Prende forma la riorganizzazione di Accor in due divisioni di brand distinti Comincia a prendere forma concreta la riorganizzazione del gruppo Accor in due divisioni di brand distinti annunciata lo scorso luglio. La compagnia ha infatti deciso di dividere la propria strutture in un cluster dedicato ai segmenti economy, midscale & premium, che comprende i marchi ibis, Novotel, Mercure, Swissôtel, Mövenpick e Pullman, nonché in uno riservato alle strutture luxury & lifestyle, che ruota attorno ai pilastri Raffles & Orient Express, Fairmont, Sofitel & Mgallery, nonché all’entità Ennismore, a sua volte comprendente ulteriori 12 marchi. La divisione premium, midscale & economy è quindi ora gestita da un comitato esecutivo guidato dal ceo Jean-Jacques Morin (già vice amministratore delegato dell’intero gruppo), con Thomas Dubaere in qualità di ceo Americhe, Patrick Mendes, ceo Europe & North Africa, Duncan O’Rourke, ceo Middle East, Africa, Turkey & Asia Pacific e Gary Rosen, ceo Greater China. Besma Boumaza è invece general counsel, Fabrice Carre, chief strategy officer, Steven Daines, chief talent & culture officer, Karelle Lamouche, chief commercial officer, Patrick Laurent, chief financial officer, e Camil Yazbeck, chief development officer. Al timone del comitato esecutivo luxury & lifestyle c’è quindi direttamente il ceo del gruppo Sébastien Bazin, mentre Omer Acar è stato nominato ceo Raffles & Orient Express (a partire dal 1° marzo 2023), Maud Bailly ceo Sofitel, MGallery & Emblems, Gaurav Bhushan co-ceo Ennismore e Mark Willis ceo Fairmont. Gary Rosen è inoltre ceo Greater China, Kamal Rhazali, secretary general & general counsel (a partire dal 1° febbraio 2023), Agnès Roquefort, chief development officer, e Johnny Zakhem, chief financial officer. Per valorizzare questa nuova organizzazione della struttura operativa, è stato inoltre istituito un management board del gruppo presieduto sempre da Bazin. L’organo è stato pensato per garantire la coerenza e l’allineamento tra le due divisioni, sia in termini di priorità strategiche sia di leve di performance. Il board è composto da Besma Boumaza, group general counsel & board of directors’ secretary, Steven Daines, chief talent & culture officer, Jean-Jacques Morin, deputy ceo and chief financial officer, Brune Poirson, chief sustainability officer, Kamal Rhazali, secretary general & general counsel, luxury lifestyle, Floor Bleeker, chief technology officer, Alix Boulnois, chief digital officer, e Caroline Tissot, chief procurement officer.

