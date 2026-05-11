Aiav e Digimedia insieme nel progetto CityTravel Racconti on the road e consigli di viaggio al centro di CityTravel, il nuovo canale editoriale interamente dedicato al turismo nato dall’incontro tra Aiav e Digimedia, editore del quotidiano online CityNotizie. Online da pochi giorni, la piattaforma è accessibile a questo link oppure dalla homepage del quotidiano: raccoglie contenuti dedicati agli appassionati di viaggi e offre la possibilità in esclusiva alle oltre 2.300 agenzie Aiav di iscriversi, realizzare la propria scheda di presentazione e pubblicare gratuitamente articoli e proposte di viaggio, beneficiando della visibilità del portale a supporto della promozione commerciale. Tutte le offerte degli associati, con particolare riferimento alle iniziative incoming e ai pacchetti in organizzazione diretta, sono corredate da materiale redazionale, comprese guide digitali scaricabili su mobile. Un messaggio importante Il presidente di Aiav, Fulvio Avataneo, dichiara: «CityTravel integra il messaggio della nostra campagna tv a supporto delle prenotazioni in agenzia, attualmente in onda su La7, La7 Cinema, Sky Tg24 e TV2000: offre un canale immediato per accedere a proposte di viaggio che rispondono tanto alla domanda di vacanza, quanto all’esigenza di sicurezza e affidabilità che sempre più spesso emerge dalle richieste dei consumatori». CityTravel è solo l’ultima iniziativa speciale proposta da Aiav in occasione del suo 25esimo anniversario; consultabile in tutto il mondo, geolocalizza le ricerche degli utenti, favorendo il contatto con l’agenzia più vicina per finalizzare la prenotazione o chiedere informazioni. «In questi 25 anni, il nostro obiettivo primario è sempre stato tutelare, supportare e promuovere le agenzie di viaggio – conclude Avataneo –. CityTravel nasce con una logica glocal: un hub digitale che connette la domanda globale con l’offerta turistica territoriale, promuovendo l’esperienza, la qualità e la sicurezza del turismo organizzato». Condividi

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Tutte le offerte degli associati, con particolare riferimento alle iniziative incoming e ai pacchetti in organizzazione diretta, sono corredate da materiale redazionale, comprese guide digitali scaricabili su mobile. Un messaggio importante Il presidente di Aiav, Fulvio Avataneo, dichiara: «CityTravel integra il messaggio della nostra campagna tv a supporto delle prenotazioni in agenzia, attualmente in onda su La7, La7 Cinema, Sky Tg24 e TV2000: offre un canale immediato per accedere a proposte di viaggio che rispondono tanto alla domanda di vacanza, quanto all’esigenza di sicurezza e affidabilità che sempre più spesso emerge dalle richieste dei consumatori». 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CityTravel è solo l’ultima iniziativa speciale proposta da Aiav in occasione del suo 25esimo anniversario; consultabile in tutto il mondo, geolocalizza le ricerche degli utenti, favorendo il contatto con l’agenzia più vicina per finalizzare la prenotazione o chiedere informazioni.\r

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«In questi 25 anni, il nostro obiettivo primario è sempre stato tutelare, supportare e promuovere le agenzie di viaggio – conclude Avataneo –. CityTravel nasce con una logica glocal: un hub digitale che connette la domanda globale con l’offerta turistica territoriale, promuovendo l’esperienza, la qualità e la sicurezza del turismo organizzato».\r

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","post_title":"Aiav e Digimedia insieme nel progetto CityTravel","post_date":"2026-05-11T12:20:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1778502021000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513839","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic sta per varare un drastico programma di riduzione dei costi che prevede sia la riduzione dell'organico sia la cassa integrazione per il personale di bordo.\r

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La low cost taglierà un terzo del proprio personale amministrativo e trasferirà la propria sede centrale a Oslo, chiudendo l’ufficio di Arendal: il 'Project Falcon' - questo il nome dell'operazione - punta ad un taglio dei costi annuali per 50 milioni di dollari, rispetto al 2025, semplificando le operazioni e migliorando l’efficienza.\r

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«Si prevede di realizzare riduzioni significative già quest'anno» spiega la compagnia aerea, precisando come il programma sia “fondamentale” per consentire alla compagnia aerea di“navigare” in un contesto di mercato volatile e raggiungere la redditività.\r

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Il personale amministrativo subirà una riduzione attorno al 35% - circa 75 posti di lavoro - e, insieme ai licenziamenti temporanei e ai tagli salariali, ciò consentirà di creare una struttura di base “più flessibile” e accordi “semplificati” con l’equipaggio di volo.\r

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«Le tensioni geopolitiche hanno influito sui prezzi del carburante per aerei e sui flussi di traffico, costringendo Norse Atlantic ad accelerare il 'Progetto Falcon' per rafforzare la nostra resilienza finanziaria e spianare la strada verso la redditività» dichiara il ceo, Eivind Roald.\r

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Il programma di Norse comporterà anche la razionalizzazione dei sistemi informatici.\r

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Roald sottolinea che la compagnia aerea ha iniziato l’anno con un «forte slancio commerciale», ottenendo ottimi ricavi unitari ed elevati load faactor. Ma le turbolenze geopolitiche hanno costretto l’azienda a prendere la «difficile decisione» di tagliare i costi.\r

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","post_title":"Norse Atlantic taglia i costi: cassa integrazione e riduzione dell'organico","post_date":"2026-05-11T11:17:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1778498222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513822","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Th Group investe 13 milioni di euro insieme a Cdp Real Asset per il restyling del Th Ostuni. Il progetto prevede entro il 2028 l’ampliamento del villaggio con 100 nuove camere e il completo rinnovamento dei ristoranti.\r

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L’annuncio arriva a conclusione della Th Academy 2026, il tradizionale appuntamento di formazione del gruppo che ha riunito a Ostuni oltre 700 collaboratori provenienti da tutta Italia per preparare la stagione estiva nelle 32 strutture urban, mare e montagna di Th Group.\r

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L’intervento rappresenta una nuova tappa del percorso di valorizzazione avviato nel 2013 da Cdp Real Asset e porta l’impegno complessivo congiunto di Cdp Real Asset e Th Group sul Th Ostuni a oltre 27,4 milioni di euro. Con il nuovo investimento, la struttura punta a un incremento stimato del 30% delle presenze, rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento nel segmento leisure nazionale. Nel 2025 il Th Ostuni ha registrato oltre 97 mila presenze e occupa oggi circa 250 collaboratori tra personale diretto e servizi in outsourcing. Per la stagione 2026 il villaggio registra già un tasso di occupazione pari all’80%.\r

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«Questo investimento rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita di Th Group e nella valorizzazione di una destinazione ad alto potenziale come Ostuni - ha dichiarato Graziano Debellini, presidente di Th Group -. L’ampliamento della struttura e il miglioramento dell’offerta vanno nella direzione di un turismo sempre più qualificato e sostenibile, capace di generare valore nel tempo. In questo senso, il progetto contribuirà in modo significativo anche allo sviluppo economico e occupazionale del territorio».\r

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«Il turismo rappresenta uno dei principali driver di crescita del Paese, sia in termini di contributo al Pil, sia per l’impatto sull’occupazione. È quindi fondamentale che le nostre strutture ricettive siano sempre più moderne, attrattive e in linea con le aspettative dei visitatori, italiani e internazionali, rafforzando così il ruolo del settore come leva strategica di sviluppo economico e sociale, a livello nazionale e locale - ha aggiunto Antonino Turicchi, amministratore delegato Cdp Real Asset -. L’intervento che stiamo realizzando insieme al gruppo Th Resorts su Th Ostuni contribuirà non solo a rafforzare l’attrattività complessiva del territorio, ma anche a intercettare una domanda turistica a maggiore valore aggiunto, generando ricadute positive e diffuse sull’economia locale».\r

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Il progetto arriva in un momento di forte crescita del turismo pugliese, che secondo le stime dovrebbe superare i 6,7 milioni di arrivi e 23 milioni di presenze nell’arco dell’anno.\r

Th Academy\r

La cornice dell’annuncio è stata la Th Academy, sempre più centrale nella strategia hr e di formazione del gruppo. L’edizione 2026 ha previsto 25 classi dedicate ai diversi reparti operativi e 11 dedicate all’animazione, con oltre 40 ore di formazione per ciascuna classe.\r

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Nel corso della mattinata Th Group ha, inoltre, annunciato la nuova collaborazione con il gruppo Rtl 102.5 che durante l’estate 2026 - nel mese di agosto- animerà il Th Praia a Mare in Calabria, new entry della stagione 2026.","post_title":"Th Group annuncia investimenti per 13 milioni sul Th Ostuni","post_date":"2026-05-11T11:07:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1778497626000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513829","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All’aeroporto di Venezia dal prossimo 1° luglio, aumentano gli spazi dedicati agli Ncc (noleggio con conducente): le aree in cui potranno sostare gli Ncc in attesa dei clienti passeranno quindi da una a cinque, pari ad un incremento di circa il 50% dei posti auto complessivi.\r

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Oltre alle corsie corrispondente alle zone arrivi e partenze del terminal passeggeri, i posti saranno infatti distribuiti anche nei parcheggi Sosta Breve, P1, P5 e P4 (Area Darsena). L’accordo, spiega una nota del gruppo Save, prevede anche che l’uso delle aree di sosta sia disciplinato da un abbonamento che prevede per gli operatori Ncc una tariffazione a consumo con credito prepagato.\r

Le tariffe applicate per la fermata diventeranno decrescenti rispetto alla distanza dal terminal e partono da 1,50 € all’ora per le aree più distanti. Grazie alla collaborazione tra Save e le associazioni di categoria firmatarie (Anitrav, Cna, Confartigianato, Fia, Sistema Trasporti), gli iscritti potranno inoltre accedere a scontistiche loro dedicate.\r

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«Siamo molto soddisfatti per il raggiungimento di un accordo che riassume l’impegno e la collaborazione tra il nostro gruppo e le categorie maggiormente rappresentative degli operatori Ncc - ha dichiarato Alessandro Crescenzi, direttore mobilità e parcheggi del gruppo Save (nella foto) -. Insieme abbiamo portato a termine un lavoro di sistematizzazione di un servizio importante per il nostro aeroporto, con soluzioni elaborate in una doppia ottica di efficienza e sicurezza».\r

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«Si tratta di un risultato importante – dichiarano le associazioni di categoria firmatarie (Anitrav, Cna, Confartigianato, Fia, Sistema Trasporti) – perché introduce criteri più equi e premia gli operatori che lavorano all’interno di un sistema organizzato e riconosciuto. Nel contesto dell’accordo, si ritiene importante evidenziare come, a fronte di un necessario aggiornamento tariffario proposto da Save, siano stati comunque ottenuti risultati migliorativi di rilievo. In particolare, grazie al lavoro di confronto e collaborazione, è stato possibile conseguire: un’estensione del tempo operativo, passato da 30 minuti a 60 minuti, ed un miglioramento delle condizioni economiche, attraverso l’introduzione di scontistiche dedicate riservate agli operatori associati che operano in maniera trasparente e conforme alle regole».","post_title":"Aeroporto Venezia: i posti auto riservati agli Ncc aumentano del 50%","post_date":"2026-05-11T10:55:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1778496948000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513805","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Marche 365 giorni all’anno. Si riassume così l’ambizioso progetto che vede la partecipazione di Beverly Vacanze insieme a Let’s Marche, Enit, Gattinoni e Bookdia Fork, con il supporto di Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely.\r

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“Marche 365 days – every day, an emotion” ha l’obiettivo di destagionalizzare l’offerta, contribuendo a far luce sulle eccellenze di una regione che ha ancora molto da far scoprire a viaggiatori attenti e curiosi, in grado di apprezzare l’anima più autentica della regione. Un’anima che si inserisce perfettamente nel ruolo giocato dalle località meno note dell’entroterra, fulcro di un turismo “alternativo” in grado di attrarre viaggiatori da tutto il mondo anche nei mesi di bassa stagione.\r

Il progetto\r

L’articolato progetto presentato dal titolare di Beverly Vacanze, Lorenzo Rossi, coinvolge operatori turistici locali ed esteri, buyer nordeuropei e giornalisti internazionali. Si svilupperà lungo differenti direttrici, dai workshop ai fam trip per far conoscere ai buyer stranieri le eccellenze del territorio.\r

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In programma anche azioni mirate di promozione del brand Marche e attività di comunicazione in co-branding per promuovere un racconto che si muove su filoni differenti, andando via via ad abbracciare aspetti legati al turismo, alla cultura, all’enogastronomia, alle esperienze locali e ai cammini. Tutte tessere che andranno a comporre un mosaico vivace e completo, arricchito dalla passione e dall’esperienza di chi ogni giorno lavora sul territorio, dalle strutture alberghiere ai fornitori di servizi locali.","post_title":"“Marche 365 days”: il territorio si racconta agli operatori internazionali","post_date":"2026-05-11T10:44:29+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1778496269000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513343","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Estate significa tempo da vivere, esperienze da condividere e nuovi modi di viaggiare. In questo scenario, Costa Crociere rinnova la propria proposta puntando su due elementi chiave: una maggiore flessibilità nella prenotazione e un’esperienza di bordo sempre più ricca, a partire da un’offerta gastronomica completamente ripensata.\r

In linea con questa visione si inserisce la campagna commerciale “Summer Days”, dedicata all’estate 2026, pensata per offrire più valore, flessibilità e accessibilità a chi desidera programmare, anche in anticipo, la propria vacanza in crociera. La promozione prevede fino a 300 euro di sconto a cabina e un acconto leggero di 100 euro a persona. L’iniziativa è valida fino al 3 giugno 2026, su partenze fino a marzo 2027, e coinvolge un’ampia selezione di crociere nel Mediterraneo Occidentale e Orientale, nel Nord Europa, oltre ad Asia, Canarie e Caraibi, includendo anche crociere di lunga durata, transatlantiche e di posizionamento.\r

A rendere ancora più interessante l’offerta, per chi sogna il Mediterraneo, si aggiunge l’iniziativa “Formula CAMBIA GRATIS”: valida fino al 3 giugno 2026, consente di modificare data e destinazione, senza penali, fino a 31 giorni prima della partenza. L’opzione è disponibile per le crociere fino al 30 settembre 2026 nel Mediterraneo Occidentale a bordo di Costa Smeralda, Costa Toscana e Costa Pacifica, e nel Mediterraneo Orientale su Costa Deliziosa, Costa Fascinosa e Costa Fortuna. Una soluzione che unisce libertà e serenità, permettendo di prenotare in anticipo senza rinunciare alla flessibilità.\r

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Importanti novità, inoltre, per l’esperienza a bordo relativamente alla proposta gastronomica. Costa continua investire nella qualità del prodotto, introducendo un’offerta food arricchita e rinnovata. Non si tratta solo di ampliare il numero delle proposte, ma di trasformare il cibo in un elemento centrale della vita di bordo: un linguaggio condiviso fatto di convivialità, spontaneità e piccoli rituali quotidiani che rendono ogni momento speciale. Nasce così un vero e proprio “viaggio nel gusto, giorno e notte”, pensato per seguire i ritmi di ciascun Ospite in ogni momento della giornata.\r

Tra le novità gratuite più interessanti spicca lo street food diurno, disponibile dalle 11:00 alle 18:00, con proposte informali come hamburger, hot dog e patatine, perfette per una pausa rilassata tra un’escursione e l’altra. A tarda sera, invece, arriva il momento dei Midnight Specials: un piatto ispirato alla destinazione, servito a buffet poco prima di mezzanotte, che trasforma la notte in un’occasione di condivisione, come una spaghettata tra amici dopo una serata di spettacoli. E per chi ama vivere la nave fino a tardi, i Goodnight Delights – serviti al bar del casinò – offrono una dolce coccola tra le 2:00 e le 2:30, chiudendo la giornata con un tocco di gusto.\r

Questa evoluzione rende l’esperienza gastronomica più continua, accessibile e integrata nella socialità della nave, contribuendo a definire uno stile di viaggio sempre più distintivo. Il nuovo servizio sarà attivo dalla prima settimana di maggio su Costa Toscana ed entro fine mese su tutta la flotta.\r

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È però la nuova e sorprendente proposta di Archipelago a offrire un vero spettacolo per tutti i sensi. Il concept gourmet si rinnova e rafforza il proprio posizionamento come esperienza d’eccellenza. Per la prima volta, tre grandi chef internazionali, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, firmano insieme un unico menù degustazione: 12 portate per un viaggio sensoriale di circa due ore. Non è solo una cena, ma un racconto immersivo in cui gusto, luci, suoni e atmosfera si fondono dando vita a un’esperienza unica, costruita attorno al dialogo tra terra e mare. Archipelago invita a rallentare, a lasciarsi guidare e a vivere ogni dettaglio con intensità, riscoprendo il piacere del momento. Il nuovo concept di Archipelago, disponibile già dal 16 aprile su Costa Smeralda, dall’8 maggio su Costa Toscana e, entro l’estate, su tutta la flotta, rappresenta il primo capitolo di un progetto sempre più iconico.\r

“La ricerca costante della qualità e l’innovazione sul prodotto restano pilastri fondamentali della strategia Costa – afferma Riccardo Fantoni, Direttore Commerciale Italia –. Il riconoscimento da parte di Partner e Ospiti conferma l’unicità dell’esperienza di vacanza proposta dalla Compagnia, sostenuta da un portafoglio di destinazioni capace di rispondere a ogni esigenza dei Clienti e da investimenti continui in comunicazione e iniziative commerciali, a supporto di una crescita condivisa con i Partner”.\r

Con le promozioni dedicate all’estate e la nuova offerta food, Costa Crociere ridefinisce così il concetto di vacanza: un’esperienza completa da vivere, fatta di libertà, gusto e momenti da condividere.\r

","post_title":"Dal giorno alla notte, un viaggio nel gusto con la nuova esperienza gastronomica di Costa Crociere","post_date":"2026-05-11T09:00:27+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["archipelago-costa","cambiare-crociera-gratis","chef-barbieri-darroze-leon","costa-crociere","costa-smeralda","costa-toscana","crociere-asia","crociere-caraibi","crociere-europa","crociere-flessibili","crociere-lusso","crociere-mediterraneo","crociere-sconto","esperienza-gastronomica-crociera","estate-2026","food-experience-nave","offerte-crociere","offerte-viaggio-mare","summer-days-costa","vacanze-in-crociera"],"post_tag_name":["Archipelago Costa","cambiare crociera gratis","chef Barbieri Darroze León","costa crociere","Costa Smeralda","costa toscana","crociere Asia","crociere Caraibi","crociere Europa","crociere flessibili","crociere lusso","crociere Mediterraneo","crociere sconto","esperienza gastronomica crociera","estate 2026","food experience nave","offerte crociere","offerte viaggio mare","Summer Days Costa","vacanze in crociera"]},"sort":[1778490027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513768","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Dalle Alpi al Blu” è l'operazione che a partire dal 12 giugno, ogni venerdì collegherà l’aeroporto di Aosta con quelli di Cagliari e Palermo. Il programma prevede 11 rotazioni in giugno, luglio e settembre, abbinate al catalogo Mare Italia con scontistiche dedicate su una selezione di resort, villaggi e hotel in Sardegna e Sicilia, con soluzioni per diversi target di clientela.\r

Valtravel, agenzia del gruppo Gattinoni, e Gattinoni Travel Store Aosta, si prefiggono con questa operazione di agevolare le agenzie di viaggi della regione e il loro bacino di clientela. Un’offerta concreta, vicina al territorio, e dai molteplici risvolti: invitare i viaggiatori a non rinunciare alle vacanze estive a causa del clima di incertezza, rassicurare la clientela sul valore di affidarsi a un’agenzia di viaggio strutturata e ad un solido operatore del turismo organizzato.\r

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Il volo charter\r

Il volo charter Aosta - Cagliari - Palermo sarà operato da Luxwing ogni venerdì dal 12 giugno al 25 settembre (con sospensione dal 31 luglio al 28 agosto). Le connessioni dirette permetteranno ai viaggiatori di evitare lunghi trasferimenti per raggiungere dal capoluogo valdostano le due isole.\r

Secondo Luca Prandini, direttore prodotto Gattinoni e rete agenzie di proprietà, «Dalle Alpi al Blu sintetizza il nostro approccio: mettere in connessione prodotto, rete e territorio per costruire offerte realmente vicine alle esigenze dei viaggiatori. La collaborazione tra gGruppo Gattinoni, Valtravel e aeroporto di Aosta ci permette di sviluppare un prodotto pensato per chi parte dalla Valle d'Aosta, con una filiera più corta e più semplice da gestire per le agenzie. La possibilità di attivare collegamenti diretti da aeroporti regionali come Aosta rappresenta un vantaggio concreto per la rete: consente di proporre soluzioni più immediate e distintive, rendendo il viaggio più semplice fin dal momento della partenza».\r

«Questo progetto rappresenta per noi un passo importante nello sviluppo di un’offerta sempre più vicina al territorio - aggiunge Remo Prodoti amministratore di Valtravel -. Offrire collegamenti diretti da Aosta verso destinazioni di grande appeal come Sardegna e Sicilia significa semplificare concretamente l’esperienza di viaggio dei nostri clienti, valorizzando al tempo stesso il ruolo dell’aeroporto regionale e delle agenzie locali. Sapere di poter partire dal proprio aeroporto, con un charter dedicato e il supporto di professionisti che seguono ogni fase del viaggio, aiuta le persone a sentirsi più tutelate e a vivere la prenotazione e la partenza con maggiore serenità».","post_title":"“Dalle Alpi al Blu”: Valtravel lancia i voli diretti da Aosta per Sicilia e Sardegna","post_date":"2026-05-08T15:54:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1778255684000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513765","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Voihotels prosegue la collaborazione instaurata con Wwf Italia. Il nuovo ciclo di attività si sviluppa nell'ambito di “Destinazione natura”, il nome attribuito alla collaborazione per il 2026 che raccoglie sotto un’unica cornice le principali aree di lavoro condivise.\r

La collaborazione coinvolge le 19 strutture Voihotels sul territorio italiano e contribuisce a rafforzare la responsabilità aziendale nelle pratiche quotidiane e nel dialogo con un pubblico ampio e diversificato. Tra le priorità di quest’anno è previsto l’avvio di un lavoro strutturato sul tema plastica e packaging. Il Wwf Italia affiancherà Voihotels in un percorso volto alla definizione di una policy aziendale e di un piano d’azione con obiettivi misurabili per ridurne l'impronta plastica e contrastare i rischi di dispersione in natura. L’iniziativa agirà su più livelli, coinvolgerà diverse funzioni aziendali e sarà accompagnata da momenti di formazione interna e dalla condivisione di contenuti informativi che coinvolgeranno anche gli ospiti.\r

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Le attività per i più giovani\r

La collaborazione prosegue nel 2026 anche sul fronte educativo, con il rafforzamento delle attività dedicate ai più giovani. Dopo le esperienze avviate lo scorso anno, è prevista la realizzazione presso il Voi Tanka Village in Sardegna di uno spazio dedicato all’incontro autentico con la natura. Non una semplice area giochi, ma un percorso sensoriale tra specie autoctone e installazioni interattive. Qui i giovani ospiti potranno imparare a leggere il territorio, scoprendo i segreti della flora e della fauna locale e l’importanza della conservazione, per tornare a casa con una nuova consapevolezza e apprendendo il rispetto per il mondo naturale. Nel corso della stagione 2026, Voihotels attiverà inoltre iniziative di raccolta fondi che offriranno agli ospiti la possibilità di sostenere volontariamente le attività istituzionali del Wwf Italia.\r

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Il costo del Jesta dovrebbe essere compreso tra 1500 e 3000 yen, anche se i dettagli definitivi saranno confermati in prossimità del lancio. Jesta sarà un sistema di pre-screening che consentirà alle autorità giapponesi di verificare in anticipo i dati dei viaggiatori prima dell’imbarco. Una volta entrato in vigore, diventerà un requisito obbligatorio per l’accesso al Paese in caso di turismo, trasferte di lavoro, brevi corsi di studio, visite a parenti o amici e transiti. Tra gli elementi più rilevanti del nuovo sistema vi è il carattere individuale dell’autorizzazione: ogni viaggiatore dovrà disporre della propria approvazione Jesta, inclusi bambini e neonati, con autorizzazione collegata al singolo passaporto. Non saranno quindi previste domande familiari o di gruppo.\r

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L’introduzione di Jesta si inserisce in una fase di forte crescita del turismo internazionale verso il Giappone. Allo stesso tempo, da diversi anni il Giappone sta progressivamente orientando la propria strategia verso un turismo più sostenibile e di maggiore qualità, come dimostrano misure già introdotte a livello locale per governare meglio l’impatto dei flussi.\r

Arrivare preparati\r

In questo nuovo scenario, Japanspecialist si propone come riferimento informativo e operativo per i viaggiatori che desiderano raggiungere il Giappone con tutta la documentazione in regola. Il nuovo requisito entrerà infatti a far parte dell’assistenza pre-partenza fornita ai nostri clienti, insieme alle informazioni pratiche necessarie per affrontare correttamente le future procedure di ingresso.\r

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«Jesta introdurrà una nuova modalità di accesso al Giappone e renderà ancora più importante preparare il viaggio con attenzione, anche dal punto di vista documentale. Il nostro compito sarà accompagnare i viaggiatori in questo passaggio, fornendo supporto chiaro e aggiornato affinché possano affrontare le pratiche necessarie senza preoccupazioni» dichiara Francesca Cagnoli, department manager di Japanspecialist Italia.\r

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Con l’introduzione di Jesta, il Giappone si avvia verso una nuova fase nella gestione dei flussi internazionali, destinata ad avere un impatto concreto anche sulla preparazione del viaggio da parte dei passeggeri europei.","post_title":"Giappone: Japanspecialist pronto ad affrontare la \"fase Jesta\"","post_date":"2026-05-08T15:35:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1778254545000]}]}}