Il Grand Hotel Gardone Riviera passa di mano. Si rafforza l’ipotesi dello sbarco di Hilton sul Garda Dopo le indiscrezioni trapelate a fine aprile arrivano le prime conferme riguardo all’operazione di rilancio del Grand Hotel Gardone Riviera. Si rafforza quindi l’ipotesi di uno sbarco sui lidi del Garda del brand Hilton, anche se sul nome del marchio internazionale destinato a campeggiare sulla facciata della struttura si mantiene ancora un certo riserbo. Quel che è certo è invece che l’albergo è stato ceduo dalla famiglia Mizzaro Papini all’investitore rumeno Pavăl Holding, in partnership con l’hotel management company lituana Apex Alliance, che gestirà il complesso. Nell’operazione, il team hospitality di Ey guidato da Marco Zalamena, Antonino Petriglieri e Francesco Cammardella ha svolto il ruolo di advisor per la parte venditrice. La transazione, di cui non è stato svelato il valore, “rappresenta a oggi una delle più rilevanti operazioni alberghiere del 2023 – sottolinea una nota Ey -. Con la nuova proprietà, l’hotel sarà oggetto tra il 2024 e il 2026 di un ulteriore investimento da 45 milioni di euro per lavori di ristrutturazione, in vista di un suo riposizionamento nel segmento 5 stelle con un marchio internazionale”. Il Grand Hotel Gardone con 167 camere, servizi e lungolago privato è la più grande struttura indipendente fronte lago sul Garda. Inaugurato nel 1884, è stato un punto di riferimento in tutta Europa: nella sua storia secolare ha ospitato celebrità come Gabriele D’Annunzio, re Giorgio di Sassonia, Winston Churchill e lo scrittore Vladimir Nabokov.

I voli partiranno dal 1° luglio 2023 e saranno operati nei mesi di luglio e agosto. \r

\r

Sulla tratta la low cost utilizzerà un A321neo, l'aeromobile più sostenibile ed efficiente della sua categoria. Con l'aggiunta di Malta Wizz Air rafforza la sua posizione di leader nell’aeroporto di Catania, offrendo complessivamente oltre 3 milioni di posti in vendita da e per la Sicilia.\r

\r

\"Con Malta sale a 30 il numero totale di rotte operate dalla base di Catania - ha dichiarato Tamara Nikiforova, corporate communication manager - . Con sei nuove rotte da Catania, due da Comiso, un aumento delle frequenze e il quarto aeromobile in arrivo nel prossimo inverno, Wizz Air rimane impegnata a migliorare la connettività per i suoi passeggeri in Sicilia con opportunità di viaggio più comode, convenienti e sostenibili\".","post_title":"Wizz Air aggiunge Malta al network servito da Catania, nei mesi di luglio e agosto","post_date":"2023-05-26T09:43:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1685094187000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per ora si tratta solo di una voce raccolta da Reuters e poi rilanciata dal Wall Street Journal. Eppure la cosa potrebbe avere un senso economico, visto che andrebbe a creare un vero colosso dell'ospitalità nei segmenti budget e midscale: settori che si pensa possano andare incontro a un deciso incremento della domanda, a seguito della crescente polarizzazione del mercato dovuta agli effetti di un'inflazione persistente. Stando a quanto riporta un insider, infatti, il gruppo Choice Hotels International starebbe progettando di acquisire Wyndham Hotels & Resorts.\r

\r

Le trattative al momento sarebbero ancora nelle fasi iniziali, così come non sono del tutto chiare le intenzioni delle due compagnie. In caso di diniego da parte di Wyndham, sostiene la medesima fonte, il gruppo Choice potrebbe persino decidere di optare per una scalata ostile. Dopo la pubblicazione ieri della notizia da parte del Wall Street Journal, le azioni Wyndham sono peraltro salite del 5,9%, mentre quelle di Choice sono scese del 4,6%. Interpellati dalla stampa americana, entrambi i gruppi si sono rifiutati di commentare quelle che considerano solo delle voci.\r

\r

Al momento il gruppo Choice vanta un portfolio di quasi 7.500 proprietà distribuite in 22 brand differenti, inclusi i marchi midscale Comfort e Quality Inn. Allo stesso tempo, Wyndham conta su circa 9.100 hotel, per un totale di 842.500 camere, operati con vari brand tra cui i budget Super 8 e Ramada. La compagnia è però anche nota per i propri marchi di livello più alto, quali Dolce e gli stessi Wyndham e Wyndham Grand.\r

\r

","post_title":"Choice Hotels mette nel mirino Wyndham: nascerà un colosso dell'ospitalità budget e midscale?","post_date":"2023-05-24T11:48:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684928931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per ora si chiama Project H3 ed è il nuovo format di ospitalità per soggiorni lunghi targato Hilton e dedicato al segmento lower-midscale. Il ceo Chris Nassetta ne aveva già accennato durante la presentazione dei dati della prima trimestrale del gruppo ma ora è arrivata anche la conferma della novità, con una nota ufficiale del gruppo. Il format, che ancora non ha un nome ufficiale, è stato ideato in collaborazione con gli investitori partner e pensato per venire incontro alle esigenze di chi ha necessità di soluzioni abitative per soggiorni superiori alle 20 notti. Un mercato composto da viaggiatori corporate e business che, stando alle stime di Hilton, varrebbe circa 300 miliardi di dollari a livello globale e che la compagnia ancora non presiede con i suoi attuali 18 brand.\r

\r

Gli hotel Project H3 saranno realizzati sulle tonalità del legno caldo, con una palette di colori ispirata agli agriturismi e caratterizzata da qualche tocco leggero in stile industrial. Il patio all'aperto sarà dotato di griglie, focolare e sedute comode. La lobby, chiamata Hive, sarà realizzata in modo da garantire un facile accesso a tutti i servizi della struttura, con una visuale in grado di spaziare dal front desk fino al fitness centre, passando per la lavanderia e i negozi retail a disposizione degli ospiti.\r

\r

Le suite saranno disegnate con un layout flessibile e provviste di quattro aree distinte per il riposo, il lavoro, la cucina e i momenti di relax. Agli ospiti saranno anche garantiti ampi spazi per sistemare i propri bagagli. Stando a quanto dichiarato dal chief financial officer and president of global development di Hilton, Kevin Jacobs, al momento la compagnia avrebbe in corso oltre 100 trattative relative al nuovo format extended-stay. La nuova iniziativa del gruppo con base in Virginia si inserisce peraltro in un trend consolidato tra le grandi major dell'ospitalità globale. Oltre a Hilton, anche Hyatt e Marriott sarebbero infatti impegnate nella definizione di nuovi format e brand specificamente dedicati al segmento midscale dei soggiorni lunghi","post_title":"Si chiama Project H3 il nuovo format extended-stay griffato Hilton","post_date":"2023-05-24T10:22:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684923738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Francesco Cefalù è il nuovo chief development officer del gruppo Mandarin Oriental. Dopo un'esperienza pluriennale in Satrwood, Four Seasons e Hilton, Cefalù entra nella compagnia con base a Hong Kong nel 2016 in qualità di regional development director per l’area Emea, concludendo tra le altre cose gli accordi per le aperture sul lago di Como, a Muscat, in Kuwait, a Zurigo, a Tel Aviv, a Vienna e a Cortina. Nel suo nuovo ruolo di chief development officer, supervisionerà lo sviluppo degli hotel in apertura e delle residenze a livello globale.\r

\r

Contemporaneamente alla nomina di Cefalù, Amanda Hyndman, parte della compagnia dal 2007, è stata promossa a chief people officer. Responsabile nel definire, implementare e valutare il piano strategico globale per le risorse umane dell’intero gruppo, Amanda Hyndman vanta una carriera di oltre 30 anni nell’hôtellerie di lusso, durante i quali ha ricoperto vari profili senior nel Regno Unito, a Hong Kong, a Bangkok e a Washington. Il suo contributo al gruppo Mandarin Oriental, l’ha portata alla nomina a group director of quality and rooms nel 2020. Nel suo nuovo ruolo di chief people officer, si occuperà di supervisionare le strategie delle risorse umane, supportando la crescita sia del brand sia dello sviluppo delle carriere.","post_title":"Nuove nomine ai vertici Mandarin: Francesco Cefalù diventa chief development officer","post_date":"2023-05-23T10:28:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684837709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446109","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Palladium sbarca negli Stati Uniti. A partire dal prossimo mese di giugno gestirà infatti a New York il 45 Times Square Hotel: una struttura di 139 camere dalle caratteristiche tipiche dell'estetica di Manhattan, di proprietà della Ferrado Hotels. Questa è una società del gruppo Rosp Corunna, family office di Sandra Ortega, l'erede dell'impero della moda Zara. Il nome 45 Times Square è tuttavia solo provvisorio. Verrà mantenuto fino alla conversione dell'albergo in un Only You Hotels: il brand urban dai tratti lifestyle di casa Palladium.\r

\r

\"Questa nuova apertura costituisce una vera pietra miliare per noi, in quanto è il primo hotel che gestiamo negli Stati Uniti - spiega il ceo del gruppo, Jesús Sobrino -. New York è anche una delle destinazioni più ambite dai viaggiatori di tutto il mondo e crediamo che il marchio Only You Hotels si adatti perfettamente allo stile innovativo e urbano della città”. “Per il nostro brand è fondamentale essere presenti in una delle città più influenti a livello mondiale nel campo dell'intrattenimento, della moda e della cultura\", aggiunge il general director di Only You Hotels, Juan Serra.","post_title":"Palladium approda a New York al 45 Times Square Hotel con il brand urban Only You","post_date":"2023-05-22T12:59:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684760363000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_389390\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T[/caption]\r

\r

Sulla base degli ultimi dati presentati dall’Istat relativi all’andamento del turismo in Italia, il 2023 dovrebbe segnare l’atteso sorpasso sul 2019, trainato dal netto incremento degli arrivi dall’estero. Nel solo bimestre gennaio/febbraio 2023, le presenze straniere risultano in crescita del 70,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre quelle domestiche segnano un incremento del 28,8%*.\r

\r

Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T, dichiara: «Nei prossimi mesi ci aspettiamo un vero e proprio boom di arrivi dall’estero: per supportare gli operatori incoming e, più in generale, le realtà che lavorano, o hanno intenzione di lavorare, con l’estero, proponiamo un set completo di soluzioni assicurative. Non si tratta solo di polizze rivolte ai viaggiatori, ma anche di consulenza specializzata per tutelare il business dai potenziali rischi connaturati all’incoming, rendendolo sostenibile e proficuo nel lungo periodo».\r

\r

Si parte dalla classica polizza Incoming, rivolta ai turisti stranieri in visita in Italia: comprende assistenza sanitaria, spese mediche e bagaglio ed è valida per viaggi della durata massima di 30 giorni, indipendentemente dalla nazionalità del passeggero. Tra le novità più recenti, la copertura Annullamento all risks per l’incoming, con massimale di 15.000 euro, che permette anche ai passeggeri non italiani, non residenti o comunque non domiciliati in Italia, di ottenere il rimborso del viaggio in caso di rinuncia prima della partenza.\r

Estero su estero\r

Nel mondo globale che non conosce confini, inoltre, I4T propone soluzioni estero su estero, valide indipendentemente dalla nazionalità dell’assicurato e dalla destinazione del viaggio. Tutte le polizze Incoming ed Estero su Estero possono essere inserite direttamente nel pacchetto di viaggio da parte dell’organizzatore, agenzia o tour operator italiano, garantendo così un’idonea copertura assicurativa ai clienti, al pari di quanto avviene abitualmente sul fronte outgoing.\r

\r

Riflettori puntati anche sulla RC Professionale, come spiega Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T: «Nella maggior parte dei casi, la copertura RC Professionale delle agenzie prevede specifiche esclusioni in caso di azioni promosse contro l’assicurato in Usa, Canada e Messico. In questi Paesi, infatti, esiste la possibilità di inoltrare richieste di risarcimento a carattere punitivo non previste nel nostro sistema di diritto, che possono risultare molto esose, ad esempio in caso di danno da vacanza rovinata. Tale clausola è derogabile con alcune compagnie, quindi occorre valutare con attenzione la copertura della propria polizza prima di operare con questi Paesi e richiedere l’eventuale estensione per il mondo intero».\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_446076\" align=\"alignleft\" width=\"222\"] Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T[/caption]\r

\r

","post_title":"I4T: un set completo di soluzioni assicurative per l'incoming","post_date":"2023-05-22T11:27:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1684754864000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Valorizzare il ruolo dell’agente di viaggio e la sua professionalità è questo lo scopo dell’intensificarsi dei corsi di formazione Fiavet-Confcommercio. In un momento in cui il lavoro nel mondo del turismo sta cambiando e Fiavet-Confcommercio moltiplica i suoi appuntamenti con gli agenti di viaggio per traghettarli verso un futuro in cui siano sempre più preparati all’innovazione, e possano ridurre al minimo i costi di gestione e i rischi.\r

\r

I corsi di formazione predisposti sono indispensabili per crescere a livello promozionale, per essere sempre aggiornati sulle occasioni offerte dalle normative per la gestione delle risorse umane, e per tutelarsi e tutelare il viaggiatore nei pacchetti turistici.\r

\r

Nell’ambito dell’innovazione digitale il 23 maggio alle 14.30 Alessandro Mazzù, esperto di marketing digitale, terrà un webinar su Canva, strumento indispensabile di grafica, non solo per i social. Il 30 maggio, sempre alle 14.30, il corso sarà invece incentrato sull’Intelligenza artificiale e ChatGpt, strumento di ormai divenuto sempre più importante per la creazione di contenuti.\r

\r

La consulente fiscale di Fiavet-Confcommercio, Caterina Claudi si soffermerà il 24 maggio sulle novità dell’ultimo decreto lavoro.\r

\r

Diversi nell’anno i corsi del consulente legale Federico Lucarelli: si parte il 21 e il 27 giugno alle 12.00, per 4 ore totali di webinar incentrate sulla normativa dei pacchetti turistici. Il tema delle assicurazioni di viaggio merita un corso a parte, che Lucarelli terrà il 4 luglio, sempre a mezzogiorno, si passa poi al 12 luglio a concentrarsi sulle responsabilità delle agenzie di viaggio e dei tour operator, e infine in autunno, rispettivamente il 22 settembre e il 3 ottobre ci si sofferma sui contratti e sull’annullamento di voli per malattia o insolvenza.\r

\r

Infine vi sono i corsi di formazione obbligatoria per i dipendenti: il 20 giugno e il 21 giugno dalle 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 ci sarà quello sulla Sicurezza Generale e Specifica D.lgs 81/08.\r

\r

Per tutti i corsi gli associati Fiavet-Confcommercio si possono rivolgere alle segreterie delle federazioni regionali. Si ricorda che sono riservati agli associati e sono totalmente a titolo gratuito.","post_title":"Fiavet Confcommercio intensifica i corsi di formazione per agenti","post_date":"2023-05-22T10:41:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684752102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aquadulci più che un hotel è un luogo del cuore, dove arrivare, togliersi le scarpe, respirare il profumo del mare. E' un piccolo mondo a sé, dove regna la natura: la struttura bassa e in pietra locale sembra volersi nascondere tra le bouganville per non disturbare il meraviglioso paesaggio che si apre a pochi metri.\r

\r

Su Giudeu, in località Spartivento a Chia - a circa 40 minuti da Cagliari - regala acque cristalline dalle sfumature color smeraldo, alte dune di sabbia a lambire la macchia mediterranea e lo spettacolo unico dei fenicotteri rosa da accarezzare con lo sguardo mentre si percorre la passerella di legno che collega l’hotel alla spiaggia.\r

\r

Un rifugio raffinato e intimo dove dedicarsi a se stessi, rigenerarsi e viziarsi, tra camere e suite (alcune con giardino privato, altre con terrazza vista mare), dai colori tenui e arredate con mobili e stoffe di artigianato locale, che invitano al relax. Nel grande giardino punteggiato da palme e olivi, ci si immerge nella grande piscina; nel gazebo in bambù è possibile concedersi rigeneranti massaggi e trattamenti con le essenze bio delle piante autoctone; sorseggiare un aperitivo o un cocktail nella zona lounge all’aperto. \r

\r

A tavola, nel ristorante à la carte Aquadulci, sono protagoniste le materie prime del territorio e le eccellenze dell’isola: dall’aragosta di Sant’Antioco e dal pescato del giorno al prosciutto di Villagrande, dalla bottarga di Cabras ai pomodori Camona di Pula; le paste tradizionali sono fatte a mano, ogni giorno, così come la pasticceria che delizia il palato al momento del dessert e per la ricca prima colazione. Questo è un luogo fatto apposta per chi ama il mare, punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta di spiagge e calette nascoste, a piedi o su un’antica goletta a vela. Per i patiti delle vacanze attive non c’è che l’imbarazzo della scelta: l’hotel noleggia biciclette, organizza escursioni in mountain bike, passeggiate a cavallo, corsi di kitesurf e windsurf, tennis e golf nel vicino campo a 18 buche. \r

\r

Dal 20 maggio 2023, prezzi a partire da 79 euro a persona a notte con pernottamento e prima colazione. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Acquadulci, relax e sport tra le acque cristalline della Sardegna","post_date":"2023-05-19T09:32:31+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1684488751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445907\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ph. Rossano Di Loreto[/caption]\r

\r

«Serve investire in nuove navi traghetto, attualmente quelle sulla linea Formia-Ponza hanno più di quaranta anni. L’ammodernamento dei mezzi marittimi è uno dei punti focali che la mia amministrazione sta affrontando con la Regione e con il Ministro». Così Francesco Ambrosino, eletto sindaco di Ponza nel giugno dell’anno scorso, che sta implementando provvedimenti volti a condurre l’isola verso nuovi standard di sostenibilità. Un'altra priorità del sindaco è quella di regolare i flussi veicolari cittadini e il servizio di igiene urbana con l'obiettivo di realizzare un'autentica \"isola eco-sostenibile\", coinvolgendo i cittadini e i visitatori attraverso campagne di informazione.\r

\r

Ponza, un paradiso per gli amanti del mare e della natura, nonché meta ideale per chi cerca relax, avventura e autentiche esperienze balneari, ha risorse limitate per la promozione turistica, ma il sindaco sta lavorando in collaborazione con le autorità e con le associazioni di categoria per colmare questa lacuna. «Con le autorità regionali e statali stiamo cercando di sopperire alle mancanze a livello comunale, e anche il ministero sta mettendo a disposizione qualche piccolo contributo. Stiamo investendo sul digitale per aumentare la visibilità dell’isola, e stiamo organizzando viaggi per la stampa nazionale e internazionale per attrarre un maggior numero di turisti”.\r

\r

Basato sugli incassi comunali della tassa di sbarco sono stati 168.000 gli arrivi nel 2019 e 250.000 circa l’anno scorso. Ponza è molto apprezzata dai turisti stranieri che contribuiscono all'economia locale con le loro spese e, con le iniziative volte a potenziare i servizi e promuovere la sostenibilità, si sta proiettando verso un futuro dove sia gli abitanti sia i visitatori potranno beneficiare di un'isola sempre più accessibile e rispettosa dell'ambiente.\r

\r

[gallery ids=\"445906,445905,445904\"]","post_title":"Ponza, il sindaco Ambrosino: «Servizi più accessibili e nuovi standard di ecosostenibilità»","post_date":"2023-05-19T09:30:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684488614000]}]}}