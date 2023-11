La Oetker Collection lancia una linea di pigiami in collaborazione con La Ligne Sono i pigiami griffati la nuova frontiera dell’hotellerie di lusso. Almeno secondo la Oetker Collection, che ha appena lanciato una nuova linea ad hoc, in collaborazione con il rinomato marchio newyorkese di abbigliamento femminile, La Ligne. I completi rappresentano le 12 proprietà del gruppo alberghiero, includendo elementi caratteristici di ciascuna località: da una teiera in porcellana inglese per il The Lanesborough di Londra a un’auto d’epoca Volkswagen, simbolo del Brenners Park-Hotel & Spa a Baden-Baden, per arrivare sino ai limoni in omaggio all’hotel La Palma di Capri, l’ultima aggiunta alla collezione. “Collaborare con Oetker Collection è stato un vero onore. Fin dall’inizio, ci siamo ispirati a molti momenti immortalati nelle strutture del gruppo – spiega la ceo della Ligne, Molly Howard -. Questa partnership rappresenta un matrimonio perfetto tra uno dei nostri capi più riconoscibili, i pigiami Bonne Nuit, e le location da sogno di Oetker” . “La Ligne è un marchio divertente e chic che realizza capi da notte favolosi. Quindi è stato la prima scelta per creare i nostri nuovi esclusivi pigiami – aggiunge il senior vice president sales, marketing & communications della Oetker Collection, Simon Neggers -. Ci auguriamo che i nostri ospiti non vedano l’ora di acquistarli per poterli portare con sé nei loro prossimi viaggi nelle strutture del gruppo”. Condividi

