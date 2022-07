Relais Borgo Campello, tra relax e natura una full immersion nel territorio

Su una collina a pochi km da Spoleto e dalle fonti del Clitunno, sorge il piccolo borgo medievale di Campello Alto, crocevia delle più belle città dell’Umbria. Nella struttura diffusa Relais Borgo Campello, composta dal castello e dal convento, che risalgono agli anni tra il Mille e il XV secolo, si soggiorna nelle antiche dimore dei nobili e nelle celle dei monaci e ci si immerge completamente nella vita del luogo, dedicandosi a pratiche lente capaci di riconnettere con la natura e con se stessi. Dai corsi di yoga e meditazione nel bosco punteggiato da olivi, querce, tigli, ippocastani o sul prato del monastero, alla raccolta degli asparagi e delle erbe selvatiche (a quella delle olive in autunno); dalla caccia al tartufo, fino al barefooting coi percorsi a piedi scalzi per ritrovare l’equilibrio di corpo e mente. E poiché l’Umbria è una regione per buongustai, la tavola è uno dei modi migliori per scoprirla e amarla.

Il ristorante Sapori nel Borgo, che si affaccia sulla valle spoletina da una terrazza con giardino, propone un viaggio tra antichi sapori e ricette del territorio, rivisitate in chiave gourmet, complici l’orto degli odori e le materie prime a km 0. Il relais organizza anche corsi di cucina con le eccellenze tipiche come tartufi, salumi e formaggi, cioccolato; i pic-nic con le prelibatezze locali e i corsi di degustazione dell’olio di oliva. Chi è alla ricerca del benessere trova nella private spa tra le antiche mura, i cui servizi sono stati ampliati per l’estate 2022, un rifugio intimo in cui rigenerarsi, tra la piscina con idromassaggio e lama d’acqua, la sauna, la doccia con cromoterapia e la zona relax con tisaneria. I massaggi relax e i trattamenti estetici, si possono anche fare in coppia e all’aperto, con vista sulla vallata, con la bella stagione. Prezzi a partire da 90 euro al giorno per camera con prima colazione