Hilton prepara lo sbarco sul lago di Garda con il Grand Hotel Gardone Riviera Porterà con ogni probabilità l’insegna Hilton il nuovo Grand Hotel Gardone Riviera che sorgerà dal restyling della struttura: un 4 stelle da 167 camere attualmente oggetto di una trattativa di vendita tra la proprietà, la famiglia Mizzaro Papini, e i potenziali acquirenti rappresentati dalla società di management alberghiero lituana, Apex Alliance, e dalla compagnia real estate rumena, Paval Holding. Lo rivelano alcune indiscrezioni a corollario della news riportata dalla stampa locale, secondo cui l’operazione sarebbe ormai nella fase di definizione dei dettagli finali della transazione. Al momento inattivo, l‘hotel si prevede quindi possa riaprire già il prossimo mese di giugno. Al termine della stagione estiva, la nuova proprietà avrebbe quindi intenzione di dare il via a un processo di restyling della struttura, in vista del suo riposizionamento nel segmento lusso. Non si conoscono ancora i dettagli sul valore della compravendita.

