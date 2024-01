Il gm Fulvio Gaglione racconta piani e ambizioni del nuovo Ara Maris di Sorrento L’Ara Maris non sarà solo un luogo di soggiorno, ma un ritorno a casa, una storia che mira a non finire mai di sorprendere. A pochi mesi dall’inaugurazione del nuovo 5 stelle di Sorrento, il general manager Fulvio Gaglione racconta aspettative e ambizioni dell’albergo campano affiliato Preferred Hotels & Resorts: “Stiamo progettando un’esperienza per gli ospiti che trasporterà i sensi in un viaggio straordinario, superando le loro aspettative. Non ci accontenteremo di essere solamente un’altra struttura di lusso in città, ma stiamo costruendo partnership strategiche per far emergere l’Ara Maris come un gioiello nascosto tutto da scoprire. Stiamo cercando di creare un ambiente che catturi l’essenza della costiera: la vista sul mare, i sapori locali… Sarà un’esperienza che coinvolgerà tutti i sensi. Ogni passo nell’Ara Maris sarà come un tributo alla ricca storia e alla cultura che rendono unica la destinazione”. L’hotel sta anche preparando esperienze personalizzate per i suoi ospiti: “Stiamo organizzando escursioni sul territorio per far scoprire le realtà locali e progettando attività su misura”, prosegue Gaglione. La sostenibilità è un’altra priorità: “Vogliamo che la nostra bellezza naturale sia parte dell’esperienza dei nostri ospiti. Stiamo adottando misure eco-friendly, come l’uso di pannelli solari e prodotti a chilometri zero, coinvolgendo pure la comunità locale”. La formazione del personale, infine, è cruciale: “E’ il nostro pilastro fondamentale: cerchiamo di creare un’atmosfera in cui l’empatia e l’attenzione ai dettagli siano alla base del nostro servizio; vogliamo offrire un’esperienza autentica e calorosa, tipica di queste zone. Vogliamo essere riconosciuti e celebrati non solo per le stelle sulle nostre recensioni, ma per il calore nei nostri sorrisi”. Condividi

