. Vogliamo offrire trattamenti in grado di combinare le antiche pratiche termali con le tecnologie più avanzate, per rispondere alle esigenze dei clienti moderni\".","post_title":"Salvatore Sozzo nuovo general manager del toscano Fonteverde","post_date":"2024-10-29T12:08:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1730203733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418126\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Firenze[/caption]\r

\r

Firenze ospiterà dall’11 al 13 novembre la quarta edizione di The World In Florence. L’evento è a cura della Fondazione Romualdo Del Bianco e Life Beyond Tourism- Travel to Dialogue.\r

\r

Il festival, che quest’anno festeggia il 35esimo anniversario della Fondazione ed è il 55° evento annuale promosso dalla Fondazione, inaugura lunedì 11 novembre alle 17 con un programma che spazia tra convegni, mostre, esibizioni, proiezioni in collaborazione con RAM Film Festival e Toscana Film Commission e degustazioni culturali dai diversi Paesi partecipanti, live performance, musiche e danze dal mondo per celebrare il dialogo e la convivenza pacifica tra popoli.\r

\r

Le delegazioni di più di 30 Paesi del mondo tra cui le new entry Gambia, Togo, Burundi, Sri Lanka, Ungheria, Bosnia Erzegovina e Messico propongono una serie di itinerari tra i luoghi più affascinanti dei loro territori; gli incontri “Private Participation in Protecting and Enhancing our Great Outdoors” (13/11) con Patrick Wyss, presidente e fondatore della South Dakota Parks and Wildlife Foundation (SDPWF)– United States of America che ha progettato il Museo Tatanka nelle Black Hills statunitensi voluto da Kevin Costner, Mounir Bouchenaki, consulente del direttore generale Unesco, Aruna Francesca Maria Gujral, direttrice generale di Iccrom, che si concentrerà sulle iniziative in Africa di Iccrom, e Alessandra Petrucci, rettrice dell’Università degli Studi di Firenze, e le tante iniziative di apertura alla città, tra mostre, degustazioni culturali dai diversi Paesi partecipanti, proiezioni- in collaborazione con Ram Film Festival e Toscana Film Commission- e concerti tra cui quello di percussioni dal Burundi in prima nazionale per celebrare il dialogo e la convivenza pacifica tra i Paesi del mondo. Sono solo alcuni degli elementi di punta del Festival.\r

\r

La direzione scientifica è stata affidata a Corinna Del Bianco, Duccio Canestrini e Giorgio von Arx, e rappresenta un’opportunità indispensabile di incontro e riflessione sulla complessità delle relazioni fra le comunità, con i relativi patrimoni, che talvolta sono diventate difficili, non riconosciute o persino distrutte da conflitti o cambiamenti climatici.\r

\r

“The World In Florence\" è ideato da Fondazione Romualdo Del Bianco, Life Beyond Tourism– Travel To Dialogue, con il patrocinio di Parlamento Europeo, Iccrom, Enit, Confindustria Toscana Centro e Costa, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Università degli Studi di Firenze, Corpo Consolare di Firenze, Camera di Commercio di Firenze, ICOMOS e altri.\r

\r

Sono quattro le sessioni al centro del dialogo, unite dal tema “Comunità e Patrimonio”; “Comunità locali”, in cui si affronterà il tema di come le comunità vivono e si relazionano con il proprio patrimonio locale in tutte le sue forme; “Comunità straniere”; “Accesso”, di cui si valuteranno i differenti approcci, come quelli relativi alla valorizzazione di siti minori, o accessi limitati e a numero chiuso, fino alla protezione integrale e la fruizione digitale con realtà aumentata come il caso dei \"Luoghi Parlanti”; “Impatti economici” con un focus su ospitalità, artigianato e altre forme di ritorno economico connesse al patrimonio locale.","post_title":"“The World in Florence”, per la 4 edizione a Firenze focus su turismo, patrimonio e sostenibilità","post_date":"2024-10-29T11:54:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1730202870000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è concluso con numeri da record il meeting dei parchi di divertimento, l'evento di riferimento per l'industria dei parchi tematici e delle attrazioni in Italia svoltosi in questi giorni presso il Gardaland Hotel. Organizzata dall’associazione Parchi permanenti italiani, l'iniziativa ha riunito oltre 500 professionisti del settore, fornitori e giovani talenti emergenti per discutere delle nuove sfide e delle opportunità dell’industria.\r

\r

“Il mio consiglio per chi si affaccia al mondo del lavoro è di uscire dalla propria comfort zone e non temere gli errori: ogni sfida rappresenta una possibilità di crescita - ha sottolineato tra gli altri nel suo intervento l'a.d. di Gardaland Resort, Sabrina de Carvalho rivolgendosi ai professionisti emergenti -. È fondamentale sviluppare l'attitudine a lavorare in squadra, cogliendo nuovi spunti e punti di vista diversi, ed essere sempre aperti all’apprendimento. Resilienza, flessibilità e determinazione sono qualità indispensabili, ma è altrettanto importante trovare un lavoro che appassioni e rifletta i reali interessi di ciascuno. Solo così si può creare un’armonia autentica tra vita e lavoro, in cui entrambi non siano compartimenti stagni, ma piuttosto si fondano in un equilibrio dinamico, arricchendosi reciprocamente in modo naturale\".\r

\r

Parallelamente, la conferenza Parksmania New Generation ha offerto ai giovani interessati a una carriera nell’industria dei parchi tematici, del divertimento e del tempo libero l'opportunità di confrontarsi con esperti del settore e conoscere le dinamiche operative e strategiche di un’industria in continua evoluzione. Ma il programma si è concentrato anche sui temi della sostenibilità e dell’importanza del servizio al cliente, sottolineando il ruolo dei parchi di divertimento come motori per la destagionalizzazione e la distribuzione dei flussi turistici in Italia.\r

\r

L’ultima giornata si è poi conclusa con l'assegnazione dei Parksmania Awards 2024, dedicati ai parchi di divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti per le migliori iniziative nel settore dell'amusement. Sabrina de Carvalho ha in particolare ritirato il premio per la Miglior nuova attrazione family con Wolf Legend, la drop & twist tower del parco. Inaugurata a giugno 2024, l'attrazione è stata ideata e progettata dal team creativo di Merlin Entertainments. Rivolta alle famiglie, offre un'avventura immersiva: i visitatori, catapultati nelle fauci di un gigantesco lupo, seguono un'affascinante narrazione nel tentativo di liberarlo dalla maledizione che lo imprigiona.","post_title":"Sabrina de Carvalho, Gardaland: \"E' importante trovare un lavoro che appassioni\"","post_date":"2024-10-29T11:42:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1730202150000]}]}}