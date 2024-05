Primo family resort per il gruppo Adler: a Bressanone apre a novembre l’Aki Plose

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466500 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sono anche l'Ara Maris di Sorrento e il Grand Hotel Imperiale di Forte dei Marmi tra i 15 nuovi affiliati del soft brand Preferred Hotels & Resorts nel primo trimestre del 2024. Entrambe le strutture italiane sono entrate a far parte della Lux Collection, insieme alle altre novità: il Faro Hotel di Cascais, in Portogallo, l'Himalayan Wildlife Sanctuary di Chitwan in Nepal, l'hotel Mousai Cancun - A Tafer Resort in Messico, il Glee Hotel di Nairobi, in Kenya, l'Only You Hotel Malaga in Spagna, il South Place Hotel di Londra, nel Regno Unito, l'Scp Corcovado Wilderness Lodge di Bahia Drake, in Costa Rica nonché gli statunitensi Cordevalle di San Martin in California e Pendry Natirar di Gladstone, nel New Jersey. Sono stati invece accolti nella Lifestyle Collection lo spagnolo Nixe Palace di Maiorca, la svedese Villa Dahlia di Stoccolma e negli Usa, il Durando Casino & Resort di Las Vegas. “Siamo orgogliosi di accogliere questi 15 nuovi affiliati, tra cui sei nuove aperture, nel nostro portfolio globale di hotel indipendenti di lusso - sottolinea Lindsey Ueberroth, ceo di Preferred Hotels & Resorts -. Fornire ai nostri clienti e alla comunità di viaggiatori globali nuove località esclusive e opportunità per vivere le migliori esperienze alberghiere indipendenti è la promessa fondamentale del nostro brand. Ognuno di questi nuovi hotel, distribuiti su ben 13 paesi e quattro continenti, rappresenta per noi una crescita continua, che amplifica ulteriormente la presenza del marchio in mercati fondamentali”. [post_title] => Preferred: arrivano 15 nuovi affiliati. Ci sono anche gli italiani Ara Maris e Grand Hotel Imperiale [post_date] => 2024-04-30T15:00:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714489212000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466493 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà il prossimo 21 novembre il settimo indirizzo del gruppo alto-atesino Adler: l'Aki Family Resort Plose è la prima struttura a vocazione famiglia della compagnia ed è in fase di realizzazione nella località di Meluno, a Bressanone, su un terreno di quattro ettari. Il resort sarà dotato di 245 camere, area wellness con piscine indoor e outdoor, spa per famiglie e adults only, sala fitness, nonché aree giochi con attività divise per età. Il gruppo Adler gestisce attualmente sei strutture di proprietà a 5 stelle per un totale di circa 400 stanze, situate in Trentino - Alto Adige, Toscana e Sicilia. [post_title] => Primo family resort per il gruppo Adler: a Bressanone apre a novembre l'Aki Plose [post_date] => 2024-04-30T12:08:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714478929000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466406 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è chiuso lo scorso 30 novembre con un fatturato di 4,1 miliardi di euro il bilancio di esercizio 2023 di Costa Crociere. Un bel salto in avanti per la compagnia del gruppo Carnival, che 12 mesi prima si era invece fermata a quota 2,2 miliardi, causa ovviamente la coda lunga dell'effetto pandemia. Ma soprattutto, rivela Shipping Italy, dopo gli anni difficili del Covid la società guidata da Mario Zanetti ha visto finalmente i propri conti tornare in territorio positivo: i margini operativi lordi (ebitda), in particolare, sono passati dal rosso di 2 miliardi del 2022 a un attivo di 487 milioni. Discorso simile anche per il risultato netto che da una cifra negativa per oltre 2 miliardi, ha visto il 2023 chiudersi con utili per 371 milioni (385 milioni a livello consolidato). I profitti sono stati quindi destinati per 7,6 milioni a riserva rivalutazione partecipazioni e per 363 milioni a coprire le perdite rinviate a nuovo. A trainare le performance della società, il ritorno prepotente della domanda di mercato, che ha permesso ai tassi di occupazione medi delle due flotte della compagnia, Costa e Aida, di salire dal 63% del 2022 al 96% dell'anno scorso, con un picco del 109% totalizzato nel terzo trimestre d'esercizio. Nel corso del 2023 Costa ha anche proceduto a una razionalizzazione dell'offerta, con la vendita della AidaVita a marzo per circa 10,3 milioni e della AidaAura a novembre per 28 milioni. Cedute inoltre anche le Costa Venezie e Firenze alla consorella Carnival rispettivamente a marzo 2023 e a febbraio 2024. La compagnia ha infine chiuso definitivamente ogni joint venture e sede di rappresentanza in Cina, nonostante il ritorno all'operatività nell'area con la Costa Serena in Asia. [post_title] => Costa Crociere torna in territorio positivo: nel 2023 utili per 371 mln di euro [post_date] => 2024-04-29T13:30:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714397431000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466392 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_466393" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Cavallo[/caption] Parte dall'accordo appena siglato con l'operatore francese Top of Trave il nuovo progetto incoming del gruppo Nicolaus. “Stiamo lavorando da anni per l’attivazione di un’attività di questo genere, che sia consistente, rilevante per l’ampliamento e la diversificazione del business e che rappresenti un’innovativa messa a sistema di una progettualità e di una operatività già parte del nostro dna, strettamente connesso al nostro territorio - spiega Danilo Pomes, international sales manager dell'operatore pugliese -. Siamo, quindi, particolarmente orgogliosi di aver costruito questa operazione in sinergia con un player prestigioso come Top of Travel, lavorando a stretto contatto con il contesto locale, e che un piano importante per l’ampliamento del nostro business parta proprio dalla Puglia: primo passo di un percorso che ci vedrà lavorare in diverse aree del Sud Italia, anche in qualità di dmc”. In un certo senso, si può parlare di ritorno alle origini, visto che la fase di avvio delle attività di quello che è diventato uno dei nomi in evidenza del tour operating e dell’hospitality italiana era prevalentemente concentrata sulla creazione di opportunità di viaggio e servizi a terra per alcuni mercati stranieri, con esperienze a stretto contatto con i contesti locali, operando appunto anche in chiave di dmc. La nuova visione dell’incoming Nicolaus parte in particolare da tre elementi chiave: l’attivazione di un dialogo con il territorio in chiave proattiva e sinergica; il riavvio e l’attivazione ex novo di interazioni privilegiate con mercati ad alto valore aggiunto; la sistematizzazione dei servizi di dmc, con un ampliamento del raggio di azione, finalizzato a rendere le realtà locali ancora più protagoniste. Al centro dell’operazione la struttura a gestione diretta Nicolaus Prime il Gabbiano, affacciata sulla baia delle Canne di Marina di Pulsano. Unitamente al soggiorno, la formula di accoglienza declinata ad hoc prevede servizi speciali nel resort e un ricco portfolio di esperienze modellate di concerto con diverse realtà locali, dopo un attento studio e attività di indagine di marketing, tese a soddisfare le attese degli ospiti francesi. In funzione territoriale, focus particolare anche su noleggio mezzi e trasferimenti, grazie a specifici accordi con compagnie di noleggio e di taxi, che nel corso della prima giornata di soggiorno prevede la presenza costante di due vetture in struttura. Per garantire, inoltre, la possibilità di raggiungere il centro di Pulsano, vivendo la località e i dintorni, è attivo quotidianamente anche un servizio di navetta, con partenze e rientri a orari prestabiliti. “La nostra interlocuzione privilegiata rimane, naturalmente, quella con la distribuzione nazionale, dimostrata anche dai numeri di camere garantite nel periodo rilevante per le vacanze degli ospiti italiani - puntualizza l'amministratore dell’hospitality company del gruppo, Giuseppe Cavallo -. Pensiamo, però, che l’allungamento della stagione, andando a intercettare mercati stranieri di valore, sia sempre più cruciale per dare, da una parte, irrinunciabile solidità a organizzazioni come la nostra, alle strutture alberghiere e a chi eroga servizi, e, dall’altra, continuità economica a certi territori per far sì che il turismo sia sempre meno un fenomeno carsico e sempre più una risorsa con una forte sostenibilità sociale”. [post_title] => Nicolaus, ritorno alle origini: al via un progetto incoming con il to francese Top of Travel [post_date] => 2024-04-29T12:11:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714392698000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466348 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il general manager del St. Regis Rome, Giuseppe De Martino è il nuovo presidente della sezione turismo e tempo libero di Unindustria. L'elezione si svolta la settimana scorsa presso la sede romana dell'associazione e ha visto anche la nomina a vicepresidente di Veronica Pamio, vp external relations and sustainability gruppo Aeroporti di Roma per il periodo 2024-2027. Inoltre, al consigliere direttivo eletto Serafino Lo Piano, responsabile sales Av Trenitalia - Ferrovie dello Stato, lo stesso presidente ha affidato la delega per le relazioni istituzionali. La sezione è composta da 91 aziende operanti in tutta la filiera, appartenenti nello specifico alle seguenti categorie: alberghi, sport & leisure, infrastrutture e trasporti, mice, agenzie di viaggi e tour operator, attività culturali, termale e ristorazione, per un totale di 8.422 dipendenti. Le altre nomine vedono Alessandra Sensi delle Terme dei Papi in qualità di vice presidente, mentre nel consiglio direttivo, oltre a Lo Piano, sono presenti Marta Abete della Gebart, Sergio Arienzo della Twis, Sergio Berlenghi del gruppo Aeroporti di Roma, Alessandro Cabella del Rome Cavalieri Hilton, The Waldorf Astoria Collection, Michela Camillo di Nh Italia, Federica Catalucci di Triumph Group International, Mirko Cattini dell'hotel Eden, Magno Cristiani del Fiuggi Palace, Flavia De Marchis della Alfa Fcm, Vincenzo Falcone del Bulgari Roma, Stefano Fiori della Univers, Anna Gricini di Rocco Forte Family (Rome), Mario Liguori dello studio Ega, Lorenzo Marzoli della Sport e Salute, Lorenzo Nencini di Starhotels, Pietro Notarbartolo della Aim Italy e Simone Ponziani dell'hotel Residence Oasi di Kufra [post_title] => Giuseppe De Martino nuovo presidente turismo di Unindustria. A Lo Piano le relazioni istituzionali [post_date] => 2024-04-29T10:43:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714387437000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 465992 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Interpretando la chiave di lettura scelta da Brand Usa per la prossima stagione turistica ricordiamo che nello Utah offriamo opportunità a tutti e accogliamo immigranti e rifugiati - sottolinea Rachel Bremer, global markets director dello Utah Office of Tourism - Siamo uno stato giovane e abbiamo un’economia che cresce velocemente. Abbiamo messo a punto un sito che offre moltissime opportunità turistiche, anche per vivere esperienze con persone che hanno simili necessità. Nello Utah vivono 8 tribù di nativi di cui si può scoprire la storia e che vengono sostenute nello sviluppo scolastico ed economico. Salt Lake City, la nostra capitale, ha una comunità gay superiore a quella di Los Angeles e ospita il più grande Pride Festival degli Stati Uniti occidentali". Situato negli Usa occidentali tra Nevada, Arizona e Colorado, lo Utah "non ha sbocchi sull’oceano Pacifico o quello Atlantico, ma abbiamo meravigliosi paesaggi, con 5 parchi nazionali, 9 aree protette note come monumenti nazionali, 15 località sciistiche, 46 parchi cittadini e 25 Dark Sky Parks & Places certificati: i cieli più scuri a livello mondiale che favoriscono l’osservazione delle stelle e l’astroturismo. Gli ospiti amano attraversare lo Utah guidando. Siamo molto conosciuti per gli sport invernali, ma anche per quelli estivi, come il rafting o l’arrampicata di ogni livello, anche in caso di disabilità. Abbiamo diverse infrastrutture che offrono l’opportunità di apprezzare il nostro outdoor in modi diversi. Per noi è prioritario che i parchi siano accessibili, quindi vengono fornite risorse e strumenti friendly in caso di bisogno. - conclude Rachel - Naturalmente sono sempre disponibili ranger e guide per accompagnare gli ospiti alla scoperta delle bellezze naturali del paese. A ciascuno secondo i propri ritmi". [post_title] => Brand Usa: scoprire lo Utah con lo sguardo rivolto alle stelle del Dark Sky [post_date] => 2024-04-26T14:10:23+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714140623000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466215 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => MyForecast RMS e Opera Cloud lanciano un'integrazione che rappresenta un importane passo nel futuro dell'ospitalità con l'obiettivo di cambiare il modo in cui gli hotel gestiscono i loro dati. È la prima integrazione nativa "a due vie" che consente un flusso di dati più fluido ed efficiente. "Siamo estremamente orgogliosi di questa nuova integrazione. La tecnologia revenue MyForecast RMS, che vanta connessioni con i più importanti software alberghieri sul mercato, ci consente di fornire alle aziende alberghiere di altissimo livello una gestione dei dati stabile e affidabile - afferma Vito D’Amico ceo MyForecast RMS". L'integrazione bidirezionale tra MyForecast RMS e Opera Cloud apre le porte a una serie di vantaggi per gli hotel, offrendo non solo maggiore affidabilità nel trasferimento dei dati, ma anche una notevole efficienza operativa e una semplificazione delle procedure analitiche e tariffarie. [post_title] => MyForecast RMS e Opera Cloud, nuova integrazione bidirezionale per l'ospitalità [post_date] => 2024-04-24T10:41:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1713955303000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466207 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Terza struttura siciliana in arrivo per il gruppo Rocco Forte, che in occasione dell'evento True Sicilia svoltosi a Noto ha annunciato l'acquisizione di Palazzo Castelluccio nella stessa città del barocco e Patrimonio dell'umanità Unesco. L'immobile era di proprietà di Jean-Louis Remilleux, produttore televisivo francese, che dopo l’acquisizione nel 2011 investì in una ristrutturazione completa del palazzo, durata circa quattro anni. Dal 2017 il palazzo era gestito da fondazione del Gran Tour e aperto al pubblico dal 2018. L’apertura della nuova struttura con le sue 60 camere è prevista nel 2026. In Sicilia Rocco Forte vanta già il Verdura Resort di Sciacca e il Villa Igiea di Palermo. [post_title] => Rocco Forte sale a quota tre in Sicilia con il Palazzo Castelluccio di Noto [post_date] => 2024-04-24T10:21:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1713954102000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466170 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal prossimo novembre le classi di viaggio dell'Eurostar cambieranno nome, in linea con l'offerta del network che ora comprende cinque paesi: Regno Unito, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania. Le classi Standard, Standard Premier e Business Premier sulle rotte attraverso la Manica e le classi Standard, Comfort e Premium sulle rotte continentali saranno effettivamente sostituite da tre nuove classi di viaggio unificate, con diversi gradi di flessibilità: Eurostar Standard, Eurostar Plus, Eurostar Premier. Altra novità è quella che consente ai passeggeri che viaggiano su Eurostar Standard ed Eurostar Plus di cambiare il biglietto senza costi aggiuntivi e per tutte le volte necessarie fino a un'ora prima della partenza, nonché di richiedere un rimborso fino a 7 giorni prima della partenza. I clienti Eurostar Premier possono cambiare o rimborsare gratuitamente i loro biglietti fino a due giorni dopo la partenza. Le vendite per le nuove classi di viaggio Eurostar sono aperte da ieri, 23 aprile, per viaggi a partire dal 4 novembre. La nuova politica di post-vendita ha effetto immediato dal 23 aprile per tutti i biglietti. Infine, la compagnia sta estendendo l'offerta "Connecting tickets" alle destinazioni belghe, olandesi e tedesche: già attivi per i collegamenti verso Londra, i biglietti Connecting sono stati ora estesi all'intera rete. Utilizzando il sito web o l'app di Eurostar, i passeggeri possono effettuare un'unica prenotazione per raggiungere Parigi con Sncf e poi Bruxelles, Liegi, Anversa, Schiphol, Rotterdam, Amsterdam, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Dortmund, Aachen, Colonia o Londra con Eurostar. [post_title] => Eurostar: nuovi nomi per le tre classi di viaggio e maggiore flessibilità per il cambio biglietti [post_date] => 2024-04-24T09:15:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1713950103000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "primo family resort per il gruppo adler a bressanone apre a novembre laki plose" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":63,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1617,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466500","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sono anche l'Ara Maris di Sorrento e il Grand Hotel Imperiale di Forte dei Marmi tra i 15 nuovi affiliati del soft brand Preferred Hotels & Resorts nel primo trimestre del 2024. Entrambe le strutture italiane sono entrate a far parte della Lux Collection, insieme alle altre novità: il Faro Hotel di Cascais, in Portogallo, l'Himalayan Wildlife Sanctuary di Chitwan in Nepal, l'hotel Mousai Cancun - A Tafer Resort in Messico, il Glee Hotel di Nairobi, in Kenya, l'Only You Hotel Malaga in Spagna, il South Place Hotel di Londra, nel Regno Unito, l'Scp Corcovado Wilderness Lodge di Bahia Drake, in Costa Rica nonché gli statunitensi Cordevalle di San Martin in California e Pendry Natirar di Gladstone, nel New Jersey. Sono stati invece accolti nella Lifestyle Collection lo spagnolo Nixe Palace di Maiorca, la svedese Villa Dahlia di Stoccolma e negli Usa, il Durando Casino & Resort di Las Vegas.\r

\r

“Siamo orgogliosi di accogliere questi 15 nuovi affiliati, tra cui sei nuove aperture, nel nostro portfolio globale di hotel indipendenti di lusso - sottolinea Lindsey Ueberroth, ceo di Preferred Hotels & Resorts -. Fornire ai nostri clienti e alla comunità di viaggiatori globali nuove località esclusive e opportunità per vivere le migliori esperienze alberghiere indipendenti è la promessa fondamentale del nostro brand. Ognuno di questi nuovi hotel, distribuiti su ben 13 paesi e quattro continenti, rappresenta per noi una crescita continua, che amplifica ulteriormente la presenza del marchio in mercati fondamentali”.","post_title":"Preferred: arrivano 15 nuovi affiliati. Ci sono anche gli italiani Ara Maris e Grand Hotel Imperiale","post_date":"2024-04-30T15:00:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714489212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo 21 novembre il settimo indirizzo del gruppo alto-atesino Adler: l'Aki Family Resort Plose è la prima struttura a vocazione famiglia della compagnia ed è in fase di realizzazione nella località di Meluno, a Bressanone, su un terreno di quattro ettari.\r

\r

Il resort sarà dotato di 245 camere, area wellness con piscine indoor e outdoor, spa per famiglie e adults only, sala fitness, nonché aree giochi con attività divise per età. Il gruppo Adler gestisce attualmente sei strutture di proprietà a 5 stelle per un totale di circa 400 stanze, situate in Trentino - Alto Adige, Toscana e Sicilia.","post_title":"Primo family resort per il gruppo Adler: a Bressanone apre a novembre l'Aki Plose","post_date":"2024-04-30T12:08:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714478929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466406","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è chiuso lo scorso 30 novembre con un fatturato di 4,1 miliardi di euro il bilancio di esercizio 2023 di Costa Crociere. Un bel salto in avanti per la compagnia del gruppo Carnival, che 12 mesi prima si era invece fermata a quota 2,2 miliardi, causa ovviamente la coda lunga dell'effetto pandemia. Ma soprattutto, rivela Shipping Italy, dopo gli anni difficili del Covid la società guidata da Mario Zanetti ha visto finalmente i propri conti tornare in territorio positivo: i margini operativi lordi (ebitda), in particolare, sono passati dal rosso di 2 miliardi del 2022 a un attivo di 487 milioni. Discorso simile anche per il risultato netto che da una cifra negativa per oltre 2 miliardi, ha visto il 2023 chiudersi con utili per 371 milioni (385 milioni a livello consolidato). I profitti sono stati quindi destinati per 7,6 milioni a riserva rivalutazione partecipazioni e per 363 milioni a coprire le perdite rinviate a nuovo.\r

\r

A trainare le performance della società, il ritorno prepotente della domanda di mercato, che ha permesso ai tassi di occupazione medi delle due flotte della compagnia, Costa e Aida, di salire dal 63% del 2022 al 96% dell'anno scorso, con un picco del 109% totalizzato nel terzo trimestre d'esercizio. Nel corso del 2023 Costa ha anche proceduto a una razionalizzazione dell'offerta, con la vendita della AidaVita a marzo per circa 10,3 milioni e della AidaAura a novembre per 28 milioni. Cedute inoltre anche le Costa Venezie e Firenze alla consorella Carnival rispettivamente a marzo 2023 e a febbraio 2024. La compagnia ha infine chiuso definitivamente ogni joint venture e sede di rappresentanza in Cina, nonostante il ritorno all'operatività nell'area con la Costa Serena in Asia.","post_title":"Costa Crociere torna in territorio positivo: nel 2023 utili per 371 mln di euro","post_date":"2024-04-29T13:30:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1714397431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466392","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_466393\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Cavallo[/caption]\r

\r

Parte dall'accordo appena siglato con l'operatore francese Top of Trave il nuovo progetto incoming del gruppo Nicolaus. “Stiamo lavorando da anni per l’attivazione di un’attività di questo genere, che sia consistente, rilevante per l’ampliamento e la diversificazione del business e che rappresenti un’innovativa messa a sistema di una progettualità e di una operatività già parte del nostro dna, strettamente connesso al nostro territorio - spiega Danilo Pomes, international sales manager dell'operatore pugliese -. Siamo, quindi, particolarmente orgogliosi di aver costruito questa operazione in sinergia con un player prestigioso come Top of Travel, lavorando a stretto contatto con il contesto locale, e che un piano importante per l’ampliamento del nostro business parta proprio dalla Puglia: primo passo di un percorso che ci vedrà lavorare in diverse aree del Sud Italia, anche in qualità di dmc”.\r

\r

In un certo senso, si può parlare di ritorno alle origini, visto che la fase di avvio delle attività di quello che è diventato uno dei nomi in evidenza del tour operating e dell’hospitality italiana era prevalentemente concentrata sulla creazione di opportunità di viaggio e servizi a terra per alcuni mercati stranieri, con esperienze a stretto contatto con i contesti locali, operando appunto anche in chiave di dmc. La nuova visione dell’incoming Nicolaus parte in particolare da tre elementi chiave: l’attivazione di un dialogo con il territorio in chiave proattiva e sinergica; il riavvio e l’attivazione ex novo di interazioni privilegiate con mercati ad alto valore aggiunto; la sistematizzazione dei servizi di dmc, con un ampliamento del raggio di azione, finalizzato a rendere le realtà locali ancora più protagoniste.\r

\r

Al centro dell’operazione la struttura a gestione diretta Nicolaus Prime il Gabbiano, affacciata sulla baia delle Canne di Marina di Pulsano. Unitamente al soggiorno, la formula di accoglienza declinata ad hoc prevede servizi speciali nel resort e un ricco portfolio di esperienze modellate di concerto con diverse realtà locali, dopo un attento studio e attività di indagine di marketing, tese a soddisfare le attese degli ospiti francesi. In funzione territoriale, focus particolare anche su noleggio mezzi e trasferimenti, grazie a specifici accordi con compagnie di noleggio e di taxi, che nel corso della prima giornata di soggiorno prevede la presenza costante di due vetture in struttura. Per garantire, inoltre, la possibilità di raggiungere il centro di Pulsano, vivendo la località e i dintorni, è attivo quotidianamente anche un servizio di navetta, con partenze e rientri a orari prestabiliti.\r

\r

“La nostra interlocuzione privilegiata rimane, naturalmente, quella con la distribuzione nazionale, dimostrata anche dai numeri di camere garantite nel periodo rilevante per le vacanze degli ospiti italiani - puntualizza l'amministratore dell’hospitality company del gruppo, Giuseppe Cavallo -. Pensiamo, però, che l’allungamento della stagione, andando a intercettare mercati stranieri di valore, sia sempre più cruciale per dare, da una parte, irrinunciabile solidità a organizzazioni come la nostra, alle strutture alberghiere e a chi eroga servizi, e, dall’altra, continuità economica a certi territori per far sì che il turismo sia sempre meno un fenomeno carsico e sempre più una risorsa con una forte sostenibilità sociale”.\r

\r

","post_title":"Nicolaus, ritorno alle origini: al via un progetto incoming con il to francese Top of Travel","post_date":"2024-04-29T12:11:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714392698000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466348","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il general manager del St. Regis Rome, Giuseppe De Martino è il nuovo presidente della sezione turismo e tempo libero di Unindustria. L'elezione si svolta la settimana scorsa presso la sede romana dell'associazione e ha visto anche la nomina a vicepresidente di Veronica Pamio, vp external relations and sustainability gruppo Aeroporti di Roma per il periodo 2024-2027. Inoltre, al consigliere direttivo eletto Serafino Lo Piano, responsabile sales Av Trenitalia - Ferrovie dello Stato, lo stesso presidente ha affidato la delega per le relazioni istituzionali. La sezione è composta da 91 aziende operanti in tutta la filiera, appartenenti nello specifico alle seguenti categorie: alberghi, sport & leisure, infrastrutture e trasporti, mice, agenzie di viaggi e tour operator, attività culturali, termale e ristorazione, per un totale di 8.422 dipendenti.\r

\r

Le altre nomine vedono Alessandra Sensi delle Terme dei Papi in qualità di vice presidente, mentre nel consiglio direttivo, oltre a Lo Piano, sono presenti Marta Abete della Gebart, Sergio Arienzo della Twis, Sergio Berlenghi del gruppo Aeroporti di Roma, Alessandro Cabella del Rome Cavalieri Hilton, The Waldorf Astoria Collection, Michela Camillo di Nh Italia, Federica Catalucci di Triumph Group International, Mirko Cattini dell'hotel Eden, Magno Cristiani del Fiuggi Palace, Flavia De Marchis della Alfa Fcm, Vincenzo Falcone del Bulgari Roma, Stefano Fiori della Univers, Anna Gricini di Rocco Forte Family (Rome), Mario Liguori dello studio Ega, Lorenzo Marzoli della Sport e Salute, Lorenzo Nencini di Starhotels, Pietro Notarbartolo della Aim Italy e Simone Ponziani dell'hotel Residence Oasi di Kufra","post_title":"Giuseppe De Martino nuovo presidente turismo di Unindustria. A Lo Piano le relazioni istituzionali","post_date":"2024-04-29T10:43:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1714387437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"465992","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Interpretando la chiave di lettura scelta da Brand Usa per la prossima stagione turistica ricordiamo che nello Utah offriamo opportunità a tutti e accogliamo immigranti e rifugiati - sottolinea Rachel Bremer, global markets director dello Utah Office of Tourism - Siamo uno stato giovane e abbiamo un’economia che cresce velocemente. Abbiamo messo a punto un sito che offre moltissime opportunità turistiche, anche per vivere esperienze con persone che hanno simili necessità. Nello Utah vivono 8 tribù di nativi di cui si può scoprire la storia e che vengono sostenute nello sviluppo scolastico ed economico. Salt Lake City, la nostra capitale, ha una comunità gay superiore a quella di Los Angeles e ospita il più grande Pride Festival degli Stati Uniti occidentali\".\r

\r

Situato negli Usa occidentali tra Nevada, Arizona e Colorado, lo Utah \"non ha sbocchi sull’oceano Pacifico o quello Atlantico, ma abbiamo meravigliosi paesaggi, con 5 parchi nazionali, 9 aree protette note come monumenti nazionali, 15 località sciistiche, 46 parchi cittadini e 25 Dark Sky Parks & Places certificati: i cieli più scuri a livello mondiale che favoriscono l’osservazione delle stelle e l’astroturismo. Gli ospiti amano attraversare lo Utah guidando. Siamo molto conosciuti per gli sport invernali, ma anche per quelli estivi, come il rafting o l’arrampicata di ogni livello, anche in caso di disabilità. Abbiamo diverse infrastrutture che offrono l’opportunità di apprezzare il nostro outdoor in modi diversi. Per noi è prioritario che i parchi siano accessibili, quindi vengono fornite risorse e strumenti friendly in caso di bisogno. - conclude Rachel - Naturalmente sono sempre disponibili ranger e guide per accompagnare gli ospiti alla scoperta delle bellezze naturali del paese. A ciascuno secondo i propri ritmi\".\r

\r

","post_title":"Brand Usa: scoprire lo Utah con lo sguardo rivolto alle stelle del Dark Sky","post_date":"2024-04-26T14:10:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1714140623000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466215","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"MyForecast RMS e Opera Cloud lanciano un'integrazione che rappresenta un importane passo nel futuro dell'ospitalità con l'obiettivo di cambiare il modo in cui gli hotel gestiscono i loro dati. È la prima integrazione nativa \"a due vie\" che consente un flusso di dati più fluido ed efficiente.\r

\"Siamo estremamente orgogliosi di questa nuova integrazione. La tecnologia revenue MyForecast RMS, che vanta connessioni con i più importanti software alberghieri sul mercato, ci consente di fornire alle aziende alberghiere di altissimo livello una gestione dei dati stabile e affidabile - afferma Vito D’Amico ceo MyForecast RMS\". L'integrazione bidirezionale tra MyForecast RMS e Opera Cloud apre le porte a una serie di vantaggi per gli hotel, offrendo non solo maggiore affidabilità nel trasferimento dei dati, ma anche una notevole efficienza operativa e una semplificazione delle procedure analitiche e tariffarie.\r

\r

","post_title":"MyForecast RMS e Opera Cloud, nuova integrazione bidirezionale per l'ospitalità","post_date":"2024-04-24T10:41:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1713955303000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terza struttura siciliana in arrivo per il gruppo Rocco Forte, che in occasione dell'evento True Sicilia svoltosi a Noto ha annunciato l'acquisizione di Palazzo Castelluccio nella stessa città del barocco e Patrimonio dell'umanità Unesco.\r

\r

L'immobile era di proprietà di Jean-Louis Remilleux, produttore televisivo francese, che dopo l’acquisizione nel 2011 investì in una ristrutturazione completa del palazzo, durata circa quattro anni. Dal 2017 il palazzo era gestito da fondazione del Gran Tour e aperto al pubblico dal 2018. L’apertura della nuova struttura con le sue 60 camere è prevista nel 2026. In Sicilia Rocco Forte vanta già il Verdura Resort di Sciacca e il Villa Igiea di Palermo.","post_title":"Rocco Forte sale a quota tre in Sicilia con il Palazzo Castelluccio di Noto","post_date":"2024-04-24T10:21:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1713954102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466170","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal prossimo novembre le classi di viaggio dell'Eurostar cambieranno nome, in linea con l'offerta del network che ora comprende cinque paesi: Regno Unito, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania. Le classi Standard, Standard Premier e Business Premier sulle rotte attraverso la Manica e le classi Standard, Comfort e Premium sulle rotte continentali saranno effettivamente sostituite da tre nuove classi di viaggio unificate, con diversi gradi di flessibilità: Eurostar Standard, Eurostar Plus, Eurostar Premier.\r

\r

Altra novità è quella che consente ai passeggeri che viaggiano su Eurostar Standard ed Eurostar Plus di cambiare il biglietto senza costi aggiuntivi e per tutte le volte necessarie fino a un'ora prima della partenza, nonché di richiedere un rimborso fino a 7 giorni prima della partenza. I clienti Eurostar Premier possono cambiare o rimborsare gratuitamente i loro biglietti fino a due giorni dopo la partenza.\r

\r

Le vendite per le nuove classi di viaggio Eurostar sono aperte da ieri, 23 aprile, per viaggi a partire dal 4 novembre. La nuova politica di post-vendita ha effetto immediato dal 23 aprile per tutti i biglietti.\r

\r

Infine, la compagnia sta estendendo l'offerta \"Connecting tickets\" alle destinazioni belghe, olandesi e tedesche: già attivi per i collegamenti verso Londra, i biglietti Connecting sono stati ora estesi all'intera rete. Utilizzando il sito web o l'app di Eurostar, i passeggeri possono effettuare un'unica prenotazione per raggiungere Parigi con Sncf e poi Bruxelles, Liegi, Anversa, Schiphol, Rotterdam, Amsterdam, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Dortmund, Aachen, Colonia o Londra con Eurostar.","post_title":"Eurostar: nuovi nomi per le tre classi di viaggio e maggiore flessibilità per il cambio biglietti","post_date":"2024-04-24T09:15:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1713950103000]}]}}