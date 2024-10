Radisson spinge sull’Italia con 7 nuove aperture e il debutto del marchio art’otel Radisson Hotel Group rilancia gli investimenti sull’Italia con cinque nuove acquisizioni e sette prossime aperture, che confermano la strategicità del nostro mercato: un piano di espansione che si traduce nell’aggiunta di oltre 1.000 camere, mentre il portafoglio italiano del gruppo è passato da tre a 20 strutture in sei anni, anticipando l’obiettivo di 30 hotel firmati e in fase di sviluppo entro il 2027. Le prime delle sette aperture nel 2025 includeranno il Radisson Blu Hotel Bergamo, il Radisson Hotel Pisa, il Radisson Collection Hotel San Gottardo Como, il Radisson Blu Hotel Firenze e l’art’otel Roma Piazza Sallustio, che segnerà il debutto del marchio in Italia. «L’Italia rappresenta un aspetto centrale della nostra strategia di crescita, in quanto vanta il maggior numero di hotel lifestyle di lusso a marchio Radisson Collection a livello globale – commenta Chema Basterrechea, global president e chief operations officer di Radisson Hotel Group -. Con cinque nuovi hotel e resort firmati nell’ultimo anno e sette aperture previste nel 2025, siamo impegnati ad espandere la nostra presenza in questo mercato, uno dei più dinamici d’Europa. Il nostro obiettivo di arrivare a 30 hotel in Italia entro il 2027 riflette la nostra fiducia nel potenziale di crescita del mercato». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477004 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Oman che affascina con la sua autenticità, ricco di paesaggi e di grande ospitalità, lancia un’offerta turistica diversificata per ogni tipologia di viaggiatore: mare, deserto, montagna, natura, storia, cultura, attività sportive e outdoor, città antiche e moderne. Paese emergente e giovane, con una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, ma di grande appeal, continua a fare breccia sugli italiani: «L’Italia mantiene stabile la sua posizione al secondo posto dopo la Germania per numero di arrivi europei anche nel 2024. Al terzo posto per arrivi internazionali dopo l’Inghilterra» sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante per l’Italia del Ministero del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato dell’Oman. Autenticità e valorizzazione delle attrazioni naturali, sviluppo turistico e diversificazione economica del Sultanato, la promozione del prodotto Oman passa attraverso le linee guida del programma Vision 2040. Passi da gigante nel settore dell’accoglienza. L’offerta alberghiera spazia dai boutique hotel all’albergo diffuso, dalle heritage house ai campi tendati nel deserto. Il 2024 ha registrato nuove aperture come il St Regis Al Mouj Muscat 5*, il Mandarin Oriental Shatti Al Qurum Muscat 5*, Hotel Indigo Jabal Akhdar Resort & Spa 5*. Previsti per il 2025 l’Envi Lodges e Nikki Beach e ancora Four Seasons, Anantara e The Chedi nel 2026. «Si tratta di strutture alberghiere in perfetto equilibrio con l’ambiente circostante e funzionali alle destinazioni, secondo la Vision 2040», osserva Tocchetti. Il tour classico offre una panoramica completa del Paese, dalla città al mare, dalla montagna al deserto, alle oasi, attraverso Muscat la capitale moderna e antica, città ordinata e tranquilla, dalle caratteristiche svizzere, Nizwa la vecchia capitale, Jabal Akhdar la Montagna Verde con i suoi canyon spettacolari, Sharqiyah Sands per un soggiorno nel deserto da Mille e una Notte. Per un soggiorno al mare rispondono all'appello Muscat, Salalah, Musandam, Sur o Ras Al Jinz e l'escursione esperienziale della nidificazione delle tartarughe. Per assaporare uno snokeling autentico, imperdibile l'esclusiva escursione nella riserva marina delle Isole Daymaniyat. Dal t.o. Giver arrivano anche le crociere tra i fiordi della regione del Musandam. L’offerta turistica si arricchisce inoltre di nuove proposte per un perfetto mix tra turismo d’avventura e relax unito ad esperienze uniche e attività outdoor, dal bird-watching nelle riserve naturali, alle esplorazioni geologiche tra i complessi ofiolitici, all’esplorazione delle aree più remote del Paese grazie a rinomati hotel quali l’Hanging Terraces Hotel di Al Akhdar e l’Alila Jabal Akhdar su canyon mozzafiato tra lusso e lifestyle. Nuovi voli diretti di Oman Air Novità sul fronte collegamenti Italia-Muscat. Dal 19 dicembre, Oman Air porterà a cinque le frequenze settimanali da Milano. E per la prima volta dal 20 dicembre anche Roma entrerà nello schedule della compagnia con 4 frequenze settimanali a coprire le sei ore di volo di questa tratta. [post_title] => L'Oman autentico in un’offerta turistica completa. Più voli con Oman Air [post_date] => 2024-10-17T14:03:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => oman [1] => oman-air ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Oman [1] => Oman Air ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729173817000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476974 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è appena conclusa la missione di Regione Liguria a New York in occasione del Columbus Day 2024, organizzata nell’ambito del programma “Italea” del Ministero degli Esteri, dedicato alla valorizzazione delle radici italiane nel mondo. La delegazione ligure, insieme a Comune di Genova, Teatro Carlo Felice, Genova Liguria Film Commission, Euroflora e Mei, Museo dell’emigrazione italiana, ha preso parte a numerosi eventi culturali, turistici e di networking, con lo scopo di promuovere il territorio e rafforzare i legami con la comunità italoamericana e il mercato turistico statunitense. Il calendario eventi della missione “Italea” del Ministero ha preso il via con un evento proposto dalla Liguria: ad inaugurare la missione sono stati infatti i concerti “A Bridge of Music” dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice, che si è esibita presso la St. Patrick's Old Cathedral con un tributo a Lorenzo Da Ponte e Niccolò Paganini. L’evento, oltre a valorizzare il contributo della Liguria alla cultura e all’economia americana, ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare i contatti internazionali, stabilire nuove connessioni e promuovere la Liguria come location per set cinematografici di rilievo, in linea con la strategia regionale di attrazione delle grandi produzioni audiovisive internazionali. L'11 ottobre la Liguria è stata invece protagonista dei food corners allestiti presso Piazza Italia a Madison Avenue, dove i partecipanti all’evento di networking organizzato dal Maeci hanno potuto scoprire le eccellenze enogastronomiche della regione. Dopo gli incontri b2b, i 70 invitati (tra tour operator, agenti di viaggio e giornalisti americani), hanno assistito a show cooking e degustazioni dei prodotti tipici della Liguria: la focaccia col formaggio, la focaccia genovese, il pesto al mortaio e l’olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP sono stati accompagnati dai grandi vini liguri, Rossese, Ormeasco di Pornassio, Pigato, Vermentino e Cinque Terre. Il 14 ottobre, giornata conclusiva della manifestazione, la delegazione ligure ha preso parte alla Columbus Day Parade lungo la 5th Avenue. In rappresentanza della Liguria, il coro del Liceo Pertini che, dopo essersi esibito alla Messa a St. Patrick, ha sfilato sul carro della Columbus Foundation. [post_title] => La Liguria a New York per promuovere la regione come location per set cinematografici di rilievo [post_date] => 2024-10-17T13:22:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729171351000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476987 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prima struttura in Sardegna per B&B Hotels: il B&B Hotel Sassari, 75 camere, è situato in una posizione strategica in prossimità della stazione ferroviaria, a 10 minuti a piedi dal centro, a 20 minuti in macchina dalle spiagge del Nord, dall’aeroporto di Alghero e da Porto Torres, snodo turistico fondamentale per l'attracco e la partenza dei traghetti. A disposizione degli ospiti camere doppie, matrimoniali, triple, quadruple, accessibili a tutti; ogni camera è arredata con uno stile essenziale e di design, ed è dotata di wi-fi gratuito da 300 Mb/s e smart tv con Chromecast che consente di collegare i propri device allo schermo. Nella struttura, che è anche Pet friendly, è presente un B&B Shop dove trovare una vasta scelta di bevande, snack dolci e salati e gelati; dalle 7:00 alle 10:00 una colazione “Better than a brunch” a buffet, con proposte dolci e salate e opzioni gluten free; parcheggio coperto a pagamento. «Con il B&B Hotel Sassari confermiamo il desiderio di voler prestare particolare attenzione al Sud e alle isole dove cercheremo di essere sempre più capillari e presenti con un’offerta di qualità superiore e accessibile - commenta Liliana Comitini, presidente e ad di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria -. L’apertura di Sassari rafforza ulteriormente anche la nostra collaborazione con il Gruppo Bper che rappresenta per noi un partner fondamentale per i nostri obiettivi di crescita e sviluppo immobiliare sul territorio italiano». «Questo contratto di locazione è il secondo con B&B Hotels - dopo Modena - nell'ambito della gestione attiva del nostro portafoglio immobiliare - afferma Daniele Martignetti, responsabile Direzione Real Estate di Bper -. L'immobile è stato oggetto di un importante lavoro di riposizionamento con una conversione in un hotel, destinazione che riteniamo molto importante per lo sviluppo di Sassari. Inoltre, nelle vicinanze della struttura, è in fase di completamento l'attività di riposizionamento del centro commerciale Tanit (sempre parte del portafoglio immobiliare del gruppo) a conferma della volontà della Banca di contribuire - in questo caso attraverso l'immobiliare - a rivitalizzare aree e quartieri». [post_title] => B&B Hotels debutta in Sardegna con una struttura da 75 camere a Sassari [post_date] => 2024-10-17T12:45:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729169141000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476964 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_476968" align="alignleft" width="300"] L'art'otel Rome Piazza Sallustio aprirà tra fine del 2024 e inizio 2025[/caption] Radisson Hotel Group rilancia gli investimenti sull'Italia con cinque nuove acquisizioni e sette prossime aperture, che confermano la strategicità del nostro mercato: un piano di espansione che si traduce nell'aggiunta di oltre 1.000 camere, mentre il portafoglio italiano del gruppo è passato da tre a 20 strutture in sei anni, anticipando l'obiettivo di 30 hotel firmati e in fase di sviluppo entro il 2027. Le prime delle sette aperture nel 2025 includeranno il Radisson Blu Hotel Bergamo, il Radisson Hotel Pisa, il Radisson Collection Hotel San Gottardo Como, il Radisson Blu Hotel Firenze e l'art'otel Roma Piazza Sallustio, che segnerà il debutto del marchio in Italia. «L'Italia rappresenta un aspetto centrale della nostra strategia di crescita, in quanto vanta il maggior numero di hotel lifestyle di lusso a marchio Radisson Collection a livello globale - commenta Chema Basterrechea, global president e chief operations officer di Radisson Hotel Group -. Con cinque nuovi hotel e resort firmati nell'ultimo anno e sette aperture previste nel 2025, siamo impegnati ad espandere la nostra presenza in questo mercato, uno dei più dinamici d'Europa. Il nostro obiettivo di arrivare a 30 hotel in Italia entro il 2027 riflette la nostra fiducia nel potenziale di crescita del mercato». [post_title] => Radisson spinge sull'Italia con 7 nuove aperture e il debutto del marchio art’otel [post_date] => 2024-10-17T11:25:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729164342000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ricchissimo programma per il Natale ad Assisi 2024: un viaggio, dal 7 dicembre al 7 gennaio, attraverso emozioni, luci e tradizioni, in uno scenario magico. Sarà possibile camminare per le vie della città, circondati da illuminazioni spettacolari ispirate al Cantico delle Creature di San Francesco, il primo testo poetico in volgare italiano, scritto nel lontano 1225. In preparazione dell'ottavo centenario di quest'opera, le facciate delle chiese e dei monumenti di Assisi saranno avvolte da suggestive proiezioni di luci. Camminando tra le strade e le piazze, si potranno ammirare presepi artistici sparsi nei punti più suggestivi della città, con l'opportunità di vivere il Natale attraverso l’arte sacra e la creatività artigianale. Ci saranno anche i Presepi Viventi nelle frazioni di Assisi. Grazie a un comodo servizio navetta gratuito, sarà facile spostarsi dal centro storico alle frazioni per non perdere nulla di queste rappresentazioni. Tra le novità di quest’anno, il festival "DeMusicAssisi Winter Edition", che trasformerà Assisi in un vero e proprio palcoscenico per la musica medievale. Durante le festività, i suoni antichi della musica natalizia medievale risuoneranno per le vie della città. Il festival includerà concerti gratuiti, laboratori e performance ispirate alla tradizione, con un occhio di riguardo per le città gemellate come Betlemme e Santiago de Compostela, che condivideranno la propria cultura musicale. La Casa di Babbo Natale, con i suoi laboratori creativi e i giochi interattivi, sarà il regno dei bambini, dove la magia del Natale prenderà forma tra elfi, giochi e la classica atmosfera delle feste. E poi il Trenino del Natale porterà grandi e piccini attraverso le vie della città addobbata a festa, accompagnati da spettacoli itineranti, marching band di Babbi Natale e artisti di strada che animeranno ogni angolo con sorprese e momenti di pura gioia. Per gli amanti della musica, il Benedict Gospel Choir, proveniente dal South Carolina, sarà l’appuntamento da non perdere. Il coro, famoso a livello mondiale, si esibirà il 2 gennaio in un concerto. E ovviamente non potrà mancare la grande festa di Capodanno in Piazza, che darà il benvenuto al 2025 sotto le stelle di Assisi, seguita dalla tradizionale discesa della Befana dalla Torre del Popolo. Oltre alle celebrazioni, non mancheranno occasioni per scoprire la città attraverso itinerari culturali e naturalistici. Musei e monumenti, patrimonio Unesco, saranno aperti e resi ancora più accessibili grazie a progetti come "Musei per tutti nel Parco del Subasio" e "Assisi, le pietre parlano", che permetteranno a persone con disabilità motorie, cognitive, visive e uditive di vivere appieno la bellezza del patrimonio artistico della città. Per chi ama la natura, escursioni e trekking sul Monte Subasio offriranno la possibilità di esplorare paesaggi mozzafiato e immergersi nella quiete invernale dei boschi che circondano Assisi. [post_title] => Natale ad Assisi, un mese di eventi tra concerti, luci e tradizioni [post_date] => 2024-10-17T10:38:15+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729161495000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476818 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un confronto diretto, in loco, per scoprire tutte le novità di prodotto: così Dubai ha investito ancora sulla formazione al trade italiano incontrando, nelle scorso settimane, 27 product manager dei principali tour operator italiani esperti della destinazione in occasione della Convention organizzata da Det – Dubai Economy & Tourism. A seguire, il gruppo ha percorso un itinerario alla scoperta delle ultime novità della destinazione. Un evento importante realizzato con il supporto di alcuni sponsor e la partecipazione di 28 stakeholder locali, in cui si sono alternati momenti di networking e di visita alle nuove attrazioni della città. Il momento chiave del programma è stato il workshop che si è svolto nella cornice del Grand Cosmopolitan Hotel Dubai, situato nella zona di Al Barsha. Qui i professionisti italiani hanno avuto l'opportunità di incontrare flydubai, la compagnia aerea partner dell’iniziativa, strutture alberghiere, dmc e attrazioni, al fine di avviare collaborazioni cruciali per lo sviluppo di nuove proposte di viaggio. Gli incontri one-to-one tra tour operator e stakeholder, ciascuno della durata di 10 minuti, hanno generato un totale di 756 meeting, fornendo la base per un ulteriore sviluppo della destinazione sul mercato. Il workshop si è concluso con una cena di gala presso il W Dubai - The Palm, situato in una delle zone più iconiche della città. Nei giorni successivi, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di muoversi tra site inspection ed esperienze esclusive, come la visita in anteprima del Jumeirah Marsa Al Arab, una delle più attese aperture alberghiere in programma per il 2025. Il programma del fam trip ha incluso anche diverse visite alle strutture alberghiere rappresentative del panorama dell’ospitalità a Dubai, come il Address Beach Resort, il Madinat Jumeirah, il Nikki Beach Resort, il Kempinski The Boulevard e il 25hours Hotel One Central. Infine, non poteva mancare una tappa fra le attrazioni più iconiche della città, come il celebre Museo del Futuro. [post_title] => Dubai faccia a faccia col trade italiano per illustrare le novità di prodotto [post_date] => 2024-10-17T09:37:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729157850000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476887 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fuori dai luoghi comuni. Questo l’imprinting con cui ItaliAbsolutely, dall’8 al 13 ottobre, ha organizzato un fam trip per una ventina di buyer provenienti da vari Paesi europei, Stati Uniti, Canada e Russia. Protagoniste del tour, Emilia Romagna e Marche, regioni adriatiche famose per spiagge, relax, divertimento, buona tavola, cultura ed esperienze a 360 gradi. Il tour ha alternato visite ed attività in varie località a momenti d’incontro con operatori italiani interessati a incontrare specialisti di viaggio internazionali e a gettare le basi per collaborazioni future. Prima tappa a Rimini, dove il gruppo è stato accolto da Pier Luigi Ceci e Federica Di Domenicantonio, rispettivamente Groups Mice Welfare Manager e Group Travel & Mice Department del Club Del Sole, che hanno illustrato le peculiarità dei 23 villaggi del gruppo attivi in 7 regioni d’Italia, e le diversificate proposte per individuali, gruppi, incentives ed eventi. Rimini ha poi accolto i partecipanti nel suo cuore antico, premessa di escursioni nel vicino entroterra. Come Sant’Arcangelo di Romagna, meta di una gita in e – bike, e Cesena dove il gruppo ha visitato la rinascimentale Biblioteca Malatestiana, dal 2005 inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO come “Memoria del Mondo”, e la Rocca Malatestiana, raffinato esempio di fortificazione a vedetta della città. Fra le pieghe appenniniche, la nobile Bagno di Romagna - uno dei “Borghi più belli d'Italia”, le cui acque termali erano già note agli antichi Romani - , oggi crocevia di percorsi di trekking e ciclismo per tutti i livelli di difficoltà. E ancora Sarsina, città del grande commediografo latino Tito Maccio Plauto, la cui storia risale al V sec a.C, e Mercato Saraceno, scrigno di piazze e palazzi che si specchiano nelle acque del Savio. [gallery ids="476892,476901,476902,476899,476895,476893,476894,476896,476897,476898,476900,476903"] Pesaro, città natale del famoso musicista Gioacchino Rossini, ha poi accolto i buyer nelle meno note Marche, costellate dall’Adriatico agli Appennini da autentiche perle d’arte: da Urbino, città natale di Raffaello, Gradara e Offida pervase da atmosfere medievali, Ancona, colonia greca arroccata su un promontorio che domina l’Adriatico e Genga, immersa nel verde del Parco Regionale Naturale Gola della Rossa e Frasassi dove si aprono le spettacolari formazioni carsiche delle Grotte. Fra i partner del fam trip, oltre a Inside Marche Live, Giratlantide, Comune di Cesena ,I Percorsi del Savio, Grotte di Frasassi, anche Visit Brescia che la sera del 9 ottobre ha presentato ai tour operator stranieri le peculiarità della città lombarda, polo industriale che vanta una storia millenaria e monumenti d'epoca romana e longobarda dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, e le attrattive che si affacciano sul Lago di Garda. Grande apprezzamento per il programma ed i luoghi visitati da parte dei buyer, alcuni dei quali di origine italiana, particolarmente motivati a far conoscere all’estero il Bel Paese. A riconferma che anche le mete note possono riservare sorprese ed attrattive sorprendenti che da sole valgono un viaggio. Scopri di più sui Fam Trip di ItaliAbsolutely [post_title] => ItaliAbsolutely Fam Trip per buyer, un successo in Emilia Romagna e Marche [post_date] => 2024-10-16T12:46:28+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => agenti-di-viaggio-esteri [1] => comune-dicesena [2] => educational-tour-agenti-di-viaggio [3] => fam-trip-buyer [4] => fam-trip-emilia-romagna [5] => fam-trip-marche [6] => fam-trip-per-agenti-di-viaggio-stranieri [7] => grotte-di-frasassi [8] => in-evidenza [9] => inside-marche-live [10] => italiabsolutely [11] => travel-quotidiano-fam-trip ) [post_tag_name] => Array ( [0] => agenti di viaggio esteri [1] => comune dicesena [2] => educational tour agenti di viaggio [3] => fam trip buyer [4] => fam trip emilia romagna [5] => fam trip marche [6] => fam trip per agenti di viaggio stranieri [7] => Grotte di Frasassi [8] => In evidenza [9] => Inside Marche Live [10] => italiabsolutely [11] => travel quotidiano fam trip ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729082788000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476874 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Discover The World è da oggi rappresentante per l’Italia della compagnia aerea egiziana Nesma Airlines. Quest'ultima opera regolari voli di linea da Milano Malpensa verso Il Cairo con un operativo che durante l'inverno prevede due frequenze alla settimana, il mercoledì e la domenica. La flotta di Nesma Airlines è composta da Airbus A320 e serve un network di destinazioni domestiche in Egitto e diverse città dell’Arabia Saudita. I biglietti della compagnia sono emettibili in Bsp Italia (Ne/Nma 477) e i voli sono distribuiti nei maggiori gds. La franchigia bagaglio è sempre di 30 chili (stiva) e di 7 chili (bagaglio a mano). [post_title] => Nesma Airlines ha scelto Discover The World per la rappresentanza in Italia [post_date] => 2024-10-16T12:23:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729081392000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476852 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova location per lo stellato Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel, che si sposta all'esterno della struttura, pur rimanendo nelle sue immediate vicinanze, non lontano dal Pantheon, nel cuore pulsante della città. L'obiettivo è naturalmente quello di valorizzare ulteriormente l'asset, aprendo ancora di più l'offerta f&b della struttura capitolina agli ospiti esterni. Il progetto è stato curato da Pacini Group, a cui fa riferimento l'hotel, in partnership con lo studio Caberlon. Il locale include una sala centrale ampia e scenografica, una zona intima per momenti più raccolti, quali cene romantiche o incontri privati, nonché una wine cellar a vista. "Siamo orgogliosi di presentare questo nuovo spazio, che rappresenta un’evoluzione per Idylio - sottolinea Emidio Pacini, ceo e fondatore del gruppo omonimo -. Questa operazione è il riflesso della continua volontà di migliorare e innovare le nostre strutture ristorative e ricettive. Non ci fermiamo mai; continuiamo a progredire. Questo è un passo decisivo, realizzato nel cuore di Roma: una piazza che sta attirando un crescente interesse da parte di investitori desiderosi di realizzare progetti esclusivi. Ho personalmente curato ogni dettaglio di questa nuova apertura, per soddisfare una clientela sempre più esigente con un’offerta unica e innovativa. Il nuovo Idylio by Apreda invita a esplorare con curiosità e a vivere esperienze culinarie uniche". Nuovo pure il concept gastronomico firmato da chef Francesco Apreda, così come novità assoluta è l'apertura anche a mezzogiorno, con una selezione di proposte pensate per chi desidera concedersi un pranzo gourmet, per chi cerca un veloce break, nonché per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al fine dining attraverso una formula easy & smart. [post_title] => Il Pantheon Iconic Rome rinnova lo stellato Idylio che si sposta all'esterno dell'hotel [post_date] => 2024-10-16T11:03:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729076620000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "radisson spinge sullitalia con 7 nuove aperture e il debutto del marchio artotel" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":93,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2198,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477004","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

L'Oman che affascina con la sua autenticità, ricco di paesaggi e di grande ospitalità, lancia un’offerta turistica diversificata per ogni tipologia di viaggiatore: mare, deserto, montagna, natura, storia, cultura, attività sportive e outdoor, città antiche e moderne.\r

\r

Paese emergente e giovane, con una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, ma di grande appeal, continua a fare breccia sugli italiani: «L’Italia mantiene stabile la sua posizione al secondo posto dopo la Germania per numero di arrivi europei anche nel 2024. Al terzo posto per arrivi internazionali dopo l’Inghilterra» sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante per l’Italia del Ministero del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato dell’Oman.\r

\r

Autenticità e valorizzazione delle attrazioni naturali, sviluppo turistico e diversificazione economica del Sultanato, la promozione del prodotto Oman passa attraverso le linee guida del programma Vision 2040.\r

\r

Passi da gigante nel settore dell’accoglienza. L’offerta alberghiera spazia dai boutique hotel all’albergo diffuso, dalle heritage house ai campi tendati nel deserto. Il 2024 ha registrato nuove aperture come il St Regis Al Mouj Muscat 5*, il Mandarin Oriental Shatti Al Qurum Muscat 5*, Hotel Indigo Jabal Akhdar Resort & Spa 5*. Previsti per il 2025 l’Envi Lodges e Nikki Beach e ancora Four Seasons, Anantara e The Chedi nel 2026. «Si tratta di strutture alberghiere in perfetto equilibrio con l’ambiente circostante e funzionali alle destinazioni, secondo la Vision 2040», osserva Tocchetti.\r

\r

Il tour classico offre una panoramica completa del Paese, dalla città al mare, dalla montagna al deserto, alle oasi, attraverso Muscat la capitale moderna e antica, città ordinata e tranquilla, dalle caratteristiche svizzere, Nizwa la vecchia capitale, Jabal Akhdar la Montagna Verde con i suoi canyon spettacolari, Sharqiyah Sands per un soggiorno nel deserto da Mille e una Notte. Per un soggiorno al mare rispondono all'appello Muscat, Salalah, Musandam, Sur o Ras Al Jinz e l'escursione esperienziale della nidificazione delle tartarughe. Per assaporare uno snokeling autentico, imperdibile l'esclusiva escursione nella riserva marina delle Isole Daymaniyat. Dal t.o. Giver arrivano anche le crociere tra i fiordi della regione del Musandam. L’offerta turistica si arricchisce inoltre di nuove proposte per un perfetto mix tra turismo d’avventura e relax unito ad esperienze uniche e attività outdoor, dal bird-watching nelle riserve naturali, alle esplorazioni geologiche tra i complessi ofiolitici, all’esplorazione delle aree più remote del Paese grazie a rinomati hotel quali l’Hanging Terraces Hotel di Al Akhdar e l’Alila Jabal Akhdar su canyon mozzafiato tra lusso e lifestyle.\r

\r

Nuovi voli diretti di Oman Air\r

\r

Novità sul fronte collegamenti Italia-Muscat. Dal 19 dicembre, Oman Air porterà a cinque le frequenze settimanali da Milano. E per la prima volta dal 20 dicembre anche Roma entrerà nello schedule della compagnia con 4 frequenze settimanali a coprire le sei ore di volo di questa tratta.","post_title":"L'Oman autentico in un’offerta turistica completa. Più voli con Oman Air","post_date":"2024-10-17T14:03:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["oman","oman-air"],"post_tag_name":["Oman","Oman Air"]},"sort":[1729173817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476974","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è appena conclusa la missione di Regione Liguria a New York in occasione del Columbus Day 2024, organizzata nell’ambito del programma “Italea” del Ministero degli Esteri, dedicato alla valorizzazione delle radici italiane nel mondo. La delegazione ligure, insieme a Comune di Genova, Teatro Carlo Felice, Genova Liguria Film Commission, Euroflora e Mei, Museo dell’emigrazione italiana, ha preso parte a numerosi eventi culturali, turistici e di networking, con lo scopo di promuovere il territorio e rafforzare i legami con la comunità italoamericana e il mercato turistico statunitense.\r

\r

Il calendario eventi della missione “Italea” del Ministero ha preso il via con un evento proposto dalla Liguria: ad inaugurare la missione sono stati infatti i concerti “A Bridge of Music” dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice, che si è esibita presso la St. Patrick's Old Cathedral con un tributo a Lorenzo Da Ponte e Niccolò Paganini.\r

\r

L’evento, oltre a valorizzare il contributo della Liguria alla cultura e all’economia americana, ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare i contatti internazionali, stabilire nuove connessioni e promuovere la Liguria come location per set cinematografici di rilievo, in linea con la strategia regionale di attrazione delle grandi produzioni audiovisive internazionali.\r

\r

L'11 ottobre la Liguria è stata invece protagonista dei food corners allestiti presso Piazza Italia a Madison Avenue, dove i partecipanti all’evento di networking organizzato dal Maeci hanno potuto scoprire le eccellenze enogastronomiche della regione. Dopo gli incontri b2b, i 70 invitati (tra tour operator, agenti di viaggio e giornalisti americani), hanno assistito a show cooking e degustazioni dei prodotti tipici della Liguria: la focaccia col formaggio, la focaccia genovese, il pesto al mortaio e l’olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP sono stati accompagnati dai grandi vini liguri, Rossese, Ormeasco di Pornassio, Pigato, Vermentino e Cinque Terre.\r

\r

Il 14 ottobre, giornata conclusiva della manifestazione, la delegazione ligure ha preso parte alla Columbus Day Parade lungo la 5th Avenue. In rappresentanza della Liguria, il coro del Liceo Pertini che, dopo essersi esibito alla Messa a St. Patrick, ha sfilato sul carro della Columbus Foundation.","post_title":"La Liguria a New York per promuovere la regione come location per set cinematografici di rilievo","post_date":"2024-10-17T13:22:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1729171351000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476987","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prima struttura in Sardegna per B&B Hotels: il B&B Hotel Sassari, 75 camere, è situato in una posizione strategica in prossimità della stazione ferroviaria, a 10 minuti a piedi dal centro, a 20 minuti in macchina dalle spiagge del Nord, dall’aeroporto di Alghero e da Porto Torres, snodo turistico fondamentale per l'attracco e la partenza dei traghetti.\r

\r

A disposizione degli ospiti camere doppie, matrimoniali, triple, quadruple, accessibili a tutti; ogni camera è arredata con uno stile essenziale e di design, ed è dotata di wi-fi gratuito da 300 Mb/s e smart tv con Chromecast che consente di collegare i propri device allo schermo.\r

\r

Nella struttura, che è anche Pet friendly, è presente un B&B Shop dove trovare una vasta scelta di bevande, snack dolci e salati e gelati; dalle 7:00 alle 10:00 una colazione “Better than a brunch” a buffet, con proposte dolci e salate e opzioni gluten free; parcheggio coperto a pagamento.\r

\r

«Con il B&B Hotel Sassari confermiamo il desiderio di voler prestare particolare attenzione al Sud e alle isole dove cercheremo di essere sempre più capillari e presenti con un’offerta di qualità superiore e accessibile - commenta Liliana Comitini, presidente e ad di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria -. L’apertura di Sassari rafforza ulteriormente anche la nostra collaborazione con il Gruppo Bper che rappresenta per noi un partner fondamentale per i nostri obiettivi di crescita e sviluppo immobiliare sul territorio italiano».\r

\r

«Questo contratto di locazione è il secondo con B&B Hotels - dopo Modena - nell'ambito della gestione attiva del nostro portafoglio immobiliare - afferma Daniele Martignetti, responsabile Direzione Real Estate di Bper -. L'immobile è stato oggetto di un importante lavoro di riposizionamento con una conversione in un hotel, destinazione che riteniamo molto importante per lo sviluppo di Sassari. Inoltre, nelle vicinanze della struttura, è in fase di completamento l'attività di riposizionamento del centro commerciale Tanit (sempre parte del portafoglio immobiliare del gruppo) a conferma della volontà della Banca di contribuire - in questo caso attraverso l'immobiliare - a rivitalizzare aree e quartieri».","post_title":"B&B Hotels debutta in Sardegna con una struttura da 75 camere a Sassari","post_date":"2024-10-17T12:45:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1729169141000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_476968\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'art'otel Rome Piazza Sallustio aprirà tra fine del 2024 e inizio 2025[/caption]\r

\r

Radisson Hotel Group rilancia gli investimenti sull'Italia con cinque nuove acquisizioni e sette prossime aperture, che confermano la strategicità del nostro mercato: un piano di espansione che si traduce nell'aggiunta di oltre 1.000 camere, mentre il portafoglio italiano del gruppo è passato da tre a 20 strutture in sei anni, anticipando l'obiettivo di 30 hotel firmati e in fase di sviluppo entro il 2027.\r

\r

Le prime delle sette aperture nel 2025 includeranno il Radisson Blu Hotel Bergamo, il Radisson Hotel Pisa, il Radisson Collection Hotel San Gottardo Como, il Radisson Blu Hotel Firenze e l'art'otel Roma Piazza Sallustio, che segnerà il debutto del marchio in Italia.\r

\r

«L'Italia rappresenta un aspetto centrale della nostra strategia di crescita, in quanto vanta il maggior numero di hotel lifestyle di lusso a marchio Radisson Collection a livello globale - commenta Chema Basterrechea, global president e chief operations officer di Radisson Hotel Group -. Con cinque nuovi hotel e resort firmati nell'ultimo anno e sette aperture previste nel 2025, siamo impegnati ad espandere la nostra presenza in questo mercato, uno dei più dinamici d'Europa. Il nostro obiettivo di arrivare a 30 hotel in Italia entro il 2027 riflette la nostra fiducia nel potenziale di crescita del mercato».","post_title":"Radisson spinge sull'Italia con 7 nuove aperture e il debutto del marchio art’otel","post_date":"2024-10-17T11:25:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1729164342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ricchissimo programma per il Natale ad Assisi 2024: un viaggio, dal 7 dicembre al 7 gennaio, attraverso emozioni, luci e tradizioni, in uno scenario magico.\r

\r

Sarà possibile camminare per le vie della città, circondati da illuminazioni spettacolari ispirate al Cantico delle Creature di San Francesco, il primo testo poetico in volgare italiano, scritto nel lontano 1225. In preparazione dell'ottavo centenario di quest'opera, le facciate delle chiese e dei monumenti di Assisi saranno avvolte da suggestive proiezioni di luci.\r

\r

Camminando tra le strade e le piazze, si potranno ammirare presepi artistici sparsi nei punti più suggestivi della città, con l'opportunità di vivere il Natale attraverso l’arte sacra e la creatività artigianale. Ci saranno anche i Presepi Viventi nelle frazioni di Assisi. Grazie a un comodo servizio navetta gratuito, sarà facile spostarsi dal centro storico alle frazioni per non perdere nulla di queste rappresentazioni.\r

\r

Tra le novità di quest’anno, il festival \"DeMusicAssisi Winter Edition\", che trasformerà Assisi in un vero e proprio palcoscenico per la musica medievale. Durante le festività, i suoni antichi della musica natalizia medievale risuoneranno per le vie della città. Il festival includerà concerti gratuiti, laboratori e performance ispirate alla tradizione, con un occhio di riguardo per le città gemellate come Betlemme e Santiago de Compostela, che condivideranno la propria cultura musicale.\r

\r

La Casa di Babbo Natale, con i suoi laboratori creativi e i giochi interattivi, sarà il regno dei bambini, dove la magia del Natale prenderà forma tra elfi, giochi e la classica atmosfera delle feste. E poi il Trenino del Natale porterà grandi e piccini attraverso le vie della città addobbata a festa, accompagnati da spettacoli itineranti, marching band di Babbi Natale e artisti di strada che animeranno ogni angolo con sorprese e momenti di pura gioia.\r

\r

Per gli amanti della musica, il Benedict Gospel Choir, proveniente dal South Carolina, sarà l’appuntamento da non perdere. Il coro, famoso a livello mondiale, si esibirà il 2 gennaio in un concerto.\r

\r

E ovviamente non potrà mancare la grande festa di Capodanno in Piazza, che darà il benvenuto al 2025 sotto le stelle di Assisi, seguita dalla tradizionale discesa della Befana dalla Torre del Popolo.\r

\r

Oltre alle celebrazioni, non mancheranno occasioni per scoprire la città attraverso itinerari culturali e naturalistici. Musei e monumenti, patrimonio Unesco, saranno aperti e resi ancora più accessibili grazie a progetti come \"Musei per tutti nel Parco del Subasio\" e \"Assisi, le pietre parlano\", che permetteranno a persone con disabilità motorie, cognitive, visive e uditive di vivere appieno la bellezza del patrimonio artistico della città. Per chi ama la natura, escursioni e trekking sul Monte Subasio offriranno la possibilità di esplorare paesaggi mozzafiato e immergersi nella quiete invernale dei boschi che circondano Assisi.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Natale ad Assisi, un mese di eventi tra concerti, luci e tradizioni","post_date":"2024-10-17T10:38:15+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1729161495000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476818","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un confronto diretto, in loco, per scoprire tutte le novità di prodotto: così Dubai ha investito ancora sulla formazione al trade italiano incontrando, nelle scorso settimane, 27 product manager dei principali tour operator italiani esperti della destinazione in occasione della Convention organizzata da Det – Dubai Economy & Tourism.\r

\r

A seguire, il gruppo ha percorso un itinerario alla scoperta delle ultime novità della destinazione. Un evento importante realizzato con il supporto di alcuni sponsor e la partecipazione di 28 stakeholder locali, in cui si sono alternati momenti di networking e di visita alle nuove attrazioni della città.\r

\r

Il momento chiave del programma è stato il workshop che si è svolto nella cornice del Grand Cosmopolitan Hotel Dubai, situato nella zona di Al Barsha. Qui i professionisti italiani hanno avuto l'opportunità di incontrare flydubai, la compagnia aerea partner dell’iniziativa, strutture alberghiere, dmc e attrazioni, al fine di avviare collaborazioni cruciali per lo sviluppo di nuove proposte di viaggio.\r

\r

Gli incontri one-to-one tra tour operator e stakeholder, ciascuno della durata di 10 minuti, hanno generato un totale di 756 meeting, fornendo la base per un ulteriore sviluppo della destinazione sul mercato. Il workshop si è concluso con una cena di gala presso il W Dubai - The Palm, situato in una delle zone più iconiche della città.\r

Nei giorni successivi, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di muoversi tra site inspection ed esperienze esclusive, come la visita in anteprima del Jumeirah Marsa Al Arab, una delle più attese aperture alberghiere in programma per il 2025. Il programma del fam trip ha incluso anche diverse visite alle strutture alberghiere rappresentative del panorama dell’ospitalità a Dubai, come il Address Beach Resort, il Madinat Jumeirah, il Nikki Beach Resort, il Kempinski The Boulevard e il 25hours Hotel One Central. Infine, non poteva mancare una tappa fra le attrazioni più iconiche della città, come il celebre Museo del Futuro. \r

","post_title":"Dubai faccia a faccia col trade italiano per illustrare le novità di prodotto","post_date":"2024-10-17T09:37:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1729157850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476887","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fuori dai luoghi comuni. Questo l’imprinting con cui ItaliAbsolutely, dall’8 al 13 ottobre, ha organizzato un fam trip per una ventina di buyer provenienti da vari Paesi europei, Stati Uniti, Canada e Russia. Protagoniste del tour, Emilia Romagna e Marche, regioni adriatiche famose per spiagge, relax, divertimento, buona tavola, cultura ed esperienze a 360 gradi.\r

\r

Il tour ha alternato visite ed attività in varie località a momenti d’incontro con operatori italiani interessati a incontrare specialisti di viaggio internazionali e a gettare le basi per collaborazioni future.\r

\r

Prima tappa a Rimini, dove il gruppo è stato accolto da Pier Luigi Ceci e Federica Di Domenicantonio, rispettivamente Groups Mice Welfare Manager e Group Travel & Mice Department del Club Del Sole, che hanno illustrato le peculiarità dei 23 villaggi del gruppo attivi in 7 regioni d’Italia, e le diversificate proposte per individuali, gruppi, incentives ed eventi.\r

\r

\r

\r

Rimini ha poi accolto i partecipanti nel suo cuore antico, premessa di escursioni nel vicino entroterra. Come Sant’Arcangelo di Romagna, meta di una gita in e – bike, e Cesena dove il gruppo ha visitato la rinascimentale Biblioteca Malatestiana, dal 2005 inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO come “Memoria del Mondo”, e la Rocca Malatestiana, raffinato esempio di fortificazione a vedetta della città. Fra le pieghe appenniniche, la nobile Bagno di Romagna - uno dei “Borghi più belli d'Italia”, le cui acque termali erano già note agli antichi Romani - , oggi crocevia di percorsi di trekking e ciclismo per tutti i livelli di difficoltà. E ancora Sarsina, città del grande commediografo latino Tito Maccio Plauto, la cui storia risale al V sec a.C, e Mercato Saraceno, scrigno di piazze e palazzi che si specchiano nelle acque del Savio.\r

\r

[gallery ids=\"476892,476901,476902,476899,476895,476893,476894,476896,476897,476898,476900,476903\"]\r

\r

Pesaro, città natale del famoso musicista Gioacchino Rossini, ha poi accolto i buyer nelle meno note Marche, costellate dall’Adriatico agli Appennini da autentiche perle d’arte: da Urbino, città natale di Raffaello, Gradara e Offida pervase da atmosfere medievali, Ancona, colonia greca arroccata su un promontorio che domina l’Adriatico e Genga, immersa nel verde del Parco Regionale Naturale Gola della Rossa e Frasassi dove si aprono le spettacolari formazioni carsiche delle Grotte.\r

\r

Fra i partner del fam trip, oltre a Inside Marche Live, Giratlantide, Comune di Cesena ,I Percorsi del Savio, Grotte di Frasassi, anche Visit Brescia che la sera del 9 ottobre ha presentato ai tour operator stranieri le peculiarità della città lombarda, polo industriale che vanta una storia millenaria e monumenti d'epoca romana e longobarda dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, e le attrattive che si affacciano sul Lago di Garda.\r

\r

Grande apprezzamento per il programma ed i luoghi visitati da parte dei buyer, alcuni dei quali di origine italiana, particolarmente motivati a far conoscere all’estero il Bel Paese. A riconferma che anche le mete note possono riservare sorprese ed attrattive sorprendenti che da sole valgono un viaggio.\r

\r

Scopri di più sui Fam Trip di ItaliAbsolutely","post_title":"ItaliAbsolutely Fam Trip per buyer, un successo in Emilia Romagna e Marche","post_date":"2024-10-16T12:46:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["agenti-di-viaggio-esteri","comune-dicesena","educational-tour-agenti-di-viaggio","fam-trip-buyer","fam-trip-emilia-romagna","fam-trip-marche","fam-trip-per-agenti-di-viaggio-stranieri","grotte-di-frasassi","in-evidenza","inside-marche-live","italiabsolutely","travel-quotidiano-fam-trip"],"post_tag_name":["agenti di viaggio esteri","comune dicesena","educational tour agenti di viaggio","fam trip buyer","fam trip emilia romagna","fam trip marche","fam trip per agenti di viaggio stranieri","Grotte di Frasassi","In evidenza","Inside Marche Live","italiabsolutely","travel quotidiano fam trip"]},"sort":[1729082788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476874","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Discover The World è da oggi rappresentante per l’Italia della compagnia aerea egiziana Nesma Airlines. Quest'ultima opera regolari voli di linea da Milano Malpensa verso Il Cairo con un operativo che durante l'inverno prevede due frequenze alla settimana, il mercoledì e la domenica.\r

\r

La flotta di Nesma Airlines è composta da Airbus A320 e serve un network di destinazioni domestiche in Egitto e diverse città dell’Arabia Saudita. I biglietti della compagnia sono emettibili in Bsp Italia (Ne/Nma 477) e i voli sono distribuiti nei maggiori gds.\r

\r

La franchigia bagaglio è sempre di 30 chili (stiva) e di 7 chili (bagaglio a mano).","post_title":"Nesma Airlines ha scelto Discover The World per la rappresentanza in Italia","post_date":"2024-10-16T12:23:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729081392000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476852","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova location per lo stellato Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel, che si sposta all'esterno della struttura, pur rimanendo nelle sue immediate vicinanze, non lontano dal Pantheon, nel cuore pulsante della città. L'obiettivo è naturalmente quello di valorizzare ulteriormente l'asset, aprendo ancora di più l'offerta f&b della struttura capitolina agli ospiti esterni. Il progetto è stato curato da Pacini Group, a cui fa riferimento l'hotel, in partnership con lo studio Caberlon. Il locale include una sala centrale ampia e scenografica, una zona intima per momenti più raccolti, quali cene romantiche o incontri privati, nonché una wine cellar a vista.\r

\r

\"Siamo orgogliosi di presentare questo nuovo spazio, che rappresenta un’evoluzione per Idylio - sottolinea Emidio Pacini, ceo e fondatore del gruppo omonimo -. Questa operazione è il riflesso della continua volontà di migliorare e innovare le nostre strutture ristorative e ricettive. Non ci fermiamo mai; continuiamo a progredire. Questo è un passo decisivo, realizzato nel cuore di Roma: una piazza che sta attirando un crescente interesse da parte di investitori desiderosi di realizzare progetti esclusivi. Ho personalmente curato ogni dettaglio di questa nuova apertura, per soddisfare una clientela sempre più esigente con un’offerta unica e innovativa. Il nuovo Idylio by Apreda invita a esplorare con curiosità e a vivere esperienze culinarie uniche\".\r

\r

Nuovo pure il concept gastronomico firmato da chef Francesco Apreda, così come novità assoluta è l'apertura anche a mezzogiorno, con una selezione di proposte pensate per chi desidera concedersi un pranzo gourmet, per chi cerca un veloce break, nonché per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al fine dining attraverso una formula easy & smart.","post_title":"Il Pantheon Iconic Rome rinnova lo stellato Idylio che si sposta all'esterno dell'hotel","post_date":"2024-10-16T11:03:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1729076620000]}]}}