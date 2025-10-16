Savillas seleziona un gestore per Casa Fasoli a Brescia Savills è impegnata nella ricerca e selezione di un gestore per il nuovo boutique hotel 5 stelle che nascerà nel centro storico di Brescia. Il progetto prevede la conversione di un elegante edificio storico situato in piazza della Loggia in un boutique hotel di circa 50 camere e suite. La struttura Lo sviluppo prevede, tra i diversi servizi, anche un ristorante gourmet, un ristorante privé con terrazza panoramica, un tasting lounge ed una spa, offrendo un’esperienza esclusiva in una delle piazze più iconiche della città. Il processo di ricerca e selezione è stato affidato al team Hospitality & Leisure di Savills in Italia, attivo sul mercato nei servizi di ricerca e selezione di operatori alberghieri. Dario Leone, head of hospitality & leisure di Savills commenta: «Il progetto “Casa Fasoli” rappresenta un’ opportunità unica per gli operatori di fascia alta interessati ad entrare a Brescia, città che sta attraversando una fase di sviluppo significativo anche dal punto di vista dei flussi turistici. La ricchezza culturale, unita alla posizione strategica rispetto ai principali collegamenti e hub aeroportuali, oltre alla crescente attrattività sia a livello nazionale che internazionale la rendono ogni giorno una destinazione più interessante». Condividi

