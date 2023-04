Rocco Forte pronto a sbarcare a Napoli nell’ex sede cittadina di Tirrenia Si avvicina lo sbarco di Rocco Forte a Napoli. Secondo alcuni rumours, il gruppo dovrebbe infatti prendere la gestione di Palazzo Sirignano: un edificio del 1500 situato lungo la riviera di Chiaia già destinato a essere convertito in hotel, ma che inizialmente pareva essere stato messo nel mirino dal brand italiano J.K. Place. Il palazzo è stato venduto nel 2017 da Tirrenia alla famiglia Colella, proprietaria del gruppo Capri, specializzato nel settore fast fashion con i marchi Alcott e Gutteridge. L’idea iniziale del fondatore della compagnia, Nunzio Colella, era quella di trasformare l’asset nel quartier generale del gruppo. Poi il cambio di strategia con il nuovo piano di sviluppo di una struttura alberghiera, per cui il progetto originario prevedeva la realizzazione di un hotel da 100 camere e suite. L’immobile, il cui nome completo è palazzo Caravita di Sirignano, si estende su una superficie lorda di circa 15 mila metri quadrati, distribuiti su quattro piani fuori terra, tre ammezzati, un seminterrato e un’area esterna di dimensione attorno ai 2 mila metri quadrati.

