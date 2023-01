Il pugliese Relais San Martino tra i primi hotel del nuovo soft brand Handwritten di Accor La tredicesima firma è stata annunciata ieri, proprio in occasione della presentazione online del quarantacinquesimo marchio del gruppo. Si tratta del Relais San Martino, nel leccese, ed entrerà a far parte della Handwritten Collection a partire dalla prossima estate. E’ questo infatti il nome del terzo soft-brand della compagnia francese, che va a colmare il gap midscale nell’offerta di collezioni Accor, fino a ieri composta dalla Mgallery lanciata nel 2008 per l’upper-upscale e dalla Emblems introdotta l’anno scorso per il segmento luxury. Stando al management Accor, l’80% delle nuove affiliazioni riguarderà conversioni di hotel indipendenti, mentre il contratto tipo sarà quello di franchising. Pochi come sempre nel caso dei soft-brand gli standard imposti. Tra questi, una procedura di benvenuto personalizzata, il check-in e un’offerta f&b disponibile 24 ore su 24, biancheria e amenities di qualità, nonché una proposta di prodotti fatti in casa a colazione, ha spiegato la global senior vice president of economy and midscale brands di Accor, Caroline Bernard. Da rispettare anche una decina di criteri ambientali, nonché una dozzina di standard di design eco, in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni. Tra le prime 13 strutture già firmate, oltre all’hotel pugliese, il francese Saint Gervais e il Shanghai Sheshan Oriental hanno già aperto i propri battenti il giorno stesso della presentazione. Tra questo e il prossimo anno seguiranno quindi quattro strutture ancora in Francia, un paio in Australia, nonché una ciascuna a Tallin, in Estonia, a Madrid, a Bucarest e una in Vietnam. Per il futuro l’obiettivo è quello di raggiungere un portfolio di circa 250 Handwritten entro il 2030. Al momento ci sarebbero peraltro già 110 trattative a vari stadi di avanzamento per un totale di 11.500 camere. I target di sviluppo sono piuttosto diversificati e riguardano sia le destinazioni primarie, sia quelle secondarie, nonché le mete leisure, per un prodotto che può rivolgersi tanto ai vacanzieri, quanto ai business traveller. Il tutto con un occhio di riguardo per i Millennials alla ricerca di nuove esperienze. “L’idea di lanciare un nuovo brand collezione è nata dalla constatazione che, durante la pandemia, sempre più hotel indipendenti si sono resi conto della necessità di poter accedere a piattaforme globali come la nostra, al contempo desiderando mantenere la propria personalità”, ha raccontato Camil Yazbeck che dallo scorso 6 gennaio, ossia dal giorno della prima implementazione della nuova organizzazione Accor in due divisioni distinte, è diventato chief development officer of premium, midscale and economy brands: un offerta che comprende circa l’85% del portfolio del gruppo (l’altro cluster è dedicato ai segmenti luxury e lifestyle, ndr). Non solo, ha concluso Yazbeck: “In un contesto nel quale l’asset class hotel sta diventando sempre più appetibile per gli investitori a livello globale, essendo in grado di garantire ritorni mediamente superiori a quelli di altre tipologie classiche di immobili come gli uffici e la logistica, i soft brand sono in questo momento sicuramente tra i più appetibili sul mercato”.

Novità anche a Rio e per il Simplon-Orient Express [post_date] => 2023-01-20T10:52:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674211934000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437626 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437642" align="alignleft" width="300"] L'Handwritten francese Saint Gervais[/caption] La tredicesima firma è stata annunciata ieri, proprio in occasione della presentazione online del quarantacinquesimo marchio del gruppo. Si tratta del Relais San Martino, nel leccese, ed entrerà a far parte della Handwritten Collection a partire dalla prossima estate. E' questo infatti il nome del terzo soft-brand della compagnia francese, che va a colmare il gap midscale nell'offerta di collezioni Accor, fino a ieri composta dalla Mgallery lanciata nel 2008 per l'upper-upscale e dalla Emblems introdotta l'anno scorso per il segmento luxury. Stando al management Accor, l'80% delle nuove affiliazioni riguarderà conversioni di hotel indipendenti, mentre il contratto tipo sarà quello di franchising. Pochi come sempre nel caso dei soft-brand gli standard imposti. Tra questi, una procedura di benvenuto personalizzata, il check-in e un'offerta f&b disponibile 24 ore su 24, biancheria e amenities di qualità, nonché una proposta di prodotti fatti in casa a colazione, ha spiegato la global senior vice president of economy and midscale brands di Accor, Caroline Bernard. Da rispettare anche una decina di criteri ambientali, nonché una dozzina di standard di design eco, in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni. Tra le prime 13 strutture già firmate, oltre all'hotel pugliese, il francese Saint Gervais e il Shanghai Sheshan Oriental hanno già aperto i propri battenti il giorno stesso della presentazione. Tra questo e il prossimo anno seguiranno quindi quattro strutture ancora in Francia, un paio in Australia, nonché una ciascuna a Tallin, in Estonia, a Madrid, a Bucarest e una in Vietnam. Per il futuro l'obiettivo è quello di raggiungere un portfolio di circa 250 Handwritten entro il 2030. Al momento ci sarebbero peraltro già 110 trattative a vari stadi di avanzamento per un totale di 11.500 camere. I target di sviluppo sono piuttosto diversificati e riguardano sia le destinazioni primarie, sia quelle secondarie, nonché le mete leisure, per un prodotto che può rivolgersi tanto ai vacanzieri, quanto ai business traveller. Il tutto con un occhio di riguardo per i Millennials alla ricerca di nuove esperienze. "L'idea di lanciare un nuovo brand collezione è nata dalla constatazione che, durante la pandemia, sempre più hotel indipendenti si sono resi conto della necessità di poter accedere a piattaforme globali come la nostra, al contempo desiderando mantenere la propria personalità", ha raccontato Camil Yazbeck che dallo scorso 6 gennaio, ossia dal giorno della prima implementazione della nuova organizzazione Accor in due divisioni distinte, è diventato chief development officer of premium, midscale and economy brands: un offerta che comprende circa l'85% del portfolio del gruppo (l'altro cluster è dedicato ai segmenti luxury e lifestyle, ndr). Non solo, ha concluso Yazbeck: "In un contesto nel quale l'asset class hotel sta diventando sempre più appetibile per gli investitori a livello globale, essendo in grado di garantire ritorni mediamente superiori a quelli di altre tipologie classiche di immobili come gli uffici e la logistica, i soft brand sono in questo momento sicuramente tra i più appetibili sul mercato". [post_title] => Il pugliese Relais San Martino tra i primi hotel del nuovo soft brand Handwritten di Accor [post_date] => 2023-01-20T09:47:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674208054000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437634 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Germania scommette una volta di più sulla sostenibilità e sullo sviluppo del turismo proprio in ottica green. "Protezione del clima e sostenibilità non sono più accessori, ma permeano tutti gli ambiti della vita e quindi anche viaggi e soggiorni in Germania - sottolinea Petra Hedorfer, ceo dell'Ente Germanico per il Turismo -: oltre a esperienze di viaggio autentiche e individuali, lontane dal mainstream, cresce il desiderio di offerte e alloggi sostenibili e di mezzi di trasporto ecologici. In Germania, la sostenibilità è parte integrante della strategia turistica del governo. Come Ente ci preoccupiamo di posizionare la Germania come destinazione percepita come sostenibile nella competizione internazionale". Hedorfer segnala come uno studio commissionato a IPK International, a ottobre 2022, mostrava come la Germania fosse riuscita a posizionarsi come marchio sostenibile: in un confronto europeo, i viaggiatori stranieri vedono la Germania al 3° posto per quanto riguarda le offerte sostenibili. "L'Ente del Turismo agisce come piattaforma di networking e di conoscenza. Con il nuovo claim "Together we care" mostriamo chiaramente l'approccio orientato agli obiettivi. Per quanto riguarda i consumatori finali, molti di essi hanno già in mente la Germania sostenibile, dato che i prodotti certificati ecologici, la promozione dei trasporti pubblici, le vacanze nelle zone rurali e l'inclusione sono da noi promossi all'estero, da molti anni. In futuro ci concentreremo ancor di più sul clima e sul turismo ecologico nella comunicazione del nostro brand". Ecco quindi che diventa fondamentale "collegare le motivazioni di viaggio dei turisti con la sostenibilità. Posso esemplificare questo approccio con la nostra candidatura a Patrimonio dell'Umanità tedesco a partire dal 2023. In termini di viaggi globali degli europei, ad esempio, la Germania è la prima destinazione culturale: in cifre, si tratta di 8 milioni di viaggi culturali, che corrispondono a una quota di mercato del 13%. È quindi molto sensato cogliere l'interesse degli ospiti per la cultura e mostrare loro come possono viverla in modo sostenibile. La campagna "51 siti del patrimonio mondiale dell'Unesco - Germania storica e moderna" mira soprattutto al contrasto tra il patrimonio storico mondiale e la diversità dei prodotti nelle aree urbane e rurali. La nostra campagna è pensata per far sì che gli ospiti trovino le offerte così allettanti da programmare un soggiorno più lungo, che si ripaga in termini di minore produzione di CO₂". Il richiamo alla sostenibilità, ulteriormente rafforzato dopo la pandemia, ha incentivato la promozione di "nuove idee e ispirazioni di viaggio due campagne con un forte "focus verde", che hanno già funzionato con successo nel 2022 e in precedenza. In primo luogo, la campagna di sostenibilità Feel Good, che promuove offerte nel rispetto del clima e dell'ambiente in modo molto mirato. La nostra campagna “Embrace German Nature” mostra la varietà e l'unicità dei paesaggi naturali in Germania". [post_title] => La Germania accelera la promozione del turismo in ottica green con il claim "Together we care" [post_date] => 2023-01-20T09:15:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674206117000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437608 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Transat decolla verso l'estate italiana 2023 con un network che prevede, da maggio, 18 voli diretti da tre aeroporti: da Roma 7 voli alla settimana con destinazione Toronto e 7 voli settimanali con destinazione Montréal, da Venezia 2 voli alla settimana per Montréal e 1 per Toronto e da Lamezia Terme 1 volo alla settimana per Toronto. Le rotte saranno servite dagli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica). La compagnia, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, opererà inoltre voli in connessione da Roma, Venezia, Lamezia per Vancouver e/o Calgary, tutto operato con Air Transat, via Toronto o Montréal, e anche voli domestici all’interno del Canada e in connessione per il Nord America. Allargando lo sguardo all'intera Europa, Air Transat - nel picco dell’estate - opererà 275 voli settimanali verso oltre 40 destinazioni. Da Montréal sono previsti 88 voli diretti settimanali verso 19 destinazioni europee; da Toronto 73 voli diretti settimanali verso 15 città del Vecchio Continente. Infine, da Québec City sono in calendario tre voli diretti settimanali per Parigi e uno per Londra. In crescita anche la capacità verso gli Stati Uniti: da Montréal, il offrirà un totale di 16 voli diretti settimanali, di cui quattro per Fort Lauderdale, tre per Orlando e tre per Miami, Los Angeles e San Francisco. Inoltre, da Toronto decolleranno sette voli diretti a settimana, di cui quattro per Fort Lauderdale e tre per Orlando. Da Québec City, la compagnia offrirà nuovamente un volo diretto settimanale per Fort Lauderdale. Infine, è confermata un’ampia selezione di collegamenti verso le destinazioni tipicamente leisure di Messico e Caraibi con partenze da Montréal, Québec City e Toronto. 