Riapre dopo sei mesi di ristrutturazioni il Mandarin Oriental, Singapore Ha riaperto i propri battenti lo scorso 8 settembre, dopo una ristrutturazione durata sei mesi, il Mandarin Oriental, Singapore. Il restauro, guidato da Jeffrey Wilkes, head designer dello studio DesignWilkes ha dato nuova vita agli interni originali dell’hotel attraverso l’utilizzo di colori e ispirazioni ti piche del luogo, come l’architettura in stile Peranakan, le case in bianco e nero e gli alberi Angsana. “Ogni angolo dell’hotel racconta una storia: dai paesaggi lussureggianti di Singapore agli intricati dettagli che si possono trovare nelle botteghe tradizionali – spiega lo stesso Wilkes -. Vogliamo far sì che gli ospiti non visitino solamente la città, ma che si sentano parte integrante di essa Caratteristica distintiva del design delle 510 camere e suite della struttura è il sublimarsi dei

confini fra spazi interni ed esterni. Lo stile di ogni stanza si ispira infatti al panorama su cui affacciano le sue finestre: motivi batik e una palette di colori più freddi si fondono armoniosamente con i paesaggi visibili dalle camere con vista su Marina Bay, mentre quelle affacciate sul mar Cinese Meridionale si distinguono per i toni caldi che evocano il calore dell’alba. Gli spazi rivolti verso la città vengono invece contaminati dalla verdeggiante vegetazione di Singapore, attraverso lussureggianti stampe botaniche capaci di trasportare all’interno ciò che è fuori. Hous 65 è poi la nuova lounge privata dell’hotel, che si trasforma in uno spazio sofisticato co-gestito dal team del club privato Mandala Club, dove prendere parte a un fitto calendario di eventi culturali, artistici e culinari che includono un ampio programma dedicato al vino con degustazioni guidate da esperti sommelier e produttori vinicoli. Embu, l’inedita proposta di ristorazione aperta tutto il giorno, è stata pensata come uno spazio fresco, verdeggiante e arioso con una zona buffet dedicata ai bambini e un’area giochi. Accanto alla hall, il Mandarin Cake Shop è un’elegante pasticceria che offre dolci, pane artigianale e cioccolatini da gustare in negozio o da regalare ai propri cari, oltre a un caratteristico tè pomeridiano. La riapertura di settembre vede anche il ritorno del Mo Bar, con una nuova cocktail list innovativa. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452415 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha riaperto i propri battenti lo scorso 8 settembre, dopo una ristrutturazione durata sei mesi, il Mandarin Oriental, Singapore. Il restauro, guidato da Jeffrey Wilkes, head designer dello studio DesignWilkes ha dato nuova vita agli interni originali dell'hotel attraverso l’utilizzo di colori e ispirazioni ti piche del luogo, come l'architettura in stile Peranakan, le case in bianco e nero e gli alberi Angsana. "Ogni angolo dell'hotel racconta una storia: dai paesaggi lussureggianti di Singapore agli intricati dettagli che si possono trovare nelle botteghe tradizionali - spiega lo stesso Wilkes -. Vogliamo far sì che gli ospiti non visitino solamente la città, ma che si sentano parte integrante di essa Caratteristica distintiva del design delle 510 camere e suite della struttura è il sublimarsi dei confini fra spazi interni ed esterni. Lo stile di ogni stanza si ispira infatti al panorama su cui affacciano le sue finestre: motivi batik e una palette di colori più freddi si fondono armoniosamente con i paesaggi visibili dalle camere con vista su Marina Bay, mentre quelle affacciate sul mar Cinese Meridionale si distinguono per i toni caldi che evocano il calore dell’alba. Gli spazi rivolti verso la città vengono invece contaminati dalla verdeggiante vegetazione di Singapore, attraverso lussureggianti stampe botaniche capaci di trasportare all'interno ciò che è fuori. Hous 65 è poi la nuova lounge privata dell’hotel, che si trasforma in uno spazio sofisticato co-gestito dal team del club privato Mandala Club, dove prendere parte a un fitto calendario di eventi culturali, artistici e culinari che includono un ampio programma dedicato al vino con degustazioni guidate da esperti sommelier e produttori vinicoli. Embu, l'inedita proposta di ristorazione aperta tutto il giorno, è stata pensata come uno spazio fresco, verdeggiante e arioso con una zona buffet dedicata ai bambini e un’area giochi. Accanto alla hall, il Mandarin Cake Shop è un'elegante pasticceria che offre dolci, pane artigianale e cioccolatini da gustare in negozio o da regalare ai propri cari, oltre a un caratteristico tè pomeridiano. La riapertura di settembre vede anche il ritorno del Mo Bar, con una nuova cocktail list innovativa. [post_title] => Riapre dopo sei mesi di ristrutturazioni il Mandarin Oriental, Singapore [post_date] => 2023-09-20T09:56:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695203776000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452404 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates e SriLankan Airlines hanno siglato un nuovo accordo reciproco di interlinea: la nuova partnership consentirà di accedere a nuovi punti dei rispettivi network via Colombo e Dubai, utilizzando un unico biglietto e godendo della comodità del trasferimento dei bagagli. I biglietti sono già in vendita: i passeggeri di Emirates possono quindi volare verso 15 destinazioni regionali operate da SriLankan Airlines via Colombo. Il network d’interlinea include due nuove destinazioni indiane, Madurai e Tiruchirapally, oltre a Gan Island nelle Maldive, per consentire ai clienti di viaggiare senza problemi con un unico biglietto, godendo della comodità di una generosa politica sui bagagli e di un check-through dei bagagli senza interruzioni fino alla destinazione finale. Le destinazioni dell'Estremo Oriente e del Sud Asia includono anche Cochin, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Malé, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Giacarta, Guangzhou, Seoul e Tokyo. I passeggeri di SriLankan Airlines possono inoltre beneficiare dell'accesso al network globale di Emirates e collegarsi a 15 città servite dal vettore, oltre Dubai. La rete d’interlinea comprende punti in Medio Oriente, Africa, Russia e Stati Uniti. I clienti di SriLankan potranno godere di un'esperienza di viaggio premium e di vantaggi di partnership volando con Emirates verso Bahrain, Amman, Dammam, Medina, Cairo, Muscat, Nairobi, Mosca, Tel Aviv e una serie di città statunitensi, tra cui New York Jfk, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Boston e Houston. Emirates ha lanciato i suoi servizi per lo Sri Lanka nel 1986 e da allora ha trasportato più di 11 milioni di passeggeri da e per Colombo. Attualmente la compagnia aerea offre due voli diretti giornalieri per Colombo, utilizzando il Boeing 777-300er, oltre a un servizio aggiuntivo giornaliero via Malé, offrendo ai clienti la flessibilità di scegliere i voli e la comodità di tempi di connessione minimi. [post_title] => Emirates e SriLankan Airlines siglano un accordo di interlinea [post_date] => 2023-09-20T09:15:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695201338000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452371 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà Tinley e sarà un 4 tridenti la cui apertura è prevista per il 2026 il primo resort sudafricano griffato Club Med. Lo ha rivelato, in occasione della conferenza di presentazione dei dati sulla prima parte dell'anno, la managing director Southern Europe & emerging markets, Rabeea Ansari: "Sorgerà su un'area dotata di ben 32 ettari di spiaggia situata nella provincia dello KwaZulu-Natal, rinomata per la bellezza dei suoi paesaggi naturali e baciata da 300 giorni di sole all'anno". La struttura offrirà 342 camere e 64 suite (queste ultime parte della sezione Exclusive Collection). Ancora in fase di costruzione, si prevede inoltre la realizzazione di almeno due ristoranti e di una spa. Nei progetti c'è anche una scuola di surf e un'offerta di esperienza safari per ammirare i Big 5 della savana con il supporto di un game lodge situato a circa tre ore di distanza. La novità si inserisce nel solco degli ambiziosi piani di sviluppo della compagnia, già annunciati lo scorso maggio quando si era parlato di 17 aperture in pipeline entro il 2025, nonché di dieci ristrutturazioni. E tra le new entry in fase di definizione c'era anche il Sud Africa, oltre a Benin, Borneo e Malesia, aree in cui l'interesse Club Med permane. Alle nostre latitudini l'attenzione resta alta per l'intera area del Mediterraneo, compresa l'Italia, anche se nel nostro Paese è difficile pensare a nuove costruzioni e si guarda maggiormente al rebranding e alla conversione di quale resort già attivo. [post_title] => Club Med sbarca in Sud Africa lungo la Dolphin Coast del Kwazulu-Natal [post_date] => 2023-09-19T12:53:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695127997000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452334 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Belgium cancellerà tutti i suoi voli di linea dal prossimo 3 ottobre, per concentrarsi su altre attività più redditizie, e presenterà un'istanza di ristrutturazione autorizzata dal tribunale per ridurre i debiti. Il vettore spiega che le operazioni passeggeri si sono "dimostrate cronicamente non profittevoli" e che si concentrerà esclusivamente sui servizi di wet-lease e di trasporto merci. A incidere sui risultati negativi di Air Belgium l'effetto combinato delle conseguenze della pandemia, del conflitto in Ucraina nonché dell'aumento dei prezzi del carburante e dell'inflazione. "Tutti questi fattori hanno avuto un impatto molto forte sulla redditività dell'azienda e sul flusso di cassa" si legge in un comunicato della compagnia. Il vettore aveva già interrotto i voli verso i Caraibi perché non in grado di competere con le tariffe sostanzialmente più basse offerte dalle compagnie aeree francesi e si è concentrata su Sudafrica e Mauritius. "Dopo numerosi studi, il consiglio di amministrazione di Air Belgium è giunto alla conclusione che la realizzazione di un profitto su questo fronte richiederebbe investimenti sostanziali oltre a quelli già effettuati negli ultimi anni, cosa che non è stata possibile". In parallelo Air Belgium ha chiesto al tribunale degli affari di avviare una procedura di ristrutturazione giudiziaria. "Il tribunale esaminerà la richiesta nei prossimi giorni - afferma il vettore -. Se acconsentirà all'apertura di tale procedura, la compagnia sarà in grado di negoziare accordi con i suoi creditori in modo da ridurre il suo debito". [post_title] => Air Belgium taglia tutti i voli passeggeri, dal prossimo 3 ottobre [post_date] => 2023-09-19T09:28:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695115692000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452322 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono aperte le prenotazioni per la stagione antartica 2024-2025 di Swan Hellenic. Saranno due le navi della compagnia a incrociare al largo delle acque del polo Sud. Si parte il 13 novembre 2024 con la Diana per una spedizione di 20 notti da Città del Capo a Ushuaia, alla scoperta di Tristan Da Cunha, della Georgia del Sud e della penisola Antartica. L’offerta prosegue poi con un'ampia scelta di spedizioni da nove, dieci, 11, 12 e 17 notti con porto di partenza Ushuaia. La stagione della Diana si concluderà quindi con una semi-circumnavigazione speculare di 21 notti alla fine di febbraio 2025, con ritorno a Città del Capo. La Vega inizierà invece la stagione con un viaggio di 17 notti lungo la costa orientale dell'Argentina, da Buenos Aires verso le isole Falkland, la Georgia del Sud e la Penisola Antartica, prima di attraversare il famoso passaggio di Drake e fare arrivo a Ushuaia. Anche la Vega propone un’ampia gamma di viaggi di spedizione culturale di nove, dieci, 11, 12 e 13 notti, sempre da Ushuaia, durante l’estate australe del 2024 fino a marzo 2025. Tutte e due le navi offrono l'opportunità di esplorare da entrambi i versanti la penisola Antartica, compreso il meno visitato mare di Weddell, nonché le Falkland, la Georgia del Sud e le isole Sandwich Meridionali e Shetland Meridionali. "Siamo molto orgogliosi della profondità e dell'ampiezza della scelta offerta da Antarctica 2024-2025: la stagione di viaggi progettata da grandi esperti, per dare ai nostri ospiti la possibilità di vivere esperienze uniche in una delle ultime terre selvagge del pianeta e che per questo cambiano la vita", commenta l'amministratore delegato di Swan Hellenic, Andrea Zito. [post_title] => Swan Hellenic apre le vendite della stagione antartica 2024-2025 [post_date] => 2023-09-19T09:15:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695114923000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452296 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Singapore Airlines aprirà voli diretti per Bruxelles dal 5 aprile 2024, tornando quindi a operare nella capitale belga dopo oltre 20 anni. La compagnia prevede di effettuare quattro collegamenti alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) impiegando un Airbus A350-900, configurato con 253 posti in tre classi: 42 in Business Class, 24 in Premium Economy e 187 in Economy. L’introduzione del nuovo servizio porta a 13 il numero di destinazioni europee incluse nel network del vettore, a conferma dell’impegno a potenziare la connettività con l’Europa, una regione chiave per la compagnia aerea. "Bruxelles è un importante centro economico e politico europeo e il lancio di questo servizio aggiunge un’altra città storica e affascinante alla lista delle destinazioni di Sia - ha commentato Dai Hao Yu, acting senior vice president marketing planning di Singapore Airlines -. Ai passeggeri in partenza dall'Europa verrà offerto un ulteriore collegamento con Singapore e oltre, verso la più ampia regione dell'Asia-Pacifico, tramite il nostro hub presso l'aeroporto Changi". [post_title] => Singapore Airlines: nuova rotta per Bruxelles dal prossimo 5 aprile [post_date] => 2023-09-18T11:48:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695037725000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452203 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia amplia il network da Catania con nuove destinazioni domestiche e internazionali. Si comincia il 29 ottobre quando il vettore opererà fino a quattro voli giornalieri tra l'aeroporto di Fontanarossa e Roma Fiumicino. “Siamo consapevoli dell'importanza strategica della Sicilia, non solo come attrazione turistica ma anche come hub commerciale e centro di collegamento per molte altre destinazioni. – ha dichiarato l’amministratore delegato del vettore, Gaetano Intrieri- vogliamo offrire ai nostri passeggeri servizi di alta qualità e connessioni efficienti da e per la Sicilia, contribuendo così al suo sviluppo economico e al potenziamento delle attività commerciali". "Ringraziamo Aeroitalia per l’importante investimento su Catania con l’avvio della rotta per Roma, la tratta più trafficata d’Italia, che rappresenta la risposta alle richieste pressanti dei viaggiatori che si muovono da e per la Sicilia. La nuova rotta, che si aggiunge a quelle operate da e per Comiso, scalo al quale Aeroitalia ha guardato sin da subito con importanti investimenti, non solo evidenzia il grande appeal della rete aeroportuale della Sicilia orientale, ma consentirà di aumentare la concorrenza con ricadute positive, come abbiamo più volte sottolineato, sui prezzi dei biglietti" - hanno sottolineato la presidente e l'amministratore delegato della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi. [post_title] => Aeroitalia operativa sulla Catania-Roma dal prossimo 29 ottobre [post_date] => 2023-09-15T09:26:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694770012000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452077 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Modena Raffaello la terza struttura degli gruppo Rmh Rosaria Marazzi Hotels. La new entry nasce dalla ristrutturazione dell'omonimo storico albergo della città emiliana e include 31 appartamenti e 67 camere e suite. A questi si aggiungono il Living Bar Bistrot, aperto anche alal città, nonché il ristorante fine dining Sottoluce, che aprirà in autunno con la collaborazione dello chef stellato Luca Marchini. Presente anche un centro congressi composto da una sala plenaria, denominata Rosaria Marazzi, da 270 posti, divisibile in due ambienti distinti e separati. Sono state realizzate anche tre spazi denominati Autodromo di Imola, Autodromo di Misano e Autodromo di Monza, rispettivamente da 45, 45 e 63 posti. Queste sale modulari più piccole possono essere unite in una sala da 140 posti. Il centro congressi prevede pure due boardroom per riunioni piccole da 8-12 pax. “Siamo orgogliosi di questa nuova apertura – sottolinea Alessandra Severi, vice presidente della compagnia –. Per il nostro gruppo Rosaria Marazzi Hotels, è un progetto di grande rilievo che prende forma, un investimento di ampio respiro nel mondo dell’ospitalità, che vuole valorizzare ulteriormente il nostro territorio”. Oltre al Raffaello, la compagnia vanta anche l'Rmh Modena Des Arts di Baggiovara, nonché l'Rmh Lopud Lafodia, in Croazia. [post_title] => Il gruppo Rmh sale a quota tre con il nuovo Modena Raffaello [post_date] => 2023-09-13T13:05:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694610344000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452060 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà rinominata Adventure la mega-nave da circa 6 mila passeggeri acquisita da Disney Cruise Line lo scorso novembre, a seguito del fallimento del gruppo Genting Hong Kong. L'unità sarà basata inizialmente a Singapore, a partire dal 2025. La Disney Adventure da 208 mila tonnellate di stazza lorda è attualmente ancora in fase di costruzione presso i cantieri tedeschi Mv Werften, già di proprietà della stessa Genting Hong Kong e ora passati alla Thyssenkrupp Marine Systems, che li ha acquisiti l'anno scorso. [post_title] => Si chiamerà Adventure la nuova nave di Disney Cruise acquisita dal fallimento di Genting Hong Hong [post_date] => 2023-09-13T11:11:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694603509000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "riapre dopo sei mesi di ristrutturazioni il mandarin oriental singapore" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":894,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452415","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha riaperto i propri battenti lo scorso 8 settembre, dopo una ristrutturazione durata sei mesi, il Mandarin Oriental, Singapore. Il restauro, guidato da Jeffrey Wilkes, head designer dello studio DesignWilkes ha dato nuova vita agli interni originali dell'hotel attraverso l’utilizzo di colori e ispirazioni ti piche del luogo, come l'architettura in stile Peranakan, le case in bianco e nero e gli alberi Angsana. \"Ogni angolo dell'hotel racconta una storia: dai paesaggi lussureggianti di Singapore agli intricati dettagli che si possono trovare nelle botteghe tradizionali - spiega lo stesso Wilkes -. Vogliamo far sì che gli ospiti non visitino solamente la città, ma che si sentano parte integrante di essa\r

\r

Caratteristica distintiva del design delle 510 camere e suite della struttura è il sublimarsi dei\r

confini fra spazi interni ed esterni. Lo stile di ogni stanza si ispira infatti al panorama su cui affacciano le sue finestre: motivi batik e una palette di colori più freddi si fondono armoniosamente con i paesaggi visibili dalle camere con vista su Marina Bay, mentre quelle affacciate sul mar Cinese Meridionale si distinguono per i toni caldi che evocano il calore dell’alba. Gli spazi rivolti verso la città vengono invece contaminati dalla verdeggiante vegetazione di Singapore, attraverso lussureggianti stampe botaniche capaci di trasportare all'interno ciò che è fuori.\r

\r

Hous 65 è poi la nuova lounge privata dell’hotel, che si trasforma in uno spazio sofisticato co-gestito dal team del club privato Mandala Club, dove prendere parte a un fitto calendario di eventi culturali, artistici e culinari che includono un ampio programma dedicato al vino con degustazioni guidate da esperti sommelier e produttori vinicoli. Embu, l'inedita proposta di ristorazione aperta tutto il giorno, è stata pensata come uno spazio fresco, verdeggiante e arioso con una zona buffet dedicata ai bambini e un’area giochi. Accanto alla hall, il Mandarin Cake Shop è un'elegante pasticceria che offre dolci, pane artigianale e cioccolatini da gustare in negozio o da regalare ai propri cari, oltre a un caratteristico tè pomeridiano. La riapertura di settembre vede anche il ritorno del Mo Bar, con una nuova cocktail list innovativa.","post_title":"Riapre dopo sei mesi di ristrutturazioni il Mandarin Oriental, Singapore","post_date":"2023-09-20T09:56:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1695203776000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452404","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates e SriLankan Airlines hanno siglato un nuovo accordo reciproco di interlinea: la nuova partnership consentirà di accedere a nuovi punti dei rispettivi network via Colombo e Dubai, utilizzando un unico biglietto e godendo della comodità del trasferimento dei bagagli.\r

\r

I biglietti sono già in vendita: i passeggeri di Emirates possono quindi volare verso 15 destinazioni regionali operate da SriLankan Airlines via Colombo. Il network d’interlinea include due nuove destinazioni indiane, Madurai e Tiruchirapally, oltre a Gan Island nelle Maldive, per consentire ai clienti di viaggiare senza problemi con un unico biglietto, godendo della comodità di una generosa politica sui bagagli e di un check-through dei bagagli senza interruzioni fino alla destinazione finale. Le destinazioni dell'Estremo Oriente e del Sud Asia includono anche Cochin, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Malé, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Giacarta, Guangzhou, Seoul e Tokyo. \r

\r

I passeggeri di SriLankan Airlines possono inoltre beneficiare dell'accesso al network globale di Emirates e collegarsi a 15 città servite dal vettore, oltre Dubai. La rete d’interlinea comprende punti in Medio Oriente, Africa, Russia e Stati Uniti. I clienti di SriLankan potranno godere di un'esperienza di viaggio premium e di vantaggi di partnership volando con Emirates verso Bahrain, Amman, Dammam, Medina, Cairo, Muscat, Nairobi, Mosca, Tel Aviv e una serie di città statunitensi, tra cui New York Jfk, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Boston e Houston.\r

\r

Emirates ha lanciato i suoi servizi per lo Sri Lanka nel 1986 e da allora ha trasportato più di 11 milioni di passeggeri da e per Colombo. Attualmente la compagnia aerea offre due voli diretti giornalieri per Colombo, utilizzando il Boeing 777-300er, oltre a un servizio aggiuntivo giornaliero via Malé, offrendo ai clienti la flessibilità di scegliere i voli e la comodità di tempi di connessione minimi.","post_title":"Emirates e SriLankan Airlines siglano un accordo di interlinea","post_date":"2023-09-20T09:15:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1695201338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Tinley e sarà un 4 tridenti la cui apertura è prevista per il 2026 il primo resort sudafricano griffato Club Med. Lo ha rivelato, in occasione della conferenza di presentazione dei dati sulla prima parte dell'anno, la managing director Southern Europe & emerging markets, Rabeea Ansari: \"Sorgerà su un'area dotata di ben 32 ettari di spiaggia situata nella provincia dello KwaZulu-Natal, rinomata per la bellezza dei suoi paesaggi naturali e baciata da 300 giorni di sole all'anno\". La struttura offrirà 342 camere e 64 suite (queste ultime parte della sezione Exclusive Collection). Ancora in fase di costruzione, si prevede inoltre la realizzazione di almeno due ristoranti e di una spa. Nei progetti c'è anche una scuola di surf e un'offerta di esperienza safari per ammirare i Big 5 della savana con il supporto di un game lodge situato a circa tre ore di distanza.\r

\r

La novità si inserisce nel solco degli ambiziosi piani di sviluppo della compagnia, già annunciati lo scorso maggio quando si era parlato di 17 aperture in pipeline entro il 2025, nonché di dieci ristrutturazioni. E tra le new entry in fase di definizione c'era anche il Sud Africa, oltre a Benin, Borneo e Malesia, aree in cui l'interesse Club Med permane. Alle nostre latitudini l'attenzione resta alta per l'intera area del Mediterraneo, compresa l'Italia, anche se nel nostro Paese è difficile pensare a nuove costruzioni e si guarda maggiormente al rebranding e alla conversione di quale resort già attivo.\r

\r

","post_title":"Club Med sbarca in Sud Africa lungo la Dolphin Coast del Kwazulu-Natal","post_date":"2023-09-19T12:53:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1695127997000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452334","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Belgium cancellerà tutti i suoi voli di linea dal prossimo 3 ottobre, per concentrarsi su altre attività più redditizie, e presenterà un'istanza di ristrutturazione autorizzata dal tribunale per ridurre i debiti.\r

\r

Il vettore spiega che le operazioni passeggeri si sono \"dimostrate cronicamente non profittevoli\" e che si concentrerà esclusivamente sui servizi di wet-lease e di trasporto merci.\r

\r

A incidere sui risultati negativi di Air Belgium l'effetto combinato delle conseguenze della pandemia, del conflitto in Ucraina nonché dell'aumento dei prezzi del carburante e dell'inflazione. \"Tutti questi fattori hanno avuto un impatto molto forte sulla redditività dell'azienda e sul flusso di cassa\" si legge in un comunicato della compagnia. \r

\r

Il vettore aveva già interrotto i voli verso i Caraibi perché non in grado di competere con le tariffe sostanzialmente più basse offerte dalle compagnie aeree francesi e si è concentrata su Sudafrica e Mauritius.\r

\r

\"Dopo numerosi studi, il consiglio di amministrazione di Air Belgium è giunto alla conclusione che la realizzazione di un profitto su questo fronte richiederebbe investimenti sostanziali oltre a quelli già effettuati negli ultimi anni, cosa che non è stata possibile\".\r

\r

In parallelo Air Belgium ha chiesto al tribunale degli affari di avviare una procedura di ristrutturazione giudiziaria. \"Il tribunale esaminerà la richiesta nei prossimi giorni - afferma il vettore -. Se acconsentirà all'apertura di tale procedura, la compagnia sarà in grado di negoziare accordi con i suoi creditori in modo da ridurre il suo debito\".","post_title":"Air Belgium taglia tutti i voli passeggeri, dal prossimo 3 ottobre","post_date":"2023-09-19T09:28:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1695115692000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452322","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono aperte le prenotazioni per la stagione antartica 2024-2025 di Swan Hellenic. Saranno due le navi della compagnia a incrociare al largo delle acque del polo Sud. Si parte il 13 novembre 2024 con la Diana per una spedizione di 20 notti da Città del Capo a Ushuaia, alla scoperta di Tristan Da Cunha, della Georgia del Sud e della penisola Antartica. L’offerta prosegue poi con un'ampia scelta di spedizioni da nove, dieci, 11, 12 e 17 notti con porto di partenza Ushuaia. La stagione della Diana si concluderà quindi con una semi-circumnavigazione speculare di 21 notti alla fine di febbraio 2025, con ritorno a Città del Capo.\r

\r

La Vega inizierà invece la stagione con un viaggio di 17 notti lungo la costa orientale dell'Argentina, da Buenos Aires verso le isole Falkland, la Georgia del Sud e la Penisola Antartica, prima di attraversare il famoso passaggio di Drake e fare arrivo a Ushuaia. Anche la Vega propone un’ampia gamma di viaggi di spedizione culturale di nove, dieci, 11, 12 e 13 notti, sempre da Ushuaia, durante l’estate australe del 2024 fino a marzo 2025. Tutte e due le navi offrono l'opportunità di esplorare da entrambi i versanti la penisola Antartica, compreso il meno visitato mare di Weddell, nonché le Falkland, la Georgia del Sud e le isole Sandwich Meridionali e Shetland Meridionali.\r

\r

\"Siamo molto orgogliosi della profondità e dell'ampiezza della scelta offerta da Antarctica 2024-2025: la stagione di viaggi progettata da grandi esperti, per dare ai nostri ospiti la possibilità di vivere esperienze uniche in una delle ultime terre selvagge del pianeta e che per questo cambiano la vita\", commenta l'amministratore delegato di Swan Hellenic, Andrea Zito.","post_title":"Swan Hellenic apre le vendite della stagione antartica 2024-2025","post_date":"2023-09-19T09:15:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1695114923000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452296","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Singapore Airlines aprirà voli diretti per Bruxelles dal 5 aprile 2024, tornando quindi a operare nella capitale belga dopo oltre 20 anni. La compagnia prevede di effettuare quattro collegamenti alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) impiegando un Airbus A350-900, configurato con 253 posti in tre classi: 42 in Business Class, 24 in Premium Economy e 187 in Economy.\r

L’introduzione del nuovo servizio porta a 13 il numero di destinazioni europee incluse nel network del vettore, a conferma dell’impegno a potenziare la connettività con l’Europa, una regione chiave per la compagnia aerea.\r

\"Bruxelles è un importante centro economico e politico europeo e il lancio di questo servizio aggiunge un’altra città storica e affascinante alla lista delle destinazioni di Sia - ha commentato Dai Hao Yu, acting senior vice president marketing planning di Singapore Airlines -. Ai passeggeri in partenza dall'Europa verrà offerto un ulteriore collegamento con Singapore e oltre, verso la più ampia regione dell'Asia-Pacifico, tramite il nostro hub presso l'aeroporto Changi\".","post_title":"Singapore Airlines: nuova rotta per Bruxelles dal prossimo 5 aprile","post_date":"2023-09-18T11:48:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1695037725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia amplia il network da Catania con nuove destinazioni domestiche e internazionali. Si comincia il 29 ottobre quando il vettore opererà fino a quattro voli giornalieri tra l'aeroporto di Fontanarossa e Roma Fiumicino. \r

\r

“Siamo consapevoli dell'importanza strategica della Sicilia, non solo come attrazione turistica ma anche come hub commerciale e centro di collegamento per molte altre destinazioni. – ha dichiarato l’amministratore delegato del vettore, Gaetano Intrieri- vogliamo offrire ai nostri passeggeri servizi di alta qualità e connessioni efficienti da e per la Sicilia, contribuendo così al suo sviluppo economico e al potenziamento delle attività commerciali\".\r

\r

\"Ringraziamo Aeroitalia per l’importante investimento su Catania con l’avvio della rotta per Roma, la tratta più trafficata d’Italia, che rappresenta la risposta alle richieste pressanti dei viaggiatori che si muovono da e per la Sicilia. La nuova rotta, che si aggiunge a quelle operate da e per Comiso, scalo al quale Aeroitalia ha guardato sin da subito con importanti investimenti, non solo evidenzia il grande appeal della rete aeroportuale della Sicilia orientale, ma consentirà di aumentare la concorrenza con ricadute positive, come abbiamo più volte sottolineato, sui prezzi dei biglietti\" - hanno sottolineato la presidente e l'amministratore delegato della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi.","post_title":"Aeroitalia operativa sulla Catania-Roma dal prossimo 29 ottobre","post_date":"2023-09-15T09:26:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694770012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452077","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Modena Raffaello la terza struttura degli gruppo Rmh Rosaria Marazzi Hotels. La new entry nasce dalla ristrutturazione dell'omonimo storico albergo della città emiliana e include 31 appartamenti e 67 camere e suite. A questi si aggiungono il Living Bar Bistrot, aperto anche alal città, nonché il ristorante fine dining Sottoluce, che aprirà in autunno con la collaborazione dello chef stellato Luca Marchini.\r

\r

Presente anche un centro congressi composto da una sala plenaria, denominata Rosaria Marazzi, da 270 posti, divisibile in due ambienti distinti e separati. Sono state realizzate anche tre spazi denominati Autodromo di Imola, Autodromo di Misano e Autodromo di Monza, rispettivamente da 45, 45 e 63 posti. Queste sale modulari più piccole possono essere unite in una sala da 140 posti. Il centro congressi prevede pure due boardroom per riunioni piccole da 8-12 pax.\r

\r

“Siamo orgogliosi di questa nuova apertura – sottolinea Alessandra Severi, vice presidente della compagnia –. Per il nostro gruppo Rosaria Marazzi Hotels, è un progetto di grande rilievo che prende forma, un investimento di ampio respiro nel mondo dell’ospitalità, che vuole valorizzare ulteriormente il nostro territorio”. Oltre al Raffaello, la compagnia vanta anche l'Rmh Modena Des Arts di Baggiovara, nonché l'Rmh Lopud Lafodia, in Croazia.","post_title":"Il gruppo Rmh sale a quota tre con il nuovo Modena Raffaello","post_date":"2023-09-13T13:05:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694610344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà rinominata Adventure la mega-nave da circa 6 mila passeggeri acquisita da Disney Cruise Line lo scorso novembre, a seguito del fallimento del gruppo Genting Hong Kong. L'unità sarà basata inizialmente a Singapore, a partire dal 2025.\r

\r

La Disney Adventure da 208 mila tonnellate di stazza lorda è attualmente ancora in fase di costruzione presso i cantieri tedeschi Mv Werften, già di proprietà della stessa Genting Hong Kong e ora passati alla Thyssenkrupp Marine Systems, che li ha acquisiti l'anno scorso.","post_title":"Si chiamerà Adventure la nuova nave di Disney Cruise acquisita dal fallimento di Genting Hong Hong","post_date":"2023-09-13T11:11:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694603509000]}]}}