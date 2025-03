Il gruppo Ginobbi di Palazzo Ripetta ora gestisce anche ville private Nuovo segmento di mercato per la management company del gruppo Ginobbi, già al timone del 5 stelle capitolino Palazzo Ripetta. Attraverso una partnership esclusiva con Torre Sponda, collezione di cinque residenze private a Positano, la compagnia fa infatti il suo ingresso nel business della gestione di ville private. “Positano è una di quelle destinazioni note in tutto il mondo, dotata di un fascino senza tempo e spesso presente tra le mete preferite dal nostro segmento di clientela”, spiega il presidente del gruppo Ginobbi, Giacomo Crisci. Proprietà acquistata da Alfred Pattinson nel 1905 e oggi di Raimonda e Fausta Gaetani, Torre Sponda include una serie di ville composte da una a cinque camere con vista mare, nonché dotate di giardini mediterranei, terrazze panoramiche e una piscina privata. “L’obiettivo, in qualità di interior designer e co-proprietaria – racconta la stessa Fausta Gaetani -, era quello di rendere omaggio alla storia di questa straordinaria proprietà, unendo la tradizione della nostra famiglia all’essenza autentica del luogo”. Tra le ville spicca in particolare la Torre: restaurata e riconosciuta Patrimonio dell’umanità dall’Unesco, la struttura racconta infatti secoli di storia ed è testimone contemporanea di quella che fu una torre saracena del tredicesimo secolo eretta a protezione della città. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485695 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_485696" align="alignleft" width="300"] Galleria Vittorio Emanuele II a Milano[/caption] Nuovi spazi per il boutique hotel The Gray di via San Raffaele, a due passi dal Duomo. Il gruppo Sina si è infatti aggiudicato il bando per il palazzo di proprietà del comune di Miano situato all'interno della galleria Ciro Fontana, affacciato su galleria Vittorio Emanuele II. La compagnia fiorentina guidata dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha vinto la gara, racconta Il Sole 24 Ore, grazie a un'offerta del valore complessivo di 43 milioni di euro, pari a 1,2 milioni all'anno. Dato l'onere dell'investimento necessario a convertire l'immobile in spazi alberghieri, la durata della concessione è stata infatti fissata a 36 anni, anziché i più tradizionali 18, per garantire a Sina un periodo di ammortamento adeguato. Nel palazzo, vincolato dalle Belle Arti ed esteso su una superficie di oltre 2 mila metri quadrati disposti su dieci piani, verrà quindi realizzato un ampliamento dell'attiguo Sina The Gray, con l'apertura di una trentina di nuove camere, di ulteriori spazi comuni, nonché di un ristorante e di un'area wellness. Alla gara, oltre alla società toscana, ha partecipato anche Aries Group. La base d'asta partiva da 1,150 milioni di euro all'anno, pari a circa 550 euro al metro quadrato. [post_title] => A Sina Hotels la gara per un palazzo del comune nella milanese Galleria Fontana [post_date] => 2025-02-28T13:32:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740749559000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il brand Nh Collection sbarca sull'isola di Al Marjan nell'emirato di Ras Al Khaimah, con una struttura di 156 chiavi prevista per l'inizio del 2028. A solo un'ora dall'aeroporto internazionale di Dubai, e a 30 minuti da quello di Ras Al Khaimah, la struttura disporrà di 120 camere e suite con vista sulla spiaggia, oltre a 36 appartamenti. A disposizione degli ospiti anche quattro ristoranti e bar, una palestra e una piscina all'aperto, un miniclub e una sala giochi, un negozio e uno spazio di coworking. La proprietà è di Rrs International Development, sviluppatore immobiliare con oltre due decenni di esperienza nel mercato del real estate di lusso degli Eau. “Siamo entusiasti di annunciare la crescente presenza del nostro brand Nh Collection all’interno dell'area mediorientale, oltre che nelle sue tradizionali regioni operative in Europa e nelle Americhe", sottolinea il ceo di Minor Hotels, Dillip Rajakarier. Il gruppo gestisce attualmente 17 strutture negli Emirati Arabi Uniti, distribuite tra quattro dei suoi marchi, tra cui l'Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort, inaugurato nell'Emirato all'inizio del 2024. Il brand NH Collection ha fatto il suo debutto nel Paese con l'apertura dell'Nh Collection Dubai The Palm nel febbraio 2023, che è stata pure la sua prima struttura al di fuori dei confini dell'Europa e dell'Americhe. [post_title] => Il brand Nh Collection sbarca sull'isola emiratina di Al Marjan [post_date] => 2025-02-28T11:17:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740741469000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485665 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La mostra “Giordania: l'alba del cristianesimo”, in corso al Palazzo della Cancelleria a Roma, è stata prorogata fino a domenica 23 marzo (ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria). Un successo di pubblico oltre ogni aspettativa per l'esposizione organizzata nell’anno del Giubileo dal Ministero del Turismo e delle Antichità del Regno Hashemita in collaborazione con il Vaticano, che permette di fare un viaggio nella cristianità della Giordania attraverso 90 reperti provenienti da 34 siti archeologici del Paese. La mostra è stata inaugurata il 31 gennaio scorso alla presenza della ministra del turismo e delle antichità del Regno Hashemita di Giordania Lina Annab, l’ambasciatore di Giordania in Italia Kais Abu Dayyeh, il segretario generale del Ministero del Turismo e delle Antichità della Giordania Fadi Balaawi, il direttore generale del Jordan Tourism Board Abed Alrazzq Arabiyat, e il direttore generale del Sito del Battesimo Rustom Mkhjian. Qualche giorno dopo l’inaugurazione, la regina Rania di Giordania ha visitato la mostra accompagnata da una delegazione del Vaticano guidata dal segretario di stato, cardinale Pietro Parolin. Il Jordan Tourism Board sta registrando evidenti segnali di ripresa e un rinnovato interesse del pubblico italiano per la destinazione, con prenotazioni di viaggio in crescita, come segnalano tour operator e compagnie aeree. [post_title] => “Giordania: l'alba del cristianesimo”: la mostra sarà visitabile fino al 23 marzo [post_date] => 2025-02-28T11:10:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740741015000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485663 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una piscina di 210 metri, la più lunga delle Maldive. L'ha inaugurata il Sun Siyam Olhuveli insieme ai Beach pavilion completamente rinnovati: disponibili in due categorie, queste ultime sono sistemazioni a due piani, ideali per gli amanti del diving ma anche famiglie o amici che viaggiano insieme, grazie alle camere comunicanti e ai letti singoli, nonché un rifugio per coppie nelle camere con letto king size. Gli ambienti dialogano con lo spazio esterno attraverso terrazze private con vista sulla spiaggia, la laguna del resort e l'oceano. Il design degli interni, rivisitato dallo Studio Sixty7 di Londra, è un open space fluido, dipinto in una tavolozza di colori neutri e contemporanei, con materiali naturali come lino e marmo. Nel dettaglio, i 40 Beach pavilion si affacciano sulla laguna e offrono accesso diretto alla spiaggia e alla piscina, mentre i 60 Sunset beach pavilion offrono viste sull'oceano e sul tramonto e si affacciano sulla piscina più lunga delle Maldive, che corre parallela alla spiaggia, con un intrigante pool bar ribassato, perfetto per socializzare in modo informale. Una seconda piscina di 131 metri offre ulteriore spazio per il relax. Anche i Beach Pavilion rientrano nell’opzione 24 hour all-inclusive del Sun Siyam Olhuveli. [post_title] => Il Sun Siyam Olhuveli inaugura la piscina più lunga delle Maldive e rinnova i Beach pavilion [post_date] => 2025-02-28T10:55:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740740135000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485567 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways ha ottenuto il via libera dal governo australiano per l'acquista del 25% delle quote di Virgin Australia dalla società di private equity statunitense Bain Capital. L'accordo, secondo quanto annunciato dal ministro del Tesoro, Jim Chalmers, porterà all'offerta di un maggior numero di voli e creerà più posti di lavoro, rafforzando la competitività nel settore. L'operazione segue il via libera della Commissione australiana sulla concorrenza ad un'alleanza quinquennale tra le due compagnie che assicurerà 28 collegamenti settimanali fra Doha e le città australiane di Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. Tra le condizioni imposte, la rappresentanza australiana nel consiglio di amministrazione della Virgin. [post_title] => Qatar Airways ottiene il via libera per l'acquisizione del 25% di Virgin Australia [post_date] => 2025-02-27T10:09:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740650982000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485510 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Presso il Bonfanti Design Hotel, in val Pusteria, è nato Esc: il gestionale per l’albergo intelligente. Easy System Control è la digitalizzazione e standardizzazione dei processi dell’ospitalità e della ristorazione, per un'evoluzione digitale del settore. Un prodotto pensato per l’ottimizzazione dei costi e della gestione alberghiera messo a punto dall’azienda altoatesina Mtsonline, guidata dal proprietario e amministratore delegato Tobias Fischnaller. Allo sviluppo di Esc hanno contribuito pure le competenze tecniche e turistiche di Jan Vlasák, ceo del Bonfanti Design Hotel e founder di Esc che ha supportato il progetto con il suo know-how pratico e turistico e la sua lunga esperienza nel settore alberghiero. Dietro un investimento di oltre 1 milione di euro, Esc mira a offrire una soluzione digitale completa che ottimizza i processi interni e fornisce una visione completa delle operazioni alberghiere. “Esc è una piattaforma integrata progettata appositamente per supportare gli albergatori nell’ottimizzazione delle loro operazioni - spiega il project manager, Eugenio Ambrosetti -. Fornisce una visione a 360 gradi della gestione: analizza, ottimizza e genera automaticamente statistiche su costi e ricavi. Digitalizza le attività operative e la comunicazione interna. Non esistono altri programmi così dettagliati che interagiscono con altri sistemi. Esc nasce da una gestione reale dell’hotel e non astratta”. Il suo punto di forza è l’aver integrato tutta la gestione alberghiera. “Ottimizza i processi, riduce i costi e garantisce standard elevati in tutto l’hotel - aggiunge Vlasák -. Anche con fluttuazioni delle risorse umane, la qualità delle nostre operazioni rimane costante grazie all’integrazione delle nostre conoscenze all’interno di Esc. Dopo una fase di acquisizione delle skills necessarie da parte del personale, abbiamo quantificato un risparmio di 150 mila euro: un esempio concreto è l'efficientamento della gestione del buffet, per cui Esc non solo ha permesso un risparmio del 28% sulle materie prime, ma ha anche contribuito a ridurre gli sprechi alimentari”. Grazie al suo sistema di monitoraggio, Esc analizza infatti i dati registrati, le presenze degli ospiti e la loro nazionalità, fornendo previsioni accurate sulla quantità di cibo da preparare. Inoltre, suggerisce nuove ricette per riutilizzare in modo creativo le eccedenze alimentari, trasformando gli ingredienti in nuovi piatti, garantendo così una gestione sostenibile e ottimizzata del buffet. Il personale inoltre non è gravato dalla gestione di carico e scarico. I costi sono visibili. I margini di errori e di frodi molto ridotti. Un altro esempio significativo è il risparmio di tempo e l’efficienza operativa dell’hotel rappresentata dall’app Esc dedicata agli ospiti. Questa soluzione consente agli utenti di gestire autonomamente la prenotazione di numerosi servizi offerti dalla struttura, come il trasferimento privato o la richiesta di organizzazione di eventi speciali, riducendo al minimo le tempistiche di attesa. Il sistema è composto da diversi moduli, tra cui gestione veicoli ed eventi, reception, food and beverage, housekeeping e manutenzione, gestione del magazzino, gestione del personale, app ospiti, analisi e altro ancora. Tutti i moduli sono integrati sul cloud di Mtsonline: una piattaforma user-friendly che si integra facilmente con vari pms alberghieri. “Sono molte le sfide in questo settore, in particolare nella gestione – afferma Paola Bonfanti, proprietaria dell'hotel –. Esc ci dà molta soddisfazione e ci accompagnerà nel nostro prossimo obiettivo puntato sulle 4 stelle superior". Il prodotto, già utilizzato con successo proprio presso il Bonfanti Design Hotel, ha completato la fase beta con successo e ora è pronto per essere immesso nel mercato. [post_title] => Il Bonfanti Design Hotel tiene a battesimo il nuovo gestionale Esc [post_date] => 2025-02-27T09:02:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740646940000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485428 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Proseguono gli investimenti italiani dell'operatore private equity olandese Invel Real Estate. Dopo l'impegno in YellowSquare, la compagnia ha infatti finanziato con una emissione obbligazionaria da 111,2 milioni di euro la trasformazione dell’ex hotel Majestic in Baccarat Hotel Rome, un nuovo 5 stelle lusso in via Vittorio Veneto, una delle location più prestigiose della Capitale. Inaugurato per la prima volta nel 1889, l'albergo è attualmente interessato da un importante progetto di riqualificazione. Al termine dei lavori, previsti per la fine del 2026, il Baccarat Hotel Rome offrirà 87 camere e suite, un ristorante con annessa terrazza che si affaccia su via Veneto, un Grand Salon e un bar/lounge con vista panoramica sulla Città Eterna. Invel vanta oggi circa 2 mila chiavi in gestione nell’area del Mediterraneo, attraverso la sua piattaforma operativa integrata specializzata in hotel di fascia alta. Baccarat Hotels & Resorts è un brand del gruppo Sh Hotels & Resorts, che presto assumerà la nuova denominazione Starwood Hotels. Dopo l’apertura a New York, l’arrivo a Roma rappresenta un passo importante per l'espansione internazionale del brand. «Il Baccarat Hotel Rome beneficia di una posizione unica, un marchio importante e un concept di design straordinario, che insieme contribuiscono a renderlo uno degli investimenti più interessanti nel segmento dell’ospitalità di lusso in Italia e nel mondo - sottolinea il chief investment officer di Invel Real Estate, Gabriele Magotti -. Siamo orgogliosi di supportare questa trasformazione e siamo certi del valore che potrà generare nel lungo periodo». [post_title] => Invel finanzia la trasformazione dell’ex hotel Majestic in Baccarat Hotel Rome [post_date] => 2025-02-26T10:57:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740567475000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485421 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo per il Travel Open Day di Genova che si è tenuto nella cornice di Palazzo Imperiale, uno degli edifici più prestigiosi della città, incluso nel circuito dei Palazzi dei Rolli, all’interno dei quali tra ‘500 e ‘600 vennero ospitati regnanti e ambasciatori delle più importanti monarchie europee in visita ufficiale al Doge. Ancora una volta l’evento organizzato dal Gruppo Travel ha beneficiato del supporto del Comune di Genova rappresentato dall’assessore al Turismo Alessandra Bianchi, che ha potuto incontrare i molti tour operator presenti e soprattutto le numerosissime agenzie di viaggio del territorio molto interessate all’offerta del capoluogo ligure. «Questi eventi, che consideriamo vincenti- sottolinea l'assessore Bianchi - sono importanti per fare rete tra pubblico e privato, ma anche per far si che la nostra destinazione si posizioni tra quelle più ricercate. Questo è un anno speciale per Genova: il riconoscimento di Best in Travel 2025 premia il lavoro fatto negli ultimi anni per ampliare l’offerta turistica valorizzando tutti gli aspetti della città, dalla cultura allo sport, dal green agli eventi, ma soprattutto l’elemento "esperienziale" dato dalla nostra autenticità ed identità del territorio, grazie al nostro centro storico caratterizzato dalle oltre 70 botteghe storiche e che vive grazie ai famosi Palazzi dei Rolli. Gli eventi dedicati ai Rolli Day richiamano in città tantissime persone e la Rolli Experience consente di pernottare in alcuni di questi palazzi storici. Genova è una destinazione fruibile 360 giorni l’anno. Per questo vogliamo puntare sulla qualità , guardando alla storia ma anche al futuro. Molti sono gli strumenti a disposizione: abbiamo lanciato un portale collegato all’intelligenza artificiale che sarà pronto il prossimo mese e che permette al turista di scoprire il territorio attraverso un’esperienza sartoriale e nello stesso tempo a noi di utilizzare i dati in termini di profilature finalizzate a studiare le strategie per crescere insieme agli operatori del territorio». L’obiettivo del capoluogo ligure è di crescere ancora in termini numerici, con grande attenzione alla sostenibilità, grazie ai numerosi eventi in programma, come Euroflora e il Salone Nautico che troveranno posto nelle grandi aree ristrutturate e trasformate. L’offerta turistica punta molto anche sull’outdoor, grazie alla presenza di percorsi legati alle antiche fortificazioni che rappresentano un unicum, ma anche sugli eventi congressuali. Il Travel Open Day di Genova ha visto la partecipazione di numerosi tour operator e di tantissime agenzie di viaggio interessate sia alla programmazione dei t.o. ma anche ai momenti formativi organizzati durante la giornata. Quest’anno il Gruppo Travel ha avviato una partnership con FTO con l’obiettivo di arricchire ancora di più le giornate dei TOD . La Federazione dei tour operator ha infatti curato l’organizzazione di momento di formazione rivolto alle agenzie presenti. «Siamo partiti da Genova con la nostra presenza ai Tod – aggiunge Gabriele Milani, direttore FTO – Si tratta di una collaborazione importante che ci consente di essere vicini alle adv e sfruttare questa occasione itinerante. Vogliamo ascoltare anche le agenzie non associate. La nostra mission è quella di stare vicino al business degli associati. Puntiamo sulla formazione non perdendo mai di vista il cambiamento ma anzi mettendoci sempre in discussione». Tra gli operatori presenti al Tod di Genova: Albatravel, Allianz, Ota Viaggi, Acovi, Viaggi Oggi, Austria, Msc, Europ Assistance, GNV, Star Clippers, Gioco Viaggi, Snav, Azemar, Obb Ferrovie, Tbo.com, Sand, Mokoro, FTO, Azeta Viaggi. [post_title] => Travel Open Day Genova, tour operator, adv e formazione a Palazzo Imperiale [post_date] => 2025-02-26T10:44:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740566670000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485412 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sale a quota nove il portfolio di strutture griffate VRetreats. Il brand lusso di casa Voihotels del gruppo Alpitour ha infatti appena aggiunto alla propria offerta il materano Palazzo Gattini, già dimora di una delle più importanti famiglie della nobiltà locale. Affacciato sui Sassi, dopo un lavoro di restauro guidato dall’architetto Ettore Mocchetti, nel 2008 è stato trasformato in un hotel. La struttura offre 20 camere, tra suite, junior suite e deluxe, oltre a una suite con piscina privata posta su una terrazza che si affaccia sulla Murgia materana, ognuna in grado di evocare le memorie della famiglia che ha abitato per anni all’interno del Palazzo. Le luci, morbide e soffuse, mirano a invitare gli ospiti a rallentare i ritmi, creando atmosfere intime, mentre i materiali e l’arredamento sono stati realizzati da artigiani locali. A completare l’offerta, una spa con piscina e area massaggi posta nell’area del palazzo in cui si trovano grotte e cisterne scavate nella pietra, il ristorante le Bubbole dedicato alla valorizzazione della cucina regionale e locale e il Duomo Café, il solo bar presente nella centrale piazza Duomo, adatto per un aperitivo o un break lavorativo. Per ospitare eventi privati, non mancano infine un roof garden e la piccola chiesa Malvinni-Malvezzi adiacente all’hotel, in passato cappella privata della famiglia Gattini. "Facciamo parte dell’unico gruppo italiano con una filiera integrata e insieme a Neos, compagnia aerea anch’essa di Alpitour World, vogliamo essere una chiave d'accesso per scoprire l'Italia in tutte le sue sfumature, affiancando alle destinazioni più note le città meno conosciute, ma altrettanto ricche di storia e fascino", sottolinea Paolo Terrinoni, amministratore delegato Voihotels E proprio Neos arricchirà la propria offerta di voli internazionali con una nuova rotta diretta da New York Jfk a Bari-Palese, attiva dal 3 giugno al 15 ottobre. “Con questo nuovo collegamento diretto, che sarà operato con un Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti, ampliamo ulteriormente le nostre connessioni con New York con un’offerta quotidiana verso l’Italia, grazie a quattro frequenze per Milano, due per Palermo e una per Bari, contribuendo a sviluppare in modo significativo i flussi leisure e business tra i due Paesi - spiega l'amministratore delegato di Neos, Carlo Stradiotti -. Con la tratta per Bari i turisti internazionali potranno raggiungere non solo la Puglia, ma anche scoprire le altre città vicine e i borghi interni del Centro e Sud Italia che catturano ogni anno sempre più stranieri aprendo nuove possibilità di sviluppo per il settore turistico”. VRetreats ha chiuso il 2024 con oltre 70 milioni di euro di fatturato e riveste un ruolo chiave nello sviluppo strategico dell’incoming del gruppo. Voihotels, la divisione hôtellerie di Alpitour World, l'anno scorso ha totalizzato complessivamente 202 milioni di ricavi e registrato 1,6 milioni di presenze. [post_title] => VRetreats sale a quota nuove con il materano Palazzo Gattini [post_date] => 2025-02-26T10:19:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740565179000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il gruppo ginobbi di palazzo ripetta ora gestisce anche ville private" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1240,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485695","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485696\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Galleria Vittorio Emanuele II a Milano[/caption]\r

\r

Nuovi spazi per il boutique hotel The Gray di via San Raffaele, a due passi dal Duomo. Il gruppo Sina si è infatti aggiudicato il bando per il palazzo di proprietà del comune di Miano situato all'interno della galleria Ciro Fontana, affacciato su galleria Vittorio Emanuele II. La compagnia fiorentina guidata dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha vinto la gara, racconta Il Sole 24 Ore, grazie a un'offerta del valore complessivo di 43 milioni di euro, pari a 1,2 milioni all'anno. Dato l'onere dell'investimento necessario a convertire l'immobile in spazi alberghieri, la durata della concessione è stata infatti fissata a 36 anni, anziché i più tradizionali 18, per garantire a Sina un periodo di ammortamento adeguato.\r

\r

Nel palazzo, vincolato dalle Belle Arti ed esteso su una superficie di oltre 2 mila metri quadrati disposti su dieci piani, verrà quindi realizzato un ampliamento dell'attiguo Sina The Gray, con l'apertura di una trentina di nuove camere, di ulteriori spazi comuni, nonché di un ristorante e di un'area wellness. Alla gara, oltre alla società toscana, ha partecipato anche Aries Group. La base d'asta partiva da 1,150 milioni di euro all'anno, pari a circa 550 euro al metro quadrato.","post_title":"A Sina Hotels la gara per un palazzo del comune nella milanese Galleria Fontana","post_date":"2025-02-28T13:32:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740749559000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Nh Collection sbarca sull'isola di Al Marjan nell'emirato di Ras Al Khaimah, con una struttura di 156 chiavi prevista per l'inizio del 2028. A solo un'ora dall'aeroporto internazionale di Dubai, e a 30 minuti da quello di Ras Al Khaimah, la struttura disporrà di 120 camere e suite con vista sulla spiaggia, oltre a 36 appartamenti. A disposizione degli ospiti anche quattro ristoranti e bar, una palestra e una piscina all'aperto, un miniclub e una sala giochi, un negozio e uno spazio di coworking.\r

\r

La proprietà è di Rrs International Development, sviluppatore immobiliare con oltre due decenni di esperienza nel mercato del real estate di lusso degli Eau. “Siamo entusiasti di annunciare la crescente presenza del nostro brand Nh Collection all’interno dell'area mediorientale, oltre che nelle sue tradizionali regioni operative in Europa e nelle Americhe\", sottolinea il ceo di Minor Hotels, Dillip Rajakarier. Il gruppo gestisce attualmente 17 strutture negli Emirati Arabi Uniti, distribuite tra quattro dei suoi marchi, tra cui l'Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort, inaugurato nell'Emirato all'inizio del 2024. Il brand NH Collection ha fatto il suo debutto nel Paese con l'apertura dell'Nh Collection Dubai The Palm nel febbraio 2023, che è stata pure la sua prima struttura al di fuori dei confini dell'Europa e dell'Americhe.","post_title":"Il brand Nh Collection sbarca sull'isola emiratina di Al Marjan","post_date":"2025-02-28T11:17:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740741469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La mostra “Giordania: l'alba del cristianesimo”, in corso al Palazzo della Cancelleria a Roma, è stata prorogata fino a domenica 23 marzo (ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria).\r

\r

Un successo di pubblico oltre ogni aspettativa per l'esposizione organizzata nell’anno del Giubileo dal Ministero del Turismo e delle Antichità del Regno Hashemita in collaborazione con il Vaticano, che permette di fare un viaggio nella cristianità della Giordania attraverso 90 reperti provenienti da 34 siti archeologici del Paese.\r

\r

La mostra è stata inaugurata il 31 gennaio scorso alla presenza della ministra del turismo e delle antichità del Regno Hashemita di Giordania Lina Annab, l’ambasciatore di Giordania in Italia Kais Abu Dayyeh, il segretario generale del Ministero del Turismo e delle Antichità della Giordania Fadi Balaawi, il direttore generale del Jordan Tourism Board Abed Alrazzq Arabiyat, e il direttore generale del Sito del Battesimo Rustom Mkhjian. Qualche giorno dopo l’inaugurazione, la regina Rania di Giordania ha visitato la mostra accompagnata da una delegazione del Vaticano guidata dal segretario di stato, cardinale Pietro Parolin.\r

\r

Il Jordan Tourism Board sta registrando evidenti segnali di ripresa e un rinnovato interesse del pubblico italiano per la destinazione, con prenotazioni di viaggio in crescita, come segnalano tour operator e compagnie aeree. \r

\r

","post_title":"“Giordania: l'alba del cristianesimo”: la mostra sarà visitabile fino al 23 marzo","post_date":"2025-02-28T11:10:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1740741015000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485663","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una piscina di 210 metri, la più lunga delle Maldive. L'ha inaugurata il Sun Siyam Olhuveli insieme ai Beach pavilion completamente rinnovati: disponibili in due categorie, queste ultime sono sistemazioni a due piani, ideali per gli amanti del diving ma anche famiglie o amici che viaggiano insieme, grazie alle camere comunicanti e ai letti singoli, nonché un rifugio per coppie nelle camere con letto king size. Gli ambienti dialogano con lo spazio esterno attraverso terrazze private con vista sulla spiaggia, la laguna del resort e l'oceano. Il design degli interni, rivisitato dallo Studio Sixty7 di Londra, è un open space fluido, dipinto in una tavolozza di colori neutri e contemporanei, con materiali naturali come lino e marmo.\r

\r

Nel dettaglio, i 40 Beach pavilion si affacciano sulla laguna e offrono accesso diretto alla spiaggia e alla piscina, mentre i 60 Sunset beach pavilion offrono viste sull'oceano e sul tramonto e si affacciano sulla piscina più lunga delle Maldive, che corre parallela alla spiaggia, con un intrigante pool bar ribassato, perfetto per socializzare in modo informale. Una seconda piscina di 131 metri offre ulteriore spazio per il relax. Anche i Beach Pavilion rientrano nell’opzione 24 hour all-inclusive del Sun Siyam Olhuveli. \r

\r

","post_title":"Il Sun Siyam Olhuveli inaugura la piscina più lunga delle Maldive e rinnova i Beach pavilion","post_date":"2025-02-28T10:55:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740740135000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485567","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha ottenuto il via libera dal governo australiano per l'acquista del 25% delle quote di Virgin Australia dalla società di private equity statunitense Bain Capital. \r

\r

\r

\r

L'accordo, secondo quanto annunciato dal ministro del Tesoro, Jim Chalmers, porterà all'offerta di un maggior numero di voli e creerà più posti di lavoro, rafforzando la competitività nel settore.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

L'operazione segue il via libera della Commissione australiana sulla concorrenza ad un'alleanza quinquennale tra le due compagnie che assicurerà 28 collegamenti settimanali fra Doha e le città australiane di Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. Tra le condizioni imposte, la rappresentanza australiana nel consiglio di amministrazione della Virgin.\r

\r

\r

","post_title":"Qatar Airways ottiene il via libera per l'acquisizione del 25% di Virgin Australia","post_date":"2025-02-27T10:09:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740650982000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485510","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Presso il Bonfanti Design Hotel, in val Pusteria, è nato Esc: il gestionale per l’albergo intelligente. Easy System Control è la digitalizzazione e standardizzazione dei processi dell’ospitalità e della ristorazione, per un'evoluzione digitale del settore. Un prodotto pensato per l’ottimizzazione dei costi e della gestione alberghiera messo a punto dall’azienda altoatesina Mtsonline, guidata dal proprietario e amministratore delegato Tobias Fischnaller.\r

\r

Allo sviluppo di Esc hanno contribuito pure le competenze tecniche e turistiche di Jan Vlasák, ceo del Bonfanti Design Hotel e founder di Esc che ha supportato il progetto con il suo know-how pratico e turistico e la sua lunga esperienza nel settore alberghiero.\r

\r

Dietro un investimento di oltre 1 milione di euro, Esc mira a offrire una soluzione digitale completa che ottimizza i processi interni e fornisce una visione completa delle operazioni alberghiere. “Esc è una piattaforma integrata progettata appositamente per supportare gli albergatori nell’ottimizzazione delle loro operazioni - spiega il project manager, Eugenio Ambrosetti -. Fornisce una visione a 360 gradi della gestione: analizza, ottimizza e genera automaticamente statistiche su costi e ricavi. Digitalizza le attività operative e la comunicazione interna. Non esistono altri programmi così dettagliati che interagiscono con altri sistemi. Esc nasce da una gestione reale dell’hotel e non astratta”.\r

\r

Il suo punto di forza è l’aver integrato tutta la gestione alberghiera.\r

\r

“Ottimizza i processi, riduce i costi e garantisce standard elevati in tutto l’hotel - aggiunge Vlasák -. Anche con fluttuazioni delle risorse umane, la qualità delle nostre operazioni rimane costante grazie all’integrazione delle nostre conoscenze all’interno di Esc. Dopo una fase di acquisizione delle skills necessarie da parte del personale, abbiamo quantificato un risparmio di 150 mila euro: un esempio concreto è l'efficientamento della gestione del buffet, per cui Esc non solo ha permesso un risparmio del 28% sulle materie prime, ma ha anche contribuito a ridurre gli sprechi alimentari”.\r

\r

Grazie al suo sistema di monitoraggio, Esc analizza infatti i dati registrati, le presenze degli ospiti e la loro nazionalità, fornendo previsioni accurate sulla quantità di cibo da preparare. Inoltre, suggerisce nuove ricette per riutilizzare in modo creativo le eccedenze alimentari, trasformando gli ingredienti in nuovi piatti, garantendo così una gestione sostenibile e ottimizzata del buffet. Il personale inoltre non è gravato dalla gestione di carico e scarico. I costi sono visibili. I margini di errori e di frodi molto ridotti.\r

\r

Un altro esempio significativo è il risparmio di tempo e l’efficienza operativa dell’hotel rappresentata dall’app Esc dedicata agli ospiti. Questa soluzione consente agli utenti di gestire autonomamente la prenotazione di numerosi servizi offerti dalla struttura, come il trasferimento privato o la richiesta di organizzazione di eventi speciali, riducendo al minimo le tempistiche di attesa. Il sistema è composto da diversi moduli, tra cui gestione veicoli ed eventi, reception, food and beverage, housekeeping e manutenzione, gestione del magazzino, gestione del personale, app ospiti, analisi e altro ancora. Tutti i moduli sono integrati sul cloud di Mtsonline: una piattaforma user-friendly che si integra facilmente con vari pms alberghieri.\r

\r

“Sono molte le sfide in questo settore, in particolare nella gestione – afferma Paola Bonfanti, proprietaria dell'hotel –. Esc ci dà molta soddisfazione e ci accompagnerà nel nostro prossimo obiettivo puntato sulle 4 stelle superior\". Il prodotto, già utilizzato con successo proprio presso il Bonfanti Design Hotel, ha completato la fase beta con successo e ora è pronto per essere immesso nel mercato.","post_title":"Il Bonfanti Design Hotel tiene a battesimo il nuovo gestionale Esc","post_date":"2025-02-27T09:02:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740646940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485428","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Proseguono gli investimenti italiani dell'operatore private equity olandese Invel Real Estate. Dopo l'impegno in YellowSquare, la compagnia ha infatti finanziato con una emissione obbligazionaria da 111,2 milioni di euro la trasformazione dell’ex hotel Majestic in Baccarat Hotel Rome, un nuovo 5 stelle lusso in via Vittorio Veneto, una delle location più prestigiose della Capitale.\r

\r

Inaugurato per la prima volta nel 1889, l'albergo è attualmente interessato da un importante progetto di riqualificazione. Al termine dei lavori, previsti per la fine del 2026, il Baccarat Hotel Rome offrirà 87 camere e suite, un ristorante con annessa terrazza che si affaccia su via Veneto, un Grand Salon e un bar/lounge con vista panoramica sulla Città Eterna.\r

\r

Invel vanta oggi circa 2 mila chiavi in gestione nell’area del Mediterraneo, attraverso la sua piattaforma operativa integrata specializzata in hotel di fascia alta. Baccarat Hotels & Resorts è un brand del gruppo Sh Hotels & Resorts, che presto assumerà la nuova denominazione Starwood Hotels. Dopo l’apertura a New York, l’arrivo a Roma rappresenta un passo importante per l'espansione internazionale del brand.\r

\r

«Il Baccarat Hotel Rome beneficia di una posizione unica, un marchio importante e un concept di design straordinario, che insieme contribuiscono a renderlo uno degli investimenti più interessanti nel segmento dell’ospitalità di lusso in Italia e nel mondo - sottolinea il chief investment officer di Invel Real Estate, Gabriele Magotti -. Siamo orgogliosi di supportare questa trasformazione e siamo certi del valore che potrà generare nel lungo periodo».","post_title":"Invel finanzia la trasformazione dell’ex hotel Majestic in Baccarat Hotel Rome","post_date":"2025-02-26T10:57:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740567475000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485421","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Grande successo per il Travel Open Day di Genova che si è tenuto nella cornice di Palazzo Imperiale, uno degli edifici più prestigiosi della città, incluso nel circuito dei Palazzi dei Rolli, all’interno dei quali tra ‘500 e ‘600 vennero ospitati regnanti e ambasciatori delle più importanti monarchie europee in visita ufficiale al Doge.\r

\r

Ancora una volta l’evento organizzato dal Gruppo Travel ha beneficiato del supporto del Comune di Genova rappresentato dall’assessore al Turismo Alessandra Bianchi, che ha potuto incontrare i molti tour operator presenti e soprattutto le numerosissime agenzie di viaggio del territorio molto interessate all’offerta del capoluogo ligure.\r

\r

«Questi eventi, che consideriamo vincenti- sottolinea l'assessore Bianchi - sono importanti per fare rete tra pubblico e privato, ma anche per far si che la nostra destinazione si posizioni tra quelle più ricercate. Questo è un anno speciale per Genova: il riconoscimento di Best in Travel 2025 premia il lavoro fatto negli ultimi anni per ampliare l’offerta turistica valorizzando tutti gli aspetti della città, dalla cultura allo sport, dal green agli eventi, ma soprattutto l’elemento \"esperienziale\" dato dalla nostra autenticità ed identità del territorio, grazie al nostro centro storico caratterizzato dalle oltre 70 botteghe storiche e che vive grazie ai famosi Palazzi dei Rolli. Gli eventi dedicati ai Rolli Day richiamano in città tantissime persone e la Rolli Experience consente di pernottare in alcuni di questi palazzi storici. Genova è una destinazione fruibile 360 giorni l’anno. Per questo vogliamo puntare sulla qualità , guardando alla storia ma anche al futuro. Molti sono gli strumenti a disposizione: abbiamo lanciato un portale collegato all’intelligenza artificiale che sarà pronto il prossimo mese e che permette al turista di scoprire il territorio attraverso un’esperienza sartoriale e nello stesso tempo a noi di utilizzare i dati in termini di profilature finalizzate a studiare le strategie per crescere insieme agli operatori del territorio».\r

\r

L’obiettivo del capoluogo ligure è di crescere ancora in termini numerici, con grande attenzione alla sostenibilità, grazie ai numerosi eventi in programma, come Euroflora e il Salone Nautico che troveranno posto nelle grandi aree ristrutturate e trasformate. L’offerta turistica punta molto anche sull’outdoor, grazie alla presenza di percorsi legati alle antiche fortificazioni che rappresentano un unicum, ma anche sugli eventi congressuali.\r

\r

Il Travel Open Day di Genova ha visto la partecipazione di numerosi tour operator e di tantissime agenzie di viaggio interessate sia alla programmazione dei t.o. ma anche ai momenti formativi organizzati durante la giornata.\r

\r

Quest’anno il Gruppo Travel ha avviato una partnership con FTO con l’obiettivo di arricchire ancora di più le giornate dei TOD . La Federazione dei tour operator ha infatti curato l’organizzazione di momento di formazione rivolto alle agenzie presenti.\r

\r

«Siamo partiti da Genova con la nostra presenza ai Tod – aggiunge Gabriele Milani, direttore FTO – Si tratta di una collaborazione importante che ci consente di essere vicini alle adv e sfruttare questa occasione itinerante. Vogliamo ascoltare anche le agenzie non associate. La nostra mission è quella di stare vicino al business degli associati. Puntiamo sulla formazione non perdendo mai di vista il cambiamento ma anzi mettendoci sempre in discussione».\r

\r

Tra gli operatori presenti al Tod di Genova: Albatravel, Allianz, Ota Viaggi, Acovi, Viaggi Oggi, Austria, Msc, Europ Assistance, GNV, Star Clippers, Gioco Viaggi, Snav, Azemar, Obb Ferrovie, Tbo.com, Sand, Mokoro, FTO, Azeta Viaggi.","post_title":"Travel Open Day Genova, tour operator, adv e formazione a Palazzo Imperiale","post_date":"2025-02-26T10:44:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1740566670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485412","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sale a quota nove il portfolio di strutture griffate VRetreats. Il brand lusso di casa Voihotels del gruppo Alpitour ha infatti appena aggiunto alla propria offerta il materano Palazzo Gattini, già dimora di una delle più importanti famiglie della nobiltà locale. Affacciato sui Sassi, dopo un lavoro di restauro guidato dall’architetto Ettore Mocchetti, nel 2008 è stato trasformato in un hotel.\r

\r

La struttura offre 20 camere, tra suite, junior suite e deluxe, oltre a una suite con piscina privata posta su una terrazza che si affaccia sulla Murgia materana, ognuna in grado di evocare le memorie della famiglia che ha abitato per anni all’interno del Palazzo. Le luci, morbide e soffuse, mirano a invitare gli ospiti a rallentare i ritmi, creando atmosfere intime, mentre i materiali e l’arredamento sono stati realizzati da artigiani locali.\r

\r

A completare l’offerta, una spa con piscina e area massaggi posta nell’area del palazzo in cui si trovano grotte e cisterne scavate nella pietra, il ristorante le Bubbole dedicato alla valorizzazione della cucina regionale e locale e il Duomo Café, il solo bar presente nella centrale piazza Duomo, adatto per un aperitivo o un break lavorativo. Per ospitare eventi privati, non mancano infine un roof garden e la piccola chiesa Malvinni-Malvezzi adiacente all’hotel, in passato cappella privata della famiglia Gattini.\r

\r

\"Facciamo parte dell’unico gruppo italiano con una filiera integrata e insieme a Neos, compagnia aerea anch’essa di Alpitour World, vogliamo essere una chiave d'accesso per scoprire l'Italia in tutte le sue sfumature, affiancando alle destinazioni più note le città meno conosciute, ma altrettanto ricche di storia e fascino\", sottolinea Paolo Terrinoni, amministratore delegato Voihotels\r

\r

E proprio Neos arricchirà la propria offerta di voli internazionali con una nuova rotta diretta da New York Jfk a Bari-Palese, attiva dal 3 giugno al 15 ottobre. “Con questo nuovo collegamento diretto, che sarà operato con un Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti, ampliamo ulteriormente le nostre connessioni con New York con un’offerta quotidiana verso l’Italia, grazie a quattro frequenze per Milano, due per Palermo e una per Bari, contribuendo a sviluppare in modo significativo i flussi leisure e business tra i due Paesi - spiega l'amministratore delegato di Neos, Carlo Stradiotti -. Con la tratta per Bari i turisti internazionali potranno raggiungere non solo la Puglia, ma anche scoprire le altre città vicine e i borghi interni del Centro e Sud Italia che catturano ogni anno sempre più stranieri aprendo nuove possibilità di sviluppo per il settore turistico”.\r

\r

VRetreats ha chiuso il 2024 con oltre 70 milioni di euro di fatturato e riveste un ruolo chiave nello sviluppo strategico dell’incoming del gruppo. Voihotels, la divisione hôtellerie di Alpitour World, l'anno scorso ha totalizzato complessivamente 202 milioni di ricavi e registrato 1,6 milioni di presenze.\r

\r

","post_title":"VRetreats sale a quota nuove con il materano Palazzo Gattini","post_date":"2025-02-26T10:19:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740565179000]}]}}